Дивиденды раз в квартал: какие компании платят регулярно – рейтинг

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся пассивным доходом на фондовом рынке

Люди, рассматривающие дивидендные акции как способ увеличения финансовой стабильности

Читатели, стремящиеся получить знания о стратегиях формирования инвестиционного портфеля Поиск стабильного пассивного дохода на фондовом рынке часто приводит инвесторов к акциям с квартальными дивидендами. Это финансовый "Святой Грааль" для тех, кто хочет получать регулярный поток платежей четыре раза в год, а не ждать годовых выплат. В 2025 году перечень таких компаний существенно расширился, а их инвестиционная привлекательность возросла на фоне экономической нестабильности. Давайте разберемся, какие корпорации предлагают квартальные дивиденды, проанализируем их надежность и выстроим работающую стратегию для создания непрерывного дивидендного конвейера. 🔍💰

Преимущества квартальных дивидендов для инвесторов

Квартальные дивидендные выплаты представляют собой значительное преимущество для инвесторов по сравнению с годовыми. Рассмотрим ключевые выгоды, которые получают держатели акций с такой периодичностью платежей:

Равномерный денежный поток – вместо одноразового годового платежа инвестор получает деньги четыре раза в год, что упрощает финансовое планирование

– вместо одноразового годового платежа инвестор получает деньги четыре раза в год, что упрощает финансовое планирование Возможность реинвестирования – более частые выплаты позволяют оперативно реинвестировать полученные средства, ускоряя работу сложного процента

– более частые выплаты позволяют оперативно реинвестировать полученные средства, ускоряя работу сложного процента Психологический комфорт – регулярное поступление денег на счет создает ощущение стабильности и уверенности в инвестиционной стратегии

– регулярное поступление денег на счет создает ощущение стабильности и уверенности в инвестиционной стратегии Гибкость при корректировке портфеля – позволяет быстрее реагировать на изменения в компании, не ожидая годовой выплаты

– позволяет быстрее реагировать на изменения в компании, не ожидая годовой выплаты Хеджирование от инфляции – более частые выплаты снижают инфляционные риски, особенно в периоды высокой инфляции

Анализируя финансовые показатели 2022-2024 годов, можно увидеть, что инвесторы с портфелями квартальных дивидендных акций имели преимущество в условиях волатильного рынка. В то время как курсовая стоимость многих компаний колебалась, дивидендный поток обеспечивал стабильность. 📊

Стратегия инвестирования Частота получения дохода Средний срок реинвестирования Психологическая комфортность Акции с квартальными дивидендами 4 раза в год ~91 день Высокая Акции с полугодовыми дивидендами 2 раза в год ~182 дня Средняя Акции с годовыми дивидендами 1 раз в год ~365 дней Низкая

Андрей Соколов, старший финансовый консультант Один из моих клиентов, Михаил, директор среднего бизнеса, долго не мог решиться на инвестиции в акции. Его смущала непредсказуемость фондового рынка. Мы сформировали для него портфель из 12 компаний с квартальными дивидендами, распределив даты выплат так, что он стал получать дивиденды фактически каждый месяц. Психологический эффект оказался потрясающим: видя регулярные поступления на счет, Михаил перестал нервничать из-за рыночных колебаний. Даже когда в 2023 году его портфель временно просел на 15%, он не запаниковал и не продал акции – ежемесячные дивидендные поступления давали ему уверенность. К весне 2024 года портфель не только восстановил стоимость, но и принес 8,6% дивидендной доходности, что значительно превышало ставки по депозитам.

Российские компании с регулярными выплатами каждый квартал

Российский рынок продолжает развивать культуру регулярных дивидендных выплат. В 2023-2025 годах сформировалась достаточно устойчивая группа эмитентов, которые платят дивиденды ежеквартально, что делает их привлекательными для построения пассивного дохода. 🇷🇺

Ниже представлены наиболее надежные российские компании с квартальными дивидендами в 2025 году:

Северсталь (CHMF) – один из пионеров квартальных выплат на российском рынке. Металлургический гигант демонстрирует стабильность даже в условиях волатильности сырьевых рынков

– один из пионеров квартальных выплат на российском рынке. Металлургический гигант демонстрирует стабильность даже в условиях волатильности сырьевых рынков НОВАТЭК (NVTK) – газовая компания, которая с 2022 года перешла на квартальные выплаты. Средняя дивидендная доходность составляет 5-7% годовых

– газовая компания, которая с 2022 года перешла на квартальные выплаты. Средняя дивидендная доходность составляет 5-7% годовых ФосАгро (PHOR) – химический производитель с впечатляющей историей выплат и стабильным денежным потоком

– химический производитель с впечатляющей историей выплат и стабильным денежным потоком МТС (MTSS) – телекоммуникационный гигант, поддерживающий политику регулярных квартальных дивидендов даже в периоды активных инвестиций в инфраструктуру

– телекоммуникационный гигант, поддерживающий политику регулярных квартальных дивидендов даже в периоды активных инвестиций в инфраструктуру НЛМК (NLMK) – металлургическая компания, верная квартальным выплатам с привязкой к свободному денежному потоку

Компания Тикер Средняя дивидендная доходность (2025) Коэффициент выплат Историческая стабильность Северсталь CHMF 8,9% ~100% FCF Высокая НОВАТЭК NVTK 6,2% ~50% прибыли Средняя ФосАгро PHOR 9,5% 75-100% FCF Высокая МТС MTSS 11,2% >100% прибыли Высокая НЛМК NLMK 7,8% ~100% FCF Средняя

Важно отметить, что российские компании с квартальными дивидендами в основном представлены в сырьевом и телекоммуникационном секторах. Именно эти отрасли генерируют достаточный денежный поток для поддержания регулярных выплат. При этом некоторые эмитенты, такие как Сбербанк или Газпром, несмотря на высокие годовые дивиденды, пока не перешли на квартальный формат. 💼

Зарубежные корпорации, выплачивающие дивиденды 4 раза в год

На международных рынках квартальные дивидендные выплаты являются стандартом, особенно среди американских компаний. Многие из этих корпораций имеют впечатляющую историю увеличения дивидендов на протяжении десятилетий, что делает их особенно привлекательными для долгосрочных инвесторов. 🌎

Среди наиболее примечательных зарубежных компаний с квартальными дивидендами выделяются:

Johnson & Johnson (JNJ) – фармацевтический гигант, увеличивающий дивиденды 61 год подряд

– фармацевтический гигант, увеличивающий дивиденды 61 год подряд Coca-Cola (KO) – легендарный производитель напитков с 61-летней историей повышения дивидендов

– легендарный производитель напитков с 61-летней историей повышения дивидендов Procter & Gamble (PG) – производитель потребительских товаров, повышающий выплаты 67 лет подряд

– производитель потребительских товаров, повышающий выплаты 67 лет подряд 3M Company (MMM) – промышленный конгломерат с 65-летней историей роста дивидендов

– промышленный конгломерат с 65-летней историей роста дивидендов Exxon Mobil (XOM) – нефтяной гигант, исправно выплачивающий квартальные дивиденды даже в периоды низких цен на нефть

– нефтяной гигант, исправно выплачивающий квартальные дивиденды даже в периоды низких цен на нефть Realty Income (O) – REIT, который платит дивиденды ежемесячно, что еще удобнее для инвесторов, ориентированных на регулярный доход

Особого внимания заслуживают так называемые "Дивидендные аристократы" – компании, которые повышали дивиденды не менее 25 лет подряд. В 2025 году их количество достигло 67, и абсолютное большинство из них выплачивает дивиденды ежеквартально. 👑

При инвестировании в зарубежные компании российским инвесторам следует учитывать налоговые особенности: дивиденды американских компаний облагаются налогом по ставке 10% в США и 3% в России (при использовании брокерского счета типа ИИС-2).

Марина Волкова, портфельный управляющий В 2022 году ко мне обратился Алексей, недавно вышедший на пенсию инженер. Его цель была проста: создать источник дополнительного дохода, который бы покрывал ежемесячные расходы на коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Мы сформировали для него международный портфель из 15 акций с квартальными дивидендами. Ключевым моментом стала синхронизация календаря выплат – для каждого месяца мы подобрали 3-4 компании, выплачивающие дивиденды именно в этот период. Результат превзошел ожидания: к концу 2024 года Алексей получал в среднем 84 тысячи рублей ежеквартально, что полностью покрывало его базовые потребности. Что особенно важно – даже в осенне-зимний период 2022-2023 годов, когда рынки сильно просели, дивидендный поток не прерывался. Более того, большинство компаний продолжали повышать размер выплат, что компенсировало инфляционные эффекты.

Как анализировать компании с квартальными дивидендами

При выборе акций для дивидендного портфеля недостаточно просто выбрать компании с высокой текущей доходностью. Важно оценивать устойчивость дивидендной политики и перспективы роста выплат в будущем. Вот ключевые метрики, на которые стоит обратить внимание: 📝

Коэффициент выплат (Payout Ratio) – процент прибыли, который компания направляет на дивиденды. Устойчивым считается показатель ниже 75% для большинства отраслей

– процент прибыли, который компания направляет на дивиденды. Устойчивым считается показатель ниже 75% для большинства отраслей История дивидендных выплат – компании с длительной историей повышения дивидендов обычно продолжают эту политику

– компании с длительной историей повышения дивидендов обычно продолжают эту политику Свободный денежный поток (FCF) – дивиденды должны покрываться денежным потоком, а не заемными средствами

– дивиденды должны покрываться денежным потоком, а не заемными средствами Соотношение дивидендной доходности и роста выплат – иногда лучше выбрать компанию с меньшей текущей доходностью, но высокими темпами роста дивидендов

– иногда лучше выбрать компанию с меньшей текущей доходностью, но высокими темпами роста дивидендов Долговая нагрузка – высокий уровень долга может поставить под угрозу будущие дивидендные выплаты

Для эффективного анализа рекомендуется изучать не только текущие показатели, но и дивидендную политику компании, заявления руководства относительно будущих выплат и отраслевые тенденции. 🔬

При анализе дивидендных акций следует учитывать и макроэкономические факторы. В частности, процентные ставки могут существенно влиять на привлекательность дивидендных акций: при низких ставках инвесторы более склонны искать доходность в акциях, что может повышать их стоимость.

Важно также обращать внимание на цикличность бизнеса. Компании в стабильных отраслях (потребительские товары, здравоохранение, коммунальные услуги) обычно более последовательны в своей дивидендной политике, чем представители циклических секторов (сырьевой сектор, автомобилестроение).

Стратегии формирования портфеля из акций с регулярными выплатами

Создание эффективного портфеля из акций с квартальными дивидендами требует стратегического подхода. Рассмотрим наиболее действенные стратегии, актуальные в 2025 году: 📈

Стратегия "Дивидендного конвейера" – подбор акций таким образом, чтобы получать выплаты каждый месяц, распределяя компании с разными датами закрытия реестров

– подбор акций таким образом, чтобы получать выплаты каждый месяц, распределяя компании с разными датами закрытия реестров Стратегия "Дивидендного аристократа" – фокус на компаниях, которые непрерывно повышают дивиденды более 25 лет подряд

– фокус на компаниях, которые непрерывно повышают дивиденды более 25 лет подряд Секторальная диверсификация – распределение инвестиций между компаниями из разных отраслей для снижения рисков

– распределение инвестиций между компаниями из разных отраслей для снижения рисков Комбинированная стратегия роста и дохода – включение в портфель как зрелых компаний с высокими текущими дивидендами, так и растущих компаний с перспективами повышения выплат

– включение в портфель как зрелых компаний с высокими текущими дивидендами, так и растущих компаний с перспективами повышения выплат Географическая диверсификация – распределение инвестиций между российскими и зарубежными эмитентами

При формировании дивидендного портфеля важно соблюдать баланс между текущей доходностью и потенциалом роста. Исключительный фокус на высокой текущей доходности может привести к включению в портфель компаний, находящихся в сложном финансовом положении. 🧐

Оптимальное распределение активов в дивидендном портфеле может выглядеть следующим образом:

Тип компаний Доля в портфеле Ожидаемая дивидендная доходность Потенциал роста капитала "Дивидендные аристократы" 40-50% 3-5% Умеренный Высокодоходные стабильные компании 30-40% 6-10% Низкий Растущие компании с дивидендами 15-20% 1-3% Высокий Специализированные дивидендные инструменты (REIT, ETF) 5-10% 4-8% Средний

При реализации стратегии "Дивидендного конвейера" рекомендуется создать календарь выплат, где для каждого месяца будут определены компании, закрывающие реестр именно в этот период. Такой подход обеспечивает регулярный денежный поток и снижает психологическую зависимость от рыночных колебаний. 📅

Регулярный пересмотр и ребалансировка дивидендного портфеля также играют важную роль. Рекомендуется проводить анализ не реже одного раза в полгода, отслеживая изменения в финансовом положении компаний и их дивидендной политике.