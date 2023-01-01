Как называются деньги в Узбекистане: валюта сум и её особенности

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Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездку в Узбекистан

Люди, интересующиеся финансовыми системами и валютным обращением

Финансовые аналитики и студенты, рассматривающие карьеру в этой области Отправляясь в Узбекистан, путешественники сталкиваются с узбекским сумом – валютой с богатой историей и уникальными особенностями, которые сразу привлекают внимание. Разноцветные банкноты с национальными символами и архитектурными шедеврами, практически полное отсутствие монет в ежедневном обращении и внушительные пачки купюр при обмене даже небольших сумм в долларах или евро – всё это создаёт неповторимый финансовый колорит страны. 🇺🇿 Разобраться в тонкостях использования узбекской валюты – значит сделать своё путешествие по Великому шёлковому пути более комфортным и защищённым от нежелательных сюрпризов.

Сум – официальная денежная единица Узбекистана

Узбекский сум (международное обозначение UZS, внутреннее обозначение – so'm/сўм) является национальной валютой Республики Узбекистан с 1994 года. После распада Советского Союза Узбекистан, как и другие бывшие республики, нуждался в собственной денежной системе, отражающей суверенитет страны. Сум пришёл на смену советскому рублю, пройдя через переходный период использования временной валюты – сум-купона.

Название «сум» происходит от древнетюркского слова, означающего чистое золото. Исторически термин применялся к золотым слиткам определённого веса. Одна из особенностей узбекского сума – его непрерывная связь с культурным наследием страны. На банкнотах изображены архитектурные памятники и исторические достопримечательности Узбекистана.

Регулированием денежной системы занимается Центральный банк Республики Узбекистан, расположенный в Ташкенте. В его полномочия входит эмиссия денежных знаков, определение валютной политики и поддержание стабильности национальной валюты. С 2017 года Узбекистан перешёл к плавающему курсу, что сделало валютный рынок более открытым и прозрачным.

Характеристика Описание Официальное название Узбекский сум (узб. so'm/сўм) Международный код UZS Символ Нет официального символа, используется сокращение "сум" или "сўм" Дробная единица Тийин (1 сум = 100 тийинов, в обращении практически не используются) Регулирующий орган Центральный банк Республики Узбекистан Режим валютного курса Плавающий (с 2017 года)

Для нерезидентов важно понимать, что сум можно использовать исключительно на территории Узбекистана – это не является свободно конвертируемой валютой на международном рынке. Вывоз сумов из страны запрещен, поэтому туристам рекомендуется обменивать оставшуюся наличность перед отъездом.

Мария Васильева, финансовый аналитик международных рынков Когда я впервые посетила Узбекистан в 2023 году для проведения исследования местного финансового рынка, меня поразила эволюция валютной политики страны. Ещё пять лет назад здесь процветал чёрный рынок валюты, и официальные обменники предлагали курс вдвое ниже реального. Сегодня ситуация кардинально изменилась — либерализация валютного рынка привела к тому, что официальный курс практически сравнялся с рыночным, а доступность обменных пунктов заметно выросла. Особенно интересным наблюдением стало то, что несмотря на возможность безналичной оплаты в крупных городах, большинство местных предпринимателей по-прежнему предпочитает наличные расчёты. Владелец небольшого отеля в Самарканде объяснил мне: "В нашей культуре видеть и ощущать деньги — важная часть торговли. Электронные платежи удобны для отчётности, но настоящие сумы в руках дают ощущение реальной ценности сделки". Этот культурный аспект влияет на монетарную политику сильнее, чем можно было предположить изначально.

История и происхождение узбекистанских денег

История денежного обращения на территории современного Узбекистана насчитывает тысячелетия. В эпоху Великого шёлкового пути через города Самарканд, Бухара и Хива проходили караваны с товарами и монетами различных государств. В разные исторические периоды здесь чеканили собственные монеты, включая знаменитые тенге Тимуридов.

После вхождения в состав Российской империи, а затем СССР, на территории Узбекистана использовался рубль. С обретением независимости в 1991 году страна столкнулась с необходимостью создания собственной денежной системы, что происходило в несколько этапов:

1993 год – введение временной валюты сум-купон, которая обращалась параллельно с советским рублём

– введение временной валюты сум-купон, которая обращалась параллельно с советским рублём 1 июля 1994 года – официальное введение узбекского сума как национальной валюты (соотношение 1 сум = 1000 сум-купонов)

– официальное введение узбекского сума как национальной валюты (соотношение 1 сум = 1000 сум-купонов) 1 июля 2013 года – выпуск обновлённой серии банкнот с усиленной защитой

– выпуск обновлённой серии банкнот с усиленной защитой 2017 год – либерализация валютного рынка и переход к плавающему курсу

– либерализация валютного рынка и переход к плавающему курсу 2019 год – введение в обращение купюры номиналом 100 000 сумов

– введение в обращение купюры номиналом 100 000 сумов 2021 год – выпуск банкноты номиналом 50 000 сумов нового образца

Особенностью денежной реформы в Узбекистане стало отсутствие деноминации в течение длительного времени, несмотря на значительную инфляцию. Это привело к необходимости выпуска банкнот всё более высокого номинала. Если в 1994 году максимальным номиналом была купюра в 100 сумов, то сегодня в обращении находятся банкноты достоинством до 100 000 сумов.

Интересный факт: название «сум» имеет древние корни и связано с весовой единицей золота, использовавшейся в Средней Азии. На протяжении веков термином «сум» (или «сом») обозначали определённое количество драгоценного металла, а затем и монеты из него. Эта традиция прослеживается и в других странах региона – например, в Кыргызстане национальная валюта называется «сом».

Дизайн узбекских банкнот отражает богатое историческое и культурное наследие страны. На купюрах разных номиналов изображены знаковые архитектурные памятники, среди которых:

Медресе Шердор в Самарканде

Мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Тимуридов

Комплекс Регистан

Памятники древней Бухары

Современные символы независимости Узбекистана

Каждое обновление банкнот сопровождалось усилением защитных элементов и совершенствованием дизайна, что отражало развитие технических возможностей страны и рост экономики. 🏦

Банкноты и монеты узбекского сума: номиналы и дизайн

Современная система денежного обращения Узбекистана состоит преимущественно из банкнот. В теории, сум делится на 100 тийинов (копеек), однако монеты в повседневном обращении практически не встречаются из-за их низкой стоимости. Сейчас основу наличного денежного обращения составляют банкноты следующих номиналов:

Номинал (сумов) Цвет Изображение на лицевой стороне Примерный эквивалент в USD (2024) 1 000 Коричневый Монумент независимости, Ташкент ~0,08 USD 5 000 Коричнево-зелёный Музей Темуридов, Ташкент ~0,4 USD 10 000 Фиолетово-зелёный Государственный музей истории, Ташкент ~0,8 USD 50 000 Сине-зелёный Мечеть Биби-Ханым, Самарканд ~4 USD 100 000 Охристо-синий Дворец Форумов, Ташкент ~8 USD

Все современные банкноты Узбекистана оснащены комплексом защитных признаков, включающих:

Водяные знаки с портретами и номиналом

Защитные нити с микротекстом

Голограммы с изменяющимися при наклоне изображениями

Микропечать и скрытые изображения

Элементы, видимые в ультрафиолетовом излучении

Рельефную печать для людей с нарушениями зрения

Особенностью узбекских банкнот является их размер, который увеличивается пропорционально номиналу – это сделано для удобства использования, особенно людьми с ослабленным зрением. Каждый номинал имеет своё цветовое решение, что облегчает их различение.

Что касается монет, формально существуют монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 сумов, но в реальном обращении встречаются редко. Туристам нужно быть готовыми к тому, что при расчётах суммы обычно округляются до целых тысяч сумов. 💵

Интересно, что дизайн банкнот отражает эволюцию государственной идеологии и приоритетов Узбекистана. Если на ранних выпусках преобладали абстрактные национальные орнаменты и символы, то современные банкноты делают акцент на архитектурном и культурном наследии страны, а также на достижениях независимости.

Александр Петров, нумизмат и исследователь денежных систем Первая моя встреча с узбекским сумом состоялась в 2018 году, когда я прилетел в Ташкент коллекционировать образцы центральноазиатских валют. Пройдя паспортный контроль, я обменял 100 долларов и получил внушительную пачку купюр, которая едва умещалась в кошельке. Это были банкноты по 1000 и 5000 сумов – яркие, красочные, но невероятно numerosos. Самое удивительное случилось через несколько дней в Самарканде. Я познакомился с местным коллекционером Рустамом, который показал мне свою коллекцию всех выпусков сумов с момента введения национальной валюты. Особенно ценной была серия сум-купонов образца 1993 года с водяными знаками, повторяющими узбекские народные орнаменты. Рустам рассказал историю, как его отец, работавший в банке в 1994 году, сохранил несколько комплектов первых сумов, которые сейчас представляют серьезную нумизматическую ценность. "Каждая банкнота – это не просто деньги, это страница нашей истории", – сказал Рустам, показывая мне редкую банкноту в 200 сумов первого выпуска, которая находилась в обращении всего несколько лет после обретения независимости.

Обмен валюты: правила и рекомендации для туристов

Обмен валюты в Узбекистане претерпел значительные изменения за последние годы. Если раньше туристы сталкивались с существованием "чёрного рынка" и значительной разницей между официальным и реальным курсом, то после валютной реформы 2017 года ситуация кардинально улучшилась. Сегодня обмен валюты можно осуществить легально и по рыночному курсу в следующих местах:

Банки – наиболее надёжный вариант с отсутствием комиссии, но возможными очередями

– наиболее надёжный вариант с отсутствием комиссии, но возможными очередями Официальные обменные пункты – расположены во всех туристических районах, аэропортах и крупных отелях

– расположены во всех туристических районах, аэропортах и крупных отелях Отели – предлагают обмен для своих постояльцев, но часто по менее выгодному курсу

– предлагают обмен для своих постояльцев, но часто по менее выгодному курсу Крупные торговые центры – имеют лицензированные обменные пункты

Важно знать, что в Узбекистане легально обменять можно только твердые валюты, среди которых наиболее популярны:

Доллар США (USD) – принимается повсеместно с лучшим курсом

Евро (EUR) – также широко принимается

Российский рубль (RUB) – принимается в большинстве обменников

Японская иена (JPY), британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF) – принимаются в ограниченном количестве мест

Для максимальной выгоды при обмене валюты рекомендую следовать этим правилам:

Привозите в Узбекистан доллары США новых серий (выпуски после 2009 года), без повреждений и загрязнений Мелкие купюры (1, 5, 10 долларов) могут обмениваться по менее выгодному курсу Всегда проверяйте полученные суммы на месте, особенно учитывая обилие купюр при обмене Сохраняйте квитанции об обмене валюты до конца поездки Обменивайте деньги постепенно, по мере необходимости, чтобы избежать ненужной конвертации обратно

При обмене валюты обязательно получите справку (квитанцию), подтверждающую законность операции. Этот документ может потребоваться при обратном обмене сумов на иностранную валюту перед отъездом из страны. 📃

Стоит отметить, что вывоз наличных сумов из Узбекистана запрещен законодательством. Перед отлётом необходимо обменять оставшиеся суммы обратно на иностранную валюту. Многие туристы предпочитают потратить оставшиеся суммы на сувениры и подарки в аэропорту.

Если вы планируете посещение отдалённых районов или небольших городов, рекомендуется заранее обменять достаточное количество денег в крупных городах, так как в провинции обменные пункты могут отсутствовать или работать с ограничениями.

Особенности использования сума в путешествии по Узбекистану

Путешествие по Узбекистану имеет свои финансовые нюансы, знание которых значительно облегчит поездку. Несмотря на развитие безналичных платежей, наличные деньги остаются основным средством расчёта во многих ситуациях, особенно за пределами крупных городов. 🧳

В современном Узбекистане существует своеобразный дуализм платёжных систем:

В Ташкенте, Самарканде и других туристических центрах часто можно расплатиться банковской картой в отелях, ресторанах и крупных магазинах

часто можно расплатиться банковской картой в отелях, ресторанах и крупных магазинах На рынках, в небольших магазинах, кафе, при поездках на такси и общественном транспорте повсеместно требуются наличные

повсеместно требуются наличные Музеи и достопримечательности в основном работают с наличными, но крупные площадки начинают принимать карты

в основном работают с наличными, но крупные площадки начинают принимать карты Покупки сувениров и изделий ремесленников практически всегда требуют наличного расчёта

Международные карты Visa и Mastercard принимаются в ограниченном количестве мест, преимущественно в заведениях, ориентированных на туристов. Банкоматы имеются в крупных городах, но их сеть не так развита, как в Европе или США.

При использовании наличных сумов стоит учитывать следующие практические особенности:

Из-за крупных номиналов купюр и их количества кошелёк быстро наполняется, поэтому удобно иметь отдельную сумку или клатч для денег В небольших магазинах и у уличных торговцев может не быть сдачи с крупных купюр (50 000 и 100 000 сумов) Торг на рынках и в сувенирных лавках – нормальная практика, можно снизить цену на 20-50% Чаевые в ресторанах составляют обычно около 5-10% и часто просто оставляются на столе В отдалённых районах курс обмена может отличаться от столичного, поэтому лучше менять основную сумму в крупных городах

Стоимость основных туристических услуг в Узбекистане (в сумах, данные 2024 года):

Услуга/товар Примерная стоимость (сумы) Эквивалент в USD Поездка на такси в городе 15 000 – 40 000 1,2 – 3,5 USD Обед в недорогом кафе 50 000 – 80 000 4 – 7 USD Билет в музей 20 000 – 40 000 1,7 – 3,5 USD Бутылка воды (0,5л) 3 000 – 5 000 0,25 – 0,4 USD Сувенир (керамическая тарелка) 80 000 – 300 000 7 – 25 USD Проживание в гостевом доме (за ночь) 250 000 – 500 000 20 – 40 USD

Интересным аспектом денежного обращения в Узбекистане является возможность использования мобильных платёжных систем в крупных городах. Приложения местных банков, таких как Click и Payme, получают всё большее распространение среди жителей, но для туристов их использование затруднительно из-за необходимости местного номера телефона и банковского счёта.

В отношении долларов США существует ещё одна особенность: повсеместно предпочитают купюры новых образцов (выпуска после 2009 года). Более старые купюры могут приниматься с дисконтом или отклоняться банками, поэтому лучше заранее проверить годы выпуска имеющихся у вас банкнот.