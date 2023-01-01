Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в электронной коммерции, желающие начать продавать на маркетплейсах

Малые предприниматели и самозанятые, интересующиеся способами увеличения дохода

Люди, заинтересованные в обучении и развитии навыков интернет-маркетинга и продаж на Wildberries Wildberries давно перестал быть просто интернет-магазином — сегодня это полноценная бизнес-площадка с аудиторией более 100 миллионов пользователей. Каждый день на маркетплейсе заключаются сделки на сотни миллионов рублей, и эти деньги могут стать вашими. Удивительно, но многие до сих пор считают, что для старта на ВБ нужны большие вложения и склад товара. Это миф! Я расскажу о семи реальных способах начать зарабатывать на Вайлдберриз уже в 2025 году, даже если у вас ограниченный бюджет и ноль опыта. 💼

Как начать зарабатывать на ВБ: 7 проверенных способов

Wildberries открывает широкие возможности для заработка даже с минимальными стартовыми вложениями. Рассмотрим 7 проверенных способов, которые успешно работают на платформе в 2025 году. 🚀

Продажа товаров собственного производства — самый очевидный, но при этом потенциально самый прибыльный способ. Вы контролируете все процессы и получаете максимальную маржу. Дропшиппинг — модель, при которой вы продаете товары поставщика без закупки и хранения. Заработок формируется за счет разницы между закупочной и продажной ценой. Перепродажа товаров — закупка товаров по оптовым ценам у производителей или дистрибьюторов и их реализация с наценкой через маркетплейс. Создание и продажа СТМ (собственных торговых марок) — регистрация бренда и заказ продукции под ним у фабрик. Отличается от простой перепродажи более высокой маржинальностью и лояльностью клиентов. Услуги упаковки и маркировки — многим поставщикам требуется помощь с подготовкой товаров по требованиям Wildberries. Вы можете оказывать такие услуги локальным производителям. Агентские услуги — сопровождение продавцов на маркетплейсе: от регистрации до оптимизации карточек и аналитики продаж. Создание информационных продуктов — разработка и продажа курсов, гайдов или консультаций по работе на Wildberries. Этот способ требует наименьших вложений, но необходим экспертный опыт.

Каждая модель имеет свои особенности по уровню вложений, сложности входа и потенциальной доходности. Сравним их более детально:

Способ заработка Стартовые вложения Срок выхода на прибыль Потенциальный доход Собственное производство От 300 000 руб. 3-6 месяцев От 100 000 руб./мес. Дропшиппинг От 30 000 руб. 1-2 месяца От 50 000 руб./мес. Перепродажа От 100 000 руб. 2-3 месяца От 70 000 руб./мес. Создание СТМ От 200 000 руб. 3-4 месяца От 150 000 руб./мес. Услуги упаковки От 50 000 руб. 1 месяц От 60 000 руб./мес. Агентские услуги От 20 000 руб. 1 месяц От 80 000 руб./мес. Информационные продукты От 10 000 руб. 1-2 месяца От 50 000 руб./мес.

Анна Викторова, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Я начинала с перепродажи косметики корейских брендов. Закупала у оптовиков небольшие партии по 50-100 единиц и выставляла на Wildberries с наценкой 70-100%. Первые два месяца прибыль была минимальной — около 30 000 рублей, так как все уходило на рекламу. Ключевым моментом стало выявление самых маржинальных позиций. Я полностью отказалась от товаров с наценкой менее 80% и сфокусировалась на средствах для лица, где конкуренция была ниже. Через полгода мой ежемесячный доход составлял уже 180 000 рублей при минимальной занятости — 2-3 часа в день на обработку заказов и коммуникацию с поставщиками. Мой совет новичкам: не распыляйтесь на широкий ассортимент, найдите 10-15 перспективных товаров с хорошей маржой и доведите их до идеала.

Преимущества и особенности работы с Wildberries

Понимание ключевых преимуществ и особенностей Wildberries поможет вам принять взвешенное решение и максимизировать шансы на успех. Рассмотрим, почему данный маркетплейс заслуживает вашего внимания. 📊

Огромный трафик — более 100 миллионов посетителей ежемесячно, что автоматически решает проблему привлечения клиентов.

— более 100 миллионов посетителей ежемесячно, что автоматически решает проблему привлечения клиентов. Минимальные требования для входа — достаточно иметь ИП или ООО, без обязательного наличия офиса или склада.

— достаточно иметь ИП или ООО, без обязательного наличия офиса или склада. FBO-модель (Fulfillment by Operator) — маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров, что освобождает вас от логистических забот.

(Fulfillment by Operator) — маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров, что освобождает вас от логистических забот. Автоматизированные выплаты — деньги поступают на счет регулярно, без задержек.

— деньги поступают на счет регулярно, без задержек. Система скидок и промокодов — встроенные инструменты для стимулирования продаж без дополнительных затрат.

Однако работа на маркетплейсе имеет и свои нюансы, которые необходимо учитывать:

Высокая комиссия — от 15% до 38% в зависимости от категории товаров.

— от 15% до 38% в зависимости от категории товаров. Жесткая ценовая конкуренция — многие продавцы демпингуют, снижая маржинальность.

— многие продавцы демпингуют, снижая маржинальность. Строгие требования к качеству — возвраты от покупателей могут существенно влиять на рейтинг селлера.

— возвраты от покупателей могут существенно влиять на рейтинг селлера. Регулярные изменения правил — платформа часто меняет алгоритмы и условия работы, требуя постоянной адаптации.

Сравним Wildberries с другими популярными маркетплейсами России, чтобы понять его конкурентные преимущества:

Критерий Wildberries Ozon Яндекс.Маркет Ежемесячная аудитория 100+ млн 90+ млн 60+ млн Средняя комиссия 15-38% 18-42% 15-30% Срок выплат Еженедельно Раз в 2 недели Раз в 2 недели Стоимость хранения По объему По объему + по дням По объему + по дням Порог входа Низкий Средний Средний Сложность интерфейса Средняя Высокая Средняя

Ключевое преимущество Wildberries — баланс между доступностью для новичков и масштабом платформы. Это делает его оптимальным стартовым маркетплейсом для тех, кто только начинает свой путь в электронной коммерции. 🛒

Собственный бренд или дропшиппинг: что выбрать?

Перед стартом на Wildberries предстоит принять стратегическое решение о модели бизнеса. Два наиболее популярных варианта — создание собственного бренда или работа по схеме дропшиппинга. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно оценить с учетом ваших ресурсов и целей. 🤔

Собственный бренд предполагает:

Регистрацию торговой марки

Контроль над производством или выбор надежных поставщиков

Создание уникального продукта или его кастомизацию

Разработку фирменного стиля и упаковки

Полное управление ценообразованием и маржинальностью

Дропшиппинг включает:

Поиск поставщиков, готовых работать без выкупа товара

Создание карточек товаров в личном кабинете Wildberries

Передачу информации о заказах поставщику

Координацию отправки товаров напрямую от производителя на склад маркетплейса

Работу с ограниченной маржинальностью в рамках договоренности с поставщиком

Сопоставим характеристики обеих моделей:

Параметр Собственный бренд Дропшиппинг Стартовые инвестиции 200 000 – 500 000 руб. 30 000 – 100 000 руб. Средняя маржинальность 40-70% 15-30% Контроль над продуктом Полный Минимальный Риски Высокие (остатки, качество) Средние (зависимость от поставщика) Потенциал масштабирования Высокий Средний Срок выхода на прибыль 3-6 месяцев 1-3 месяца Лояльность клиентов Высокая Низкая

Дмитрий Соколов, консультант по выходу на маркетплейсы Мой клиент Михаил пришел ко мне с дилеммой: вложить все сбережения (около 350 000 рублей) в создание бренда органической косметики или начать с дропшиппинга, чтобы протестировать рынок. Мы выбрали компромиссный вариант: стартовали с дропшиппинга, но с четким планом перехода к собственному бренду. В первый месяц запустили 15 SKU корейской косметики через проверенного поставщика. На рекламу потратили всего 20 000 рублей, сосредоточившись на оптимизации карточек и работе с отзывами. Уже через 2 месяца выручка составила 280 000 рублей, а прибыль — около 70 000 рублей. Проанализировав продажи, мы выявили 5 самых востребованных позиций и заказали их аналоги под собственным брендом, дополнительно улучшив формулы. Через 6 месяцев после старта 80% оборота уже приходилось на собственный бренд с маржинальностью 65%. Сейчас, спустя год, Михаил полностью отказался от дропшиппинга, расширил линейку до 25 SKU и выходит на оборот 1,2 млн рублей в месяц.

Как видно из сравнения, дропшиппинг требует меньших вложений и позволяет быстрее начать, но ограничивает возможности для роста и контроля. Создание собственного бренда — более долгосрочная и ресурсоемкая стратегия с потенциально более высокой отдачей.

Для новичков оптимальный подход — комбинированная модель:

Начать с дропшиппинга для изучения рынка и накопления опыта Выявить наиболее перспективные категории и товары Постепенно развивать собственный бренд в выбранной нише Реинвестировать прибыль в расширение ассортимента и маркетинг

Такой поэтапный подход минимизирует риски и позволяет органично расти, опираясь на реальные данные о предпочтениях покупателей. 📈

От регистрации до первой продажи: пошаговый гайд

Запуск продаж на Wildberries требует четкого следования определенному алгоритму. Рассмотрим последовательность шагов, которая приведет вас от регистрации до первых заказов. 📝

Регистрация и оформление личного кабинета Перейдите на seller.wildberries.ru и зарегистрируйтесь

Подготовьте необходимые документы: ОГРН/ИНН, выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, паспорт

Заполните анкету продавца, указав контактные данные и банковские реквизиты

Дождитесь проверки документов (обычно занимает 1-3 рабочих дня) Подписание договора и настройка личного кабинета Подпишите договор с помощью электронной подписи (ЭЦП) или распечатайте, подпишите и загрузите скан

Настройте профиль продавца, добавив информацию о вашем бизнесе

Изучите интерфейс личного кабинета и основные разделы: товары, заказы, аналитика, финансы Выбор ниши и товаров Проведите анализ ниш с помощью сервисов аналитики (Mpstats, Wildstat, аналитика внутри ЛК)

Оцените конкуренцию, спрос и сезонность выбранных категорий

Определите 5-10 товаров для старта, избегая сверхконкурентных категорий

Рассчитайте потенциальную маржинальность с учетом комиссии ВБ и логистики Создание и оптимизация карточек товаров Подготовьте качественные фотографии (минимум 5-7 для каждого товара)

Составьте информативное название с ключевыми характеристиками

Заполните полное описание, раскрыв все преимущества и характеристики

Добавьте все необходимые параметры в характеристики товара

Укажите точные размеры и вес для правильной логистики Подготовка товара к отправке Получите и распечатайте этикетки из личного кабинета

Маркируйте каждую единицу товара требуемым штрихкодом

Упакуйте товары согласно требованиям (индивидуальная упаковка + транспортировочная тара)

Подготовьте сопроводительные документы для поставки Отправка первой поставки Создайте поставку в личном кабинете

Выберите склад для отправки (рекомендуется начинать с ближайшего)

Закажите логистику через Wildberries или самостоятельно

Отслеживайте статус поставки до момента приемки на склад Запуск продаж и первые заказы Активируйте товары для продажи после успешной приемки

Настройте цены с учетом рыночной ситуации

Запустите внутреннюю рекламу для повышения видимости

Отслеживайте первые заказы и работайте с отзывами

Типичные сроки прохождения всех этапов от регистрации до первых продаж составляют 2-4 недели. Это оптимальный период для качественной подготовки без излишней спешки.

Критически важные моменты, требующие особого внимания:

Качество карточек товаров — 70% успеха зависит от правильно оформленного листинга

— 70% успеха зависит от правильно оформленного листинга Ценообразование — оптимальная цена должна быть конкурентной, но не демпинговой

— оптимальная цена должна быть конкурентной, но не демпинговой Первые отзывы — они формируют репутацию и влияют на алгоритмы ранжирования

— они формируют репутацию и влияют на алгоритмы ранжирования Качество и соответствие товара — возвраты и негативные отзывы могут критически повлиять на продажи

Важно понимать, что первые поставки часто носят тестовый характер. Не стоит отправлять большое количество товара до понимания реального спроса. Рекомендуется начинать с небольших партий (10-30 единиц каждой позиции) и масштабироваться на основе аналитики продаж. 🔍

Стратегии масштабирования и увеличения прибыли на ВБ

После успешного старта продаж на Wildberries наступает этап, требующий стратегического подхода к масштабированию бизнеса. Грамотное расширение позволит не просто увеличить оборот, но и существенно повысить рентабельность. 💰

Расширение ассортимента Вертикальное расширение — добавление новых вариаций существующих продуктов (размеры, цвета, модификации)

Горизонтальное расширение — выход в смежные категории, где можно использовать накопленную репутацию

Сезонное расширение — добавление товаров с учетом годового цикла спроса Оптимизация поставок и логистики Увеличение партий для снижения закупочной цены

Настройка системы автозаказа на основе данных о скорости продаж

Диверсификация поставок на разные склады для ускорения доставки

Внедрение систем отслеживания и прогнозирования запасов Развитие бренда и лояльности Создание узнаваемой упаковки и фирменного стиля

Системная работа с отзывами и рейтингом магазина

Внедрение элементов программы лояльности (вкладыши, бонусы, скидки на повторные покупки)

Создание комплексных предложений и наборов Управление рекламой и продвижением Тестирование и оптимизация внутренних рекламных инструментов (поиск, карточки, каталог)

Внешнее продвижение через тематические ресурсы и лидеров мнений

Сезонные рекламные кампании с корректировкой бюджета

A/B тестирование рекламных креативов и посадочных страниц Финансовая оптимизация Анализ и сокращение непроизводительных расходов

Управление ценообразованием с учетом комиссий и акций маркетплейса

Оптимизация налогообложения (выбор подходящей системы)

Реинвестирование прибыли в наиболее высокомаржинальные направления

Эффективное масштабирование бизнеса на Wildberries невозможно без систематического анализа ключевых метрик. Отслеживайте следующие показатели:

Метрика Что отслеживать Целевые показатели Sell-through rate (STR) Отношение продаж к запасам ≥ 20% в неделю Маржинальность Чистая прибыль после всех комиссий ≥ 30% Конверсия карточек Процент просмотров, ведущих к покупке ≥ 5% Cost Per Click (CPC) Стоимость клика в рекламе ≤ 35 руб. Return On Ad Spend (ROAS) Отдача от рекламных инвестиций ≥ 300% Рейтинг товаров Средняя оценка в отзывах ≥ 4.7 Оборачиваемость запасов Скорость реализации складских запасов ≤ 30 дней

Важно понимать, что масштабирование — это не только количественный рост, но и качественные изменения бизнес-процессов. По мере роста продаж неизбежно возникает необходимость в автоматизации и делегировании:

На объеме до 100 заказов в день большинство операций можно выполнять самостоятельно

При 100-500 заказах необходимо внедрение систем управления товарами и поставками

При более 500 заказов требуется команда и полноценная ERP-система

Стратегия постепенного масштабирования с фокусом на рентабельность, а не только на объем продаж, позволяет создать устойчивый бизнес с предсказуемым ростом. Избегайте соблазна быстрого расширения без соответствующего укрепления операционных процессов. 🚀