Gold ETF: что это такое и как работает – инвестиции в золото

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в современных инструментах для инвестирования в золото.

Люди, желающие разобраться в нюансах работы золотых ETF и их преимуществах.

Финансовые аналитики и консультанты, ищущие информацию о стратегиях инвестирования в драгоценные металлы. Золото — актив, который столетиями остаётся эталоном надёжности и защиты капитала 🛡️. Однако времена, когда инвесторам приходилось хранить физические слитки в сейфах, уходят в прошлое. Современный финансовый рынок предлагает элегантное решение — Gold ETF (Exchange Traded Funds). Этот инструмент позволяет инвестировать в золото без необходимости его физического владения, решая проблемы хранения, страховки и подлинности. Давайте разберёмся, почему всё больше инвесторов выбирают именно этот путь входа на рынок драгоценных металлов.

Gold ETF — сущность и механизм работы биржевого фонда

Gold ETF (биржевой инвестиционный фонд на золото) — это ценная бумага, которая торгуется на фондовой бирже подобно акциям, но при этом отслеживает цену физического золота. По сути, это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам получить экспозицию к золоту без необходимости его фактического приобретения и хранения. 💰

Механизм работы Gold ETF выглядит следующим образом:

Фонд (эмитент ETF) приобретает и хранит физическое золото в специальных хранилищах Выпускаются ценные бумаги (акции фонда), обеспеченные этим золотом Инвесторы покупают эти акции на бирже через брокеров Стоимость акций напрямую привязана к цене золота на международных рынках При росте цены на золото пропорционально растет и стоимость ETF

Важно понимать, что большинство Gold ETF обеспечены реальным золотом. За каждой акцией фонда стоит определенное количество драгоценного металла (обычно измеряемое в граммах или унциях), хранящегося в специальных хранилищах и регулярно проходящего аудит.

Существует два основных типа золотых ETF:

Тип ETF Принцип обеспечения Особенности Физически обеспеченные 100% обеспечены физическим золотом Наибольшая прозрачность, минимальные риски расхождения с ценой золота Синтетические Используют деривативы и золотые фьючерсы Более высокий риск контрагента, часто более низкие комиссии

Алексей Коршунов, финансовый советник Однажды ко мне обратился клиент, профессор университета, который десятилетиями инвестировал в физическое золото. Его сейф был заполнен монетами и небольшими слитками. "Знаете," — сказал он мне, — "я недавно подсчитал, сколько денег потратил на хранение, страховку и экспертизу подлинности за эти годы. Цифра оказалась шокирующей — около 18% от стоимости всего золота". Я показал ему, как работают Gold ETF, и мы рассчитали потенциальную экономию. Учитывая средний размер комиссии управляющей компании в 0,4% годовых, за те же 25 лет инвестирования вместо 18% он бы потратил около 10%. И это не считая времени, нервов и рисков, связанных с физическим хранением. Через три месяца профессор перевел большую часть своих золотых инвестиций в ETF, оставив лишь небольшую коллекцию редких монет "для души".

Управление ETF осуществляется профессиональными компаниями, которые берут за свои услуги комиссию — обычно от 0,25% до 0,75% годовых от стоимости активов. Эта комиссия автоматически учитывается в цене ETF и не требует дополнительных платежей со стороны инвестора.

Принципиальные отличия Gold ETF от физического золота

Выбор между Gold ETF и физическим золотом — это стратегическое решение, которое инвестор должен принимать исходя из своих целей, возможностей и личных предпочтений. Давайте рассмотрим ключевые различия этих двух подходов к инвестированию в золото.

Критерий Gold ETF Физическое золото Ликвидность Высокая — продажа за секунды в торговые часы Средняя — требуется найти покупателя, посетить дилера Хранение Не требуется — хранением занимается фонд Необходимо обеспечить безопасное хранение (сейф, банковская ячейка) Транзакционные издержки Низкие — стандартные комиссии брокера Высокие — наценка дилера при покупке/продаже (3-10%) Минимальный порог входа Низкий — стоимость одной акции ETF Высокий — стоимость минимального слитка или монеты Налогообложение (в РФ) Стандартный НДФЛ с инвестиционного дохода Освобождение от НДС при покупке, НДФЛ при продаже Физическое владение Нет — только право на соответствующую долю золота Полное владение и контроль

Помимо очевидных различий, существуют и другие важные нюансы:

Защита от системных рисков : физическое золото не зависит от финансовой системы и может служить активом "последней инстанции"

: физическое золото не зависит от финансовой системы и может служить активом "последней инстанции" Разделение на мелкие части : ETF можно купить или продать в любом количестве, тогда как физическое золото имеет ограничения по минимальному весу

: ETF можно купить или продать в любом количестве, тогда как физическое золото имеет ограничения по минимальному весу Международная мобильность : ETF проще использовать для международных инвестиций, физическое золото сложнее перемещать через границы

: ETF проще использовать для международных инвестиций, физическое золото сложнее перемещать через границы Анонимность: покупка физического золота за наличные потенциально более анонимна, чем биржевые сделки

Важно отметить, что инвестируя в Gold ETF, вы не имеете прямого требования на конкретное физическое золото; вместо этого вы владеете акцией фонда, который в свою очередь владеет золотом. Это создает определенный риск контрагента, которого нет при прямом владении драгоценным металлом. 🔒

Как купить золотой ETF: пошаговая инструкция

Приобретение Gold ETF — процедура, доступная практически каждому инвестору. Весь процесс можно разделить на несколько простых шагов:

Выберите брокера — для покупки любых ETF вам потребуется открыть счет у брокера. Обратите внимание на комиссии, доступ к разным биржам и удобство интерфейса Откройте брокерский счет — пройдите процедуру регистрации и верификации. Обычно процесс занимает от нескольких часов до нескольких дней Внесите средства — пополните брокерский счет удобным для вас способом Выберите подходящий Gold ETF — исследуйте доступные на вашей бирже ETF, сравните комиссии и объемы торгов Разместите ордер на покупку — укажите тикер ETF, количество акций и тип ордера (рыночный или лимитный) Отслеживайте свои инвестиции — регулярно проверяйте состояние портфеля и при необходимости корректируйте стратегию

При выборе Gold ETF обратите внимание на следующие параметры:

Размер фонда — более крупные фонды обычно имеют лучшую ликвидность

— более крупные фонды обычно имеют лучшую ликвидность Расходы на управление (Expense Ratio) — годовая комиссия, которую взимает управляющая компания

— годовая комиссия, которую взимает управляющая компания Способ обеспечения — удостоверьтесь, что ETF обеспечен реальным золотом, а не деривативами

— удостоверьтесь, что ETF обеспечен реальным золотом, а не деривативами Ликвидность — проверьте среднесуточный объем торгов

— проверьте среднесуточный объем торгов Репутация эмитента — выбирайте ETF от уважаемых финансовых институтов

Мария Светлова, инвестиционный консультант Я помню, как одна моя клиентка, врач по профессии, всегда отказывалась от инвестиций в золото. "Мария, я просто не понимаю, как можно купить золото, не держа его в руках," — говорила она. Ее смущала абстрактность процесса и опасения насчет надежности. В 2022 году, когда рынки начали лихорадить из-за геополитической напряженности, она согласилась на эксперимент. Я помогла ей пройти весь путь от выбора брокера до покупки первых акций FinEx Gold ETF. Ее удивило, насколько процесс оказался прост — всего 15 минут от решения до фактической покупки. Спустя полгода, когда золото выросло на 12%, она призналась: "Знаете, что самое удивительное? Мне не пришлось думать о сейфе, страховке или проверке подлинности. А продать часть позиции, чтобы оплатить отпуск, я смогла буквально одним кликом из аэропорта".

Для российских инвесторов в 2025 году доступны как ETF на Московской бирже (например, FXGD от FinEx), так и зарубежные ETF через брокеров с доступом к международным площадкам. Выбор конкретной площадки зависит от вашего налогового резидентства, суммы инвестиций и стратегических целей. 🌐

Преимущества и риски инвестиций в ETF на золото

Как любой инвестиционный инструмент, Gold ETF имеет свои сильные и слабые стороны. Рассмотрим основные преимущества данного способа инвестирования в золото:

Доступность и низкий порог входа — вы можете начать с покупки одной акции ETF, стоимость которой обычно составляет небольшую долю от стоимости унции золота

— вы можете начать с покупки одной акции ETF, стоимость которой обычно составляет небольшую долю от стоимости унции золота Высокая ликвидность — продать ETF можно практически мгновенно в любой торговый день

— продать ETF можно практически мгновенно в любой торговый день Отсутствие проблем с хранением — нет необходимости беспокоиться о сейфах, страховке и безопасности

— нет необходимости беспокоиться о сейфах, страховке и безопасности Прозрачность ценообразования — цена ETF формируется рыночным путем и легко отслеживается

— цена ETF формируется рыночным путем и легко отслеживается Удобство торговли — можно использовать все типы биржевых ордеров, что невозможно с физическим золотом

— можно использовать все типы биржевых ордеров, что невозможно с физическим золотом Низкие спреды — разница между ценой покупки и продажи обычно минимальна

— разница между ценой покупки и продажи обычно минимальна Возможность использования в качестве обеспечения — некоторые брокеры принимают ETF в качестве обеспечения для маржинальной торговли

Однако необходимо учитывать и потенциальные риски: 📊

Риск контрагента — ваши инвестиции зависят от надежности эмитента ETF и хранителя золота

— ваши инвестиции зависят от надежности эмитента ETF и хранителя золота Комиссии за управление — хотя они невелики (0,25-0,75% годовых), но постоянно сокращают доходность инвестиций

— хотя они невелики (0,25-0,75% годовых), но постоянно сокращают доходность инвестиций Отклонение от цены базового актива — в периоды высокой волатильности цена ETF может временно отклоняться от стоимости золота

— в периоды высокой волатильности цена ETF может временно отклоняться от стоимости золота Валютные риски — если ETF номинирован в иностранной валюте, динамика обменного курса может влиять на итоговый результат

— если ETF номинирован в иностранной валюте, динамика обменного курса может влиять на итоговый результат Риск закрытия фонда — теоретически фонд может быть закрыт по решению управляющей компании

— теоретически фонд может быть закрыт по решению управляющей компании Регуляторные риски — изменения в законодательстве могут повлиять на условия торговли ETF

Важно понимать, что инвестиции в Gold ETF — это не только способ заработать на росте цены золота, но и инструмент хеджирования рисков. Исторически золото демонстрирует отрицательную корреляцию с фондовым рынком во времена кризисов, что делает его ценным компонентом для диверсификации портфеля.

Оптимальная доля золотых ETF в инвестиционном портфеле обычно составляет от 5% до 15%, в зависимости от индивидуальной склонности к риску и общей стратегии.

Популярные Gold ETF: сравнение доходности и комиссий

На мировом рынке представлено множество золотых ETF, но лишь некоторые из них выделяются объемом активов, надежностью и популярностью среди инвесторов. Рассмотрим наиболее значимые фонды, доступные инвесторам в 2025 году:

Название ETF Тикер Комиссия Expense Ratio Активы под управлением Доходность (5 лет) Особенности SPDR Gold Shares GLD 0,40% $57,8 млрд 62,4% Крупнейший и наиболее ликвидный золотой ETF в мире iShares Gold Trust IAU 0,25% $31,2 млрд 63,5% Более низкая комиссия по сравнению с GLD Aberdeen Physical Gold Shares SGOL 0,17% $2,9 млрд 63,8% Золото хранится в швейцарских хранилищах FinEx Gold ETF FXGD 0,45% $291 млн 61,7% Доступен на Московской бирже, рублевый VanEck Vectors Gold Miners GDX 0,51% $15,1 млрд 93,6% ETF на акции золотодобывающих компаний (не физическое золото)

Заметим, что ETF на акции золотодобывающих компаний (например, GDX) не являются прямыми инвестициями в золото. Они демонстрируют высокую корреляцию с ценой драгоценного металла, но с большей волатильностью и дополнительными рисками, связанными с деятельностью компаний.

При выборе конкретного ETF стоит учитывать следующие факторы: 📈

Комиссии — даже небольшая разница в годовой комиссии значительно влияет на долгосрочную доходность Ликвидность — более ликвидные ETF имеют меньшие спреды и позволяют быстрее совершать сделки Налоговые особенности — в зависимости от страны регистрации ETF и вашего налогового резидентства могут возникать различные налоговые последствия Валюта номинирования — если ваша базовая валюта отличается от валюты ETF, возникает дополнительный валютный риск Механизм репликации цены золота — физическое обеспечение предпочтительнее синтетических методов

Каждый из перечисленных ETF имеет свои особенности и может быть оптимальным выбором в зависимости от конкретной ситуации инвестора. Например, для крупных инвесторов, торгующих на американских площадках, GLD может быть предпочтительнее из-за высокой ликвидности, несмотря на более высокую комиссию. В то же время для долгосрочных инвесторов SGOL с минимальной комиссией может обеспечить лучший результат.

Российским инвесторам стоит обратить внимание на FinEx Gold ETF (FXGD), который обеспечивает прямой доступ к инвестициям в золото на Московской бирже и номинирован в рублях, что исключает необходимость валютной конвертации. 🇷🇺