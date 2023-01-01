Финансовый результат в бухгалтерском учете: проводки и примеры

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Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Студенты и слушатели курсов по бухгалтерии и финансовому учету

Руководители малых и средних предприятий, заинтересованные в улучшении учета и анализа финансовых результатов Бухгалтерский учет – это язык бизнеса, а финансовый результат – его квинтэссенция. За сухими цифрами дебета и кредита скрывается история успеха компании или предупреждающие сигналы о проблемах. Правильное отражение финансовых результатов критически важно для принятия стратегических решений, привлечения инвестиций и выполнения налоговых обязательств. В этой статье мы разберем не просто теорию, а конкретные проводки с примерами, которые помогут избежать ошибок и точно документировать финансовую эффективность вашего бизнеса в 2025 году. 💼

Сущность финансового результата в бухгалтерском учете

Финансовый результат представляет собой итоговый экономический показатель деятельности организации за определенный период. В бухгалтерском учете он выражается в форме прибыли или убытка и определяется как разница между доходами и расходами предприятия. 📊

Ключевые аспекты, определяющие сущность финансового результата:

Финансовый результат — комплексный показатель эффективности всех бизнес-процессов компании

Основа для расчёта налога на прибыль и дивидендных выплат

Индикатор финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности

Критерий оценки эффективности управленческих решений

Для корректного отражения финансового результата в бухгалтерском учете используются следующие счета:

Номер счета Наименование Назначение 90 Продажи Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности 91 Прочие доходы и расходы Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов 99 Прибыли и убытки Формирование конечного финансового результата деятельности организации 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Учет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка

Антон Петрович, главный бухгалтер Однажды к нам пришел новый финансовый директор, который запросил подробный отчет о структуре прибыли компании за последние три года. Мы столкнулись с серьезной проблемой — историческая информация была систематизирована неправильно, счета 90 и 91 не закрывались должным образом. Пришлось восстанавливать данные буквально по крупицам, анализируя каждую проводку. Этот опыт научил меня двум ключевым вещам: не допускать накопления сальдо на транзитных счетах и создавать подробную аналитику по каждому элементу доходов и расходов. Сейчас мы можем в любой момент предоставить данные о финансовом результате в любом разрезе, что существенно облегчает стратегическое планирование.

В современной практике бухгалтерского учета финансовый результат классифицируется по нескольким критериям:

По источникам формирования: от основной деятельности, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности

от основной деятельности, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности По характеру налогообложения: бухгалтерская прибыль (до налогообложения), налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль

бухгалтерская прибыль (до налогообложения), налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль По периоду формирования: промежуточный финансовый результат, годовой финансовый результат

промежуточный финансовый результат, годовой финансовый результат По экономическому содержанию: маржинальный доход, валовая прибыль, операционная прибыль, прибыль до налогообложения

Правильное понимание сущности финансового результата и его структуры позволяет корректно отразить в учете все хозяйственные операции и сформировать достоверную бухгалтерскую отчетность. 📑

Учет доходов и расходов: счета и проводки

Фундамент формирования финансового результата закладывается в процессе учета доходов и расходов. Для их корректного отражения необходимо понимать принципы работы со счетами 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы". 💰

Доходы и расходы по обычным видам деятельности аккумулируются на счете 90 "Продажи", который имеет следующую структуру:

90.1 – Выручка

90.2 – Себестоимость продаж

90.3 – НДС

90.4 – Акцизы

90.5 – Экспортные пошлины

90.7 – Коммерческие расходы

90.8 – Управленческие расходы

90.9 – Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91, который структурирован следующим образом:

91.1 – Прочие доходы

91.2 – Прочие расходы

91.9 – Сальдо прочих доходов и расходов

Основные проводки при отражении доходов и расходов:

Содержание операции Дебет Кредит Отражена выручка от продажи товаров (работ, услуг) 62 90.1 Начислен НДС от реализации 90.3 68.НДС Списана себестоимость проданной продукции 90.2 43 Списаны коммерческие расходы 90.7 44 Списаны управленческие расходы 90.8 26 Отражены прочие доходы (проценты по займам) 76 91.1 Отражены прочие расходы (штрафы, пени) 91.2 76

При учете доходов и расходов критически важно соблюдать принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, доходы и расходы должны отражаться в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств. 📅

Марина Викторовна, аудитор-консультант У клиента — средней производственной компании — возникла проблема с отражением доходов и расходов по долгосрочному проекту. Контракт был заключен на 18 месяцев, с поэтапной сдачей работ. Бухгалтерия компании привыкла отражать доход только после подписания финальных актов, что привело к искаженному финансовому результату: сначала отражались только расходы (период казался убыточным), а потом — резкий скачок прибыли. Мы предложили метод учета «по степени готовности»: расходы признавались в момент их возникновения, а доходы — пропорционально объему выполненных работ с отражением через счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Это позволило равномерно распределить финансовый результат, что улучшило аналитику, планирование денежных потоков и сделало отчетность более достоверной. Кстати, налоговые риски тоже снизились — равномерное признание дохода оказалось выгоднее при долгосрочных проектах.

Доходы и расходы можно дополнительно классифицировать по различным аналитическим признакам. Для этого в бухгалтерском учете организуется многоуровневый аналитический учет доходов и расходов по:

Видам продукции, работ, услуг

Основным и вспомогательным производствам

Географическим сегментам

Центрам ответственности

Каналам продаж

Важно помнить, что счета 90 и 91 являются собирательно-распределительными, и к концу года должны иметь нулевое сальдо. Это достигается ежемесячным закрытием субсчетов на счета 90.9 и 91.9 соответственно, а затем списанием финансового результата на счет 99 "Прибыли и убытки". ⚖️

Формирование прибыли: типовые бухгалтерские операции

Формирование прибыли в бухгалтерском учете — это последовательный процесс, который включает в себя несколько этапов и требует точного отражения всех компонентов финансового результата. Рассмотрим основные типовые операции, связанные с формированием прибыли компании. 📈

Процесс формирования прибыли начинается с ежемесячного определения финансового результата от основной деятельности. Для этого используются следующие проводки:

Дт 90.9 Кт 99 — отражена прибыль от продаж

Дт 99 Кт 90.9 — отражен убыток от продаж

Далее определяется финансовый результат от прочих видов деятельности:

Дт 91.9 Кт 99 — отражена прибыль от прочих операций

Дт 99 Кт 91.9 — отражен убыток от прочих операций

После формирования общей прибыли до налогообложения требуется отразить расчеты по налогу на прибыль:

Дт 99 Кт 68.4 — начислен налог на прибыль

Дт 99 Кт 09 — списан отложенный налоговый актив

Дт 77 Кт 99 — списано отложенное налоговое обязательство

Рассмотрим пример типовых операций по формированию прибыли компании ООО "Меркурий" за июнь 2025 года:

Отражена выручка от реализации продукции: Дт 62 Кт 90.1 — 1 200 000 руб. Начислен НДС от реализации: Дт 90.3 Кт 68.НДС — 200 000 руб. Списана себестоимость проданной продукции: Дт 90.2 Кт 43 — 700 000 руб. Списаны коммерческие расходы: Дт 90.7 Кт 44 — 50 000 руб. Определен финансовый результат от продаж: Дт 90.9 Кт 99 — 250 000 руб. (прибыль) Начислены проценты по выданному займу: Дт 76 Кт 91.1 — 30 000 руб. Признаны расходы по оплате банковских услуг: Дт 91.2 Кт 76 — 5 000 руб. Определен финансовый результат от прочих операций: Дт 91.9 Кт 99 — 25 000 руб. (прибыль) Начислен налог на прибыль (20%): Дт 99 Кт 68.4 — 55 000 руб. [(250 000 + 25 000) × 20%] Определена чистая прибыль: 250 000 + 25 000 – 55 000 = 220 000 руб.

При формировании прибыли необходимо учитывать различные нюансы, например:

Постоянные и временные налоговые разницы, которые учитываются согласно ПБУ 18/02

Особенности формирования прибыли в организациях с обособленными подразделениями

Корректное распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов

Специфику формирования прибыли в зависимости от отрасли деятельности компании

Особое внимание следует обратить на правильность определения момента признания доходов и расходов. Так, доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, должны быть распределены между этими периодами. 🗓️

Для эффективного формирования финансового результата рекомендуется также разработать внутренний регламент, определяющий:

Порядок признания выручки по долгосрочным контрактам

Метод распределения косвенных расходов

Порядок формирования резервов и их влияние на финансовый результат

Процедуру закрытия отчетного периода и формирования финансового результата

Правильное формирование прибыли в бухгалтерском учете является основой для объективной оценки эффективности деятельности предприятия и принятия обоснованных управленческих решений. 📊

Отражение убытков в бухгалтерском учете

Убыток в бухгалтерском учете — это превышение расходов над доходами за отчетный период. Отражение убытков имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо учитывать для корректного формирования финансовых результатов. 📉

Механизм отражения убытков в бухгалтерском учете зависит от источника их возникновения:

Убыток от основной деятельности

Убыток от прочих операций

Убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде

Убыток от чрезвычайных ситуаций

Основные проводки при отражении убытков:

Операция Дебет Кредит Отражен убыток от основной деятельности 99 90.9 Отражен убыток от прочих операций 99 91.9 Списание убытка отчетного года 84 99 Покрытие убытка за счет резервного капитала 82 84 Покрытие убытка за счет добавочного капитала 83 84 Покрытие убытка за счет взносов учредителей 75.1 84

Рассмотрим пример отражения убытков в бухгалтерском учете компании ООО "Альфа" за III квартал 2025 года:

Отражена выручка от реализации услуг: Дт 62 Кт 90.1 — 800 000 руб. Начислен НДС от реализации: Дт 90.3 Кт 68.НДС — 133 333 руб. Списаны затраты на оказание услуг: Дт 90.2 Кт 20 — 750 000 руб. Отражен убыток от продаж: Дт 99 Кт 90.9 — 83 333 руб. Отражены проценты по долгосрочному кредиту: Дт 91.2 Кт 67 — 50 000 руб. Получена неустойка от поставщика: Дт 76 Кт 91.1 — 20 000 руб. Отражен убыток от прочих операций: Дт 99 Кт 91.9 — 30 000 руб. Отражено изменение отложенных налоговых активов: Дт 09 Кт 68 — 22 667 руб. [(83 333 + 30 000) × 20%] По итогам года убыток составил: 83 333 + 30 000 = 113 333 руб. Списание убытка в конце года: Дт 84 Кт 99 — 113 333 руб.

Особое внимание при отражении убытков следует уделить налоговым аспектам. Согласно ст. 283 НК РФ, убыток, полученный налогоплательщиком в предыдущем налоговом периоде, может быть перенесен на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 🕙

При этом в бухгалтерском учете формируется отложенный налоговый актив, который отражается проводкой:

Дт 09 Кт 68 — отражен отложенный налоговый актив на сумму убытка, который будет использован для уменьшения налога на прибыль в будущих периодах

Для покрытия убытков в бухгалтерском учете могут быть использованы различные источники:

Резервный капитал, созданный специально для этих целей

Добавочный капитал (в части, не связанной с переоценкой активов)

Дополнительные взносы учредителей

Прибыль будущих периодов

Важно помнить, что непокрытый убыток в балансе отражается с отрицательным знаком в разделе "Капитал и резервы" и уменьшает величину собственного капитала организации. Это может существенно влиять на финансовые коэффициенты и инвестиционную привлекательность компании. 📊

Для минимизации негативных последствий убытков рекомендуется:

Регулярно проводить анализ рентабельности по направлениям деятельности

Своевременно выявлять убыточные подразделения и принимать решения по оптимизации их работы

Разрабатывать программы сокращения издержек и повышения эффективности

Формировать резервы для покрытия потенциальных убытков

Корректное отражение убытков в бухгалтерском учете — это не только требование законодательства, но и важный элемент управленческой информации, которая помогает руководству принимать обоснованные решения по выводу организации из кризисной ситуации. 💡

Закрытие счетов и распределение финансового результата

Завершающим этапом учетного цикла является закрытие счетов бухгалтерского учета и распределение финансового результата. Эта процедура необходима для формирования достоверной отчетности и подведения итогов деятельности организации за отчетный период. 📝

Процесс закрытия счетов происходит в определенной последовательности:

Закрытие субсчетов счета 90 "Продажи" Закрытие субсчетов счета 91 "Прочие доходы и расходы" Определение промежуточного финансового результата на счете 99 "Прибыли и убытки" Отражение расчетов по налогу на прибыль Формирование чистой прибыли (убытка) отчетного периода Реформация баланса — закрытие счета 99 и списание финансового результата на счет 84 Распределение чистой прибыли или погашение убытка

Ежемесячно, при закрытии периода, субсчета счетов 90 и 91 закрываются внутренними проводками:

Дт 90.1 Кт 90.9 — закрытие субсчета "Выручка"

Дт 90.9 Кт 90.2 — закрытие субсчета "Себестоимость продаж"

Дт 90.9 Кт 90.3 — закрытие субсчета "НДС"

Дт 90.9 Кт 90.7 — закрытие субсчета "Коммерческие расходы"

Дт 90.9 Кт 90.8 — закрытие субсчета "Управленческие расходы"

Дт 91.1 Кт 91.9 — закрытие субсчета "Прочие доходы"

Дт 91.9 Кт 91.2 — закрытие субсчета "Прочие расходы"

По окончании отчетного года (31 декабря) проводится реформация баланса:

Дт 99 Кт 84 — списана чистая прибыль отчетного года

Дт 84 Кт 99 — списан чистый убыток отчетного года

После формирования чистой прибыли на счете 84 организация может принять решение о ее распределении. Основные направления распределения прибыли и соответствующие им проводки:

Направление использования прибыли Дебет Кредит Начисление дивидендов учредителям 84 70, 75.2 Формирование резервного капитала 84 82 Увеличение уставного капитала 84 80 Покрытие убытков прошлых лет 84 (прибыль) 84 (убыток) Создание фондов накопления, потребления и др. 84 84 (субсчета)

Рассмотрим пример закрытия счетов и распределения финансового результата в АО "Бета" по итогам 2025 года:

Закрытие субсчетов счета 90 (годовые обороты): Дт 90.1 Кт 90.9 — 25 000 000 руб. (закрыт субсчет "Выручка")

Дт 90.9 Кт 90.2 — 18 000 000 руб. (закрыт субсчет "Себестоимость")

Дт 90.9 Кт 90.3 — 4 166 667 руб. (закрыт субсчет "НДС")

Дт 90.9 Кт 90.7 — 800 000 руб. (закрыты коммерческие расходы)

Дт 90.9 Кт 90.8 — 400 000 руб. (закрыты управленческие расходы) Закрытие субсчетов счета 91: Дт 91.1 Кт 91.9 — 1 200 000 руб. (закрыт субсчет "Прочие доходы")

Дт 91.9 Кт 91.2 — 800 000 руб. (закрыт субсчет "Прочие расходы") Определение годового финансового результата: Дт 90.9 Кт 99 — 1 633 333 руб. (прибыль от продаж)

Дт 91.9 Кт 99 — 400 000 руб. (прибыль от прочих операций) Начисление налога на прибыль: Дт 99 Кт 68.4 — 406 667 руб. [(1 633 333 + 400 000) × 20%] Реформация баланса: Дт 99 Кт 84 — 1 626 666 руб. (чистая прибыль года) Распределение прибыли (по решению собрания акционеров): Дт 84 Кт 82 — 81 333 руб. (5% в резервный капитал)

Дт 84 Кт 75.2 — 1 000 000 руб. (на дивиденды)

Остаток нераспределенной прибыли — 545 333 руб. (на развитие предприятия)

При распределении финансового результата важно учитывать требования законодательства и учредительных документов. Например, акционерные общества обязаны формировать резервный капитал в размере не менее 5% от уставного капитала. 🛡️

Принятие решения о распределении прибыли относится к компетенции общего собрания участников (акционеров) и должно быть надлежащим образом документально оформлено. Кроме того, необходимо учитывать ограничения на выплату дивидендов, установленные законодательством, например:

Выплата дивидендов не допускается, если стоимость чистых активов меньше уставного капитала

Дивиденды не могут выплачиваться при наличии признаков банкротства

Необходимо соблюдение определенного соотношения между выплачиваемыми дивидендами и чистой прибылью общества

Грамотное закрытие счетов и распределение финансового результата позволяет не только сформировать достоверную отчетность, но и обеспечить баланс между интересами собственников и потребностями развития организации. ⚖️