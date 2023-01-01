Где покупать акции иностранных компаний: 5 надежных брокеров

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся зарубежными акциями и глобальным рынком.

Люди, стремящиеся диверсифицировать свои инвестиционные портфели.

Начинающие инвесторы, желающие получить советы по выбору брокеров и налогообложению. Инвестирование в иностранные акции открывает двери в мировую экономику, где Apple, Tesla и Amazon показывают впечатляющую динамику роста 📈. Российский рынок при всех достоинствах ограничен — всего около 200 компаний против тысяч зарубежных гигантов. Диверсификация через международные активы не просто снижает риски, но и существенно увеличивает потенциал доходности. Однако выбор правильного брокера становится критическим фактором успеха: неверное решение может обернуться высокими комиссиями, сложностями с налогами и даже потерей средств. Давайте разберемся, где и как покупать иностранные акции безопасно и выгодно.

Почему важно покупать акции иностранных компаний

Диверсификация инвестиционного портфеля — ключевой принцип грамотного управления капиталом. Включение иностранных акций в ваш портфель даёт несколько существенных преимуществ 🌎:

Снижение странового риска — если экономика одной страны переживает спад, активы других стран могут показывать рост

Доступ к растущим секторам экономики, слабо представленным в России (биотехнологии, IT-гиганты, робототехника)

Возможность заработать на глобальных трендах: искусственный интеллект, возобновляемая энергия, электромобили

Защита от инфляции и валютных рисков через диверсификацию по валютам

Статистика наглядно демонстрирует важность международной диверсификации:

Показатель Российский рынок Глобальный рынок Количество доступных компаний ~200 10,000+ Секторальное разнообразие Доминируют сырьевые компании Равномерное распределение Средняя историческая доходность (10 лет) 7-9% в рублях 10-12% в долларах Волатильность рынка Высокая Умеренная

Александр Черных, финансовый советник

Мой клиент Виталий долгое время инвестировал исключительно в российские активы. В 2020 году, когда глобальный технологический сектор рос на фоне пандемии, его портфель показывал скромные результаты. После консультации мы перераспределили 40% портфеля в акции иностранных компаний через надежного брокера. За следующие 18 месяцев его совокупная доходность выросла с 8% до 18% годовых, причем заметно снизилась и волатильность портфеля. Сейчас Виталий регулярно благодарит меня за то, что настоял на глобальной диверсификации.

Критерии выбора надежного брокера для иностранных акций

Выбор брокера для покупки зарубежных акций — ответственное решение, влияющее на безопасность активов и удобство операций. Рассмотрим ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание 🔍:

Регулирование и лицензии. Предпочтительны брокеры с лицензиями авторитетных финансовых регуляторов (SEC, FCA, CySEC) или Центрального Банка РФ

Предпочтительны брокеры с лицензиями авторитетных финансовых регуляторов (SEC, FCA, CySEC) или Центрального Банка РФ Защита активов. Наличие страхования счетов (например, SIPC в США страхует до $500,000)

Наличие страхования счетов (например, SIPC в США страхует до $500,000) Доступные рынки и инструменты. Широкий выбор зарубежных площадок (NYSE, NASDAQ, LSE, европейские биржи)

Широкий выбор зарубежных площадок (NYSE, NASDAQ, LSE, европейские биржи) Комиссионная структура. Прозрачное ценообразование без скрытых платежей

Прозрачное ценообразование без скрытых платежей Качество исполнения ордеров. Скорость и точность исполнения сделок

Скорость и точность исполнения сделок Пользовательский опыт. Удобство интерфейса платформы, мобильного приложения

Удобство интерфейса платформы, мобильного приложения Клиентская поддержка. Наличие русскоязычной поддержки и скорость реакции

Наличие русскоязычной поддержки и скорость реакции Аналитические инструменты. Доступность исследований, графиков, скринеров акций

Особое внимание стоит уделить величине комиссий, которые могут существенно влиять на итоговую доходность:

Тип комиссии На что обратить внимание Оптимальное значение За сделку Фиксированная или процентная 0-0.2% или до $10 фиксированно За пополнение/вывод Варьируется по валютам и методам Бесплатно или до 0.5% За конвертацию валюты Спред и возможность обменять на бирже До 0.5% от суммы За обслуживание счета Ежемесячная/годовая плата Бесплатно или не более $10/мес Депозитарная За хранение ценных бумаг До 0.1% годовых от объема

Топ-5 брокеров для покупки акций иностранных компаний

Представляю рейтинг наиболее надежных брокеров для работы с иностранными акциями на 2025 год, составленный на основе тщательного анализа условий, надежности и отзывов клиентов 🏆:

1. Interactive Brokers (IBKR) Один из старейших и наиболее уважаемых брокеров с глобальным присутствием. Основан в 1978 году, имеет филиалы по всему миру.

Достоинства: доступ к 150+ биржам в 33 странах, низкие комиссии от $0.35 за сделку, мощные аналитические инструменты, защита счетов до $500,000 (SIPC)

доступ к 150+ биржам в 33 странах, низкие комиссии от $0.35 за сделку, мощные аналитические инструменты, защита счетов до $500,000 (SIPC) Недостатки: сложный интерфейс для начинающих, необходимо поддерживать минимальный баланс $2,000

сложный интерфейс для начинающих, необходимо поддерживать минимальный баланс $2,000 Комиссии: от $0.35 за акцию (США), от 0.05% (международные)

от $0.35 за акцию (США), от 0.05% (международные) Минимальный депозит: $0 (но для активной торговли рекомендуется от $2,000)

2. Тинькофф Инвестиции Популярный российский брокер с доступом к зарубежным рынкам и интуитивно понятным интерфейсом.

Достоинства: простое открытие счета, удобное мобильное приложение, большой выбор зарубежных активов, легкий ввод/вывод средств

простое открытие счета, удобное мобильное приложение, большой выбор зарубежных активов, легкий ввод/вывод средств Недостатки: относительно высокие комиссии на некоторых рынках, ограниченный набор аналитических инструментов

относительно высокие комиссии на некоторых рынках, ограниченный набор аналитических инструментов Комиссии: от 0.025% до 0.3% в зависимости от тарифа и биржи

от 0.025% до 0.3% в зависимости от тарифа и биржи Минимальный депозит: Отсутствует

3. Saxo Bank Датский инвестиционный банк, предоставляющий брокерские услуги с доступом к глобальным рынкам.

Достоинства: более 40,000 финансовых инструментов на 60 биржах, надежное европейское регулирование, высокое качество исполнения ордеров

более 40,000 финансовых инструментов на 60 биржах, надежное европейское регулирование, высокое качество исполнения ордеров Недостатки: относительно высокие комиссии, существенный минимальный депозит

относительно высокие комиссии, существенный минимальный депозит Комиссии: от €0.1 за акцию или от 0.1% в зависимости от рынка

от €0.1 за акцию или от 0.1% в зависимости от рынка Минимальный депозит: €2,000 или эквивалент

4. Exante Европейский брокер с офисами в разных странах, специализирующийся на предоставлении доступа к глобальным рынкам.

Достоинства: единый счет для торговли на 50+ рынках, прозрачная комиссионная структура, современная торговая платформа

единый счет для торговли на 50+ рынках, прозрачная комиссионная структура, современная торговая платформа Недостатки: высокий порог входа, не очень широкая известность

высокий порог входа, не очень широкая известность Комиссии: от $0.02 за акцию (США), от 0.02% до 0.5% для других рынков

от $0.02 за акцию (США), от 0.02% до 0.5% для других рынков Минимальный депозит: $10,000

5. Freedom Finance Международный брокер с сильным присутствием в СНГ, предоставляющий доступ к американским и европейским рынкам.

Достоинства: удобный интерфейс на русском языке, доступ к IPO, квалифицированная поддержка на русском

удобный интерфейс на русском языке, доступ к IPO, квалифицированная поддержка на русском Недостатки: комиссии выше, чем у зарубежных брокеров, ограниченный выбор инструментов по сравнению с лидерами

комиссии выше, чем у зарубежных брокеров, ограниченный выбор инструментов по сравнению с лидерами Комиссии: от 0.12% за сделку (минимум $2-4)

от 0.12% за сделку (минимум $2-4) Минимальный депозит: $2,000

Мария Соколова, инвестиционный аналитик

Я начинала инвестировать через российского брокера, но быстро осознала ограниченность доступных инструментов. Решение открыть счет в Interactive Brokers далось нелегко — английский интерфейс, сложная документация, новые правила торговли. Первые месяцы я тратила по 2-3 часа в день на освоение платформы. Но результат превзошел ожидания: комиссии снизились на 70%, появился доступ к сотням ETF и тысячам акций, о которых раньше могла только мечтать. Самым сложным оказалась налоговая отчетность — пришлось консультироваться со специалистом. Сегодня, спустя 3 года, 85% моего портфеля — это зарубежные активы, а годовая доходность стабильно выше бенчмарка на 3-5%.

Как открыть счет и купить иностранные акции: пошаговый гид

Процесс открытия счета у международного брокера может показаться сложным, но на практике он достаточно прямолинеен. Следуйте этой пошаговой инструкции для успешного старта 📝:

Шаг 1: Выбор брокера и подготовка документов

Определитесь с брокером из списка выше, учитывая свои инвестиционные цели

Подготовьте необходимые документы: паспорт, загранпаспорт, подтверждение адреса (счета за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)

Некоторые брокеры могут запросить подтверждение источника дохода или справку 2-НДФЛ

Шаг 2: Регистрация и верификация

Заполните онлайн-анкету на сайте выбранного брокера

Пройдите тест на определение инвестиционного профиля (обязательно у многих брокеров)

Загрузите сканы документов для верификации личности

Дождитесь подтверждения — обычно это занимает от 1 до 5 рабочих дней

Шаг 3: Пополнение счета

Выберите валюту счета (обычно USD, EUR или рубли)

Переведите средства удобным способом (банковский перевод, карта, электронные платежи)

Учтите возможные комиссии за конвертацию и перевод

Дождитесь зачисления средств (иностранные переводы могут занимать до 3-5 дней)

Шаг 4: Покупка акций

Войдите в торговый терминал или приложение брокера

Найдите интересующую компанию через поисковую строку (по названию или тикеру)

Изучите графики, новости и аналитику по выбранной акции

Выберите тип ордера (рыночный для немедленного исполнения, лимитный для покупки по заданной цене)

Укажите количество акций или сумму инвестиций

Подтвердите ордер и дождитесь его исполнения

Шаг 5: Управление инвестициями

Регулярно отслеживайте состояние портфеля через личный кабинет

Настройте уведомления о важных корпоративных событиях (дивиденды, сплиты)

Соблюдайте налоговые обязательства (подробнее в следующем разделе)

При необходимости перебалансируйте портфель, продавая одни акции и покупая другие

Важно помнить о возможных особенностях:

Брокер Особенности открытия счета Среднее время активации Interactive Brokers Потребуется видеоинтервью для россиян 5-7 дней Тинькофф Инвестиции Моментальное открытие для клиентов банка Несколько минут – 1 день Saxo Bank Требуется инвестиционный опыт 3-5 дней Exante Строгая верификация источников средств 7-10 дней Freedom Finance Может потребоваться визит в офис 2-3 дня

Налогообложение и правовые аспекты владения зарубежными акциями

Инвестирование в иностранные ценные бумаги сопряжено с определенными налоговыми и правовыми обязательствами, которые необходимо учитывать для избежания проблем с налоговыми органами 📑:

Налогообложение доходов от иностранных акций в России

Налоговая ставка на доход от продажи акций — 13% (15% для суммы дохода свыше 5 млн рублей в год)

Налогообложение дивидендов — 13% (с учетом возможного зачета налога, удержанного в стране источника)

Если брокер является налоговым агентом в РФ (Тинькофф, БКС), он удержит налоги автоматически

При работе с иностранным брокером обязанность по декларированию и уплате налогов лежит на инвесторе

Особенности налогообложения при работе с иностранными брокерами

Необходимость самостоятельного заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным

Обязательное уведомление о зарубежных счетах в налоговую службу в течение месяца после их открытия

Ежегодный отчет о движении средств по зарубежным счетам до 1 июня

При доходе от источников за рубежом свыше 10 млн рублей — статус валютного резидента и дополнительная отчетность

Соглашения об избежании двойного налогообложения

Россия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами

Дивиденды американских компаний облагаются налогом 10% вместо стандартных 30% при предоставлении формы W-8BEN

Налог, уплаченный за рубежом, можно зачесть при уплате НДФЛ в России (но не более 13% для большинства доходов)

Для зачета необходимо предоставить документальное подтверждение уплаты налога за рубежом

Правовые аспекты владения иностранными акциями

Права акционера защищаются законодательством страны, где зарегистрирована компания

Риск геополитических ограничений — возможность заморозки активов в случае санкций

Отсутствие права на участие в некоторых корпоративных действиях для нерезидентов (в зависимости от страны)

Валютное законодательство РФ может налагать ограничения на операции с ценными бумагами нерезидентов

Практические рекомендации

Ведите тщательный учет всех транзакций (покупки, продажи, дивиденды, комиссии)

Сохраняйте выписки и отчеты брокера для подтверждения сделок и удержанных налогов

Консультируйтесь с налоговым специалистом при сложных ситуациях (например, наследование зарубежных активов)

Отслеживайте изменения в законодательстве, особенно в сфере валютного контроля

Рассмотрите возможность открытия ИИС для получения налоговых льгот при инвестировании (работает только с российскими брокерами)