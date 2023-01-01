Формула расчета вариационной маржи по фьючерсу: метод и примеры

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Для кого эта статья:

Начинающие и опытные трейдеры, заинтересованные в улучшении своих знаний о фьючерсном рынке

Финансовые аналитики и специалисты в области деривативов

Студенты и профессионалы, желающие развивать навыки в финансовой аналитике и трейдинге Финансовый успех на фьючерсном рынке определяется не только пониманием трендов, но и точностью математических расчетов. Вариационная маржа — ежедневный денежный поток, определяющий вашу прибыль или убыток, — нередко становится пугающим термином для начинающих трейдеров. Однако за этим названием скрывается стройная и логичная система расчетов, полностью определяющая результативность вашей торговой стратегии. Приготовьтесь разобрать формулу вариационной маржи до базовых элементов и научиться применять ее в различных рыночных ситуациях — это навык, отличающий профессионала от дилетанта в мире деривативов. 💰📊

Что такое вариационная маржа и зачем её рассчитывать

Вариационная маржа представляет собой денежную сумму, ежедневно зачисляемую на счет трейдера или списываемую со счета по результатам изменения котировок фьючерсных контрактов. Фактически, это механизм ежедневной переоценки позиции участника торгов, отражающий его текущую прибыль или убыток в режиме реального времени. 📈

В отличие от спотового рынка, где прибыль или убыток фиксируются только при закрытии позиции, на фьючерсном рынке перерасчет происходит ежедневно, а иногда и внутри торговой сессии. Данная система была разработана биржами для минимизации риска дефолта участников торгов и обеспечения стабильности всего рынка деривативов.

Алексей Дорохов, трейдер-математик, квантовый аналитик Два года назад я консультировал хедж-фонд, который терпел убытки на фьючерсных стратегиях, хотя их прогнозы по направлению рынка часто сбывались. Проблема крылась в непонимании механики расчета вариационной маржи. Аналитики фонда не учитывали, что при сильной волатильности даже правильно выбранное направление может привести к принудительному закрытию позиций из-за недостатка средств для покрытия отрицательной вариационной маржи. Мы разработали модель, учитывающую ежедневную переоценку и необходимые резервы ликвидности. За следующий квартал фонд показал доходность +17% вместо прежних -8%, просто на основе корректного расчета и прогнозирования денежных потоков по вариационной марже.

Зачем необходимо понимать и уметь рассчитывать вариационную маржу? Ключевые причины:

Управление ликвидностью – зная потенциальную вариационную маржу, трейдер может заранее обеспечить необходимые средства на счете

– зная потенциальную вариационную маржу, трейдер может заранее обеспечить необходимые средства на счете Планирование размера позиции – корректный расчет позволяет определить максимальный размер позиции с учетом имеющегося капитала

– корректный расчет позволяет определить максимальный размер позиции с учетом имеющегося капитала Оценка риск/доходность – понимание потенциальных денежных потоков дает возможность более точно оценить соотношение риска и доходности стратегии

– понимание потенциальных денежных потоков дает возможность более точно оценить соотношение риска и доходности стратегии Предотвращение маржин-коллов – правильные расчеты помогают избежать ситуаций принудительного закрытия позиций из-за нехватки средств

– правильные расчеты помогают избежать ситуаций принудительного закрытия позиций из-за нехватки средств Оптимизация налогообложения – в некоторых юрисдикциях вариационная маржа влияет на налоговую базу особым образом

Характеристика Вариационная маржа Гарантийное обеспечение Назначение Ежедневные взаиморасчеты по изменению стоимости контракта Гарантия исполнения обязательств Направление движения средств Двустороннее (списание/зачисление) Блокировка фиксированной суммы Периодичность расчета Ежедневно после клиринга При открытии позиции Влияние на P&L Прямое отражение прибыли/убытка Косвенное (через требуемую доходность на замороженный капитал)

Формула расчета вариационной маржи по фьючерсам

Базовая формула расчета вариационной маржи определяется следующим образом:

VM = (P₂ – P₁) × N × M

где:

VM — вариационная маржа (в денежном выражении)

P₂ — текущая цена расчета фьючерсного контракта

P₁ — предыдущая цена расчета фьючерсного контракта

N — количество контрактов

M — стоимостная оценка минимального шага цены (мультипликатор контракта)

Для длинной позиции (покупка фьючерса) положительное значение VM означает прибыль, отрицательное — убыток. Для короткой позиции (продажа фьючерса) знаки меняются на противоположные.

Расширенная формула, учитывающая направление позиции, может быть представлена так:

VM = (P₂ – P₁) × N × M × D

где D — направление позиции (для длинной позиции D = +1, для короткой D = -1).

Ирина Волкова, портфельный менеджер Работая с институциональными клиентами, я столкнулась с парадоксальной ситуацией: крупная строительная компания использовала фьючерсы на металлы для хеджирования, но регулярно страдала от кассовых разрывов. Изучив их систему, я обнаружила, что финансовый отдел планировал движение средств только на основе конечного результата хеджирования, полностью игнорируя промежуточные потоки вариационной маржи. Мы внедрили скользящий прогноз вариационной маржи с горизонтом 5 дней, используя стресс-тестирование на основе исторической волатильности. Это позволило компании заранее подготавливать ликвидность для отрицательной вариационной маржи при неблагоприятных движениях рынка. Теперь их хеджирование эффективно выполняет свою защитную функцию без создания дополнительных операционных рисков.

Важно отметить особенности применения формулы для различных типов фьючерсов:

Тип фьючерса Особенности расчета Типичный мультипликатор (M) Индексный (например, на RTS) Учитывается пунктовая стоимость индекса От $2 до $50 за пункт Товарный (нефть, металлы) Объем базового актива в единицу контракта 1000 баррелей (нефть), 100 унций (золото) Валютный Лот национальной валюты 1000 или 10000 единиц базовой валюты Процентный Номинальная стоимость облигаций $1000 или €1000 за 0.01% изменения ставки

При расчете вариационной маржи необходимо также учитывать:

Валюту расчета контракта — конвертация может потребоваться при мультивалютном портфеле

Временные интервалы переоценки — некоторые биржи проводят внутридневные клиринги

Налоговые аспекты — в ряде стран вариационная маржа является объектом налогообложения

Комиссии и сборы — могут уменьшать фактический размер положительной вариационной маржи

Параметры и переменные в формуле вариационной маржи

Для точного расчета вариационной маржи необходимо детальное понимание всех параметров, входящих в формулу. Рассмотрим каждый компонент и его особенности подробнее. 🔍

Цены расчета (P₁ и P₂)

Цены расчета, используемые для вычисления вариационной маржи, не всегда являются последними ценами сделок на момент закрытия торгов. Биржи используют специальные методики определения расчетных цен:

VWAP (Volume-Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена за определенный период (часто последние 5-15 минут торговой сессии)

(Volume-Weighted Average Price) — средневзвешенная по объему цена за определенный период (часто последние 5-15 минут торговой сессии) Theoretical Fair Value — расчетная теоретическая цена для низколиквидных инструментов

— расчетная теоретическая цена для низколиквидных инструментов Экспертная оценка — в исключительных случаях биржа может назначить расчетную цену административно

— в исключительных случаях биржа может назначить расчетную цену административно Цена лучших заявок — среднее между лучшими ценами спроса и предложения на момент клиринга

При этом P₁ может быть:

Предыдущей расчетной ценой (для позиций, перенесенных через ночь)

Ценой открытия позиции (для новых позиций, открытых в текущую сессию)

Количество контрактов (N)

Параметр N отражает размер позиции в единицах контрактов. Важные нюансы:

При частичном закрытии позиции вариационная маржа рассчитывается отдельно для каждой части

При противоположных сделках в течение дня для расчета могут использоваться разные принципы (FIFO, LIFO, Average)

Некоторые биржи применяют укрупнение позиции (netting), объединяя противоположные контракты с разными ценами входа

Мультипликатор контракта (M)

Стоимостная оценка минимального шага цены (тик) умноженная на количество тиков при изменении цены на единицу. Фактически M определяет, сколько денежных единиц содержится в одном пункте изменения цены контракта.

Глубокое понимание мультипликатора особенно важно при работе с инструментами, где номинальная цена не совпадает с суммой вариационной маржи:

Для индексных фьючерсов мультипликатор может быть фиксированной суммой за пункт

Для товарных фьючерсов мультипликатор обычно соответствует стандартному размеру лота

Для процентных фьючерсов мультипликатор часто выражается в десятичных долях номинала

Направление позиции (D)

Коэффициент D определяет направленность денежного потока в зависимости от типа заключенной сделки:

D = +1: длинная позиция (покупка фьючерса)

D = -1: короткая позиция (продажа фьючерса)

Допустим, фьючерс на нефть вырос на $2. Для длинной позиции вариационная маржа будет положительной, для короткой — отрицательной. Именно коэффициент D обеспечивает соответствующую корректировку в формуле.

Пошаговый расчет вариационной маржи на практике

Для демонстрации практического применения формулы вариационной маржи рассмотрим подробный алгоритм расчета на конкретном примере. 🧮

Исходные данные:

Фьючерсный контракт на индекс RTS

Стоимость одного пункта (мультипликатор) = $2 за пункт

Купили 10 контрактов по цене 150000 пунктов

Текущая расчетная цена составляет 152500 пунктов

Шаг 1: Определяем направление позиции Мы купили контракты (длинная позиция), поэтому D = +1.

Шаг 2: Рассчитываем разницу в ценах P₂ – P₁ = 152500 – 150000 = 2500 пунктов

Шаг 3: Применяем формулу вариационной маржи VM = (P₂ – P₁) × N × M × D = 2500 × 10 × $2 × (+1) = $50,000

Таким образом, на наш счет будет зачислена вариационная маржа в размере $50,000.

Альтернативный сценарий (короткая позиция): Если бы мы продали (открыли короткую позицию) 10 контрактов по 150000, а цена выросла до 152500, расчет был бы следующим: VM = (152500 – 150000) × 10 × $2 × (-1) = -$50,000

В этом случае с нашего счета была бы списана вариационная маржа в размере $50,000.

Поэтапный алгоритм расчета для любого фьючерсного контракта:

Определите текущую (P₂) и предыдущую (P₁) расчетные цены из официальных источников биржи Уточните мультипликатор (M) контракта в спецификации инструмента Подтвердите количество открытых контрактов (N) в вашей торговой системе Установите направление позиции (D): +1 для длинной, -1 для короткой Примените формулу: VM = (P₂ – P₁) × N × M × D Проверьте, соответствует ли полученное значение балансовым изменениям на вашем счете Учтите комиссии и налоги, которые могут уменьшать итоговую сумму

Практические особенности расчета:

Внутридневные операции: если вы открыли и закрыли позицию в течение одной торговой сессии, вариационная маржа рассчитывается как разница между ценой закрытия и открытия позиции

если вы открыли и закрыли позицию в течение одной торговой сессии, вариационная маржа рассчитывается как разница между ценой закрытия и открытия позиции Перенос позиции через ночь: вариационная маржа рассчитывается от предыдущей расчетной цены до текущей расчетной цены

вариационная маржа рассчитывается от предыдущей расчетной цены до текущей расчетной цены Многодневные позиции: кумулятивный P&L представляет собой сумму всех ежедневных вариационных маржинальных расчетов

кумулятивный P&L представляет собой сумму всех ежедневных вариационных маржинальных расчетов Экспирация контракта: на дату истечения происходит финальный расчет вариационной маржи между последней расчетной ценой и ценой исполнения (для поставочных фьючерсов) или окончательной расчетной ценой (для расчетных фьючерсов)

Особенности расчета в разных рыночных ситуациях

Расчет вариационной маржи может существенно усложняться в зависимости от специфики рыночных условий и особенностей торговли. Рассмотрим наиболее важные сценарии, требующие корректировки стандартного подхода. ⚙️

Высоковолатильные рынки

В периоды экстремальной волатильности многие биржи применяют специальные протоколы расчета вариационной маржи:

Внутридневные клиринги — при движении цены более чем на определенный процент может проводиться внеплановый расчет и списание/зачисление вариационной маржи

— при движении цены более чем на определенный процент может проводиться внеплановый расчет и списание/зачисление вариационной маржи Лимиты колебаний — если цена достигает лимита, расчетная цена может быть зафиксирована на уровне лимита, даже если теоретическое равновесие находится за его пределами

— если цена достигает лимита, расчетная цена может быть зафиксирована на уровне лимита, даже если теоретическое равновесие находится за его пределами Стресс-сценарии — в периоды экстремальной волатильности может требоваться дополнительное гарантийное обеспечение помимо вариационной маржи

Расчет для сложных стратегий

При торговле спредами или опционными комбинациями расчет вариационной маржи производится для каждой отдельной позиции:

Стратегия Метод расчета вариационной маржи Особенности Календарный спред Отдельно для каждого контракта разных месяцев Несинхронное изменение вызывает асимметричные денежные потоки Межтоварный спред Отдельно для каждого товарного фьючерса Разные мультипликаторы и единицы измерения Арбитражные стратегии Индивидуально для каждой составляющей Важен учет разных расчетных периодов на разных биржах Хеджирование портфеля Суммарно по всем компонентам стратегии Необходимо учитывать корреляцию между инструментами

Экзотические сценарии

В некоторых случаях стандартная формула должна применяться с поправками:

Фьючерсы с отрицательными ценами — как мы видели на примере нефтяных контрактов в 2020 году, формула должна корректно работать при отрицательных значениях P₁ или P₂

— как мы видели на примере нефтяных контрактов в 2020 году, формула должна корректно работать при отрицательных значениях P₁ или P₂ Контракты с дискретным начислением — некоторые фьючерсы (например, на процентные ставки) могут иметь нестандартное начисление вариационной маржи

— некоторые фьючерсы (например, на процентные ставки) могут иметь нестандартное начисление вариационной маржи Мультивалютные позиции — когда фьючерсы номинированы в разных валютах, необходима конвертация по актуальному курсу

— когда фьючерсы номинированы в разных валютах, необходима конвертация по актуальному курсу Ребалансировка индексных контрактов — изменение состава индекса может потребовать специального режима расчета вариационной маржи в день ребалансировки

Примеры нестандартных расчетов

Рассмотрим несколько особых случаев:

1. Фьючерс с отрицательными ценами: P₁ = -$5.00 (предыдущая цена) P₂ = $3.00 (текущая цена) N = 10 контрактов (длинная позиция, D = +1) M = 1000 (баррелей нефти) VM = ($3.00 – (-$5.00)) × 10 × 1000 × (+1) = $8.00 × 10 × 1000 = $80,000

2. Валютный контракт с конвертацией: Вариационная маржа начисляется в долларах, но ваш базовый счет в евро: VM (USD) = $5,000 Курс USD/EUR = 0.92 VM (EUR) = $5,000 × 0.92 = €4,600

3. Расчет для частично закрытой позиции: Первоначально: 20 контрактов куплено по 100 Закрыто: 12 контрактов по 110 Остаток: 8 контрактов Вариационная маржа по закрытым: (110 – 100) × 12 × M × (+1) = положительная VM Вариационная маржа по оставшимся: расчет продолжается с исходной ценой 100 до новой расчетной цены

Правильное применение формулы вариационной маржи в различных рыночных ситуациях требует глубокого понимания не только математической стороны вопроса, но и особенностей функционирования конкретной биржевой площадки, специфики торгуемого инструмента и актуальных рыночных условий.