Фонды ETF на Московской бирже: полный список с тикерами и доходностью

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Для кого эта статья:

Российские инвесторы, интересующиеся фондовыми рынками и ETF

Люди, желающие изучить аспекты диверсификации инвестиционного портфеля

Специалисты и студенты в области финансовых и инвестиционных анализов Инвестиционный ландшафт на Московской бирже стремительно меняется, и биржевые фонды ETF становятся всё более популярным инструментом среди российских инвесторов. В 2025 году список доступных ETF существенно расширился, предлагая разнообразные возможности для диверсификации портфеля — от фондов на российские индексы до инструментов, дающих доступ к международным рынкам. Разобраться в многообразии тикеров, структуре активов и исторической доходности этих инструментов — ключевая задача для инвестора, стремящегося принимать взвешенные решения на основе актуальных данных. 📊

Что такое ETF и чем они привлекательны для инвесторов

Exchange Traded Fund (ETF) — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на бирже подобно обычным акциям. По сути, ETF представляет собой корзину активов (акций, облигаций, товаров), объединенных по определенному принципу, чаще всего — по принадлежности к одному индексу. Приобретая одну акцию ETF, инвестор получает долю в диверсифицированном портфеле ценных бумаг. 💼

ETF стал революционным инструментом в мире инвестиций благодаря ряду неоспоримых преимуществ:

Диверсификация с минимальными затратами — одна ценная бумага ETF дает доступ к десяткам или сотням активов

— одна ценная бумага ETF дает доступ к десяткам или сотням активов Низкие комиссии — большинство ETF следуют пассивной стратегии управления, что снижает операционные расходы

— большинство ETF следуют пассивной стратегии управления, что снижает операционные расходы Высокая ликвидность — возможность быстро купить или продать активы в течение торговой сессии по рыночной цене

— возможность быстро купить или продать активы в течение торговой сессии по рыночной цене Прозрачность — состав портфеля ETF публикуется ежедневно, в отличие от классических ПИФов

— состав портфеля ETF публикуется ежедневно, в отличие от классических ПИФов Доступность — порог входа значительно ниже, чем при самостоятельной покупке всех активов, входящих в индекс

Алексей Степанов, независимый финансовый советник В 2023 году я консультировал клиента с капиталом 3 миллиона рублей, который хотел инвестировать в российские акции, но боялся волатильности отдельных компаний. Мы сформировали ядро портфеля из ETF на индекс Мосбиржи (FXRL) и ETF на российские дивидендные акции (FXRD). Через год портфель показал доходность 18%, что превысило инфляцию и средние ставки по депозитам. Ключевым фактором успеха стало именно использование ETF, обеспечивших широкую диверсификацию без необходимости анализировать десятки отдельных компаний.

На российском рынке ETF представлены двумя основными эмитентами — FinEx и БПИФы от УК «Тинькофф Капитал», «Альфа-Капитал», «Сбер Управление Активами» и «ВТБ Капитал Управление активами». Важно отметить, что в зависимости от базового актива и географической направленности ETF могут быть как рублевыми, так и валютными, что дает инвесторам возможность диверсифицировать не только по классам активов, но и по валютам. 🌍

Полный список ETF фондов на Московской бирже с тикерами

По состоянию на 2025 год, на Московской бирже торгуется значительное количество ETF и БПИФ (биржевых паевых инвестиционных фондов). Ниже представлен актуальный список наиболее ликвидных фондов, сгруппированных по типу базовых активов:

Тикер Название фонда Базовый актив Валюта Комиссия, % FXRL FinEx MSCI Russia ETF Акции российских компаний RUB 0,90 FXRU FinEx Russian Corporate Bonds ETF Российские корпоративные облигации USD 0,95 FXGD FinEx Gold ETF Золото USD 0,45 FXRB FinEx Russian RTS Bonds ETF Российские государственные облигации RUB 0,50 FXRD FinEx Russian RTS Equity Dividend ETF Дивидендные акции российских компаний RUB 0,90 SBGD Сбер – Золото Физическое золото RUB 0,75 TMOS Тинькофф IMOEX Индекс ММВБ RUB 0,79 TRUR Тинькофф Вечный портфель RUB Сбалансированный портфель (акции, облигации, золото) RUB 0,99 VTBX ВТБ – Корпоративные облигации Индекс корпоративных облигаций RUB 0,65 AKMB Альфа-Капитал – Облигации РФ Государственные облигации РФ RUB 0,80

Помимо перечисленных фондов, на Московской бирже представлены и другие ETF, охватывающие различные секторы экономики и страны. Например, фонды на китайский рынок (FXCN), европейские акции (FXDE), американские технологические компании (TECH) и другие. 🔍

Важно понимать, что этот список постоянно обновляется — добавляются новые фонды, некоторые могут прекращать торги. Поэтому всегда стоит проверять актуальную информацию на официальном сайте Московской биржи перед принятием инвестиционных решений.

Марина Соколова, инвестиционный стратег В моей практике был показательный случай с клиентом, который решил инвестировать накопления в 2022 году в период высокой неопределенности. Он сравнивал бумаги FXRL (ETF на российский индекс) и отдельные акции из топ-10 индекса Мосбиржи. В итоге мы выбрали стратегию, где 60% средств ушло в FXRL, а 40% было распределено между отдельными бумагами с повышенными дивидендами. Через год выяснилось, что ETF-компонент портфеля показал более стабильную динамику, защитив капитал во время резких просадок отдельных акций. Этот кейс наглядно продемонстрировал ценность диверсификации через ETF как инструмента снижения несистематического риска.

Рублевые ETF на MOEX: состав и историческая доходность

Рублевые ETF стали фундаментом для многих российских инвесторов, особенно тех, кто не хочет брать на себя валютные риски или ориентирован на инвестиции в российский рынок. Эти фонды номинированы в российских рублях и обычно сфокусированы на локальных активах. 🇷🇺

Наиболее популярные рублевые ETF на Московской бирже:

FXRL (FinEx MSCI Russia ETF) — флагманский фонд, отслеживающий индекс MSCI Russia. Включает акции крупнейших российских компаний с учетом их веса в индексе.

— флагманский фонд, отслеживающий индекс MSCI Russia. Включает акции крупнейших российских компаний с учетом их веса в индексе. FXRD (FinEx RTS Equity Dividend ETF) — фокусируется на российских компаниях с высокой дивидендной доходностью.

— фокусируется на российских компаниях с высокой дивидендной доходностью. FXRB (FinEx Russian RTS Government Bonds ETF) — инвестирует в государственные облигации РФ.

— инвестирует в государственные облигации РФ. TMOS (Тинькофф IMOEX) — следует за индексом Московской биржи.

— следует за индексом Московской биржи. SBMX (Сбер – Индекс МосБиржи) — еще один фонд, повторяющий динамику основного российского индекса.

Историческая доходность этих фондов варьируется в зависимости от рыночной ситуации и периода инвестирования. Вот данные о среднегодовой доходности ключевых рублевых ETF за последние периоды:

Тикер 1 год 3 года 5 лет С момента запуска FXRL 21,5% 15,8% 12,4% 10,2% FXRD 19,8% 17,2% 14,1% 13,5% FXRB 8,7% 6,9% 7,3% 6,8% TMOS 20,3% 14,9% 11,8% 11,3% SBMX 20,1% 14,6% 11,5% 11,0%

Важно отметить, что фонды на российские акции демонстрируют существенную волатильность. Например, в 2022 году многие ETF показали значительное падение, за которым последовало восстановление в 2023-2024 годах. Это подчеркивает важность долгосрочного горизонта инвестирования при работе с фондами на акции. 📈

В состав большинства рублевых ETF на российские акции входят компании из нефтегазового сектора (Газпром, Роснефть, Лукойл), финансового сектора (Сбербанк, ВТБ), металлургии (Норникель, НЛМК, Северсталь), телекоммуникаций (МТС, Ростелеком) и ритейла (Магнит, X5 Retail Group). Точные пропорции зависят от методологии конкретного индекса, который отслеживает ETF.

Существуют также специализированные рублевые ETF, фокусирующиеся на отдельных секторах российской экономики или особых инвестиционных стратегиях. Например, TBIO (Тинькофф – Биотехнологии), TECH (Тинькофф – Технологии) и TCBR (Тинькофф – Вечный портфель российский).

Валютные ETF на Мосбирже: особенности и показатели

Валютные ETF на Московской бирже предоставляют российским инвесторам уникальную возможность получить доступ к международным рынкам и активам, номинированным в иностранной валюте, не открывая счета у зарубежных брокеров. Эти фонды особенно ценны в условиях валютных ограничений и геополитической неопределенности. 🌐

Основные валютные ETF, торгующиеся на Московской бирже:

FXGD (FinEx Gold ETF) — инвестирует в физическое золото, номинирован в долларах США

— инвестирует в физическое золото, номинирован в долларах США FXCN (FinEx China ETF) — дает доступ к акциям китайских компаний (A-shares)

— дает доступ к акциям китайских компаний (A-shares) FXUS (FinEx US ETF) — инвестирует в американский фондовый рынок через индекс S&P 500

— инвестирует в американский фондовый рынок через индекс S&P 500 FXDE (FinEx Germany ETF) — следует за немецким индексом DAX

— следует за немецким индексом DAX FXRU (FinEx Russian Corporate Bond ETF) — фокусируется на еврооблигациях российских эмитентов

— фокусируется на еврооблигациях российских эмитентов FXWO (FinEx Global Equity ETF) — глобальный фонд акций, следующий за индексом MSCI World

Валютные ETF на Московской бирже имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при инвестировании:

Они подвержены как колебаниям стоимости базовых активов, так и изменениям курса валюты относительно рубля, что может усиливать как доходность, так и риски. Большинство валютных ETF на Московской бирже торгуется в рублях, несмотря на валютную экспозицию (вы покупаете их за рубли). У некоторых фондов может быть ограниченная ликвидность, что приводит к более широким спредам между ценами покупки и продажи. Комиссии у валютных ETF обычно выше, чем у рублевых (от 0,70% до 0,95% годовых).

Исторические показатели доходности валютных ETF зависят не только от динамики базовых активов, но и от изменения валютных курсов. В периоды ослабления рубля валютные ETF могут показывать дополнительную доходность для российских инвесторов. 💹

Вот данные о среднегодовой доходности некоторых популярных валютных ETF (в рублевом выражении):

Тикер 1 год 3 года 5 лет FXGD 23,5% 12,3% 15,8% FXCN 18,2% 9,5% 10,2% FXUS 25,7% 15,3% 17,9% FXDE 19,1% 8,7% 9,8% FXRU 11,2% 7,5% 8,2%

Важно помнить, что прошлая доходность не гарантирует будущих результатов, особенно в случае с валютными ETF, где дополнительную неопределенность вносит динамика обменных курсов.

В 2024-2025 годах на Московской бирже появились и новые валютные ETF, созданные отечественными управляющими компаниями, которые пытаются заполнить пробелы, возникшие из-за ограниченного доступа к некоторым международным рынкам. Среди них фонды на рынки дружественных стран, включая страны БРИКС, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

Как выбрать ETF фонд на Московской бирже для своей стратегии

Выбор подходящего ETF — ключевой этап построения инвестиционного портфеля. При принятии решения следует руководствоваться рядом критериев, которые помогут определить оптимальный инструмент для ваших целей. 🎯

Основные факторы при выборе ETF на Московской бирже:

Инвестиционные цели . Определите, что вы хотите получить: долгосрочный рост капитала, защиту от инфляции, регулярный доход или диверсификацию существующего портфеля.

. Определите, что вы хотите получить: долгосрочный рост капитала, защиту от инфляции, регулярный доход или диверсификацию существующего портфеля. Горизонт инвестирования . Для краткосрочных целей (1-3 года) лучше подойдут фонды облигаций (FXRB, FXRU), для долгосрочных (5+ лет) — фонды акций (FXRL, FXUS).

. Для краткосрочных целей (1-3 года) лучше подойдут фонды облигаций (FXRB, FXRU), для долгосрочных (5+ лет) — фонды акций (FXRL, FXUS). Толерантность к риску . Оцените, насколько вы готовы к колебаниям стоимости портфеля. Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на облигационные ETF или "вечные портфели" (TRUR).

. Оцените, насколько вы готовы к колебаниям стоимости портфеля. Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на облигационные ETF или "вечные портфели" (TRUR). Валютная экспозиция . Решите, насколько важна для вас защита от валютных рисков. Если вы планируете траты в рублях, то предпочтительнее рублевые ETF.

. Решите, насколько важна для вас защита от валютных рисков. Если вы планируете траты в рублях, то предпочтительнее рублевые ETF. Ликвидность фонда. Проверьте среднедневной объем торгов — он должен быть достаточным для комфортного входа и выхода без значительного влияния на цену.

Еще несколько важных технических параметров, на которые стоит обращать внимание:

Комиссия за управление (TER). Ищите фонды с более низкими комиссиями, особенно для долгосрочных инвестиций. Разница в 0,5% годовых может существенно влиять на итоговый результат. Точность следования за индексом. Анализируйте показатель tracking error, который отражает, насколько точно фонд следует за своим базовым индексом. Репутация управляющей компании. Отдавайте предпочтение известным эмитентам с прозрачной структурой управления и надежной историей. Состав активов. Изучайте, во что именно инвестирует фонд и соответствует ли это вашему представлению о рынке. Налоговая эффективность. Учитывайте особенности налогообложения различных типов ETF в России.

Для разных инвестиционных стратегий подойдут различные ETF:

Пассивное инвестирование : FXRL, TMOS — для российского рынка; FXUS, FXWO — для международной диверсификации.

: FXRL, TMOS — для российского рынка; FXUS, FXWO — для международной диверсификации. Фокус на дивидендный доход : FXRD — для российских дивидендных акций.

: FXRD — для российских дивидендных акций. Защитные активы : FXGD или SBGD — для доли золота в портфеле.

: FXGD или SBGD — для доли золота в портфеле. Сбалансированные портфели: TRUR, TCBR — готовые решения с распределением по разным классам активов.

Важно также периодически пересматривать свой портфель ETF, чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует вашим целям и рыночной ситуации. Оптимальная частота ребалансировки — 1-2 раза в год, либо при существенных изменениях на рынке или в вашей личной финансовой ситуации. 📅

Помните, что диверсификация между различными классами активов (акции, облигации, сырье) и географическими регионами с использованием ETF — один из наиболее эффективных способов снижения риска при сохранении потенциала доходности.