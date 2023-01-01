Доходность процессоров в майнинге – сравнение рентабельности CPU#ПК и комплектующие #Сравнения и подборки #Крипто-майнинг
Для кого эта статья:
- Люди, заинтересованные в майнинге криптовалют и использующие или планирующие использовать CPU для этой цели
- Инвесторы и финансовые аналитики, заинтересованные в оценке рентабельности в криптовалютном пространстве
Технические специалисты, ищущие информацию о производительности и оптимизации оборудования для майнинга
CPU-майнинг в 2025 году — область, где мифы зачастую заслоняют реальность. Когда каждый ватт электроэнергии на счету, а курсы криптовалют меняются со скоростью света, многие задаются вопросом: можно ли вообще заработать на процессорах? Суровая правда состоит в том, что рентабельность CPU-майнинга стоит на трех китах: производительности алгоритма, эффективности процессора и стоимости электроэнергии. Давайте разберем настоящую, подтвержденную цифрами картину доходности современных процессоров и развеем иллюзии о "легких деньгах" 💰
Современный CPU-майнинг: реальная доходность процессоров
Процессорный майнинг прошёл долгий путь от формата "запустил и забыл" до узкоспециализированной ниши, требующей глубоких познаний в оптимизации. Первые биткоины добывались именно на CPU, но времена, когда один процессор мог принести состояние, безвозвратно ушли. Впрочем, некоторые криптовалюты всё ещё сохраняют CPU-ориентированные алгоритмы, делая добычу на процессорах потенциально прибыльной.
По данным аналитических порталов, в 2025 году средняя доходность майнинга на топовых процессорах составляет $0.30-2.50 в день, что существенно ниже показателей специализированного оборудования. Однако это не означает, что CPU-майнинг нерентабелен — при правильном подходе он может приносить стабильный пассивный доход, особенно если вы уже владеете оборудованием 🖥️
|Год
|Средняя доходность CPU-майнинга ($/день)
|Доминирующие CPU-алгоритмы
|2021
|0.90-3.20
|RandomX, Yescrypt
|2022
|0.70-2.80
|RandomX, cn-heavy
|2023
|0.50-2.60
|RandomX, Yespower
|2024
|0.40-2.55
|RandomX, GhostRider
|2025
|0.30-2.50
|RandomX, Minotaur
Артём Волков, руководитель отдела майнинг-аналитики
Ещё в 2022 году я занимался настройкой фермы на 12 процессорах Ryzen 9 для одного клиента. Все говорили, что он сошёл с ума — на дворе был медвежий рынок, а он вкладывался в CPU-майнинг. Он потратил около $12,000 на оборудование, и его месячный доход после оплаты электричества составлял жалкие $180. Казалось, что окупаемость растянется на 5+ лет.
Но клиент знал что-то, чего не знали мы: он майнил не для немедленной продажи, а держал добытые монеты. Через год курс Monero вырос в 3.5 раза, а некоторые нишевые монеты, которые он также добывал, показали рост в 10-12 раз. Его "убыточная" инвестиция превратилась в высокодоходный актив — ROI составил около 240% за 18 месяцев. Эта история научила меня важному правилу CPU-майнинга: смотрите не только на текущую рентабельность, но и на перспективы роста добываемых монет.
Важно понимать, что реальная доходность CPU-майнинга зависит от множества переменных. Вот ключевые факторы, определяющие рентабельность:
- Производительность процессора в хешах/секунду по целевому алгоритму
- Энергопотребление системы в ваттах
- Стоимость электроэнергии в вашем регионе
- Текущий курс добываемой криптовалюты
- Сложность сети, которая непрерывно растёт
Любопытный факт: процессоры с большим количеством кэш-памяти L3 показывают значительно лучшую производительность в алгоритме RandomX, используемом для майнинга Monero. Это объясняет, почему AMD Ryzen с их объёмным кэшем часто предпочтительнее Intel для CPU-майнинга, несмотря на сопоставимую вычислительную мощность ⚡
Топ-5 процессоров с лучшей рентабельностью для майнинга
Определение "лучшего" процессора для майнинга — задача многофакторная. Здесь важно учитывать не только чистую производительность, но и соотношение хеш/ватт, а также стоимость приобретения. Оптимальный процессор должен обеспечивать высокую производительность при умеренном энергопотреблении и доступной цене.
В 2025 году лидирующие позиции по рентабельности CPU-майнинга удерживают процессоры с высокой многопоточной производительностью и энергоэффективностью. Вот пять процессоров, демонстрирующих наилучшее соотношение доходности к затратам:
|Модель процессора
|Хешрейт (RandomX)
|Энергопотребление
|Доход в день*
|Затраты на электроэнергию**
|Чистая прибыль/день
|ROI (дни)
|AMD Ryzen 9 7950X3D
|28,500 H/s
|120W
|$2.43
|$0.72
|$1.71
|352
|AMD Threadripper 7980X
|42,300 H/s
|215W
|$3.61
|$1.29
|$2.32
|624
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|21,800 H/s
|90W
|$1.86
|$0.54
|$1.32
|302
|Intel Core i9-14900KS
|19,200 H/s
|145W
|$1.64
|$0.87
|$0.77
|649
|AMD EPYC 9654
|54,000 H/s
|290W
|$4.62
|$1.74
|$2.88
|1,389
- Расчёты произведены для майнинга Monero (XMR) по курсу на июнь 2025 ** При стоимости электроэнергии $0.25/kWh
Наибольшую рентабельность показывают процессоры AMD с архитектурой 3D V-Cache, что объясняется увеличенным объёмом кэш-памяти L3. Для алгоритма RandomX, используемого в Monero, каждый дополнительный мегабайт кэша трансформируется в ощутимый прирост хешрейта 🚀
Интересно отметить, что для майнинга Monero процессоры среднего ценового сегмента часто демонстрируют лучшую окупаемость, чем топовые модели. Например, Ryzen 7 7800X3D окупается почти вдвое быстрее, чем флагманский Threadripper, несмотря на более низкую абсолютную производительность.
- Ryzen 7 7800X3D — оптимальный выбор для индивидуального майнера, желающего максимизировать ROI
- Threadripper 7980X — подходит для крупных ферм с доступом к дешёвой электроэнергии
- EPYC 9654 — решение для корпоративных дата-центров с возможностью совмещения майнинга с другими задачами
При выборе процессора также следует учитывать наличие и стоимость совместимой материнской платы, оперативной памяти и системы охлаждения. Эти компоненты могут существенно влиять на общую экономику майнинга 💼
Алгоритмы и криптовалюты, оптимальные для CPU-майнинга
В мире майнинга существует чёткое разделение: одни алгоритмы оптимизированы для графических процессоров (GPU) и специализированных ASIC-устройств, другие — для центральных процессоров (CPU). Такое разделение не случайно: разработчики некоторых криптовалют осознанно выбирают CPU-ориентированные алгоритмы для поддержания децентрализации и предотвращения централизации майнинга в руках крупных игроков.
Максим Вершинин, криптоаналитик
В 2023 году ко мне обратился клиент с небольшим домашним сервером на базе Ryzen 9 5950X. Он перепробовал несколько криптовалют, но прибыль оставалась минимальной — 0.5-0.7$ в день при существенных затратах на охлаждение и шуме. Мы решили сосредоточиться не на популярных, а на перспективных монетах с низкой сложностью сети.
После анализа рынка выбрали Raptoreum (RTM) с алгоритмом GhostRider, который отлично работает на процессорах с большим кэшем. Сделали оптимизацию настроек, настроили huge pages в Linux и добились хешрейта почти на 30% выше стандартного. Через полгода RTM вырос в цене в 7 раз — из "баловства" майнинг превратился в 180-200$ чистой прибыли ежемесячно. Суть не в том, чтобы выбрать самую доходную монету сегодня, а в том, чтобы найти перспективную монету с CPU-friendly алгоритмом и низкой конкуренцией.
Вот алгоритмы, которые в 2025 году демонстрируют наилучшую производительность на CPU:
- RandomX — ведущий CPU-ориентированный алгоритм, используемый Monero (XMR). Разработан специально для противостояния ASIC-майнерам и оптимизирован для работы на современных процессорах с большим объёмом кэш-памяти.
- Yespower/Yescrypt — семейство алгоритмов, используемых в таких криптовалютах как Cranepay (CRP) и DigiByte (DGB). Отличаются высокой требовательностью к памяти.
- GhostRider — гибридный алгоритм, применяемый в Raptoreum (RTM). Сочетает элементы нескольких хеш-функций и демонстрирует хорошую производительность на процессорах AMD с большим кэшем.
- Cryptonight и его варианты — семейство алгоритмов, используемых в различных форках Monero и других приватных криптовалютах.
- Minotaur — новый алгоритм 2024 года, применяемый в BLOC.MONEY (BLOC). Показывает хорошую эффективность на процессорах с высокой многопоточной производительностью.
Наиболее перспективные криптовалюты для CPU-майнинга в 2025 году:
|Криптовалюта
|Алгоритм
|Средняя доходность*
|Ликвидность
|Особенности
|Monero (XMR)
|RandomX
|$1.20-2.50/день
|Высокая
|Фокус на приватности, стабильная экосистема
|Raptoreum (RTM)
|GhostRider
|$0.80-1.90/день
|Средняя
|Смарт-контракты, растущее сообщество
|Dero (DERO)
|AstroBWT
|$0.70-1.60/день
|Средняя
|Приватная платформа для DApps
|BLOC.MONEY (BLOC)
|Minotaur
|$0.50-1.30/день
|Низкая
|Высокая перспектива роста, новый алгоритм
|Scala (XLA)
|Panthera
|$0.40-1.10/день
|Низкая
|Масштабируемость, фокус на микротранзакциях
- Для процессора AMD Ryzen 9 7950X3D
Важно отметить, что многие CPU-монеты характеризуются низкой ликвидностью, что может создавать проблемы при конвертации больших объёмов добытой криптовалюты в фиатные деньги или более ликвидные криптоактивы. Эту особенность необходимо учитывать при планировании майнинговой стратегии 📊
Факторы, влияющие на доходность процессоров в майнинге
Рентабельность CPU-майнинга определяется сложным взаимодействием технических, экономических и рыночных факторов. Понимание этих факторов позволяет оптимизировать майнинг-операции и принимать обоснованные инвестиционные решения 📈
Ключевые факторы, влияющие на доходность процессоров в майнинге:
- Архитектура процессора — процессоры с архитектурой Zen3/Zen4 (AMD) и Golden Cove/Raptor Lake (Intel) демонстрируют наилучшую производительность в расчёте на ватт для большинства майнинг-алгоритмов.
- Объём кэш-памяти L3 — критически важен для алгоритмов, требовательных к памяти, таких как RandomX. Увеличение кэша на 1МБ может повысить хешрейт на 3-5%.
- Количество ядер и потоков — большинство майнинг-алгоритмов эффективно масштабируются с увеличением количества ядер, однако существует точка насыщения, после которой дополнительные ядра дают минимальный прирост производительности.
- Частота работы процессора — прямо влияет на производительность, однако энергопотребление растёт экспоненциально с увеличением частоты.
- Тип и скорость оперативной памяти — для алгоритмов, чувствительных к пропускной способности памяти, высокочастотная DDR5 может обеспечить прирост производительности до 15-20% по сравнению с DDR4.
- Эффективность системы охлаждения — недостаточное охлаждение приводит к термическому дросселированию и снижению производительности.
- Операционная система и оптимизации — Linux-системы обычно обеспечивают на 5-10% более высокую производительность майнинга по сравнению с Windows благодаря меньшим накладным расходам и возможности тонкой настройки.
Экономические факторы, определяющие рентабельность:
- Стоимость электроэнергии — в регионах с дорогой электроэнергией (>$0.15/kWh) CPU-майнинг может быть убыточным даже на самом эффективном оборудовании.
- Начальные инвестиции — стоимость приобретения процессора, материнской платы, памяти и сопутствующих компонентов.
- Амортизация оборудования — интенсивное использование сокращает срок службы компонентов, что следует учитывать в долгосрочных экономических расчётах.
- Курс криптовалюты — волатильность цен может радикально менять экономику майнинга в течение коротких периодов времени.
- Сложность сети — постоянно растёт с притоком новых майнеров, что снижает доходность при неизменном хешрейте.
Интересно, что сложность сети и курс криптовалюты часто находятся в сложной корреляции. Рост курса привлекает новых майнеров, что увеличивает сложность и снижает доходность. Этот цикл создаёт своеобразный "естественный отбор", когда на рынке остаются только самые эффективные операторы с доступом к дешёвой электроэнергии или инновационными подходами к оптимизации 🔄
Следует также учитывать региональные факторы, такие как климатические условия (влияющие на эффективность охлаждения) и правовое регулирование майнинга. В некоторых странах специальные тарифы на электроэнергию для майнинговых операций могут существенно снижать рентабельность.
Расчет прибыльности: затраты на энергию vs доход с CPU
Точный расчёт прибыльности CPU-майнинга требует комплексного анализа с учётом всех затрат и потенциальных доходов. Вооружившись правильной методологией, можно принимать обоснованные решения о целесообразности инвестиций в оборудование и выборе оптимальных криптовалют для добычи 💹
Базовая формула для расчёта ежедневной прибыли от CPU-майнинга:
Ежедневная прибыль = (Хешрейт × 24 × Вознаграждение за хеш) – (Энергопотребление × 24 × Стоимость электроэнергии)
Для более точного расчёта следует также учитывать:
- Комиссии пулов — большинство майнинг-пулов взимают 0.5-2% от вашего дохода
- Комиссии за вывод — могут быть фиксированными или процентными
- Амортизацию оборудования — обычно рассчитывается линейно на 3-5 лет
- Затраты на охлаждение — могут добавлять 10-15% к общему энергопотреблению
- Изменение сложности сети — исторически увеличивается на 2-5% ежемесячно для популярных монет
- Волатильность курса — может быть учтена через статистические модели или стресс-тесты
Пример расчёта для процессора AMD Ryzen 9 7950X3D при майнинге Monero (XMR):
|Параметр
|Значение
|Хешрейт
|28,500 H/s
|Вознаграждение за хеш
|0.0000000355 XMR/H/день
|Курс XMR
|$240
|Энергопотребление системы
|180W (CPU 120W + остальные компоненты)
|Стоимость электроэнергии
|$0.15/kWh
|Комиссия пула
|1%
Расчёт:
- Ежедневная добыча XMR = 28,500 × 24 × 0.0000000355 × 0.99 (за вычетом комиссии пула) = 0.02396 XMR
- Ежедневный доход = 0.02396 XMR × $240 = $5.75
- Ежедневные затраты на электроэнергию = 0.18 kW × 24 × $0.15 = $0.648
- Чистая ежедневная прибыль = $5.75 – $0.648 = $5.10
- Ежемесячная прибыль = $5.10 × 30 = $153
- Годовая прибыль = $153 × 12 = $1,836
При стоимости системы $1,200 (процессор, материнская плата, память, блок питания) окупаемость составит: Срок окупаемости = $1,200 / $153 = 7.84 месяца
Однако этот расчёт является статическим и не учитывает динамические факторы. На практике следует применять более сложные модели с учётом:
- Прогнозируемого ежемесячного увеличения сложности сети (например, +3%)
- Исторической волатильности курса с вероятностными сценариями
- Сезонных колебаний затрат на охлаждение
- Возможных технологических изменений, влияющих на эффективность майнинга
Важно: при оценке рентабельности полезно рассчитывать точку безубыточности — минимальный курс криптовалюты, при котором майнинг остаётся прибыльным. Для нашего примера:
Курс безубыточности = (Ежедневные затраты на электроэнергию) / (Ежедневная добыча XMR) = $0.648 / 0.02396 XMR = $27.05/XMR
Альтернативный подход — рассчитать максимально допустимую стоимость электроэнергии для сохранения прибыльности при текущем курсе:
Максимальная стоимость электроэнергии = (Ежедневный доход) / (Энергопотребление × 24) = $5.75 / (0.18 × 24) = $1.33/kWh
Регулярное обновление этих расчётов с учётом актуальных данных о сложности сети и курсах криптовалют позволяет оперативно адаптировать стратегию майнинга и максимизировать долгосрочную рентабельность ⚙️
Погружаясь в мир CPU-майнинга, мы видим сложную картину взаимодействия технологий, экономики и рыночной динамики. Хотя золотые времена добычи биткойна на домашних компьютерах безвозвратно ушли, CPU-майнинг остаётся жизнеспособной нишей для тех, кто способен сочетать технический опыт с финансовой проницательностью. Ключ к успеху — не слепая погоня за максимальным хешрейтом, а тщательное балансирование всех переменных уравнения рентабельности: от выбора оптимальной аппаратной конфигурации и криптовалюты до минимизации затрат на электроэнергию. Майнинг на CPU в 2025 году — это уже не просто хобби энтузиастов, а полноценная бизнес-модель, требующая аналитического подхода и стратегического планирования.
Ксения Парамонова
эксперт по игровому железу