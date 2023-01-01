Фьючерс на серебро на Московской бирже: торговля, котировки, правила

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Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, заинтересованные в торговле фьючерсами на серебро.

Люди, которые хотят развить навыки финансового анализа и торговли на срочном рынке.

Специалисты в области финансов, желающие узнать о специфике торговли серебром и его стратегии. Серебро — уникальный актив, сочетающий свойства драгоценного металла и промышленного сырья. Российский рынок предоставляет возможность торговли этим металлом через фьючерсные контракты Московской биржи, открывая двери как институциональным, так и частным инвесторам. В условиях непредсказуемой экономической реальности 2025 года фьючерс на серебро становится не только инструментом спекуляции, но и защитным активом в периоды волатильности. Давайте разберемся в тонкостях торговли этим инструментом, актуальных котировках и стратегиях, которые могут принести прибыль даже в турбулентные времена. 🥈

Что такое фьючерс на серебро на Московской бирже

Фьючерс на серебро на Московской бирже — это стандартизированный биржевой контракт, предоставляющий право и обязательство купить или продать определенное количество серебра по фиксированной цене в будущем. Ключевой особенностью этого инструмента является то, что физическая поставка металла происходит редко — в большинстве случаев контракты закрываются до даты экспирации путем совершения обратной сделки. 📊

Фьючерс на серебро с тикером SVFN относится к секции срочного рынка Московской биржи и представляет собой расчетный контракт на 1 тройскую унцию серебра с котировкой в рублях. Один из главных плюсов инструмента — это кредитное плечо, позволяющее контролировать значительно больший объем актива, внося лишь часть его стоимости в качестве гарантийного обеспечения.

В отличие от спотового рынка или покупки физического металла, фьючерс на серебро предлагает следующие преимущества:

Высокая ликвидность и возможность быстрого входа/выхода из позиции

Отсутствие необходимости хранения физического металла

Возможность занимать как длинные, так и короткие позиции

Централизованный клиринг через Национальный клиринговый центр, минимизирующий контрагентский риск

Прозрачное ценообразование и доступ к реальной рыночной стоимости серебра

На Московской бирже фьючерс на серебро торгуется с квартальным циклом экспирации — март, июнь, сентябрь и декабрь, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящий горизонт планирования. Торговля осуществляется в режиме Т+1, когда расчеты проводятся на следующий день после заключения сделки.

Александр Верхотуров, старший портфельный управляющий В 2024 году я столкнулся с интересным случаем, когда корреляция серебра и американского технологического сектора временно нарушилась. Наш фонд делал ставку на рост промышленного спроса на серебро в связи с бумом солнечной энергетики. Мы открыли длинную позицию по фьючерсам на серебро на Московской бирже объемом около 2 миллионов рублей. Ключевым фактором успеха стало не следование за ценой золота (традиционная корреляция), а анализ конкретных отраслей-потребителей. Через три месяца серебро выросло на 17%, опередив золото, которое прибавило лишь 5%. Этот кейс показал, что понимание уникальных драйверов цены серебра может давать превосходство перед другими участниками рынка, слепо торгующими по корреляциям.

Спецификации контрактов и правила торгов серебром

Для успешной торговли фьючерсами на серебро на Московской бирже критически важно понимать спецификации контракта и правила торгов. В 2025 году действуют следующие базовые параметры фьючерса SVFN:

Параметр Значение Базовый актив 1 тройская унция серебра Тикер SVFN Шаг цены 0,01 RUB Стоимость шага цены 0,01 RUB Лимит колебаний цены ±20% от расчетной цены предыдущего торгового дня Последний день торгов Рабочий день, предшествующий 15-му числу месяца исполнения Гарантийное обеспечение 10-15% от стоимости контракта (зависит от волатильности)

Торговая сессия для фьючерсов на серебро на Московской бирже проходит в режиме основных торгов с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а также в вечернюю сессию с 19:05 до 23:50. Это позволяет российским инвесторам реагировать на движения американского рынка, где серебро также активно торгуется. 🕙

Важные правила торговли фьючерсами на серебро включают:

Ежедневный перерасчет вариационной маржи — прибыли или убытки начисляются на счет после каждой торговой сессии

Система мониторинга рисков, предупреждающая о приближении к уровню недостаточности гарантийного обеспечения

Возможность переноса позиции при наличии достаточного обеспечения

Механизм принудительного закрытия позиций при достижении критического уровня обеспечения

Взаимозачет противоположных позиций по одному и тому же контракту

Расчетная цена определяется в последний торговый день как средневзвешенная цена сделок за последний час торгов. В случае недостаточной ликвидности биржа может использовать альтернативные методики, включая индикативные котировки и цены аналогичных инструментов на международных площадках.

Актуальные котировки и графики цен на серебро

Динамика цен на серебро в 2025 году демонстрирует увлекательные закономерности, требующие от трейдера постоянного мониторинга и анализа. Ряд фундаментальных факторов определяет движения фьючерсных контрактов на Московской бирже. 📈

Актуальные котировки фьючерса на серебро отражают не только глобальное соотношение спроса и предложения, но и специфику российского рынка, включая валютные колебания и локальные экономические условия. Текущие диапазоны цен фьючерса SVFN характеризуются следующими показателями:

Период Минимум (RUB) Максимум (RUB) Волатильность (среднее) Ежедневная (2025) 2 675 3 210 1,7% Квартальная (Q1 2025) 2 480 3 350 2,9% Годовая (2024-2025) 2 150 3 490 3,8%

Для анализа ценовой динамики серебра профессиональные трейдеры используют комбинацию графиков различных таймфреймов. Дневные графики позволяют выявить среднесрочные тренды, а часовые и пятнадцатиминутные интервалы применяются для определения точек входа и выхода из позиций. Ключевые технические уровни поддержки и сопротивления на фьючерсе серебра формируются в районе психологически значимых отметок и исторических экстремумов.

Важные индикаторы, которые стоит отслеживать при анализе котировок серебра:

Соотношение цен золота и серебра (Gold/Silver Ratio) — исторически колеблется в диапазоне 40-80, экстремальные значения могут указывать на потенциальный разворот

Открытый интерес (Open Interest) — рост вместе с ценой свидетельствует о силе тренда

Объем торгов — подтверждает или опровергает значимость ценовых движений

Позиционирование коммерческих и спекулятивных участников (по данным COT отчетов)

Корреляция с индексом доллара (DXY) — традиционно отрицательная

Особое внимание стоит уделять взаимосвязи между рублевыми и долларовыми котировками серебра. Курс USDRUB может существенно влиять на ценообразование фьючерса SVFN, создавая дополнительные торговые возможности при возникновении временных дисбалансов.

Игорь Соловьев, управляющий фондом сырьевых активов Весной 2024 года мы столкнулись с интересной аномалией на рынке серебра. Геополитическая напряженность привела к резкому оттоку капитала из рискованных активов, и серебро, вопреки ожиданиям, не только не укрепилось как защитный актив, но временно просело на 8%. Наша команда заметила, что это противоречило фундаментальным факторам: промышленный спрос рос, а добыча в ключевых регионах сокращалась. Мы решили открыть длинную позицию по фьючерсам на серебро на Московской бирже с расчетом на коррекцию этого дисбаланса. Ключевым для нас было определение точного объема позиции — мы выделили только 7% портфеля, рассчитав максимально допустимый риск. Через 6 недель рынок "пришел в чувство", и серебро не только отыграло падение, но и выросло еще на 12%. Этот кейс научил нас тому, что временные аномалии в ценообразовании драгоценных металлов создают отличные возможности при условии жесткого контроля рисков.

Как начать торговлю фьючерсами на серебро

Начать торговлю фьючерсами на серебро на Московской бирже проще, чем может показаться на первый взгляд. Последовательность действий логична и требует минимальных предварительных знаний — большинство навыков adquiraются в процессе работы с инструментом. 🚀

Пошаговая инструкция для начала торговли фьючерсами на серебро в 2025 году:

Выберите брокера с доступом к срочному рынку Московской биржи — обратите внимание на размер комиссий, качество торговой платформы и аналитическую поддержку Откройте брокерский счет — пройдите процедуру идентификации, которая обычно занимает от 1 до 3 рабочих дней Внесите начальный капитал — оптимальная сумма для старта от 100 000 рублей, что позволит открыть несколько контрактов с соблюдением правил риск-менеджмента Получите доступ к торговому терминалу — большинство брокеров предлагают QUIK или собственные разработки Изучите спецификацию контракта SVFN — обратите особое внимание на размер гарантийного обеспечения и стоимость пункта Начните с демо-счета — проведите минимум 20-30 виртуальных сделок для освоения механики торговли Составьте торговый план — определите стратегию, целевую прибыль и максимально допустимый убыток

Для успешной торговли фьючерсами на серебро критически важно понимать принципы маржинальной торговли. Гарантийное обеспечение не является платой за контракт — это залог, который блокируется на вашем счете и возвращается при закрытии позиции. Прибыль или убыток формируется как разница между ценой открытия и закрытия позиции, умноженная на стоимость пункта.

Торговля фьючерсами требует особого внимания к управлению рисками из-за эффекта кредитного плеча. Рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

Не использовать весь доступный капитал — держите минимум 30-40% свободных средств

Ограничивать риск на одну сделку не более 2-3% от размера счета

Использовать стоп-лосс ордера, особенно если вы не можете постоянно следить за рынком

Избегать эмоциональных решений, торгуя строго по системе

Вести журнал сделок для анализа ошибок и улучшения результатов

Важно понимать налогообложение операций с фьючерсами. В России доходы от торговли фьючерсами облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (для резидентов) или 30% (для нерезидентов). Брокер выступает налоговым агентом и самостоятельно рассчитывает, удерживает и перечисляет налог по итогам года.

Стратегии инвестирования и риск-менеджмент

Фьючерсы на серебро предоставляют широкие возможности для реализации различных торговых и инвестиционных стратегий. Выбор конкретного подхода зависит от временного горизонта, толерантности к риску, размера капитала и рыночных условий. ⚖️

Эффективные стратегии торговли фьючерсами на серебро на Московской бирже:

Трендовые стратегии — следование за установившимся трендом с использованием технических индикаторов (скользящие средние, MACD, RSI)

— следование за установившимся трендом с использованием технических индикаторов (скользящие средние, MACD, RSI) Контртрендовые стратегии — поиск точек разворота на перекупленном/перепроданном рынке

— поиск точек разворота на перекупленном/перепроданном рынке Арбитраж — использование ценовых различий между рынками, например, между фьючерсами и спотом или между контрактами с разными сроками экспирации

— использование ценовых различий между рынками, например, между фьючерсами и спотом или между контрактами с разными сроками экспирации Парная торговля — одновременная торговля фьючерсами на серебро и золото, используя исторические соотношения между металлами

— одновременная торговля фьючерсами на серебро и золото, используя исторические соотношения между металлами Хеджирование — защита физических позиций в серебре или связанных с серебром активах с помощью фьючерсных контрактов

Независимо от выбранной стратегии, ключевым компонентом успеха является грамотный риск-менеджмент. В 2025 году наиболее эффективные подходы к управлению рисками при торговле фьючерсами на серебро включают:

Метод риск-менеджмента Описание Применение для фьючерсов на серебро Метод фиксированной суммы Риск ограничен фиксированной суммой на сделку Простой подход для начинающих, не учитывает волатильность Метод фиксированного процента Риск составляет определенный процент от капитала Оптимально 1-3% от счета на одну сделку с серебром Правило Келли Динамическое определение размера позиции с учетом вероятности успеха Требует статистики успешных сделок, подходит для опытных трейдеров Пирамидинг Постепенное наращивание позиции при движении в прибыльном направлении Эффективно в сильных трендах на серебре, усиливает прибыль

Особенность торговли серебром заключается в его "двойственной природе" — оно одновременно является и драгоценным, и промышленным металлом. Это создает уникальные особенности ценообразования, которые необходимо учитывать при построении торговых стратегий:

В периоды общеэкономической стабильности серебро движется преимущественно под влиянием промышленного спроса

В кризисные периоды усиливается корреляция с золотом и проявляются свойства защитного актива

Волатильность серебра обычно выше, чем у золота, что позволяет получать более высокую прибыль, но и несет повышенные риски

Сезонные факторы влияют на цены — например, повышенный спрос в сезон праздников или в периоды активного промышленного производства

Важным аспектом успешной торговли фьючерсами на серебро является регулярный макроэкономический анализ. Следите за публикациями данных по инфляции, решениями центральных банков по процентным ставкам, динамикой доллара США и геополитическими событиями. Эти факторы оказывают существенное влияние на цену серебра как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.