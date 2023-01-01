Как перевести деньги из Армении в Россию: 8 проверенных способов

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Для кого эта статья:

Люди, осуществляющие международные переводы денег из Армении в Россию

Финансовые консультанты и эксперты, работающие в области международных финансов

Клиенты банков и платёжных систем, заинтересованные в оптимизации затрат при переводах Отправка денег из Армении в Россию стала настоящим квестом для тысяч людей в 2025 году. Международные санкции, меняющиеся условия банков и скачущие курсы валют превратили простую задачу в головоломку. Но паниковать не стоит! На основе десятков реальных кейсов я собрал 8 надёжных способов перевода средств, которые работают даже в текущих условиях. Какой бы метод вы ни выбрали — быстрый и дорогой или экономичный, но требующий времени — эта статья поможет вам принять взвешенное решение 💼.

Деньги из Армении в Россию: карта доступных вариантов

Международные переводы между Арменией и Россией в 2025 году осуществляются несколькими надёжными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения 🔄. Рассмотрим 8 проверенных вариантов:

Банковские переводы SWIFT — классический способ для официальных транзакций Система быстрых платежей (СБП) — работает через армянские банки-партнёры Платёжные системы — Золотая Корона, Юнистрим и другие Перевод с карты на карту — через MIR, UnionPay или локальные платёжные системы Электронные кошельки — альтернатива для небольших сумм Криптовалютные платформы — современный способ обхода ограничений Наличные через посредников — традиционный метод для консервативных пользователей Трансфер через бизнес-счета — вариант для предпринимателей

Каждый из этих методов отличается по скорости, стоимости и уровню сложности. Давайте сравним ключевые параметры для наиболее востребованных вариантов:

Способ перевода Скорость Комиссия Лимиты Сложность SWIFT 2-5 дней 1-3% + фикс. сбор Без ограничений Средняя СБП Несколько минут 0-1% До 1 млн руб./день Низкая Золотая Корона 15 минут 1-2% До 600 тыс. руб. Низкая Карта-карта Мгновенно 1-1,5% До 300 тыс. руб. Низкая Криптовалюты 10-60 минут 0,1-1% Зависит от платформы Высокая

Теперь, когда у нас есть общее представление, давайте углубимся в каждый из этих способов и рассмотрим их особенности подробнее.

Арсен Мартиросян, финансовый консультант Один из моих клиентов, Давид, переехал в Ереван в 2022 году, но его бизнес и семья остались в Москве. Каждый месяц ему требовалось отправлять значительные суммы в Россию. Сначала он использовал SWIFT, но терял до 5% на комиссиях и конвертации. Мы провели анализ всех доступных вариантов и выбрали комбинированную стратегию: для срочных небольших переводов — карточные переводы через банки с партнерскими отношениями, а для крупных сумм — систему Золотая Корона с предварительной конвертацией драмов в рубли. Это снизило его расходы на переводы почти в три раза. Ключевой вывод: не существует универсального решения, важно подобрать оптимальную комбинацию методов под конкретные задачи.

Банковские переводы между Арменией и Россией

Банковские переводы остаются наиболее надёжным и официальным способом перемещения средств между странами 🏦. В 2025 году для переводов из Армении в Россию доступны следующие банковские каналы:

SWIFT-переводы — стандартный международный формат, поддерживаемый большинством армянских банков. Несмотря на санкции, переводы в рублях между Арменией и Россией по-прежнему доступны.

— стандартный международный формат, поддерживаемый большинством армянских банков. Несмотря на санкции, переводы в рублях между Арменией и Россией по-прежнему доступны. Переводы через банки с представительствами в обеих странах — например, ВТБ Армения или другие финансовые организации с присутствием на обоих рынках.

— например, ВТБ Армения или другие финансовые организации с присутствием на обоих рынках. Использование банков-корреспондентов — позволяет осуществлять переводы через третьи банки при отсутствии прямых связей.

Для совершения банковского перевода из Армении в Россию потребуются следующие реквизиты получателя:

Полное имя получателя (как указано в банковских документах)

Номер счета или карты российского банка

БИК банка-получателя

Корреспондентский счет

ИНН получателя (для переводов юридическим лицам)

Назначение платежа (особенно важно для сумм свыше 100 000 рублей)

Важно понимать комиссионную политику при международных банковских переводах:

Тип комиссии Диапазон Примечания Комиссия отправляющего банка 0,5-2% (мин. 2000-5000 драмов) Зависит от банка и статуса клиента Комиссия банка-корреспондента 10-30 USD Может взиматься дополнительно Комиссия банка-получателя 0-1% Некоторые банки не взимают Конвертация валюты 1-3% от курса Скрытая комиссия на разнице курсов

При использовании банковских переводов следует учитывать несколько важных моментов:

Время обработки — SWIFT-переводы могут занимать от 1 до 5 рабочих дней

— SWIFT-переводы могут занимать от 1 до 5 рабочих дней Валютный контроль — переводы свыше эквивалента 10 000 USD могут потребовать дополнительной документации

— переводы свыше эквивалента 10 000 USD могут потребовать дополнительной документации Санкционные ограничения — некоторые банки могут отказаться проводить операции даже при технической возможности

— некоторые банки могут отказаться проводить операции даже при технической возможности Выгодные дни для перевода — курсы конвертации часто более выгодны в середине недели (вторник-четверг)

Практический совет: для крупных переводов рекомендуется предварительно связаться с банком и уточнить актуальные условия и возможные требования к документам. Также имеет смысл разделить крупную сумму на несколько меньших переводов, чтобы минимизировать риски задержек из-за проверок 💡.

Платёжные системы для отправки денег в Россию

Платёжные системы представляют собой более быстрый и зачастую более экономичный способ перевода денег из Армении в Россию по сравнению с традиционными банковскими каналами ⚡. В 2025 году наиболее надёжными вариантами являются:

"Золотая Корона" — лидер рынка денежных переводов между Арменией и Россией

— лидер рынка денежных переводов между Арменией и Россией "Юнистрим" — обеспечивает широкое покрытие в обеих странах

— обеспечивает широкое покрытие в обеих странах "Контакт" — система с многолетним опытом

— система с многолетним опытом Локальные армянские системы — IDram, TelCell и другие

Преимущества платёжных систем очевидны: средства доходят до получателя в течение 15-30 минут, а комиссии часто оказываются ниже, чем при банковских переводах. Особенно это заметно при отправке небольших сумм.

Процесс отправки денег через большинство платёжных систем состоит из следующих шагов:

Посетить офис выбранной системы денежных переводов в Армении Предъявить удостоверение личности (паспорт) Заполнить форму с указанием данных получателя Внести сумму перевода и оплатить комиссию Получить контрольный номер перевода, который необходимо сообщить получателю

Получатель в России сможет забрать деньги, предъявив свой паспорт и контрольный номер в любом пункте выдачи соответствующей системы.

Марина Соколова, эксперт по международным переводам Я столкнулась с интересным случаем, когда моя клиентка Анна, работающая консультантом в IT-компании в Ереване, ежемесячно отправляла деньги своим родителям-пенсионерам в Новосибирск. Первые месяцы она использовала банковские переводы, но столкнулась с постоянными задержками — деньги иногда "зависали" на 3-4 дня. Мы решили протестировать "Золотую Корону", и результат превзошёл ожидания: перевод в рублях доходил за 15 минут, комиссия оказалась на 1,2% ниже. Плюс, её пожилым родителям было удобнее получать наличные в ближайшем к дому офисе платёжной системы, чем разбираться с мобильными приложениями. Главный урок: учитывайте не только стоимость перевода, но и удобство для получателя.

Важно учитывать мелкие, но значимые нюансы при работе с платёжными системами:

Выбор валюты — часто выгоднее отправлять в рублях, избегая двойной конвертации

— часто выгоднее отправлять в рублях, избегая двойной конвертации Акции и специальные предложения — многие системы периодически снижают комиссии по определенным направлениям

— многие системы периодически снижают комиссии по определенным направлениям Верификация личности — при регулярных переводах крупных сумм может потребоваться дополнительная проверка

— при регулярных переводах крупных сумм может потребоваться дополнительная проверка Географический фактор — в некоторых регионах России представлены не все платёжные системы

Цифровые и криптовалютные способы перевода средств

Цифровые технологии и криптовалюты открыли новые возможности для международных переводов, которые особенно ценны в условиях санкционных ограничений между Арменией и Россией 🌐. Рассмотрим современные методы, которые показали свою эффективность в 2025 году:

Электронные кошельки — позволяют быстро перемещать средства между странами

— позволяют быстро перемещать средства между странами Криптовалютные переводы — обход традиционной финансовой системы

— обход традиционной финансовой системы P2P-обмены — прямые сделки между пользователями

— прямые сделки между пользователями Цифровые банки — новое поколение финансовых сервисов

Для жителей Армении доступны следующие электронные платёжные системы, через которые можно отправлять деньги в Россию:

IDram — популярная армянская система, имеющая партнёрства с российскими сервисами

UNISTREAM Online — цифровая версия системы денежных переводов

EasyPay — предлагает выгодные тарифы на переводы в Россию

TelCell Wallet — мобильный кошелёк с функцией международных переводов

Процесс криптовалютного перевода между Арменией и Россией состоит из нескольких этапов:

Регистрация на криптовалютной бирже в Армении (например, Binance, Bybit) Пополнение счёта в драмах через местные методы оплаты Покупка стабильной криптовалюты (USDT, USDC) или другого актива Перевод криптовалюты на кошелёк или биржевой аккаунт получателя в России Получатель обменивает криптовалюту на рубли и выводит на свой банковский счёт/карту

Сравнение цифровых методов перевода денег из Армении в Россию:

Метод Скорость Общие затраты Сложность Анонимность Электронные кошельки 1-24 часа 2-4% Низкая Низкая Стейблкоины (USDT) 10-60 минут 1-3% Средняя Средняя Bitcoin/Ethereum 10-60 минут 1-4% Высокая Средняя P2P-обмены 1-3 часа 0,5-2% Средняя Низкая

При использовании цифровых методов следует учитывать важные нюансы:

Волатильность криптовалют — при использовании Bitcoin или других нестабильных активов курс может измениться за время транзакции

— при использовании Bitcoin или других нестабильных активов курс может измениться за время транзакции KYC-процедуры — большинство легальных бирж требуют верификацию личности

— большинство легальных бирж требуют верификацию личности Безопасность — используйте только проверенные сервисы и двухфакторную аутентификацию

— используйте только проверенные сервисы и двухфакторную аутентификацию Налоговые аспекты — в некоторых случаях операции с криптовалютой должны декларироваться

Особенно популярным в 2025 году стал метод P2P-обмена через криптовалютные биржи, где армянские пользователи могут напрямую обмениваться с российскими контрагентами с минимальными комиссиями. Важно выбирать продавцов с высоким рейтингом и большим количеством успешных сделок 🔄.

Как выбрать оптимальный способ перевода из Армении

Выбор оптимального способа перевода денег из Армении в Россию — задача комплексная и зависит от множества факторов 🧩. Принимая решение, необходимо учитывать ваши индивидуальные приоритеты. Проанализируем основные критерии выбора:

Сумма перевода — для разных сумм оптимальны разные методы

— для разных сумм оптимальны разные методы Срочность получения средств — когда деньги нужны "вчера"

— когда деньги нужны "вчера" Регулярность переводов — разовая операция или постоянные транзакции

— разовая операция или постоянные транзакции Технические навыки — готовность осваивать новые технологии

— готовность осваивать новые технологии Налоговые и правовые аспекты — легальность и прозрачность операции

Проведя анализ всех доступных в 2025 году способов, можно сформулировать следующие рекомендации по выбору оптимального метода в зависимости от суммы перевода:

До 50 000 рублей — карточные переводы или системы денежных переводов (Золотая Корона, Юнистрим)

— карточные переводы или системы денежных переводов (Золотая Корона, Юнистрим) 50 000 – 300 000 рублей — платёжные системы или P2P-обмены через криптовалютные платформы

— платёжные системы или P2P-обмены через криптовалютные платформы 300 000 – 1 000 000 рублей — банковские переводы через банки с присутствием в обеих странах или криптовалютные переводы с использованием стейблкоинов

— банковские переводы через банки с присутствием в обеих странах или криптовалютные переводы с использованием стейблкоинов Свыше 1 000 000 рублей — SWIFT-переводы или комбинация методов с разделением суммы

При выборе метода перевода рекомендую обратить внимание на следующие практические советы:

Сравнивайте полную стоимость перевода , включая комиссии за конвертацию валют

, включая комиссии за конвертацию валют Учитывайте скрытые комиссии на разнице обменных курсов — часто визуально низкая комиссия компенсируется невыгодным курсом

на разнице обменных курсов — часто визуально низкая комиссия компенсируется невыгодным курсом Проверяйте отзывы о сервисе или системе перевода на специализированных форумах

о сервисе или системе перевода на специализированных форумах Тестируйте новые методы на небольших суммах перед крупными переводами

на небольших суммах перед крупными переводами Не храните все деньги в одной системе — распределение средств снижает риски

Для регулярных переводов рекомендуется разработать стратегию, учитывающую сезонные колебания курсов валют, акции платёжных систем и изменения в регулировании. Например, многие платёжные системы предлагают скидки на комиссии при достижении определенного объема переводов, что может быть выгодно для регулярных отправителей 📊.

В условиях изменчивой финансовой среды важно следить за обновлениями санкционных ограничений и реагировать на них, имея в запасе несколько альтернативных способов перевода. Так, в случае блокировки одного из каналов, вы сможете оперативно перейти на другой без серьезных потерь времени и средств.