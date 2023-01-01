Где купить ETF: ТОП-5 надежных платформ для инвестирования

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Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, интересующиеся покупкой ETF

Опытные инвесторы, ищущие надежные платформы для покупки ETF

Люди, желающие повысить свои знания в области инвестиций и финансового анализа В мире инвестиций ETF стали настоящим золотым билетом для тех, кто хочет получать стабильный доход с минимальными рисками. В 2025 году выбор правильной платформы для покупки ETF может стать решающим фактором успеха вашего инвестиционного портфеля. Я проанализировал десятки брокеров и торговых площадок, чтобы выделить ТОП-5 самых надежных вариантов, которые подойдут как новичкам, так и опытным инвесторам 📊

ETF: что нужно знать перед покупкой

ETF (Exchange Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на бирже как обычная акция, но при этом представляет собой корзину активов 🧺 Перед тем как вы решите, где именно покупать ETF, важно понять их ключевые особенности:

Диверсификация рисков — вместо покупки отдельных акций вы приобретаете долю в диверсифицированном портфеле

— вместо покупки отдельных акций вы приобретаете долю в диверсифицированном портфеле Низкие комиссии — большинство ETF имеют гораздо более низкие комиссии за управление по сравнению с активно управляемыми фондами

— большинство ETF имеют гораздо более низкие комиссии за управление по сравнению с активно управляемыми фондами Ликвидность — ETF можно купить и продать в течение торгового дня по рыночной цене

— ETF можно купить и продать в течение торгового дня по рыночной цене Прозрачность — состав большинства ETF публикуется ежедневно

В России доступ к ETF ограничен геополитическими факторами, но это не означает, что российские инвесторы не могут вкладывать в этот инструмент. На текущий момент существует несколько основных вариантов:

Тип ETF Особенности Доступность в 2025 Российские ETF (БПИФ) Инвестируют в российские активы, рубли Высокая Иностранные ETF через СПБ Биржу Ограниченный список, проблемы с выплатами Средняя ETF через зарубежных брокеров Полный доступ к международным ETF Ограниченная (требует сложных юридических решений) ETF на Казахстанской бирже (KASE) Альтернативный вариант доступа Растущая

Анастасия, ведущий инвестиционный консультант Один из моих клиентов, Иван, 32 года, IT-специалист, пришел ко мне с классической проблемой: «У меня есть 1,5 млн рублей на депозите, но инфляция съедает все проценты. Хочу инвестировать, но боюсь потерять деньги». После анализа его профиля риска мы решили начать с ETF. Вместо выбора отдельных акций, мы разделили его капитал между тремя ETF: на американский индекс, на облигации и на золото. Структура портфеля оказалась настолько устойчивой, что даже при коррекции рынка в первом квартале 2024 года общая просадка составила всего 8%, а через полгода портфель не только восстановился, но и показал доходность 12% годовых. Иван получил именно то, что искал — стабильность выше депозита при контролируемом риске.

Где купить ETF: обзор ведущих брокерских платформ

На российском рынке доступно несколько надежных платформ для покупки ETF. Рассмотрим 5 лучших вариантов по состоянию на 2025 год 📱

1. Тинькофф Инвестиции Одна из самых популярных платформ среди начинающих инвесторов. Тинькофф предлагает удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом и обширной аналитикой.

Доступ к российским БПИФ и ограниченному списку иностранных ETF

Комиссия за сделки — от 0,025% до 0,3%

Отсутствие комиссии за обслуживание счета

Возможность открыть ИИС для налоговых льгот

2. ВТБ Инвестиции Надежный брокер с государственной поддержкой, предоставляющий доступ к широкому спектру ETF на российском рынке.

Большой выбор российских БПИФ

Комиссия за сделки — от 0,05%

Сервис автоследования для начинающих

Обслуживание счета — от 0 до 299 рублей в месяц

3. Сбербанк Инвестор Платформа от крупнейшего банка России, которая подойдет консервативным инвесторам.

Доступ к ETF на Московской бирже

Комиссия за сделки — от 0,035% до 0,2%

Инвестиционные советники включены в базовую версию

Возможность автоматической покупки ETF по расписанию

4. Альфа-Инвестиции Современный интерфейс и выгодные тарифы делают эту платформу привлекательной для активных инвесторов.

Доступ к ETF на московской и СПБ биржах

Комиссия за сделки — от 0,019%

Бесплатный доступ к аналитическим отчетам

Расширенный набор инструментов технического анализа

5. Финам Одна из старейших брокерских компаний России, предлагающая профессиональные торговые терминалы.

Наиболее полный доступ к ETF на всех доступных российских площадках

Комиссия — от 0,036%

Продвинутые торговые платформы (QUIK, Transaq)

Доступ к обучающим материалам и вебинарам

Тинькофф Инвестиции — особенности покупки ETF

Тинькофф Инвестиции заслуживает отдельного внимания, так как эта платформа оптимально сочетает удобство для новичков и функционал для более опытных инвесторов 🚀

Основные преимущества Тинькофф Инвестиций для покупки ETF:

Низкий порог входа — можно начать с минимальной суммы в 100 рублей

— можно начать с минимальной суммы в 100 рублей Подробные карточки ETF с описанием, графиками и составом

с описанием, графиками и составом Автоматический расчет налогов — платформа сама рассчитывает и удерживает налоги

— платформа сама рассчитывает и удерживает налоги Робот-советник — автоматически формирует портфель ETF в зависимости от вашего риск-профиля

— автоматически формирует портфель ETF в зависимости от вашего риск-профиля Бесплатные учебные материалы по инвестициям в ETF

Процесс покупки ETF в Тинькофф Инвестициях прост и удобен:

Откройте брокерский счет через приложение — процедура занимает 5-10 минут Пополните счет любым удобным способом В каталоге инвестиционных продуктов выберите раздел «БПИФ/ETF» Изучите доступные фонды и выберите интересующий вас ETF Нажмите «Купить» и укажите количество единиц или сумму инвестирования Подтвердите сделку

Тинькофф также предлагает инновационную функцию «Долларовый автопилот» для автоматического инвестирования в валютные ETF. Система самостоятельно конвертирует рубли в доллары и покупает ETF по заданному графику, что решает проблему тайминга рынка и психологического барьера при покупке.

Однако у платформы есть свои ограничения:

Особенность Преимущество Недостаток Выбор ETF Хороший выбор российских БПИФ Ограниченный выбор иностранных ETF Комиссии Прозрачная структура комиссий Не самые низкие комиссии на рынке Аналитика Понятные и наглядные материалы Недостаточно глубокий анализ для профессионалов Торговый терминал Интуитивно понятный интерфейс Отсутствие продвинутых торговых инструментов

Михаил, финансовый советник Моя клиентка Елена, учитель английского языка, долго откладывала начало инвестирования, опасаясь сложностей с открытием счетов и совершением сделок. Когда я показал ей процесс покупки ETF через Тинькофф Инвестиции, она была удивлена простотой: «Это всего 5 кликов в приложении!» В первый месяц она применила стратегию регулярных покупок, настроив автоплатеж 10 000 рублей в начале месяца на ETF на индекс Московской биржи. Через год такой дисциплинированной стратегии Елена не только сформировала капитал в 120 000 рублей, но и получила прирост стоимости на 14%. «Самым сложным было начать, — призналась она потом. — А когда процесс автоматизирован, инвестиции становятся такой же привычкой, как чистка зубов».

СПБ Биржа и Московская Биржа: доступные ETF

Для российских инвесторов основными площадками для торговли ETF являются Московская Биржа и СПБ Биржа. Каждая из них предлагает свой набор инструментов с различной спецификой 📈

Московская Биржа — традиционная площадка для российских инвесторов. На ней представлены:

БПИФ (Биржевые паевые инвестиционные фонды) — российские аналоги ETF

ETF на российские индексы (например, FXRU на рублевые корпоративные облигации)

ETF с фокусом на российский рынок

Валютные ETF, защищающие от колебаний курса рубля

Популярные ETF на Московской Бирже в 2025 году:

TMOS — следует за индексом Московской биржи

TRUR — инвестирует в короткие ОФЗ (государственные облигации)

GOLD — ETF на физическое золото

SBMX — фонд на индекс S&P 500 в рублях

TGLD — золото в рублях

СПБ Биржа до недавнего времени предоставляла более широкий доступ к иностранным ETF. Однако в 2025 году ситуация изменилась:

Ограниченный список иностранных ETF

Существуют сложности с получением дивидендов по зарубежным ETF

Доступны некоторые ETF на глобальные индексы

Торговля проходит в рублях, но расчеты привязаны к иностранной валюте

Чтобы купить ETF на СПБ Бирже или Московской Бирже, вам необходимо:

Выбрать брокера с доступом к соответствующей бирже Открыть брокерский счет Пополнить счет Через торговый терминал найти интересующий вас ETF по тикеру Выставить заявку на покупку с указанием цены и количества

Важно понимать различия между ETF на разных биржах:

Критерий Московская Биржа СПБ Биржа Основной тип ETF БПИФ на российские активы Иностранные ETF (с ограничениями) Ликвидность Высокая для популярных БПИФ Средняя, зависит от конкретного ETF Валюта торгов Рубли Преимущественно рубли Выплаты дивидендов Стабильные выплаты Возможны сложности с иностранными ETF

Для диверсификации инвестиций имеет смысл рассмотреть покупку ETF на обеих биржах. Московская Биржа предлагает стабильный доступ к российским активам и некоторым валютным стратегиям, в то время как СПБ Биржа, несмотря на ограничения, всё еще дает возможность инвестировать в некоторые глобальные секторы и рынки.

Как выбрать надежную платформу для покупки ETF

Выбор надежной платформы для покупки ETF — важнейший шаг, который может существенно повлиять на безопасность ваших инвестиций и общий опыт взаимодействия с рынком 🔐

Вот ключевые критерии, которые стоит учесть при выборе платформы в 2025 году:

Надежность и регулирование — проверьте, имеет ли брокер лицензию Центрального Банка РФ и как долго работает на рынке

— проверьте, имеет ли брокер лицензию Центрального Банка РФ и как долго работает на рынке Страхование средств — узнайте, защищены ли ваши средства и ценные бумаги, и на какую максимальную сумму

— узнайте, защищены ли ваши средства и ценные бумаги, и на какую максимальную сумму Комиссии и тарифы — проанализируйте не только комиссии за сделки, но и скрытые платежи (за обслуживание счета, вывод средств и т.д.)

— проанализируйте не только комиссии за сделки, но и скрытые платежи (за обслуживание счета, вывод средств и т.д.) Доступ к биржам — убедитесь, что платформа дает доступ к тем биржам, где торгуются нужные вам ETF

— убедитесь, что платформа дает доступ к тем биржам, где торгуются нужные вам ETF Выбор ETF — посмотрите, какой спектр ETF доступен через конкретного брокера

— посмотрите, какой спектр ETF доступен через конкретного брокера Удобство интерфейса — особенно важно для начинающих инвесторов

— особенно важно для начинающих инвесторов Мобильное приложение — наличие функциональных приложений для iOS и Android

— наличие функциональных приложений для iOS и Android Аналитика и образование — доступность исследований, обучающих материалов и инструментов для анализа

В текущих геополитических реалиях особенно важно учитывать риски, связанные с инвестициями в иностранные активы. Если ваша цель — доступ к западным рынкам через ETF, стоит рассмотреть альтернативные варианты:

Структурные продукты российских банков, привязанные к динамике зарубежных индексов Российские БПИФ с фокусом на глобальные тематики Использование брокеров в дружественных юрисдикциях (Казахстан, ОАЭ и т.д.)

Стратегия подбора ETF должна соответствовать вашим инвестиционным целям:

Для долгосрочных инвестиций (10+ лет) — фокус на низких комиссиях и широкой диверсификации

— фокус на низких комиссиях и широкой диверсификации Для среднесрочных целей (3-10 лет) — баланс между комиссиями и гибкостью в выборе стратегий

— баланс между комиссиями и гибкостью в выборе стратегий Для активной торговли — важнее низкие комиссии за сделки и функциональность торгового терминала

Новичкам и инвесторам с небольшим капиталом рекомендуется начать с брокеров, предлагающих:

Отсутствие минимального порога инвестиций

Отсутствие платы за открытие и обслуживание счета

Интуитивно понятный интерфейс с обучающими материалами

Возможность автоматического инвестирования небольших сумм

Для опытных инвесторов с капиталом 1+ млн рублей имеет смысл выбирать брокеров с:

Премиальным обслуживанием и персональным менеджером

Расширенным доступом к аналитическим материалам

Продвинутыми торговыми платформами с возможностью настройки

Специальными тарифами для крупных клиентов