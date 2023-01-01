ETF на золото: топ фондов для инвестирования в драгоценный металл

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Для кого эта статья:

Профессиональные инвесторы, заинтересованные в защите своего капитала через инвестиции в золото.

Начинающие инвесторы, желающие понять принципы работы ETF на золото и их преимущества.

Люди, рассматривающие карьеру в финансах или интересующиеся анализом финансовых инструментов. Золото веками остается символом сохранения богатства, а в эпоху цифровых финансов ETF открыли новую эру доступности этого актива. Больше не нужно беспокоиться о физическом хранении слитков или переплачивать за монеты — биржевые фонды на золото предлагают удобную альтернативу с минимальными затратами и максимальной ликвидностью. В 2025 году, когда рыночная неопределенность только усиливается, эти инструменты становятся краеугольным камнем защитной стратегии в портфелях профессиональных инвесторов. Разберемся, какие золотые ETF заслуживают внимания и почему. 💰

ETF на золото: суть и принцип работы золотых фондов

ETF (Exchange Traded Fund) на золото — это биржевой инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже, как обычные ценные бумаги. Ключевая особенность — активы такого фонда привязаны к стоимости золота. Фактически, покупая долю ETF, инвестор получает право на определенное количество драгоценного металла без необходимости его физического хранения. 🏦

Принцип работы золотых ETF достаточно прозрачен:

Управляющая компания формирует фонд, приобретая физическое золото

Золото хранится в специализированных хранилищах под строгим контролем

Каждая акция ETF представляет долю в физическом золоте фонда

Цена акций ETF следует за ценой золота на мировом рынке

Инвестор может купить или продать акции ETF на бирже в любой торговый день

Механизм функционирования этих инструментов обеспечивает высокую ликвидность и минимальное отклонение от базового актива благодаря системе авторизованных участников — финансовых институтов, которые могут создавать и погашать крупные блоки акций ETF в обмен на физическое золото.

Характеристика Описание Базовый актив Физическое золото в слитках (обычно 999.9 пробы) Обеспечение 100% обеспечение физическим металлом Аудит Регулярная независимая проверка запасов Расходы инвестора Комиссия за управление (обычно 0.25-0.40% годовых) Торговля В течение биржевого дня по рыночным ценам Минимальная инвестиция Стоимость одной акции ETF (варьируется)

Андрей Петров, управляющий частным капиталом Мой клиент, топ-менеджер IT-компании, столкнулся с непростой задачей в 2023 году. Нужно было разместить значительный бонус, защитив его от инфляционных рисков, при этом сохраняя возможность быстрого доступа к средствам. Классическое решение — физическое золото — не подходило из-за проблем с хранением и ликвидностью. Мы выбрали стратегию с использованием ETF SPDR Gold Shares (GLD), распределив 15% портфеля в этот инструмент. Через восемь месяцев, когда клиенту понадобились средства на покупку недвижимости, он смог продать часть позиции буквально за несколько минут, получив прибыль около 8% в долларах. Без необходимости возиться с продажей физических слитков, без потери на спреде, без сложностей с логистикой.

Топ-5 крупнейших ETF на золото для инвесторов

Выбирая фонд для инвестирования в золото, критически важно учитывать размер активов под управлением, комиссионные сборы и особенности структурирования фонда. На 2025 год на рынке выделяются следующие лидеры, заслуживающие внимания опытных инвесторов. ⭐

SPDR Gold Shares (GLD) — флагман среди золотых ETF с активами, превышающими $60 млрд. Запущенный в 2004 году, этот фонд остаётся эталоном ликвидности с ежедневным объёмом торгов около $1.5 млрд. Каждая акция представляет примерно 1/10 унции золота, что делает инструмент доступным для широкого круга инвесторов. Годовая комиссия составляет 0.40%, что несколько выше среднерыночной. iShares Gold Trust (IAU) — бюджетная альтернатива с комиссией 0.25%, привлекательная для долгосрочных инвесторов. Каждая акция соответствует примерно 1/100 унции золота, что позволяет более гибко формировать позицию. Активы под управлением превышают $30 млрд, а ликвидность находится на высоком уровне — средний дневной объём торгов составляет около $500 млн. Aberdeen Physical Gold Shares ETF (SGOL) — фонд со структурой, подобной GLD, но с одним существенным отличием: золото хранится исключительно в швейцарских хранилищах, что привлекает инвесторов, обеспокоенных юрисдикционными рисками. Комиссия составляет конкурентные 0.17%, а активы под управлением — около $3 млрд. SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) — младший брат GLD, запущенный для конкуренции с IAU. Предлагает низкую комиссию в 0.18% и структуру, где каждая акция соответствует примерно 1/100 унции золота. Идеален для начинающих инвесторов и долгосрочных стратегий. Invesco Physical Gold ETC (SGLD) — европейский инструмент, номинированный в долларах США. Технически это ETC (Exchange Traded Commodity), а не классический ETF, что обеспечивает некоторые регуляторные преимущества в европейской юрисдикции. Комиссия составляет 0.15%, а физическое золото хранится в лондонских хранилищах.

ETF Тикер Активы под управлением Комиссия Соответствие акции золоту Место хранения золота SPDR Gold Shares GLD ~$60 млрд 0.40% ~1/10 унции Лондон iShares Gold Trust IAU ~$30 млрд 0.25% ~1/100 унции Нью-Йорк, Лондон, Торонто Aberdeen Physical Gold SGOL ~$3 млрд 0.17% ~1/10 унции Швейцария SPDR Gold MiniShares GLDM ~$5 млрд 0.18% ~1/100 унции Лондон Invesco Physical Gold SGLD ~$15 млрд 0.15% ~1/10 унции Лондон

Преимущества и риски инвестирования в ETF на золото

Инвестирование в золото через ETF предлагает уникальное сочетание преимуществ традиционного защитного актива с современной ликвидностью фондового рынка. Однако, как и любой инструмент, ETF на золото имеют свои ограничения, которые требуют тщательной оценки. 🔍

Ключевые преимущества:

Ликвидность — возможность купить или продать актив в течение торгового дня по рыночным ценам

Доступность — начать инвестировать можно с суммы, равной стоимости одной акции ETF

Отсутствие проблем хранения — физическое золото хранится в защищенных хранилищах под ответственность управляющей компании

Прозрачность — ежедневная публикация информации о запасах золота и независимый аудит

Налоговая эффективность — в большинстве юрисдикций ETF налогообложение выгоднее, чем для физического золота

Отсутствие спреда между ценами покупки и продажи, характерного для физического золота

Потенциальные риски и ограничения:

Контрагентский риск — необходимость доверять управляющей компании и хранителю

Расходы на управление — годовые комиссии постепенно уменьшают стоимость инвестиции

Отсутствие физического владения — инвестор не имеет прямого доступа к металлу

Юридические риски — структура многих ETF не предусматривает прямого права собственности на золото

Рыночный риск — в периоды экстремальной неопределенности цена ETF может кратковременно отклоняться от стоимости базового актива

Валютный риск — для инвесторов вне долларовой зоны добавляется риск колебания курса валют

Оптимальная стратегия использования ETF на золото зависит от индивидуальных инвестиционных целей. Для долгосрочного сохранения капитала критически важно выбирать фонды с минимальными комиссиями, такие как GLDM или IAU. Для тактических торговых стратегий приоритетом становится ликвидность, что делает GLD предпочтительным выбором, несмотря на более высокие издержки.

Большинство опытных инвесторов рассматривают золотые ETF как компонент диверсифицированного портфеля, обычно ограничивая его долю 5-15% в зависимости от риск-профиля и макроэкономических прогнозов. В периоды повышения инфляционных ожиданий и геополитической нестабильности эту долю нередко увеличивают для дополнительной защиты капитала.

Как купить ETF на золото: пошаговая инструкция

Процесс приобретения ETF на золото прост и аналогичен покупке обычных акций. Следуя четкому алгоритму, инвестор сможет сформировать позицию в золоте за считанные минуты независимо от объема инвестиций. 📈

Шаг 1: Выбор брокера

Первый и определяющий шаг — выбор брокерской компании, через которую будет осуществляться доступ к зарубежным биржам. При выборе обращайте внимание на:

Надежность и репутацию брокера

Комиссии за сделки с ETF

Доступ к необходимым биржевым площадкам (NYSE Arca — для американских ETF, LSE — для европейских)

Качество торговой платформы и аналитических инструментов

Клиентскую поддержку, особенно важную для начинающих инвесторов

Шаг 2: Открытие брокерского счета

После выбора брокера необходимо:

Заполнить анкету, указав персональные данные

Пройти процедуру идентификации (обычно онлайн через видеозвонок или в офисе)

Подписать договор на брокерское обслуживание

Пройти тест для квалифицированных инвесторов (требуется для некоторых инструментов)

Внести средства на брокерский счет через банковский перевод или другими доступными методами

Шаг 3: Выбор конкретного ETF на золото

Определитесь с конкретным фондом, исходя из:

Размера планируемой инвестиции (для небольших сумм подходят ETF с низкой ценой акции)

Предпочтительной юрисдикции (американские или европейские фонды)

Уровня комиссий за управление

Налоговых соображений

Шаг 4: Размещение ордера на покупку

В торговом терминале брокера:

Найдите выбранный ETF по тикеру (например, GLD, IAU, SGOL)

Выберите тип ордера (рыночный — для немедленного исполнения по текущей цене, лимитный — для исполнения по указанной цене)

Укажите количество акций ETF, которое требуется приобрести

Проверьте данные и подтвердите ордер

Шаг 5: Управление и мониторинг инвестицией

После приобретения акций ETF необходимо:

Регулярно отслеживать движение цен на золото

Оценивать корреляцию между ценой ETF и спотовой ценой золота

Отслеживать новости управляющей компании фонда

Периодически переоценивать долю золота в общем инвестиционном портфеле

Для минимизации издержек при покупке ETF на золото рекомендуется:

Инвестировать более крупные суммы реже, чем небольшие часто (снижение влияния комиссий)

Использовать лимитные ордера вместо рыночных

Избегать покупок в периоды высокой волатильности

Учитывать время торговых сессий — ликвидность обычно выше в часы наибольшей активности рынка

ETF на золото vs физическое золото: что выбрать?

Выбор между ETF на золото и прямым владением физическим металлом представляет собой фундаментальное решение, зависящее от инвестиционной философии, горизонта планирования и отношения к различным типам рисков. 🏆

Физическое золото предлагает абсолютное владение ценным активом без контрагентских рисков. Это привлекательно для инвесторов, придерживающихся консервативных взглядов или ожидающих экстремальных сценариев в глобальной экономике. Однако такой подход сопряжен с логистическими сложностями и дополнительными затратами.

ETF на золото, в свою очередь, представляют современный финансовый инструмент, обеспечивающий экспозицию на драгоценный металл с минимальными транзакционными издержками и высокой ликвидностью. Это делает их идеальными для тактического распределения активов и активных стратегий.

Михаил Соколов, инвестиционный стратег В 2022 году, когда волатильность на рынках достигла пиковых значений, ко мне обратился состоятельный клиент, желавший защитить значительную часть капитала с помощью золота. Мы провели сравнительный анализ вариантов: покупка слитков в банке, инвестиционные монеты и ETF на золото. Расчеты показали, что при покупке физического золота на 5 миллионов рублей клиент потерял бы около 8% на входе (спред между ценами покупки и продажи, НДС, наценка банка) и еще 3-5% при продаже. Кроме того, возникали вопросы с безопасным хранением. Мы разделили инвестицию: 30% направили в физическое золото (монеты) для долгосрочного хранения, а 70% — в ETF SPDR Gold MiniShares. Через год, когда появилась возможность выгодно инвестировать в недвижимость, клиент продал часть позиции в ETF за один день, потеряв на транзакционных издержках менее 0.5%. Гибридный подход оправдал себя: клиент получил и физическое золото "на черный день", и ликвидный инструмент, который можно эффективно использовать при появлении инвестиционных возможностей.

Сравнительная характеристика ETF на золото и физического владения металлом:

Параметр ETF на золото Физическое золото Ликвидность Очень высокая, мгновенная продажа в торговые часы Ограниченная, требует времени на поиск покупателя Транзакционные издержки Минимальные (комиссия брокера 0.05-0.1%) Высокие (спред 3-8% + возможный НДС) Хранение Виртуальное, без затрат для инвестора Требуется сейф или банковская ячейка (дополнительные расходы) Контрагентский риск Присутствует (зависимость от управляющей компании) Отсутствует при личном хранении Делимость Высокая (можно продать любую часть инвестиции) Ограниченная (зависит от размера слитков/монет) Аутентификация Не требуется Необходима при продаже (экспертиза) Страхование Включено в структуру фонда Требуется дополнительное оформление и оплата

Оптимальное решение для большинства современных инвесторов — комбинированный подход. Основную часть экспозиции на золото целесообразно формировать через ETF, что обеспечивает эффективное управление портфелем и возможность быстрой реаллокации активов при изменении рыночной конъюнктуры. Небольшую долю (10-20% от золотой позиции) можно инвестировать в физический металл в виде монет или небольших слитков как стратегический резерв на случай экстремальных сценариев.

Такой гибридный подход позволяет балансировать между ликвидностью и абсолютной надежностью физического владения, обеспечивая комплексную защиту капитала в различных экономических условиях.