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Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов для новичков
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Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов для новичков

#Личные финансы  #Финансовая грамотность  #Дополнительный заработок  
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Для кого эта статья:

  • Новички в электронной коммерции, желающие начать продавать на маркетплейсах
  • Малые предприниматели и самозанятые, интересующиеся способами увеличения дохода

  • Люди, заинтересованные в обучении и развитии навыков интернет-маркетинга и продаж на Wildberries

    Wildberries давно перестал быть просто интернет-магазином — сегодня это полноценная бизнес-площадка с аудиторией более 100 миллионов пользователей. Каждый день на маркетплейсе заключаются сделки на сотни миллионов рублей, и эти деньги могут стать вашими. Удивительно, но многие до сих пор считают, что для старта на ВБ нужны большие вложения и склад товара. Это миф! Я расскажу о семи реальных способах начать зарабатывать на Вайлдберриз уже в 2025 году, даже если у вас ограниченный бюджет и ноль опыта. 💼

Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов

Wildberries открывает широкие возможности для заработка даже с минимальными стартовыми вложениями. Рассмотрим 7 проверенных способов, которые успешно работают на платформе в 2025 году. 🚀

  1. Продажа товаров собственного производства — самый очевидный, но при этом потенциально самый прибыльный способ. Вы контролируете все процессы и получаете максимальную маржу.

  2. Дропшиппинг — модель, при которой вы продаете товары поставщика без закупки и хранения. Заработок формируется за счет разницы между закупочной и продажной ценой.

  3. Перепродажа товаров — закупка товаров по оптовым ценам у производителей или дистрибьюторов и их реализация с наценкой через маркетплейс.

  4. Создание и продажа СТМ (собственных торговых марок) — регистрация бренда и заказ продукции под ним у фабрик. Отличается от простой перепродажи более высокой маржинальностью и лояльностью клиентов.

  5. Услуги упаковки и маркировки — многим поставщикам требуется помощь с подготовкой товаров по требованиям Wildberries. Вы можете оказывать такие услуги локальным производителям.

  6. Агентские услуги — сопровождение продавцов на маркетплейсе: от регистрации до оптимизации карточек и аналитики продаж.

  7. Создание информационных продуктов — разработка и продажа курсов, гайдов или консультаций по работе на Wildberries. Этот способ требует наименьших вложений, но необходим экспертный опыт.

Каждая модель имеет свои особенности по уровню вложений, сложности входа и потенциальной доходности. Сравним их более детально:

Способ заработка Стартовые вложения Срок выхода на прибыль Потенциальный доход
Собственное производство От 300 000 руб. 3-6 месяцев От 100 000 руб./мес.
Дропшиппинг От 30 000 руб. 1-2 месяца От 50 000 руб./мес.
Перепродажа От 100 000 руб. 2-3 месяца От 70 000 руб./мес.
Создание СТМ От 200 000 руб. 3-4 месяца От 150 000 руб./мес.
Услуги упаковки От 50 000 руб. 1 месяц От 60 000 руб./мес.
Агентские услуги От 20 000 руб. 1 месяц От 80 000 руб./мес.
Информационные продукты От 10 000 руб. 1-2 месяца От 50 000 руб./мес.

Анна Викторова, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Я начинала с перепродажи косметики корейских брендов. Закупала у оптовиков небольшие партии по 50-100 единиц и выставляла на Wildberries с наценкой 70-100%. Первые два месяца прибыль была минимальной — около 30 000 рублей, так как все уходило на рекламу. Ключевым моментом стало выявление самых маржинальных позиций. Я полностью отказалась от товаров с наценкой менее 80% и сфокусировалась на средствах для лица, где конкуренция была ниже. Через полгода мой ежемесячный доход составлял уже 180 000 рублей при минимальной занятости — 2-3 часа в день на обработку заказов и коммуникацию с поставщиками. Мой совет новичкам: не распыляйтесь на широкий ассортимент, найдите 10-15 перспективных товаров с хорошей маржой и доведите их до идеала.

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Преимущества и особенности работы с Wildberries

Понимание ключевых преимуществ и особенностей Wildberries поможет вам принять взвешенное решение и максимизировать шансы на успех. Рассмотрим, почему данный маркетплейс заслуживает вашего внимания. 📊

  • Огромный трафик — более 100 миллионов посетителей ежемесячно, что автоматически решает проблему привлечения клиентов.
  • Минимальные требования для входа — достаточно иметь ИП или ООО, без обязательного наличия офиса или склада.
  • FBO-модель (Fulfillment by Operator) — маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров, что освобождает вас от логистических забот.
  • Автоматизированные выплаты — деньги поступают на счет регулярно, без задержек.
  • Система скидок и промокодов — встроенные инструменты для стимулирования продаж без дополнительных затрат.

Однако работа на маркетплейсе имеет и свои нюансы, которые необходимо учитывать:

  • Высокая комиссия — от 15% до 38% в зависимости от категории товаров.
  • Жесткая ценовая конкуренция — многие продавцы демпингуют, снижая маржинальность.
  • Строгие требования к качеству — возвраты от покупателей могут существенно влиять на рейтинг селлера.
  • Регулярные изменения правил — платформа часто меняет алгоритмы и условия работы, требуя постоянной адаптации.

Сравним Wildberries с другими популярными маркетплейсами России, чтобы понять его конкурентные преимущества:

Критерий Wildberries Ozon Яндекс.Маркет
Ежемесячная аудитория 100+ млн 90+ млн 60+ млн
Средняя комиссия 15-38% 18-42% 15-30%
Срок выплат Еженедельно Раз в 2 недели Раз в 2 недели
Стоимость хранения По объему По объему + по дням По объему + по дням
Порог входа Низкий Средний Средний
Сложность интерфейса Средняя Высокая Средняя

Ключевое преимущество Wildberries — баланс между доступностью для новичков и масштабом платформы. Это делает его оптимальным стартовым маркетплейсом для тех, кто только начинает свой путь в электронной коммерции. 🛒

Собственный бренд или дропшиппинг: что выбрать?

Перед стартом на Wildberries предстоит принять стратегическое решение о модели бизнеса. Два наиболее популярных варианта — создание собственного бренда или работа по схеме дропшиппинга. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно оценить с учетом ваших ресурсов и целей. 🤔

Собственный бренд предполагает:

  • Регистрацию торговой марки
  • Контроль над производством или выбор надежных поставщиков
  • Создание уникального продукта или его кастомизацию
  • Разработку фирменного стиля и упаковки
  • Полное управление ценообразованием и маржинальностью

Дропшиппинг включает:

  • Поиск поставщиков, готовых работать без выкупа товара
  • Создание карточек товаров в личном кабинете Wildberries
  • Передачу информации о заказах поставщику
  • Координацию отправки товаров напрямую от производителя на склад маркетплейса
  • Работу с ограниченной маржинальностью в рамках договоренности с поставщиком

Сопоставим характеристики обеих моделей:

Параметр Собственный бренд Дропшиппинг
Стартовые инвестиции 200 000 – 500 000 руб. 30 000 – 100 000 руб.
Средняя маржинальность 40-70% 15-30%
Контроль над продуктом Полный Минимальный
Риски Высокие (остатки, качество) Средние (зависимость от поставщика)
Потенциал масштабирования Высокий Средний
Срок выхода на прибыль 3-6 месяцев 1-3 месяца
Лояльность клиентов Высокая Низкая

Дмитрий Соколов, консультант по выходу на маркетплейсы Мой клиент Михаил пришел ко мне с дилеммой: вложить все сбережения (около 350 000 рублей) в создание бренда органической косметики или начать с дропшиппинга, чтобы протестировать рынок. Мы выбрали компромиссный вариант: стартовали с дропшиппинга, но с четким планом перехода к собственному бренду. В первый месяц запустили 15 SKU корейской косметики через проверенного поставщика. На рекламу потратили всего 20 000 рублей, сосредоточившись на оптимизации карточек и работе с отзывами. Уже через 2 месяца выручка составила 280 000 рублей, а прибыль — около 70 000 рублей. Проанализировав продажи, мы выявили 5 самых востребованных позиций и заказали их аналоги под собственным брендом, дополнительно улучшив формулы. Через 6 месяцев после старта 80% оборота уже приходилось на собственный бренд с маржинальностью 65%. Сейчас, спустя год, Михаил полностью отказался от дропшиппинга, расширил линейку до 25 SKU и выходит на оборот 1,2 млн рублей в месяц.

Как видно из сравнения, дропшиппинг требует меньших вложений и позволяет быстрее начать, но ограничивает возможности для роста и контроля. Создание собственного бренда — более долгосрочная и ресурсоемкая стратегия с потенциально более высокой отдачей.

Для новичков оптимальный подход — комбинированная модель:

  1. Начать с дропшиппинга для изучения рынка и накопления опыта
  2. Выявить наиболее перспективные категории и товары
  3. Постепенно развивать собственный бренд в выбранной нише
  4. Реинвестировать прибыль в расширение ассортимента и маркетинг

Такой поэтапный подход минимизирует риски и позволяет органично расти, опираясь на реальные данные о предпочтениях покупателей. 📈

От регистрации до первой продажи: пошаговый гайд

Запуск продаж на Wildberries требует четкого следования определенному алгоритму. Рассмотрим последовательность шагов, которая приведет вас от регистрации до первых заказов. 📝

  1. Регистрация и оформление личного кабинета

    • Перейдите на seller.wildberries.ru и зарегистрируйтесь
    • Подготовьте необходимые документы: ОГРН/ИНН, выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, паспорт
    • Заполните анкету продавца, указав контактные данные и банковские реквизиты
    • Дождитесь проверки документов (обычно занимает 1-3 рабочих дня)

  2. Подписание договора и настройка личного кабинета

    • Подпишите договор с помощью электронной подписи (ЭЦП) или распечатайте, подпишите и загрузите скан
    • Настройте профиль продавца, добавив информацию о вашем бизнесе
    • Изучите интерфейс личного кабинета и основные разделы: товары, заказы, аналитика, финансы

  3. Выбор ниши и товаров

    • Проведите анализ ниш с помощью сервисов аналитики (Mpstats, Wildstat, аналитика внутри ЛК)
    • Оцените конкуренцию, спрос и сезонность выбранных категорий
    • Определите 5-10 товаров для старта, избегая сверхконкурентных категорий
    • Рассчитайте потенциальную маржинальность с учетом комиссии ВБ и логистики

  4. Создание и оптимизация карточек товаров

    • Подготовьте качественные фотографии (минимум 5-7 для каждого товара)
    • Составьте информативное название с ключевыми характеристиками
    • Заполните полное описание, раскрыв все преимущества и характеристики
    • Добавьте все необходимые параметры в характеристики товара
    • Укажите точные размеры и вес для правильной логистики

  5. Подготовка товара к отправке

    • Получите и распечатайте этикетки из личного кабинета
    • Маркируйте каждую единицу товара требуемым штрихкодом
    • Упакуйте товары согласно требованиям (индивидуальная упаковка + транспортировочная тара)
    • Подготовьте сопроводительные документы для поставки

  6. Отправка первой поставки

    • Создайте поставку в личном кабинете
    • Выберите склад для отправки (рекомендуется начинать с ближайшего)
    • Закажите логистику через Wildberries или самостоятельно
    • Отслеживайте статус поставки до момента приемки на склад

  7. Запуск продаж и первые заказы

    • Активируйте товары для продажи после успешной приемки
    • Настройте цены с учетом рыночной ситуации
    • Запустите внутреннюю рекламу для повышения видимости
    • Отслеживайте первые заказы и работайте с отзывами

Типичные сроки прохождения всех этапов от регистрации до первых продаж составляют 2-4 недели. Это оптимальный период для качественной подготовки без излишней спешки.

Критически важные моменты, требующие особого внимания:

  • Качество карточек товаров — 70% успеха зависит от правильно оформленного листинга
  • Ценообразование — оптимальная цена должна быть конкурентной, но не демпинговой
  • Первые отзывы — они формируют репутацию и влияют на алгоритмы ранжирования
  • Качество и соответствие товара — возвраты и негативные отзывы могут критически повлиять на продажи

Важно понимать, что первые поставки часто носят тестовый характер. Не стоит отправлять большое количество товара до понимания реального спроса. Рекомендуется начинать с небольших партий (10-30 единиц каждой позиции) и масштабироваться на основе аналитики продаж. 🔍

Стратегии масштабирования и увеличения прибыли на ВБ

После успешного старта продаж на Wildberries наступает этап, требующий стратегического подхода к масштабированию бизнеса. Грамотное расширение позволит не просто увеличить оборот, но и существенно повысить рентабельность. 💰

  1. Расширение ассортимента

    • Вертикальное расширение — добавление новых вариаций существующих продуктов (размеры, цвета, модификации)
    • Горизонтальное расширение — выход в смежные категории, где можно использовать накопленную репутацию
    • Сезонное расширение — добавление товаров с учетом годового цикла спроса

  2. Оптимизация поставок и логистики

    • Увеличение партий для снижения закупочной цены
    • Настройка системы автозаказа на основе данных о скорости продаж
    • Диверсификация поставок на разные склады для ускорения доставки
    • Внедрение систем отслеживания и прогнозирования запасов

  3. Развитие бренда и лояльности

    • Создание узнаваемой упаковки и фирменного стиля
    • Системная работа с отзывами и рейтингом магазина
    • Внедрение элементов программы лояльности (вкладыши, бонусы, скидки на повторные покупки)
    • Создание комплексных предложений и наборов

  4. Управление рекламой и продвижением

    • Тестирование и оптимизация внутренних рекламных инструментов (поиск, карточки, каталог)
    • Внешнее продвижение через тематические ресурсы и лидеров мнений
    • Сезонные рекламные кампании с корректировкой бюджета
    • A/B тестирование рекламных креативов и посадочных страниц

  5. Финансовая оптимизация

    • Анализ и сокращение непроизводительных расходов
    • Управление ценообразованием с учетом комиссий и акций маркетплейса
    • Оптимизация налогообложения (выбор подходящей системы)
    • Реинвестирование прибыли в наиболее высокомаржинальные направления

Эффективное масштабирование бизнеса на Wildberries невозможно без систематического анализа ключевых метрик. Отслеживайте следующие показатели:

Метрика Что отслеживать Целевые показатели
Sell-through rate (STR) Отношение продаж к запасам ≥ 20% в неделю
Маржинальность Чистая прибыль после всех комиссий ≥ 30%
Конверсия карточек Процент просмотров, ведущих к покупке ≥ 5%
Cost Per Click (CPC) Стоимость клика в рекламе ≤ 35 руб.
Return On Ad Spend (ROAS) Отдача от рекламных инвестиций ≥ 300%
Рейтинг товаров Средняя оценка в отзывах ≥ 4.7
Оборачиваемость запасов Скорость реализации складских запасов ≤ 30 дней

Важно понимать, что масштабирование — это не только количественный рост, но и качественные изменения бизнес-процессов. По мере роста продаж неизбежно возникает необходимость в автоматизации и делегировании:

  • На объеме до 100 заказов в день большинство операций можно выполнять самостоятельно
  • При 100-500 заказах необходимо внедрение систем управления товарами и поставками
  • При более 500 заказов требуется команда и полноценная ERP-система

Стратегия постепенного масштабирования с фокусом на рентабельность, а не только на объем продаж, позволяет создать устойчивый бизнес с предсказуемым ростом. Избегайте соблазна быстрого расширения без соответствующего укрепления операционных процессов. 🚀

Путь к успеху на Wildberries – это баланс между смелостью и осторожностью. Выбор модели заработка должен соответствовать вашим ресурсам, а стратегия развития – учитывать особенности выбранной ниши. Важно помнить, что истинная цель – не просто выйти на маркетплейс, а создать устойчивый и масштабируемый бизнес. Самые успешные продавцы – те, кто рассматривает Wildberries не как источник быстрых денег, а как перспективный канал долгосрочного роста. Начните сегодня, применяя описанные стратегии, и через год вы будете удивлены, насколько далеко продвинулись.

Виктория Орехова

налоговый консультант

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