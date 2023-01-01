Если дивиденды не выплачивались несколько лет – права акционеров

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Для кого эта статья:

Инвесторы и акционеры, заинтересованные в защите своих прав и получении дивидендов

Юридические специалисты и адвокаты, работающие в сфере корпоративного права

Студенты и профессионалы, стремящиеся углубить свои знания в области финансового анализа и защиты прав инвесторов Инвестируя в акции, многие рассчитывают на стабильные дивиденды. Однако реальность нередко преподносит сюрпризы: компания может годами игнорировать интересы акционеров, не выплачивая положенные дивиденды. В такой ситуации акционер оказывается перед дилеммой — смириться с упущенной выгодой или отстаивать свои права. Российское законодательство предоставляет инвесторам значительный арсенал инструментов защиты, но не все знают, как правильно ими воспользоваться. Рассмотрим, какие действенные механизмы доступны акционерам для возврата "забытых" компанией дивидендов и сохранения своих инвестиций 💼.

Правовые основы невыплаты дивидендов: что говорит закон

Права акционеров на получение дивидендов закреплены в Федеральном законе "Об акционерных обществах" (№208-ФЗ). Согласно законодательству, решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров, а сама процедура регламентируется уставом компании. Принципиально важно понимать: компания не обязана выплачивать дивиденды каждый год, даже если получает прибыль. Это решение остаётся на усмотрение совета директоров и общего собрания акционеров 📊.

Однако если решение о выплате дивидендов уже принято, компания обязана произвести выплаты в установленные сроки. По закону, срок выплаты дивидендов номинальному держателю — не более 10 рабочих дней, а другим лицам в реестре — не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица.

Правовой аспект Нормативный акт Ключевые положения Право на дивиденды ФЗ-208 "Об акционерных обществах", ст. 42 Определяет порядок принятия решения о выплате дивидендов Сроки выплаты ФЗ-208, п. 6 ст. 42 Устанавливает предельные сроки выплаты после принятия решения Ответственность за невыплату КоАП РФ, ст. 15.20 Предусматривает штрафы для должностных лиц и юридических лиц Судебная защита ГПК РФ, АПК РФ Определяет порядок обращения в суд за защитой нарушенных прав

Важно отметить, что наличие прибыли по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта) — необходимое, но недостаточное условие для выплаты дивидендов. Существуют законодательные ограничения, при которых компания не вправе принимать решение о выплате:

До полной оплаты всего уставного капитала

До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены согласно ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах"

Если на день принятия решения общество соответствует признакам несостоятельности (банкротства)

Если стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда

В иных предусмотренных федеральными законами случаях

Отказ от выплаты объявленных дивидендов является прямым нарушением прав акционеров. В этом случае невыплаченные дивиденды превращаются в задолженность компании перед акционером, которую можно взыскать в судебном порядке.

Михаил Рубцов, корпоративный юрист

В моей практике был показательный случай с миноритарным акционером крупного металлургического холдинга. Клиент обнаружил, что за три года подряд, несмотря на принятые решения о выплате дивидендов, деньги на его счет не поступали. Компания ссылалась на "техническую ошибку" и обещала решить вопрос, но затягивала процесс. Мы изучили протоколы общих собраний и выписки из реестра акционеров, которые подтверждали право клиента на получение дивидендов. Первым шагом мы направили претензию с требованием погасить задолженность по дивидендам с процентами за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ. Компания ответила отказом, сославшись на внутреннюю реорганизацию. Пришлось обращаться в арбитражный суд. Дело рассматривалось около четырех месяцев, но в итоге суд полностью удовлетворил наши требования, включая проценты и судебные издержки. Как только решение суда вступило в законную силу, компания в кратчайшие сроки произвела выплаты.

Алгоритм действий, если дивиденды не выплачивались годами

При длительной невыплате дивидендов важно действовать последовательно, документируя каждый шаг. Правильно выстроенная стратегия поможет не только вернуть причитающиеся средства, но и, возможно, получить дополнительную компенсацию в виде процентов за пользование чужими деньгами 💰.

Сбор и анализ документации. Первый шаг — получение всех решений общего собрания акционеров о выплате дивидендов за интересующие вас периоды. Эти документы являются юридическим основанием ваших требований. Запрос информации у регистратора. Получите выписку из реестра акционеров, подтверждающую ваши права на акции в период принятия решения о выплате дивидендов. Направление претензии компании. Составьте официальную претензию с требованием выплатить причитающиеся дивиденды. Укажите сумму основного долга и рассчитайте проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. Обращение в Банк России. Как регулятор финансового рынка, ЦБ РФ может провести проверку компании и применить административные меры воздействия. Подготовка и подача искового заявления. Если претензионный порядок не дал результатов, следующий шаг — обращение в арбитражный суд. Иск должен содержать требование о взыскании невыплаченных дивидендов и процентов. Участие в судебном процессе. Защита ваших интересов в суде требует подготовки убедительных аргументов и доказательств. Исполнительное производство. При положительном решении суда получите исполнительный лист и предъявите его для принудительного исполнения через службу судебных приставов или напрямую в банк должника.

Эффективность этого алгоритма зависит от тщательности подготовки документов на каждом этапе. Особенно важно правильно рассчитать сумму требований, включая проценты по ст. 395 ГК РФ, которые начисляются с момента, когда дивиденды должны были быть выплачены, до фактического исполнения обязательств.

Судебная практика по взысканию невыплаченных дивидендов

Судебная практика по взысканию невыплаченных дивидендов в России достаточно обширна и, что важно для акционеров, преимущественно складывается в их пользу. Суды признают право акционера на получение объявленных дивидендов безусловным и подлежащим судебной защите 🧑‍⚖️.

Анализ судебных решений за последние годы показывает следующие ключевые тенденции:

Судите признают неправомерным удержание или невыплату объявленных дивидендов независимо от финансового состояния компании на момент рассмотрения иска.

Требования о выплате объявленных, но не выплаченных дивидендов удовлетворяются практически во всех случаях.

Вместе с основной суммой дивидендов взыскиваются проценты по ст. 395 ГК РФ, что существенно увеличивает итоговую сумму при многолетней задержке.

Сложность возникает преимущественно не в признании права, а в фактическом исполнении решения суда, особенно если компания находится в предбанкротном состоянии.

Знаковыми для формирования судебной практики стали постановления Президиума ВАС РФ, которые установили важные принципы рассмотрения подобных дел:

Судебный прецедент Принцип, установленный решением Значение для акционеров Постановление Президиума ВАС РФ №16274/10 от 10.10.2011 Компания обязана выплатить объявленные дивиденды независимо от финансового положения на момент фактической выплаты Невозможность ссылаться на текущие финансовые трудности как основание для невыплаты Определение ВС РФ №305-ЭС19-21671 от 23.01.2020 Признание права акционера на получение дивидендов безусловным при наличии соответствующего решения Упрощение процесса доказывания в судебном споре Постановление АС Московского округа №А40-131308/2021 от 19.07.2022 Выплата дивидендов через номинального держателя не освобождает общество от ответственности перед конечным акционером Возможность взыскания напрямую с эмитента при сбоях в цепочке выплат

При подаче иска о взыскании невыплаченных дивидендов ключевым является представление суду решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов и документов, подтверждающих статус акционера на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Если эти документы в порядке, вероятность положительного решения суда крайне высока.

Александра Веретенникова, адвокат по корпоративным спорам

Мне запомнилось дело, где группа миноритарных акционеров в течение пяти лет не получала дивиденды, хотя решения об их выплате принимались ежегодно. Мажоритарный акционер, контролировавший правление компании, использовал схему "реинвестирования" прибыли в дочерние структуры, фактически выводя средства из основного общества. Мы обнаружили, что в годовых отчетах компания указывала, что дивиденды якобы выплачены в полном объеме. Собрав доказательства невыплаты (банковские выписки акционеров, запросы в налоговые органы, которые не получали отчетов о выплате налогов с дивидендов), мы направили коллективный иск в арбитражный суд. Компания выдвигала различные возражения — от технических ошибок до заявлений о реинвестировании "с молчаливого согласия" акционеров. Однако суд встал на сторону истцов, указав, что решение о выплате дивидендов создает безусловное обязательство общества перед акционером, и никакие последующие решения органов управления не могут изменить это обязательство без согласия самих акционеров. В итоге были взысканы все невыплаченные дивиденды с процентами, а также инициировано административное расследование в отношении должностных лиц компании.

Сроки давности для требования невыплаченных дивидендов

Вопрос сроков исковой давности имеет критическое значение при взыскании невыплаченных дивидендов. Неправильное определение начала течения срока может привести к полной потере возможности судебной защиты своих прав 📅.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года. Этот срок применяется и к требованиям о взыскании дивидендов. Однако принципиально важным является определение момента, с которого этот срок начинает течь.

По общему правилу срок исковой давности по требованиям о выплате дивидендов начинает течь по окончании срока, установленного для их выплаты. Важно понимать: если решением о выплате дивидендов срок не установлен, применяются предельные сроки, установленные законом — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Начало течения срока : дата окончания установленного срока для выплаты дивидендов

: дата окончания установленного срока для выплаты дивидендов Продолжительность срока : 3 года

: 3 года Особенности расчёта: срок исчисляется отдельно по каждому периоду, за который должны быть выплачены дивиденды

Существуют законные основания для приостановления, перерыва или восстановления срока исковой давности:

Приостановление срока : возможно при наличии обстоятельств непреодолимой силы; когда истец или ответчик находятся в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение

: возможно при наличии обстоятельств непреодолимой силы; когда истец или ответчик находятся в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение Перерыв срока : происходит при признании должником долга (например, если компания письменно подтвердила задолженность по дивидендам) или при подаче иска в установленном порядке

: происходит при признании должником долга (например, если компания письменно подтвердила задолженность по дивидендам) или при подаче иска в установленном порядке Восстановление срока: возможно судом в исключительных случаях, когда акционер по уважительным причинам не знал и не мог знать о нарушении своего права

Особого внимания заслуживает специфика невостребованных дивидендов. Согласно п. 9 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах", по истечении трёх лет с даты окончания срока выплаты дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Однако это правило применяется только к дивидендам, которые акционер не востребовал (например, не предоставил банковские реквизиты, не обращался за получением). Если же акционер предпринимал попытки получить дивиденды, но компания по своей инициативе их не выплачивала, такие дивиденды не считаются невостребованными, и правило о трехлетнем сроке и восстановлении в составе нераспределенной прибыли к ним не применяется.

Практические рекомендации для защиты своих прав с учетом сроков давности:

Регулярно отслеживайте информацию о принятых решениях по выплате дивидендов При невыплате в установленный срок незамедлительно направляйте письменное требование о выплате Сохраняйте всю переписку с обществом и документы, подтверждающие ваши попытки получить дивиденды Не дожидайтесь истечения трёхлетнего срока для обращения в суд

Альтернативные способы защиты прав при невыплате дивидендов

Помимо классического судебного взыскания, акционерам доступен ряд альтернативных инструментов, которые могут быть эффективны в зависимости от конкретной ситуации и типа компании 🛡️. Эти методы могут использоваться как предварительные меры перед судебным разбирательством, так и параллельно с ним.

Рассмотрим наиболее действенные альтернативные способы защиты прав акционеров:

Корпоративное давление. Акционеры могут объединяться для создания коалиций и усиления своего влияния на принятие решений. Коллективные обращения акционеров, владеющих в совокупности значимым пакетом акций, имеют больший вес. Инициирование внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций, могут потребовать созыва внеочередного собрания для решения вопросов о выплате дивидендов и смене руководства. Обращение в Банк России с жалобой на нарушение прав акционеров. Как регулятор финансовых рынков, ЦБ РФ имеет полномочия по проведению проверок и применению санкций к компаниям-нарушителям. Инициирование акционерного контроля. Акционеры могут потребовать проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности компании ревизионной комиссией или независимым аудитором. Медиация и переговоры. Привлечение профессиональных медиаторов для достижения компромисса между акционерами и руководством компании. Публичное освещение ситуации. Для публичных компаний репутационные риски могут быть существенным стимулом к урегулированию конфликта.

Особого внимания заслуживает механизм привлечения к ответственности контролирующих лиц компании. В случае систематической невыплаты дивидендов при наличии соответствующих решений может идти речь о недобросовестных действиях руководства:

Требование о возмещении убытков, причиненных обществу действиями/бездействием членов совета директоров и исполнительных органов (ст. 71 ФЗ "Об АО")

Оспаривание сделок с заинтересованностью, которые могли привести к невозможности выплаты дивидендов

В случаях злостного уклонения от исполнения решений суда — привлечение к административной или уголовной ответственности должностных лиц

Эффективность альтернативных способов защиты во многом зависит от типа акционерного общества и структуры акционерного капитала:

Тип компании Наиболее эффективные альтернативные способы Особенности применения Публичное АО Обращение в Банк России, публичное освещение, корпоративные коалиции Высокая чувствительность к репутационным рискам и регуляторному давлению Непубличное АО с распределенным капиталом Внеочередное собрание акционеров, акционерный контроль, медиация Эффективны при возможности объединения миноритариев Непубличное АО с концентрированным капиталом Судебное взыскание, привлечение к ответственности контролирующих лиц Часто единственный эффективный способ при конфликте с мажоритарием АО с государственным участием Обращение в регулирующие органы, публичное освещение Учитывать политику государства в отношении дивидендной политики госкомпаний

При выборе альтернативных стратегий следует учитывать перспективу долгосрочных отношений с компанией. Если акционер планирует сохранять инвестиции в долгосрочной перспективе, иногда более целесообразно искать компромиссные решения, а не сразу переходить к агрессивным методам защиты своих прав.