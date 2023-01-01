Финансовые активы простыми словами: что это и как с ними работать

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Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, желающие разобраться в финансовых активах

Люди, заинтересованные в улучшении финансовой грамотности

Те, кто хочет профессионально заняться анализом и управлением активами Представьте, что ваши деньги — это семена. Их можно просто хранить в кармане, а можно посадить и вырастить целое финансовое дерево. Финансовые активы — это именно те грядки, куда вы сажаете свои денежные семена, чтобы они приносили плоды. Многие считают мир инвестиций сложным и запутанным, но на самом деле любой может научиться выращивать свой капитал, если понимает основные принципы. Давайте разберемся, что такое финансовые активы на самом деле и как заставить их работать на вас. 💰

Финансовые активы: суть и значение простыми словами

Финансовый актив — это что-то ценное, что вы покупаете не для использования, а для получения дохода в будущем. В отличие от телевизора или машины, которые со временем теряют ценность, финансовые активы способны приносить дополнительные деньги.

Проще говоря, финансовый актив — это любая ценность, которую вы можете:

Купить и продать на рынке

Использовать для получения регулярного дохода

Рассматривать как способ сохранения и приумножения капитала

Передать другим людям как имущество

Существуют разные классы финансовых активов, некоторые более надежные и предсказуемые, другие — рискованные, но потенциально более доходные. Они отличаются по ликвидности (то есть, насколько быстро их можно продать без потери стоимости), риску и потенциальной доходности.

Характеристика Объяснение Примеры Ликвидность Насколько быстро актив можно превратить в деньги Высокая: акции, низкая: недвижимость Волатильность Насколько сильно меняется стоимость со временем Высокая: криптовалюты, низкая: облигации Доходность Сколько прибыли приносит актив Высокая: венчурные инвестиции, низкая: депозиты Защита от инфляции Способность сохранять покупательную способность Хорошая: акции, драгметаллы; слабая: наличные

Почему вообще стоит работать с финансовыми активами? Есть несколько веских причин:

Пассивный доход — деньги работают и приносят прибыль, даже когда вы спите

— деньги работают и приносят прибыль, даже когда вы спите Защита от инфляции — правильно подобранные активы растут быстрее, чем обесцениваются деньги

— правильно подобранные активы растут быстрее, чем обесцениваются деньги Финансовая свобода — создание источников дохода, не зависящих от вашей зарплаты

— создание источников дохода, не зависящих от вашей зарплаты Долгосрочное благосостояние — формирование капитала для крупных целей и пенсии

Антон Воронов, финансовый консультант Один из моих клиентов, Алексей, пришел ко мне с типичной ситуацией: 32 года, хорошая зарплата в IT-компании, но все деньги лежат на обычном банковском счете. Когда мы подсчитали, сколько он потерял из-за инфляции за последние 5 лет, он был шокирован — почти 30% покупательной способности испарилось! Мы начали с базовых шагов: сформировали "подушку безопасности" на 6 месяцев расходов, разместили её на депозите с возможностью пополнения и снятия. Для долгосрочных целей открыли брокерский счёт и сформировали портфель из ETF на американский рынок (60%) и облигаций федерального займа (40%). Через три года его капитал вырос на 22%, несмотря на рыночные колебания, а сам Алексей признался, что начал спать спокойнее, зная, что его деньги защищены от инфляции и работают на него.

Основные виды финансовых активов и их отличия

Финансовые активы можно разделить на несколько основных групп. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим основные виды: 🔍

1. Денежные активы Самые ликвидные и одновременно наименее доходные активы. К ним относятся:

Наличные деньги

Средства на текущих банковских счетах

Депозиты до востребования

Валютные накопления

Эти активы обладают максимальной ликвидностью — их можно использовать для расчетов или обменять на другие активы практически мгновенно. Однако они подвержены инфляции и обычно не приносят существенного дохода.

2. Долговые ценные бумаги Это активы, которые представляют собой чьи-то долговые обязательства:

Облигации государственные (ОФЗ)

Облигации корпоративные

Векселя

Депозитные сертификаты

Покупая облигацию, вы фактически даете в долг компании или государству. Они обязуются вернуть вам деньги с процентами через определенный срок. Доходность таких инструментов обычно выше, чем у депозитов, но ниже, чем у акций. Зато и риски значительно ниже.

3. Долевые ценные бумаги Эти активы дают право на долю в капитале компаний:

Акции публичных компаний

Паи в инвестиционных фондах (ПИФы, ETF)

Доли в непубличных компаниях

Покупая акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса и получаете право на часть прибыли (дивиденды). Кроме того, сама стоимость акции может расти, если компания успешно развивается. Это более рискованные, но потенциально более доходные инструменты.

4. Альтернативные инвестиции

Недвижимость (жилая, коммерческая)

Драгоценные металлы (золото, серебро)

Предметы искусства и коллекционирования

Криптовалюты

Эти активы часто используются как способ диверсификации и защиты от инфляции. Они имеют свои циклы роста и падения, которые могут отличаться от традиционных финансовых рынков.

5. Производные финансовые инструменты

Фьючерсы

Опционы

Свопы

Форварды

Эти сложные инструменты получают свою стоимость от других активов. Их чаще используют опытные инвесторы для хеджирования рисков или спекуляций.

Тип актива Потенциальная доходность Риск Ликвидность Минимальный срок Банковские депозиты 3-8% годовых Низкий Средняя/Высокая От 1 месяца Государственные облигации 5-9% годовых Низкий Высокая От 1 года Корпоративные облигации 8-14% годовых Средний Высокая От 1 года Акции 10-20% годовых Высокий Высокая От 3-5 лет Недвижимость 5-15% годовых Средний Низкая От 5 лет Криптовалюты Неопределенная Очень высокий Средняя Неопределенный

Как оценить риски и доходность финансовых активов

Один из ключевых принципов инвестирования — чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Умение правильно оценивать соотношение риска и доходности — главный навык успешного инвестора. Рассмотрим основные аспекты оценки: ⚖️

Оценка риска финансовых активов

Риск можно классифицировать по нескольким параметрам:

Рыночный риск — вероятность потерь из-за общих движений рынка

— вероятность потерь из-за общих движений рынка Кредитный риск — вероятность того, что заемщик не вернет долг

— вероятность того, что заемщик не вернет долг Инфляционный риск — снижение реальной покупательной способности инвестиций

— снижение реальной покупательной способности инвестиций Валютный риск — изменение стоимости активов из-за колебаний курсов валют

— изменение стоимости активов из-за колебаний курсов валют Риск ликвидности — сложность быстрой продажи актива без потери в цене

Для оценки риска используются различные методики и показатели:

Волатильность — насколько сильно колеблется стоимость актива (измеряется стандартным отклонением)

— насколько сильно колеблется стоимость актива (измеряется стандартным отклонением) Коэффициент Шарпа — показывает отношение средней доходности к риску

— показывает отношение средней доходности к риску Максимальная просадка — наибольшее историческое падение стоимости актива от пика до минимума

— наибольшее историческое падение стоимости актива от пика до минимума Бета-коэффициент — показывает, насколько актив зависим от движений рынка в целом

Оценка потенциальной доходности

Доходность финансовых активов может складываться из разных компонентов:

Процентный доход — выплаты по депозитам, купоны по облигациям

— выплаты по депозитам, купоны по облигациям Дивиденды — доля прибыли компании, выплачиваемая акционерам

— доля прибыли компании, выплачиваемая акционерам Прирост капитала — увеличение рыночной стоимости актива со временем

— увеличение рыночной стоимости актива со временем Арендный доход — для недвижимости и некоторых других реальных активов

При оценке потенциальной доходности важно учитывать:

Историческую доходность актива (хотя она не гарантирует будущих результатов)

Экономические прогнозы и тренды отрасли

Финансовое состояние компании (для акций и облигаций)

Налогообложение разных видов дохода

Комиссии посредников (брокеров, управляющих компаний)

Мария Соколова, инвестиционный советник В 2022 году ко мне обратился Сергей, успешный программист, который хотел начать инвестировать свои накопления — около 2 миллионов рублей. Он прочитал несколько книг по инвестированию и был готов вложить все деньги в акции технологических компаний, потому что за последние годы они показывали впечатляющий рост. Мы провели тест на толерантность к риску, который показал, что Сергей переоценивал свою готовность к потенциальным потерям. Вместо агрессивной стратегии мы сформировали сбалансированный портфель: 40% в ETF на фондовый рынок США, 30% в российские государственные облигации, 20% в дивидендные акции и 10% в золото. Буквально через несколько месяцев начался сильный спад на фондовом рынке, и многие технологические акции потеряли 50-70% стоимости. Наш диверсифицированный портфель просел всего на 12%, что позволило Сергею сохранить спокойствие и не поддаться панике. К 2024 году портфель не только восстановился, но и показал рост 14% в годовом исчислении. Главный урок: всегда оценивайте не только потенциальную доходность, но и максимальные потери, которые вы готовы психологически выдержать.

Существует простой принцип распределения активов в зависимости от вашего возраста и готовности к риску. Он заключается в формуле: доля акций в портфеле = 100 – ваш возраст. То есть чем моложе инвестор, тем большую долю рискованных, но потенциально более доходных активов он может себе позволить.

Практические шаги для начала работы с активами

Работа с финансовыми активами требует системного подхода. Начинать стоит с простых шагов, постепенно усложняя свою инвестиционную стратегию по мере получения опыта. Рассмотрим пошаговый план действий: 🚀

Шаг 1: Создайте финансовую базу

Прежде чем начать инвестировать, нужно подготовить финансовый фундамент:

Погасите дорогие кредиты (особенно с процентной ставкой выше 15%)

Сформируйте резервный фонд на 3-6 месяцев расходов (на случай потери дохода)

Определите сумму, которую вы готовы регулярно инвестировать (от 10% ежемесячного дохода)

Составьте список финансовых целей с конкретными суммами и сроками

Резервный фонд лучше хранить на депозите с возможностью частичного снятия или на накопительном счете — это обеспечит некоторый доход и быстрый доступ к деньгам в случае необходимости.

Шаг 2: Определите свой инвестиционный профиль

Ваш инвестиционный профиль зависит от нескольких факторов:

Возраст и горизонт инвестирования

Финансовые цели (покупка недвижимости, образование детей, пенсия)

Толерантность к риску (психологическая готовность к временным потерям)

Знания и опыт в сфере инвестиций

Исходя из этого, можно выбрать одну из типовых стратегий:

Консервативная : 70-80% в облигации и депозиты, 20-30% в акции

: 70-80% в облигации и депозиты, 20-30% в акции Умеренная : 40-60% в облигации, 40-60% в акции

: 40-60% в облигации, 40-60% в акции Агрессивная: 20-30% в облигации, 70-80% в акции и альтернативные инвестиции

Шаг 3: Выберите брокера и откройте счет

Для работы с большинством финансовых активов вам понадобится посредник — брокер. При выборе брокера обращайте внимание на:

Надежность и лицензии (проверяйте на сайте Центрального банка)

Размер комиссий за операции и обслуживание счета

Доступные инструменты и рынки

Удобство платформы и мобильного приложения

Качество аналитики и образовательных материалов

Процесс открытия счета обычно занимает от нескольких минут до нескольких дней, многие брокеры позволяют сделать это полностью онлайн.

Шаг 4: Начните с простых и понятных инструментов

Для первых инвестиций выбирайте максимально простые и понятные инструменты:

ETF на широкий рынок (например, на индекс S&P 500 или Московской биржи)

Государственные облигации (ОФЗ)

Акции крупных стабильных компаний с хорошей дивидендной историей

Банковские вклады в разных валютах

Постепенно, по мере получения опыта, вы сможете добавлять более сложные инструменты.

Шаг 5: Соблюдайте принципы диверсификации

Диверсификация — распределение средств между разными активами — это основной принцип снижения рисков:

Распределяйте средства между разными классами активов (акции, облигации, товарные активы)

Инвестируйте в разные отрасли экономики

Используйте активы из разных географических регионов

Распределяйте покупки во времени (не вкладывайте всю сумму сразу)

Шаг 6: Регулярно пересматривайте и корректируйте портфель

Инвестирование — это не разовая акция, а непрерывный процесс:

Проверяйте состав портфеля не реже раза в полгода

При необходимости восстанавливайте целевые пропорции (ребалансировка)

Корректируйте стратегию при изменении ваших целей или рыночных условий

Регулярно пополняйте инвестиционный портфель

Типичные ошибки новичков при выборе финансовых активов

На пути освоения финансовых активов многие новички совершают типичные ошибки. Знание этих ошибок поможет вам их избежать и сохранить как деньги, так и нервы. ⚠️

1. Инвестирование без плана и целей

Многие начинают инвестировать импульсивно, не имея четкого понимания, зачем они это делают и к чему стремятся. Без конкретных финансовых целей сложно выбрать подходящие активы, определить сроки и оценить результаты.

Как исправить: Прежде чем начинать, сформулируйте свои финансовые цели с конкретными суммами и сроками (например, накопить 3 миллиона на первоначальный взнос за квартиру через 5 лет). Это поможет выбрать подходящие инструменты и оценивать эффективность стратегии.

2. Ставка на один актив или сектор

Увлеченные историями успеха, новички часто вкладывают все деньги в один актив или сектор, который недавно показывал впечатляющие результаты. Такая концентрация многократно увеличивает риски.

Как исправить: Придерживайтесь принципа диверсификации. Распределяйте капитал между разными классами активов, странами и секторами экономики. Хорошее эмпирическое правило: не более 5-10% портфеля в один конкретный актив.

3. Следование рыночным трендам и "горячим" советам

Попытка заработать на модных инвестиционных идеях или советах из сомнительных источников часто приводит к покупке переоцененных активов на пике их стоимости.

Как исправить: Вместо следования "горячим советам" используйте системный подход. Изучайте фундаментальные показатели активов, используйте стратегию усреднения, когда покупаете акции или другие активы регулярно, независимо от настроений рынка.

4. Эмоциональные решения: паника при падениях и эйфория при росте

Человеческая психология подталкивает к покупке на росте (из-за страха упустить возможность) и продаже при падении (из-за страха потерять еще больше). Это прямой путь к стратегии "купи дорого, продай дешево".

Как исправить: Разработайте инвестиционный план заранее и придерживайтесь его, независимо от краткосрочных колебаний рынка. Многим помогает автоматизация инвестиций — регулярное перечисление фиксированной суммы на инвестиционный счет.

5. Игнорирование комиссий и налогов

Новички часто не учитывают влияние комиссий брокеров, управляющих компаний и налогов на итоговую доходность. В долгосрочной перспективе даже небольшие расходы могут существенно уменьшить прибыль.

Как исправить: Выбирайте брокеров с прозрачной и низкой комиссией. Используйте налоговые льготы, такие как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Минимизируйте количество сделок, если каждая из них облагается комиссией.

6. Слишком частая торговля

Попытка обыграть рынок через частые сделки купли-продажи обычно приводит к увеличению расходов на комиссии и налоги, а также к эмоциональному выгоранию.

Как исправить: Для большинства непрофессиональных инвесторов более эффективна стратегия "купи и держи". Исследования показывают, что долгосрочное пассивное инвестирование в большинстве случаев превосходит активную торговлю.

7. Отсутствие регулярного мониторинга и корректировки

Некоторые инвесторы, наоборот, впадают в другую крайность — создают портфель и полностью забывают о нем на годы. Но рынки и условия меняются, и то, что было эффективно пять лет назад, может не работать сегодня.

Как исправить: Проводите регулярный (хотя бы раз в полгода) пересмотр портфеля. Проверяйте соответствие активов вашим текущим целям, корректируйте их соотношение при необходимости, но не реагируйте на каждое рыночное колебание.