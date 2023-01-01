Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов для новичков#Личные финансы #Финансовая грамотность #Дополнительный заработок
Для кого эта статья:
- Новички в электронной коммерции, желающие начать продавать на маркетплейсах
- Малые предприниматели и самозанятые, интересующиеся способами увеличения дохода
Люди, заинтересованные в обучении и развитии навыков интернет-маркетинга и продаж на Wildberries
Wildberries давно перестал быть просто интернет-магазином — сегодня это полноценная бизнес-площадка с аудиторией более 100 миллионов пользователей. Каждый день на маркетплейсе заключаются сделки на сотни миллионов рублей, и эти деньги могут стать вашими. Удивительно, но многие до сих пор считают, что для старта на ВБ нужны большие вложения и склад товара. Это миф! Я расскажу о семи реальных способах начать зарабатывать на Вайлдберриз уже в 2025 году, даже если у вас ограниченный бюджет и ноль опыта. 💼
Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов
Wildberries открывает широкие возможности для заработка даже с минимальными стартовыми вложениями. Рассмотрим 7 проверенных способов, которые успешно работают на платформе в 2025 году. 🚀
Продажа товаров собственного производства — самый очевидный, но при этом потенциально самый прибыльный способ. Вы контролируете все процессы и получаете максимальную маржу.
Дропшиппинг — модель, при которой вы продаете товары поставщика без закупки и хранения. Заработок формируется за счет разницы между закупочной и продажной ценой.
Перепродажа товаров — закупка товаров по оптовым ценам у производителей или дистрибьюторов и их реализация с наценкой через маркетплейс.
Создание и продажа СТМ (собственных торговых марок) — регистрация бренда и заказ продукции под ним у фабрик. Отличается от простой перепродажи более высокой маржинальностью и лояльностью клиентов.
Услуги упаковки и маркировки — многим поставщикам требуется помощь с подготовкой товаров по требованиям Wildberries. Вы можете оказывать такие услуги локальным производителям.
Агентские услуги — сопровождение продавцов на маркетплейсе: от регистрации до оптимизации карточек и аналитики продаж.
Создание информационных продуктов — разработка и продажа курсов, гайдов или консультаций по работе на Wildberries. Этот способ требует наименьших вложений, но необходим экспертный опыт.
Каждая модель имеет свои особенности по уровню вложений, сложности входа и потенциальной доходности. Сравним их более детально:
|Способ заработка
|Стартовые вложения
|Срок выхода на прибыль
|Потенциальный доход
|Собственное производство
|От 300 000 руб.
|3-6 месяцев
|От 100 000 руб./мес.
|Дропшиппинг
|От 30 000 руб.
|1-2 месяца
|От 50 000 руб./мес.
|Перепродажа
|От 100 000 руб.
|2-3 месяца
|От 70 000 руб./мес.
|Создание СТМ
|От 200 000 руб.
|3-4 месяца
|От 150 000 руб./мес.
|Услуги упаковки
|От 50 000 руб.
|1 месяц
|От 60 000 руб./мес.
|Агентские услуги
|От 20 000 руб.
|1 месяц
|От 80 000 руб./мес.
|Информационные продукты
|От 10 000 руб.
|1-2 месяца
|От 50 000 руб./мес.
Анна Викторова, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Я начинала с перепродажи косметики корейских брендов. Закупала у оптовиков небольшие партии по 50-100 единиц и выставляла на Wildberries с наценкой 70-100%. Первые два месяца прибыль была минимальной — около 30 000 рублей, так как все уходило на рекламу. Ключевым моментом стало выявление самых маржинальных позиций. Я полностью отказалась от товаров с наценкой менее 80% и сфокусировалась на средствах для лица, где конкуренция была ниже. Через полгода мой ежемесячный доход составлял уже 180 000 рублей при минимальной занятости — 2-3 часа в день на обработку заказов и коммуникацию с поставщиками. Мой совет новичкам: не распыляйтесь на широкий ассортимент, найдите 10-15 перспективных товаров с хорошей маржой и доведите их до идеала.
Преимущества и особенности работы с Wildberries
Понимание ключевых преимуществ и особенностей Wildberries поможет вам принять взвешенное решение и максимизировать шансы на успех. Рассмотрим, почему данный маркетплейс заслуживает вашего внимания. 📊
- Огромный трафик — более 100 миллионов посетителей ежемесячно, что автоматически решает проблему привлечения клиентов.
- Минимальные требования для входа — достаточно иметь ИП или ООО, без обязательного наличия офиса или склада.
- FBO-модель (Fulfillment by Operator) — маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров, что освобождает вас от логистических забот.
- Автоматизированные выплаты — деньги поступают на счет регулярно, без задержек.
- Система скидок и промокодов — встроенные инструменты для стимулирования продаж без дополнительных затрат.
Однако работа на маркетплейсе имеет и свои нюансы, которые необходимо учитывать:
- Высокая комиссия — от 15% до 38% в зависимости от категории товаров.
- Жесткая ценовая конкуренция — многие продавцы демпингуют, снижая маржинальность.
- Строгие требования к качеству — возвраты от покупателей могут существенно влиять на рейтинг селлера.
- Регулярные изменения правил — платформа часто меняет алгоритмы и условия работы, требуя постоянной адаптации.
Сравним Wildberries с другими популярными маркетплейсами России, чтобы понять его конкурентные преимущества:
|Критерий
|Wildberries
|Ozon
|Яндекс.Маркет
|Ежемесячная аудитория
|100+ млн
|90+ млн
|60+ млн
|Средняя комиссия
|15-38%
|18-42%
|15-30%
|Срок выплат
|Еженедельно
|Раз в 2 недели
|Раз в 2 недели
|Стоимость хранения
|По объему
|По объему + по дням
|По объему + по дням
|Порог входа
|Низкий
|Средний
|Средний
|Сложность интерфейса
|Средняя
|Высокая
|Средняя
Ключевое преимущество Wildberries — баланс между доступностью для новичков и масштабом платформы. Это делает его оптимальным стартовым маркетплейсом для тех, кто только начинает свой путь в электронной коммерции. 🛒
Собственный бренд или дропшиппинг: что выбрать?
Перед стартом на Wildberries предстоит принять стратегическое решение о модели бизнеса. Два наиболее популярных варианта — создание собственного бренда или работа по схеме дропшиппинга. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно оценить с учетом ваших ресурсов и целей. 🤔
Собственный бренд предполагает:
- Регистрацию торговой марки
- Контроль над производством или выбор надежных поставщиков
- Создание уникального продукта или его кастомизацию
- Разработку фирменного стиля и упаковки
- Полное управление ценообразованием и маржинальностью
Дропшиппинг включает:
- Поиск поставщиков, готовых работать без выкупа товара
- Создание карточек товаров в личном кабинете Wildberries
- Передачу информации о заказах поставщику
- Координацию отправки товаров напрямую от производителя на склад маркетплейса
- Работу с ограниченной маржинальностью в рамках договоренности с поставщиком
Сопоставим характеристики обеих моделей:
|Параметр
|Собственный бренд
|Дропшиппинг
|Стартовые инвестиции
|200 000 – 500 000 руб.
|30 000 – 100 000 руб.
|Средняя маржинальность
|40-70%
|15-30%
|Контроль над продуктом
|Полный
|Минимальный
|Риски
|Высокие (остатки, качество)
|Средние (зависимость от поставщика)
|Потенциал масштабирования
|Высокий
|Средний
|Срок выхода на прибыль
|3-6 месяцев
|1-3 месяца
|Лояльность клиентов
|Высокая
|Низкая
Дмитрий Соколов, консультант по выходу на маркетплейсы Мой клиент Михаил пришел ко мне с дилеммой: вложить все сбережения (около 350 000 рублей) в создание бренда органической косметики или начать с дропшиппинга, чтобы протестировать рынок. Мы выбрали компромиссный вариант: стартовали с дропшиппинга, но с четким планом перехода к собственному бренду. В первый месяц запустили 15 SKU корейской косметики через проверенного поставщика. На рекламу потратили всего 20 000 рублей, сосредоточившись на оптимизации карточек и работе с отзывами. Уже через 2 месяца выручка составила 280 000 рублей, а прибыль — около 70 000 рублей. Проанализировав продажи, мы выявили 5 самых востребованных позиций и заказали их аналоги под собственным брендом, дополнительно улучшив формулы. Через 6 месяцев после старта 80% оборота уже приходилось на собственный бренд с маржинальностью 65%. Сейчас, спустя год, Михаил полностью отказался от дропшиппинга, расширил линейку до 25 SKU и выходит на оборот 1,2 млн рублей в месяц.
Как видно из сравнения, дропшиппинг требует меньших вложений и позволяет быстрее начать, но ограничивает возможности для роста и контроля. Создание собственного бренда — более долгосрочная и ресурсоемкая стратегия с потенциально более высокой отдачей.
Для новичков оптимальный подход — комбинированная модель:
- Начать с дропшиппинга для изучения рынка и накопления опыта
- Выявить наиболее перспективные категории и товары
- Постепенно развивать собственный бренд в выбранной нише
- Реинвестировать прибыль в расширение ассортимента и маркетинг
Такой поэтапный подход минимизирует риски и позволяет органично расти, опираясь на реальные данные о предпочтениях покупателей. 📈
От регистрации до первой продажи: пошаговый гайд
Запуск продаж на Wildberries требует четкого следования определенному алгоритму. Рассмотрим последовательность шагов, которая приведет вас от регистрации до первых заказов. 📝
Регистрация и оформление личного кабинета
- Перейдите на seller.wildberries.ru и зарегистрируйтесь
- Подготовьте необходимые документы: ОГРН/ИНН, выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, паспорт
- Заполните анкету продавца, указав контактные данные и банковские реквизиты
- Дождитесь проверки документов (обычно занимает 1-3 рабочих дня)
Подписание договора и настройка личного кабинета
- Подпишите договор с помощью электронной подписи (ЭЦП) или распечатайте, подпишите и загрузите скан
- Настройте профиль продавца, добавив информацию о вашем бизнесе
- Изучите интерфейс личного кабинета и основные разделы: товары, заказы, аналитика, финансы
Выбор ниши и товаров
- Проведите анализ ниш с помощью сервисов аналитики (Mpstats, Wildstat, аналитика внутри ЛК)
- Оцените конкуренцию, спрос и сезонность выбранных категорий
- Определите 5-10 товаров для старта, избегая сверхконкурентных категорий
- Рассчитайте потенциальную маржинальность с учетом комиссии ВБ и логистики
Создание и оптимизация карточек товаров
- Подготовьте качественные фотографии (минимум 5-7 для каждого товара)
- Составьте информативное название с ключевыми характеристиками
- Заполните полное описание, раскрыв все преимущества и характеристики
- Добавьте все необходимые параметры в характеристики товара
- Укажите точные размеры и вес для правильной логистики
Подготовка товара к отправке
- Получите и распечатайте этикетки из личного кабинета
- Маркируйте каждую единицу товара требуемым штрихкодом
- Упакуйте товары согласно требованиям (индивидуальная упаковка + транспортировочная тара)
- Подготовьте сопроводительные документы для поставки
Отправка первой поставки
- Создайте поставку в личном кабинете
- Выберите склад для отправки (рекомендуется начинать с ближайшего)
- Закажите логистику через Wildberries или самостоятельно
- Отслеживайте статус поставки до момента приемки на склад
Запуск продаж и первые заказы
- Активируйте товары для продажи после успешной приемки
- Настройте цены с учетом рыночной ситуации
- Запустите внутреннюю рекламу для повышения видимости
- Отслеживайте первые заказы и работайте с отзывами
Типичные сроки прохождения всех этапов от регистрации до первых продаж составляют 2-4 недели. Это оптимальный период для качественной подготовки без излишней спешки.
Критически важные моменты, требующие особого внимания:
- Качество карточек товаров — 70% успеха зависит от правильно оформленного листинга
- Ценообразование — оптимальная цена должна быть конкурентной, но не демпинговой
- Первые отзывы — они формируют репутацию и влияют на алгоритмы ранжирования
- Качество и соответствие товара — возвраты и негативные отзывы могут критически повлиять на продажи
Важно понимать, что первые поставки часто носят тестовый характер. Не стоит отправлять большое количество товара до понимания реального спроса. Рекомендуется начинать с небольших партий (10-30 единиц каждой позиции) и масштабироваться на основе аналитики продаж. 🔍
Стратегии масштабирования и увеличения прибыли на ВБ
После успешного старта продаж на Wildberries наступает этап, требующий стратегического подхода к масштабированию бизнеса. Грамотное расширение позволит не просто увеличить оборот, но и существенно повысить рентабельность. 💰
Расширение ассортимента
- Вертикальное расширение — добавление новых вариаций существующих продуктов (размеры, цвета, модификации)
- Горизонтальное расширение — выход в смежные категории, где можно использовать накопленную репутацию
- Сезонное расширение — добавление товаров с учетом годового цикла спроса
Оптимизация поставок и логистики
- Увеличение партий для снижения закупочной цены
- Настройка системы автозаказа на основе данных о скорости продаж
- Диверсификация поставок на разные склады для ускорения доставки
- Внедрение систем отслеживания и прогнозирования запасов
Развитие бренда и лояльности
- Создание узнаваемой упаковки и фирменного стиля
- Системная работа с отзывами и рейтингом магазина
- Внедрение элементов программы лояльности (вкладыши, бонусы, скидки на повторные покупки)
- Создание комплексных предложений и наборов
Управление рекламой и продвижением
- Тестирование и оптимизация внутренних рекламных инструментов (поиск, карточки, каталог)
- Внешнее продвижение через тематические ресурсы и лидеров мнений
- Сезонные рекламные кампании с корректировкой бюджета
- A/B тестирование рекламных креативов и посадочных страниц
Финансовая оптимизация
- Анализ и сокращение непроизводительных расходов
- Управление ценообразованием с учетом комиссий и акций маркетплейса
- Оптимизация налогообложения (выбор подходящей системы)
- Реинвестирование прибыли в наиболее высокомаржинальные направления
Эффективное масштабирование бизнеса на Wildberries невозможно без систематического анализа ключевых метрик. Отслеживайте следующие показатели:
|Метрика
|Что отслеживать
|Целевые показатели
|Sell-through rate (STR)
|Отношение продаж к запасам
|≥ 20% в неделю
|Маржинальность
|Чистая прибыль после всех комиссий
|≥ 30%
|Конверсия карточек
|Процент просмотров, ведущих к покупке
|≥ 5%
|Cost Per Click (CPC)
|Стоимость клика в рекламе
|≤ 35 руб.
|Return On Ad Spend (ROAS)
|Отдача от рекламных инвестиций
|≥ 300%
|Рейтинг товаров
|Средняя оценка в отзывах
|≥ 4.7
|Оборачиваемость запасов
|Скорость реализации складских запасов
|≤ 30 дней
Важно понимать, что масштабирование — это не только количественный рост, но и качественные изменения бизнес-процессов. По мере роста продаж неизбежно возникает необходимость в автоматизации и делегировании:
- На объеме до 100 заказов в день большинство операций можно выполнять самостоятельно
- При 100-500 заказах необходимо внедрение систем управления товарами и поставками
- При более 500 заказов требуется команда и полноценная ERP-система
Стратегия постепенного масштабирования с фокусом на рентабельность, а не только на объем продаж, позволяет создать устойчивый бизнес с предсказуемым ростом. Избегайте соблазна быстрого расширения без соответствующего укрепления операционных процессов. 🚀
Путь к успеху на Wildberries – это баланс между смелостью и осторожностью. Выбор модели заработка должен соответствовать вашим ресурсам, а стратегия развития – учитывать особенности выбранной ниши. Важно помнить, что истинная цель – не просто выйти на маркетплейс, а создать устойчивый и масштабируемый бизнес. Самые успешные продавцы – те, кто рассматривает Wildberries не как источник быстрых денег, а как перспективный канал долгосрочного роста. Начните сегодня, применяя описанные стратегии, и через год вы будете удивлены, насколько далеко продвинулись.
Виктория Орехова
налоговый консультант