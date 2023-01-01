Где можно платить криптой: топ-сервисов и магазинов для покупок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Инвесторы и владельцы криптовалют, интересующиеся активным использованием своих цифровых активов в повседневной жизни.

Люди, планирующие разобраться в криптоплатежах и необходимых навыках для управления криптопортфелем.

Владельцы бизнеса и компании, рассматривающие возможность внедрения криптовалютных платежей в свою деятельность. Представьте, что весь ваш криптовалютный портфель не просто лежит мертвым грузом, а активно работает — вы покупаете технику в крупных онлайн-магазинах, оплачиваете авиабилеты и даже расплачиваетесь за кофе в модной кофейне без необходимости конвертации в фиат. Это не фантастика, а вполне реальный сценарий уже сегодня. Криптоэкономика развивается стремительно, и всё больше компаний, от технологических гигантов до небольших локальных бизнесов, внедряют возможность оплаты цифровыми активами. Давайте разберемся, где и как можно потратить свои биткоины, эфиры и другие криптовалюты в 2025 году. 🚀

Где можно платить криптой в повседневной жизни

Использование криптовалюты для ежедневных расходов становится всё доступнее благодаря растущему количеству компаний, принимающих цифровые активы. В отличие от ситуации всего пару лет назад, сегодня оплата криптовалютой не требует дополнительных технических навыков или сложных настроек. 💳

Категории бизнесов, которые уже сегодня работают с криптовалютами:

Технологические компании и e-commerce платформы

Туристические агентства и сервисы бронирования

Продуктовые маркетплейсы

Сервисы доставки еды

Игровые платформы и онлайн-казино

Благотворительные организации

Сервисы подписок и контент-платформы

Практическое применение криптовалют в 2025 году впечатляет разнообразием. Вы можете заказать пиццу, оплатить подписку на стриминговый сервис или даже купить автомобиль — всё это используя только свой криптокошелек. Рассмотрим наиболее популярные сценарии использования криптовалют в повседневной жизни:

Категория расходов Доступные криптовалюты Популярные сервисы Продукты и товары первой необходимости BTC, ETH, USDT Whole Foods, некоторые супермаркеты через криптокарты Технологические товары BTC, ETH, LTC, DOGE Newegg, FastTech, CryptoRefills Путешествия и отели BTC, ETH, BNB Travala, CheapAir, Expedia Онлайн-развлечения BTC, ETH, XRP, DOGE Xbox, Steam (через сторонние сервисы), Twitch Ресторанный бизнес BTC, LTC Subway (отдельные франшизы), некоторые кофейни

Алексей Мирошниченко, крипто-энтузиаст и ранний инвестор: Два года назад я решил провести эксперимент: месяц жить, используя только криптовалюту. Поначалу это было настоящим испытанием — приходилось тщательно планировать каждую покупку и искать места, принимающие биткоин. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Недавно я путешествовал по Юго-Восточной Азии, и был приятно удивлен, когда оплачивал отель в Бангкоке напрямую эфиром, а в местном ресторане расплатился через Lightning Network за считанные секунды. Самым большим откровением стало использование криптовалютных карт — пополняешь баланс своими монетами, а платишь везде, где принимают обычные карты. Комиссии минимальные, а иногда получаешь даже кэшбэк в крипте. Мой совет новичкам: начните с криптокарты от Binance или Crypto.com — это наиболее простой способ интегрировать криптовалюты в повседневную жизнь без резкого погружения в технические детали.

Важно понимать, что несмотря на впечатляющий прогресс, географическое распределение точек, принимающих криптовалюту, остается неравномерным. В технологически развитых странах, таких как Япония, Южная Корея, ОАЭ и некоторые европейские государства, концентрация криптодружественных бизнесов значительно выше. В России ситуация развивается, но остается зависимой от регуляторных изменений.

Крупные онлайн-магазины, принимающие криптовалюты

Глобальные онлайн-ритейлеры стали пионерами внедрения криптовалютных платежей, осознав потенциал для привлечения технологически ориентированной аудитории и снижения транзакционных издержек. Если вы хотите совершать покупки за криптовалюту, эти платформы должны быть в вашем списке. 🛒

Newegg — один из крупнейших онлайн-магазинов электроники, принимающий Bitcoin с 2014 года. Сегодня они также работают с Litecoin, Ethereum и Dogecoin.

— один из крупнейших онлайн-магазинов электроники, принимающий Bitcoin с 2014 года. Сегодня они также работают с Litecoin, Ethereum и Dogecoin. Overstock — пионер среди крупных ритейлеров, интегрировавший криптоплатежи. Принимает более 40 различных криптовалют через партнерство с Coinbase.

— пионер среди крупных ритейлеров, интегрировавший криптоплатежи. Принимает более 40 различных криптовалют через партнерство с Coinbase. AT&T — телекоммуникационный гигант, позволяющий оплачивать услуги Bitcoin через BitPay.

— телекоммуникационный гигант, позволяющий оплачивать услуги Bitcoin через BitPay. Shopify — популярная платформа для создания интернет-магазинов, предоставляющая более 500,000 продавцам возможность принимать криптовалюты.

— популярная платформа для создания интернет-магазинов, предоставляющая более 500,000 продавцам возможность принимать криптовалюты. Microsoft — техногигант позволяет пополнять аккаунты биткоинами для покупок в Microsoft Store, включая игры для Xbox, приложения и другой цифровой контент.

— техногигант позволяет пополнять аккаунты биткоинами для покупок в Microsoft Store, включая игры для Xbox, приложения и другой цифровой контент. Namecheap — регистратор доменных имен, принимающий Bitcoin при оплате услуг хостинга и доменов.

— регистратор доменных имен, принимающий Bitcoin при оплате услуг хостинга и доменов. AliExpress — через интеграции с криптопроцессингом UTRUST некоторые продавцы принимают Bitcoin, Ethereum и другие валюты.

— через интеграции с криптопроцессингом UTRUST некоторые продавцы принимают Bitcoin, Ethereum и другие валюты. Home Depot — крупнейшая сеть магазинов товаров для дома в США, внедрившая оплату Bitcoin через Flexa.

Среди интернет-гигантов наблюдается тенденция к интеграции не только базовых криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, но и стейблкоинов вроде USDT и USDC. Последние особенно популярны среди продавцов благодаря своей ценовой стабильности, что устраняет проблему волатильности, характерную для традиционных криптовалют. 📊

Механизмы оплаты в этих магазинах обычно реализуются через партнерство со специализированными платежными процессорами:

Платежный процессор Поддерживаемые криптовалюты Особенности Партнеры среди магазинов BitPay BTC, BCH, ETH, XRP, DOGE, SHIB и стейблкоины QR-код оплаты, низкие комиссии, моментальная конверсия в фиат NewEgg, Microsoft, AT&T Coinbase Commerce BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDC Интеграция с WooCommerce и Shopify, аналитика платежей Shopify, WordPress-магазины Flexa Более 99 криптовалют Моментальное подтверждение, низкие комиссии Whole Foods, Home Depot, GameStop UTRUST BTC, ETH, UTRUST и другие Защита покупателя, возможность возврата средств AliExpress (частично), множество европейских магазинов

Важно отметить наличие специальных расширений для браузеров и приложений, упрощающих процесс оплаты криптовалютой. К таким инструментам относятся Lolli (возвращает часть платежа в Bitcoin при покупках у партнеров) и приложение Fold, предоставляющее Bitcoin-кэшбэк при совершении покупок.

Платформы и сервисы с поддержкой крипто-платежей

Помимо традиционных интернет-магазинов, активно развивается экосистема сервисов, нацеленных на максимально удобное использование криптовалют для повседневных трат. Эти платформы выступают посредниками между миром криптовалют и традиционными системами оплаты, существенно расширяя возможности владельцев цифровых активов. 🔄

Криптовалютные карты (Binance Visa Card, Crypto.com Visa, Wirex) — физические или виртуальные карты, позволяющие тратить криптовалюту в любых точках, принимающих стандартные платежные карты.

(Binance Visa Card, Crypto.com Visa, Wirex) — физические или виртуальные карты, позволяющие тратить криптовалюту в любых точках, принимающих стандартные платежные карты. Платежные шлюзы (CoinGate, NOWPayments) — решения для бизнеса, желающего принимать криптовалюту.

(CoinGate, NOWPayments) — решения для бизнеса, желающего принимать криптовалюту. Агрегаторы подарочных карт (CryptoRefills, Bitrefill) — покупка подарочных карт известных брендов за криптовалюту.

(CryptoRefills, Bitrefill) — покупка подарочных карт известных брендов за криптовалюту. Туристические сервисы (Travala, CheapAir) — бронирование отелей и авиабилетов за Bitcoin и другие монеты.

(Travala, CheapAir) — бронирование отелей и авиабилетов за Bitcoin и другие монеты. Сервисы P2P-обмена (Paxful, LocalBitcoins) — покупка товаров и услуг напрямую у других пользователей.

(Paxful, LocalBitcoins) — покупка товаров и услуг напрямую у других пользователей. Платформы микроплатежей (Lightning Network приложения) — для моментальных небольших платежей с минимальными комиссиями.

Екатерина Верхова, финансовый консультант: Моя клиентка Анна, бизнес-леди из IT-сферы, часто путешествует между США, Европой и Азией. У неё всегда была проблема с конвертацией валют — высокие комиссии съедали значительную часть бюджета. В 2024 году я порекомендовала ей перевести часть средств в стейблкоины и оформить криптовалютную карту от Binance. Результаты превзошли ожидания. За год использования она сэкономила около 9% на валютообменных операциях. Особенно полезной карта оказалась в странах с высокой инфляцией и ограничениями по валютному обмену. Например, в Турции она не только избежала невыгодного официального курса обмена, но и получила 2% кэшбэка в BNB. Ключевой фактор успеха — грамотное планирование и предварительный анализ условий использования карты в конкретной стране. Важно помнить, что некоторые банкоматы берут дополнительную комиссию за снятие наличных, а стоимость обслуживания карты может варьироваться в зависимости от объема трат.

Среди криптовалютных карт наблюдается активная конкуренция, приводящая к постоянному улучшению условий для пользователей. Многие эмитенты предлагают привлекательные программы кэшбэка, возврат комиссий за обслуживание и дополнительные привилегии для держателей премиальных карт.

Особого внимания заслуживают платформы для оплаты повседневных услуг криптовалютой:

Bill Pay сервисы (BitRefill, Crypto Bill Pay) — позволяют оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и интернет криптовалютой.

(BitRefill, Crypto Bill Pay) — позволяют оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и интернет криптовалютой. Образовательные платформы (некоторые университеты США и Европы, онлайн-курсы) — возможность оплаты обучения цифровыми активами.

(некоторые университеты США и Европы, онлайн-курсы) — возможность оплаты обучения цифровыми активами. Страховые компании (Swiss Re, AXA) — пионеры внедрения криптоплатежей в страховой индустрии.

(Swiss Re, AXA) — пионеры внедрения криптоплатежей в страховой индустрии. Благотворительные организации (The Water Project, Save the Children) — принимают пожертвования в различных криптовалютах.

Важным трендом становится интеграция криптоплатежей в мобильные приложения, что делает использование цифровых активов максимально удобным для пользователей, не имеющих специальных технических знаний. Многие финтех-приложения (например, Revolut, Cash App) уже предлагают функционал для покупки, продажи и оплаты товаров криптовалютой прямо через свой интерфейс. 📱

Методы оплаты криптовалютой в офлайн-магазинах

Использование криптовалют для оплаты в физических магазинах и заведениях стремительно развивается, предлагая альтернативу традиционным платежным методам. В отличие от онлайн-платежей, требующих только доступ к интернету, офлайн-транзакции должны быть удобны как для покупателя, так и для продавца, что стимулировало появление инновационных решений. 🏪

Основные методы оплаты криптовалютой в физических точках:

QR-код платежи — магазин генерирует QR-код со своим криптовалютным адресом и суммой покупки, покупатель сканирует его через криптокошелек.

— магазин генерирует QR-код со своим криптовалютным адресом и суммой покупки, покупатель сканирует его через криптокошелек. POS-терминалы с поддержкой криптовалют — специализированные устройства наподобие обычных платежных терминалов, но принимающие криптовалюту.

— специализированные устройства наподобие обычных платежных терминалов, но принимающие криптовалюту. NFC-платежи — Near Field Communication технология, позволяющая передавать платежную информацию через приложения с поддержкой криптовалюты.

— Near Field Communication технология, позволяющая передавать платежную информацию через приложения с поддержкой криптовалюты. Криптовалютные карты — не требуют от продавца специального оборудования, работают через стандартные терминалы.

— не требуют от продавца специального оборудования, работают через стандартные терминалы. Мобильные приложения с геолокацией — показывают ближайшие точки принятия криптовалют и часто включают функцию оплаты.

К странам-лидерам по количеству офлайн-точек, принимающих криптовалюту, относятся Япония, Сингапур, США (особенно Майами и Сан-Франциско), Швейцария и ОАЭ. В этих регионах существуют целые районы или торговые центры, где большинство магазинов принимают цифровые активы. Например, в Словении город Крань известен как "Криптодолина" из-за высокой концентрации бизнесов, работающих с криптовалютами.

Типы офлайн-бизнесов, наиболее активно внедряющих криптоплатежи:

Кафе и рестораны — особенно в технологических хабах и туристических зонах.

— особенно в технологических хабах и туристических зонах. Отели и хостелы — привлекают путешественников, предпочитающих использовать криптовалюту для минимизации обменных операций.

— привлекают путешественников, предпочитающих использовать криптовалюту для минимизации обменных операций. Специализированные магазины электроники — ориентированы на технически подкованную аудиторию.

— ориентированы на технически подкованную аудиторию. Салоны красоты и СПА-центры премиум-сегмента — привлекают состоятельных клиентов, инвестирующих в криптовалюты.

— привлекают состоятельных клиентов, инвестирующих в криптовалюты. Автосалоны — принимают криптоплатежи за дорогостоящие покупки.

— принимают криптоплатежи за дорогостоящие покупки. Недвижимость — агентства, предлагающие оплату депозитов и даже полную стоимость недвижимости в криптовалюте.

Для поиска офлайн-точек, принимающих криптовалюту, существует несколько специализированных приложений и сервисов:

Coinmap — глобальная карта заведений, принимающих Bitcoin и другие криптовалюты.

— глобальная карта заведений, принимающих Bitcoin и другие криптовалюты. Kuva — приложение с функцией дополненной реальности для поиска криптодружественных заведений поблизости.

— приложение с функцией дополненной реальности для поиска криптодружественных заведений поблизости. Spedn — приложение от Flexa, показывающее точки, интегрированные с их системой криптоплатежей.

— приложение от Flexa, показывающее точки, интегрированные с их системой криптоплатежей. CryptoCribs — альтернатива Airbnb для аренды жилья за криптовалюту.

Технически процесс оплаты криптовалютой в офлайн-магазине выглядит следующим образом:

Продавец вводит сумму покупки в фиатной валюте в POS-терминал или специальное приложение. Система конвертирует сумму в выбранную криптовалюту по текущему курсу. Покупателю предоставляется QR-код или другой способ перевода. Покупатель подтверждает транзакцию через свой кошелек. Система ожидает подтверждения транзакции в блокчейне (время варьируется в зависимости от выбранной криптовалюты). После получения подтверждений продавец выдает товар или чек об оказании услуги.

При этом многие современные решения используют технологии второго уровня (например, Lightning Network для Bitcoin), позволяющие существенно ускорить подтверждение транзакции — вместо минут ожидания процесс занимает секунды, что критически важно для розничной торговли. ⚡

Преимущества и особенности покупок за криптовалюту

Оплата товаров и услуг криптовалютой предоставляет ряд уникальных преимуществ, которые делают этот способ привлекательным для определенных типов транзакций и ситуаций. Понимание этих преимуществ помогает максимизировать пользу от использования цифровых активов в повседневной жизни. 💪

Ключевые преимущества криптоплатежей:

Снижение транзакционных издержек — особенно заметно при международных платежах, где традиционные банковские переводы могут облагаться высокими комиссиями.

— особенно заметно при международных платежах, где традиционные банковские переводы могут облагаться высокими комиссиями. Скорость проведения транзакций — международный перевод может быть осуществлен за минуты или даже секунды (с использованием L2-решений).

— международный перевод может быть осуществлен за минуты или даже секунды (с использованием L2-решений). Отсутствие посредников — прямые платежи без участия банков и платежных систем.

— прямые платежи без участия банков и платежных систем. Повышенная конфиденциальность — многие криптовалюты обеспечивают больший уровень приватности по сравнению с традиционными платежными методами.

— многие криптовалюты обеспечивают больший уровень приватности по сравнению с традиционными платежными методами. Защита от инфляции — особенно актуально для жителей стран с нестабильной национальной валютой.

— особенно актуально для жителей стран с нестабильной национальной валютой. Доступность для неохваченных банковскими услугами — криптовалюты не требуют банковского счета, достаточно доступа к интернету.

— криптовалюты не требуют банковского счета, достаточно доступа к интернету. Программы лояльности и кэшбэк — многие сервисы предлагают более выгодные условия при оплате криптовалютой.

При этом существуют и определенные особенности, которые следует учитывать при использовании криптовалют для покупок:

Особенность Описание Рекомендации Волатильность курсов Стоимость криптовалют может существенно колебаться в течение дня Использовать стейблкоины для повседневных трат или сервисы с фиксацией курса на момент платежа Налоговые обязательства В большинстве стран трата криптовалюты считается реализацией актива и может облагаться налогом Вести учет всех транзакций и консультироваться с налоговым специалистом Безопасность Криптотранзакции необратимы, что повышает риски при ошибках Проверять адреса перед отправкой, начинать с небольших сумм Технологические барьеры Использование криптовалют все еще требует определенных технических знаний Начинать с user-friendly сервисов и кошельков с интуитивным интерфейсом Комиссии сети В периоды высокой нагрузки комиссии могут существенно возрастать Планировать крупные транзакции на периоды низкой сетевой активности

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора оптимальной криптовалюты для повседневных платежей. Хотя Bitcoin остается наиболее принимаемой криптовалютой, для многих повседневных трат он может быть не самым удобным вариантом из-за времени подтверждения транзакций и комиссий. Альтернативы включают:

Litecoin (LTC) — более быстрые транзакции и меньшие комиссии по сравнению с Bitcoin.

— более быстрые транзакции и меньшие комиссии по сравнению с Bitcoin. Bitcoin Cash (BCH) — разработан специально для повседневных платежей с низкими комиссиями.

— разработан специально для повседневных платежей с низкими комиссиями. Dash — предлагает функцию "InstantSend" для моментальных транзакций.

— предлагает функцию "InstantSend" для моментальных транзакций. Стейблкоины (USDT, USDC, DAI) — минимизируют риски, связанные с волатильностью.

— минимизируют риски, связанные с волатильностью. Ripple (XRP) — чрезвычайно быстрые транзакции, идеально подходящие для микроплатежей.

Важно также отметить, что решения второго уровня, такие как Lightning Network для Bitcoin, существенно улучшают пользовательский опыт при повседневных тратах, предоставляя почти моментальные транзакции с минимальными комиссиями. Многие точки, принимающие Bitcoin, уже интегрировали поддержку Lightning, что делает использование главной криптовалюты гораздо удобнее для малых и средних платежей. ⚡