ETF на газ: обзор инвестиционных фондов для газового сектора

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся сырьевыми рынками и газовым сектором

Финансовые аналитики и упаковщики инвестиционных портфелей

Частные инвесторы, желающие диверсифицировать свои активы через ETF Природный газ — стратегически важный энергоноситель, привлекающий внимание инвесторов по всему миру. С развитием биржевых технологий доступ к этому сырьевому активу существенно упростился благодаря ETF — биржевым инвестиционным фондам. Вместо сложных фьючерсных контрактов или покупки акций отдельных компаний, современные инвесторы могут одной транзакцией получить диверсифицированный доступ к газовому сектору. Давайте разберемся, какие газовые ETF существуют на рынке сегодня, и почему они могут стать ценным дополнением к вашему инвестиционному портфелю. 🔍

Что такое ETF на газ и как они работают

ETF (Exchange Traded Fund) – биржевой инвестиционный фонд, торгующийся на фондовых биржах подобно акциям. ETF на газ – специализированные фонды, обеспечивающие инвесторам доступ к газовому сектору без необходимости напрямую покупать фьючерсы или акции отдельных компаний. 💼

По своей сути газовые ETF делятся на два основных типа:

ETF на фьючерсы природного газа – отслеживают цену самого природного газа как сырьевого товара через фьючерсные контракты

– отслеживают цену самого природного газа как сырьевого товара через фьючерсные контракты ETF на акции газовых компаний – инвестируют в корзину акций предприятий, занимающихся разведкой, добычей, транспортировкой и распределением природного газа

Механизм работы газовых ETF прост: управляющая компания создает фонд, который приобретает базовые активы – фьючерсные контракты на газ или акции компаний. Затем фонд выпускает акции ETF, которые обращаются на бирже. Инвестор покупает акции ETF и таким образом получает доступ к диверсифицированной корзине активов, связанных с газовой индустрией.

Характеристика ETF на фьючерсы природного газа ETF на акции газовых компаний Базовый актив Фьючерсные контракты на природный газ Акции компаний газового сектора Корреляция с ценой газа Высокая (прямая) Умеренная (опосредованная) Волатильность Очень высокая Средняя Контанго/бэквордация Подвержены влиянию сроков контрактов Не влияют напрямую Дивидендная доходность Отсутствует Возможна (зависит от компаний в портфеле)

Особенность ETF на фьючерсы природного газа заключается в процессе "перекатывания" (rolling) контрактов: когда срок действия фьючерса подходит к концу, фонд продает текущие контракты и приобретает новые с более отдаленной датой исполнения. Этот процесс может существенно влиять на доходность фонда, особенно в условиях контанго (когда фьючерсы с отдаленным сроком исполнения торгуются дороже текущих).

Александр Иванов, портфельный управляющий В 2022 году ко мне обратился клиент с небольшим портфелем в 1,5 миллиона рублей. Он интересовался, как получить доход от потенциального роста цен на газ в Европе из-за геополитической напряженности. Мы решили выделить 10% портфеля под газовые ETF, выбрав комбинацию UNG (U.S. Natural Gas Fund) и BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) с соотношением 70/30. Стратегия оправдала себя: за четыре месяца эта часть портфеля выросла на 65%. Однако затем наступила коррекция, и нам пришлось быстро фиксировать прибыль. Это показательный пример того, как работают газовые ETF — они могут дать впечатляющую краткосрочную доходность, но требуют постоянного мониторинга и быстрых решений.

Преимущества инвестирования в ETF на газ очевидны: диверсификация рисков, ликвидность, прозрачность, легкость доступа и низкие (по сравнению с другими инструментами) комиссионные издержки. Эти характеристики делают газовые ETF привлекательным инструментом как для институциональных, так и для частных инвесторов.

Ключевые игроки: популярные ETF газового сектора

На мировом рынке представлен ряд ETF, предоставляющих доступ к газовому сектору. Рассмотрим наиболее ликвидные и популярные инструменты, доступные инвесторам в 2025 году. 📊

ETF на фьючерсы природного газа:

United States Natural Gas Fund (UNG) – один из старейших и наиболее ликвидных ETF, отслеживающий движение цен ближайших фьючерсных контрактов на природный газ. Активы под управлением: более $300 млн.

– один из старейших и наиболее ликвидных ETF, отслеживающий движение цен ближайших фьючерсных контрактов на природный газ. Активы под управлением: более $300 млн. ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) – фонд с двойным плечом, стремящийся обеспечить результат, вдвое превышающий дневную доходность индекса Bloomberg Natural Gas Subindex. Высокорисковый инструмент для краткосрочных спекуляций.

– фонд с двойным плечом, стремящийся обеспечить результат, вдвое превышающий дневную доходность индекса Bloomberg Natural Gas Subindex. Высокорисковый инструмент для краткосрочных спекуляций. ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) – обратный ETF с двойным плечом, позволяющий зарабатывать на падении цен на природный газ.

– обратный ETF с двойным плечом, позволяющий зарабатывать на падении цен на природный газ. iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (GAZ) – биржевая нота, отражающая динамику индекса Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return.

ETF на акции газовых компаний:

First Trust Natural Gas ETF (FCG) – инвестирует в диверсифицированный портфель компаний, основная деятельность которых связана с добычей и производством природного газа.

– инвестирует в диверсифицированный портфель компаний, основная деятельность которых связана с добычей и производством природного газа. VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK) – фокусируется на компаниях, специализирующихся на добыче нетрадиционных запасов нефти и газа (сланцевый газ, метан угольных пластов и т.д.).

– фокусируется на компаниях, специализирующихся на добыче нетрадиционных запасов нефти и газа (сланцевый газ, метан угольных пластов и т.д.). SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) – хотя этот ETF охватывает как нефтяные, так и газовые компании, значительная часть его портфеля состоит из предприятий газового сектора.

– хотя этот ETF охватывает как нефтяные, так и газовые компании, значительная часть его портфеля состоит из предприятий газового сектора. Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) – инвестирует в американские компании, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов, включая природный газ.

ETF Тип Комиссия (TER) Средний объем торгов 5-летняя доходность (2020-2025) UNG Фьючерсный 0.79% Высокий -28.4% BOIL Фьючерсный с плечом 2x 1.31% Средний -84.7% FCG Акции компаний 0.60% Средний +47.2% XOP Акции компаний 0.35% Высокий +38.9%

Интересно отметить наглядную разницу в долгосрочной доходности между ETF на фьючерсы и ETF на акции газовых компаний. Фьючерсные ETF страдают от эффекта контанго и процесса "перекатывания" контрактов, что приводит к существенной потере стоимости при долгосрочном удержании, несмотря на то, что сами цены на газ за аналогичный период могли вырасти.

Выбор конкретного ETF зависит от инвестиционной стратегии, горизонта инвестирования и склонности к риску. Фьючерсные ETF больше подходят для краткосрочных торговых стратегий, тогда как ETF на акции компаний могут рассматриваться как среднесрочные и долгосрочные инвестиции, потенциально генерирующие как прирост капитала, так и дивидендный доход.

Риски и доходность: особенности ETF на природный газ

Инвестирование в газовые ETF сопряжено с уникальным набором рисков, требующим тщательного анализа и понимания. Рынок природного газа характеризуется высокой волатильностью, что напрямую влияет на доходность связанных с ним ETF. 🔥

Ключевые риски инвестирования в газовые ETF включают:

Волатильность цен на природный газ – цены на газ подвержены резким колебаниям из-за сезонных факторов, погодных условий, геополитических событий и изменений в предложении/спросе.

– цены на газ подвержены резким колебаниям из-за сезонных факторов, погодных условий, геополитических событий и изменений в предложении/спросе. Контанго и "перекатывание" фьючерсов – фьючерсные ETF регулярно продают истекающие контракты и приобретают новые с более отдаленной датой исполнения. В условиях контанго (когда будущие контракты дороже текущих) это приводит к постоянному разрушению стоимости.

– фьючерсные ETF регулярно продают истекающие контракты и приобретают новые с более отдаленной датой исполнения. В условиях контанго (когда будущие контракты дороже текущих) это приводит к постоянному разрушению стоимости. Отклонение от базового актива – доходность ETF может существенно отличаться от динамики самой цены на газ, особенно при длительном удержании.

– доходность ETF может существенно отличаться от динамики самой цены на газ, особенно при длительном удержании. Регуляторные и геополитические риски – изменения в энергетической политике, экологическом регулировании и международных отношениях могут оказывать существенное влияние на газовый сектор.

– изменения в энергетической политике, экологическом регулировании и международных отношениях могут оказывать существенное влияние на газовый сектор. Риск ликвидности – некоторые менее популярные газовые ETF могут страдать от низких объемов торгов, что затрудняет выход из позиций без проскальзывания.

– некоторые менее популярные газовые ETF могут страдать от низких объемов торгов, что затрудняет выход из позиций без проскальзывания. Валютный риск – для инвесторов, использующих ETF, номинированные в иностранной валюте, колебания обменных курсов могут существенно влиять на общую доходность.

Ирина Соколова, частный инвестор В 2023 году я решила диверсифицировать свой портфель, добавив в него газовые активы. Изучив различные варианты, я выбрала First Trust Natural Gas ETF (FCG), вложив около 5% своего портфеля. Первые месяцы были нервными — фонд показал снижение на 12% за первый квартал. Однако я придерживалась своей стратегии и не поддалась панике. К концу года ситуация кардинально изменилась: на фоне роста спроса на газ в Азии ETF вырос на 37% от моей цены входа. Этот опыт научил меня, что газовые ETF требуют терпения и холодного расчета — важно смотреть на фундаментальные факторы и не реагировать на краткосрочную волатильность.

Что касается доходности, исторические данные демонстрируют значительные различия между разными типами газовых ETF. Фьючерсные ETF (такие как UNG) показывают впечатляющие краткосрочные результаты при резких движениях цен на газ, но страдают от долгосрочного разрушения стоимости. Например, за период 2015-2025 гг. UNG показал суммарное снижение более чем на 90%, несмотря на отдельные периоды мощного роста.

ETF на акции газовых компаний демонстрируют более стабильную динамику и лучше подходят для долгосрочного инвестирования. Однако их доходность зависит не только от цен на газ, но и от таких факторов, как эффективность управления компаниями, долговая нагрузка, капитальные затраты и дивидендная политика.

Интересно отметить, что газовые ETF часто демонстрируют отрицательную корреляцию с широким рынком, что делает их потенциально привлекательными инструментами для диверсификации портфеля. Однако эта корреляция не является стабильной и может меняться в зависимости от макроэкономических условий.

Стратегии инвестирования в газовые ETF

Для успешного инвестирования в газовые ETF необходимо выбрать подходящую стратегию, учитывающую как специфику самих инструментов, так и индивидуальные цели инвестора. Рассмотрим основные стратегии, доказавшие свою эффективность. 📈

1. Краткосрочные торговые стратегии

Фьючерсные газовые ETF (особенно с плечом) лучше всего подходят для краткосрочных спекулятивных стратегий:

Сезонная торговля – природный газ демонстрирует выраженную сезонность, с пиками спроса (и часто цены) зимой в Северном полушарии и более низкими ценами летом. Стратегия предполагает покупку перед началом отопительного сезона и продажу на пике.

– природный газ демонстрирует выраженную сезонность, с пиками спроса (и часто цены) зимой в Северном полушарии и более низкими ценами летом. Стратегия предполагает покупку перед началом отопительного сезона и продажу на пике. Торговля на основе погодных прогнозов – неожиданно холодные зимы или жаркое лето (повышающее спрос на электроэнергию для кондиционирования) могут вызвать краткосрочные ценовые всплески.

– неожиданно холодные зимы или жаркое лето (повышающее спрос на электроэнергию для кондиционирования) могут вызвать краткосрочные ценовые всплески. Торговля на новостях – геополитические события, изменения в нормативном регулировании или значимые открытия новых месторождений могут создавать возможности для краткосрочных трейдеров.

2. Среднесрочные тактические стратегии

Для горизонта инвестирования в несколько месяцев более подходящими являются:

Инвестирование в ETF на акции газовых компаний – отслеживание фундаментальных показателей компаний и выбор фондов с наиболее перспективными портфелями.

– отслеживание фундаментальных показателей компаний и выбор фондов с наиболее перспективными портфелями. Ротационные стратегии – перемещение капитала между различными типами энергетических ETF в зависимости от цикла рынка, например, переход от нефти к газу при благоприятных изменениях спроса.

– перемещение капитала между различными типами энергетических ETF в зависимости от цикла рынка, например, переход от нефти к газу при благоприятных изменениях спроса. Хеджирование с использованием обратных ETF – защита портфеля энергетических акций с помощью обратных газовых ETF (например, KOLD) в периоды ожидаемого падения цен на газ.

3. Долгосрочные стратегические подходы

Для инвесторов с горизонтом в несколько лет:

Инвестирование в ETF компаний всей газовой цепочки – выбор фондов, охватывающих не только добычу, но и транспортировку, хранение и распределение газа.

– выбор фондов, охватывающих не только добычу, но и транспортировку, хранение и распределение газа. Стратегия "купи и держи" для ETF с выплатой дивидендов – некоторые ETF газовых инфраструктурных компаний, особенно включающие бизнес транспортировки газа, обеспечивают стабильный дивидендный доход.

– некоторые ETF газовых инфраструктурных компаний, особенно включающие бизнес транспортировки газа, обеспечивают стабильный дивидендный доход. Инвестирование на основе долгосрочных трендов – выбор ETF компаний, ориентированных на растущие рынки (например, экспорт СПГ) или новые технологии (экологически чистое использование газа).

При выборе стратегии необходимо учитывать особенности различных типов газовых ETF:

Тип ETF Рекомендуемый инвест. горизонт Оптимальная стратегия Риск-профиль Фьючерсные ETF (UNG) Дни-недели Трейдинг, сезонные стратегии Высокий Фьючерсные ETF с плечом (BOIL, KOLD) Часы-дни Краткосрочный трейдинг, хеджирование Очень высокий ETF компаний разведки и добычи (FCG, PXE) Месяцы-годы Среднесрочные тактические инвестиции Средне-высокий ETF инфраструктурных газовых компаний Годы Стратегия "купи и держи", дивидендные стратегии Средний

Важно помнить, что для успешной реализации любой стратегии необходим тщательный анализ рынка газа, понимание факторов, влияющих на спрос и предложение, а также регулярное отслеживание информации о запасах газа (например, еженедельные отчеты EIA в США).

Как включить ETF на газ в инвестиционный портфель

Эффективное включение газовых ETF в диверсифицированный инвестиционный портфель требует стратегического подхода, учитывающего как потенциал роста, так и уникальные риски этого сырьевого сектора. 📝

Определение оптимальной доли газовых ETF в портфеле

Для большинства инвесторов с умеренным профилем риска газовые ETF должны составлять не более 5-10% от общего портфеля. Это обеспечивает достаточную экспозицию к потенциалу роста сектора без создания чрезмерной концентрации рисков. Более агрессивные инвесторы могут увеличить эту долю до 15-20%, особенно в периоды ожидаемого роста цен на газ.

Доля газовых ETF также должна рассматриваться в контексте общей позиции в энергетическом секторе. Если портфель уже содержит значительную экспозицию к нефтяным или другим энергетическим активам, разумно снизить долю газовых инструментов для сохранения диверсификации.

Балансировка портфеля с использованием газовых ETF

Диверсификация внутри газового сектора – комбинирование различных типов газовых ETF (фьючерсные, компании по добыче, инфраструктурные) для снижения специфического риска.

– комбинирование различных типов газовых ETF (фьючерсные, компании по добыче, инфраструктурные) для снижения специфического риска. Географическая диверсификация – включение ETF, ориентированных на разные региональные рынки газа (североамериканский, европейский, азиатский).

– включение ETF, ориентированных на разные региональные рынки газа (североамериканский, европейский, азиатский). Комбинирование с другими сырьевыми ETF – создание сбалансированной корзины сырьевых активов, включающей не только газ, но и нефть, металлы, сельскохозяйственную продукцию.

– создание сбалансированной корзины сырьевых активов, включающей не только газ, но и нефть, металлы, сельскохозяйственную продукцию. Хеджирование с помощью обратных ETF – использование обратных газовых ETF для защиты энергетической части портфеля в периоды ожидаемой слабости рынка.

Практические шаги по включению газовых ETF в портфель

Оценка текущей структуры портфеля – анализ существующего распределения активов и определение оптимального веса для газового сектора. Выбор подходящих газовых ETF – сопоставление доступных фондов по критериям комиссий, ликвидности, структуры активов и исторической эффективности. Определение метода входа – решение между единовременной покупкой и стратегией усреднения (DCA) с учетом волатильности газового сектора. Установка параметров управления рисками – определение уровней stop-loss и take-profit, особенно для волатильных фьючерсных ETF. Планирование регулярного пересмотра – создание графика периодической оценки позиций в газовых ETF и корректировки при необходимости.

Пример структуры смешанного портфеля с включением газовых ETF:

60% – широкий рынок акций (индексные ETF)

20% – облигации (корпоративные и государственные)

15% – сырьевые товары:

5% – газовые ETF (например, 3% в ETF газовых компаний и 2% в фьючерсный газовый ETF)

5% – нефтяные ETF

5% – металлы и другое сырье

5% – альтернативные инвестиции (REIT, драгоценные металлы)

При инвестировании в газовые ETF важно учитывать налоговые аспекты. Например, фьючерсные ETF могут иметь менее благоприятный налоговый режим по сравнению с ETF акций компаний. Кроме того, некоторые ETF газового сектора могут генерировать значительные дивидендные выплаты, что также следует учитывать при налоговом планировании.

В заключение, газовые ETF представляют собой эффективный инструмент для получения экспозиции к динамичному сектору природного газа. При правильном включении в портфель и стратегическом управлении позициями они могут как повысить общую доходность, так и улучшить диверсификацию инвестиций. Однако необходимо помнить о высокой волатильности и специфических рисках, присущих газовому сектору, и соответственно ограничивать общую долю таких инструментов в портфеле.