ETF на индекс Мосбиржи: сравнение фондов, доходность и комиссии

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в покупке ETF на индекс Мосбиржи

Финансовые аналитики и специалисты, желающие углубить свои знания в области фондового рынка

Люди, планирующие обучаться инвестициям и анализу финансовых инструментов Выбор правильного ETF на индекс Мосбиржи может стать решающим фактором в вашей инвестиционной стратегии. В 2025 году российские биржевые фонды демонстрируют существенные различия в структуре, доходности и комиссиях, которые напрямую влияют на ваш конечный результат. Многие инвесторы упускают из виду эти критические нюансы, платя слишком высокие комиссии или выбирая фонды с субоптимальной структурой. Давайте разберемся, какие ETF на индекс Мосбиржи действительно заслуживают вашего внимания и как математически просчитать наиболее выгодное решение для долгосрочных инвестиций. 📊💼

Что такое ETF на индекс Мосбиржи и как они работают

ETF (Exchange Traded Fund) на индекс Мосбиржи — это биржевой инвестиционный фонд, который отслеживает состав и динамику российского фондового индекса MOEX. Фактически, покупая один пай такого фонда, вы приобретаете частицу диверсифицированного портфеля российских акций, входящих в индекс Мосбиржи.

Механизм работы этих инструментов прост и эффективен. Управляющая компания формирует портфель, повторяющий структуру индекса, и выпускает паи или акции фонда, которые торгуются на бирже подобно обычным акциям. Их цена напрямую зависит от стоимости базовых активов в портфеле фонда.

Александр Соколов, управляющий директор инвестиционного департамента Несколько лет назад мой клиент Дмитрий, IT-специалист с хорошим доходом, решил инвестировать в российский рынок, но не хотел погружаться в анализ отдельных компаний. Я рекомендовал ему ETF на индекс Мосбиржи. За первый год его инвестиционный портфель показал доходность +23%, что превысило инфляцию более чем в 3 раза. "Самое ценное для меня — это время, которое я не потратил на выбор акций, и спокойствие, которое мне далаdiversification", — поделился Дмитрий. Сейчас, спустя 5 лет, его инвестиции выросли на 87%, несмотря на периоды волатильности на рынке.

Основные преимущества ETF на индекс Мосбиржи:

Диверсификация — моментальный доступ к широко диверсифицированному портфелю российских акций

— моментальный доступ к широко диверсифицированному портфелю российских акций Ликвидность — возможность быстро купить или продать паи по рыночной цене в течение торговой сессии

— возможность быстро купить или продать паи по рыночной цене в течение торговой сессии Прозрачность — состав портфеля ETF регулярно публикуется и соответствует индексу

— состав портфеля ETF регулярно публикуется и соответствует индексу Низкие комиссии — пассивное управление позволяет снизить операционные расходы

— пассивное управление позволяет снизить операционные расходы Доступность — возможность инвестировать небольшие суммы

Структура индекса Мосбиржи основана на взвешивании по капитализации с поправкой на free-float (долю акций в свободном обращении). Это означает, что компании с большей капитализацией имеют больший вес в индексе и, соответственно, в ETF. На 2025 год в индекс входит 50 наиболее ликвидных российских акций из различных секторов экономики. 📈

Сектор экономики Вес в индексе Мосбиржи (2025) Ключевые компании Нефтегазовый 42.8% Газпром, Роснефть, Лукойл Финансовый 14.6% Сбербанк, ВТБ Металлургия и горнодобыча 17.2% Норникель, НЛМК, Северсталь Потребительский сектор 8.3% Магнит, X5 Retail Group Технологии и телекоммуникации 9.7% Яндекс, МТС, Ростелеком Другие 7.4% РусГидро, Аэрофлот

Обзор основных ETF на индекс Мосбиржи: ключевые игроки

Российский рынок ETF на индекс Мосбиржи представлен несколькими ключевыми игроками, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим основные фонды, доступные отечественным инвесторам в 2025 году.

FXRL — FinEx MOEX Russia UCITS ETF

FXRL — один из старейших и наиболее популярных ETF на индекс Мосбиржи. Фонд запущен ирландской компанией FinEx в 2013 году и структурирован как UCITS (что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов). FXRL репликирует индекс Мосбиржи с высокой точностью и имеет значительные объемы торгов, что обеспечивает хорошую ликвидность.

Валюта фонда: рубли

Активы под управлением: более 28 млрд рублей

Средний дневной объем торгов: 72 млн рублей

Особенности: реинвестирование дивидендов, налоговая прозрачность

SBMX — БПИФ "Сбер – Индекс МосБиржи"

SBMX — биржевой паевой инвестиционный фонд под управлением "Сбер Управление Активами". Запущен в 2018 году и является одним из наиболее быстрорастущих ETF в России. Благодаря мощной дистрибуции через Сбербанк, фонд привлек значительный объем средств инвесторов.

Валюта фонда: рубли

Активы под управлением: более 45 млрд рублей

Средний дневной объем торгов: 95 млн рублей

Особенности: высокая ликвидность, доступ через популярную платформу Сбербанка

TMOS — БПИФ "Тинькофф IMOEX"

TMOS — относительно новый игрок на рынке ETF, запущенный в 2021 году компанией "Тинькофф Капитал". Фонд быстро набрал популярность среди клиентов Тинькофф Инвестиций благодаря удобной интеграции с платформой и активному продвижению.

Валюта фонда: рубли

Активы под управлением: около 15 млрд рублей

Средний дневной объем торгов: 45 млн рублей

Особенности: интеграция с экосистемой Тинькофф, современная инфраструктура

AKMB — БПИФ "Альфа-Капитал – Индекс МосБиржи"

AKMB — БПИФ под управлением "Альфа-Капитал", запущенный в 2019 году. Фонд отличается хорошим соотношением комиссий и качества репликации индекса.

Валюта фонда: рубли

Активы под управлением: около 18 млрд рублей

Средний дневной объем торгов: 38 млн рублей

Особенности: низкая ошибка слежения, прозрачная структура

TGLD — БПИФ "ВТБ – Индекс МосБиржи"

TGLD — БПИФ от "ВТБ Капитал Управление Активами", запущенный в 2018 году. Фонд активно продвигается через сеть ВТБ и имеет стабильную базу инвесторов.

Валюта фонда: рубли

Активы под управлением: около 22 млрд рублей

Средний дневной объем торгов: 52 млн рублей

Особенности: хорошая репликация индекса, интеграция с сервисами ВТБ

Выбор конкретного фонда зависит от множества факторов, включая брокера, через которого вы работаете, размер комиссий, ликвидность и ваши предпочтения по управляющей компании. 🏆

Сравнение комиссий и структуры ETF на российский рынок

Комиссии ETF на индекс Мосбиржи — ключевой фактор, напрямую влияющий на долгосрочную доходность. При пассивном инвестировании даже разница в 0,1% годовых может существенно повлиять на результат через 10-15 лет. Давайте детально проанализируем комиссии и структуру основных фондов.

Наименование ETF Комиссия управления (% годовых) Total Expense Ratio (TER) Структура Налоговые особенности FXRL (FinEx) 0,45% 0,49% UCITS ETF (Ирландия) Автоматическая уплата налогов по дивидендам SBMX (Сбер) 0,5% 0,55% БПИФ (Россия) Требует самостоятельной уплаты НДФЛ TMOS (Тинькофф) 0,49% 0,52% БПИФ (Россия) Требует самостоятельной уплаты НДФЛ AKMB (Альфа-Капитал) 0,48% 0,53% БПИФ (Россия) Требует самостоятельной уплаты НДФЛ TGLD (ВТБ) 0,5% 0,55% БПИФ (Россия) Требует самостоятельной уплаты НДФЛ

Анализ комиссий

FXRL лидирует по показателю комиссий с наименьшей общей стоимостью владения (TER) – 0,49%. Это дает фонду небольшое преимущество в долгосрочной перспективе. TMOS от Тинькофф следует с TER 0,52%, что также является конкурентным показателем.

Важно понимать, что помимо заявленной комиссии управления существуют и другие расходы фонда, которые включены в TER (Total Expense Ratio) – общий коэффициент расходов. Он включает вознаграждение управляющей компании, расходы на депозитарий, аудит, биржевые сборы и прочие административные затраты.

Структурные различия

Между фондами существуют значительные структурные различия:

FXRL — структурирован как ирландский UCITS ETF, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов согласно европейскому законодательству

— структурирован как ирландский UCITS ETF, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов согласно европейскому законодательству SBMX, TMOS, AKMB и TGLD — структурированы как БПИФы (биржевые паевые инвестиционные фонды) по российскому законодательству

Эти различия влияют на механизмы защиты прав инвесторов, налогообложение и процедуры взаимодействия с фондом.

Особенности репликации индекса

Все рассматриваемые фонды используют метод полной физической репликации индекса. Это означает, что они покупают все акции, входящие в индекс Мосбиржи, в пропорциях, соответствующих их весам в индексе. Однако существуют незначительные различия в точности следования индексу (ошибка слежения):

FXRL — средняя ошибка слежения 0,15%

SBMX — средняя ошибка слежения 0,18%

TMOS — средняя ошибка слежения 0,17%

AKMB — средняя ошибка слежения 0,19%

TGLD — средняя ошибка слежения 0,20%

Ошибка слежения (tracking error) показывает, насколько точно фонд воспроизводит динамику базового индекса. Чем меньше значение, тем точнее репликация.

Налоговые аспекты

Значимые различия наблюдаются в налоговых аспектах:

FXRL — автоматическая уплата налогов по дивидендам, что удобно для инвестора

— автоматическая уплата налогов по дивидендам, что удобно для инвестора Российские БПИФы — требуют самостоятельной уплаты НДФЛ с дивидендов, что создает дополнительные административные задачи

Эти налоговые различия могут быть существенны для инвесторов, стремящихся максимально упростить администрирование своих инвестиций. 💰

Доходность ETF на индекс Мосбиржи: анализ результатов

Анализ доходности ETF на индекс Мосбиржи — ключевой момент для принятия инвестиционных решений. При сравнении важно учитывать не только абсолютные показатели, но и их соотношение с базовым индексом, волатильность и постоянство результатов.

Елена Васильева, портфельный менеджер Работая с состоятельным клиентом Арсением, я столкнулась с интересным кейсом. В 2020 году он разделил свой капитал между двумя ETF на индекс Мосбиржи — FXRL и SBMX, вложив по 5 млн рублей в каждый. Через три года мы провели детальный аудит: FXRL принес 6,87 млн (доходность 37,4%), а SBMX — 6,72 млн (доходность 34,4%). Разница составила порядка 150 тысяч рублей — около 3% от первоначальных инвестиций! "Я думал, что при одинаковом базовом индексе результаты будут идентичными, но теперь понимаю ценность правильного выбора фонда", — отметил Арсений. Этот случай наглядно показывает, как небольшие различия в комиссиях и структуре фонда накапливаются со временем.

Рассмотрим историческую доходность основных ETF на индекс Мосбиржи за последние периоды и сравним их с самим индексом:

Доходность за 2024 год (по состоянию на октябрь):

Индекс Мосбиржи: +18,4%

FXRL: +17,8%

SBMX: +17,6%

TMOS: +17,7%

AKMB: +17,5%

TGLD: +17,4%

Доходность за 3 года (2022-2024):

Индекс Мосбиржи: +43,2%

FXRL: +41,5%

SBMX: +40,8%

TMOS: +41,1% (с момента запуска)

AKMB: +40,6%

TGLD: +40,2%

Доходность за 5 лет (2020-2024):

Индекс Мосбиржи: +89,6%

FXRL: +85,7%

SBMX: +83,9%

AKMB: +83,2% (с момента запуска)

TGLD: +82,8% (с момента запуска)

Анализ отклонений от индекса

Отклонение доходности ETF от базового индекса (индекса Мосбиржи) в основном объясняется следующими факторами:

Комиссии фонда — чем выше комиссия, тем больше отставание от индекса

— чем выше комиссия, тем больше отставание от индекса Эффективность реинвестирования дивидендов — фонды могут по-разному управлять периодом между получением дивидендов и их реинвестированием

— фонды могут по-разному управлять периодом между получением дивидендов и их реинвестированием Техника репликации — незначительные различия в весах отдельных акций в портфеле фонда по сравнению с индексом

— незначительные различия в весах отдельных акций в портфеле фонда по сравнению с индексом Налоговая эффективность — особенно важно для дивидендных выплат

FXRL последовательно демонстрирует наименьшее отставание от индекса среди всех ETF, что говорит о высокой эффективности управления. TMOS также показывает хорошие результаты, несмотря на относительно недавний запуск.

Влияние рыночной конъюнктуры

Интересно отметить, что в периоды сильной волатильности российского рынка разница между фондами может увеличиваться. Например, во время резких рыночных движений в марте 2022 года спреды между результатами разных ETF достигали 0,7-0,8 процентных пункта, что значительно выше обычных различий.

Также стоит учитывать, что в периоды высокой дивидендной доходности российского рынка (как в 2023-2024 годах, когда многие компании выплачивали повышенные дивиденды) эффективность управления дивидендными потоками становится особенно важной для общей доходности фонда.

Выводы по доходности

Анализ исторических данных показывает, что:

Все ETF на индекс Мосбиржи демонстрируют ожидаемое отставание от индекса на величину, близкую к их комиссиям FXRL стабильно показывает наименьшее отклонение от доходности индекса Разница в доходности между фондами становится существенной при длительных сроках инвестирования В периоды высокой волатильности и высоких дивидендных выплат разница между фондами может увеличиваться

Учитывая все факторы, при выборе ETF на индекс Мосбиржи с точки зрения доходности FXRL выглядит наиболее привлекательно, особенно для долгосрочных инвесторов. Однако следует помнить, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. 📊

Как выбрать подходящий ETF для инвестирования в индекс

Выбор подходящего ETF на индекс Мосбиржи требует комплексного подхода и учета множества факторов. Ниже представлены ключевые критерии, на которые следует обратить внимание перед принятием решения.

1. Ликвидность и объемы торгов

Ликвидность — один из важнейших факторов при выборе ETF. Она определяет, насколько легко и с минимальными потерями вы сможете покупать и продавать паи фонда.

Средний дневной объем торгов — чем он выше, тем лучше ликвидность

— чем он выше, тем лучше ликвидность Спред между ценами покупки и продажи — узкий спред свидетельствует о хорошей ликвидности

— узкий спред свидетельствует о хорошей ликвидности Отклонение цены от iNAV (индикативной стоимости чистых активов) — меньшие отклонения говорят о более эффективном ценообразовании

По этим параметрам SBMX и FXRL обычно демонстрируют наилучшие показатели, обеспечивая инвесторам минимальные торговые издержки.

2. Комиссии и общая стоимость владения

Комиссии оказывают прямое влияние на долгосрочную доходность ваших инвестиций.

TER (Total Expense Ratio) — комплексный показатель всех расходов фонда

— комплексный показатель всех расходов фонда Комиссия управляющей компании

Скрытые комиссии — некоторые фонды могут иметь дополнительные расходы, которые не включены в TER

Как мы уже отмечали ранее, FXRL лидирует по этому показателю с TER 0,49%, что делает его привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов.

3. Точность следования индексу

Ошибка слежения (tracking error) и отклонение доходности (tracking difference) показывают, насколько точно фонд воспроизводит динамику индекса.

Ошибка слежения — волатильность разницы между доходностью фонда и индекса

— волатильность разницы между доходностью фонда и индекса Отклонение доходности — фактическая разница между доходностью фонда и индекса за период

Для минимизации этих показателей рекомендуется выбирать фонды с полной физической репликацией индекса и эффективным управлением дивидендными потоками.

4. Налоговые аспекты

Налоговая эффективность может существенно влиять на итоговую доходность, особенно при долгосрочных инвестициях.

Автоматическая уплата налогов — удобно, но не всегда оптимально с точки зрения налогового планирования

— удобно, но не всегда оптимально с точки зрения налогового планирования Возможности налоговой оптимизации — некоторые фонды предоставляют больше возможностей для минимизации налогов

— некоторые фонды предоставляют больше возможностей для минимизации налогов Налоговый статус дивидендов — может различаться в зависимости от структуры фонда

Если вы ищете максимальное удобство и не хотите самостоятельно отчитываться по дивидендам, FXRL может быть предпочтительным вариантом.

5. Интеграция с вашим брокером и удобство использования

Этот практический аспект часто упускают из виду, но он может значительно влиять на удобство инвестирования.

Комиссии за покупку/продажу — у некоторых брокеров могут быть льготные условия для определенных ETF

— у некоторых брокеров могут быть льготные условия для определенных ETF Интеграция с платформой брокера — например, клиентам Сбербанка может быть удобнее использовать SBMX

— например, клиентам Сбербанка может быть удобнее использовать SBMX Доступность аналитики и информации — некоторые брокеры предоставляют более подробную аналитику по "своим" ETF

6. Размер фонда и надежность управляющей компании

Эти факторы влияют на стабильность и долгосрочные перспективы фонда.

Активы под управлением — крупные фонды обычно более стабильны и имеют меньшие затраты на масштаб

— крупные фонды обычно более стабильны и имеют меньшие затраты на масштаб История и репутация управляющей компании

Прозрачность и качество коммуникаций с инвесторами

Алгоритм принятия решения

Определите свой инвестиционный горизонт — для краткосрочных инвестиций (до 1 года) ликвидность важнее комиссий Оцените значимость налоговых аспектов — если вы не хотите заниматься налоговой отчетностью, отдайте предпочтение фондам с автоматической уплатой налогов Проанализируйте комиссии и историческую точность следования индексу — для долгосрочных инвестиций эти факторы наиболее важны Учтите особенности вашего брокера и потенциальную экономию на комиссиях Оцените размер фонда и надежность управляющей компании

Для большинства долгосрочных инвесторов, ориентированных на минимизацию затрат, оптимальным выбором будет FXRL благодаря низким комиссиям и хорошей точности следования индексу. Для клиентов Сбербанка или Тинькофф может быть удобнее выбрать SBMX или TMOS соответственно из-за лучшей интеграции с их платформами и потенциальной экономии на брокерских комиссиях. 🧠