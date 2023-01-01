Как из РБ перевести деньги в РФ: 5 проверенных способов

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Для кого эта статья:

Граждане Беларуси, желающие перевести деньги в Россию

Бизнесмены, поддерживающие трансграничные отношения между Беларусью и Россией

Люди, имеющие родственников в России и интересующиеся финансовыми трансакциями Перевод денег из Беларуси в Россию стал настоящим испытанием для многих граждан после введения экономических ограничений. Найти надёжный канал транзакции, не потерять половину суммы на комиссиях и не нарушить законодательство — задача со множеством переменных. Особенно критично это для бизнесменов, поддерживающих трансграничные отношения, и людей с родственниками в РФ. Разберём пять проверенных способов перевода средств, которые работают в 2025 году, с учётом всех нюансов текущей финансовой системы. 💼💰

Как из РБ перевести деньги в РФ: 5 проверенных способов

Трансграничные переводы между Беларусью и Россией имеют свои особенности, усложнившиеся в связи с международной ситуацией. Рассмотрим пять надёжных методов перевода средств, которые остаются работоспособными в 2025 году. 🔍

Александр Петров, финансовый консультант Когда мой клиент Виктор планировал релокацию из Минска в Москву, основной его тревогой был перевод накоплений — около 15000 белорусских рублей. Стандартный SWIFT-перевод предлагал комиссию в 3%, что составляло значительную сумму. Мы разделили перевод на несколько частей: для оперативного доступа использовали карту "Мир", открытую в белорусском банке, что позволило снимать рубли в российских банкоматах. Основную сумму перевели через ЕРИП на счет в Сбербанке. Для страховки небольшую часть конвертировали в биткоин. Такая диверсификация обеспечила и быстрый доступ к средствам, и минимальные потери на комиссиях.

Выбор оптимального способа перевода зависит от нескольких ключевых факторов:

Срочность перевода — требуется ли мгновенное зачисление или допустим перевод в течение нескольких дней

Объём средств — для крупных сумм предпочтительнее официальные банковские каналы

Регулярность переводов — частые транзакции требуют оптимизации комиссий

Наличие банковских счетов в обеих странах

Возможные валютные риски при конвертации

Способ перевода Скорость зачисления Комиссия Лимиты Уровень надёжности Банковский перевод (SWIFT) 1-3 рабочих дня 1-3% (мин. 20-30$) Нет для физлиц Высокий Система карт "Мир" Моментально 0,5-1,5% До 100 000₽ в сутки Высокий Электронные кошельки 10 минут – 24 часа 0,8-3% От 15 000 до 600 000₽ в месяц Средний Системы быстрых переводов 10-30 минут 0,5-2% До 600 000₽ в месяц Высокий Криптовалюты 10 минут – 1 час Варьируется (0,1-5%) Нет Средний

Банковские переводы между РБ и РФ: комиссии и сроки

Классический банковский перевод остаётся главным официальным каналом для трансграничных транзакций между Беларусью и Россией. Несмотря на определённые ограничения, в 2025 году большинство белорусских и российских банков поддерживают прямое взаимодействие. 🏦

Основные форматы банковских переводов:

Система расчётов в национальных валютах — позволяет осуществлять переводы в белорусских и российских рублях напрямую, минуя конвертацию в доллары или евро

— позволяет осуществлять переводы в белорусских и российских рублях напрямую, минуя конвертацию в доллары или евро SWIFT-переводы — стандартный международный формат, доступный через корреспондентские счета банков

— стандартный международный формат, доступный через корреспондентские счета банков Переводы между филиалами одного банка — например, через структуры Сбербанка, представленные в обеих странах

— например, через структуры Сбербанка, представленные в обеих странах Система трансграничных переводов Союзного государства — специализированная система для граждан РБ и РФ с упрощённой процедурой

Комиссии за банковские переводы варьируются в зависимости от нескольких факторов. В 2025 году средние показатели выглядят так:

Банк отправителя Тип перевода Комиссия Срок зачисления Особенности Беларусбанк В рублях РФ 1,5% (мин. 15 BYN) 1-2 рабочих дня Требуется указание ИНН получателя Белагропромбанк В рублях РФ 1,2% (мин. 10 BYN) 1-2 рабочих дня Скидка для постоянных клиентов БПС-Сбербанк Внутрибанковский 0,5% (мин. 5 BYN) В течение дня Упрощённая процедура для держателей карт Белгазпромбанк SWIFT 1,8% (мин. 20 BYN) 2-3 рабочих дня Возможна отправка в различных валютах Альфа-Банк Беларусь Система Союзного государства 0,8% (мин. 8 BYN) 1 рабочий день Требуется наличие счёта в банке-партнёре в РФ

При осуществлении банковского перевода следует учитывать несколько важных моментов:

Для переводов свыше 3000 долларов в эквиваленте может потребоваться дополнительная документация о происхождении средств

Переводы между юридическими лицами подпадают под валютный контроль и требуют оформления паспорта сделки

Перевод можно осуществить как в белорусских рублях с последующей конвертацией, так и напрямую в российских рублях

Некоторые банки требуют личного присутствия отправителя при крупных переводах

Ирина Соколова, трансграничный финансовый аналитик Недавно ко мне обратился бизнесмен, которому требовалось перевести 50 000 долларов из своей белорусской компании в российскую. Первоначально он столкнулся с задержками в банке из-за валютного контроля. Мы детально проработали документацию, оформив паспорт сделки с корректным указанием кодов операций внешнеэкономической деятельности. Ключевым моментом стало разделение суммы на два транша — один как оплата услуг, второй как инвестиция в уставной капитал. Для первого транша использовали обычный SWIFT-перевод, а для второго — специальный инвестиционный канал через Белгазпромбанк, что позволило сократить общую комиссию с 2,5% до 1,3%. Банк принял все документы с первого раза, перевод был завершён за 3 рабочих дня.

Требования к документам при банковском переводе из РБ в РФ:

Паспорт гражданина РБ или иной документ, удостоверяющий личность

Заявление на перевод с указанием реквизитов получателя

Для сумм свыше 10000 долларов — документы о происхождении средств (договор купли-продажи, справка о доходах и т.д.)

Для юридических лиц — свидетельство о регистрации, устав и документы по сделке

При переводе на карту физического лица — полные данные получателя, включая отчество

Электронные кошельки для перевода средств из Беларуси

Электронные платёжные системы представляют собой удобную альтернативу классическим банковским переводам. Несмотря на некоторые ограничения, в 2025 году остаются работоспособные варианты для переводов между Беларусью и Россией. 💻

Наиболее популярные электронные кошельки для трансграничных переводов:

QIWI — система с высокой степенью интеграции между белорусским и российским сегментами

— система с высокой степенью интеграции между белорусским и российским сегментами WebMoney — многовалютная система с поддержкой белорусских и российских рублей

— многовалютная система с поддержкой белорусских и российских рублей ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) — популярная российская система, доступная для пользователей из Беларуси

— популярная российская система, доступная для пользователей из Беларуси Белкарт-ЭлектронныеДеньги — белорусская система с возможностью международных переводов

— белорусская система с возможностью международных переводов PaySend — сервис для международных переводов с поддержкой карт белорусских и российских банков

Процедура перевода через электронные кошельки обычно включает следующие шаги:

Регистрация в выбранной платёжной системе (обычно требуется номер телефона и e-mail) Верификация личности через предоставление паспортных данных (для увеличения лимитов) Пополнение кошелька через банковскую карту, банковский перевод или терминалы самообслуживания Осуществление перевода на кошелёк или карту получателя с указанием суммы и необходимых реквизитов Получение средств адресатом (обычно моментально или в течение нескольких часов)

Сравнительный анализ электронных кошельков для переводов из Беларуси в Россию (2025):

По скорости зачисления: WebMoney и QIWI обеспечивают практически мгновенный перевод (до 15 минут), ЮMoney и Белкарт-ЭлектронныеДеньги — до 24 часов

WebMoney и QIWI обеспечивают практически мгновенный перевод (до 15 минут), ЮMoney и Белкарт-ЭлектронныеДеньги — до 24 часов По размеру комиссии: самые низкие ставки предлагает PaySend (0,8-1,2%), самые высокие — WebMoney для неидентифицированных пользователей (до 3%)

самые низкие ставки предлагает PaySend (0,8-1,2%), самые высокие — WebMoney для неидентифицированных пользователей (до 3%) По лимитам: для верифицированных аккаунтов самые высокие лимиты у QIWI (до 600 000₽ в месяц), самые низкие — у Белкарт-ЭлектронныеДеньги (до 200 000₽ в месяц)

для верифицированных аккаунтов самые высокие лимиты у QIWI (до 600 000₽ в месяц), самые низкие — у Белкарт-ЭлектронныеДеньги (до 200 000₽ в месяц) По удобству интерфейса: ЮMoney и PaySend предлагают наиболее интуитивно понятные платформы с поддержкой на русском языке

ЮMoney и PaySend предлагают наиболее интуитивно понятные платформы с поддержкой на русском языке По вариантам вывода средств в России: QIWI лидирует с поддержкой большинства российских банков, интернет-сервисов и мобильных операторов

Особенности и ограничения при использовании электронных кошельков:

Для полноценного использования большинства систем требуется верификация личности с предоставлением паспортных данных

Некоторые системы могут требовать указания цели перевода при транзакциях свыше определённой суммы

Возможны периодические изменения в правилах работы систем в связи с обновлением законодательства

При переводе крупных сумм разумно разделить транзакцию на несколько частей для минимизации риска блокировки

Важно сохранять подтверждения всех операций для возможного предоставления в налоговые органы

Денежные переводы через системы быстрых платежей

Системы быстрых денежных переводов без открытия счёта остаются одним из наиболее востребованных инструментов для перемещения средств между Беларусью и Россией. В 2025 году, несмотря на некоторые ограничения, функционирует несколько надёжных сервисов. ⚡

Действующие системы быстрых переводов для направления РБ-РФ:

"Золотая Корона" — система с широкой сетью пунктов обслуживания в обеих странах

— система с широкой сетью пунктов обслуживания в обеих странах "Контакт" — международная система переводов с обширным охватом в странах СНГ

— международная система переводов с обширным охватом в странах СНГ "Юнистрим" — сервис с конкурентными тарифами для переводов в российских рублях

— сервис с конкурентными тарифами для переводов в российских рублях "Вестерн Юнион" — глобальный оператор с ограниченными, но действующими услугами в регионе

— глобальный оператор с ограниченными, но действующими услугами в регионе "Белпочта" — почтовый перевод через государственного оператора

Преимущества систем быстрых платежей:

Отсутствие необходимости открывать банковский счёт Высокая скорость зачисления средств (обычно от 15 минут до нескольких часов) Возможность отправки и получения перевода наличными Широкая сеть пунктов обслуживания в обеих странах Понятный механизм расчёта комиссии без скрытых платежей

Для осуществления перевода через данные системы потребуется:

Документ, удостоверяющий личность отправителя (паспорт гражданина РБ)

Точные паспортные данные получателя (для большинства систем)

Сумма перевода и комиссии в наличной форме

Номер телефона получателя для отправки уведомления

В некоторых случаях — заполнение декларации о происхождении средств (для сумм свыше эквивалента 3000 USD)

Сравнительная таблица систем быстрых переводов (актуально на 2025 год):

Система Скорость перевода Комиссия Максимальная сумма Валюта перевода Особенности Золотая Корона 10-15 минут 0,8-1,5% 600 000 ₽ RUB, BYN, USD Система лояльности с кэшбэком для постоянных клиентов Контакт 15-30 минут 1,0-1,8% 500 000 ₽ RUB, BYN Возможность онлайн-отслеживания статуса перевода Юнистрим 10-20 минут 0,9-1,7% 600 000 ₽ RUB, USD Мобильное приложение с оформлением перевода Вестерн Юнион До 30 минут 1,5-2,0% 300 000 ₽ RUB, USD, EUR Возможность перевода без данных получателя (по контрольному номеру) Белпочта 1-3 дня 1,0-2,5% 300 000 ₽ BYN, RUB Пересылка сопроводительного письма

Часто встречающиеся проблемы при использовании систем быстрых переводов и способы их решения:

Проблема: Получатель не может получить перевод из-за расхождения в паспортных данных. Решение: Всегда проверяйте точное соответствие ФИО в документе и транслитерацию. При необходимости отправитель может внести изменения в данные получателя, обратившись в пункт отправки с чеком и документом.

Проблема: Перевод задерживается более указанного срока. Решение: Обратитесь в службу поддержки системы с контрольным номером перевода. Большинство систем предлагают онлайн-отслеживание статуса.

Проблема: Комиссия оказалась выше ожидаемой. Решение: Заранее калькулируйте комиссию через официальные сайты систем. Для регулярных переводов рассмотрите программы лояльности с прогрессивной шкалой скидок.

Проблема: Требуется подтверждение происхождения средств. Решение: Для крупных сумм подготовьте соответствующие документы: справки о доходах, договоры купли-продажи и т.д.

Альтернативные способы перевода денег в Россию из РБ

Помимо традиционных каналов перевода средств, существует ряд альтернативных методов, которые могут быть особенно полезны в условиях санкционных ограничений или при необходимости оптимизации расходов. В 2025 году эти способы приобрели дополнительную актуальность. 🔄

Наиболее эффективные альтернативные способы перевода денег из Беларуси в Россию:

Криптовалютные переводы — использование цифровых активов в качестве промежуточного инструмента

— использование цифровых активов в качестве промежуточного инструмента Платежные карты системы "МИР" — прямое использование карт российской платежной системы

— прямое использование карт российской платежной системы Мультивалютные карты с поддержкой рубля — специальные предложения международных финтех-компаний

— специальные предложения международных финтех-компаний P2P-обменники — платформы для прямого обмена валюты между физическими лицами

— платформы для прямого обмена валюты между физическими лицами Физическая транспортировка средств — личная перевозка наличных в рамках разрешенных лимитов

Рассмотрим каждый из этих способов подробнее:

1. Использование криптовалют для трансграничных переводов

Схема работы криптовалютного перевода:

Регистрация на криптобирже, доступной в Беларуси (например, Currency.com, WhiteBIT) Верификация личности для увеличения лимитов (KYC-процедура) Пополнение счета через банковскую карту или банковский перевод Приобретение стабильной криптовалюты (USDT, USDC) или классических криптоактивов (BTC, ETH) Перевод криптоактивов на кошелек или биржу, доступную в России Конвертация в российские рубли и вывод на российскую банковскую карту

Преимущества и недостатки криптовалютного метода:

Преимущества: высокая скорость трансграничных переводов, отсутствие традиционных банковских ограничений, возможность перевода крупных сумм

высокая скорость трансграничных переводов, отсутствие традиционных банковских ограничений, возможность перевода крупных сумм Недостатки: волатильность курсов (особенно для нестабильных монет), необходимость определенных технических знаний, комплексная процедура для новичков

2. Платежные карты системы "МИР"

В 2025 году российская платежная система "МИР" расширила свое присутствие в Беларуси, что открыло дополнительные возможности для трансграничных расчетов:

Возможность открытия карты "МИР" в белорусских банках-партнерах (Беларусбанк, БПС-Сбербанк)

Прямое пополнение карты "МИР" в белорусских рублях с автоматической конвертацией

Использование карты "МИР" в России для расчетов и снятия наличных без дополнительных комиссий за трансграничные операции

Привязка карты "МИР" к российским платежным сервисам для онлайн-оплаты

Переводы между картами "МИР" с минимальной комиссией независимо от страны выпуска карты

3. Мультивалютные финтех-сервисы

Новое поколение финансовых технологий предлагает мультивалютные решения, работающие в обеих странах:

Финтех-платформы с поддержкой счетов в российских и белорусских рублях

Виртуальные карты с возможностью привязки к местным платежным системам

Мобильные приложения с функцией международных переводов по номеру телефона

Интегрированные платежные экосистемы с минимальными комиссиями за внутрисистемные переводы

4. P2P-обменники и сервисы взаимного обмена

Платформы для взаимного обмена валюты между частными лицами:

Онлайн-маркетплейсы для прямого обмена белорусских рублей на российские

Системы гарантированных сделок со страхованием от мошенничества

Локальные сообщества обмена валюты с рейтинговой системой участников

Сервисы с интегрированной проверкой благонадежности контрагентов

5. Физическая транспортировка наличных

Традиционный метод перевозки наличных средств при личном перемещении между странами:

Легальная транспортировка до 10000 USD (или эквивалента) без декларирования

При превышении лимита — необходимость декларирования и подтверждения происхождения средств

Оптимальная конвертация валюты в стране отправления или назначения в зависимости от курса

Страхование наличных средств на время транспортировки через специализированные сервисы

Сравнение альтернативных способов по ключевым критериям:

По скорости: Криптовалютные переводы (10-60 минут) и карты "МИР" (мгновенно) опережают остальные методы

Криптовалютные переводы (10-60 минут) и карты "МИР" (мгновенно) опережают остальные методы По комиссиям: Физическая транспортировка (0%) и мультивалютные карты (0,5-1%) предлагают наименьшие расходы

Физическая транспортировка (0%) и мультивалютные карты (0,5-1%) предлагают наименьшие расходы По сложности использования: Карты "МИР" и физическая транспортировка не требуют специальных технических навыков

Карты "МИР" и физическая транспортировка не требуют специальных технических навыков По уровню анонимности: P2P-обменники и криптовалюты обеспечивают наивысшую степень конфиденциальности

P2P-обменники и криптовалюты обеспечивают наивысшую степень конфиденциальности По максимальной сумме перевода: Криптовалютные переводы практически не имеют ограничений