Где купить ETF: ТОП-5 надежных платформ для инвестирования#Личные финансы #Инвестиции #Фонды (ETF/ПИФ)
Для кого эта статья:
- Начинающие инвесторы, интересующиеся покупкой ETF
- Опытные инвесторы, ищущие надежные платформы для покупки ETF
Люди, желающие повысить свои знания в области инвестиций и финансового анализа
В мире инвестиций ETF стали настоящим золотым билетом для тех, кто хочет получать стабильный доход с минимальными рисками. В 2025 году выбор правильной платформы для покупки ETF может стать решающим фактором успеха вашего инвестиционного портфеля. Я проанализировал десятки брокеров и торговых площадок, чтобы выделить ТОП-5 самых надежных вариантов, которые подойдут как новичкам, так и опытным инвесторам 📊
ETF: что нужно знать перед покупкой
ETF (Exchange Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на бирже как обычная акция, но при этом представляет собой корзину активов 🧺 Перед тем как вы решите, где именно покупать ETF, важно понять их ключевые особенности:
- Диверсификация рисков — вместо покупки отдельных акций вы приобретаете долю в диверсифицированном портфеле
- Низкие комиссии — большинство ETF имеют гораздо более низкие комиссии за управление по сравнению с активно управляемыми фондами
- Ликвидность — ETF можно купить и продать в течение торгового дня по рыночной цене
- Прозрачность — состав большинства ETF публикуется ежедневно
В России доступ к ETF ограничен геополитическими факторами, но это не означает, что российские инвесторы не могут вкладывать в этот инструмент. На текущий момент существует несколько основных вариантов:
|Тип ETF
|Особенности
|Доступность в 2025
|Российские ETF (БПИФ)
|Инвестируют в российские активы, рубли
|Высокая
|Иностранные ETF через СПБ Биржу
|Ограниченный список, проблемы с выплатами
|Средняя
|ETF через зарубежных брокеров
|Полный доступ к международным ETF
|Ограниченная (требует сложных юридических решений)
|ETF на Казахстанской бирже (KASE)
|Альтернативный вариант доступа
|Растущая
Анастасия, ведущий инвестиционный консультант
Один из моих клиентов, Иван, 32 года, IT-специалист, пришел ко мне с классической проблемой: «У меня есть 1,5 млн рублей на депозите, но инфляция съедает все проценты. Хочу инвестировать, но боюсь потерять деньги». После анализа его профиля риска мы решили начать с ETF. Вместо выбора отдельных акций, мы разделили его капитал между тремя ETF: на американский индекс, на облигации и на золото. Структура портфеля оказалась настолько устойчивой, что даже при коррекции рынка в первом квартале 2024 года общая просадка составила всего 8%, а через полгода портфель не только восстановился, но и показал доходность 12% годовых. Иван получил именно то, что искал — стабильность выше депозита при контролируемом риске.
Где купить ETF: обзор ведущих брокерских платформ
На российском рынке доступно несколько надежных платформ для покупки ETF. Рассмотрим 5 лучших вариантов по состоянию на 2025 год 📱
1. Тинькофф Инвестиции Одна из самых популярных платформ среди начинающих инвесторов. Тинькофф предлагает удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом и обширной аналитикой.
- Доступ к российским БПИФ и ограниченному списку иностранных ETF
- Комиссия за сделки — от 0,025% до 0,3%
- Отсутствие комиссии за обслуживание счета
- Возможность открыть ИИС для налоговых льгот
2. ВТБ Инвестиции Надежный брокер с государственной поддержкой, предоставляющий доступ к широкому спектру ETF на российском рынке.
- Большой выбор российских БПИФ
- Комиссия за сделки — от 0,05%
- Сервис автоследования для начинающих
- Обслуживание счета — от 0 до 299 рублей в месяц
3. Сбербанк Инвестор Платформа от крупнейшего банка России, которая подойдет консервативным инвесторам.
- Доступ к ETF на Московской бирже
- Комиссия за сделки — от 0,035% до 0,2%
- Инвестиционные советники включены в базовую версию
- Возможность автоматической покупки ETF по расписанию
4. Альфа-Инвестиции Современный интерфейс и выгодные тарифы делают эту платформу привлекательной для активных инвесторов.
- Доступ к ETF на московской и СПБ биржах
- Комиссия за сделки — от 0,019%
- Бесплатный доступ к аналитическим отчетам
- Расширенный набор инструментов технического анализа
5. Финам Одна из старейших брокерских компаний России, предлагающая профессиональные торговые терминалы.
- Наиболее полный доступ к ETF на всех доступных российских площадках
- Комиссия — от 0,036%
- Продвинутые торговые платформы (QUIK, Transaq)
- Доступ к обучающим материалам и вебинарам
Тинькофф Инвестиции — особенности покупки ETF
Тинькофф Инвестиции заслуживает отдельного внимания, так как эта платформа оптимально сочетает удобство для новичков и функционал для более опытных инвесторов 🚀
Основные преимущества Тинькофф Инвестиций для покупки ETF:
- Низкий порог входа — можно начать с минимальной суммы в 100 рублей
- Подробные карточки ETF с описанием, графиками и составом
- Автоматический расчет налогов — платформа сама рассчитывает и удерживает налоги
- Робот-советник — автоматически формирует портфель ETF в зависимости от вашего риск-профиля
- Бесплатные учебные материалы по инвестициям в ETF
Процесс покупки ETF в Тинькофф Инвестициях прост и удобен:
- Откройте брокерский счет через приложение — процедура занимает 5-10 минут
- Пополните счет любым удобным способом
- В каталоге инвестиционных продуктов выберите раздел «БПИФ/ETF»
- Изучите доступные фонды и выберите интересующий вас ETF
- Нажмите «Купить» и укажите количество единиц или сумму инвестирования
- Подтвердите сделку
Тинькофф также предлагает инновационную функцию «Долларовый автопилот» для автоматического инвестирования в валютные ETF. Система самостоятельно конвертирует рубли в доллары и покупает ETF по заданному графику, что решает проблему тайминга рынка и психологического барьера при покупке.
Однако у платформы есть свои ограничения:
|Особенность
|Преимущество
|Недостаток
|Выбор ETF
|Хороший выбор российских БПИФ
|Ограниченный выбор иностранных ETF
|Комиссии
|Прозрачная структура комиссий
|Не самые низкие комиссии на рынке
|Аналитика
|Понятные и наглядные материалы
|Недостаточно глубокий анализ для профессионалов
|Торговый терминал
|Интуитивно понятный интерфейс
|Отсутствие продвинутых торговых инструментов
Михаил, финансовый советник
Моя клиентка Елена, учитель английского языка, долго откладывала начало инвестирования, опасаясь сложностей с открытием счетов и совершением сделок. Когда я показал ей процесс покупки ETF через Тинькофф Инвестиции, она была удивлена простотой: «Это всего 5 кликов в приложении!» В первый месяц она применила стратегию регулярных покупок, настроив автоплатеж 10 000 рублей в начале месяца на ETF на индекс Московской биржи. Через год такой дисциплинированной стратегии Елена не только сформировала капитал в 120 000 рублей, но и получила прирост стоимости на 14%. «Самым сложным было начать, — призналась она потом. — А когда процесс автоматизирован, инвестиции становятся такой же привычкой, как чистка зубов».
СПБ Биржа и Московская Биржа: доступные ETF
Для российских инвесторов основными площадками для торговли ETF являются Московская Биржа и СПБ Биржа. Каждая из них предлагает свой набор инструментов с различной спецификой 📈
Московская Биржа — традиционная площадка для российских инвесторов. На ней представлены:
- БПИФ (Биржевые паевые инвестиционные фонды) — российские аналоги ETF
- ETF на российские индексы (например, FXRU на рублевые корпоративные облигации)
- ETF с фокусом на российский рынок
- Валютные ETF, защищающие от колебаний курса рубля
Популярные ETF на Московской Бирже в 2025 году:
- TMOS — следует за индексом Московской биржи
- TRUR — инвестирует в короткие ОФЗ (государственные облигации)
- GOLD — ETF на физическое золото
- SBMX — фонд на индекс S&P 500 в рублях
- TGLD — золото в рублях
СПБ Биржа до недавнего времени предоставляла более широкий доступ к иностранным ETF. Однако в 2025 году ситуация изменилась:
- Ограниченный список иностранных ETF
- Существуют сложности с получением дивидендов по зарубежным ETF
- Доступны некоторые ETF на глобальные индексы
- Торговля проходит в рублях, но расчеты привязаны к иностранной валюте
Чтобы купить ETF на СПБ Бирже или Московской Бирже, вам необходимо:
- Выбрать брокера с доступом к соответствующей бирже
- Открыть брокерский счет
- Пополнить счет
- Через торговый терминал найти интересующий вас ETF по тикеру
- Выставить заявку на покупку с указанием цены и количества
Важно понимать различия между ETF на разных биржах:
|Критерий
|Московская Биржа
|СПБ Биржа
|Основной тип ETF
|БПИФ на российские активы
|Иностранные ETF (с ограничениями)
|Ликвидность
|Высокая для популярных БПИФ
|Средняя, зависит от конкретного ETF
|Валюта торгов
|Рубли
|Преимущественно рубли
|Выплаты дивидендов
|Стабильные выплаты
|Возможны сложности с иностранными ETF
Для диверсификации инвестиций имеет смысл рассмотреть покупку ETF на обеих биржах. Московская Биржа предлагает стабильный доступ к российским активам и некоторым валютным стратегиям, в то время как СПБ Биржа, несмотря на ограничения, всё еще дает возможность инвестировать в некоторые глобальные секторы и рынки.
Как выбрать надежную платформу для покупки ETF
Выбор надежной платформы для покупки ETF — важнейший шаг, который может существенно повлиять на безопасность ваших инвестиций и общий опыт взаимодействия с рынком 🔐
Вот ключевые критерии, которые стоит учесть при выборе платформы в 2025 году:
- Надежность и регулирование — проверьте, имеет ли брокер лицензию Центрального Банка РФ и как долго работает на рынке
- Страхование средств — узнайте, защищены ли ваши средства и ценные бумаги, и на какую максимальную сумму
- Комиссии и тарифы — проанализируйте не только комиссии за сделки, но и скрытые платежи (за обслуживание счета, вывод средств и т.д.)
- Доступ к биржам — убедитесь, что платформа дает доступ к тем биржам, где торгуются нужные вам ETF
- Выбор ETF — посмотрите, какой спектр ETF доступен через конкретного брокера
- Удобство интерфейса — особенно важно для начинающих инвесторов
- Мобильное приложение — наличие функциональных приложений для iOS и Android
- Аналитика и образование — доступность исследований, обучающих материалов и инструментов для анализа
В текущих геополитических реалиях особенно важно учитывать риски, связанные с инвестициями в иностранные активы. Если ваша цель — доступ к западным рынкам через ETF, стоит рассмотреть альтернативные варианты:
- Структурные продукты российских банков, привязанные к динамике зарубежных индексов
- Российские БПИФ с фокусом на глобальные тематики
- Использование брокеров в дружественных юрисдикциях (Казахстан, ОАЭ и т.д.)
Стратегия подбора ETF должна соответствовать вашим инвестиционным целям:
- Для долгосрочных инвестиций (10+ лет) — фокус на низких комиссиях и широкой диверсификации
- Для среднесрочных целей (3-10 лет) — баланс между комиссиями и гибкостью в выборе стратегий
- Для активной торговли — важнее низкие комиссии за сделки и функциональность торгового терминала
Новичкам и инвесторам с небольшим капиталом рекомендуется начать с брокеров, предлагающих:
- Отсутствие минимального порога инвестиций
- Отсутствие платы за открытие и обслуживание счета
- Интуитивно понятный интерфейс с обучающими материалами
- Возможность автоматического инвестирования небольших сумм
Для опытных инвесторов с капиталом 1+ млн рублей имеет смысл выбирать брокеров с:
- Премиальным обслуживанием и персональным менеджером
- Расширенным доступом к аналитическим материалам
- Продвинутыми торговыми платформами с возможностью настройки
- Специальными тарифами для крупных клиентов
Это время, когда инвестиции в ETF становятся не просто частью финансовой стратегии, а основой для построения устойчивого и растущего капитала. Выбирая платформу для работы с ETF, помните, что вы выбираете не просто инструмент, а долгосрочного партнера в достижении ваших финансовых целей. Правильный баланс между надежностью, функциональностью и комиссиями платформы поможет вам не только сохранить, но и значительно преумножить ваш капитал, пока рынки делают свою работу в долгосрочной перспективе.
Сергей Бочаров
инвестиционный аналитик