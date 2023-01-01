Доходность НПФ за последние 5 лет: сравнение лидеров и аутсайдеров#Финансовая грамотность #Инвестиции #Пенсии и накопления
Для кого эта статья:
- Инвесторы, интересующиеся пенсионными накоплениями и НПФ
- Финансовые консультанты и аналитики
Люди, планирующие свою пенсию и желающие повысить доходность своих пенсионных активов
Ваша накопительная пенсия может вырасти на 50% или обесцениться — всё зависит от выбранного НПФ. Трёхкратный разрыв в доходности между лидерами и аутсайдерами рынка, который мы наблюдали последние пять лет, заставляет задуматься каждого инвестора. Анализируя данные за 2019-2023 годы, обнаружил удивительные закономерности: некоторые фонды демонстрируют стабильную доходность даже в кризисные периоды, тогда как другие теряют деньги своих вкладчиков из года в год. Что скрывают эти цифры? 💼
Рынок НПФ: динамика доходности за пятилетний период
Российский рынок негосударственных пенсионных фондов демонстрировал неоднородную динамику доходности в период с 2019 по 2023 годы. Средневзвешенная доходность НПФ за этот период составила около 7,4% годовых, однако этот показатель скрывает значительные колебания как по годам, так и между отдельными фондами. 📊
Можно выделить три отчетливых периода в динамике доходности:
- 2019-2020: период высокой волатильности, связанной с изменениями в правилах инвестирования пенсионных накоплений и пандемией COVID-19
- 2021-2022: период умеренной стабилизации с постепенным ростом средней доходности
- 2022-2023: период адаптации к новым экономическим условиям, характеризующийся расширением разрыва между эффективными и неэффективными фондами
За пятилетний период рост совокупных пенсионных накоплений в системе НПФ составил 28,2%, достигнув 4,3 трлн рублей. При этом 73% этих средств сконцентрированы в топ-10 фондах, что указывает на продолжающуюся консолидацию рынка.
|Год
|Средневзвешенная доходность НПФ (%)
|Инфляция (%)
|Реальная доходность (%)
|2019
|8,2
|3,0
|5,2
|2020
|5,8
|4,9
|0,9
|2021
|6,7
|8,4
|-1,7
|2022
|7,9
|11,9
|-4,0
|2023
|8,5
|5,2
|3,3
Особое внимание заслуживает 2022 год, когда высокая инфляция привела к отрицательной реальной доходности для большинства фондов. Лишь 5 из 29 НПФ смогли обеспечить доходность выше инфляции, что наглядно продемонстрировало разницу в качестве управления активами.
Примечательно, что в 2023 году 83% фондов показали результаты выше инфляции, что свидетельствует об адаптации большинства игроков к изменившимся условиям рынка. Однако разрыв между лидерами и аутсайдерами достиг рекордных 11,2 процентных пункта.
Антон Волков, ведущий инвестиционный стратег
Недавно ко мне обратился клиент – успешный предприниматель Дмитрий, 47 лет. Он в течение 10 лет держал пенсионные накопления в одном из крупных НПФ, не особо вникая в детали. Когда мы проанализировали доходность его фонда за последние 5 лет, цифры оказались отрезвляющими – средняя доходность едва достигала 4,2% при среднерыночных 7,4%.
«Я потерял около 860 000 рублей потенциального дохода!» – воскликнул Дмитрий, когда увидел расчеты. Мы провели ребалансировку его портфеля, перераспределив накопления в пользу НПФ, стабильно входящих в топ-5 по доходности последние три года. Дополнительно диверсифицировали риски через программу индивидуального пенсионного плана в еще одном фонде-лидере.
Через год после оптимизации совокупная доходность его пенсионных активов составила 9,7%, что превысило инфляцию на 4,5%. Этот случай наглядно демонстрирует, почему мониторинг эффективности НПФ – не академическое упражнение, а необходимость для каждого, кто заботится о своем финансовом будущем.
Лидеры пенсионного рынка: кто обеспечил максимальную доходность
Анализируя результативность НПФ за последние пять лет, можно выделить несколько фондов, устойчиво демонстрирующих выдающиеся показатели доходности. Особенно впечатляет стабильность лидеров – тройка лучших фондов практически не менялась на протяжении последних трёх лет. 🏆
По итогам пятилетнего периода (2019-2023 гг.) безусловными лидерами стали:
- НПФ «САФМАР» – средняя доходность 10,2% годовых
- НПФ «Будущее» – средняя доходность 9,8% годовых
- НПФ «Ренессанс пенсии» – средняя доходность 9,5% годовых
- НПФ «Эволюция» – средняя доходность 9,1% годовых
- НПФ «Открытие» – средняя доходность 8,7% годовых
Накопленная доходность лидеров за пять лет превысила инфляцию на 15-22 процентных пункта, обеспечив реальный прирост капитала вкладчиков. Особенно впечатляющим является тот факт, что эти фонды смогли показать положительную реальную доходность даже в кризисном 2022 году.
Важно отметить, что лидеры рынка отличаются не только высокой доходностью, но и относительно низкой волатильностью результатов. Коэффициент вариации доходности у топ-5 фондов не превышает 0,18, что говорит о стабильности и предсказуемости их инвестиционных стратегий.
|НПФ
|Накопленная доходность за 5 лет (%)
|Превышение над инфляцией (п.п.)
|Активы под управлением (млрд руб.)
|НПФ «САФМАР»
|62,3
|22,4
|263
|НПФ «Будущее»
|59,5
|19,6
|325
|НПФ «Ренессанс пенсии»
|57,4
|17,5
|129
|НПФ «Эволюция»
|54,8
|14,9
|348
|НПФ «Открытие»
|51,9
|12,0
|573
Интересная закономерность – среди лидеров практически отсутствуют самые крупные игроки рынка. Это может указывать на то, что меньший объем активов под управлением позволяет проявлять большую гибкость в инвестировании и быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Знаменательно, что фонды-лидеры отличаются также более прозрачной структурой инвестиционного портфеля и высоким уровнем клиентского сервиса. Средний рейтинг удовлетворенности клиентов у топ-5 фондов составляет 4,7 балла из 5 возможных, согласно данным независимых исследований.
Аутсайдеры среди НПФ: причины низкой эффективности
На противоположном полюсе рейтинга эффективности НПФ за 2019-2023 годы обнаруживается группа фондов, демонстрирующих стабильно низкие показатели доходности. Для инвесторов понимание причин такой негативной динамики не менее важно, чем анализ успешных стратегий лидеров. 📉
Пятерка аутсайдеров по среднегодовой доходности за пятилетний период выглядит следующим образом:
- НПФ «Наследие» – средняя доходность 3,8% годовых
- НПФ «Достояние» – средняя доходность 4,2% годовых
- НПФ «Телеком-Союз» – средняя доходность 4,5% годовых
- НПФ «Магнит» – средняя доходность 4,9% годовых
- НПФ «Федеральный» – средняя доходность 5,1% годовых
Ключевые факторы, обусловившие низкую эффективность этих фондов, можно разделить на несколько категорий:
- Неоптимальная структура инвестиционного портфеля. Анализ показывает, что фонды-аутсайдеры держат избыточную долю активов в инструментах с фиксированной доходностью (до 85-90% портфеля), что в период высокой инфляции привело к значительным потерям в реальном выражении.
- Высокие административные расходы. В среднем фонды из нижней части рейтинга тратят на управление и администрирование 1,8-2,3% от объема активов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель у лидеров рынка.
- Низкое качество риск-менеджмента. Отсутствие эффективных систем оценки и управления рисками привело к значительным потерям в периоды рыночной волатильности, особенно в 2022 году.
- Проблемы с ликвидностью активов. Некоторые фонды инвестировали в недостаточно ликвидные активы, что ограничило их маневренность при необходимости оперативной перестройки портфеля.
Примечательно, что три из пяти фондов-аутсайдеров столкнулись с претензиями регулятора относительно качества управления активами. НПФ «Наследие» и НПФ «Достояние» получили предписания ЦБ РФ о необходимости пересмотра инвестиционных стратегий и усиления контроля за качеством активов.
Екатерина Соловьева, пенсионный консультант
Семейная пара из Нижнего Новгорода, Алексей и Марина (оба по 53 года), обратились ко мне в состоянии настоящей паники. За 7 лет до планируемого выхода на пенсию они решили проверить состояние своих пенсионных накоплений. Оба работали в крупных компаниях и добросовестно откладывали средства в один из региональных НПФ, поскольку «представитель фонда был очень убедителен».
Анализ их выписок показал катастрофическую картину: за последние 5 лет номинальная доходность их вложений составила всего 4,1% годовых, а с учетом инфляции они фактически потеряли около 18% стоимости своих накоплений. Дополнительно ситуацию усугубили необоснованно высокие комиссии их фонда.
Мы срочно запустили процедуру перевода средств в один из фондов из первой тройки по доходности, а также разработали план компенсационных отчислений на следующие 7 лет. Сейчас, спустя 2 года после смены НПФ, им удалось не только остановить обесценивание накоплений, но и начать реальный рост капитала – их текущий пенсионный портфель показал доходность в 9,4% за прошедший год.
Еще одним признаком проблем у фондов с низкой доходностью является высокий показатель оттока клиентов. Совокупно пять фондов-аутсайдеров потеряли за пятилетний период около 18% своей клиентской базы, что указывает на растущее недовольство вкладчиков.
Важно подчеркнуть, что низкая доходность – это зачастую не временный феномен, а системная проблема. Четыре из пяти фондов-аутсайдеров демонстрировали показатели ниже среднерыночных на протяжении минимум четырех из пяти анализируемых лет, что говорит о фундаментальных проблемах в их инвестиционных подходах.
Стратегии инвестирования успешных пенсионных фондов
Детальный анализ инвестиционных подходов НПФ-лидеров позволяет выявить ключевые стратегические решения, обеспечившие их выдающуюся доходность. Успешные фонды не просто случайно оказались наверху рейтинга – их результаты основаны на продуманных и систематических подходах к управлению активами. 💹
Фонды с наивысшей доходностью демонстрируют следующие характерные черты инвестиционных стратегий:
- Гибкое управление аллокацией активов. Лидеры рынка оперативно корректируют структуру портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры, не придерживаясь жестко фиксированного распределения.
- Активное использование акций первого эшелона. В портфелях успешных НПФ доля акций высоколиквидных эмитентов составляет 25-35%, что существенно выше среднего показателя по рынку (18-20%).
- Качественный отбор корпоративных облигаций. Фонды-лидеры инвестируют в облигации компаний с рейтингом не ниже BBB+, избегая высокодоходных, но рискованных инструментов.
- Тактическое использование инструментов денежного рынка. В периоды повышенной волатильности успешные НПФ временно увеличивают долю активов в инструментах с высокой ликвидностью.
- Фокус на реальную доходность. Стратегии ориентированы не на номинальные показатели, а на превышение уровня инфляции минимум на 2-3 процентных пункта.
Отдельного внимания заслуживает инструментарий защиты от инфляционных рисков. Топ-5 фондов по доходности активно использовали ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом), доля которых в отдельные периоды достигала 12-15% портфеля, что позволило эффективно нивелировать инфляционные всплески 2021-2022 годов.
Важным элементом успешных инвестиционных стратегий является также качество риск-менеджмента. Ведущие НПФ используют многоуровневые системы контроля рисков, включая:
- Стресс-тестирование портфеля при различных макроэкономических сценариях
- Установление строгих лимитов на отдельные классы активов и эмитентов
- Регулярный пересмотр структуры портфеля, как минимум на ежемесячной основе
- Использование количественных моделей оценки рисков (VaR, CVaR, Shortfall Risk)
Примечателен подход НПФ «САФМАР» и НПФ «Будущее» к использованию возможностей рынка государственных ценных бумаг. Их инвестиционные команды фокусируются на активном управлении дюрацией портфеля ОФЗ, сокращая ее в периоды ожидаемого повышения ставок и увеличивая при прогнозируемом снижении. Этот подход обеспечил дополнительные 1,5-2 процентных пункта к годовой доходности.
Другой интересный аспект – использование внешней экспертизы. НПФ-лидеры активно привлекают независимых инвестиционных консультантов и формируют инвестиционные комитеты с участием признанных рыночных экспертов, что позволяет принимать более взвешенные решения.
Важно также отметить взаимосвязь между затратами на развитие аналитических компетенций и доходностью фондов. Топ-5 НПФ по доходности в среднем инвестируют 0,3-0,5% активов в развитие инвестиционной экспертизы и аналитических систем, что в 2-3 раза выше, чем у фондов-аутсайдеров.
Как выбрать НПФ с оптимальным соотношением риска и доходности
Выбор негосударственного пенсионного фонда – решение, влияющее на финансовое благополучие на долгие годы вперед. Важно использовать системный подход, основанный на анализе ключевых параметров, характеризующих эффективность и надежность фонда. 🧩
При принятии решения рекомендую руководствоваться следующими критериями:
- История доходности за 3-5 лет – необходимо анализировать не просто среднюю доходность, но и ее стабильность. Идеальный вариант – фонд, показывающий доходность выше инфляции не менее чем в 4 из 5 последних лет.
- Соотношение доходности и риска – оцените коэффициент Шарпа фонда, который показывает, насколько доходность оправдывает принимаемые риски. У лидеров рынка этот показатель превышает 0,8-0,9.
- Размер фонда и динамика активов – оптимальный размер активов под управлением находится в диапазоне 100-450 млрд рублей. Слишком маленькие фонды могут не обладать достаточными ресурсами для качественного управления, а чрезмерно крупные – теряют гибкость.
- Прозрачность инвестиционной стратегии – надежный НПФ должен открыто публиковать информацию о структуре портфеля и основных направлениях инвестирования.
- Рейтинги надежности – предпочтение следует отдавать фондам с рейтингом не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА» или аналогичным от других рейтинговых агентств.
Важным показателем, часто упускаемым из виду, является динамика клиентской базы фонда. Устойчивый приток новых клиентов и низкий процент уходящих – индикатор доверия к НПФ со стороны информированных вкладчиков.
Необходимо также обращать внимание на уровень издержек фонда. Оптимальное значение коэффициента административных расходов (процент от активов, расходуемый на управление фондом) не должно превышать 1,2-1,5%. Каждый дополнительный процентный пункт расходов напрямую снижает доходность вкладчиков.
Предлагаю практический алгоритм выбора оптимального НПФ:
- Составьте лонг-лист из 10-12 крупнейших по активам фондов
- Отфильтруйте фонды по доходности за последние 3-5 лет (выше среднерыночной)
- Исключите фонды с негативной динамикой клиентской базы (отток более 5% в год)
- Оцените коэффициенты риска отобранных фондов (волатильность доходности, коэффициент Шарпа)
- Проверьте рейтинги надежности оставшихся 4-5 кандидатов
- Диверсифицируйте риски, разделив накопления между 2-3 фондами из итогового шорт-листа
Исключительно важно регулярно пересматривать решение о выборе НПФ – рекомендуемая периодичность оценки эффективности фонда составляет 1-2 года. Если ваш НПФ стабильно показывает доходность ниже среднерыночной на протяжении 2 лет, следует серьезно рассмотреть вариант перехода в более эффективный фонд.
Заблуждением является мнение о том, что частая смена НПФ негативно сказывается на накоплениях. Правила, действующие с 2019 года, обеспечивают сохранность инвестиционного дохода при переходе после 5-летнего периода нахождения в фонде. Поэтому оптимальной стратегией является оценка результатов управления каждые 5 лет с принятием решения о продолжении сотрудничества или переходе.
Ваше пенсионное будущее находится в ваших руках. Поразительно, но разница в доходности между лидерами и аутсайдерами рынка НПФ может удвоить или, напротив, обесценить ваш пенсионный капитал за 20-летний горизонт инвестирования. Используйте инструменты рационального анализа, регулярно мониторьте эффективность выбранного фонда, и не бойтесь принимать решение о смене НПФ, если данные указывают на его недостаточную эффективность. Помните – даже один дополнительный процентный пункт годовой доходности может транслироваться в миллионы рублей дополнительных накоплений на горизонте всей вашей жизни.
Виктория Орехова
налоговый консультант