Денежные средства в бухгалтерском учете: определение и классификация#Финансовая грамотность #Бюджет и планирование #Учёт расходов
Для кого эта статья:
- Бухгалтеры и финансовые специалисты
- Студенты и слушатели курсов по бухгалтерии и финансам
Менеджеры и руководители компаний, заинтересованные в управлении финансовыми потоками
Деньги — кровеносная система бизнеса, а их учёт — один из фундаментальных процессов, определяющих "здоровье" организации. На моей практике неоднократно встречались компании, потерявшие миллионы из-за халатного отношения к учёту денежных средств. При этом грамотно выстроенная система контроля финансовых потоков зачастую становится ключом к эффективному управлению предприятием. Давайте разберем, что собой представляют денежные средства в бухгалтерском учете, как они классифицируются и почему правильное понимание этих аспектов критически важно для современного бухгалтера. 💼💰
Денежные средства: определение и роль в бухучете
Денежные средства представляют собой наиболее ликвидную часть оборотных активов компании. В бухгалтерском учёте они определяются как финансовые ресурсы организации, находящиеся как в кассе в виде наличных денег, так и на счетах в банках, а также в форме денежных документов и переводов в пути.
Нормативное регулирование учёта денежных средств осуществляется посредством:
- Федерального закона "О бухгалтерском учёте" №402-ФЗ
- Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ
- Плана счетов бухгалтерского учёта и инструкции по его применению
- ПБУ 23/2011 "Отчёт о движении денежных средств"
- МСФО (IAS) 7 "Отчёт о движении денежных средств"
В бухгалтерском учёте для отражения операций с денежными средствами используются следующие счета:
|№ счёта
|Наименование
|Назначение
|50
|Касса
|Учёт наличных денежных средств в кассе организации
|51
|Расчётные счета
|Учёт безналичных денежных средств в рублях на расчётных счетах
|52
|Валютные счета
|Учёт безналичных денежных средств в иностранной валюте
|55
|Специальные счета в банках
|Учёт средств на аккредитивах, депозитных и специальных счетах
|57
|Переводы в пути
|Учёт денежных средств, внесенных в кассы банков, но не зачисленных на счета
Роль денежных средств в бухгалтерском учёте переоценить сложно. Они обеспечивают платежеспособность организации, позволяют своевременно выполнять обязательства перед поставщиками, бюджетом, сотрудниками и другими контрагентами. Кроме того, остаток денежных средств — это важный показатель ликвидности компании, анализируемый как внутренними специалистами, так и внешними пользователями финансовой отчётности. 🧮
Елена Сергеева, главный бухгалтер В моей практике был случай с небольшой оптовой компанией, где руководитель настаивал на минимизации остатков денежных средств, стремясь вложить всё в товарные запасы. Как-то раз поступил крупный государственный заказ, требующий банковской гарантии. Из-за низкого уровня ликвидности баланса банк отказал в выдаче гарантии, и компания потеряла контракт стоимостью более 15 миллионов рублей. После этого случая политика управления денежными средствами была полностью пересмотрена, а бухгалтерии поручили ежедневный мониторинг ликвидности активов.
Основная классификация денежных средств
Денежные средства организации классифицируются по различным основаниям, что обеспечивает полноту учёта и аналитики финансовых потоков. Правильная классификация позволяет бухгалтеру более точно отражать операции в учёте и предоставлять релевантную информацию для принятия управленческих решений.
По форме существования денежные средства делятся на:
- Наличные денежные средства — банкноты и монеты, хранящиеся в кассе организации
- Безналичные денежные средства — средства на счетах в банках
- Денежные эквиваленты — высоколиквидные финансовые вложения, легко конвертируемые в денежные средства
- Денежные документы — оплаченные проездные билеты, почтовые марки, путёвки и прочее
По месту хранения денежные средства подразделяются на:
- Средства в кассе организации
- Средства на расчётных счетах
- Средства на валютных счетах
- Средства на специальных счетах (депозитные, аккредитивы)
- Денежные средства в пути
По валюте учёта денежные средства классифицируются на:
- Денежные средства в национальной валюте (рублях)
- Денежные средства в иностранной валюте (с необходимостью пересчёта в рубли)
Особо стоит отметить классификацию по направлениям движения денежных потоков, что важно для составления отчёта о движении денежных средств:
|Вид деятельности
|Характеристика
|Примеры операций
|Текущая (операционная)
|Основная деятельность, приносящая доход
|Продажа товаров, оплата поставщикам, выплата зарплаты
|Инвестиционная
|Приобретение и выбытие долгосрочных активов
|Покупка оборудования, продажа ценных бумаг
|Финансовая
|Деятельность, связанная с изменением капитала и обязательств
|Получение кредитов, выплата дивидендов
Данная классификация позволяет оценить, из каких источников поступают средства и на что они расходуются, что критически важно для анализа финансовой устойчивости предприятия. 📊
Учёт наличных и безналичных денежных средств
Учёт наличных денежных средств осуществляется на счете 50 "Касса", который может иметь субсчета в зависимости от потребностей организации. Основными субсчетами являются:
- 50.1 — Касса организации (в рублях)
- 50.2 — Операционная касса
- 50.3 — Денежные документы
- 50.4 — Касса в иностранной валюте
При поступлении наличных средств в кассу формируется приходный кассовый ордер (ПКО), а при выдаче — расходный кассовый ордер (РКО). Типичные проводки по учёту наличных денежных средств:
- Дт 50 Кт 51 — получены наличные деньги из банка в кассу
- Дт 50 Кт 62 — получена оплата от покупателя наличными
- Дт 70 Кт 50 — выплачена заработная плата
- Дт 71 Кт 50 — выданы денежные средства подотчётному лицу
- Дт 50 Кт 71 — возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм
Кассовые операции регламентируются Указанием Банка России №18-5/10000 "О порядке ведения кассовых операций" от 09.12.2020. Этим документом утверждены лимиты остатка наличных денег в кассе и порядок проведения кассовых операций.
Что касается безналичных денежных средств, они учитываются на счетах 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 55 "Специальные счета в банках". Основанием для записей служат банковские выписки с приложенными платежными документами.
Основные проводки по учёту безналичных денежных средств:
- Дт 51 Кт 62 — поступление оплаты от покупателя
- Дт 51 Кт 66, 67 — получен кредит или заем
- Дт 60 Кт 51 — оплата поставщику за товары или услуги
- Дт 68, 69 Кт 51 — перечисление налогов и страховых взносов
- Дт 55 Кт 51 — перечисление средств на депозит
Важный аспект — учёт денежных средств в иностранной валюте. Согласно ПБУ 3/2006, такие средства подлежат пересчёту в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчётную дату. Возникающие при этом курсовые разницы отражаются на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 💱
Антон Петров, финансовый директор Однажды мы столкнулись с серьезной проблемой при аудите компании-клиента. Бухгалтерия не фиксировала движение денежных средств по субсчетам в разрезе валют, что привело к серьезным искажениям в отчетности. Например, при покупке евро и последующем их использовании для оплаты импортного оборудования курсовая разница составила более 300 000 рублей, но в учете она не была корректно отражена. Это привело к искажению финансового результата и налогооблагаемой базы. Пришлось восстанавливать учет за весь год и подавать уточненные налоговые декларации. С тех пор я всегда настаиваю на детализированном учете валютных операций и еженедельной сверке курсовых разниц.
Отражение денежных средств в бухгалтерской отчетности
Денежные средства отражаются в нескольких формах бухгалтерской отчётности, что подчёркивает их значимость для оценки финансового положения организации. Основными формами, содержащими информацию о денежных средствах, являются:
- Бухгалтерский баланс (форма №1)
- Отчёт о движении денежных средств (форма №4)
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
В бухгалтерском балансе денежные средства отражаются в разделе "Оборотные активы" по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты". Здесь указывается сумма остатков по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на отчётную дату, а также стоимость высоколиквидных финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами.
Особую аналитическую ценность представляет отчёт о движении денежных средств. В соответствии с ПБУ 23/2011, в нем отражаются потоки денежных средств с разделением на три вида деятельности:
- Текущая деятельность — отражаются поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг, платежи поставщикам, работникам, налоговые платежи и т.д.
- Инвестиционная деятельность — включает операции по приобретению и продаже внеоборотных активов, выдаче займов, осуществлению долгосрочных финансовых вложений.
- Финансовая деятельность — отражает поступления от эмиссии акций, получение кредитов и займов, выплату дивидендов, погашение займов и другие операции, изменяющие величину и структуру капитала и заемных средств.
Денежные потоки в отчёте представляются в валюте Российской Федерации — рублях. Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу на даты совершения операций или с использованием среднего курса за период.
При составлении отчёта о движении денежных средств важно правильно классифицировать денежные потоки и применять следующие принципы:
|Принцип
|Описание
|Принцип разделения
|Денежные потоки должны быть разделены по видам деятельности
|Принцип существенности
|Отдельно показываются только существенные денежные потоки
|Принцип нетто-отражения
|Ряд операций может отражаться в нетто-оценке (например, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей)
|Принцип сопоставимости
|Должна обеспечиваться сопоставимость показателей отчёта с данными предыдущих периодов
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация о денежных средствах, например, о наличии ограничений на их использование, о составе денежных эквивалентов. Такое раскрытие информации повышает прозрачность отчётности и помогает пользователям принимать обоснованные экономические решения. 📝
Требования к документальному оформлению операций
Документальное оформление операций с денежными средствами — фундаментальный аспект бухгалтерского учёта, обеспечивающий законность, достоверность и контроль за движением финансовых ресурсов организации.
Первичные документы по кассовым операциям включают:
- Приходный кассовый ордер (форма КО-1) — оформляется при поступлении наличных денег в кассу
- Расходный кассовый ордер (форма КО-2) — применяется при выдаче наличных денег из кассы
- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма КО-3) — используется для регистрации всех кассовых документов
- Кассовая книга (форма КО-4) — основной регистр аналитического учёта кассовых операций
- Книга учёта принятых и выданных кассиром денежных средств (форма КО-5) — применяется при наличии в организации нескольких кассиров
Для документального оформления операций по расчётным, валютным и специальным счетам используются:
- Платёжное поручение — распоряжение владельца счёта банку о перечислении денежных средств
- Платёжное требование — документ, содержащий требование получателя средств к плательщику об уплате определённой суммы
- Инкассовое поручение — расчётный документ, на основании которого производится списание средств со счёта плательщика в бесспорном порядке
- Банковская выписка — документ, отражающий все операции по счёту за определённый период
- Чеки, объявления на взнос наличными — документы для операций внесения или получения наличных средств с расчётного счёта
Важно отметить, что с 2021 года большинство первичных документов составляются в электронной форме с использованием электронной подписи, что ускоряет документооборот и повышает его эффективность. Тем не менее, организации могут продолжать использовать бумажные документы при необходимости.
При документальном оформлении операций с денежными средствами необходимо соблюдать следующие требования:
- Полнота оформления — все реквизиты документов должны быть заполнены
- Своевременность — документы должны составляться в момент совершения операции или непосредственно после её окончания
- Достоверность — информация в документах должна соответствовать фактически совершённым операциям
- Законность — операции должны соответствовать действующему законодательству
- Экономическая обоснованность — расходы должны быть обоснованы с экономической точки зрения
Особое внимание следует уделять хранению документов, связанных с денежными операциями. Согласно законодательству, срок хранения кассовых документов составляет 5 лет, но при возникновении споров или судебных разбирательств срок может быть увеличен до полного разрешения ситуации. 📂
Для организаций, применяющих онлайн-кассы, важно учитывать, что фискальные документы (чеки) формируются в электронном виде и передаются оператору фискальных данных. При этом необходимо обеспечить сохранность информации в фискальном накопителе кассы не менее 5 лет.
Внедрение электронного документооборота значительно упрощает процесс оформления операций с денежными средствами, но требует соблюдения правил по защите информации и обеспечению её сохранности. Организациям рекомендуется разработать локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы с электронными документами, и обеспечить их соответствие требованиям законодательства. ⚙️
Денежные средства — не просто ликвидная часть активов, а важнейший индикатор финансового здоровья организации. Правильная классификация и учёт денежных средств позволяют принимать обоснованные управленческие решения, обеспечивать платёжеспособность предприятия и формировать достоверную финансовую отчётность. Помните, что даже незначительные ошибки в учёте денежных операций могут привести к серьёзным последствиям — от искажения финансового результата до налоговых санкций. Используйте современные инструменты автоматизации учёта, но не забывайте о профессиональной бдительности и регулярных сверках, которые остаются главными союзниками грамотного бухгалтера.
Роман Кузьмин
финансовый консультант