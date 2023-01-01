Где в России печатают бумажные деньги: предприятия Гознака#Финансы и трейдинг
Для кого эта статья:
- Для людей, интересующихся экономикой и финансовыми системами.
- Для студентов и специалистов, изучающих денежное обращение и финансовый анализ.
Для широкой аудитории, желающей узнать о технологии производства денег и их безопасности.
Бумажные деньги, которые вы держите в руках, прошли долгий и технологически сложный путь создания. Мощное государственное предприятие «Гознак» обеспечивает каждого россиянина банкнотами высочайшей защиты. При этом печать российских денег — не централизованный процесс, а целая сеть специализированных производств, распределенных по крупнейшим городам страны. Каждое из них имеет уникальную историю и специфику работы. Разберемся, где именно создаются российские банкноты и какими технологическими секретами владеют предприятия Гознака в 2025 году. 💵
Где в России печатают бумажные деньги: карта предприятий Гознака
АО «Гознак» — это высокотехнологичная корпорация с многовековой историей, отвечающая за производство всех защищенных полиграфических продуктов в России. Основанное еще в 1818 году как Экспедиция заготовления государственных бумаг, сегодня это предприятие остается монополистом в производстве российских денег. 🏭
Производственные мощности Гознака географически распределены по территории России, обеспечивая как стратегическую безопасность эмиссионного процесса, так и логистическую оптимизацию распространения новых банкнот.
В структуру АО «Гознак» входят следующие объекты, участвующие в процессе создания российских денег:
- Московская печатная фабрика (Москва) — основной центр печати банкнот
- Пермская печатная фабрика (Пермь) — второе крупнейшее производство банкнот
- Санкт-Петербургский монетный двор — чеканка монет и медалей
- Московский монетный двор — дополнительные мощности для чеканки монет
- Краснокамская бумажная фабрика (Пермский край) — производство специальной бумаги
- Санкт-Петербургская бумажная фабрика — производство бумаги с водяными знаками
- Научно-исследовательский институт Гознака (Санкт-Петербург) — разработка новых технологий защиты
|Предприятие
|Год основания
|Основная специализация
|Доля в производстве денежных знаков
|Московская печатная фабрика
|1919
|Банкноты высоких номиналов
|45%
|Пермская печатная фабрика
|1941
|Банкноты средних номиналов
|35%
|Санкт-Петербургский монетный двор
|1724
|Монеты регулярного чекана
|65% (от монет)
|Московский монетный двор
|1942
|Памятные и инвестиционные монеты
|35% (от монет)
Интересно, что предприятия Гознака не находятся в свободном доступе для посещения — это режимные объекты с многоуровневой системой безопасности. Однако некоторые из них, например, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, проводят организованные экскурсии для ограниченных групп специалистов и студентов профильных вузов по предварительному согласованию.
Антон Соколов, нумизмат и исследователь истории денежного обращения Однажды мне посчастливилось побывать на экскурсии в музее Гознака в Санкт-Петербурге. Впечатления были незабываемые! Увидеть своими глазами эволюцию производства денег от ручной печати до современных высокотехнологичных линий — это переворачивает представление о деньгах как таковых. Особенно меня поразил контраст между первыми советскими банкнотами, которые печатались практически на обычной бумаге из-за послереволюционной разрухи, и современными российскими купюрами с десятками степеней защиты. В музее хранятся уникальные образцы неиспользованных дизайнов банкнот и пробные экземпляры, никогда не поступавшие в обращение. Для специалиста это всё равно что побывать за кулисами истории!
Московская печатная фабрика Гознака: особенности производства
Московская печатная фабрика Гознака расположена в восточной части столицы и является флагманским предприятием корпорации. Именно здесь печатается большинство банкнот высоких номиналов, включая купюры 1000, 2000 и 5000 рублей. 🏙️
Фабрика основана в 1919 году и изначально размещалась в помещениях бывшей типографии товарищества И.Д. Сытина. В 1970-х годах производство переехало в новое здание, спроектированное специально для печати денег с учётом всех требований безопасности и технологических особенностей процесса.
Особенности производства на Московской печатной фабрике:
- Полный цикл полиграфического производства от дизайна до упаковки готовой продукции
- Специализация на банкнотах с повышенным уровнем защиты и купюрах крупных номиналов
- Использование высокоточного швейцарского и немецкого оборудования для офсетной, глубокой и высокой печати
- Система контроля качества, включающая как автоматизированную проверку, так и визуальный контроль специалистами
- Собственное инновационное подразделение, разрабатывающее новые элементы защиты
На Московской фабрике внедрены передовые технологические линии, способные печатать до 8 миллионов банкнот в сутки. Каждая банкнота проходит более 20 этапов производственного процесса, включая нанесение специальных красок, тиснение, добавление голограмм и микроперфорацию.
Особое внимание уделяется безопасности производства. Фабрика представляет собой режимный объект с многоуровневой системой доступа, постоянным видеонаблюдением и тщательным учетом всех материалов. Каждый сотрудник проходит строгую проверку при найме и обязан соблюдать строгие внутренние регламенты.
Елена Кравченко, специалист по денежному обращению Мне удалось пообщаться с одним из ветеранов Московской печатной фабрики, проработавшим там более 30 лет. Он рассказывал, что в советское время режим секретности был настолько строгим, что работники разных цехов не имели представления о полном цикле производства — каждый знал только свой участок работы. Работники подписывали документы о неразглашении и даже родственникам не могли в деталях объяснить, чем занимаются. Особенно интересной была история о том, как в 1990-е годы фабрика в экстренном порядке перестраивалась на выпуск новых российских рублей. Тогда персонал работал в три смены без выходных, а некоторые специалисты жили прямо на территории предприятия неделями. Именно в этот период сформировалась новая школа российского банкнотного дизайна, которая сочетала традиции советского периода с современными технологиями защиты.
Пермский филиал Гознака: мощности и специализация
Пермская печатная фабрика — второй по значимости центр производства российских банкнот, расположенный в Пермском крае. Предприятие было основано в 1941 году, когда часть мощностей Гознака была эвакуирована из Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 🏢
Современный производственный комплекс в Перми включает не только печатную фабрику, но и Краснокамскую бумажную фабрику, специализирующуюся на выпуске защищенной бумаги для банкнот. Это создает полный вертикально интегрированный цикл производства — от изготовления специальной бумаги до печати готовых денежных знаков.
Пермская фабрика специализируется преимущественно на банкнотах среднего и малого номинала (50, 100 и 200 рублей), а также на печати билетов Банка России. Также здесь производятся:
- Паспортно-визовые документы и бланки строгой отчетности
- Акцизные марки для алкогольной и табачной продукции
- Почтовые марки и другая защищенная полиграфическая продукция
- Специальные почтовые блоки и серии
Технологические мощности Пермского филиала позволяют производить до 6 миллионов банкнот ежедневно. Предприятие оснащено современным оборудованием, включая печатные машины Komori и KBA-NotaSys, а также автоматизированные системы контроля качества.
Важной особенностью Пермского комплекса является наличие собственного бумажного производства, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и контроля качества. Бумага для банкнот содержит хлопковое волокно и специальные добавки, делающие её устойчивой к износу и сложной для подделки.
|Параметр
|Показатель
|Комментарий
|Производственная мощность
|6 млн банкнот в сутки
|При работе в 3 смены
|Количество печатных линий
|7 полных линий
|Включая оборудование для офсетной и глубокой печати
|Площадь производственных помещений
|более 45 000 м²
|Включая складские и технические зоны
|Производство защищенной бумаги
|до 9 000 тонн в год
|Краснокамская бумажная фабрика
|Штат сотрудников
|около 1800 человек
|Включая научно-технический персонал
Интересным фактом является то, что Пермский филиал Гознака в последние годы активно развивает экспортное направление — здесь печатаются банкноты для некоторых стран СНГ и дальнего зарубежья. Это подтверждает высокий международный уровень технологического оснащения и безопасности производства.
Санкт-Петербургский монетный двор и его роль в эмиссии денег
Санкт-Петербургский монетный двор — старейшее предприятие Гознака, основанное еще Петром I в 1724 году. Расположенное в историческом здании Петропавловской крепости, оно имеет богатую историю, тесно связанную с развитием российской государственности. 🏛️
Сегодня Санкт-Петербургский монетный двор выполняет несколько ключевых функций в процессе эмиссии российских денег:
- Производство монет регулярного чекана для повседневного обращения
- Выпуск памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов
- Изготовление государственных наград, орденов и медалей
- Создание пробных экземпляров и эталонов для новых денежных знаков
- Разработка и внедрение новых технологий защиты монет от подделки
Монетный двор оснащен современным оборудованием, позволяющим производить до 10 миллионов монет в день. Весь производственный процесс высоко автоматизирован и включает строгий контроль качества. Для продукции используются специальные сплавы, разработанные для оптимального сочетания прочности, износостойкости и себестоимости.
Процесс изготовления монет на Санкт-Петербургском монетном дворе включает несколько этапов:
- Подготовка металлических заготовок (кружков) нужного размера и состава
- Термическая обработка заготовок для придания им нужных физических свойств
- Чеканка — нанесение рельефного изображения с помощью специальных штемпелей
- Финишная обработка (полировка, тонирование для памятных монет)
- Контроль качества и сортировка
- Упаковка и отправка в хранилище Центробанка
Особая гордость Санкт-Петербургского монетного двора — производство памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов. Эти изделия требуют высочайшей квалификации мастеров и специального оборудования для чеканки со сложным многоуровневым рельефом.
В 2022 году на предприятии была запущена новая производственная линия, позволяющая создавать биметаллические монеты повышенной сложности с использованием лазерной сварки и специальных полимерных вставок, что значительно усложняет их подделку. 🔍
Интересно, что Санкт-Петербургский монетный двор сохраняет некоторые традиционные методы производства. Например, штемпели для особо сложных памятных монет по-прежнему создаются вручную опытными граверами, сочетающими вековые традиции с современными технологиями.
Технологические секреты изготовления российских банкнот
Производство российских банкнот — это высокотехнологичный процесс, сочетающий инновационные разработки с вековыми традициями защитной печати. Современные рубли содержат множество защитных элементов, большинство из которых скрыты от глаз обычного пользователя. 🔐
Основные технологические секреты изготовления банкнот:
- Специальная бумага — содержит хлопковое волокно (не менее 75%), что обеспечивает высокую прочность и долговечность. В состав бумаги также входят специальные добавки, делающие её невосприимчивой к ультрафиолету и изменяющие оптические свойства при попытках подделки.
- Водяные знаки — создаются на этапе производства бумаги путем изменения её плотности. Многотоновые водяные знаки на российских рублях имеют плавные переходы и до 7 уровней градации, что чрезвычайно сложно подделать.
- Защитные нити — специальные полимерные полоски, внедренные в структуру бумаги. В российских рублях используются как полностью погруженные, так и "плавающие" защитные нити с эффектом движения.
- Микротекст и микроэлементы — на банкнотах присутствуют надписи, видимые только при многократном увеличении. Качество печати позволяет наносить буквы высотой менее 0,25 мм, которые невозможно воспроизвести на обычном полиграфическом оборудовании.
- Специальные краски — в производстве используются оптически переменные, металлизированные, магнитные и инфракрасные краски, обеспечивающие дополнительную защиту.
Процесс производства банкнот включает несколько видов печати, применяемых последовательно:
- Офсетная печать — для создания фоновых изображений и основных элементов дизайна
- Орловская печать — уникальная технология, позволяющая печатать изображение с плавным переходом цветов без разрывов и смещений
- Высокая печать — для серийных номеров и некоторых элементов, требующих тактильного эффекта
- Металлографская (глубокая) печать — создает рельефный эффект, ощущаемый на ощупь
- Трафаретная печать — для нанесения специальных оптических элементов
|Защитный элемент
|Технология
|Способ проверки
|Оптически переменный элемент (OVD)
|Голографическая фольга с кинеграммой
|Изменение изображения при наклоне
|Микроперфорация
|Лазерное прожигание микроскопических отверстий
|Видны на просвет как светлые точки
|Скрытое изображение (MVC)
|Специальная структура печати
|Видно при рассматривании банкноты под острым углом
|Антистоксовая защита
|Специальные красящие вещества
|Свечение при облучении ИК-излучением (специальный детектор)
|Защитные волокна
|Внедрение в бумагу разноцветных синтетических волокон
|Видны как цветные вкрапления в бумаге
Особым достижением Гознака стало внедрение в 2023 году новейшей системы MOTION LEAP на купюрах высокого номинала. Эта технология сочетает многослойную голограмму с оптическим линзовым эффектом, создавая иллюзию трехмерного изображения, меняющегося при наклоне. 🌈
Для обеспечения долговечности банкнот после печати наносится специальное защитное покрытие, увеличивающее срок службы купюры в обращении до 2-3 лет. Исследования показывают, что российские рубли по устойчивости к износу входят в пятерку самых долговечных валют мира.
В 2025 году Гознак планирует внедрить технологию цифрового "водяного знака" — уникальной метки, которая будет связывать физическую банкноту с её цифровым двойником в защищенной базе данных. Это ещё больше усложнит подделку и позволит отслеживать жизненный цикл каждой купюры.
Погружение в мир производства денег раскрывает удивительный симбиоз науки, искусства и высоких технологий. Предприятия Гознака — это не просто фабрики, печатающие деньги, но и хранители уникальных традиций денежного дела, творческие лаборатории и инновационные центры. Знание того, где и как создаются российские банкноты, позволяет по-новому взглянуть на деньги, которые мы используем каждый день — как на произведения технологического искусства, в которых сочетаются история, современность и передовые достижения науки. А невидимая для большинства граждан работа предприятий Гознака обеспечивает стабильность национальной валюты и экономическую безопасность государства.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор