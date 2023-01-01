Финансовые инструменты простыми словами: что это и как работают

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Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, интересующиеся финансовыми инструментами

Люди, стремящиеся улучшить своё финансовое благополучие и накопления

Те, кто хочет получить представление об основах финансового анализа и инвестиционных стратегий Представьте, что финансовые инструменты — это просто инструменты в вашем денежном ящике с инструментами. Как молоток помогает забить гвоздь, так акция позволяет заработать на росте компании. Многие считают финансовые инструменты чем-то пугающе сложным, доступным только людям в дорогих костюмах с Уолл-стрит. Но на самом деле это просто способы превратить ваши деньги в еще больше денег — если знать, какой инструмент для какой задачи подходит. 🧰 💰 Давайте разберёмся, что это за инструменты и как они могут работать на ваше финансовое благополучие.

Что такое финансовые инструменты простыми словами

Финансовые инструменты — это юридические соглашения, благодаря которым одни люди дают деньги другим с целью получения прибыли. По сути, это способы вложения денег, которые дают право на какие-то финансовые активы или договорные отношения. 💼

Представьте, что вы даете соседу в долг 1000 рублей, а через месяц он возвращает вам 1100 рублей. Это простейший пример финансового инструмента — долговой расписки. Только в мире финансов такие "расписки" могут быть намного сложнее и иметь различные формы.

Главная идея любого финансового инструмента заключается в том, что вы предоставляете свои деньги (или другие ресурсы) кому-то и ожидаете получить что-то взамен. Обычно это:

Больше денег, чем вы вложили (прибыль)

Права на какую-то часть бизнеса (доля в компании)

Регулярные выплаты (проценты, дивиденды)

Возможность купить что-то по заранее оговоренной цене

Антон Савельев, персональный финансовый советник Помню, как одна моя клиентка, Ирина, долго хранила все сбережения на депозите под 4% годовых. "Это же самый надежный способ", — говорила она мне. Когда я объяснил ей, что с учетом инфляции ее деньги на самом деле обесцениваются, она была шокирована. Мы начали с малого — перевели часть средств в государственные облигации с доходностью 8%. Через полгода, увидев первые выплаты купонов, она позвонила мне вся в восторге: "Антон, а ведь это работает! И никаких особых знаний не нужно". Через год Ирина уже сама разбиралась в ETF и даже купила первые акции. Ключевым было простое понимание, что финансовые инструменты — это не какая-то абстракция, а просто разные способы заставить деньги работать.

Если говорить совсем просто, финансовые инструменты — это разные "денежные машины", в которые вы загружаете свои сбережения, а они (в идеале) производят для вас еще больше денег. Каждая такая "машина" работает по своим правилам и имеет свои особенности. 🏭

Характеристика Объяснение Пример Ликвидность Насколько быстро можно превратить инструмент в деньги акции — высокая, недвижимость — низкая Риск Вероятность потерять часть или все вложения государственные облигации — низкий, криптовалюты — высокий Доходность Сколько денег может принести инструмент депозит — 5-7%, акции — потенциально до 20% и выше Волатильность Насколько сильно колеблется цена инструмента со временем облигации — низкая, акции технологических компаний — высокая

Основные виды финансовых инструментов для начинающих

Мир финансовых инструментов огромен, но начинающему инвестору достаточно знать о нескольких основных типах. Рассмотрим самые распространенные и понятные из них. 🔍

1. Банковские депозиты (вклады) — самый простой инструмент. Вы даете банку свои деньги на определенный срок, а банк платит вам проценты. Это как одолжить другу денег, но с гарантированной отдачей. Главное преимущество — надежность (до 1,4 млн рублей застрахованы государством), но доходность обычно ниже инфляции.

2. Облигации — по сути, это долговая расписка. Покупая облигацию, вы даете в долг компании или государству. Они обещают вернуть вам всю сумму в определенный день (дату погашения) и регулярно платить проценты (купоны). Это как депозит, но с возможностью продать свое право на возврат денег другому человеку.

3. Акции — покупая акции, вы становитесь совладельцем компании. Теперь часть прибыли компании принадлежит вам в виде дивидендов. Кроме того, если компания растет и развивается, растет и цена ее акций — вы можете продать их дороже, чем купили. Это как купить долю в бизнесе друга, который открывает кофейню.

4. ETF (биржевые инвестиционные фонды) — это как "коробка с акциями" многих компаний. Покупая одну акцию ETF, вы фактически покупаете маленькие доли во множестве компаний сразу. Например, ETF на S&P 500 позволяет инвестировать в 500 крупнейших американских компаний одной кнопкой. 📊

5. ПИФы (паевые инвестиционные фонды) — похожи на ETF, но управляются профессиональным управляющим. Вы покупаете пай фонда, а управляющий решает, в какие активы вложить деньги фонда.

Мария Корнеева, инвестиционный тренер Михаил, инженер 45 лет, всю жизнь хранил деньги только на депозитах, потому что "так делал еще мой отец". Когда он пришел ко мне на консультацию в 2023 году, мы подсчитали, сколько он потерял на упущенной выгоде за 20 лет — сумма оказалась внушительной. "Если бы я тогда просто купил облигации федерального займа и акции Сбербанка, мог бы уже выйти на пенсию", — признался он. Мы составили диверсифицированный портфель, включающий 40% облигаций, 30% "голубых фишек" (акций крупных стабильных компаний), 20% ETF на американский рынок и 10% на высокорисковые, но потенциально высокодоходные акции. Через полгода Михаил признался: "Знаете, самое удивительное — это оказалось намного проще, чем я думал все эти годы".

6. Недвижимость — классический инструмент инвестирования. Вы покупаете квартиру или дом и получаете доход от аренды, а также потенциальный рост стоимости самой недвижимости со временем.

7. Драгоценные металлы — золото, серебро, платина. Исторически использовались как защита от инфляции и экономических потрясений. Можно покупать физически (слитки, монеты) или через специальные счета и ETF.

Как работают финансовые инструменты на практике

Теория — это хорошо, но давайте посмотрим, как финансовые инструменты работают в реальной жизни. 🔄

Акции: механизм работы Представьте, что компания "Яблочный Сок" решила расширяться и построить новый завод. Ей нужно 100 миллионов рублей. Компания выпускает 1 миллион акций по 100 рублей каждая.

Вы покупаете 100 акций за 10 000 рублей и становитесь владельцем 0,01% компании. Если компания будет успешной, произойдет следующее:

Компания начнет получать больше прибыли и выплачивать дивиденды — например, 5 рублей на акцию в год. Вы получите 500 рублей ежегодно.

Другие инвесторы увидят успех компании и захотят купить ее акции. Из-за повышенного спроса цена акций вырастет, например, до 150 рублей за штуку.

Теперь ваши 100 акций стоят 15 000 рублей. Если вы их продадите, то заработаете 5 000 рублей "чистыми" (плюс полученные дивиденды).

Но если дела пойдут плохо, и компания начнет терять деньги, цена акций может упасть до 70 рублей, и ваши инвестиции обесценятся. Это риск, который приходит вместе с потенциально высокой доходностью. 📈

Облигации: механизм работы Та же компания "Яблочный Сок" может привлечь деньги, выпустив облигации. Она выпускает 1000 облигаций по 100 000 рублей с купоном 10% годовых и сроком погашения 3 года.

Вы покупаете одну облигацию за 100 000 рублей. Теперь:

Каждый год компания выплачивает вам 10 000 рублей (10% от номинала) в качестве купонного дохода.

Через 3 года компания вернет вам все 100 000 рублей.

Итого за 3 года вы получите 30 000 рублей купонного дохода + вернете исходные 100 000 рублей.

Если в какой-то момент вам срочно понадобятся деньги, вы можете продать облигацию на вторичном рынке. В зависимости от текущих процентных ставок и финансового положения компании, цена может быть выше или ниже номинала.

ETF: механизм работы ETF на индекс S&P 500 включает акции 500 крупнейших американских компаний. Покупая одну акцию такого ETF, вы фактически приобретаете маленькие доли в Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola и еще 496 компаниях сразу.

Цена ETF растет или падает в зависимости от средневзвешенного изменения цен всех входящих в него акций. Это отличный способ диверсификации — даже если несколько компаний в индексе потерпят неудачу, другие могут показать рост и компенсировать убытки. 🧩

Финансовый инструмент Как вкладываете Как зарабатываете Когда получаете доход Банковский депозит Отдаете деньги банку на определенный срок Процентами, которые начисляет банк В конце срока или периодически Акции Покупаете долю в компании Дивидендами и ростом стоимости акций Дивиденды — периодически, прибыль от продажи — при продаже Облигации Даёте в долг компании или государству Купонными выплатами и возвратом номинала Купоны — периодически, номинал — при погашении ETF Покупаете долю в корзине активов Ростом стоимости ETF и дивидендами При продаже ETF или периодически (дивиденды) Недвижимость Покупаете объект недвижимости Сдаете в аренду или перепродаете дороже Ежемесячно (аренда) или при продаже

Как выбрать подходящие финансовые инструменты

Выбор финансовых инструментов похож на составление гардероба — нужно учитывать свои личные предпочтения, цели, "размер" (финансовые возможности) и "сезон" (текущую экономическую ситуацию). 👔

При выборе финансовых инструментов учитывайте следующие факторы:

Ваши финансовые цели . Копите на квартиру через 5 лет? На образование детей через 15 лет? На пенсию через 30 лет? Разные цели требуют разных инструментов.

. Копите на квартиру через 5 лет? На образование детей через 15 лет? На пенсию через 30 лет? Разные цели требуют разных инструментов. Временной горизонт . Чем дольше вы готовы инвестировать, тем более рискованные инструменты можно использовать, так как у вас будет время пережить возможные колебания рынка.

. Чем дольше вы готовы инвестировать, тем более рискованные инструменты можно использовать, так как у вас будет время пережить возможные колебания рынка. Толерантность к риску . Насколько спокойно вы относитесь к временному падению стоимости ваших инвестиций? Если любое падение вызывает стресс, лучше выбирать более консервативные инструменты.

. Насколько спокойно вы относитесь к временному падению стоимости ваших инвестиций? Если любое падение вызывает стресс, лучше выбирать более консервативные инструменты. Ликвидность . Как быстро вам может понадобиться доступ к деньгам? Если важна возможность быстро продать актив, избегайте инструментов с ограничениями на досрочное закрытие.

. Как быстро вам может понадобиться доступ к деньгам? Если важна возможность быстро продать актив, избегайте инструментов с ограничениями на досрочное закрытие. Сумма инвестиций. Некоторые инструменты требуют значительного капитала (например, недвижимость), другие доступны с минимальными вложениями.

Вот практический подход к выбору инструментов в зависимости от ваших целей:

Для финансовой подушки безопасности (3-6 месячных расходов):

Банковские депозиты с возможностью пополнения и частичного снятия

Короткие облигации (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН) — государственные облигации с низким риском

Счета с повышенным процентом на остаток

Для среднесрочных целей (3-7 лет):

Облигации с погашением в срок достижения вашей цели

Консервативные ETF на облигации

Сбалансированные ПИФы (сочетание акций и облигаций)

Для долгосрочных целей (более 10 лет):

ETF на широкий рынок акций (например, на индекс S&P 500, MSCI World)

Отдельные акции компаний с долгосрочными перспективами роста

Недвижимость (если есть средства для первоначального взноса)

Помните золотое правило инвестирования: диверсификация. Не кладите все яйца в одну корзину, распределяйте инвестиции между разными инструментами. 🥚

Риски и доходность: баланс в мире финансов

В мире финансов работает железное правило: чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Представьте это как отношения между двумя чашами весов — когда одна поднимается, другая опускается. ⚖️

Понимание взаимосвязи риска и доходности критически важно для успешного инвестирования. Вот как выглядит эта связь для основных финансовых инструментов (от низкого риска к высокому):

Банковские депозиты : риск практически отсутствует (до 1,4 млн рублей), но и доходность минимальна — обычно 5-7% годовых.

: риск практически отсутствует (до 1,4 млн рублей), но и доходность минимальна — обычно 5-7% годовых. Государственные облигации : очень низкий риск, доходность немного выше депозитов — около 7-9% годовых.

: очень низкий риск, доходность немного выше депозитов — около 7-9% годовых. Корпоративные облигации надежных эмитентов : умеренный риск, доходность 8-12% годовых.

: умеренный риск, доходность 8-12% годовых. Облигации компаний с невысоким кредитным рейтингом : повышенный риск, доходность 12-16% годовых.

: повышенный риск, доходность 12-16% годовых. Акции стабильных "голубых фишек" : средний риск, потенциальная доходность 10-15% годовых.

: средний риск, потенциальная доходность 10-15% годовых. Акции компаний "второго эшелона" : высокий риск, потенциальная доходность 15-25% годовых.

: высокий риск, потенциальная доходность 15-25% годовых. Акции молодых растущих компаний: очень высокий риск, потенциальная доходность может превышать 25% годовых, но с возможностью значительных убытков.

Ключевой момент: не существует "плохих" или "хороших" финансовых инструментов. Есть инструменты, подходящие или не подходящие для ваших конкретных целей и склонности к риску. 🎯

Вот несколько стратегий управления рисками, которые использую профессиональные инвесторы:

Диверсификация . Распределяйте инвестиции между разными классами активов и финансовыми инструментами. Если один актив покажет плохой результат, другие могут его компенсировать.

. Распределяйте инвестиции между разными классами активов и финансовыми инструментами. Если один актив покажет плохой результат, другие могут его компенсировать. Долгосрочный подход . Чем дольше временной горизонт, тем меньше влияние краткосрочных колебаний рынка на конечный результат.

. Чем дольше временной горизонт, тем меньше влияние краткосрочных колебаний рынка на конечный результат. Регулярное инвестирование . Вкладывайте деньги частями через равные промежутки времени, а не всю сумму сразу (стратегия усреднения).

. Вкладывайте деньги частями через равные промежутки времени, а не всю сумму сразу (стратегия усреднения). Ребалансировка портфеля . Периодически возвращайте соотношение различных активов в портфеле к изначально запланированному.

. Периодически возвращайте соотношение различных активов в портфеле к изначально запланированному. Установка стоп-лоссов. Заранее определите, какую максимальную потерю вы готовы принять, и продавайте актив при достижении этого уровня.

Помните, что риск — это не только возможность потерять деньги, но и упущенная выгода. Слишком консервативный подход может привести к тому, что ваши сбережения не будут поспевать даже за инфляцией. Найти собственный баланс между риском и доходностью — вот искусство успешного инвестора. 🧠