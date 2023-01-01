Имущественные налоги при УСН доходы минус расходы: учет и правила

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Для кого эта статья:

Индивидуальные предприниматели и организации, применяющие УСН 15%

Бухгалтеры и налоговые консультанты, занимающиеся налоговым учетом

Люди, заинтересованные в оптимизации налоговой нагрузки и улучшении финансового планирования Управление налоговой нагрузкой при УСН 15% требует особого внимания к имущественным налогам. Грамотный учет этих платежей позволяет значительно снизить налогооблагаемую базу, однако многие предприниматели совершают ошибки при их отражении в учете, что приводит к переплатам или штрафам. В 2025 году правила учета имущественных налогов имеют ряд нюансов, без знания которых невозможно построить эффективную налоговую стратегию. 📊 Разберемся, как законно включить имущественные налоги в расходы и сократить налоговые обязательства.

Какие имущественные налоги платят при УСН доходы минус расходы

При применении УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы" предприниматели и организации обязаны уплачивать ряд имущественных налогов, несмотря на общее упрощение налогообложения. Важно понимать, что применение УСН не освобождает автоматически от всех имущественных налогов, как ошибочно полагают некоторые начинающие предприниматели. 🔍

Основные имущественные налоги, которые могут возникнуть при УСН "доходы минус расходы":

Налог на имущество организаций — для юридических лиц, владеющих недвижимостью, относящейся к объектам, облагаемым по кадастровой стоимости (торговые и бизнес-центры, административные здания);

— для юридических лиц, владеющих недвижимостью, относящейся к объектам, облагаемым по кадастровой стоимости (торговые и бизнес-центры, административные здания); Налог на имущество физических лиц — для ИП, использующих личную недвижимость в предпринимательской деятельности;

— для ИП, использующих личную недвижимость в предпринимательской деятельности; Земельный налог — для всех плательщиков УСН, имеющих земельные участки в собственности;

— для всех плательщиков УСН, имеющих земельные участки в собственности; Транспортный налог — для владельцев транспортных средств, зарегистрированных на ИП или организацию.

При этом есть важный нюанс: организации на УСН освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении объектов, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости. Однако это исключение не распространяется на недвижимость, налоговая база по которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости согласно ст. 378.2 НК РФ.

Налог Организации на УСН ИП на УСН Налог на имущество (по среднегодовой стоимости) Не платят Не платят Налог на имущество (по кадастровой стоимости) Платят Платят (как физлица) Земельный налог Платят Платят Транспортный налог Платят Платят

В 2025 году особое внимание следует обратить на налог на имущество физических лиц для ИП, использующих личное имущество в бизнесе. Налоговые органы усилили контроль за такими объектами, и если выяснится, что недвижимость фактически используется для предпринимательской деятельности, к ней могут применяться повышенные ставки.

Мария Сергеева, главный бухгалтер К нам обратился индивидуальный предприниматель, который несколько лет использовал квартиру на первом этаже как офис, но платил налог на имущество по обычной ставке для жилых помещений. После налоговой проверки ему доначислили налог по ставке для коммерческой недвижимости за три предшествующих года с пенями. Сумма доначисления составила почти 250 000 рублей! Мы помогли ему обосновать, что часть площади использовалась исключительно для проживания, что позволило снизить доначисление. Но главное, что мы сделали — правильно включили эти суммы в расходы при расчете налога по УСН. Это позволило частично компенсировать потери и минимизировать ущерб для бизнеса. Теперь клиент четко разделяет жилые и коммерческие помещения и правильно учитывает налоги в расходах.

Порядок учета имущественных налогов в расходах при УСН 15%

Одно из ключевых преимуществ УСН "доходы минус расходы" — возможность уменьшить налоговую базу на сумму уплаченных имущественных налогов. Это прямо предусмотрено пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, согласно которому налогоплательщики вправе уменьшить полученные доходы на сумму уплаченных налогов и сборов. 💰

Важные правила учета имущественных налогов в расходах:

В расходы включаются только фактически уплаченные суммы имущественных налогов. Включение в расходы происходит в момент фактической уплаты налога. Налоги включаются в расходы только в том случае, если имущество используется в предпринимательской деятельности. Включаются в расходы как авансовые платежи по налогам, так и доплаты по итогам налогового периода.

При этом следует учитывать особенность учета налогов, относящихся к разным налоговым периодам. Например, земельный налог за 2024 год, уплаченный в 2025 году, включается в расходы при УСН именно в момент уплаты в 2025 году, независимо от того, к какому периоду он относится.

Существенный момент: пеня и штрафы по имущественным налогам не могут быть включены в состав расходов при УСН, поскольку они не относятся к категории налогов и сборов, а являются санкциями за нарушение законодательства.

Пример учета имущественных налогов при расчете налоговой базы по УСН:

Показатель Сумма (руб.) Дата включения в расходы Доходы за 2025 год 3 500 000 – Расходы (без учета налогов) 2 100 000 – Земельный налог 45 000 15.02.2025 (за 2024 год) Авансовые платежи по налогу на имущество 30 000 Ежеквартально в 2025 году Транспортный налог 18 000 15.03.2025 (за 2024 год) Налоговая база по УСН 1 307 000 – Налог УСН (15%) 196 050 –

В данном примере налогоплательщик правомерно уменьшил налоговую базу по УСН на сумму уплаченных в 2025 году имущественных налогов, что привело к экономии налога УСН в размере 13 950 рублей (15% от 93 000 рублей уплаченных имущественных налогов).

Документальное оформление и сроки включения налогов в расходы

Корректное документальное оформление уплаты имущественных налогов — залог безопасного включения их в расходы при УСН. Налоговые органы проявляют повышенное внимание к этому вопросу, поэтому необходимо иметь полный комплект подтверждающих документов. 📝

Документы, необходимые для подтверждения расходов на уплату имущественных налогов:

Налоговые декларации по соответствующим налогам (для транспортного, земельного налогов, налога на имущество организаций);

Налоговые уведомления (для ИП по личному имуществу);

Платежные поручения или квитанции, подтверждающие фактическую уплату налога;

Регистры налогового учета, отражающие включение налогов в расходы;

Документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности (для ИП, использующих личное имущество).

Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ, расходы при УСН "доходы минус расходы" признаются после их фактической оплаты. Следовательно, имущественные налоги включаются в расходы именно в том квартале, когда произошла их фактическая уплата, а не в том периоде, за который они начислены.

Сроки уплаты имущественных налогов для включения в расходы при УСН в 2025 году:

Налог на имущество организаций : авансовые платежи — не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода, налог по итогам года — до 1 марта следующего года;

: авансовые платежи — не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода, налог по итогам года — до 1 марта следующего года; Налог на имущество физических лиц : уплачивается ИП до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом;

: уплачивается ИП до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; Земельный налог : для организаций — авансовые платежи ежеквартально, полный расчет до 1 марта следующего года; для ИП — до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом;

: для организаций — авансовые платежи ежеквартально, полный расчет до 1 марта следующего года; для ИП — до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; Транспортный налог: для организаций — до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; для ИП — до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Типичная ошибка при учете имущественных налогов — их включение в расходы на основании начисления, а не фактической уплаты. Это может привести к занижению налоговой базы по УСН и последующим доначислениям со стороны налоговых органов.

Алексей Петров, налоговый консультант В моей практике был случай с производственной компанией на УСН 15%, которая владела крупным земельным участком и несколькими производственными зданиями. Клиент отражал расходы по земельному налогу в момент начисления, а не фактической уплаты. При камеральной проверке налоговая исключила эти суммы из расходов за периоды, когда они были только начислены, но не уплачены, и доначислила налог УСН. Мы разработали для клиента систему учета налоговых платежей с календарем уплаты и четким порядком отражения в Книге учета доходов и расходов. Теперь бухгалтер фиксирует каждый налоговый платеж в отдельной таблице с указанием даты уплаты, периода, к которому относится платеж, и квартала, в котором расход признается при расчете УСН. Это полностью устранило риск ошибок, и последующие проверки прошли без замечаний.

Особенности учета разных видов имущественных налогов

Каждый вид имущественного налога имеет свои особенности при включении в расходы по УСН "доходы минус расходы". Рассмотрим нюансы учета основных имущественных налогов, с которыми сталкиваются плательщики УСН в 2025 году. 🏢🚗

Налог на имущество организаций Организации на УСН платят налог на имущество только в отношении объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости согласно ст. 378.2 НК РФ. К таким объектам относятся:

Административно-деловые и торговые центры;

Нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания;

Жилые дома и жилые помещения, не учтенные на балансе в качестве объектов основных средств.

Особенности учета при УСН:

Может быть включен в расходы только после фактической уплаты;

Авансовые платежи также уменьшают налоговую базу по УСН в том квартале, когда они уплачены;

Необходимо сохранять документы, подтверждающие использование имущества в предпринимательской деятельности.

Земельный налог Этот налог уплачивается всеми собственниками земельных участков независимо от применяемой системы налогообложения. Ставка налога зависит от категории земли и устанавливается муниципальными образованиями.

Особенности учета при УСН:

Авансовые платежи и итоговую сумму налога можно учесть в расходах в момент фактической уплаты;

Если земельный участок используется частично для предпринимательских целей и частично для личных нужд (для ИП), в расходы можно включить только пропорциональную часть налога;

Требуется сохранять правоустанавливающие документы на земельный участок и платежные документы.

Транспортный налог Транспортный налог уплачивается владельцами транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке. Ставки зависят от мощности двигателя, типа транспортного средства и устанавливаются региональными законами.

Особенности учета при УСН:

В расходы включается только налог за транспортные средства, используемые в предпринимательской деятельности;

Необходимо иметь документы, подтверждающие использование транспорта в бизнесе (путевые листы, документы о перевозках);

Для ИП, использующих личный транспорт в бизнесе, рекомендуется вести учет поездок для обоснования включения транспортного налога в расходы.

Налог на имущество физических лиц для ИП Индивидуальные предприниматели уплачивают налог на имущество физических лиц за недвижимость, которую они используют в предпринимательской деятельности.

Особенности учета при УСН:

В расходы можно включить только ту часть налога, которая пропорциональна использованию имущества в предпринимательской деятельности;

Требуется документально подтвердить фактическое использование имущества для бизнеса (например, через договоры с клиентами с указанием адреса);

Рекомендуется оформить заявление о использовании личного имущества в предпринимательской деятельности.

При учете различных имущественных налогов важно помнить, что в 2025 году контроль со стороны налоговых органов за обоснованностью включения налогов в расходы усилен. Особое внимание уделяется соответствию между имуществом, за которое уплачены налоги, и его использованием для получения дохода.

Налоговая оптимизация через имущественные платежи при УСН

Грамотное планирование имущественных налогов может стать эффективным инструментом налоговой оптимизации для плательщиков УСН "доходы минус расходы". Существует несколько легальных стратегий, позволяющих минимизировать налоговую нагрузку в 2025 году. 📉

Законные методы оптимизации имущественных налогов при УСН:

Выбор оптимального момента уплаты налогов — планирование сроков уплаты имущественных налогов может помочь регулировать налоговую базу по УСН в разных кварталах; Правильное разграничение имущества — выделение имущества, не используемого в предпринимательской деятельности, позволит снизить налоговые платежи; Использование налоговых льгот — многие регионы предоставляют льготы по имущественным налогам для определенных категорий налогоплательщиков или видов имущества; Оспаривание кадастровой стоимости — снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости через установленные процедуры оспаривания; Переоформление имущества на организационно-правовую форму с минимальной налоговой нагрузкой.

При планировании уплаты имущественных налогов стоит учитывать соотношение допустимых расходов и минимального налога при УСН (1% от доходов). Если сумма налога при ставке 15% получается менее 1% от доходов, придется уплатить минимальный налог, что снижает эффективность включения расходов в налоговую базу.

Метод оптимизации Потенциальная экономия Налоговые риски Оспаривание кадастровой стоимости До 30-50% от суммы налога на имущество Низкие, при наличии обоснованной оценки Применение региональных льгот До 100% по отдельным объектам Отсутствуют при соблюдении условий льготы Оптимизация структуры активов Варьируется в зависимости от ситуации Средние, требуется деловая цель Планирование сроков уплаты Отсрочка налоговой нагрузки Низкие, при соблюдении сроков уплаты

Важно помнить, что любые методы оптимизации должны иметь деловую цель и экономическое обоснование. Налоговые органы тщательно анализируют операции, направленные исключительно на снижение налогов, и могут их оспорить.

Практические рекомендации по оптимизации имущественных налогов при УСН в 2025 году:

Регулярно проводите инвентаризацию имущества для выявления неиспользуемых или неэффективно используемых объектов;

Рассмотрите возможность перевода имущества с высокой налоговой нагрузкой в аренду вместо владения;

Отслеживайте изменения в региональном законодательстве о налоговых льготах и преференциях;

Ведите детальный учет использования имущества в предпринимательской деятельности;

При приобретении новых объектов сразу планируйте их налоговую эффективность.

Дополнительным инструментом оптимизации может стать корректное распределение расходов между разными налоговыми периодами. Например, если в текущем квартале уже накоплено достаточно расходов для минимизации налоговой базы, можно отложить часть платежей по имущественным налогам на следующий квартал, когда они могут дать больший эффект в снижении налоговой базы.