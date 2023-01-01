Как начисляется гражданская пенсия военному пенсионеру: условия и порядок

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Для кого эта статья:

Военные пенсионеры, рассматривающие возможность получения второй, гражданской пенсии.

Люди, интересующиеся пенсионной системой и правами военных ветеранов.

Финансовые консультанты и профессионалы, работающие с пенсионными вопросами. Представьте: вы отслужили Родине 20+ лет, получаете заслуженную военную пенсию и вдруг узнаёте, что можете претендовать на вторую, гражданскую пенсию! 💰 Это не миф, а реальность, доступная многим военным пенсионерам. Ежегодно тысячи бывших военнослужащих упускают возможность значительно увеличить свой ежемесячный доход из-за незнания процедуры оформления второй пенсии. В этой статье я детально разберу, при каких условиях возникает право на гражданскую пенсию, как правильно рассчитать её размер и какие документы подготовить для оформления в 2025 году.

Гражданская пенсия военным пенсионерам: общие условия

Возможность получения двух пенсий — это особая привилегия военнослужащих, которые после выхода на военную пенсию продолжают трудовую деятельность в гражданском секторе. Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает право на страховую пенсию по старости для военных пенсионеров при соблюдении ряда обязательных условий. 📋

Основные требования для назначения второй (гражданской) пенсии военному пенсионеру в 2025 году:

Наличие установленной пенсии по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ и др.)

Достижение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин с учетом переходного периода)

Наличие минимального страхового стажа (не менее 15 лет)

Наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (не менее 30 ИПК)

Факт официального трудоустройства после увольнения с военной службы или параллельно с ней

Важный нюанс: весь период службы, который уже учтен при назначении военной пенсии, не входит в расчет страховой (гражданской) пенсии. Это ключевое отличие от обычного порядка расчета пенсий.

Вид пенсии Основания для назначения Кто выплачивает Военная пенсия Выслуга лет, инвалидность, потеря кормильца Силовое ведомство (где проходил службу) Гражданская пенсия Достижение пенсионного возраста + страховой стаж + ИПК Пенсионный фонд России (СФР)

Виктор Андреевич, военный пенсионер, 58 лет: После 25 лет службы в ВС РФ я вышел на пенсию по выслуге лет. Однако энергии было много, и я устроился на гражданскую работу инженером на предприятие. Проработав там 12 лет, начал интересоваться возможностью получения второй пенсии. Изначально казалось, что процесс оформления будет сложным бюрократическим квестом. Но когда я обратился в СФР, мне подробно объяснили, что при достижении гражданского пенсионного возраста и наличии страхового стажа я смогу получать две пенсии одновременно. Сейчас мне 58, продолжаю работать, и каждый год моя будущая гражданская пенсия растет за счет новых пенсионных коэффициентов. Главное, что я усвоил: важно, чтобы работодатель официально перечислял страховые взносы.

Требования к стажу для получения второй пенсии

Страховой стаж — один из ключевых критериев при назначении гражданской пенсии военному пенсионеру. В 2025 году для получения права на вторую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Это минимальное требование, установленное законодательством для всех категорий граждан. ⏱️

Что входит в страховой стаж для военного пенсионера:

Периоды работы на гражданских должностях с официальным оформлением

Время предпринимательской деятельности (при условии уплаты страховых взносов)

Период получения пособия по временной нетрудоспособности

Время ухода за ребенком до достижения им 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности)

Период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет

Важно понимать, что периоды военной службы, которые уже были засчитаны при назначении военной пенсии, НЕ учитываются при расчете страхового стажа для гражданской пенсии. Это принципиальное правило исключает двойной учет одних и тех же периодов службы для разных видов пенсий.

Если военнослужащий работал в гражданских организациях параллельно со службой (что бывает редко, но возможно), эти периоды могут быть засчитаны в страховой стаж для гражданской пенсии, если работодатель отчислял за него страховые взносы.

Год Минимальный страховой стаж Минимальное количество ИПК 2023 14 лет 23,4 2024 15 лет 28,2 2025 15 лет 30

Порядок расчета гражданской пенсии военнослужащим

Расчет гражданской пенсии для военных пенсионеров происходит по общей для всех граждан формуле, но с некоторыми особенностями. Размер страховой пенсии зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного коэффициента на момент назначения пенсии. 🧮

Формула расчета гражданской пенсии для военного пенсионера:

СП = ИПК × СИПК + ФВ

где:

СП — размер страховой пенсии

ИПК — количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов

СИПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (126,14 руб. на январь 2025 года)

ФВ — фиксированная выплата (7937,85 руб. на январь 2025 года)

Важно: военным пенсионерам фиксированная выплата к страховой пенсии не назначается. Это основное отличие в расчете гражданской пенсии для бывших военнослужащих. Таким образом, формула для военных пенсионеров упрощается до:

СП = ИПК × СИПК

Количество ИПК зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в период гражданской трудовой деятельности. Чем дольше работал военный пенсионер "на гражданке" и чем выше была его официальная заработная плата, тем больше пенсионных коэффициентов он накопил.

Елена Викторовна, пенсионный консультант: К нам часто обращаются военные пенсионеры с вопросами о второй пенсии. Недавно консультировала полковника в отставке, который 15 лет проработал в частной охранной компании после выхода на военную пенсию. За эти годы у него накопилось 45 пенсионных коэффициентов. Мы произвели расчет: 45 × 126,14 = 5676,30 рублей. Он был разочарован, ожидая сумму больше. Пришлось объяснить, что фиксированная выплата ему не полагается, что является существенным отличием от обычных пенсионеров. Однако важно понимать: даже такая прибавка к военной пенсии, которая у него составляла около 32000 рублей, это ощутимое увеличение общего дохода на 17%. Плюс он получил право на ежегодную индексацию гражданской пенсии, что в долгосрочной перспективе даст заметный финансовый эффект.

Документы и процедура оформления второй пенсии

Оформление гражданской пенсии для военного пенсионера требует подготовки определенного пакета документов и соблюдения установленной процедуры. Важно начать этот процесс заблаговременно, чтобы к моменту достижения пенсионного возраста все было готово. 📝

Для оформления страховой пенсии военному пенсионеру необходимо предоставить в СФР следующие документы:

Заявление о назначении страховой пенсии по старости

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)

Справка из военного комиссариата или иного силового ведомства о назначении пенсии за выслугу лет или по инвалидности с указанием периодов службы, учтенных при назначении пенсии

Трудовая книжка и другие документы, подтверждающие страховой стаж после увольнения с военной службы

Справка о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы или за любые 60 месяцев подряд до 2002 года (если необходимо)

Процедура оформления гражданской пенсии военным пенсионерам включает следующие шаги:

Предварительная консультация в отделении СФР (желательно за 6-12 месяцев до наступления пенсионного возраста) Сбор необходимых документов Подача заявления и документов в СФР через личное посещение, почтовое отправление, МФЦ или личный кабинет на портале Госуслуг Рассмотрение заявления (до 10 рабочих дней с момента подачи всех документов) Получение решения о назначении пенсии или об отказе В случае положительного решения — начало выплат со дня обращения, но не ранее возникновения права на пенсию

Заявление на назначение страховой пенсии можно подать не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Однако рекомендуется начать подготовку документов заранее, так как может потребоваться время для запроса недостающих справок или уточнения сведений о стаже. ⏰

При подаче заявления через Госуслуги необходимо прикрепить сканы всех документов. В течение 5 рабочих дней после подачи заявления потребуется личное посещение отделения СФР для представления оригиналов документов.

Особенности выплат двух пенсий военным пенсионерам

Получение одновременно двух пенсий — по линии силового ведомства и по линии СФР — имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Эта система двойных выплат существенно отличается от стандартного пенсионного обеспечения. 💸

Ключевые особенности выплаты двух пенсий военным пенсионерам:

Независимость выплат: военная и гражданская пенсии начисляются и выплачиваются независимо друг от друга разными ведомствами

Различные даты индексации: военные пенсии индексируются в зависимости от повышения денежного довольствия военнослужащих, а гражданские — согласно общему графику индексации страховых пенсий

Возможность продолжения трудовой деятельности: военные пенсионеры могут продолжать работать после назначения гражданской пенсии, однако в этом случае ее индексация будет производиться только после увольнения

Различные доплаты и надбавки: к военной пенсии могут начисляться специфические надбавки (за выслугу лет, за государственные награды), которые не применимы к гражданской пенсии

Важный момент: военным пенсионерам, получающим страховую пенсию, не устанавливается фиксированная выплата, что существенно уменьшает размер их гражданской пенсии по сравнению с обычными пенсионерами. Однако с учетом военной пенсии общий доход таких пенсионеров обычно превышает средний уровень пенсионного обеспечения.

Сравнение средних размеров пенсий в 2025 году:

Вид пенсионного обеспечения Средний размер (руб.) Особенности индексации Только страховая пенсия 22 100 Ежегодная индексация (январь) Только военная пенсия 35 200 В зависимости от повышения денежного довольствия Военная + гражданская пенсии 40 800 Разные графики индексации для каждой пенсии

Для максимизации размера гражданской пенсии военным пенсионерам рекомендуется:

Обеспечить официальное трудоустройство с "белой" заработной платой Стремиться к накоплению страхового стажа более 15 лет (это поможет увеличить количество ИПК) При возможности отложить обращение за гражданской пенсией (за каждый год более позднего обращения применяются повышающие коэффициенты) Регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета в СФР, чтобы контролировать правильность учета страховых взносов Своевременно сообщать о смене места жительства для корректного получения обеих пенсий

Необходимо помнить, что обе пенсии подлежат налогообложению НДФЛ в случае, если их получатель продолжает трудовую деятельность. После прекращения работы пенсионер должен уведомить об этом СФР для прекращения удержания налога и перерасчета пенсии с учетом пропущенных индексаций. 📈