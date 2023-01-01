Доходность российских акций за 10 лет: анализ, тренды и прогнозы

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся фондовым рынком, особенно российским

Специалисты в области финансов и экономических аналитиков

Студенты и начинающие профессионалы в сфере финансового анализа Российский фондовый рынок за последнее десятилетие прошел путь от многообещающего "развивающегося" до "санкционного" и "изолированного" — переживая взлеты и падения, которые отражают не только внутренние экономические процессы, но и глобальные геополитические сдвиги. За 10 лет индекс Московской биржи (MOEX) продемонстрировал впечатляющий рост более 130%, несмотря на волатильность, кризисы и санкционное давление. Этот "русский медведь" оказался удивительно живуч, показывая среднегодовую доходность, временами превосходящую ведущие мировые индексы. 📈 Что же стояло за этой динамикой и какие уроки могут извлечь инвесторы, планирующие вложения в 2025 году?

Динамика доходности российских акций: 10-летний обзор

Российский фондовый рынок за минувшее десятилетие (2015-2025) продемонстрировал впечатляющую, хотя и крайне неравномерную динамику. Индекс Московской биржи (MOEX) начал этот период на отметке около 1400 пунктов и к началу 2025 года преодолел рубеж 3200 пунктов, что соответствует совокупному росту более 130%. Однако путь этот был далеко не линейным.

Ключевые периоды в десятилетней динамике российских акций:

2015-2017 гг. – период восстановления после валютного шока конца 2014 года (среднегодовая доходность +20-25%)

2018-2019 гг. – стабилизация и умеренный рост (среднегодовая доходность +10-15%)

2020 г. – пандемийный шок и быстрое восстановление (годовая доходность после V-образного движения +8%)

2021 г. – период активного роста (годовая доходность +15%)

2022 г. – геополитический кризис и резкое падение (годовая доходность -40%)

2023-2025 гг. – постепенное восстановление и адаптация к новой реальности (среднегодовая доходность +12-18%)

Если рассматривать совокупную доходность российских акций за десятилетие с учетом реинвестирования дивидендов (Total Return), она составила около 220%, что соответствует среднегодовой доходности примерно 12,5%. По сравнению с инфляцией, усредненной на уровне 6-7% за этот период, реальная доходность российских акций составила около 5,5-6,5% годовых.

Период Доходность индекса MOEX Доходность индекса РТС (USD) Инфляция в России 2015-2017 +58% +42% 18% 2018-2019 +27% +35% 9% 2020 +8% -10% 4,9% 2021 +15% +15% 8,4% 2022 -40% -35% 11,9% 2023-2025 +42% +28% 17% 10-летний период +130% +70% 85%

Важно отметить существенную разницу в доходности между рублевым индексом MOEX и долларовым РТС. Последний за десятилетие показал рост около 70%, что отражает влияние девальвации рубля на итоговую долларовую доходность российских акций.

Алексей Воронин, старший портфельный управляющий В 2018 году ко мне обратился клиент, который хотел инвестировать значительную сумму в акции российских компаний на долгосрочную перспективу. Он был убежден, что санкционное давление временно и рынок должен восстановиться. Мы сформировали диверсифицированный портфель из акций Сбербанка, Газпрома, Норникеля, Яндекса и нескольких компаний потребительского сектора. Когда случился обвал 2022 года, акции просели на 40-60%, и клиент был близок к панической распродаже. Однако мы не только удержали позиции, но и докупили бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок. К 2025 году общая доходность портфеля достигла +115% в рублях — несмотря на все потрясения. Этот случай наглядно демонстрирует, что долгосрочный подход и диверсификация работают даже на таком волатильном рынке, как российский.

Факторы, повлиявшие на доходность акций за десятилетие

Российский фондовый рынок за прошедшее десятилетие выступал своеобразным барометром, отражающим сложное воздействие множества разнородных факторов — от внешнеполитических потрясений до внутренних структурных преобразований. Рассмотрим ключевые драйверы и факторы риска, определившие динамику доходности акций.

Внешние факторы: 🌍

Санкционное давление — пожалуй, доминирующий фактор, определивший характер всего периода. Несколько волн санкций (2014-2015, 2018-2019, и особенно масштабные 2022-2023) привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и технологиям, что негативно отразилось на их оценке рынком.

— пожалуй, доминирующий фактор, определивший характер всего периода. Несколько волн санкций (2014-2015, 2018-2019, и особенно масштабные 2022-2023) привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и технологиям, что негативно отразилось на их оценке рынком. Динамика цен на сырьевые товары — колебания цен на нефть, газ, металлы и другие экспортные товары России существенно влияли на доходность акций сырьевого сектора, составляющего более 50% капитализации российского рынка.

— колебания цен на нефть, газ, металлы и другие экспортные товары России существенно влияли на доходность акций сырьевого сектора, составляющего более 50% капитализации российского рынка. Пандемия COVID-19 — вызвала короткий, но глубокий кризис в 2020 году, впрочем, российский рынок восстановился быстрее многих других развивающихся рынков.

— вызвала короткий, но глубокий кризис в 2020 году, впрочем, российский рынок восстановился быстрее многих других развивающихся рынков. Глобальные тренды монетарной политики — периоды смягчения и ужесточения денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира существенно влияли на привлекательность российских активов.

Внутренние факторы: 🏢

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ — высокая ключевая ставка в отдельные периоды (до 20% в 2022 году) создавала альтернативы инвестициям в акции, но также способствовала макроэкономической стабильности.

— высокая ключевая ставка в отдельные периоды (до 20% в 2022 году) создавала альтернативы инвестициям в акции, но также способствовала макроэкономической стабильности. Дивидендная политика компаний — трансформация подходов к дивидендным выплатам в сторону более высоких коэффициентов выплат (до 50-100% от прибыли) поддержала интерес инвесторов.

— трансформация подходов к дивидендным выплатам в сторону более высоких коэффициентов выплат (до 50-100% от прибыли) поддержала интерес инвесторов. Структурные изменения в экономике — диверсификация от сырьевой зависимости, развитие технологического сектора и финансовых услуг.

— диверсификация от сырьевой зависимости, развитие технологического сектора и финансовых услуг. Развитие розничного инвестирования — приток на рынок миллионов новых частных инвесторов (с 0,8 млн в 2015 до более 25 млн к 2025 году) создал новый источник ликвидности и спроса на акции.

Для наглядности оценим силу влияния различных факторов на доходность российского рынка:

Фактор Сила влияния (1-10) Характер влияния Наиболее яркие примеры Санкционное давление 9 Негативное Обвал 2022 года (-40%) Цены на нефть 8 Смешанное Рост 2016-2018, падение 2020 Денежно-кредитная политика 7 Смешанное Повышение ставки до 20% в 2022 Дивидендная политика 6 Позитивное Рекордные дивиденды 2018-2021 Приток частных инвесторов 6 Позитивное Рост рынка 2023-2025 Пандемия COVID-19 5 Негативное (кратко) V-образное падение и подъем 2020 Технологические изменения 4 Позитивное Рост IT-сектора 2019-2021

Интересно отметить, что российский рынок продемонстрировал высокую адаптивность к негативным внешним шокам. После каждой волны санкций следовал период восстановления, причем каждый следующий цикл адаптации происходил быстрее предыдущего — рынок "учился" жить в новых условиях.

Отраслевой анализ: лидеры и аутсайдеры рынка

Российский фондовый рынок традиционно отличается значительным перекосом в сторону сырьевых и энергетических компаний, однако за прошедшее десятилетие отраслевая структура рынка и доходность отдельных секторов претерпели существенные изменения. Рассмотрим основные тенденции и наиболее значимые сдвиги в отраслевой доходности.

Лидеры роста: 🚀

Технологический сектор — совокупный рост за десятилетие составил более 350%. Компании Яндекс, VK (бывшая Mail.ru Group), OZON, Positive Technologies продемонстрировали выдающуюся динамику, отражая общемировой тренд на цифровизацию и рост значимости технологических решений.

— совокупный рост за десятилетие составил более 350%. Компании Яндекс, VK (бывшая Mail.ru Group), OZON, Positive Technologies продемонстрировали выдающуюся динамику, отражая общемировой тренд на цифровизацию и рост значимости технологических решений. Металлургия и добыча — рост примерно на 220-240%, преимущественно за счет драгметаллов и цветных металлов. Норильский никель, Полюс, РусАл показали впечатляющие результаты благодаря росту мировых цен на металлы и эффективному сокращению издержек.

— рост примерно на 220-240%, преимущественно за счет драгметаллов и цветных металлов. Норильский никель, Полюс, РусАл показали впечатляющие результаты благодаря росту мировых цен на металлы и эффективному сокращению издержек. Финансовый сектор — рост около 200%, лидеры — Сбербанк и Тинькофф Банк (TCS Group), продемонстрировавшие успешную трансформацию в технологические экосистемы.

— рост около 200%, лидеры — Сбербанк и Тинькофф Банк (TCS Group), продемонстрировавшие успешную трансформацию в технологические экосистемы. Потребительский сектор — рост около 180%, особенно в сегменте продуктовой розницы (X5 Group, Магнит, Fix Price) и электронной коммерции.

Середняки:

Нефтегазовый сектор — рост около 150%, с высокой волатильностью, связанной с колебаниями цен на нефть и газ. Лучше рынка выглядели компании с высокой долей продукции с добавленной стоимостью (НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ).

— рост около 150%, с высокой волатильностью, связанной с колебаниями цен на нефть и газ. Лучше рынка выглядели компании с высокой долей продукции с добавленной стоимостью (НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ). Энергетика — рост около 120%, преимущественно за счет компаний с завершившейся инвестиционной программой и высокими дивидендами (Интер РАО, ФСК ЕЭС).

— рост около 120%, преимущественно за счет компаний с завершившейся инвестиционной программой и высокими дивидендами (Интер РАО, ФСК ЕЭС). Девелоперы — рост около 110%, с высоким разбросом результатов отдельных компаний в зависимости от региона присутствия и сегмента рынка.

Аутсайдеры: 📉

Традиционные телекомы — рост только около 70-80%, значительно ниже рынка из-за насыщения рынка и высокой конкуренции.

— рост только около 70-80%, значительно ниже рынка из-за насыщения рынка и высокой конкуренции. Транспортный сектор — рост около 90%, с сильным отставанием авиакомпаний и зависимостью от государственного регулирования тарифов.

— рост около 90%, с сильным отставанием авиакомпаний и зависимостью от государственного регулирования тарифов. Химический сектор — неоднородные результаты, общий рост около 100%, с существенным влиянием экспортных ограничений в последние годы.

Марина Соколова, инвестиционный стратег В 2019 году я формировала портфель для клиентки, которая категорически не хотела инвестировать в нефтегазовый сектор из экологических соображений. Мы сделали ставку на три направления: технологии (Яндекс), потребительский сектор (X5, Fix Price) и золотодобычу (Полюс). По состоянию на начало 2023 года, этот портфель опережал индекс Мосбиржи почти на 45 процентных пунктов, несмотря на все потрясения. Ключевым фактором успеха стала ставка на внутренний спрос и диджитализацию. Особенно впечатляющую динамику показал Fix Price — рост более 210% за три года. Этот кейс наглядно демонстрирует, как секторальная ротация может существенно влиять на результаты инвестирования на российском рынке. Даже исключение нефтегазового сектора, составляющего около 40% индекса, не помешало значительно переиграть рынок при правильном отборе акций в растущих секторах.

Отдельно стоит отметить, что большинство секторов за десятилетие пережили значительную трансформацию бизнес-моделей. Традиционные банки превратились в технологические экосистемы, нефтегазовые компании начали активно развивать возобновляемую энергетику и нефтехимию, а металлурги сделали ставку на ESG-трансформацию и высокотехнологичные сплавы.

Значимое влияние на секторальную динамику оказало также развитие розничного инвестирования — приток частных инвесторов способствовал росту интереса к понятным потребительским историям и технологическим компаниям, что частично объясняет их опережающий рост.

Роль дивидендов в общей доходности российских бумаг

Одним из наиболее значимых трендов российского фондового рынка за прошедшее десятилетие стало кардинальное изменение подходов российских компаний к дивидендной политике. Если в 2015 году средняя дивидендная доходность по индексу Московской биржи составляла около 3,5-4%, то к 2025 году этот показатель увеличился до 7-8%, временами достигая двузначных значений в периоды рыночных спадов. 💰

Вклад дивидендов в общую доходность российских акций невозможно переоценить. При расчете индекса полной доходности (Total Return Index), учитывающего реинвестирование всех полученных дивидендов, совокупная десятилетняя доходность российского рынка составляет около 220% против 130% для обычного индекса цен. Иными словами, дивиденды обеспечили примерно 40% общей доходности инвесторов в российские акции за рассматриваемый период.

Ключевые факторы эволюции дивидендной политики:

Введение минимальных нормативов по дивидендным выплатам для госкомпаний (изначально 25%, затем 50% от чистой прибыли по МСФО), что создало прецедент и для частных компаний

(изначально 25%, затем 50% от чистой прибыли по МСФО), что создало прецедент и для частных компаний Усиление внимания инвесторов к денежному потоку после периода нестабильности 2014-2015 годов, когда многие стали предпочитать "синицу в руках"

после периода нестабильности 2014-2015 годов, когда многие стали предпочитать "синицу в руках" Зрелость многих российских компаний , завершивших основные инвестиционные программы и генерирующих значительный свободный денежный поток

, завершивших основные инвестиционные программы и генерирующих значительный свободный денежный поток Конкуренция за внутреннего инвестора, особенно с 2020 года, когда розничные инвесторы стали значимой силой на рынке

Отраслевая специфика дивидендных выплат также претерпела изменения. Если традиционно высокими дивидендами отличались телекоммуникационные компании и некоторые металлурги, то к концу рассматриваемого периода практически все крупные сектора российского рынка демонстрируют значимую дивидендную доходность.

Анализируя вклад дивидендов в общую доходность по отраслям, можно выделить следующие интересные закономерности:

Отрасль Средняя дивидендная доходность за десятилетие Доля дивидендов в общей доходности Примеры компаний-лидеров по дивидендам Металлургия 10-12% 45-50% ММК, НЛМК, Северсталь Нефтегазовый сектор 8-10% 50-55% Газпром, Лукойл, Роснефть Телекоммуникации 7-9% 65-70% МТС, Ростелеком Электроэнергетика 6-8% 60-65% ФСК ЕЭС, Интер РАО Финансовый сектор 5-7% 25-30% Сбербанк, ВТБ Потребительский сектор 4-6% 20-25% Магнит, X5 Retail Group Технологический сектор 0-2% 5-10% Яндекс (с 2023 г.)

Как видно из таблицы, наибольший вклад дивиденды вносят в общую доходность традиционных "зрелых" секторов экономики, тогда как в растущих технологических секторах доминирует ценовой рост акций.

Особенностью российского рынка стала также высокая волатильность дивидендных выплат. В отличие от западных компаний, обычно придерживающихся стабильной или плавно растущей политики дивидендов, российские эмитенты зачастую резко увеличивают или сокращают дивиденды в зависимости от рыночной конъюнктуры, что создает дополнительную неопределенность для инвесторов.

Существенным фактором, повлиявшим на дивидендные стратегии российских компаний в 2022-2025 годах, стали ограничения на движение капитала и проблемы с выплатами иностранным инвесторам. Многие компании временно приостановили дивидендные выплаты, а затем возобновили их, но уже с акцентом на внутреннего инвестора. В последние годы наблюдается также тенденция к диверсификации способов вознаграждения акционеров — помимо традиционных дивидендов, компании стали активнее использовать обратные выкупы акций (buybacks).

Прогнозы и перспективы инвестиций в российские акции

Оценивая перспективы российского фондового рынка на ближайшие годы, необходимо учитывать не только исторические тренды, но и фундаментальные изменения, произошедшие в структуре рынка и экономической модели страны. Российский рынок акций в 2025 году существенно отличается от того, каким он был десятилетие назад — изменились и состав участников, и подходы к оценке, и драйверы роста.

Ключевые факторы, которые будут определять перспективы российского рынка акций в ближайшие годы:

Трансформация экономической модели с акцентом на импортозамещение и внутренний спрос

с акцентом на импортозамещение и внутренний спрос Эволюция санкционного режима и возможность постепенной нормализации отношений с ключевыми экономическими партнерами

и возможность постепенной нормализации отношений с ключевыми экономическими партнерами Дальнейшее развитие розничного инвестирования и его влияние на ликвидность рынка

и его влияние на ликвидность рынка Цифровая трансформация традиционных отраслей и развитие технологического сектора

и развитие технологического сектора Государственные инвестиционные программы и их влияние на профильные сектора

и их влияние на профильные сектора Развитие национальной финансовой инфраструктуры и интеграция с дружественными рынками

На основе анализа этих факторов можно выделить несколько наиболее вероятных сценариев развития российского фондового рынка.

Базовый сценарий — умеренный рост индекса Московской биржи на уровне 8-12% годовых в течение следующих 5 лет. Этот сценарий предполагает сохранение текущей экономической модели, постепенную адаптацию к санкционному режиму и развитие внутренних источников роста. Дивидендная доходность рынка ожидается на уровне 6-8%, что обеспечит совокупную доходность в районе 14-20% годовых.

Оптимистичный сценарий — рост индекса на 15-20% годовых, возможен при частичной нормализации внешнеполитической обстановки, успешной реализации инфраструктурных проектов и более быстром, чем ожидается, развитии технологического сектора.

Консервативный сценарий — рост индекса на 5-7% годовых, вероятен при усилении санкционного давления, сохранении высокой инфляции и более слабых, чем ожидается, темпах экономической трансформации.

С точки зрения отраслевых предпочтений, наиболее перспективными выглядят:

Технологический сектор — компании, ориентированные на внутренний рынок и разрабатывающие решения для импортозамещения в критически важных отраслях

— компании, ориентированные на внутренний рынок и разрабатывающие решения для импортозамещения в критически важных отраслях Финансовый сектор — банки и финтех-компании,successfully адаптировавшиеся к новым условиям и развивающие экосистемные сервисы

— банки и финтех-компании,successfully адаптировавшиеся к новым условиям и развивающие экосистемные сервисы Потребительский сектор — особенно компании, ориентированные на массовый сегмент и имеющие эффективные логистические цепочки

— особенно компании, ориентированные на массовый сегмент и имеющие эффективные логистические цепочки Металлургия и добыча — компании с низкой себестоимостью производства и доступом к рынкам дружественных стран

— компании с низкой себестоимостью производства и доступом к рынкам дружественных стран Фармацевтика и здравоохранение — высокотехнологичные производители, работающие на импортозамещение критически важных препаратов и медизделий

Важным фактором для принятия инвестиционных решений становится не только потенциал роста, но и устойчивость бизнес-модели к геополитическим рискам. Компании с диверсифицированными рынками сбыта, низкой зависимостью от импортных комплектующих и технологий, а также стабильным денежным потоком выглядят предпочтительнее.

С точки зрения инвестиционных стратегий, на российском рынке в ближайшие годы могут быть эффективны:

Дивидендные стратегии — особенно в секторах с высоким и стабильным свободным денежным потоком

— особенно в секторах с высоким и стабильным свободным денежным потоком Стоимостные инвестиции (value investing) — в недооцененные компании с сильными фундаментальными показателями

— в недооцененные компании с сильными фундаментальными показателями Тактические ротации между секторами — с учетом циклических факторов и изменений государственной политики

— с учетом циклических факторов и изменений государственной политики Инвестиции в "национальных чемпионов" — компании, получающие системную государственную поддержку в рамках программ развития стратегических отраслей

Важно отметить, что российский рынок акций сохраняет высокую волатильность и подвержен геополитическим рискам, что требует от инвесторов повышенного внимания к диверсификации портфеля и управлению рисками. Оптимальным подходом представляется комбинирование инвестиций в российские акции с другими классами активов и географическими рынками в рамках общей инвестиционной стратегии.