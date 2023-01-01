Фьючерс на облигации ОФЗ: как работает, особенности и условия торгов

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Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, заинтересованные в деривативах и финансовых инструментах

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои знания в области финансового анализа и трейдинга

Управляющие активами и портфельные менеджеры, ищущие способы хеджирования и оптимизации своих инвестиционных портфелей Рынок деривативов в России стремительно эволюционирует, открывая новые горизонты для инвесторов всех уровней. Фьючерсы на ОФЗ — инструмент, позволяющий улавливать движения процентных ставок без прямых вложений в базовый актив. В 2025 году, когда волатильность рынка достигла новых пиков, именно фьючерсы на государственные облигации становятся тем гибким инструментом, который помогает защитить капитал и извлечь выгоду из динамики долгового рынка. Рассмотрим детально, как работает этот инструмент, и почему он заслуживает место в вашем инвестиционном арсенале. 🔍

Что такое фьючерс на ОФЗ: суть и принцип работы

Фьючерс на облигации федерального займа (ОФЗ) — это производный финансовый инструмент, контракт, предоставляющий право и обязательство купить или продать определенный выпуск ОФЗ в будущем по цене, зафиксированной сегодня. Можно сказать, что это своеобразное "пари" на будущую стоимость государственных ценных бумаг. 📊

Принцип работы фьючерса на ОФЗ строится на следующей последовательности действий:

Инвестор заключает контракт, оплачивая лишь гарантийное обеспечение (обычно 5-15% от стоимости контракта) При изменении цены базового актива (ОФЗ) происходит ежедневная переоценка позиций Прибыль или убыток начисляются на счет участника ежедневно в виде вариационной маржи По окончании срока действия контракта происходит либо поставка базового актива, либо финансовые расчеты

В отличие от прямой покупки ОФЗ, фьючерс позволяет использовать кредитное плечо, что существенно увеличивает потенциальную доходность. Например, при гарантийном обеспечении в 10%, инвестор может контролировать позицию в 10 раз большую по стоимости, чем внесенные средства.

Алексей Воронин, старший трейдер отдела деривативов Один из моих клиентов, управляющий семейным офисом, в январе 2025 ожидал повышения ставки ЦБ. Вместо продажи портфеля ОФЗ на 80 миллионов рублей, что привело бы к фиксации убытков по длинным позициям, мы открыли короткие позиции по фьючерсам на ОФЗ-26230 на сумму около 75 миллионов. Когда ставка действительно выросла, облигации в портфеле потеряли порядка 3%, но фьючерсные контракты выросли в цене почти на 4.2%, что компенсировало потери по основному портфелю и даже принесло дополнительную прибыль. Главное преимущество? Потребовалось заблокировать всего 7.5 миллионов рублей гарантийного обеспечения вместо продажи всего портфеля и последующего выхода из налогового статуса.

Важно понимать, что фьючерсы на ОФЗ бывают двух типов:

Тип контракта Описание Особенности Поставочный При экспирации происходит физическая поставка облигаций Требует наличия денежных средств для покупки или ценных бумаг для продажи Расчетный По окончании срока происходит только денежный расчет разницы Не требует поставки базового актива, удобен для спекулятивных стратегий

К 2025 году на Московской бирже наибольшую ликвидность получили расчетные фьючерсы на ОФЗ, так как они позволяют участникам рынка эффективнее управлять процентными рисками без необходимости задействовать дополнительный капитал для поставки.

Ключевые характеристики фьючерсов на облигации ОФЗ

Фьючерсы на ОФЗ обладают рядом отличительных характеристик, которые делают их привлекательным инструментом как для хеджирования рисков, так и для спекулятивной торговли. 🔎

Стандартизация — все контракты имеют унифицированные параметры, что облегчает расчет рисков и ликвидность

— все контракты имеют унифицированные параметры, что облегчает расчет рисков и ликвидность Высокое кредитное плечо — возможность контролировать крупные позиции с минимальным капиталом

— возможность контролировать крупные позиции с минимальным капиталом Низкие транзакционные издержки — комиссии брокеров и биржи существенно ниже, чем при прямой работе с облигациями

— комиссии брокеров и биржи существенно ниже, чем при прямой работе с облигациями Отсутствие НКД — в отличие от спот-рынка ОФЗ, не нужно рассчитывать накопленный купонный доход

— в отличие от спот-рынка ОФЗ, не нужно рассчитывать накопленный купонный доход Простота открытия коротких позиций — не требуется заимствование ценных бумаг для короткой продажи

Одной из ключевых особенностей фьючерсов на ОФЗ является их котировка. В отличие от облигаций, которые торгуются в процентах от номинала, фьючерсы на облигации котируются особым образом. Их цена вычисляется по формуле: 100% – YTM (доходность к погашению в %), что показывает обратную зависимость между ценой фьючерса и доходностью базовой облигации.

Например, если ОФЗ-26230 имеет YTM 7.5%, то фьючерс на эту облигацию будет котироваться примерно по 92.5 пунктов (100 – 7.5). Если доходность облигации вырастет до 8%, цена фьючерса упадет до 92 пунктов.

Ирина Соколова, портфельный управляющий В марте 2025 года, работая с пенсионным фондом, мы столкнулись с дилеммой: фонд должен был получить крупный транш в размере 350 млн рублей через 45 дней, который планировалось инвестировать в долгосрочные ОФЗ. Руководство беспокоилось, что за эти полтора месяца цены на ОФЗ могут существенно вырасти из-за ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики. Мы приняли решение приобрести фьючерсы на ОФЗ-26236 с поставкой в ближайшем квартале. Внесли гарантийное обеспечение порядка 35 млн рублей и зафиксировали цены на государственные облигации. Когда через 40 дней ЦБ действительно снизил ставку на 50 б.п., доходности ОФЗ упали, а цены соответственно выросли примерно на 1.2-1.5%. Благодаря фьючерсным контрактам мы не только обеспечили фиксацию цены на планируемые инвестиции, но и заработали дополнительно около 4.2 млн рублей, которые затем также были инвестированы в портфель.

Важной характеристикой фьючерсов на ОФЗ является их срочность. На Московской бирже представлены контракты со сроками исполнения от нескольких недель до года. Наиболее ликвидными считаются квартальные контракты, исполнение которых происходит в марте, июне, сентябре и декабре.

Спецификация торгов фьючерсами на ОФЗ на Мосбирже

Для успешной торговли фьючерсами на ОФЗ необходимо детально разбираться в специфике их обращения на Московской бирже. К 2025 году биржа стандартизировала контракты и упростила доступ к торгам, что привело к существенному росту ликвидности и популярности этого инструмента. 📈

Основные параметры фьючерсных контрактов на ОФЗ на Московской бирже:

Параметр Значение Комментарий Размер контракта 1 000 000 рублей Номинальная стоимость базового актива Шаг цены 0.01 пункт Минимальное изменение цены Стоимость шага цены 100 рублей Денежное выражение минимального изменения Гарантийное обеспечение 5-15% от стоимости контракта Зависит от волатильности базового актива Время торгов 10:00-18:45 МСК Основная торговая сессия Дата исполнения 3-й четверг квартального месяца Март, июнь, сентябрь, декабрь

Код фьючерса на Мосбирже формируется по следующему принципу: [код базовой ОФЗ][месяц экспирации][год экспирации]. Например, OFZ6H5 означает фьючерс на ОФЗ 26236, исполнение в марте 2025 года.

Для начала торговли фьючерсами на ОФЗ необходимо:

Открыть брокерский счет с доступом к срочному рынку Пройти тестирование на знание особенностей торговли производными инструментами Внести достаточную сумму средств для покрытия гарантийного обеспечения Ознакомиться с графиком экспирации и режимом торгов

Важный аспект торговли фьючерсами на ОФЗ — система управления рисками. Московская биржа использует модель SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk), которая учитывает не только индивидуальные риски по каждой позиции, но и корреляцию между разными инструментами. Это позволяет более эффективно использовать капитал при сложных стратегиях.

В 2025 году наиболее ликвидными фьючерсами на ОФЗ являются контракты на следующие выпуски:

ОФЗ-26230 (с погашением в 2039 году) — дюрация около 8.5 лет

ОФЗ-26233 (с погашением в 2035 году) — дюрация около 7.2 лет

ОФЗ-26236 (с погашением в 2028 году) — дюрация около 3.1 года

ОФЗ-26242 (с погашением в 2032 году) — дюрация около 5.8 лет

Каждый день по окончании торговой сессии происходит клиринг — процесс взаиморасчетов между участниками торгов. В случае если цена фьючерса изменилась, на счета участников зачисляется или списывается вариационная маржа, которая отражает текущую прибыль или убыток по открытым позициям. 💸

При недостаточном гарантийном обеспечении биржа или брокер направляют маржин-колл — требование о внесении дополнительных средств. Если требование не выполняется, позиция может быть принудительно закрыта, что важно учитывать при расчете риск-менеджмента.

Стратегии использования фьючерсов на ОФЗ в портфеле

Фьючерсы на ОФЗ — многофункциональный инструмент, который можно эффективно интегрировать в различные инвестиционные стратегии. Рассмотрим наиболее популярные подходы к их использованию в 2025 году. 🧠

1. Хеджирование процентного риска

Эта стратегия особенно актуальна для владельцев крупных портфелей облигаций, которые опасаются роста процентных ставок. Открывая короткие позиции по фьючерсам на ОФЗ, инвестор страхуется от падения стоимости облигаций в своем портфеле.

Пример: У инвестора в портфеле ОФЗ на сумму 50 000 000 рублей со средней дюрацией 5 лет. Чтобы захеджировать риск роста ставок на ближайшие 3 месяца, он продает 50 фьючерсных контрактов на ОФЗ с близкой дюрацией. При повышении ставок портфель теряет в стоимости, но эти потери компенсируются прибылью по короткой позиции во фьючерсах.

2. Спекулятивные стратегии на изменение процентных ставок

Эта стратегия идеально подходит для трейдеров, желающих заработать на ожидаемом изменении процентных ставок без прямого инвестирования в облигации.

Ожидается повышение ставок? → Продажа фьючерсов (короткая позиция)

Ожидается понижение ставок? → Покупка фьючерсов (длинная позиция)

3. Арбитраж между спот-рынком и фьючерсами

Эта стратегия использует временные неэффективности между ценами на фьючерсы и базовый актив. Если наблюдается отклонение теоретической цены фьючерса от рыночной, возникает возможность для безрискового арбитража.

Пример арбитражной операции:

Покупка ОФЗ на спот-рынке и одновременная продажа фьючерса, если фьючерс переоценен Продажа ОФЗ и покупка фьючерса, если фьючерс недооценен Удержание позиции до экспирации контракта или сведения разницы к теоретической

4. Синтетические позиции и спред-стратегии

Более сложные стратегии включают создание синтетических позиций с использованием нескольких фьючерсных контрактов на разные выпуски ОФЗ или с разными сроками исполнения:

Календарный спред — одновременная покупка и продажа фьючерсов на один и тот же базовый актив, но с разными датами исполнения

— одновременная покупка и продажа фьючерсов на один и тот же базовый актив, но с разными датами исполнения Межпродуктовый спред — работа с фьючерсами на разные выпуски ОФЗ для извлечения выгоды из изменения формы кривой доходности

5. Тактическое размещение средств

Если инвестор планирует в будущем приобрести облигации, но опасается роста цен до момента появления свободных средств, он может купить фьючерс на ОФЗ сейчас, зафиксировав текущий уровень цен.

Выбор стратегии зависит от множества факторов: инвестиционного горизонта, отношения к риску, размера капитала и макроэкономических ожиданий. Профессионалы часто комбинируют несколько подходов для достижения оптимального соотношения риска и доходности. ⚖️

Риски и возможности при торговле фьючерсами на ОФЗ

Торговля фьючерсами на ОФЗ, как и любая деятельность на финансовых рынках, сопряжена с определенными рисками, которые необходимо осознавать и учитывать при построении стратегий. Одновременно, правильное понимание этих рисков открывает уникальные возможности для оптимизации инвестиционного портфеля. ⚠️

Основные риски при работе с фьючерсами на ОФЗ:

Риск кредитного плеча — использование маржинальной торговли может привести к потерям, превышающим изначально инвестированную сумму

— использование маржинальной торговли может привести к потерям, превышающим изначально инвестированную сумму Риск ликвидности — несмотря на развитость рынка, некоторые контракты могут иметь ограниченную ликвидность, что затрудняет закрытие позиции по желаемой цене

— несмотря на развитость рынка, некоторые контракты могут иметь ограниченную ликвидность, что затрудняет закрытие позиции по желаемой цене Риск экспирации — необходимость закрытия или ролловера позиции перед истечением срока действия контракта создает дополнительные операционные риски

— необходимость закрытия или ролловера позиции перед истечением срока действия контракта создает дополнительные операционные риски Риск волатильности — резкие колебания цен могут привести к срабатыванию стоп-ордеров или маржин-коллам

— резкие колебания цен могут привести к срабатыванию стоп-ордеров или маржин-коллам Базисный риск — риск изменения спреда между фьючерсом и базовым активом, что может повлиять на эффективность хеджирования

Для контроля этих рисков рекомендуются следующие подходы:

Использование стоп-лоссов и лимитов позиций Диверсификация срочности контрактов и базовых активов Регулярный мониторинг маржинальных требований Тщательное планирование действий перед экспирацией Учет корреляции между разными инструментами в портфеле

При этом грамотное использование фьючерсов на ОФЗ открывает перед инвесторами следующие возможности:

Повышенная эффективность капитала — возможность контролировать крупные позиции с минимальными затратами

— возможность контролировать крупные позиции с минимальными затратами Высокая ликвидность — в сравнении с корпоративными облигациями фьючерсы на ОФЗ обладают существенно большей ликвидностью

— в сравнении с корпоративными облигациями фьючерсы на ОФЗ обладают существенно большей ликвидностью Налоговая эффективность — возможность реализации стратегий без фактической продажи базового актива сохраняет налоговые преимущества долгосрочного владения

— возможность реализации стратегий без фактической продажи базового актива сохраняет налоговые преимущества долгосрочного владения Снижение транзакционных издержек — комиссии при торговле фьючерсами обычно ниже, чем при операциях с облигациями

— комиссии при торговле фьючерсами обычно ниже, чем при операциях с облигациями Гибкость в построении стратегий — возможность реализации сложных инвестиционных идей с минимальными затратами

Сравнение эффективности использования фьючерсов и прямых инвестиций в ОФЗ:

Параметр Прямые инвестиции в ОФЗ Фьючерсы на ОФЗ Требуемый капитал 100% от суммы инвестиций 5-15% от контролируемой позиции Купонный доход Получает инвестор Не предусмотрен (учтен в цене) Срок инвестиций До погашения (годы) До экспирации (месяцы) Короткие продажи Требуют займа бумаг Доступны без ограничений Ликвидность Средняя/высокая Очень высокая для основных выпусков Налогообложение Купоны облагаются налогом Только финансовый результат

К 2025 году рынок фьючерсов на ОФЗ в России достиг существенной зрелости, что делает его привлекательным инструментом как для частных инвесторов, так и для профессиональных управляющих. Для успешной работы на этом рынке необходимо сочетание теоретических знаний, практического опыта и дисциплинированного подхода к риск-менеджменту. 🛡️