Доходность процессоров в майнинге – сравнение рентабельности CPU

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в майнинге криптовалют и использующие или планирующие использовать CPU для этой цели

Инвесторы и финансовые аналитики, заинтересованные в оценке рентабельности в криптовалютном пространстве

Технические специалисты, ищущие информацию о производительности и оптимизации оборудования для майнинга CPU-майнинг в 2025 году — область, где мифы зачастую заслоняют реальность. Когда каждый ватт электроэнергии на счету, а курсы криптовалют меняются со скоростью света, многие задаются вопросом: можно ли вообще заработать на процессорах? Суровая правда состоит в том, что рентабельность CPU-майнинга стоит на трех китах: производительности алгоритма, эффективности процессора и стоимости электроэнергии. Давайте разберем настоящую, подтвержденную цифрами картину доходности современных процессоров и развеем иллюзии о "легких деньгах" 💰

Современный CPU-майнинг: реальная доходность процессоров

Процессорный майнинг прошёл долгий путь от формата "запустил и забыл" до узкоспециализированной ниши, требующей глубоких познаний в оптимизации. Первые биткоины добывались именно на CPU, но времена, когда один процессор мог принести состояние, безвозвратно ушли. Впрочем, некоторые криптовалюты всё ещё сохраняют CPU-ориентированные алгоритмы, делая добычу на процессорах потенциально прибыльной.

По данным аналитических порталов, в 2025 году средняя доходность майнинга на топовых процессорах составляет $0.30-2.50 в день, что существенно ниже показателей специализированного оборудования. Однако это не означает, что CPU-майнинг нерентабелен — при правильном подходе он может приносить стабильный пассивный доход, особенно если вы уже владеете оборудованием 🖥️

Год Средняя доходность CPU-майнинга ($/день) Доминирующие CPU-алгоритмы 2021 0.90-3.20 RandomX, Yescrypt 2022 0.70-2.80 RandomX, cn-heavy 2023 0.50-2.60 RandomX, Yespower 2024 0.40-2.55 RandomX, GhostRider 2025 0.30-2.50 RandomX, Minotaur

Артём Волков, руководитель отдела майнинг-аналитики

Ещё в 2022 году я занимался настройкой фермы на 12 процессорах Ryzen 9 для одного клиента. Все говорили, что он сошёл с ума — на дворе был медвежий рынок, а он вкладывался в CPU-майнинг. Он потратил около $12,000 на оборудование, и его месячный доход после оплаты электричества составлял жалкие $180. Казалось, что окупаемость растянется на 5+ лет. Но клиент знал что-то, чего не знали мы: он майнил не для немедленной продажи, а держал добытые монеты. Через год курс Monero вырос в 3.5 раза, а некоторые нишевые монеты, которые он также добывал, показали рост в 10-12 раз. Его "убыточная" инвестиция превратилась в высокодоходный актив — ROI составил около 240% за 18 месяцев. Эта история научила меня важному правилу CPU-майнинга: смотрите не только на текущую рентабельность, но и на перспективы роста добываемых монет.

Важно понимать, что реальная доходность CPU-майнинга зависит от множества переменных. Вот ключевые факторы, определяющие рентабельность:

Производительность процессора в хешах/секунду по целевому алгоритму

по целевому алгоритму Энергопотребление системы в ваттах

системы в ваттах Стоимость электроэнергии в вашем регионе

в вашем регионе Текущий курс добываемой криптовалюты

Сложность сети, которая непрерывно растёт

Любопытный факт: процессоры с большим количеством кэш-памяти L3 показывают значительно лучшую производительность в алгоритме RandomX, используемом для майнинга Monero. Это объясняет, почему AMD Ryzen с их объёмным кэшем часто предпочтительнее Intel для CPU-майнинга, несмотря на сопоставимую вычислительную мощность ⚡

Топ-5 процессоров с лучшей рентабельностью для майнинга

Определение "лучшего" процессора для майнинга — задача многофакторная. Здесь важно учитывать не только чистую производительность, но и соотношение хеш/ватт, а также стоимость приобретения. Оптимальный процессор должен обеспечивать высокую производительность при умеренном энергопотреблении и доступной цене.

В 2025 году лидирующие позиции по рентабельности CPU-майнинга удерживают процессоры с высокой многопоточной производительностью и энергоэффективностью. Вот пять процессоров, демонстрирующих наилучшее соотношение доходности к затратам:

Модель процессора Хешрейт (RandomX) Энергопотребление Доход в день* Затраты на электроэнергию** Чистая прибыль/день ROI (дни) AMD Ryzen 9 7950X3D 28,500 H/s 120W $2.43 $0.72 $1.71 352 AMD Threadripper 7980X 42,300 H/s 215W $3.61 $1.29 $2.32 624 AMD Ryzen 7 7800X3D 21,800 H/s 90W $1.86 $0.54 $1.32 302 Intel Core i9-14900KS 19,200 H/s 145W $1.64 $0.87 $0.77 649 AMD EPYC 9654 54,000 H/s 290W $4.62 $1.74 $2.88 1,389

Расчёты произведены для майнинга Monero (XMR) по курсу на июнь 2025 ** При стоимости электроэнергии $0.25/kWh

Наибольшую рентабельность показывают процессоры AMD с архитектурой 3D V-Cache, что объясняется увеличенным объёмом кэш-памяти L3. Для алгоритма RandomX, используемого в Monero, каждый дополнительный мегабайт кэша трансформируется в ощутимый прирост хешрейта 🚀

Интересно отметить, что для майнинга Monero процессоры среднего ценового сегмента часто демонстрируют лучшую окупаемость, чем топовые модели. Например, Ryzen 7 7800X3D окупается почти вдвое быстрее, чем флагманский Threadripper, несмотря на более низкую абсолютную производительность.

Ryzen 7 7800X3D — оптимальный выбор для индивидуального майнера, желающего максимизировать ROI

— оптимальный выбор для индивидуального майнера, желающего максимизировать ROI Threadripper 7980X — подходит для крупных ферм с доступом к дешёвой электроэнергии

— подходит для крупных ферм с доступом к дешёвой электроэнергии EPYC 9654 — решение для корпоративных дата-центров с возможностью совмещения майнинга с другими задачами

При выборе процессора также следует учитывать наличие и стоимость совместимой материнской платы, оперативной памяти и системы охлаждения. Эти компоненты могут существенно влиять на общую экономику майнинга 💼

Алгоритмы и криптовалюты, оптимальные для CPU-майнинга

В мире майнинга существует чёткое разделение: одни алгоритмы оптимизированы для графических процессоров (GPU) и специализированных ASIC-устройств, другие — для центральных процессоров (CPU). Такое разделение не случайно: разработчики некоторых криптовалют осознанно выбирают CPU-ориентированные алгоритмы для поддержания децентрализации и предотвращения централизации майнинга в руках крупных игроков.

Максим Вершинин, криптоаналитик В 2023 году ко мне обратился клиент с небольшим домашним сервером на базе Ryzen 9 5950X. Он перепробовал несколько криптовалют, но прибыль оставалась минимальной — 0.5-0.7$ в день при существенных затратах на охлаждение и шуме. Мы решили сосредоточиться не на популярных, а на перспективных монетах с низкой сложностью сети. После анализа рынка выбрали Raptoreum (RTM) с алгоритмом GhostRider, который отлично работает на процессорах с большим кэшем. Сделали оптимизацию настроек, настроили huge pages в Linux и добились хешрейта почти на 30% выше стандартного. Через полгода RTM вырос в цене в 7 раз — из "баловства" майнинг превратился в 180-200$ чистой прибыли ежемесячно. Суть не в том, чтобы выбрать самую доходную монету сегодня, а в том, чтобы найти перспективную монету с CPU-friendly алгоритмом и низкой конкуренцией.

Вот алгоритмы, которые в 2025 году демонстрируют наилучшую производительность на CPU:

RandomX — ведущий CPU-ориентированный алгоритм, используемый Monero (XMR). Разработан специально для противостояния ASIC-майнерам и оптимизирован для работы на современных процессорах с большим объёмом кэш-памяти.

— ведущий CPU-ориентированный алгоритм, используемый Monero (XMR). Разработан специально для противостояния ASIC-майнерам и оптимизирован для работы на современных процессорах с большим объёмом кэш-памяти. Yespower/Yescrypt — семейство алгоритмов, используемых в таких криптовалютах как Cranepay (CRP) и DigiByte (DGB). Отличаются высокой требовательностью к памяти.

— семейство алгоритмов, используемых в таких криптовалютах как Cranepay (CRP) и DigiByte (DGB). Отличаются высокой требовательностью к памяти. GhostRider — гибридный алгоритм, применяемый в Raptoreum (RTM). Сочетает элементы нескольких хеш-функций и демонстрирует хорошую производительность на процессорах AMD с большим кэшем.

— гибридный алгоритм, применяемый в Raptoreum (RTM). Сочетает элементы нескольких хеш-функций и демонстрирует хорошую производительность на процессорах AMD с большим кэшем. Cryptonight и его варианты — семейство алгоритмов, используемых в различных форках Monero и других приватных криптовалютах.

и его варианты — семейство алгоритмов, используемых в различных форках Monero и других приватных криптовалютах. Minotaur — новый алгоритм 2024 года, применяемый в BLOC.MONEY (BLOC). Показывает хорошую эффективность на процессорах с высокой многопоточной производительностью.

Наиболее перспективные криптовалюты для CPU-майнинга в 2025 году:

Криптовалюта Алгоритм Средняя доходность* Ликвидность Особенности Monero (XMR) RandomX $1.20-2.50/день Высокая Фокус на приватности, стабильная экосистема Raptoreum (RTM) GhostRider $0.80-1.90/день Средняя Смарт-контракты, растущее сообщество Dero (DERO) AstroBWT $0.70-1.60/день Средняя Приватная платформа для DApps BLOC.MONEY (BLOC) Minotaur $0.50-1.30/день Низкая Высокая перспектива роста, новый алгоритм Scala (XLA) Panthera $0.40-1.10/день Низкая Масштабируемость, фокус на микротранзакциях

Для процессора AMD Ryzen 9 7950X3D

Важно отметить, что многие CPU-монеты характеризуются низкой ликвидностью, что может создавать проблемы при конвертации больших объёмов добытой криптовалюты в фиатные деньги или более ликвидные криптоактивы. Эту особенность необходимо учитывать при планировании майнинговой стратегии 📊

Факторы, влияющие на доходность процессоров в майнинге

Рентабельность CPU-майнинга определяется сложным взаимодействием технических, экономических и рыночных факторов. Понимание этих факторов позволяет оптимизировать майнинг-операции и принимать обоснованные инвестиционные решения 📈

Ключевые факторы, влияющие на доходность процессоров в майнинге:

Архитектура процессора — процессоры с архитектурой Zen3/Zen4 (AMD) и Golden Cove/Raptor Lake (Intel) демонстрируют наилучшую производительность в расчёте на ватт для большинства майнинг-алгоритмов.

— процессоры с архитектурой Zen3/Zen4 (AMD) и Golden Cove/Raptor Lake (Intel) демонстрируют наилучшую производительность в расчёте на ватт для большинства майнинг-алгоритмов. Объём кэш-памяти L3 — критически важен для алгоритмов, требовательных к памяти, таких как RandomX. Увеличение кэша на 1МБ может повысить хешрейт на 3-5%.

— критически важен для алгоритмов, требовательных к памяти, таких как RandomX. Увеличение кэша на 1МБ может повысить хешрейт на 3-5%. Количество ядер и потоков — большинство майнинг-алгоритмов эффективно масштабируются с увеличением количества ядер, однако существует точка насыщения, после которой дополнительные ядра дают минимальный прирост производительности.

— большинство майнинг-алгоритмов эффективно масштабируются с увеличением количества ядер, однако существует точка насыщения, после которой дополнительные ядра дают минимальный прирост производительности. Частота работы процессора — прямо влияет на производительность, однако энергопотребление растёт экспоненциально с увеличением частоты.

— прямо влияет на производительность, однако энергопотребление растёт экспоненциально с увеличением частоты. Тип и скорость оперативной памяти — для алгоритмов, чувствительных к пропускной способности памяти, высокочастотная DDR5 может обеспечить прирост производительности до 15-20% по сравнению с DDR4.

— для алгоритмов, чувствительных к пропускной способности памяти, высокочастотная DDR5 может обеспечить прирост производительности до 15-20% по сравнению с DDR4. Эффективность системы охлаждения — недостаточное охлаждение приводит к термическому дросселированию и снижению производительности.

— недостаточное охлаждение приводит к термическому дросселированию и снижению производительности. Операционная система и оптимизации — Linux-системы обычно обеспечивают на 5-10% более высокую производительность майнинга по сравнению с Windows благодаря меньшим накладным расходам и возможности тонкой настройки.

Экономические факторы, определяющие рентабельность:

Стоимость электроэнергии — в регионах с дорогой электроэнергией (>$0.15/kWh) CPU-майнинг может быть убыточным даже на самом эффективном оборудовании.

— в регионах с дорогой электроэнергией (>$0.15/kWh) CPU-майнинг может быть убыточным даже на самом эффективном оборудовании. Начальные инвестиции — стоимость приобретения процессора, материнской платы, памяти и сопутствующих компонентов.

— стоимость приобретения процессора, материнской платы, памяти и сопутствующих компонентов. Амортизация оборудования — интенсивное использование сокращает срок службы компонентов, что следует учитывать в долгосрочных экономических расчётах.

— интенсивное использование сокращает срок службы компонентов, что следует учитывать в долгосрочных экономических расчётах. Курс криптовалюты — волатильность цен может радикально менять экономику майнинга в течение коротких периодов времени.

— волатильность цен может радикально менять экономику майнинга в течение коротких периодов времени. Сложность сети — постоянно растёт с притоком новых майнеров, что снижает доходность при неизменном хешрейте.

Интересно, что сложность сети и курс криптовалюты часто находятся в сложной корреляции. Рост курса привлекает новых майнеров, что увеличивает сложность и снижает доходность. Этот цикл создаёт своеобразный "естественный отбор", когда на рынке остаются только самые эффективные операторы с доступом к дешёвой электроэнергии или инновационными подходами к оптимизации 🔄

Следует также учитывать региональные факторы, такие как климатические условия (влияющие на эффективность охлаждения) и правовое регулирование майнинга. В некоторых странах специальные тарифы на электроэнергию для майнинговых операций могут существенно снижать рентабельность.

Расчет прибыльности: затраты на энергию vs доход с CPU

Точный расчёт прибыльности CPU-майнинга требует комплексного анализа с учётом всех затрат и потенциальных доходов. Вооружившись правильной методологией, можно принимать обоснованные решения о целесообразности инвестиций в оборудование и выборе оптимальных криптовалют для добычи 💹

Базовая формула для расчёта ежедневной прибыли от CPU-майнинга:

Ежедневная прибыль = (Хешрейт × 24 × Вознаграждение за хеш) – (Энергопотребление × 24 × Стоимость электроэнергии)

Для более точного расчёта следует также учитывать:

Комиссии пулов — большинство майнинг-пулов взимают 0.5-2% от вашего дохода

— большинство майнинг-пулов взимают 0.5-2% от вашего дохода Комиссии за вывод — могут быть фиксированными или процентными

— могут быть фиксированными или процентными Амортизацию оборудования — обычно рассчитывается линейно на 3-5 лет

— обычно рассчитывается линейно на 3-5 лет Затраты на охлаждение — могут добавлять 10-15% к общему энергопотреблению

— могут добавлять 10-15% к общему энергопотреблению Изменение сложности сети — исторически увеличивается на 2-5% ежемесячно для популярных монет

— исторически увеличивается на 2-5% ежемесячно для популярных монет Волатильность курса — может быть учтена через статистические модели или стресс-тесты

Пример расчёта для процессора AMD Ryzen 9 7950X3D при майнинге Monero (XMR):

Параметр Значение Хешрейт 28,500 H/s Вознаграждение за хеш 0.0000000355 XMR/H/день Курс XMR $240 Энергопотребление системы 180W (CPU 120W + остальные компоненты) Стоимость электроэнергии $0.15/kWh Комиссия пула 1%

Расчёт:

Ежедневная добыча XMR = 28,500 × 24 × 0.0000000355 × 0.99 (за вычетом комиссии пула) = 0.02396 XMR Ежедневный доход = 0.02396 XMR × $240 = $5.75 Ежедневные затраты на электроэнергию = 0.18 kW × 24 × $0.15 = $0.648 Чистая ежедневная прибыль = $5.75 – $0.648 = $5.10 Ежемесячная прибыль = $5.10 × 30 = $153 Годовая прибыль = $153 × 12 = $1,836

При стоимости системы $1,200 (процессор, материнская плата, память, блок питания) окупаемость составит: Срок окупаемости = $1,200 / $153 = 7.84 месяца

Однако этот расчёт является статическим и не учитывает динамические факторы. На практике следует применять более сложные модели с учётом:

Прогнозируемого ежемесячного увеличения сложности сети (например, +3%)

Исторической волатильности курса с вероятностными сценариями

Сезонных колебаний затрат на охлаждение

Возможных технологических изменений, влияющих на эффективность майнинга

Важно: при оценке рентабельности полезно рассчитывать точку безубыточности — минимальный курс криптовалюты, при котором майнинг остаётся прибыльным. Для нашего примера:

Курс безубыточности = (Ежедневные затраты на электроэнергию) / (Ежедневная добыча XMR) = $0.648 / 0.02396 XMR = $27.05/XMR

Альтернативный подход — рассчитать максимально допустимую стоимость электроэнергии для сохранения прибыльности при текущем курсе:

Максимальная стоимость электроэнергии = (Ежедневный доход) / (Энергопотребление × 24) = $5.75 / (0.18 × 24) = $1.33/kWh

Регулярное обновление этих расчётов с учётом актуальных данных о сложности сети и курсах криптовалют позволяет оперативно адаптировать стратегию майнинга и максимизировать долгосрочную рентабельность ⚙️