Где в России печатают бумажные деньги: предприятия Гознака

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Для кого эта статья:

Для людей, интересующихся экономикой и финансовыми системами.

Для студентов и специалистов, изучающих денежное обращение и финансовый анализ.

Для широкой аудитории, желающей узнать о технологии производства денег и их безопасности. Бумажные деньги, которые вы держите в руках, прошли долгий и технологически сложный путь создания. Мощное государственное предприятие «Гознак» обеспечивает каждого россиянина банкнотами высочайшей защиты. При этом печать российских денег — не централизованный процесс, а целая сеть специализированных производств, распределенных по крупнейшим городам страны. Каждое из них имеет уникальную историю и специфику работы. Разберемся, где именно создаются российские банкноты и какими технологическими секретами владеют предприятия Гознака в 2025 году. 💵

Где в России печатают бумажные деньги: карта предприятий Гознака

АО «Гознак» — это высокотехнологичная корпорация с многовековой историей, отвечающая за производство всех защищенных полиграфических продуктов в России. Основанное еще в 1818 году как Экспедиция заготовления государственных бумаг, сегодня это предприятие остается монополистом в производстве российских денег. 🏭

Производственные мощности Гознака географически распределены по территории России, обеспечивая как стратегическую безопасность эмиссионного процесса, так и логистическую оптимизацию распространения новых банкнот.

В структуру АО «Гознак» входят следующие объекты, участвующие в процессе создания российских денег:

Московская печатная фабрика (Москва) — основной центр печати банкнот

Пермская печатная фабрика (Пермь) — второе крупнейшее производство банкнот

Санкт-Петербургский монетный двор — чеканка монет и медалей

Московский монетный двор — дополнительные мощности для чеканки монет

Краснокамская бумажная фабрика (Пермский край) — производство специальной бумаги

Санкт-Петербургская бумажная фабрика — производство бумаги с водяными знаками

Научно-исследовательский институт Гознака (Санкт-Петербург) — разработка новых технологий защиты

Предприятие Год основания Основная специализация Доля в производстве денежных знаков Московская печатная фабрика 1919 Банкноты высоких номиналов 45% Пермская печатная фабрика 1941 Банкноты средних номиналов 35% Санкт-Петербургский монетный двор 1724 Монеты регулярного чекана 65% (от монет) Московский монетный двор 1942 Памятные и инвестиционные монеты 35% (от монет)

Интересно, что предприятия Гознака не находятся в свободном доступе для посещения — это режимные объекты с многоуровневой системой безопасности. Однако некоторые из них, например, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, проводят организованные экскурсии для ограниченных групп специалистов и студентов профильных вузов по предварительному согласованию.

Антон Соколов, нумизмат и исследователь истории денежного обращения Однажды мне посчастливилось побывать на экскурсии в музее Гознака в Санкт-Петербурге. Впечатления были незабываемые! Увидеть своими глазами эволюцию производства денег от ручной печати до современных высокотехнологичных линий — это переворачивает представление о деньгах как таковых. Особенно меня поразил контраст между первыми советскими банкнотами, которые печатались практически на обычной бумаге из-за послереволюционной разрухи, и современными российскими купюрами с десятками степеней защиты. В музее хранятся уникальные образцы неиспользованных дизайнов банкнот и пробные экземпляры, никогда не поступавшие в обращение. Для специалиста это всё равно что побывать за кулисами истории!

Московская печатная фабрика Гознака: особенности производства

Московская печатная фабрика Гознака расположена в восточной части столицы и является флагманским предприятием корпорации. Именно здесь печатается большинство банкнот высоких номиналов, включая купюры 1000, 2000 и 5000 рублей. 🏙️

Фабрика основана в 1919 году и изначально размещалась в помещениях бывшей типографии товарищества И.Д. Сытина. В 1970-х годах производство переехало в новое здание, спроектированное специально для печати денег с учётом всех требований безопасности и технологических особенностей процесса.

Особенности производства на Московской печатной фабрике:

Полный цикл полиграфического производства от дизайна до упаковки готовой продукции

Специализация на банкнотах с повышенным уровнем защиты и купюрах крупных номиналов

Использование высокоточного швейцарского и немецкого оборудования для офсетной, глубокой и высокой печати

Система контроля качества, включающая как автоматизированную проверку, так и визуальный контроль специалистами

Собственное инновационное подразделение, разрабатывающее новые элементы защиты

На Московской фабрике внедрены передовые технологические линии, способные печатать до 8 миллионов банкнот в сутки. Каждая банкнота проходит более 20 этапов производственного процесса, включая нанесение специальных красок, тиснение, добавление голограмм и микроперфорацию.

Особое внимание уделяется безопасности производства. Фабрика представляет собой режимный объект с многоуровневой системой доступа, постоянным видеонаблюдением и тщательным учетом всех материалов. Каждый сотрудник проходит строгую проверку при найме и обязан соблюдать строгие внутренние регламенты.

Елена Кравченко, специалист по денежному обращению Мне удалось пообщаться с одним из ветеранов Московской печатной фабрики, проработавшим там более 30 лет. Он рассказывал, что в советское время режим секретности был настолько строгим, что работники разных цехов не имели представления о полном цикле производства — каждый знал только свой участок работы. Работники подписывали документы о неразглашении и даже родственникам не могли в деталях объяснить, чем занимаются. Особенно интересной была история о том, как в 1990-е годы фабрика в экстренном порядке перестраивалась на выпуск новых российских рублей. Тогда персонал работал в три смены без выходных, а некоторые специалисты жили прямо на территории предприятия неделями. Именно в этот период сформировалась новая школа российского банкнотного дизайна, которая сочетала традиции советского периода с современными технологиями защиты.

Пермский филиал Гознака: мощности и специализация

Пермская печатная фабрика — второй по значимости центр производства российских банкнот, расположенный в Пермском крае. Предприятие было основано в 1941 году, когда часть мощностей Гознака была эвакуирована из Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 🏢

Современный производственный комплекс в Перми включает не только печатную фабрику, но и Краснокамскую бумажную фабрику, специализирующуюся на выпуске защищенной бумаги для банкнот. Это создает полный вертикально интегрированный цикл производства — от изготовления специальной бумаги до печати готовых денежных знаков.

Пермская фабрика специализируется преимущественно на банкнотах среднего и малого номинала (50, 100 и 200 рублей), а также на печати билетов Банка России. Также здесь производятся:

Паспортно-визовые документы и бланки строгой отчетности

Акцизные марки для алкогольной и табачной продукции

Почтовые марки и другая защищенная полиграфическая продукция

Специальные почтовые блоки и серии

Технологические мощности Пермского филиала позволяют производить до 6 миллионов банкнот ежедневно. Предприятие оснащено современным оборудованием, включая печатные машины Komori и KBA-NotaSys, а также автоматизированные системы контроля качества.

Важной особенностью Пермского комплекса является наличие собственного бумажного производства, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и контроля качества. Бумага для банкнот содержит хлопковое волокно и специальные добавки, делающие её устойчивой к износу и сложной для подделки.

Параметр Показатель Комментарий Производственная мощность 6 млн банкнот в сутки При работе в 3 смены Количество печатных линий 7 полных линий Включая оборудование для офсетной и глубокой печати Площадь производственных помещений более 45 000 м² Включая складские и технические зоны Производство защищенной бумаги до 9 000 тонн в год Краснокамская бумажная фабрика Штат сотрудников около 1800 человек Включая научно-технический персонал

Интересным фактом является то, что Пермский филиал Гознака в последние годы активно развивает экспортное направление — здесь печатаются банкноты для некоторых стран СНГ и дальнего зарубежья. Это подтверждает высокий международный уровень технологического оснащения и безопасности производства.

Санкт-Петербургский монетный двор и его роль в эмиссии денег

Санкт-Петербургский монетный двор — старейшее предприятие Гознака, основанное еще Петром I в 1724 году. Расположенное в историческом здании Петропавловской крепости, оно имеет богатую историю, тесно связанную с развитием российской государственности. 🏛️

Сегодня Санкт-Петербургский монетный двор выполняет несколько ключевых функций в процессе эмиссии российских денег:

Производство монет регулярного чекана для повседневного обращения

Выпуск памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов

Изготовление государственных наград, орденов и медалей

Создание пробных экземпляров и эталонов для новых денежных знаков

Разработка и внедрение новых технологий защиты монет от подделки

Монетный двор оснащен современным оборудованием, позволяющим производить до 10 миллионов монет в день. Весь производственный процесс высоко автоматизирован и включает строгий контроль качества. Для продукции используются специальные сплавы, разработанные для оптимального сочетания прочности, износостойкости и себестоимости.

Процесс изготовления монет на Санкт-Петербургском монетном дворе включает несколько этапов:

Подготовка металлических заготовок (кружков) нужного размера и состава Термическая обработка заготовок для придания им нужных физических свойств Чеканка — нанесение рельефного изображения с помощью специальных штемпелей Финишная обработка (полировка, тонирование для памятных монет) Контроль качества и сортировка Упаковка и отправка в хранилище Центробанка

Особая гордость Санкт-Петербургского монетного двора — производство памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Эти изделия требуют высочайшей квалификации мастеров и специального оборудования для чеканки со сложным многоуровневым рельефом.

В 2022 году на предприятии была запущена новая производственная линия, позволяющая создавать биметаллические монеты повышенной сложности с использованием лазерной сварки и специальных полимерных вставок, что значительно усложняет их подделку. 🔍

Интересно, что Санкт-Петербургский монетный двор сохраняет некоторые традиционные методы производства. Например, штемпели для особо сложных памятных монет по-прежнему создаются вручную опытными граверами, сочетающими вековые традиции с современными технологиями.

Технологические секреты изготовления российских банкнот

Производство российских банкнот — это высокотехнологичный процесс, сочетающий инновационные разработки с вековыми традициями защитной печати. Современные рубли содержат множество защитных элементов, большинство из которых скрыты от глаз обычного пользователя. 🔐

Основные технологические секреты изготовления банкнот:

Специальная бумага — содержит хлопковое волокно (не менее 75%), что обеспечивает высокую прочность и долговечность. В состав бумаги также входят специальные добавки, делающие её невосприимчивой к ультрафиолету и изменяющие оптические свойства при попытках подделки. Водяные знаки — создаются на этапе производства бумаги путем изменения её плотности. Многотоновые водяные знаки на российских рублях имеют плавные переходы и до 7 уровней градации, что чрезвычайно сложно подделать. Защитные нити — специальные полимерные полоски, внедренные в структуру бумаги. В российских рублях используются как полностью погруженные, так и "плавающие" защитные нити с эффектом движения. Микротекст и микроэлементы — на банкнотах присутствуют надписи, видимые только при многократном увеличении. Качество печати позволяет наносить буквы высотой менее 0,25 мм, которые невозможно воспроизвести на обычном полиграфическом оборудовании. Специальные краски — в производстве используются оптически переменные, металлизированные, магнитные и инфракрасные краски, обеспечивающие дополнительную защиту.

Процесс производства банкнот включает несколько видов печати, применяемых последовательно:

Офсетная печать — для создания фоновых изображений и основных элементов дизайна

— для создания фоновых изображений и основных элементов дизайна Орловская печать — уникальная технология, позволяющая печатать изображение с плавным переходом цветов без разрывов и смещений

— уникальная технология, позволяющая печатать изображение с плавным переходом цветов без разрывов и смещений Высокая печать — для серийных номеров и некоторых элементов, требующих тактильного эффекта

— для серийных номеров и некоторых элементов, требующих тактильного эффекта Металлографская (глубокая) печать — создает рельефный эффект, ощущаемый на ощупь

— создает рельефный эффект, ощущаемый на ощупь Трафаретная печать — для нанесения специальных оптических элементов

Защитный элемент Технология Способ проверки Оптически переменный элемент (OVD) Голографическая фольга с кинеграммой Изменение изображения при наклоне Микроперфорация Лазерное прожигание микроскопических отверстий Видны на просвет как светлые точки Скрытое изображение (MVC) Специальная структура печати Видно при рассматривании банкноты под острым углом Антистоксовая защита Специальные красящие вещества Свечение при облучении ИК-излучением (специальный детектор) Защитные волокна Внедрение в бумагу разноцветных синтетических волокон Видны как цветные вкрапления в бумаге

Особым достижением Гознака стало внедрение в 2023 году новейшей системы MOTION LEAP на купюрах высокого номинала. Эта технология сочетает многослойную голограмму с оптическим линзовым эффектом, создавая иллюзию трехмерного изображения, меняющегося при наклоне. 🌈

Для обеспечения долговечности банкнот после печати наносится специальное защитное покрытие, увеличивающее срок службы купюры в обращении до 2-3 лет. Исследования показывают, что российские рубли по устойчивости к износу входят в пятерку самых долговечных валют мира.

В 2025 году Гознак планирует внедрить технологию цифрового "водяного знака" — уникальной метки, которая будет связывать физическую банкноту с её цифровым двойником в защищенной базе данных. Это ещё больше усложнит подделку и позволит отслеживать жизненный цикл каждой купюры.