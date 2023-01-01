Дисконтная облигация: принцип работы, расчет доходности и выгода

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Для кого эта статья:

Инвесторы, заинтересованные в стабильных и предсказуемых финансовых инструментах.

Люди, стремящиеся улучшить свои знания в области финансового анализа и инвестиционного анализа.

Финансовые специалисты и аналитики, работающие с облигациями и инвестиционными портфелями. Инвестиционный рынок постоянно эволюционирует, но дисконтные облигации остаются одним из наиболее стабильных и предсказуемых финансовых инструментов. Когда инвесторы ищут альтернативу волатильным акциям или низкодоходным банковским депозитам, именно эти ценные бумаги привлекают внимание благодаря прозрачному механизму формирования дохода. В 2025 году, в условиях меняющейся процентной политики центральных банков, понимание принципов работы и расчета доходности дисконтных облигаций становится не просто полезным навыком, а необходимостью для грамотного инвестора. 📈

Что такое дисконтная облигация и как она работает

Дисконтная облигация представляет собой долговую ценную бумагу, которая продается со скидкой (дисконтом) от номинальной стоимости. Фундаментальное отличие дисконтных облигаций от их купонных аналогов заключается в способе получения дохода: инвестор не получает промежуточных выплат процентов, а вместо этого приобретает бумагу по цене ниже номинала, а погашается она по полной номинальной стоимости.

Рассмотрим упрощенный пример: дисконтная облигация номиналом 1000 рублей может быть приобретена инвестором за 900 рублей. По истечении срока обращения (например, через год) эмитент выкупает ее обратно уже за полную стоимость — 1000 рублей. Таким образом, доход инвестора составляет 100 рублей или около 11,1% годовых.

Исторически дисконтные облигации активно использовались правительствами для финансирования военных кампаний и крупных инфраструктурных проектов. Сегодня их выпускают как государственные, так и корпоративные эмитенты, причем в России особой популярностью пользуются государственные краткосрочные облигации (ГКО).

Отличительные характеристики дисконтных облигаций:

Отсутствие периодических купонных выплат

Продажа по цене ниже номинала

Погашение по полной номинальной стоимости

Доход формируется за счет разницы между ценой покупки и номиналом

Как правило, имеют короткий или средний срок обращения

Параметр Дисконтная облигация Купонная облигация Источник дохода Разница между ценой покупки и номиналом Периодические купонные выплаты + возможная разница цен Периодичность выплат Однократно при погашении Регулярно (раз в квартал, полугодие, год) Налогообложение На дисконтный доход при погашении На каждую купонную выплату + возможный доход от разницы цен Реинвестирование Не требуется (доход получается единовременно) Необходимо для промежуточных выплат

Механизм ценообразования дисконтных облигаций тесно связан с процентными ставками на рынке. При повышении рыночных ставок цена облигаций падает, и наоборот — при снижении ставок цена растет. Это создает дополнительные возможности для торговли облигациями на вторичном рынке до момента их погашения.

Алексей Воронов, инвестиционный советник Мой клиент, владелец небольшого бизнеса, обратился ко мне с просьбой найти инструмент для размещения временно свободных средств компании на 6 месяцев. Он не хотел связываться со сложными инвестиционными продуктами, но и депозитные ставки его не устраивали. Я предложил рассмотреть короткие дисконтные облигации Минфина. Мы приобрели ценные бумаги с дисконтом 4,8% от номинала при сроке обращения 6 месяцев. Простая и понятная структура сделки: купил дешевле — продал дороже — позволила клиенту принять быстрое решение. После погашения облигаций доходность составила 9,6% годовых — почти на 2 процентных пункта выше, чем предлагали банки по депозитам. С тех пор он регулярно использует дисконтные облигации как инструмент краткосрочного размещения ликвидности.

Механизм формирования дохода по дисконтным облигациям

Принцип формирования дохода по дисконтным облигациям отличается элегантной простотой — вся прибыль инвестора заключена в разнице между ценой приобретения и номинальной стоимостью при погашении. Фактически, эмитент занимает у инвестора деньги с дисконтом, а затем возвращает полную сумму, компенсируя тем самым стоимость использования капитала.

Размер дисконта, предлагаемый эмитентом, формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

Текущий уровень процентных ставок в экономике

Кредитный рейтинг и финансовая устойчивость эмитента

Срок обращения облигации до погашения

Макроэкономические ожидания и прогнозы по инфляции

Ликвидность вторичного рынка для данного типа облигаций

Важно понимать, что рыночная цена дисконтной облигации может меняться в течение срока ее обращения, и при продаже до погашения инвестор может получить как дополнительную прибыль, так и убыток. Например, если после покупки облигации рыночные процентные ставки снизились, то цена облигации, вероятнее всего, вырастет, что позволит инвестору продать ее дороже, чем он приобрел.

Математически механизм формирования дохода можно представить следующим образом:

Доход = Номинальная стоимость – Цена приобретения

Доходность (%) = (Доход / Цена приобретения) × 100%

Годовая доходность (%) = Доходность × (365 / Срок владения в днях)

Для наглядности рассмотрим конкретный пример расчета дохода по дисконтной облигации:

Параметр Значение Комментарий Номинальная стоимость 1000 руб. Сумма, которую инвестор получит при погашении Цена приобретения 920 руб. Фактически уплаченная сумма (92% от номинала) Дисконт 80 руб. Абсолютное значение дисконта Срок до погашения 182 дня Половина года Доход 80 руб. 1000 – 920 = 80 руб. Доходность за период 8,7% (80 / 920) × 100% = 8,7% Годовая доходность 17,4% 8,7% × (365 / 182) = 17,4%

Важно отметить, что дисконтные облигации решают проблему реинвестирования, характерную для купонных облигаций. При получении купонных платежей инвестор вынужден искать способы их реинвестирования, что не всегда возможно на тех же условиях. В случае с дисконтными облигациями весь доход формируется единовременно при погашении, исключая риск изменения доходности из-за колебаний ставок на рынке.

Этот механизм формирования дохода делает дисконтные облигации особенно привлекательными в периоды ожидаемого снижения процентных ставок, а также для консервативных инвесторов, предпочитающих четко прогнозируемый результат без промежуточных транзакций. 💼

Расчет доходности дисконтных облигаций: формулы и методы

Расчет доходности дисконтных облигаций – ключевой навык для инвестора, стремящегося объективно оценить привлекательность этого финансового инструмента. Существует несколько основных показателей доходности, которые позволяют анализировать потенциальную прибыльность и сравнивать различные предложения на рынке облигаций.

Начнем с простейшего метода – расчета текущей доходности к погашению (YTM – Yield to Maturity). Для дисконтных облигаций этот показатель рассчитывается по формуле:

YTM = [\frac{(N – P)}{P} \times \frac{365}{t} \times 100%]

где:

N – номинальная стоимость облигации

P – текущая рыночная цена облигации

t – количество дней до погашения

Однако более точным является расчет эффективной доходности, учитывающей фактор времени и сложный процент:

Эффективная доходность = [\left(\frac{N}{P}\right)^{\frac{365}{t}} – 1] × 100%

Рассмотрим практический пример: инвестор рассматривает возможность приобретения дисконтной облигации номиналом 1000 рублей по цене 950 рублей со сроком до погашения 91 день.

Рассчитаем текущую доходность к погашению: YTM = [\frac{(1000 – 950)}{950} \times \frac{365}{91} \times 100% = \frac{50}{950} \times 4,01 \times 100% = 21,1%]

А теперь рассчитаем эффективную доходность: Эффективная доходность = [\left(\frac{1000}{950}\right)^{\frac{365}{91}} – 1] × 100% = [1,05^{4,01} – 1] × 100% = 22,3%

Разница между показателями объясняется учетом сложного процента в формуле эффективной доходности, что особенно важно при длительных сроках инвестирования.

При анализе дисконтных облигаций на вторичном рынке необходимо учитывать и так называемую "грязную цену" – рыночную цену с учетом накопленного купонного дохода (НКД), который в случае дисконтных облигаций формируется за счет приближения момента погашения.

Для профессионального анализа доходности используются и более сложные показатели:

Дюрация Маколея – средневзвешенный срок потока платежей по облигации

– средневзвешенный срок потока платежей по облигации Модифицированная дюрация – мера чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок

– мера чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок Выпуклость – показатель нелинейности зависимости цены облигации от изменения доходности

Для инвесторов, торгующих облигациями на вторичном рынке до погашения, чрезвычайно важно понимать взаимосвязь между ценой и доходностью. Эта зависимость характеризуется обратной пропорциональностью: при росте цены доходность к погашению падает, и наоборот.

На российском рынке для расчета доходности дисконтных государственных ценных бумаг иногда используются специфические методики (например, конвенция ACT/365 для расчета временной базы), что необходимо учитывать при анализе. 📊

Преимущества и риски инвестирования в дисконтные бумаги

Дисконтные облигации, как и любой инвестиционный инструмент, имеют уникальный профиль преимуществ и рисков, который необходимо тщательно анализировать перед принятием инвестиционного решения. Рассмотрим ключевые аспекты, которые определяют привлекательность и потенциальные опасности этих ценных бумаг.

Преимущества дисконтных облигаций:

Предсказуемость дохода – инвестор точно знает размер дохода и дату его получения при держании облигации до погашения

– инвестор точно знает размер дохода и дату его получения при держании облигации до погашения Отсутствие риска реинвестирования – нет необходимости реинвестировать промежуточные выплаты, как при купонных облигациях

– нет необходимости реинвестировать промежуточные выплаты, как при купонных облигациях Налоговая эффективность – в некоторых юрисдикциях дисконтный доход облагается по более низким ставкам, чем процентный доход

– в некоторых юрисдикциях дисконтный доход облагается по более низким ставкам, чем процентный доход Защита от дефолта по купонным выплатам – поскольку все выплаты происходят единовременно в конце срока

– поскольку все выплаты происходят единовременно в конце срока Низкая волатильность – цены дисконтных облигаций, особенно с коротким сроком погашения, менее подвержены колебаниям

– цены дисконтных облигаций, особенно с коротким сроком погашения, менее подвержены колебаниям Простота понимания – механизм формирования дохода интуитивно понятен даже начинающим инвесторам

Риски инвестирования в дисконтные облигации:

Кредитный риск – возможность дефолта эмитента, что приведет к потере не только дохода, но и части основной суммы

– возможность дефолта эмитента, что приведет к потере не только дохода, но и части основной суммы Инфляционный риск – особенно актуален для долгосрочных дисконтных облигаций, доходность которых может не покрывать инфляцию

– особенно актуален для долгосрочных дисконтных облигаций, доходность которых может не покрывать инфляцию Процентный риск – при росте рыночных ставок стоимость ранее приобретенных облигаций снижается

– при росте рыночных ставок стоимость ранее приобретенных облигаций снижается Ликвидность – некоторые дисконтные облигации могут быть менее ликвидны на вторичном рынке

– некоторые дисконтные облигации могут быть менее ликвидны на вторичном рынке Отсутствие промежуточного денежного потока – что может быть критично для инвесторов, нуждающихся в регулярном доходе

Михаил Соколов, портфельный управляющий В 2023 году я работал с клиентом предпенсионного возраста, который хотел обеспечить себе единовременную выплату к моменту выхода на пенсию через 2 года. Мы рассмотрели несколько вариантов, включая банковские депозиты и купонные облигации. При анализе вариантов обнаружилась интересная особенность: дисконтные облигации крупной энергетической компании с высоким кредитным рейтингом предлагали доходность на 1,5% выше, чем аналогичные купонные облигации того же эмитента. Эта разница объяснялась двумя факторами: меньшей популярностью дисконтных бумаг среди розничных инвесторов и отсутствием необходимости реинвестирования купонов. Мы приобрели эти дисконтные облигации, и к моменту выхода клиента на пенсию они были погашены точно по запланированному графику с доходностью выше рынка. Этот случай наглядно продемонстрировал, как нишевый инструмент может создавать дополнительную стоимость для инвестора с правильно спланированным горизонтом.

Для разных категорий инвесторов дисконтные облигации могут представлять различный интерес. Они особенно привлекательны для:

Консервативных инвесторов, ценящих предсказуемость и прозрачность

Инвесторов с четко определенным инвестиционным горизонтом, совпадающим со сроком погашения облигаций

Лиц, нуждающихся в конкретную дату в фиксированной сумме денег (например, для образования ребенка или выхода на пенсию)

Институциональных инвесторов, использующих дисконтные облигации для управления ликвидностью

Важно понимать, что дисконтные облигации не являются универсальным решением. Для минимизации рисков рекомендуется:

Диверсифицировать портфель по эмитентам и срокам погашения

Тщательно анализировать финансовое состояние и кредитоспособность эмитентов

Учитывать макроэкономические факторы, включая прогнозы по инфляции и процентным ставкам

Соотносить сроки погашения облигаций с личными финансовыми целями

Дисконтные облигации в инвестиционном портфеле

Интеграция дисконтных облигаций в инвестиционный портфель требует стратегического подхода, учитывающего как общую структуру активов, так и индивидуальные финансовые цели инвестора. Дисконтные облигации могут выполнять в портфеле несколько ключевых функций, от обеспечения фиксированного дохода до хеджирования рисков.

Профессиональное портфельное управление предполагает рациональное сочетание различных активов, и дисконтные облигации могут занимать в этой структуре от 10% до 40% в зависимости от консервативности стратегии и рыночных условий.

Основные стратегии использования дисконтных облигаций в портфеле:

Стратегия иммуниизации – подбор дисконтных облигаций с датами погашения, совпадающими с ожидаемыми датами финансовых обязательств.

– подбор дисконтных облигаций с датами погашения, совпадающими с ожидаемыми датами финансовых обязательств. Лестничная стратегия – формирование портфеля из дисконтных облигаций с последовательными сроками погашения для обеспечения регулярного притока денежных средств.

– формирование портфеля из дисконтных облигаций с последовательными сроками погашения для обеспечения регулярного притока денежных средств. Барбелл-стратегия – комбинирование в портфеле краткосрочных и долгосрочных дисконтных облигаций, что позволяет балансировать риск и доходность.

– комбинирование в портфеле краткосрочных и долгосрочных дисконтных облигаций, что позволяет балансировать риск и доходность. Спекулятивная стратегия – покупка дисконтных облигаций с расчетом на снижение процентных ставок и последующую продажу по более высокой цене до погашения.

Тип инвестиционного портфеля Доля дисконтных облигаций Рекомендуемые параметры облигаций Агрессивный (высокорисковый) 5-15% Корпоративные облигации с высокой доходностью, средний кредитный рейтинг Умеренный (сбалансированный) 15-30% Сочетание государственных и корпоративных облигаций, рейтинг не ниже BB Консервативный (низкорисковый) 30-50% Преимущественно государственные и корпоративные облигации высокого кредитного качества Предпенсионный 40-70% Краткосрочные и среднесрочные облигации с высоким кредитным рейтингом

При интеграции дисконтных облигаций в инвестиционный портфель следует учитывать несколько важных аспектов:

Диверсификация по эмитентам – даже при инвестировании исключительно в дисконтные облигации необходимо распределять средства между различными эмитентами для снижения кредитного риска. Рекомендуется не вкладывать более 5-10% портфеля в облигации одного эмитента.

Диверсификация по срокам погашения – распределение инвестиций между облигациями с различными сроками погашения помогает управлять процентным риском и обеспечивает гибкость в управлении портфелем.

Учет ликвидности – часть портфеля дисконтных облигаций должна быть представлена высоколиквидными бумагами, которые могут быть быстро проданы в случае необходимости.

Налоговое планирование – необходимо учитывать особенности налогообложения дисконтного дохода в конкретной юрисдикции и использовать доступные налоговые льготы (например, инвестирование через ИИС в России).

В 2025 году на российском рынке наиболее ликвидными дисконтными облигациями остаются ОФЗ-Д (облигации федерального займа с дисконтным доходом) и ГКО (государственные краткосрочные облигации). Среди корпоративных дисконтных облигаций стоит обратить внимание на бумаги эмитентов с высоким кредитным рейтингом из нефтегазового сектора, банковской сферы и телекоммуникаций. 🔍

Для частных инвесторов оптимальная доля дисконтных облигаций в портфеле зависит от финансовых целей, возраста и толерантности к риску. Молодым инвесторам с долгосрочным горизонтом планирования рекомендуется ограничить долю дисконтных облигаций 10-20%, тогда как для инвесторов предпенсионного возраста эта доля может быть увеличена до 40-60%.

Профессиональные портфельные управляющие рекомендуют пересматривать структуру портфеля, включающего дисконтные облигации, не реже одного раза в квартал или при существенном изменении рыночных условий, в частности, при значимых движениях процентных ставок.