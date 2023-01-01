Где взять идентификатор налогоплательщика: 4 способа получения ИНН

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Для кого эта статья:

Граждане РФ, нуждающиеся в получении или восстановлении ИНН

Будущие HR-менеджеры и работники, занимающиеся оформлением документов

Иностранные граждане, желающие работать или вести бизнес в России ИНН — это не просто набор цифр, а ваш персональный код в налоговой системе, без которого практически невозможно оформить трудоустройство, открыть бизнес или получить кредит. Многие сталкиваются с необходимостью получения этого документа и теряются в вариантах его оформления. Независимо от того, получаете ли вы ИНН впервые или восстанавливаете утерянный, существует несколько проверенных способов решить этот вопрос быстро и без лишних нервов. 📋

Что такое ИНН и зачем он нужен

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это уникальный 12-значный код, присваиваемый каждому физическому лицу для учета налогоплательщиков и их доходов. Каждая цифра в этом коде имеет свое значение: первые два числа обозначают регион регистрации, следующие девять — порядковый номер записи, а последняя цифра — контрольное число.

ИНН выполняет роль своеобразного "паспорта" в налоговой системе. Благодаря этому номеру государственные органы могут отслеживать налоговую историю и обязательства гражданина, а также идентифицировать его при взаимодействии с налоговой службой.

Вопреки распространенному мнению, получение ИНН не является строго обязательным для всех граждан, однако на практике без него практически невозможно: 🔑

Официально трудоустроиться

Зарегистрировать ИП или ООО

Получить кредит в банке

Оформить налоговый вычет

Открыть счет в банке для бизнеса

Совершать крупные сделки с недвижимостью

Категория лиц Зачем нужен ИНН Последствия отсутствия Работающие граждане Учет доходов, уплата НДФЛ Сложности при трудоустройстве Предприниматели Регистрация бизнеса, уплата налогов Невозможность ведения легального бизнеса Инвесторы Декларирование доходов от инвестиций Проблемы с получением дивидендов Студенты Получение стипендий, грантов Ограничения в финансовой поддержке

Ирина Володина, налоговый консультант Недавно ко мне обратился Михаил, выпускник вуза, который столкнулся с отказом при трудоустройстве из-за отсутствия ИНН. Он был уверен, что этот документ ему выдадут автоматически. Михаил не знал, что хотя ИНН действительно присваивается каждому гражданину, свидетельство об этом необходимо получить самостоятельно. После консультации он выбрал самый быстрый для его случая способ — оформление через Госуслуги. Через 5 дней Михаил получил электронное свидетельство, а через 2 недели — бумажное. Работодатель принял документ, и проблема была решена. С тех пор Михаил рекомендует всем выпускникам заранее позаботиться об оформлении ИНН, чтобы избежать подобных ситуаций при первом трудоустройстве.

Получение ИНН в налоговой инспекции

Личное обращение в налоговую инспекцию остается классическим и наиболее надежным способом получения ИНН. Этот метод особенно актуален для тех, кто предпочитает личное взаимодействие с официальными органами или если требуется срочное получение документа.

Для получения ИНН необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или пребывания. Однако стоит учесть, что с 2023 года действует принцип экстерриториальности: вы можете подать заявление в любой налоговый орган независимо от места регистрации.

Для оформления ИНН потребуются следующие документы: 📝

Паспорт гражданина РФ (для иностранных граждан — паспорт иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом)

Заявление по форме № 2-2-Учет (заполняется на месте или можно скачать с сайта ФНС и принести заполненным)

Документ, подтверждающий адрес регистрации (если он отличается от указанного в паспорте)

После подачи заявления сотрудник налоговой проверит корректность заполнения документов и выдаст расписку о приеме. Важно сохранить эту расписку — она понадобится при получении готового свидетельства.

Срок изготовления свидетельства о постановке на учет с указанием ИНН составляет до 5 рабочих дней. По истечении этого срока необходимо снова посетить налоговую инспекцию с паспортом и распиской для получения готового документа.

Этап получения Необходимое время Возможные сложности Подготовка документов 30-60 минут Отсутствие необходимых документов Ожидание в очереди 30 минут – 2 часа Высокая загруженность в налоговой Обработка заявления До 5 рабочих дней Ошибки в заполнении, требующие исправления Получение свидетельства 30 минут – 1 час Возможная потеря расписки

Как оформить идентификатор налогоплательщика через МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) стали удобной альтернативой налоговым инспекциям для получения различных государственных услуг, включая оформление ИНН. Этот способ особенно удобен благодаря широкой сети МФЦ, более удобному графику работы и обычно меньшими очередями.

Для получения ИНН через МФЦ необходимо выполнить несколько простых шагов:

Найдите ближайший МФЦ с помощью официального сайта "Мои Документы" или по телефону горячей линии Запишитесь на прием онлайн или по телефону (хотя в большинстве МФЦ возможно обслуживание в порядке живой очереди) Подготовьте необходимые документы: паспорт и заявление по форме № 2-2-Учет (можно заполнить прямо в МФЦ) В назначенное время посетите МФЦ, подайте документы сотруднику центра Получите расписку о приеме документов с указанием даты готовности свидетельства

Срок изготовления свидетельства при обращении через МФЦ обычно составляет 5-7 рабочих дней. Это немного дольше, чем при непосредственном обращении в налоговую инспекцию, так как документы передаются через МФЦ в ФНС, а затем готовое свидетельство возвращается обратно в МФЦ.

Максим Петров, сотрудник МФЦ К нам часто обращаются иностранные граждане, получающие разрешение на работу. Помню случай с Амиром из Узбекистана. Он получил патент на работу и пришел оформлять ИНН, но столкнулся с проблемой — его документы были только на родном языке без перевода. Мы объяснили ему необходимость нотариального перевода паспорта и регистрации. Через два дня Амир вернулся с правильно оформленными документами. Мы приняли заявление, и через неделю он получил свидетельство ИНН. Этот случай показывает, как важно для иностранных граждан заранее уточнять все требования к документам. Теперь Амир легально работает в строительной компании и регулярно платит налоги, а мы помогаем ему с оформлением налоговых вычетов.

При получении готового свидетельства необходимо предъявить паспорт и расписку. Если вы не можете лично получить документ, можно оформить нотариальную доверенность на другое лицо.

Преимущества получения ИНН через МФЦ: 🌟

Удобное расположение центров в разных районах города

Возможность записи на конкретное время, что минимизирует ожидание

Расширенный график работы, включая выходные дни

Возможность одновременно подать документы на другие государственные услуги

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Получение ИНН онлайн: Госуслуги и сайт ФНС

В эпоху цифровизации получение государственных услуг через интернет становится всё более популярным, и оформление ИНН не исключение. Онлайн-способы особенно актуальны для занятых людей, которые ценят свое время и предпочитают дистанционное взаимодействие с государственными органами.

Существуют два основных электронных сервиса для получения ИНН: портал Госуслуги и официальный сайт Федеральной налоговой службы. Рассмотрим каждый из них подробнее. 💻

Получение ИНН через портал Госуслуги

Для использования этого способа необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Процесс оформления выглядит следующим образом:

Авторизуйтесь на портале Госуслуги Перейдите в раздел "Налоги и финансы" Выберите услугу "Постановка физического лица на учет в налоговом органе" Заполните электронную форму заявления, используя данные из личного кабинета Отправьте заявление Отслеживайте статус заявления в личном кабинете

После обработки заявления (обычно 5 рабочих дней) вы получите электронное свидетельство с указанием ИНН, которое будет доступно в личном кабинете. По желанию можно запросить бумажное свидетельство, которое будет направлено в указанную вами налоговую инспекцию для личного получения.

Получение ИНН через сайт ФНС

Еще один способ — использование сервисов официального сайта Федеральной налоговой службы:

Посетите сайт nalog.gov.ru Войдите в "Личный кабинет налогоплательщика" (требуется предварительная регистрация) Перейдите в раздел "Жизненные ситуации" и выберите "Постановка физического лица на учет" Заполните форму заявления Подпишите заявление электронной подписью (если есть) или отправьте без подписи Получите электронное свидетельство в личном кабинете

Если у вас еще нет доступа к личному кабинету налогоплательщика, вы можете воспользоваться сервисом "Подача заявления физического лица о постановке на учет" без авторизации. В этом случае после обработки заявления вам нужно будет лично посетить указанную налоговую инспекцию для получения свидетельства.

Как узнать свой ИНН если вы его потеряли или забыли

Потеря свидетельства ИНН или ситуация, когда вы не помните свой номер, не является критичной проблемой. Существует несколько простых способов восстановить или узнать свой ИНН без лишних хлопот. 🔍

Способы узнать свой ИНН онлайн:

Портал Госуслуги — в личном кабинете в разделе "Мои данные" или "Документы" отображается информация об ИНН, если она была ранее добавлена или получена через портал

— в личном кабинете в разделе "Мои данные" или "Документы" отображается информация об ИНН, если она была ранее добавлена или получена через портал Сайт ФНС — сервис "Узнай ИНН" позволяет получить информацию по паспортным данным

— сервис "Узнай ИНН" позволяет получить информацию по паспортным данным Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — если у вас уже есть доступ к личному кабинету, ИНН отображается в профиле

на сайте ФНС — если у вас уже есть доступ к личному кабинету, ИНН отображается в профиле Мобильное приложение "Налоги ФЛ" — официальное приложение ФНС, где также доступна информация о вашем ИНН

Офлайн-способы узнать или восстановить ИНН:

Обращение в налоговую инспекцию — с паспортом можно запросить дубликат свидетельства

— с паспортом можно запросить дубликат свидетельства МФЦ — услуга предоставления сведений об ИНН доступна во всех многофункциональных центрах

— услуга предоставления сведений об ИНН доступна во всех многофункциональных центрах Справка с места работы — ИНН обычно указывается в справке 2-НДФЛ или в расчетном листке

— ИНН обычно указывается в справке 2-НДФЛ или в расчетном листке Банковские документы — ИНН может быть указан в договорах на обслуживание или кредитных договорах

Для получения дубликата свидетельства о постановке на учет (если оригинал был утерян или пришел в негодность) необходимо подать заявление по форме № 2-2-Учет с пометкой "выдача дубликата". Заявление можно подать лично в налоговую инспекцию, через МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика.

Срок изготовления дубликата свидетельства — 5 рабочих дней. Госпошлина за выдачу дубликата свидетельства ИНН не взимается, что делает процедуру восстановления абсолютно бесплатной.

Важно помнить, что сам ИНН при утере свидетельства не меняется. Это уникальный номер, который присваивается физическому лицу один раз и остается неизменным на протяжении всей жизни (исключения составляют случаи обнаружения ошибки в персональных данных).