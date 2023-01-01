Дивиденды в МСФО и РСБУ: финансовая или инвестиционная деятельность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и бухгалтеры, работающие с отчетностью

Специалисты, изучающие международные финансовые стандарты (МСФО) и российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)

Инвесторы и экономисты, интересующиеся анализом финансовых потоков и корпоративными финансами Финансовая отчетность — это профессиональный язык бизнеса, и классификация дивидендов часто становится камнем преткновения даже для опытных специалистов. Правильное отнесение дивидендных потоков к финансовой или инвестиционной деятельности критически влияет на аналитические показатели компании и инвестиционные решения. Разница в трактовке между МСФО и РСБУ создаёт дополнительную сложность, требуя от финансистов особого внимания при составлении отчётности и её интерпретации. 💰📊

Сущность дивидендов в корпоративных финансах

Дивиденды представляют собой часть прибыли компании, распределяемую между акционерами пропорционально их долям в уставном капитале. По экономической сути это вознаграждение инвесторам за предоставленный компании капитал и принятые риски. Дивидендные выплаты являются одним из ключевых механизмов корпоративных финансов, выполняя несколько важных функций:

Распределение финансового результата между собственниками бизнеса

Сигнализирование о финансовом здоровье компании

Формирование инвестиционной привлекательности акций

Реализация прав акционеров на участие в распределении прибыли

С точки зрения движения капитала, дивиденды представляют собой отток денежных средств для компании-плательщика и приток для получателя (акционера). Именно эта двойственность порождает вопросы классификации дивидендных потоков при составлении отчета о движении денежных средств (ОДДС). 📈

Михаил Северов, финансовый директор В 2023 году наша группа компаний впервые столкнулась с необходимостью трансформации отчетности из РСБУ в МСФО для привлечения иностранного финансирования. Казалось бы, простая операция — отражение выплаченных дивидендов — вызвала жаркие дискуссии в финансовом департаменте. По РСБУ мы привыкли относить дивиденды к финансовой деятельности, но консультанты настаивали на более гибком подходе согласно МСФО. Правильная классификация потребовала детального изучения структуры холдинга и характера взаимоотношений между компаниями группы. В итоге мы создали детальный классификатор денежных потоков, учитывающий специфику каждой операции.

В корпоративных финансах дивиденды могут принимать различные формы, что также влияет на их отражение в финансовой отчетности:

Тип дивидендов Описание Особенности учета Денежные дивиденды Наиболее распространенная форма выплаты в денежной форме Отражаются в ОДДС как движение денежных средств Дивиденды в форме акций Выплата дополнительными акциями вместо денег Не отражаются в ОДДС, так как не вызывают движения денежных средств Имущественные дивиденды Распределение активов компании среди акционеров Отражаются по справедливой стоимости переданного имущества Промежуточные дивиденды Выплачиваются до окончания финансового года Требуют дополнительного контроля и раскрытия информации

Решение о выплате дивидендов обычно принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров. С этого момента возникает обязательство компании перед акционерами, которое должно быть соответствующим образом отражено в финансовой отчетности. 💸

Классификация дивидендов в МСФО: ключевые принципы

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) предоставляют концептуальную основу для классификации денежных потоков, включая дивидендные выплаты и поступления. Ключевым стандартом, регулирующим данный вопрос, является МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».

Согласно МСФО (IAS) 7, все денежные потоки должны быть классифицированы по трем видам деятельности:

Операционная деятельность — основная приносящая выручку деятельность компании и другие виды деятельности, не относящиеся к инвестиционной или финансовой

— основная приносящая выручку деятельность компании и другие виды деятельности, не относящиеся к инвестиционной или финансовой Инвестиционная деятельность — приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций

— приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций Финансовая деятельность — деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заёмных средств компании

Особенность МСФО в отношении дивидендов заключается в предоставлении компаниям выбора классификации. Стандарт допускает определенную гибкость, учитывая различные бизнес-модели и структуры компаний. 🔄

Согласно МСФО (IAS) 7, существуют следующие варианты классификации дивидендов:

Вид дивидендного потока Допустимая классификация Обоснование Дивиденды выплаченные Финансовая деятельность Расчеты с собственниками капитала Дивиденды выплаченные Операционная деятельность Как альтернативный вариант для отражения способности операционной деятельности генерировать выплаты собственникам Дивиденды полученные Инвестиционная деятельность Доход от инвестиций Дивиденды полученные Операционная деятельность В случае, если дивиденды являются частью основной деятельности

Важно отметить, что однажды выбранный способ классификации дивидендов должен быть последовательно применен ко всем аналогичным операциям на протяжении всех отчетных периодов, чтобы обеспечить сопоставимость информации.

На практике большинство компаний, составляющих отчетность по МСФО, классифицируют выплаченные дивиденды как финансовую деятельность, а полученные дивиденды — в зависимости от характера своей основной деятельности:

Для производственных компаний полученные дивиденды обычно относят к инвестиционной деятельности

Для инвестиционных компаний и холдингов полученные дивиденды могут быть классифицированы как операционная деятельность

МСФО требует также дополнительного раскрытия информации о дивидендах в примечаниях к финансовой отчетности, включая размер дивидендов, выплаченных или объявленных за период, сумму дивидендов на акцию и дивидендную политику компании.

Отражение дивидендов в РСБУ: особенности учёта

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) имеют свои специфические требования к классификации дивидендных потоков, которые отличаются от подхода МСФО меньшей гибкостью и более директивным характером. Основным нормативным документом, регулирующим данный вопрос, является ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 🇷🇺

В соответствии с ПБУ 23/2011, классификация дивидендов в отчете о движении денежных средств определяется следующим образом:

Дивиденды выплаченные — однозначно относятся к денежным потокам от финансовых операций

— однозначно относятся к денежным потокам от финансовых операций Дивиденды полученные — классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций

В отличие от МСФО, РСБУ не предоставляет компаниям право выбора в классификации дивидендных потоков. Такой подход значительно упрощает составление отчетности, но может не отражать экономическую сущность операций для определенных типов бизнеса. Например, для инвестиционной компании, основной деятельностью которой является получение доходов в виде дивидендов, более логичным было бы отнесение полученных дивидендов к операционной деятельности.

Елена Соколова, главный бухгалтер Работая в инвестиционной компании, я ежеквартально готовила две версии отчетности — по РСБУ и МСФО. Самое интересное происходило с отчетом о движении денежных средств. По РСБУ мы были вынуждены показывать полученные дивиденды в инвестиционной деятельности, хотя это основной источник наших доходов. При трансформации в МСФО мы переносили эти суммы в операционную деятельность, что радикально меняло все аналитические показатели. Помню, как на встрече с инвесторами мне приходилось объяснять, почему у одной и той же компании в отчетах по РСБУ показатель операционного денежного потока отрицательный, а в отчетности по МСФО — положительный. После этого мы добавили специальную расшифровку в пояснения к отчетности.

В бухгалтерском учете по РСБУ отражение операций с дивидендами происходит следующим образом:

При объявлении дивидендов к выплате: Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 75-2 «Расчеты с учредителями по выплате доходов»

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 75-2 «Расчеты с учредителями по выплате доходов» При выплате дивидендов: Дебет 75-2 «Расчеты с учредителями по выплате доходов» Кредит 51 «Расчетные счета»

Дебет 75-2 «Расчеты с учредителями по выплате доходов» Кредит 51 «Расчетные счета» При начислении дивидендов к получению: Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91-1 «Прочие доходы»

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91-1 «Прочие доходы» При получении дивидендов: Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Важно отметить, что в отчете о финансовых результатах по РСБУ полученные дивиденды отражаются в составе прочих доходов, а не выручки, что еще больше усложняет анализ результатов компаний, для которых дивиденды являются основным источником дохода.

С налоговой точки зрения дивиденды также имеют особый статус. В России при выплате дивидендов физическим лицам компания-плательщик выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ по ставке 13% (для резидентов) или 15% (для нерезидентов). При выплате дивидендов юридическим лицам применяется налог на прибыль по ставке 13% (при определенных условиях может применяться ставка 0%). 📝

Дивиденды: финансовая или инвестиционная деятельность?

Вопрос классификации дивидендов как финансовой или инвестиционной деятельности имеет фундаментальное значение для анализа денежных потоков компании и принятия инвестиционных решений. Рассмотрим ключевые аргументы в пользу каждой из классификаций, принимая во внимание различные перспективы. 🧠

Аргументы в пользу отнесения дивидендных потоков к финансовой деятельности:

Экономическая сущность — дивиденды представляют собой распределение капитала между собственниками компании

— дивиденды представляют собой распределение капитала между собственниками компании Влияние на структуру капитала — выплата дивидендов изменяет соотношение собственных и заемных средств

— выплата дивидендов изменяет соотношение собственных и заемных средств Связь с финансированием — дивиденды являются стоимостью привлечения акционерного капитала (своего рода "процентами" для акционеров)

— дивиденды являются стоимостью привлечения акционерного капитала (своего рода "процентами" для акционеров) Международная практика — большинство международных компаний классифицируют выплаченные дивиденды как финансовую деятельность

Аргументы в пользу отнесения дивидендных потоков к инвестиционной деятельности:

Экономический смысл для получателя — полученные дивиденды представляют собой доход от инвестиций

— полученные дивиденды представляют собой доход от инвестиций Связь с инвестиционными решениями — дивидендная доходность является одним из ключевых показателей для инвесторов

— дивидендная доходность является одним из ключевых показателей для инвесторов Источник финансирования — полученные дивиденды могут быть источником для новых инвестиций

— полученные дивиденды могут быть источником для новых инвестиций Требования РСБУ — российские стандарты однозначно относят полученные дивиденды к инвестиционной деятельности

Важно понимать, что классификация дивидендных потоков зависит от точки зрения — компании-плательщика или компании-получателя. Эта двойственность отражается и в стандартах финансовой отчетности. 👨‍💼👩‍💼

Сравнение подходов МСФО и РСБУ к классификации дивидендов:

Денежный поток МСФО (IAS 7) РСБУ (ПБУ 23/2011) Влияние на анализ Дивиденды выплаченные Финансовая деятельность (основной вариант) <br> Операционная деятельность (альтернатива) Только финансовая деятельность Влияет на расчет FCF (свободного денежного потока) Дивиденды полученные Инвестиционная деятельность (основной вариант) <br> Операционная деятельность (для инвестиционных компаний) Только инвестиционная деятельность Влияет на оценку операционной эффективности

Для финансовых аналитиков и инвесторов важно понимать, как классификация дивидендов влияет на ключевые финансовые показатели:

FCF (Free Cash Flow) — включение дивидендов в операционную деятельность снижает показатель свободного денежного потока

— включение дивидендов в операционную деятельность снижает показатель свободного денежного потока FCFE (Free Cash Flow to Equity) — при расчете денежного потока, доступного акционерам, выплаченные дивиденды уже учтены, если они классифицированы как финансовая деятельность

— при расчете денежного потока, доступного акционерам, выплаченные дивиденды уже учтены, если они классифицированы как финансовая деятельность Коэффициент дивидендных выплат — отношение выплаченных дивидендов к чистой прибыли может значительно различаться при разных подходах к учету

При проведении финансового анализа рекомендуется делать поправки на различия в классификации дивидендов для обеспечения сопоставимости показателей разных компаний. Особенно это важно при сравнении компаний, составляющих отчетность по разным стандартам. ⚖️

Практические аспекты отражения дивидендных потоков

Практическое применение стандартов учета дивидендов требует внимания к деталям и понимания специфики бизнеса. Рассмотрим наиболее важные аспекты, с которыми сталкиваются специалисты при отражении дивидендных потоков в финансовой отчетности. ⚙️

Согласованность учетных политик — одна из ключевых проблем при работе с дивидендами. Важно обеспечить последовательность в применении выбранного метода классификации. При изменении учетной политики необходимо:

Обосновать причину изменения (обычно улучшение представления финансовой информации)

Раскрыть влияние изменения на финансовую отчетность

Пересчитать сравнительные данные за предыдущие периоды

Признание дивидендов в отчетности имеет несколько важных аспектов, требующих внимания финансистов:

Момент признания — дивиденды признаются как обязательство в том периоде, когда они были объявлены и утверждены

— дивиденды признаются как обязательство в том периоде, когда они были объявлены и утверждены Дивиденды, объявленные после отчетной даты — не признаются как обязательство на отчетную дату, но требуют раскрытия в примечаниях

— не признаются как обязательство на отчетную дату, но требуют раскрытия в примечаниях Промежуточные дивиденды — отражаются в том периоде, когда они были объявлены

— отражаются в том периоде, когда они были объявлены Дивиденды в неденежной форме — оцениваются по справедливой стоимости передаваемых активов

Трансформация отчетности из РСБУ в МСФО в части дивидендов требует внимания к следующим аспектам:

Выбор метода классификации полученных дивидендов (операционная или инвестиционная деятельность) Пересмотр классификации выплаченных дивидендов, если компания выбрала отражение в операционной деятельности по МСФО Проверка момента признания дивидендов (различия между датой объявления и датой утверждения) Дополнительное раскрытие информации о дивидендной политике

Для холдинговых структур вопрос классификации дивидендов особенно важен. В консолидированной отчетности внутригрупповые дивиденды исключаются, но для управленческих целей их правильная классификация имеет значение. Рекомендации по работе с дивидендами в холдингах:

Для материнской компании, основной деятельностью которой является управление инвестициями, полученные дивиденды логичнее относить к операционной деятельности

Для производственных компаний группы выплаченные дивиденды относятся к финансовой деятельности

Необходимо разработать единую политику классификации для всех компаний группы

Налоговые аспекты учета дивидендов также играют важную роль в практической работе финансистов. Основные моменты:

Необходимость удержания налога у источника выплаты

Применение льготных ставок согласно договорам об избежании двойного налогообложения

Документальное подтверждение фактического права на получение дохода

Правильное отражение удержанных налогов в ОДДС

При анализе отчетности необходимо учитывать различия в классификации дивидендов. Практические рекомендации для аналитиков:

При сравнении компаний проверять примечания к отчетности для выявления различий в классификации

При необходимости делать корректировки для обеспечения сопоставимости

Учитывать влияние выбранной классификации на ключевые коэффициенты

При анализе компаний с разными бизнес-моделями (например, производственной и инвестиционной) принимать во внимание различия в экономическом смысле дивидендных потоков

Соблюдение этих практических рекомендаций поможет обеспечить качественное отражение дивидендных потоков в финансовой отчетности и их правильную интерпретацию всеми заинтересованными пользователями. 🏆