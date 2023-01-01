Где купить облигации федерального займа: 6 способов для физлиц

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся инвестициями и финансовыми инструментами.

Начинающие инвесторы, желающие узнать о покупке государственных облигаций.

Читатели, которые предпочитают надежные и менее рисковые варианты вложений. Поиск надежных инвестиционных инструментов часто приводит к государственным облигациям — финансовому активу с гарантированной доходностью и минимальными рисками. ОФЗ становятся особенно привлекательными, когда фондовый рынок лихорадит, а вклады не покрывают даже инфляцию. Но многие потенциальные инвесторы останавливаются на пороге этого рынка не из-за сомнений в самом инструменте, а из-за незнания, как и где эти облигации приобрести. Сегодня я расскажу о шести проверенных способах покупки ОФЗ для физических лиц — от традиционных банковских каналов до современных мобильных приложений. 💼📊

Что такое ОФЗ и почему их стоит покупать физлицам?

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ от имени государства. По сути, покупая ОФЗ, вы кредитуете государство, а оно обязуется вернуть вам полную стоимость облигации в определенный срок (погашение) и регулярно выплачивать проценты (купоны). 📝

Привлекательность ОФЗ для частных инвесторов обусловлена несколькими факторами:

Гарантия государства: риск дефолта по государственным облигациям минимален

Предсказуемая доходность: заранее известны сроки и размеры выплат

Налоговые льготы: при владении более 3 лет — освобождение от НДФЛ

Ликвидность: ОФЗ можно продать на бирже до срока погашения

Доступность: минимальный порог входа — от 1000 рублей

Для физических лиц доступны несколько видов ОФЗ, каждый со своими особенностями:

Вид ОФЗ Особенности Для кого подходит ОФЗ-ПД С постоянным купонным доходом Для консервативных инвесторов, ценящих стабильность ОФЗ-ПК С переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA Для тех, кто хеджирует риски изменения процентных ставок ОФЗ-ИН С индексируемым номиналом, защита от инфляции Для долгосрочных инвесторов, опасающихся инфляции ОФЗ-н Специальные выпуски для населения Для начинающих инвесторов без опыта работы на бирже

Алексей Дорохов, независимый финансовый советник Моя клиентка Марина, преподаватель английского языка, долгие годы держала сбережения на банковском депозите. В 2022 году, когда ставки начали снижаться, а ее накопления достигли 1,2 миллиона рублей, она решила диверсифицировать вложения. Мы обсудили различные варианты, и я порекомендовал ей распределить средства: 70% оставить на депозите, а 30% вложить в ОФЗ-ПД с погашением через 3 года. Марина беспокоилась о сложности процесса и возможных рисках, поэтому открыла брокерский счет в своем банке и с помощью консультанта приобрела облигации в мобильном приложении. Уже через полгода, при неизменной надежности, доходность этой части портфеля превысила банковский депозит на 1,8%. Что более важно — Марина освоила новый инвестиционный инструмент и теперь регулярно покупает ОФЗ, формируя "лестницу облигаций" с разными сроками погашения.

Как купить ОФЗ через банк: услуги для частных лиц

Приобретение государственных облигаций через банк — один из самых простых способов для новичков. Практически все крупные банки предлагают такую услугу, и для ее использования даже не требуется специальных знаний о работе фондового рынка. 🏦

Существует два основных варианта покупки ОФЗ через банк:

Традиционное обслуживание в отделении — личное посещение банка и консультация со специалистом

— личное посещение банка и консультация со специалистом Дистанционные каналы — покупка через интернет-банк или мобильное приложение

Процедура покупки ОФЗ через банк обычно включает несколько этапов:

Открытие брокерского счета или счета депо (для хранения ценных бумаг) Пополнение счета на сумму предполагаемой инвестиции Выбор конкретных облигаций из списка доступных Оформление поручения на покупку выбранных ОФЗ Получение подтверждения о совершенной сделке

Важно понимать, что банки взимают комиссию за брокерское обслуживание. Размер комиссии варьируется и может включать:

Банк Комиссия за сделку с ОФЗ Плата за депозитарное обслуживание Минимальная сумма инвестиции Сбербанк 0,04-0,3% от 150 руб. в месяц от 10 000 руб. ВТБ 0,05-0,3% от 100 руб. в месяц от 10 000 руб. Тинькофф Банк 0,05-0,3% 0-99 руб. в месяц от 1 000 руб. Альфа-Банк 0,04-0,3% от 150 руб. в месяц от 10 000 руб.

Особое место занимают "народные" облигации (ОФЗ-н), которые можно приобрести только через уполномоченные банки: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. Они созданы специально для физических лиц и имеют упрощённую процедуру приобретения. 👨‍👩‍👧‍👦

Преимущества покупки ОФЗ через банк:

Понятный и привычный сервис для клиентов банка

Возможность получить консультацию специалиста

Удобно для тех, кто уже пользуется услугами конкретного банка

Часто не требует дополнительной регистрации или верификации

Недостатки данного способа:

Как правило, более высокие комиссии по сравнению с прямой покупкой через брокера

Ограниченный выбор облигаций (некоторые банки предлагают не весь спектр доступных на рынке ОФЗ)

Возможные задержки в исполнении поручений по сравнению с прямым доступом к бирже

Приобретение облигаций федерального займа через брокера

Покупка ОФЗ через брокерскую компанию — испытанный способ для тех, кто ценит профессиональный подход и широкий выбор инструментов. Брокеры обеспечивают прямой доступ к Московской бирже, где торгуются все выпуски ОФЗ, доступные для частных инвесторов. 📈

Чтобы приобрести государственные облигации через брокера, необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать надежного лицензированного брокера Заключить договор на брокерское обслуживание (онлайн или очно) Пройти идентификацию и предоставить необходимые документы Пополнить брокерский счет Установить торговый терминал или воспользоваться веб-платформой брокера Найти интересующий выпуск ОФЗ и совершить сделку

Михаил Верещагин, инвестиционный аналитик Недавно ко мне обратился Дмитрий, IT-специалист из Нижнего Новгорода, который решил инвестировать свои накопления в размере 2 миллионов рублей. Дмитрий рассматривал разные варианты, включая недвижимость и валюту, но в итоге заинтересовался государственными облигациями из-за их надежности. Мы выбрали путь через брокера, так как Дмитрий хотел не только купить ОФЗ, но и постепенно расширять свой инвестиционный портфель. После сравнения тарифов он остановился на брокере с низкими комиссиями и удобной мобильной платформой. Открытие счета заняло один день через видеоидентификацию. Интересно, что Дмитрий применил стратегию "лестницы облигаций" — распределил средства между ОФЗ-ПД с разными сроками погашения (от 1 до 5 лет), обеспечив себе регулярный доход и возможность реинвестирования. Через 8 месяцев его портфель ОФЗ показал доходность 8,3% годовых с учетом всех комиссий и рыночных колебаний.

При выборе брокера для покупки ОФЗ важно обращать внимание на несколько ключевых параметров:

Наличие лицензии ЦБ РФ на брокерскую деятельность

Размер комиссий за сделки с облигациями

Стоимость депозитарного обслуживания

Минимальная сумма для открытия счета

Удобство платформы и мобильного приложения

Качество аналитической поддержки по облигациям

Основные преимущества покупки ОФЗ через брокера:

Более низкие комиссии по сравнению с банками (особенно при крупных суммах)

Доступ ко всем выпускам ОФЗ, торгующимися на бирже

Возможность быстрого исполнения сделок по рыночным ценам

Профессиональные консультации по выбору конкретных выпусков

Дополнительные сервисы (аналитика, калькуляторы доходности и т.д.)

Потенциальные недостатки:

Более сложный процесс открытия счета по сравнению с банком

Необходимость изучения основ биржевой торговли

Возможны дополнительные комиссии за вывод денежных средств

Покупка ОФЗ на бирже: пошаговая инструкция

Прямая покупка ОФЗ на бирже — способ для опытных инвесторов, которые хотят самостоятельно управлять своим портфелем и готовы разобраться в торговой платформе. Этот метод дает максимальный контроль над сделками и позволяет минимизировать комиссии. 🔍

Пошаговый процесс покупки ОФЗ на Московской бирже:

Подготовка: Получите статус квалифицированного инвестора у своего брокера (не требуется для большинства выпусков ОФЗ, но может потребоваться для некоторых сложных инструментов) Доступ к торгам: Установите торговый терминал (QUIK, MetaTrader или другой, предоставляемый вашим брокером) Выбор облигации: Найдите интересующий выпуск ОФЗ по его тикеру (например, ОФЗ 26209 имеет тикер SU26209RMFS2) Анализ параметров: Изучите номинал, купонную ставку, даты выплат и погашения Расчет доходности: Используйте калькулятор доходности облигаций для оценки эффективности вложения Выставление заявки: Сформируйте заявку, указав тип (лимитированная или рыночная), объем и цену Исполнение сделки: Дождитесь исполнения заявки и получите подтверждение Учет в портфеле: Проверьте отражение купленных ОФЗ в вашем инвестиционном портфеле

При покупке ОФЗ на бирже важно понимать особенности ценообразования:

Цены на ОФЗ указываются в процентах от номинала (100% = номинальная стоимость)

Фактическая цена включает накопленный купонный доход (НКД), который вы выплачиваете предыдущему владельцу

Количество облигаций в заявке указывается в штуках (обычно номинал одной ОФЗ — 1000 рублей)

Минимальный лот для большинства ОФЗ — 1 штука

Для успешной самостоятельной торговли ОФЗ на бирже полезно освоить специальную терминологию и понимать ключевые параметры:

Термин Что означает Почему важно Дюрация Средневзвешенный срок до погашения денежных потоков Показатель чувствительности к изменению процентных ставок YTM (Yield to Maturity) Доходность к погашению Реальная ожидаемая доходность с учетом текущей цены Спред к ОФЗ Разница в доходности между выбранной облигацией и ОФЗ Показатель кредитного риска Bid-ask спред Разница между ценами покупки и продажи Индикатор ликвидности облигации

Преимущества прямой покупки на бирже:

Максимальный контроль над сделками (выбор цены и момента входа)

Доступ ко всем выпускам ОФЗ без ограничений

Возможность применять сложные стратегии (например, построение кривой доходности)

Отсутствие посреднических комиссий (кроме брокерских)

Недостатки этого способа:

Требуется понимание принципов биржевой торговли и особенностей рынка облигаций

Необходимость самостоятельного анализа и принятия решений

Временные затраты на изучение торгового терминала и мониторинг рынка

Риск совершения ошибок при самостоятельном выставлении заявок

Мобильные приложения для покупки облигаций федзайма

Мобильные приложения стали самым удобным и доступным способом покупки ОФЗ для современных инвесторов. Они объединяют простоту использования с функциональностью профессиональных платформ, позволяя приобретать государственные облигации буквально в несколько касаний экрана. 📱

Основные типы мобильных приложений для покупки ОФЗ:

Приложения традиционных брокеров — от компаний с многолетней историей на фондовом рынке

— от компаний с многолетней историей на фондовом рынке Банковские инвестиционные приложения — интегрированные с основным банковским сервисом

— интегрированные с основным банковским сервисом Необрокеры — новые финтех-компании, ориентированные на цифровой опыт

— новые финтех-компании, ориентированные на цифровой опыт Инвестиционные платформы — универсальные сервисы для работы с разными типами инвестиций

Топ популярных мобильных приложений для покупки ОФЗ в 2025 году:

Тинькофф Инвестиции — удобный интерфейс, быстрая регистрация, множество обучающих материалов ВТБ Мои Инвестиции — интеграция с экосистемой банка, доступная аналитика по облигациям Сбер Инвестор — простой процесс покупки, встроенный помощник для новичков Альфа-Инвестиции — продвинутые инструменты анализа облигаций, калькуляторы доходности Финам Трейд — профессиональный функционал, детальная информация по всем выпускам ОФЗ БКС Мир инвестиций — удобная навигация по рынку облигаций, готовые инвестиционные идеи

Процесс покупки ОФЗ через мобильное приложение обычно выглядит следующим образом:

Скачайте и установите приложение из официального магазина (App Store или Google Play) Зарегистрируйтесь и пройдите удаленную идентификацию (через сервис госуслуг или видеоверификацию) Пополните брокерский счет (обычно прямо в приложении через банковскую карту) Найдите раздел "Облигации" или "Государственные ценные бумаги" Выберите конкретный выпуск ОФЗ (приложения часто содержат фильтры и поиск) Укажите количество облигаций или сумму инвестирования Проверьте параметры сделки и подтвердите покупку

Преимущества использования мобильных приложений для покупки ОФЗ:

Доступность 24/7 — возможность совершать сделки в любое время и из любого места

Простота использования — интуитивный интерфейс, адаптированный для новичков

Скорость — мгновенное открытие счета и быстрое исполнение операций

Дополнительные функции — уведомления о выплатах купонов, аналитика, новости рынка

Автоматизация — возможность настройки регулярных инвестиций или автоподбора облигаций

Недостатки такого способа покупки:

Ограниченный функционал по сравнению с десктопными платформами (в некоторых приложениях)

Возможные технические сбои в работе приложений в периоды высокой рыночной волатильности

Не всегда удобно анализировать большие массивы данных на небольшом экране смартфона

Критерии выбора мобильного приложения для покупки ОФЗ:

Надежность разработчика (лицензированный брокер или банк)

Размер комиссий за сделки с облигациями и обслуживание счета

Удобство интерфейса и наличие необходимых функций

Качество информации по облигациям (подробное описание параметров выпусков)

Отзывы пользователей и рейтинги в магазинах приложений

Наличие обучающих материалов и поддержки для новичков