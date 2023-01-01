Госпошлина в арбитражный апелляционный суд: размер и порядок оплаты

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Для кого эта статья:

Юристы и профессионалы, занимающиеся арбитражными делами

Финансовые аналитики и бухгалтера, работающие с судебными расходами

Предприниматели и физические лица, подающие апелляционные жалобы в суды Каждый день арбитражные суды России рассматривают сотни апелляционных жалоб, и за каждой из них стоит правильно рассчитанная и своевременно уплаченная госпошлина. Ошибка в одной цифре реквизитов или неверный расчёт суммы могут стоить вашему делу недель задержки или даже оставления жалобы без движения. По статистике Верховного Суда РФ, около 12% апелляционных жалоб возвращаются заявителям из-за неправильной уплаты госпошлины. Давайте разберёмся, как в 2025 году правильно рассчитать размер государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы и осуществить платёж, который гарантированно будет принят судом. 💼

Госпошлина в арбитражный апелляционный суд: общие положения

Государственная пошлина при подаче апелляционной жалобы представляет собой обязательный платёж, взимаемый за рассмотрение дела арбитражным апелляционным судом. Данный платёж регулируется главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, а конкретно — статьёй 333.21, определяющей размеры госпошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

Правовая природа госпошлины заключается в её двойственном характере — с одной стороны, это налоговый платёж, с другой — процессуальное условие для обращения в суд. Неуплата или неправильная уплата госпошлины влечёт оставление апелляционной жалобы без движения с предоставлением срока для устранения недостатков, что может значительно затянуть рассмотрение вашего дела.

Александр Иваненко, арбитражный юрист Недавно столкнулся с ситуацией, когда крупная транспортная компания-клиент чуть не пропустила срок на апелляционное обжалование из-за неправильной информации о госпошлине. Бухгалтерия клиента оплатила пошлину по реквизитам первой инстанции, а не апелляционного суда. Мы обнаружили это буквально за день до истечения срока обжалования. Пришлось экстренно проводить новый платёж по правильным реквизитам и подавать жалобу с приложением платёжки на следующий день. Если бы мы не перепроверили документы заранее, срок был бы пропущен, а шансы на восстановление сроков при такой причине призрачные.

Ключевые особенности госпошлины при подаче апелляционной жалобы:

Госпошлина подлежит уплате до подачи апелляционной жалобы

Размер пошлины за подачу апелляционной жалобы составляет 50% от размера, подлежащего уплате при подаче искового заявления

Платёжный документ (квитанция об оплате) должен быть приложен к апелляционной жалобе

Госпошлина уплачивается по реквизитам конкретного арбитражного апелляционного суда, который будет рассматривать жалобу

При отказе в удовлетворении апелляционной жалобы госпошлина не возвращается

Важно отметить, что в 2025 году продолжает действовать система электронной подачи документов в арбитражные суды через систему "Мой Арбитр", что упрощает процедуру подачи заявления, однако не освобождает от необходимости уплаты государственной пошлины. 🧾

Тип документа Размер госпошлины Нормативная база Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда 50% от размера госпошлины при подаче иска п. 12 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда 3000 руб. (для организаций), 300 руб. (для физлиц) п. 9 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ Заявление о признании решения и выдаче исполнительного листа на решение третейского суда 3000 руб. (для организаций), 300 руб. (для физлиц) п. 4 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ

Размер госпошлины при подаче апелляционной жалобы

Размер госпошлины при подаче апелляционной жалобы напрямую зависит от типа обжалуемого судебного акта и категории спора. В 2025 году продолжает действовать общее правило: за рассмотрение апелляционной жалобы на решение арбитражного суда по исковым заявлениям имущественного характера госпошлина составляет 50% от суммы, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Базовые размеры госпошлины при подаче апелляционной жалобы:

На решение суда первой инстанции по имущественным спорам — 50% от размера госпошлины, уплачиваемой при подаче иска

На решение суда по неимущественным спорам — 50% от фиксированной ставки (3 000 рублей для организаций, 300 рублей для физических лиц)

На определение суда — 3 000 рублей для организаций и 300 рублей для физических лиц

При подаче апелляционной жалобы по делам, рассматриваемым в порядке упрощённого производства, размер госпошлины также составляет 50% от суммы, уплачиваемой при подаче искового заявления.

Марина Соколова, финансовый директор Наша компания трижды в год сталкивается с необходимостью подачи апелляционных жалоб по налоговым спорам. Раньше каждый раз это превращалось в головную боль: бухгалтерия просила юристов рассчитать сумму госпошлины, юристы отправляли к тексту Налогового кодекса, а в итоге мы тратили часы на перепроверку расчётов. Решением стала простая таблица с фиксированными суммами и формулами расчёта для разных категорий споров, которую мы обновляем в начале каждого года. Теперь вместо долгих обсуждений бухгалтер просто открывает файл, находит нужную категорию спора и видит точную сумму к оплате. Экономия времени колоссальная, а ошибки при расчётах ушли в прошлое.

Интересно отметить, что по статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, более 65% апелляционных жалоб в арбитражных судах подаются по имущественным спорам, где размер госпошлины напрямую зависит от цены иска. 📊

Расчет госпошлины в зависимости от категории спора

Расчет госпошлины при подаче апелляционной жалобы зависит от категории спора и цены иска. Рассмотрим основные правила расчета госпошлины для разных категорий дел в 2025 году.

Для имущественных споров размер госпошлины при подаче апелляционной жалобы рассчитывается как 50% от размера госпошлины, которую необходимо уплатить при подаче искового заявления. Базовый размер госпошлины при подаче искового заявления определяется в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ и зависит от цены иска.

Цена иска (руб.) Госпошлина при подаче иска (руб.) Госпошлина при апелляции (руб.) до 100 000 4% цены иска, но не менее 2 000 2% цены иска, но не менее 1 000 от 100 001 до 200 000 4 000 + 3% суммы, превышающей 100 000 2 000 + 1,5% суммы, превышающей 100 000 от 200 001 до 1 000 000 7 000 + 2% суммы, превышающей 200 000 3 500 + 1% суммы, превышающей 200 000 от 1 000 001 до 2 000 000 23 000 + 1% суммы, превышающей 1 000 000 11 500 + 0,5% суммы, превышающей 1 000 000 свыше 2 000 000 33 000 + 0,5% суммы, превышающей 2 000 000, но не более 200 000 16 500 + 0,25% суммы, превышающей 2 000 000, но не более 100 000

Формула расчета для апелляционной жалобы: Госпошлина = (Госпошлина при подаче иска) × 0,5

Для отдельных категорий имущественных споров установлены специальные правила расчета:

При оспаривании ненормативных правовых актов, решений о привлечении к административной ответственности — 50% от 3 000 рублей для организаций и 50% от 300 рублей для физических лиц

При оспаривании решений антимонопольных органов — 50% от 3 000 рублей

При подаче апелляционной жалобы на определение о прекращении производства по делу — 50% от 1 500 рублей для организаций и 50% от 300 рублей для физических лиц

По делам о банкротстве госпошлина при подаче апелляционной жалобы имеет особый порядок расчета:

На решение о признании должника банкротом — 50% от 6 000 рублей

На определение по результатам рассмотрения заявлений, жалоб, ходатайств — 50% от 3 000 рублей

При оспаривании действий (бездействия) арбитражного управляющего — 50% от 2 000 рублей

При возникновении сложностей с расчетом госпошлины можно воспользоваться калькуляторами на официальных сайтах арбитражных судов или обратиться к консультанту для получения точного расчета. 🧮

Порядок и способы оплаты госпошлины

Соблюдение правильного порядка оплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы не менее важно, чем корректный расчет её размера. Рассмотрим основные аспекты этого процесса, актуальные на 2025 год.

Процедура оплаты госпошлины включает следующие обязательные шаги:

Определение размера госпошлины в соответствии с категорией спора Установление точных реквизитов арбитражного апелляционного суда, который будет рассматривать жалобу Оформление платёжного документа с указанием всех необходимых данных Осуществление платежа Приложение оригинала квитанции или платёжного поручения к апелляционной жалобе

Важно: госпошлину необходимо оплачивать именно по реквизитам того арбитражного апелляционного суда, который будет рассматривать вашу жалобу. Если госпошлина будет оплачена по реквизитам суда первой инстанции, это может стать основанием для оставления апелляционной жалобы без движения. 📑

Способы оплаты госпошлины в 2025 году:

Безналичный перевод через банк — наиболее распространенный способ для юридических лиц. Оформляется платежное поручение с указанием реквизитов арбитражного апелляционного суда

— наиболее распространенный способ для юридических лиц. Оформляется платежное поручение с указанием реквизитов арбитражного апелляционного суда Оплата через терминалы или кассы банков — удобно для индивидуальных предпринимателей и физических лиц

— удобно для индивидуальных предпринимателей и физических лиц Электронные платежные системы — многие арбитражные суды интегрированы с системой ГИС ГМП, что позволяет производить оплату онлайн

— многие арбитражные суды интегрированы с системой ГИС ГМП, что позволяет производить оплату онлайн Мобильные приложения банков — позволяют быстро произвести оплату по реквизитам с мобильного устройства

— позволяют быстро произвести оплату по реквизитам с мобильного устройства Государственный портал Госуслуги — предоставляет возможность оплаты госпошлины с автоматическим формированием необходимых реквизитов

При оформлении платежного документа необходимо указать следующие обязательные данные:

Наименование получателя платежа (конкретный арбитражный апелляционный суд)

ИНН и КПП получателя

Номер счета получателя и банк получателя

БИК банка

Код бюджетной классификации (КБК) для госпошлины по арбитражным делам

ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)

Назначение платежа с указанием номера дела, наименования сторон и сути платежа (например: "Госпошлина за подачу апелляционной жалобы по делу №А40-12345/2025, истец ООО "Альфа", ответчик ООО "Бета")

Некорректное заполнение платежных данных может привести к неидентификации вашего платежа казначейством, что повлечет необходимость предоставления дополнительных доказательств уплаты госпошлины в суд. ⚠️

Льготы и основания для освобождения от уплаты

Российское законодательство предусматривает ряд категорий лиц, которые имеют право на льготы при уплате госпошлины или полное освобождение от её уплаты, что актуально и при подаче апелляционной жалобы. Рассмотрим эти возможности детально, чтобы вы могли оптимизировать свои судебные расходы в 2025 году.

Основные категории лиц, освобождаемых от уплаты госпошлины при обращении в арбитражные суды, включая апелляционные инстанции:

Прокуроры, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обращающиеся в защиту государственных и общественных интересов

Государственные учреждения, полностью финансируемые из федерального бюджета

Истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей

Организации и физические лица, обжалующие решения о привлечении к административной ответственности (при удовлетворении их жалобы)

Инвалиды I и II групп — льгота в виде 50% от установленного размера госпошлины

Истцы по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца

Общественные организации инвалидов

Кроме того, от уплаты госпошлины освобождаются заявители по отдельным категориям дел:

По делам о взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся работнику

По делам о банкротстве при подаче заявления о признании банкротом отсутствующего должника

По делам о защите авторских прав, если они рассматриваются арбитражными судами

По искам, связанным с реабилитацией репрессированных лиц

Арбитражный суд также имеет право предоставить отсрочку или рассрочку уплаты госпошлины, учитывая имущественное положение заявителя. Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство с приложением документов, подтверждающих тяжелое финансовое положение. 💸

Важно отметить, что при подаче апелляционной жалобы льготы применяются в том же порядке, что и при обращении в суд первой инстанции. При этом если апелляционная жалоба подается совместно несколькими лицами, одни из которых освобождены от уплаты госпошлины, то её размер определяется с учетом количества лиц, не имеющих льгот.

Порядок получения льгот по уплате госпошлины:

Определить, относитесь ли вы к категории лиц, имеющих право на льготы Подготовить документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, документы о финансировании из бюджета и т.д.) При подаче апелляционной жалобы приложить заявление о применении льготы и подтверждающие документы В случае запроса суда предоставить дополнительные доказательства права на льготу

Обратите внимание: льготы по уплате госпошлины не распространяются автоматически на все процессуальные действия. Например, при подаче заявления о принятии обеспечительных мер даже льготные категории лиц обязаны уплатить госпошлину в полном объеме. 📝