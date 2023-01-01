Источники финансирования банка: классификация и особенности

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Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты банковского сектора

Студенты и учащиеся, заинтересованные в карьере в финансах или банковском деле

Экономисты и консультанты, изучающие финансовую устойчивость банков и источники финансирования Финансовая устойчивость банков – краеугольный камень стабильности всей экономической системы. В банковском секторе 2025 года наблюдается фундаментальная трансформация источников финансирования: некогда доминирующие депозиты физических лиц уступают место сложным гибридным инструментам и цифровым активам. Правильно структурированные источники финансирования определяют не только выживаемость банка в периоды финансовой турбулентности, но и его способность генерировать прибыль, расширять кредитный портфель и развивать инновационные сервисы. 💼

Сущность и роль источников финансирования банка

Источники финансирования банка представляют собой совокупность финансовых ресурсов, используемых для обеспечения операционной деятельности, поддержания ликвидности и реализации стратегических целей банковской организации. Принципиальное отличие банков от предприятий других секторов экономики заключается в том, что банки одновременно выступают в роли финансовых посредников и институтов, создающих деньги.

Структура источников финансирования определяет финансовый профиль банка, его устойчивость к различным видам рисков и потенциал генерации прибыли. Ключевые функции источников финансирования банка:

Обеспечение достаточности капитала для выполнения регуляторных требований

Поддержание необходимого уровня ликвидности

Минимизация стоимости привлечения средств

Диверсификация рисков финансирования

Обеспечение стабильности ресурсной базы

Источники финансирования банка принято классифицировать по различным критериям, но фундаментальное деление происходит по принадлежности средств: собственные, привлеченные и заемные. Каждая категория имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые следует учитывать при формировании оптимальной структуры финансирования.

Категория источников Характеристика Доля в структуре финансирования (2025) Собственные средства Принадлежат банку, не подлежат возврату 8-12% Привлеченные средства Депозиты и средства клиентов 60-70% Заемные средства Временное использование на условиях срочности, платности, возвратности 20-30%

Алексей Воронин, руководитель отдела аналитики банковского сектора Работая с различными банками, я наблюдал интересную закономерность: финансовые организации с наибольшей устойчивостью в период кризиса 2023 года имели не просто больший капитал, а более диверсифицированные источники финансирования. Один из моих клиентов — региональный банк среднего размера — сумел нивелировать отток розничных депозитов благодаря заранее сформированной линейке субординированных облигаций и развитой системе межбанковского кредитования. Когда в октябре 2023 года произошел массовый переток средств населения в государственные банки и ценные бумаги, у этого банка была подушка безопасности в виде долгосрочных заемных средств от институциональных инвесторов. Это позволило не только сохранить ликвидность, но и удержать ставки по кредитам на конкурентном уровне, не потеряв корпоративных заемщиков.

Соотношение разных источников финансирования формирует уникальную модель банка, определяет его бизнес-стратегию и аппетит к риску. Банки с преобладанием долгосрочных стабильных источников финансирования могут позволить себе более агрессивную кредитную политику в долгосрочных проектах, в то время как организации с преобладанием краткосрочных привлеченных средств должны поддерживать более высокий уровень ликвидных активов.

Собственные источники финансирования банковских структур

Собственные источники финансирования формируют фундамент финансовой устойчивости банка, выступая в качестве буфера при реализации рисков и обеспечивая доверие клиентов и контрагентов. Регуляторные требования к достаточности собственного капитала постоянно ужесточаются, особенно для системообразующих банков, что подчеркивает значимость данного источника финансирования. 💰

К основным элементам собственных источников финансирования банков относятся:

Уставный капитал — первичная основа собственных средств, формируемая за счет взносов учредителей при создании банка

Эмиссионный доход — средства, полученные при размещении акций по цене выше номинальной

Резервный капитал — фонд, формируемый из прибыли для покрытия возможных убытков

Нераспределенная прибыль — часть чистой прибыли, не направленная на выплату дивидендов

Субординированные инструменты — гибридные финансовые инструменты, сочетающие характеристики собственного и заемного капитала

Согласно требованиям Базельского комитета, собственные средства банка подразделяются на капитал первого уровня (основной капитал) и капитал второго уровня (дополнительный капитал). Капитал первого уровня обязан поглощать убытки без необходимости прекращения деятельности банка, в то время как капитал второго уровня поглощает убытки в случае неплатежеспособности.

Качество собственного капитала оценивается по степени его доступности для покрытия убытков: чем выше ликвидность и меньше ограничений на использование, тем выше качество капитала. Современные тенденции банковского регулирования направлены на повышение требований именно к высококачественному капиталу.

Элемент собственных средств Качество капитала Ограничения по использованию Обыкновенные акции Высшее Минимальные Привилегированные акции Высокое Ограниченные Нераспределенная прибыль Высокое Низкие Субординированный долг Среднее Существенные Гибридные инструменты Среднее/Низкое Высокие

Преимущества использования собственных источников финансирования:

Высокая степень финансовой автономии и стабильности

Отсутствие необходимости обслуживания долга

Повышение кредитного рейтинга и репутации банка

Возможность принятия долгосрочных инвестиционных решений

Однако чрезмерное использование собственного капитала ограничивает финансовый рычаг и может привести к снижению рентабельности собственного капитала (ROE), что негативно воспринимается акционерами банка. Поэтому оптимизация структуры собственных источников финансирования является непрерывным процессом, учитывающим рыночную ситуацию, регуляторные требования и стратегические цели банка.

Привлеченные средства в банковском финансировании

Привлеченные средства традиционно составляют основной объем ресурсной базы банков. Именно эта категория источников финансирования наиболее полно отражает специфику банка как финансового посредника, аккумулирующего временно свободные средства экономических субъектов для их последующего размещения. В структуре банковских пассивов 2025 года на долю привлеченных средств приходится 60-70% всех источников финансирования. 📊

Классификация привлеченных средств банка может осуществляться по различным критериям:

По типу клиента: средства физических лиц, средства юридических лиц, средства государственных органов

средства физических лиц, средства юридических лиц, средства государственных органов По срочности: средства до востребования, срочные депозиты (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)

средства до востребования, срочные депозиты (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) По валюте: национальная валюта, иностранная валюта, мультивалютные продукты

национальная валюта, иностранная валюта, мультивалютные продукты По рыночности: нерыночные (классические депозиты), рыночные (депозитные сертификаты)

Ключевую роль в структуре привлеченных средств играют депозиты — средства, размещенные на счетах в банке на определенных условиях. Депозитный портфель формирует основу стабильного финансирования банковских операций, позволяя прогнозировать доступность ресурсов и планировать активные операции.

Марина Соколова, директор департамента казначейства В 2023 году наш банк столкнулся с критической ситуацией: повышение ставки Центральным банком спровоцировало волну оттока депозитов физлиц. Клиенты массово переводили средства в более доходные инструменты — государственные облигации и накопительные счета финтех-компаний. За два месяца мы потеряли почти 18% депозитной базы. Это был тревожный сигнал, требовавший кардинального пересмотра стратегии привлечения средств. Мы экстренно разработали линейку комбинированных продуктов — депозитов с плавающей ставкой, привязанной к индикаторам денежного рынка, и внедрили эскроу-счета для застройщиков с повышенной ставкой. Уже через квартал депозитный портфель восстановился, но главным уроком стало понимание необходимости диверсификации не только сроков и валют, но и самих инструментов привлечения. Сейчас мы удерживаем минимум 30% привлеченных средств в виде инструментов, защищенных от процентного риска.

Особую категорию привлеченных средств представляют остатки на текущих и расчетных счетах клиентов. Хотя формально эти средства являются средствами до востребования, статистический анализ показывает наличие стабильного неснижаемого остатка, который банки могут использовать для финансирования своих операций.

Современные тенденции в структуре привлеченных средств банков:

Рост доли цифровых депозитов, открываемых через дистанционные каналы

Увеличение значимости транзакционного бизнеса и расчетных счетов

Развитие комплексных продуктов, сочетающих депозитные и инвестиционные характеристики

Повышение важности корпоративных экосистемных решений, привязывающих клиентов к банку

Рост доли структурированных депозитов с защитой капитала и возможностью участия в доходности финансовых рынков

Управление привлеченными средствами требует от банка разработки сбалансированной депозитной политики, учитывающей стоимость привлечения, стабильность ресурсов, соответствие регуляторным требованиям и конкурентную среду. Оптимальная структура привлеченных средств должна обеспечивать достаточную ликвидность при минимизации стоимости фондирования.

Заемные источники финансирования банков

Заемные источники финансирования представляют третий фундаментальный элемент ресурсной базы банка, дополняющий собственные и привлеченные средства. В отличие от привлеченных средств, инициатива привлечения заемного финансирования исходит от самого банка, что позволяет более гибко управлять объемом и стоимостью ресурсов. В современных условиях доля заемных средств в структуре пассивов банков составляет 20-30%, демонстрируя тенденцию к росту в связи с развитием финансовых рынков. 📈

К основным формам заемного финансирования банков относятся:

Межбанковские кредиты (МБК) — краткосрочные займы между банками для управления ликвидностью

Kredиты центрального банка — инструменты рефинансирования в рамках денежно-кредитной политики

Выпуск облигаций — долгосрочные долговые ценные бумаги с фиксированным или плавающим купоном

Секьюритизация активов — трансформация неликвидных активов в ликвидные ценные бумаги

Синдицированные кредиты — займы, предоставляемые группой кредиторов

Субординированные займы — долгосрочные займы с возможностью включения в капитал второго уровня

Межбанковский рынок играет особую роль в системе заемного финансирования, являясь индикатором доверия между финансовыми институтами и обеспечивая эффективное перераспределение ликвидности в банковской системе. Ставки МБК (такие как MOSPRIME, RUONIA) служат основой для ценообразования многих банковских продуктов.

Сравнительная характеристика основных инструментов заемного финансирования:

Инструмент Срок Стоимость Целевое использование Межбанковские кредиты 1 день – 1 год Низкая/Средняя Управление ликвидностью Кредиты ЦБ 1 день – 1 год Средняя Поддержание ликвидности Облигации 1-10 лет Средняя/Высокая Долгосрочное фондирование Секьюритизация 3-30 лет Средняя Рефинансирование активов Субординированные займы 5+ лет Высокая Укрепление капитала

Облигационные займы становятся все более важным инструментом привлечения долгосрочного финансирования, особенно для крупных банков. Выпуск облигаций позволяет привлекать значительные объемы средств на длительные сроки, а также диверсифицировать инвесторскую базу. Банки активно используют различные виды облигаций:

Классические облигации с фиксированным купоном

Облигации с плавающей ставкой, привязанной к рыночным индикаторам

Структурированные облигации с привязкой к различным базовым активам

Ипотечные облигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов

"Зеленые" облигации для финансирования экологически устойчивых проектов

Бессрочные облигации с правом отзыва, квалифицируемые как часть капитала

Секьюритизация активов представляет особый механизм рефинансирования, позволяющий банкам трансформировать неликвидные активы (кредитные портфели) в ликвидные ценные бумаги. Этот инструмент не только обеспечивает привлечение дополнительных ресурсов, но и позволяет управлять балансом банка, оптимизировать капитал и диверсифицировать риски.

Преимуществами заемных источников финансирования являются отсутствие необходимости обслуживания клиентской базы, возможность привлечения значительных объемов средств на длительные сроки и гибкость в управлении структурой баланса. Однако их использование сопряжено с рисками рефинансирования и повышенной волатильностью стоимости в периоды финансовой нестабильности.

Эффективное управление источниками финансирования банка

Эффективное управление источниками финансирования банка предполагает формирование оптимальной структуры пассивов, обеспечивающей баланс между стоимостью привлечения ресурсов, их стабильностью и соответствием регуляторным требованиям. Современный подход к управлению источниками финансирования базируется на принципах диверсификации, сбалансированности по срокам и валютам, а также адаптивности к изменяющимся рыночным условиям. 🔄

Ключевыми аспектами эффективного управления источниками финансирования являются:

Управление стоимостью фондирования (cost of funding)

Обеспечение достаточной стабильности ресурсной базы

Соблюдение регуляторных требований к ликвидности и капиталу

Диверсификация источников по срокам, инструментам и инвесторам

Хеджирование рисков изменения процентных ставок и валютных курсов

Ключевым инструментом управления источниками финансирования выступает система трансфертного ценообразования (FTP – Funds Transfer Pricing), позволяющая декомпозировать финансовый результат банка и оценить истинную стоимость привлечения и размещения средств. Трансфертные ставки формируют внутреннюю "кривую доходности" банка, на основе которой принимаются решения о привлечении тех или иных источников финансирования.

Базельские стандарты ввели два ключевых норматива, непосредственно влияющих на структуру источников финансирования:

Показатель краткосрочной ликвидности (LCR – Liquidity Coverage Ratio) – требует наличия достаточного объема высоколиквидных активов для покрытия оттока средств в течение 30 дней

Показатель чистого стабильного фондирования (NSFR – Net Stable Funding Ratio) – стимулирует банки использовать более стабильные долгосрочные источники финансирования

Внедрение этих нормативов существенно повлияло на стратегии банков по формированию ресурсной базы, увеличив значимость долгосрочных стабильных источников финансирования и снизив привлекательность волатильных краткосрочных ресурсов.

Современные тренды в управлении источниками финансирования банка включают:

Использование искусственного интеллекта для прогнозирования поведения вкладчиков и оптимизации структуры пассивов

Развитие комплексного ALM (Asset-Liability Management) с интегрированным управлением рисками

Внедрение ESG-критериев при формировании ресурсной базы

Диверсификация инструментов хеджирования процентных и валютных рисков

Стратегическое управление соотношением стабильных и нестабильных источников финансирования

Практические рекомендации по оптимизации структуры источников финансирования банка:

Разработать матрицу соответствия активов и пассивов по срокам и валютам

Внедрить дифференцированное ценообразование для различных категорий клиентов на основе анализа стабильности их средств

Создать систему раннего предупреждения оттока средств на основе поведенческих моделей клиентов

Развивать кросс-продажи для повышения комплексности обслуживания и снижения волатильности привлеченных средств

Формировать буферы ликвидности, соответствующие структуре источников финансирования

Разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях с альтернативными источниками финансирования

Эффективное управление источниками финансирования требует интеграции всех уровней банковской организации — от стратегического планирования до операционных процессов. Ключевые подразделения, вовлеченные в этот процесс: казначейство, комитет по управлению активами и пассивами (ALCO), риск-менеджмент, подразделения корпоративного и розничного бизнеса.

Банки, демонстрирующие наибольшую эффективность в управлении источниками финансирования, характеризуются следующими признаками:

Наличие долгосрочной стратегии формирования ресурсной базы

Высокая доля стабильных источников финансирования

Развитая система трансфертного ценообразования

Эффективная интеграция управления активами и пассивами

Сбалансированная структура фондирования, соответствующая бизнес-модели банка