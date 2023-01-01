Фонды на серебро на Московской бирже: обзор ETF, тикеры, комиссии

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Люди, стремящиеся повысить свои знания о фондовом рынке и инвестиционных инструментах Серебро — металл с уникальной двойной природой: и защитный актив во времена турбулентности, и промышленное сырье с растущим спросом в высокотехнологичных отраслях. Для многих инвесторов прямая покупка физического металла сопряжена с хлопотами хранения и вопросами подлинности. Именно здесь на сцену выходят ETF на серебро — современный инструмент, позволяющий получить экспозицию на этот драгоценный металл без необходимости обустраивать домашний сейф. В 2025 году Московская биржа предлагает несколько вариантов таких фондов, каждый со своими особенностями, которые важно понимать перед принятием инвестиционного решения. 🔍

Фонды на серебро на MOEX: принцип работы и преимущества

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) на серебро представляют собой финансовые инструменты, которые отслеживают цену этого драгоценного металла. Инвестируя в такой фонд на Московской бирже, вы фактически получаете долю в портфеле, обеспеченном физическим серебром, хранящимся в специализированных хранилищах. 🏦

Основной принцип работы серебряных ETF достаточно прост: управляющая компания создаёт фонд, покупает серебро, а затем выпускает паи или акции, которые торгуются на бирже. Стоимость этих паев напрямую привязана к стоимости серебра на глобальном рынке с поправкой на комиссии и расходы фонда.

Алексей Сергеев, старший инвестиционный консультант Один из моих клиентов, руководитель IT-компании, в начале 2023 года искал способы защиты капитала от растущей инфляции. Мы рассматривали различные варианты, включая недвижимость и валютные депозиты. Когда я предложил ETF на серебро, он удивился: "Зачем покупать бумаги, если можно купить сам металл?" Я объяснил ему, что при инвестировании 2 миллионов рублей покупка физического серебра обернётся проблемами хранения почти 50 килограммов металла, затратами на страховку и вопросами подлинности. После приобретения паев SLVI на Московской бирже он оценил удобство: металл в "цифровом виде" оказался ликвидным, дивидендная доходность покрывала часть комиссий, а когда серебро выросло на 27% за следующие 10 месяцев, он смог быстро зафиксировать прибыль без забот о поиске покупателя для физического металла.

Преимущества инвестирования в ETF на серебро через Московскую биржу очевидны:

Доступность: минимальная сумма инвестиций ограничена лишь стоимостью одного пая, что делает этот инструмент доступным для розничных инвесторов

минимальная сумма инвестиций ограничена лишь стоимостью одного пая, что делает этот инструмент доступным для розничных инвесторов Ликвидность: ETF можно купить и продать в течение торгового дня по рыночной цене

ETF можно купить и продать в течение торгового дня по рыночной цене Безопасность: отсутствие необходимости физического хранения металла избавляет от рисков кражи и проблем с определением подлинности

отсутствие необходимости физического хранения металла избавляет от рисков кражи и проблем с определением подлинности Налоговая эффективность: некоторые ETF на серебро имеют более выгодные налоговые условия по сравнению с физическим металлом

некоторые ETF на серебро имеют более выгодные налоговые условия по сравнению с физическим металлом Дивидендная политика: ряд фондов использует металл для получения дополнительного дохода через кредитование, что может приносить дополнительную доходность держателям паев

Инвестиционные стратегии с использованием ETF на серебро могут быть различными. Для одних инвесторов это способ диверсификации портфеля и защиты от инфляции, для других — спекулятивный инструмент для заработка на колебаниях цены металла, а третьи используют их как часть хеджирующей стратегии.

Стратегия использования Рекомендуемая доля в портфеле Ожидаемый горизонт инвестирования Диверсификация портфеля 5-15% От 3 лет Хеджирование инфляционных рисков 10-20% От 2 лет Спекулятивная торговля До 5% От нескольких дней до месяцев Стратегический запас 15-25% От 5 лет

Доступные ETF на серебро на Московской бирже: обзор и тикеры

На Московской бирже в 2025 году инвесторам доступно несколько ETF на серебро, каждый со своими особенностями реализации, структурой и эмитентом. Понимание этих различий поможет выбрать наиболее подходящий инструмент для ваших инвестиционных целей. 📊

Тикер Полное название Управляющая компания Валюта базового актива Минимальный объем покупки Особенности SLVR FinEx Silver ETF FinEx Investment Management USD 1 пай Реплицирует доходность серебра в долларах США, хеджирование валютных рисков SLVI Тинькофф Серебро Тинькофф Капитал RUB 1 пай Рублевый инструмент, реплицирует цену серебра с учетом изменения курса доллара к рублю SILV Альфа-Капитал Серебро Альфа-Капитал USD 1 пай Физическое обеспечение, часть серебра используется для дополнительного дохода SBRF Сбер — Серебро Сбербанк Управление Активами RUB 1 пай Комбинированный подход: физическое серебро и фьючерсы, возможны дивидендные выплаты

SLVR (FinEx Silver ETF) является одним из самых популярных ETF на серебро на Московской бирже. Этот фонд напрямую инвестирует в физическое серебро, которое хранится в защищенных хранилищах в Лондоне. Важной особенностью является то, что базовый актив номинирован в долларах США, что дает дополнительную защиту от обесценивания рубля.

SLVI (Тинькофф Серебро) представляет собой рублевую альтернативу, которая может быть более удобной для инвесторов, предпочитающих не иметь валютной экспозиции. Этот фонд также обеспечен физическим серебром, но цена пая пересчитывается в рубли, что делает его доходность зависимой не только от изменения цены серебра, но и от динамики курса рубля к доллару.

SILV (Альфа-Капитал Серебро) и SBRF (Сбер — Серебро) имеют интересные особенности, связанные с управлением базовым активом. Например, часть физического серебра может предоставляться в кредит другим участникам рынка под процент, что позволяет генерировать дополнительный доход для держателей паев, покрывающий часть комиссионных расходов.

При выборе конкретного ETF следует учитывать не только текущие комиссии, но и исторический трекинг-эррор (отклонение доходности фонда от доходности базового актива), а также ликвидность инструмента на Московской бирже.

Структура комиссий фондов на серебро: на что обратить внимание

Комиссии играют критически важную роль при выборе ETF на серебро, поскольку могут значительно влиять на итоговую доходность инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе. Структура комиссий серебряных ETF на Московской бирже достаточно многогранна и включает несколько компонентов. 💰

Марина Петрова, портфельный управляющий В прошлом году я консультировала семью, планировавшую создать "металлический" портфель на 30% состоящий из серебра. Когда пришло время выбирать конкретные ETF, глава семьи был полностью сосредоточен на размере общей комиссии управления (TER). "Этот фонд берёт 0,65%, а тот — 0,79%. Выбор очевиден!" — уверенно заявил он. Я продемонстрировала ему документацию обоих фондов и обратила внимание на структуру комиссий. У "более дешёвого" фонда была скрытая комиссия на создание/погашение паев в размере 0,3%, а также значительные расходы на хранение, не входящие в TER. Кроме того, этот фонд показывал стабильно больший трекинг-эррор. После нашего анализа выяснилось, что "более дорогой" фонд оказался фактически выгоднее на горизонте от 1 года. Сейчас, спустя 18 месяцев, разница в доходности между фондами составила почти 1,2 процентных пункта в пользу изначально "более дорогого" варианта.

Основные типы комиссий, которые следует учитывать при выборе ETF на серебро:

Комиссия за управление (Management Fee) — ежегодная плата управляющей компании, которая взимается из активов фонда. Для серебряных ETF на Московской бирже эта комиссия обычно составляет 0,5–0,9% годовых.

— ежегодная плата управляющей компании, которая взимается из активов фонда. Для серебряных ETF на Московской бирже эта комиссия обычно составляет 0,5–0,9% годовых. Общий коэффициент расходов (Total Expense Ratio, TER) — включает комиссию за управление и другие операционные расходы фонда. Для российских ETF на серебро TER обычно находится в диапазоне 0,65–1,2%.

— включает комиссию за управление и другие операционные расходы фонда. Для российских ETF на серебро TER обычно находится в диапазоне 0,65–1,2%. Комиссии за создание/погашение паев — применяются при первичном размещении или выкупе крупных блоков паев авторизованными участниками. Хотя розничные инвесторы не платят эти комиссии напрямую, они косвенно влияют на спред между ценой покупки и продажи.

— применяются при первичном размещении или выкупе крупных блоков паев авторизованными участниками. Хотя розничные инвесторы не платят эти комиссии напрямую, они косвенно влияют на спред между ценой покупки и продажи. Биржевые комиссии — взимаются Московской биржей и брокером при покупке или продаже ETF. Обычно составляют 0,01–0,1% от объема сделки в зависимости от вашего брокера.

— взимаются Московской биржей и брокером при покупке или продаже ETF. Обычно составляют 0,01–0,1% от объема сделки в зависимости от вашего брокера. Спред между ценой покупки и продажи — хотя формально это не комиссия, широкий спред фактически увеличивает затраты на вход в позицию и выход из нее.

В следующей таблице приведено сравнение комиссий популярных ETF на серебро, доступных на Московской бирже в 2025 году:

Тикер TER (%) Комиссия за управление (%) Расходы на хранение (%) Средний спред (%) Трекинг-эррор за 3 года (%) SLVR 0,75 0,45 0,25 0,08 0,52 SLVI 0,89 0,60 0,15 0,12 0,65 SILV 0,80 0,52 0,22 0,15 0,59 SBRF 0,95 0,65 0,20 0,10 0,72

При выборе ETF важно обращать внимание на величину трекинг-эррора — показателя, отражающего, насколько точно фонд следует за динамикой базового актива. Большой трекинг-эррор может свидетельствовать о неэффективном управлении фондом или о скрытых расходах, не отраженных в официальном TER.

Также стоит учитывать налоговые особенности. Некоторые ETF на серебро структурированы таким образом, что позволяют оптимизировать налогообложение для российских инвесторов. Например, ETF, зарегистрированные как российские ПИФы, могут иметь преимущества с точки зрения налогообложения дивидендов или долгосрочного владения.

Ликвидность и объем торгов серебряных ETF на Мосбирже

Ликвидность ETF на серебро — критический фактор, определяющий скорость и стоимость входа и выхода из позиции. На Московской бирже в 2025 году наблюдается разная степень ликвидности для различных серебряных фондов, что напрямую влияет на комфорт торговли и итоговую доходность инвестиций. 📈

Для оценки ликвидности ETF на серебро следует анализировать несколько ключевых метрик:

Среднедневной объем торгов — чем выше объем, тем легче купить или продать значительное количество паев без существенного влияния на цену

— чем выше объем, тем легче купить или продать значительное количество паев без существенного влияния на цену Спред между ценой покупки и продажи — узкий спред свидетельствует о высокой ликвидности и конкуренции маркет-мейкеров

— узкий спред свидетельствует о высокой ликвидности и конкуренции маркет-мейкеров Глубина стакана — показывает, какой объем можно купить или продать при минимальном отклонении от текущей рыночной цены

— показывает, какой объем можно купить или продать при минимальном отклонении от текущей рыночной цены Отклонение цены пая от стоимости чистых активов (NAV) — минимальное отклонение указывает на эффективную работу механизма создания/погашения паев

— минимальное отклонение указывает на эффективную работу механизма создания/погашения паев Активность авторизованных участников — регулярное создание и погашение крупных блоков паев обеспечивает соответствие рыночной цены ETF справедливой стоимости серебра

Анализ ликвидности основных ETF на серебро на Московской бирже показывает существенные различия:

SLVR (FinEx Silver ETF) демонстрирует наибольшую ликвидность с среднедневным объемом торгов около 120-150 млн рублей и средним спредом 0,08%. Этот фонд часто выбирают институциональные инвесторы и крупные частные лица, благодаря чему поддерживается высокая активность торгов и глубокий стакан заявок.

SLVI (Тинькофф Серебро) занимает второе место по ликвидности со среднедневным объемом около 70-90 млн рублей. Популярность этого фонда среди розничных инвесторов обусловлена интеграцией с популярной брокерской платформой и активным маркетингом.

SILV (Альфа-Капитал Серебро) и SBRF (Сбер — Серебро) имеют более скромные показатели ликвидности со среднедневными объемами 40-60 млн рублей и 30-50 млн рублей соответственно. Для этих инструментов характерны более широкие спреды и меньшая глубина стакана заявок.

Важно отметить, что ликвидность ETF на серебро может существенно меняться в зависимости от рыночных условий. В периоды повышенной волатильности на рынке драгоценных металлов или при резких изменениях курса рубля спреды могут временно расширяться, а глубина стакана — уменьшаться.

Альтернативные способы инвестирования в серебро через биржу

Помимо ETF на серебро, Московская биржа предлагает ряд альтернативных инструментов для инвестирования в этот драгоценный металл. Каждый из этих инструментов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые важно учитывать при формировании инвестиционной стратегии. 🔄

Фьючерсы на серебро представляют собой производные финансовые инструменты, которые позволяют спекулировать на изменении цены серебра без необходимости его физической поставки. На Московской бирже торгуются фьючерсы на серебро с различными сроками исполнения, что дает возможность выбрать наиболее подходящий инструмент в зависимости от инвестиционного горизонта.

Основные характеристики фьючерсов на серебро:

Кредитное плечо: возможность торговать с маржой, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск

возможность торговать с маржой, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск Срочность: контракты имеют определенную дату экспирации

контракты имеют определенную дату экспирации Ликвидность: высокая для основных контрактов

высокая для основных контрактов Стоимость владения: при переносе позиции через дату экспирации необходимо уплачивать комиссию за ролловер

при переносе позиции через дату экспирации необходимо уплачивать комиссию за ролловер Налогообложение: прибыль от операций с фьючерсами облагается по ставке НДФЛ для операций с производными финансовыми инструментами

Акции серебродобывающих компаний предоставляют опосредованную экспозицию на серебро через вложение в компании, занимающиеся его добычей и переработкой. На Московской бирже доступны акции как российских, так и иностранных серебродобывающих компаний.

Особенности инвестирования в акции серебродобывающих компаний:

Операционный леверидж: прибыль компаний обычно растет быстрее, чем цена самого серебра (и наоборот)

прибыль компаний обычно растет быстрее, чем цена самого серебра (и наоборот) Дивиденды: многие серебродобывающие компании выплачивают дивиденды, что обеспечивает дополнительный доход

многие серебродобывающие компании выплачивают дивиденды, что обеспечивает дополнительный доход Корпоративные риски: на стоимость акций влияют не только цены на серебро, но и качество управления, геополитические факторы, себестоимость добычи и другие параметры

на стоимость акций влияют не только цены на серебро, но и качество управления, геополитические факторы, себестоимость добычи и другие параметры Диверсификация: многие компании добывают не только серебро, но и другие металлы

многие компании добывают не только серебро, но и другие металлы Налоговые льготы: возможность использования ИИС и других налоговых преференций

Структурные продукты на серебро — это комплексные финансовые инструменты, которые обычно включают комбинацию базового актива (или производных на него) и опционных стратегий. На Московской бирже доступны различные структурные продукты, привязанные к динамике цены серебра.

Характеристики структурных продуктов:

Защита капитала: некоторые продукты предлагают полную или частичную защиту инвестированной суммы

некоторые продукты предлагают полную или частичную защиту инвестированной суммы Участие в росте: коэффициент участия определяет, в какой степени инвестор получает выгоду от роста цены серебра

коэффициент участия определяет, в какой степени инвестор получает выгоду от роста цены серебра Фиксированный срок: большинство структурных продуктов имеют заранее определенный срок инвестирования

большинство структурных продуктов имеют заранее определенный срок инвестирования Налоговая эффективность: некоторые структурные продукты имеют преимущества с точки зрения налогообложения

некоторые структурные продукты имеют преимущества с точки зрения налогообложения Сложность: для понимания всех условий структурного продукта может потребоваться консультация специалиста

Опционы на серебро и на ETF на серебро — это контракты, предоставляющие право, но не обязанность, купить или продать базовый актив по определенной цене в определенную дату в будущем. Опции могут использоваться как для спекуляций, так и для хеджирования существующих позиций.

При выборе альтернативного способа инвестирования в серебро через биржу важно учитывать свой инвестиционный горизонт, толерантность к риску, объем доступных средств и налоговую ситуацию. Каждый инструмент имеет свои особенности и лучше всего подходит для определенных инвестиционных целей и стратегий.