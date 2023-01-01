Где купить облигации федерального займа: 6 способов для физлиц#Личные финансы #Инвестиции #Акции и облигации
Для кого эта статья:
- Люди, интересующиеся инвестициями и финансовыми инструментами.
- Начинающие инвесторы, желающие узнать о покупке государственных облигаций.
Читатели, которые предпочитают надежные и менее рисковые варианты вложений.
Поиск надежных инвестиционных инструментов часто приводит к государственным облигациям — финансовому активу с гарантированной доходностью и минимальными рисками. ОФЗ становятся особенно привлекательными, когда фондовый рынок лихорадит, а вклады не покрывают даже инфляцию. Но многие потенциальные инвесторы останавливаются на пороге этого рынка не из-за сомнений в самом инструменте, а из-за незнания, как и где эти облигации приобрести. Сегодня я расскажу о шести проверенных способах покупки ОФЗ для физических лиц — от традиционных банковских каналов до современных мобильных приложений. 💼📊
Что такое ОФЗ и почему их стоит покупать физлицам?
Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ от имени государства. По сути, покупая ОФЗ, вы кредитуете государство, а оно обязуется вернуть вам полную стоимость облигации в определенный срок (погашение) и регулярно выплачивать проценты (купоны). 📝
Привлекательность ОФЗ для частных инвесторов обусловлена несколькими факторами:
- Гарантия государства: риск дефолта по государственным облигациям минимален
- Предсказуемая доходность: заранее известны сроки и размеры выплат
- Налоговые льготы: при владении более 3 лет — освобождение от НДФЛ
- Ликвидность: ОФЗ можно продать на бирже до срока погашения
- Доступность: минимальный порог входа — от 1000 рублей
Для физических лиц доступны несколько видов ОФЗ, каждый со своими особенностями:
|Вид ОФЗ
|Особенности
|Для кого подходит
|ОФЗ-ПД
|С постоянным купонным доходом
|Для консервативных инвесторов, ценящих стабильность
|ОФЗ-ПК
|С переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA
|Для тех, кто хеджирует риски изменения процентных ставок
|ОФЗ-ИН
|С индексируемым номиналом, защита от инфляции
|Для долгосрочных инвесторов, опасающихся инфляции
|ОФЗ-н
|Специальные выпуски для населения
|Для начинающих инвесторов без опыта работы на бирже
Алексей Дорохов, независимый финансовый советник
Моя клиентка Марина, преподаватель английского языка, долгие годы держала сбережения на банковском депозите. В 2022 году, когда ставки начали снижаться, а ее накопления достигли 1,2 миллиона рублей, она решила диверсифицировать вложения. Мы обсудили различные варианты, и я порекомендовал ей распределить средства: 70% оставить на депозите, а 30% вложить в ОФЗ-ПД с погашением через 3 года.
Марина беспокоилась о сложности процесса и возможных рисках, поэтому открыла брокерский счет в своем банке и с помощью консультанта приобрела облигации в мобильном приложении. Уже через полгода, при неизменной надежности, доходность этой части портфеля превысила банковский депозит на 1,8%. Что более важно — Марина освоила новый инвестиционный инструмент и теперь регулярно покупает ОФЗ, формируя "лестницу облигаций" с разными сроками погашения.
Как купить ОФЗ через банк: услуги для частных лиц
Приобретение государственных облигаций через банк — один из самых простых способов для новичков. Практически все крупные банки предлагают такую услугу, и для ее использования даже не требуется специальных знаний о работе фондового рынка. 🏦
Существует два основных варианта покупки ОФЗ через банк:
- Традиционное обслуживание в отделении — личное посещение банка и консультация со специалистом
- Дистанционные каналы — покупка через интернет-банк или мобильное приложение
Процедура покупки ОФЗ через банк обычно включает несколько этапов:
- Открытие брокерского счета или счета депо (для хранения ценных бумаг)
- Пополнение счета на сумму предполагаемой инвестиции
- Выбор конкретных облигаций из списка доступных
- Оформление поручения на покупку выбранных ОФЗ
- Получение подтверждения о совершенной сделке
Важно понимать, что банки взимают комиссию за брокерское обслуживание. Размер комиссии варьируется и может включать:
|Банк
|Комиссия за сделку с ОФЗ
|Плата за депозитарное обслуживание
|Минимальная сумма инвестиции
|Сбербанк
|0,04-0,3%
|от 150 руб. в месяц
|от 10 000 руб.
|ВТБ
|0,05-0,3%
|от 100 руб. в месяц
|от 10 000 руб.
|Тинькофф Банк
|0,05-0,3%
|0-99 руб. в месяц
|от 1 000 руб.
|Альфа-Банк
|0,04-0,3%
|от 150 руб. в месяц
|от 10 000 руб.
Особое место занимают "народные" облигации (ОФЗ-н), которые можно приобрести только через уполномоченные банки: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. Они созданы специально для физических лиц и имеют упрощённую процедуру приобретения. 👨👩👧👦
Преимущества покупки ОФЗ через банк:
- Понятный и привычный сервис для клиентов банка
- Возможность получить консультацию специалиста
- Удобно для тех, кто уже пользуется услугами конкретного банка
- Часто не требует дополнительной регистрации или верификации
Недостатки данного способа:
- Как правило, более высокие комиссии по сравнению с прямой покупкой через брокера
- Ограниченный выбор облигаций (некоторые банки предлагают не весь спектр доступных на рынке ОФЗ)
- Возможные задержки в исполнении поручений по сравнению с прямым доступом к бирже
Приобретение облигаций федерального займа через брокера
Покупка ОФЗ через брокерскую компанию — испытанный способ для тех, кто ценит профессиональный подход и широкий выбор инструментов. Брокеры обеспечивают прямой доступ к Московской бирже, где торгуются все выпуски ОФЗ, доступные для частных инвесторов. 📈
Чтобы приобрести государственные облигации через брокера, необходимо выполнить следующие шаги:
- Выбрать надежного лицензированного брокера
- Заключить договор на брокерское обслуживание (онлайн или очно)
- Пройти идентификацию и предоставить необходимые документы
- Пополнить брокерский счет
- Установить торговый терминал или воспользоваться веб-платформой брокера
- Найти интересующий выпуск ОФЗ и совершить сделку
Михаил Верещагин, инвестиционный аналитик
Недавно ко мне обратился Дмитрий, IT-специалист из Нижнего Новгорода, который решил инвестировать свои накопления в размере 2 миллионов рублей. Дмитрий рассматривал разные варианты, включая недвижимость и валюту, но в итоге заинтересовался государственными облигациями из-за их надежности.
Мы выбрали путь через брокера, так как Дмитрий хотел не только купить ОФЗ, но и постепенно расширять свой инвестиционный портфель. После сравнения тарифов он остановился на брокере с низкими комиссиями и удобной мобильной платформой. Открытие счета заняло один день через видеоидентификацию.
Интересно, что Дмитрий применил стратегию "лестницы облигаций" — распределил средства между ОФЗ-ПД с разными сроками погашения (от 1 до 5 лет), обеспечив себе регулярный доход и возможность реинвестирования. Через 8 месяцев его портфель ОФЗ показал доходность 8,3% годовых с учетом всех комиссий и рыночных колебаний.
При выборе брокера для покупки ОФЗ важно обращать внимание на несколько ключевых параметров:
- Наличие лицензии ЦБ РФ на брокерскую деятельность
- Размер комиссий за сделки с облигациями
- Стоимость депозитарного обслуживания
- Минимальная сумма для открытия счета
- Удобство платформы и мобильного приложения
- Качество аналитической поддержки по облигациям
Основные преимущества покупки ОФЗ через брокера:
- Более низкие комиссии по сравнению с банками (особенно при крупных суммах)
- Доступ ко всем выпускам ОФЗ, торгующимися на бирже
- Возможность быстрого исполнения сделок по рыночным ценам
- Профессиональные консультации по выбору конкретных выпусков
- Дополнительные сервисы (аналитика, калькуляторы доходности и т.д.)
Потенциальные недостатки:
- Более сложный процесс открытия счета по сравнению с банком
- Необходимость изучения основ биржевой торговли
- Возможны дополнительные комиссии за вывод денежных средств
Покупка ОФЗ на бирже: пошаговая инструкция
Прямая покупка ОФЗ на бирже — способ для опытных инвесторов, которые хотят самостоятельно управлять своим портфелем и готовы разобраться в торговой платформе. Этот метод дает максимальный контроль над сделками и позволяет минимизировать комиссии. 🔍
Пошаговый процесс покупки ОФЗ на Московской бирже:
- Подготовка: Получите статус квалифицированного инвестора у своего брокера (не требуется для большинства выпусков ОФЗ, но может потребоваться для некоторых сложных инструментов)
- Доступ к торгам: Установите торговый терминал (QUIK, MetaTrader или другой, предоставляемый вашим брокером)
- Выбор облигации: Найдите интересующий выпуск ОФЗ по его тикеру (например, ОФЗ 26209 имеет тикер SU26209RMFS2)
- Анализ параметров: Изучите номинал, купонную ставку, даты выплат и погашения
- Расчет доходности: Используйте калькулятор доходности облигаций для оценки эффективности вложения
- Выставление заявки: Сформируйте заявку, указав тип (лимитированная или рыночная), объем и цену
- Исполнение сделки: Дождитесь исполнения заявки и получите подтверждение
- Учет в портфеле: Проверьте отражение купленных ОФЗ в вашем инвестиционном портфеле
При покупке ОФЗ на бирже важно понимать особенности ценообразования:
- Цены на ОФЗ указываются в процентах от номинала (100% = номинальная стоимость)
- Фактическая цена включает накопленный купонный доход (НКД), который вы выплачиваете предыдущему владельцу
- Количество облигаций в заявке указывается в штуках (обычно номинал одной ОФЗ — 1000 рублей)
- Минимальный лот для большинства ОФЗ — 1 штука
Для успешной самостоятельной торговли ОФЗ на бирже полезно освоить специальную терминологию и понимать ключевые параметры:
|Термин
|Что означает
|Почему важно
|Дюрация
|Средневзвешенный срок до погашения денежных потоков
|Показатель чувствительности к изменению процентных ставок
|YTM (Yield to Maturity)
|Доходность к погашению
|Реальная ожидаемая доходность с учетом текущей цены
|Спред к ОФЗ
|Разница в доходности между выбранной облигацией и ОФЗ
|Показатель кредитного риска
|Bid-ask спред
|Разница между ценами покупки и продажи
|Индикатор ликвидности облигации
Преимущества прямой покупки на бирже:
- Максимальный контроль над сделками (выбор цены и момента входа)
- Доступ ко всем выпускам ОФЗ без ограничений
- Возможность применять сложные стратегии (например, построение кривой доходности)
- Отсутствие посреднических комиссий (кроме брокерских)
Недостатки этого способа:
- Требуется понимание принципов биржевой торговли и особенностей рынка облигаций
- Необходимость самостоятельного анализа и принятия решений
- Временные затраты на изучение торгового терминала и мониторинг рынка
- Риск совершения ошибок при самостоятельном выставлении заявок
Мобильные приложения для покупки облигаций федзайма
Мобильные приложения стали самым удобным и доступным способом покупки ОФЗ для современных инвесторов. Они объединяют простоту использования с функциональностью профессиональных платформ, позволяя приобретать государственные облигации буквально в несколько касаний экрана. 📱
Основные типы мобильных приложений для покупки ОФЗ:
- Приложения традиционных брокеров — от компаний с многолетней историей на фондовом рынке
- Банковские инвестиционные приложения — интегрированные с основным банковским сервисом
- Необрокеры — новые финтех-компании, ориентированные на цифровой опыт
- Инвестиционные платформы — универсальные сервисы для работы с разными типами инвестиций
Топ популярных мобильных приложений для покупки ОФЗ в 2025 году:
- Тинькофф Инвестиции — удобный интерфейс, быстрая регистрация, множество обучающих материалов
- ВТБ Мои Инвестиции — интеграция с экосистемой банка, доступная аналитика по облигациям
- Сбер Инвестор — простой процесс покупки, встроенный помощник для новичков
- Альфа-Инвестиции — продвинутые инструменты анализа облигаций, калькуляторы доходности
- Финам Трейд — профессиональный функционал, детальная информация по всем выпускам ОФЗ
- БКС Мир инвестиций — удобная навигация по рынку облигаций, готовые инвестиционные идеи
Процесс покупки ОФЗ через мобильное приложение обычно выглядит следующим образом:
- Скачайте и установите приложение из официального магазина (App Store или Google Play)
- Зарегистрируйтесь и пройдите удаленную идентификацию (через сервис госуслуг или видеоверификацию)
- Пополните брокерский счет (обычно прямо в приложении через банковскую карту)
- Найдите раздел "Облигации" или "Государственные ценные бумаги"
- Выберите конкретный выпуск ОФЗ (приложения часто содержат фильтры и поиск)
- Укажите количество облигаций или сумму инвестирования
- Проверьте параметры сделки и подтвердите покупку
Преимущества использования мобильных приложений для покупки ОФЗ:
- Доступность 24/7 — возможность совершать сделки в любое время и из любого места
- Простота использования — интуитивный интерфейс, адаптированный для новичков
- Скорость — мгновенное открытие счета и быстрое исполнение операций
- Дополнительные функции — уведомления о выплатах купонов, аналитика, новости рынка
- Автоматизация — возможность настройки регулярных инвестиций или автоподбора облигаций
Недостатки такого способа покупки:
- Ограниченный функционал по сравнению с десктопными платформами (в некоторых приложениях)
- Возможные технические сбои в работе приложений в периоды высокой рыночной волатильности
- Не всегда удобно анализировать большие массивы данных на небольшом экране смартфона
Критерии выбора мобильного приложения для покупки ОФЗ:
- Надежность разработчика (лицензированный брокер или банк)
- Размер комиссий за сделки с облигациями и обслуживание счета
- Удобство интерфейса и наличие необходимых функций
- Качество информации по облигациям (подробное описание параметров выпусков)
- Отзывы пользователей и рейтинги в магазинах приложений
- Наличие обучающих материалов и поддержки для новичков
Умение ориентироваться в государственных облигациях открывает дверь в мир стабильных инвестиций с предсказуемой доходностью. Независимо от выбранного способа — будь то традиционное обращение в банк, работа через опытного брокера, самостоятельная торговля на бирже или использование современных мобильных приложений — главное преимущество ОФЗ остается неизменным: надежность государственной гарантии в сочетании с доходностью выше банковских депозитов. Начните с небольших сумм, постепенно наращивайте опыт и формируйте диверсифицированный портфель государственных облигаций с разными сроками погашения. Ваше финансовое благополучие заслуживает надежного фундамента, и ОФЗ могут стать именно теми кирпичиками, из которых он будет построен.
Сергей Бочаров
инвестиционный аналитик