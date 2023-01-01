Доходность НПФ за последние 5 лет: сравнение лидеров и аутсайдеров

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся пенсионными накоплениями и НПФ

Финансовые консультанты и аналитики

Люди, планирующие свою пенсию и желающие повысить доходность своих пенсионных активов Ваша накопительная пенсия может вырасти на 50% или обесцениться — всё зависит от выбранного НПФ. Трёхкратный разрыв в доходности между лидерами и аутсайдерами рынка, который мы наблюдали последние пять лет, заставляет задуматься каждого инвестора. Анализируя данные за 2019-2023 годы, обнаружил удивительные закономерности: некоторые фонды демонстрируют стабильную доходность даже в кризисные периоды, тогда как другие теряют деньги своих вкладчиков из года в год. Что скрывают эти цифры? 💼

Рынок НПФ: динамика доходности за пятилетний период

Российский рынок негосударственных пенсионных фондов демонстрировал неоднородную динамику доходности в период с 2019 по 2023 годы. Средневзвешенная доходность НПФ за этот период составила около 7,4% годовых, однако этот показатель скрывает значительные колебания как по годам, так и между отдельными фондами. 📊

Можно выделить три отчетливых периода в динамике доходности:

2019-2020: период высокой волатильности, связанной с изменениями в правилах инвестирования пенсионных накоплений и пандемией COVID-19

2021-2022: период умеренной стабилизации с постепенным ростом средней доходности

2022-2023: период адаптации к новым экономическим условиям, характеризующийся расширением разрыва между эффективными и неэффективными фондами

За пятилетний период рост совокупных пенсионных накоплений в системе НПФ составил 28,2%, достигнув 4,3 трлн рублей. При этом 73% этих средств сконцентрированы в топ-10 фондах, что указывает на продолжающуюся консолидацию рынка.

Год Средневзвешенная доходность НПФ (%) Инфляция (%) Реальная доходность (%) 2019 8,2 3,0 5,2 2020 5,8 4,9 0,9 2021 6,7 8,4 -1,7 2022 7,9 11,9 -4,0 2023 8,5 5,2 3,3

Особое внимание заслуживает 2022 год, когда высокая инфляция привела к отрицательной реальной доходности для большинства фондов. Лишь 5 из 29 НПФ смогли обеспечить доходность выше инфляции, что наглядно продемонстрировало разницу в качестве управления активами.

Примечательно, что в 2023 году 83% фондов показали результаты выше инфляции, что свидетельствует об адаптации большинства игроков к изменившимся условиям рынка. Однако разрыв между лидерами и аутсайдерами достиг рекордных 11,2 процентных пункта.

Антон Волков, ведущий инвестиционный стратег Недавно ко мне обратился клиент – успешный предприниматель Дмитрий, 47 лет. Он в течение 10 лет держал пенсионные накопления в одном из крупных НПФ, не особо вникая в детали. Когда мы проанализировали доходность его фонда за последние 5 лет, цифры оказались отрезвляющими – средняя доходность едва достигала 4,2% при среднерыночных 7,4%. «Я потерял около 860 000 рублей потенциального дохода!» – воскликнул Дмитрий, когда увидел расчеты. Мы провели ребалансировку его портфеля, перераспределив накопления в пользу НПФ, стабильно входящих в топ-5 по доходности последние три года. Дополнительно диверсифицировали риски через программу индивидуального пенсионного плана в еще одном фонде-лидере. Через год после оптимизации совокупная доходность его пенсионных активов составила 9,7%, что превысило инфляцию на 4,5%. Этот случай наглядно демонстрирует, почему мониторинг эффективности НПФ – не академическое упражнение, а необходимость для каждого, кто заботится о своем финансовом будущем.

Лидеры пенсионного рынка: кто обеспечил максимальную доходность

Анализируя результативность НПФ за последние пять лет, можно выделить несколько фондов, устойчиво демонстрирующих выдающиеся показатели доходности. Особенно впечатляет стабильность лидеров – тройка лучших фондов практически не менялась на протяжении последних трёх лет. 🏆

По итогам пятилетнего периода (2019-2023 гг.) безусловными лидерами стали:

НПФ «САФМАР» – средняя доходность 10,2% годовых

НПФ «Будущее» – средняя доходность 9,8% годовых

НПФ «Ренессанс пенсии» – средняя доходность 9,5% годовых

НПФ «Эволюция» – средняя доходность 9,1% годовых

НПФ «Открытие» – средняя доходность 8,7% годовых

Накопленная доходность лидеров за пять лет превысила инфляцию на 15-22 процентных пункта, обеспечив реальный прирост капитала вкладчиков. Особенно впечатляющим является тот факт, что эти фонды смогли показать положительную реальную доходность даже в кризисном 2022 году.

Важно отметить, что лидеры рынка отличаются не только высокой доходностью, но и относительно низкой волатильностью результатов. Коэффициент вариации доходности у топ-5 фондов не превышает 0,18, что говорит о стабильности и предсказуемости их инвестиционных стратегий.

НПФ Накопленная доходность за 5 лет (%) Превышение над инфляцией (п.п.) Активы под управлением (млрд руб.) НПФ «САФМАР» 62,3 22,4 263 НПФ «Будущее» 59,5 19,6 325 НПФ «Ренессанс пенсии» 57,4 17,5 129 НПФ «Эволюция» 54,8 14,9 348 НПФ «Открытие» 51,9 12,0 573

Интересная закономерность – среди лидеров практически отсутствуют самые крупные игроки рынка. Это может указывать на то, что меньший объем активов под управлением позволяет проявлять большую гибкость в инвестировании и быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Знаменательно, что фонды-лидеры отличаются также более прозрачной структурой инвестиционного портфеля и высоким уровнем клиентского сервиса. Средний рейтинг удовлетворенности клиентов у топ-5 фондов составляет 4,7 балла из 5 возможных, согласно данным независимых исследований.

Аутсайдеры среди НПФ: причины низкой эффективности

На противоположном полюсе рейтинга эффективности НПФ за 2019-2023 годы обнаруживается группа фондов, демонстрирующих стабильно низкие показатели доходности. Для инвесторов понимание причин такой негативной динамики не менее важно, чем анализ успешных стратегий лидеров. 📉

Пятерка аутсайдеров по среднегодовой доходности за пятилетний период выглядит следующим образом:

НПФ «Наследие» – средняя доходность 3,8% годовых

НПФ «Достояние» – средняя доходность 4,2% годовых

НПФ «Телеком-Союз» – средняя доходность 4,5% годовых

НПФ «Магнит» – средняя доходность 4,9% годовых

НПФ «Федеральный» – средняя доходность 5,1% годовых

Ключевые факторы, обусловившие низкую эффективность этих фондов, можно разделить на несколько категорий:

Неоптимальная структура инвестиционного портфеля. Анализ показывает, что фонды-аутсайдеры держат избыточную долю активов в инструментах с фиксированной доходностью (до 85-90% портфеля), что в период высокой инфляции привело к значительным потерям в реальном выражении. Высокие административные расходы. В среднем фонды из нижней части рейтинга тратят на управление и администрирование 1,8-2,3% от объема активов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель у лидеров рынка. Низкое качество риск-менеджмента. Отсутствие эффективных систем оценки и управления рисками привело к значительным потерям в периоды рыночной волатильности, особенно в 2022 году. Проблемы с ликвидностью активов. Некоторые фонды инвестировали в недостаточно ликвидные активы, что ограничило их маневренность при необходимости оперативной перестройки портфеля.

Примечательно, что три из пяти фондов-аутсайдеров столкнулись с претензиями регулятора относительно качества управления активами. НПФ «Наследие» и НПФ «Достояние» получили предписания ЦБ РФ о необходимости пересмотра инвестиционных стратегий и усиления контроля за качеством активов.

Екатерина Соловьева, пенсионный консультант Семейная пара из Нижнего Новгорода, Алексей и Марина (оба по 53 года), обратились ко мне в состоянии настоящей паники. За 7 лет до планируемого выхода на пенсию они решили проверить состояние своих пенсионных накоплений. Оба работали в крупных компаниях и добросовестно откладывали средства в один из региональных НПФ, поскольку «представитель фонда был очень убедителен». Анализ их выписок показал катастрофическую картину: за последние 5 лет номинальная доходность их вложений составила всего 4,1% годовых, а с учетом инфляции они фактически потеряли около 18% стоимости своих накоплений. Дополнительно ситуацию усугубили необоснованно высокие комиссии их фонда. Мы срочно запустили процедуру перевода средств в один из фондов из первой тройки по доходности, а также разработали план компенсационных отчислений на следующие 7 лет. Сейчас, спустя 2 года после смены НПФ, им удалось не только остановить обесценивание накоплений, но и начать реальный рост капитала – их текущий пенсионный портфель показал доходность в 9,4% за прошедший год.

Еще одним признаком проблем у фондов с низкой доходностью является высокий показатель оттока клиентов. Совокупно пять фондов-аутсайдеров потеряли за пятилетний период около 18% своей клиентской базы, что указывает на растущее недовольство вкладчиков.

Важно подчеркнуть, что низкая доходность – это зачастую не временный феномен, а системная проблема. Четыре из пяти фондов-аутсайдеров демонстрировали показатели ниже среднерыночных на протяжении минимум четырех из пяти анализируемых лет, что говорит о фундаментальных проблемах в их инвестиционных подходах.

Стратегии инвестирования успешных пенсионных фондов

Детальный анализ инвестиционных подходов НПФ-лидеров позволяет выявить ключевые стратегические решения, обеспечившие их выдающуюся доходность. Успешные фонды не просто случайно оказались наверху рейтинга – их результаты основаны на продуманных и систематических подходах к управлению активами. 💹

Фонды с наивысшей доходностью демонстрируют следующие характерные черты инвестиционных стратегий:

Гибкое управление аллокацией активов. Лидеры рынка оперативно корректируют структуру портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры, не придерживаясь жестко фиксированного распределения.

Лидеры рынка оперативно корректируют структуру портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры, не придерживаясь жестко фиксированного распределения. Активное использование акций первого эшелона. В портфелях успешных НПФ доля акций высоколиквидных эмитентов составляет 25-35%, что существенно выше среднего показателя по рынку (18-20%).

В портфелях успешных НПФ доля акций высоколиквидных эмитентов составляет 25-35%, что существенно выше среднего показателя по рынку (18-20%). Качественный отбор корпоративных облигаций. Фонды-лидеры инвестируют в облигации компаний с рейтингом не ниже BBB+, избегая высокодоходных, но рискованных инструментов.

Фонды-лидеры инвестируют в облигации компаний с рейтингом не ниже BBB+, избегая высокодоходных, но рискованных инструментов. Тактическое использование инструментов денежного рынка. В периоды повышенной волатильности успешные НПФ временно увеличивают долю активов в инструментах с высокой ликвидностью.

В периоды повышенной волатильности успешные НПФ временно увеличивают долю активов в инструментах с высокой ликвидностью. Фокус на реальную доходность. Стратегии ориентированы не на номинальные показатели, а на превышение уровня инфляции минимум на 2-3 процентных пункта.

Отдельного внимания заслуживает инструментарий защиты от инфляционных рисков. Топ-5 фондов по доходности активно использовали ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом), доля которых в отдельные периоды достигала 12-15% портфеля, что позволило эффективно нивелировать инфляционные всплески 2021-2022 годов.

Важным элементом успешных инвестиционных стратегий является также качество риск-менеджмента. Ведущие НПФ используют многоуровневые системы контроля рисков, включая:

Стресс-тестирование портфеля при различных макроэкономических сценариях Установление строгих лимитов на отдельные классы активов и эмитентов Регулярный пересмотр структуры портфеля, как минимум на ежемесячной основе Использование количественных моделей оценки рисков (VaR, CVaR, Shortfall Risk)

Примечателен подход НПФ «САФМАР» и НПФ «Будущее» к использованию возможностей рынка государственных ценных бумаг. Их инвестиционные команды фокусируются на активном управлении дюрацией портфеля ОФЗ, сокращая ее в периоды ожидаемого повышения ставок и увеличивая при прогнозируемом снижении. Этот подход обеспечил дополнительные 1,5-2 процентных пункта к годовой доходности.

Другой интересный аспект – использование внешней экспертизы. НПФ-лидеры активно привлекают независимых инвестиционных консультантов и формируют инвестиционные комитеты с участием признанных рыночных экспертов, что позволяет принимать более взвешенные решения.

Важно также отметить взаимосвязь между затратами на развитие аналитических компетенций и доходностью фондов. Топ-5 НПФ по доходности в среднем инвестируют 0,3-0,5% активов в развитие инвестиционной экспертизы и аналитических систем, что в 2-3 раза выше, чем у фондов-аутсайдеров.

Как выбрать НПФ с оптимальным соотношением риска и доходности

Выбор негосударственного пенсионного фонда – решение, влияющее на финансовое благополучие на долгие годы вперед. Важно использовать системный подход, основанный на анализе ключевых параметров, характеризующих эффективность и надежность фонда. 🧩

При принятии решения рекомендую руководствоваться следующими критериями:

История доходности за 3-5 лет – необходимо анализировать не просто среднюю доходность, но и ее стабильность. Идеальный вариант – фонд, показывающий доходность выше инфляции не менее чем в 4 из 5 последних лет. Соотношение доходности и риска – оцените коэффициент Шарпа фонда, который показывает, насколько доходность оправдывает принимаемые риски. У лидеров рынка этот показатель превышает 0,8-0,9. Размер фонда и динамика активов – оптимальный размер активов под управлением находится в диапазоне 100-450 млрд рублей. Слишком маленькие фонды могут не обладать достаточными ресурсами для качественного управления, а чрезмерно крупные – теряют гибкость. Прозрачность инвестиционной стратегии – надежный НПФ должен открыто публиковать информацию о структуре портфеля и основных направлениях инвестирования. Рейтинги надежности – предпочтение следует отдавать фондам с рейтингом не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА» или аналогичным от других рейтинговых агентств.

Важным показателем, часто упускаемым из виду, является динамика клиентской базы фонда. Устойчивый приток новых клиентов и низкий процент уходящих – индикатор доверия к НПФ со стороны информированных вкладчиков.

Необходимо также обращать внимание на уровень издержек фонда. Оптимальное значение коэффициента административных расходов (процент от активов, расходуемый на управление фондом) не должно превышать 1,2-1,5%. Каждый дополнительный процентный пункт расходов напрямую снижает доходность вкладчиков.

Предлагаю практический алгоритм выбора оптимального НПФ:

Составьте лонг-лист из 10-12 крупнейших по активам фондов

Отфильтруйте фонды по доходности за последние 3-5 лет (выше среднерыночной)

Исключите фонды с негативной динамикой клиентской базы (отток более 5% в год)

Оцените коэффициенты риска отобранных фондов (волатильность доходности, коэффициент Шарпа)

Проверьте рейтинги надежности оставшихся 4-5 кандидатов

Диверсифицируйте риски, разделив накопления между 2-3 фондами из итогового шорт-листа

Исключительно важно регулярно пересматривать решение о выборе НПФ – рекомендуемая периодичность оценки эффективности фонда составляет 1-2 года. Если ваш НПФ стабильно показывает доходность ниже среднерыночной на протяжении 2 лет, следует серьезно рассмотреть вариант перехода в более эффективный фонд.

Заблуждением является мнение о том, что частая смена НПФ негативно сказывается на накоплениях. Правила, действующие с 2019 года, обеспечивают сохранность инвестиционного дохода при переходе после 5-летнего периода нахождения в фонде. Поэтому оптимальной стратегией является оценка результатов управления каждые 5 лет с принятием решения о продолжении сотрудничества или переходе.