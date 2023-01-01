Денежные средства в бухгалтерском учете: определение и классификация

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Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Студенты и слушатели курсов по бухгалтерии и финансам

Менеджеры и руководители компаний, заинтересованные в управлении финансовыми потоками Деньги — кровеносная система бизнеса, а их учёт — один из фундаментальных процессов, определяющих "здоровье" организации. На моей практике неоднократно встречались компании, потерявшие миллионы из-за халатного отношения к учёту денежных средств. При этом грамотно выстроенная система контроля финансовых потоков зачастую становится ключом к эффективному управлению предприятием. Давайте разберем, что собой представляют денежные средства в бухгалтерском учете, как они классифицируются и почему правильное понимание этих аспектов критически важно для современного бухгалтера. 💼💰

Денежные средства: определение и роль в бухучете

Денежные средства представляют собой наиболее ликвидную часть оборотных активов компании. В бухгалтерском учёте они определяются как финансовые ресурсы организации, находящиеся как в кассе в виде наличных денег, так и на счетах в банках, а также в форме денежных документов и переводов в пути.

Нормативное регулирование учёта денежных средств осуществляется посредством:

Федерального закона "О бухгалтерском учёте" №402-ФЗ

Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ

Плана счетов бухгалтерского учёта и инструкции по его применению

ПБУ 23/2011 "Отчёт о движении денежных средств"

МСФО (IAS) 7 "Отчёт о движении денежных средств"

В бухгалтерском учёте для отражения операций с денежными средствами используются следующие счета:

№ счёта Наименование Назначение 50 Касса Учёт наличных денежных средств в кассе организации 51 Расчётные счета Учёт безналичных денежных средств в рублях на расчётных счетах 52 Валютные счета Учёт безналичных денежных средств в иностранной валюте 55 Специальные счета в банках Учёт средств на аккредитивах, депозитных и специальных счетах 57 Переводы в пути Учёт денежных средств, внесенных в кассы банков, но не зачисленных на счета

Роль денежных средств в бухгалтерском учёте переоценить сложно. Они обеспечивают платежеспособность организации, позволяют своевременно выполнять обязательства перед поставщиками, бюджетом, сотрудниками и другими контрагентами. Кроме того, остаток денежных средств — это важный показатель ликвидности компании, анализируемый как внутренними специалистами, так и внешними пользователями финансовой отчётности. 🧮

Елена Сергеева, главный бухгалтер В моей практике был случай с небольшой оптовой компанией, где руководитель настаивал на минимизации остатков денежных средств, стремясь вложить всё в товарные запасы. Как-то раз поступил крупный государственный заказ, требующий банковской гарантии. Из-за низкого уровня ликвидности баланса банк отказал в выдаче гарантии, и компания потеряла контракт стоимостью более 15 миллионов рублей. После этого случая политика управления денежными средствами была полностью пересмотрена, а бухгалтерии поручили ежедневный мониторинг ликвидности активов.

Основная классификация денежных средств

Денежные средства организации классифицируются по различным основаниям, что обеспечивает полноту учёта и аналитики финансовых потоков. Правильная классификация позволяет бухгалтеру более точно отражать операции в учёте и предоставлять релевантную информацию для принятия управленческих решений.

По форме существования денежные средства делятся на:

Наличные денежные средства — банкноты и монеты, хранящиеся в кассе организации

— банкноты и монеты, хранящиеся в кассе организации Безналичные денежные средства — средства на счетах в банках

— средства на счетах в банках Денежные эквиваленты — высоколиквидные финансовые вложения, легко конвертируемые в денежные средства

— высоколиквидные финансовые вложения, легко конвертируемые в денежные средства Денежные документы — оплаченные проездные билеты, почтовые марки, путёвки и прочее

По месту хранения денежные средства подразделяются на:

Средства в кассе организации

Средства на расчётных счетах

Средства на валютных счетах

Средства на специальных счетах (депозитные, аккредитивы)

Денежные средства в пути

По валюте учёта денежные средства классифицируются на:

Денежные средства в национальной валюте (рублях)

Денежные средства в иностранной валюте (с необходимостью пересчёта в рубли)

Особо стоит отметить классификацию по направлениям движения денежных потоков, что важно для составления отчёта о движении денежных средств:

Вид деятельности Характеристика Примеры операций Текущая (операционная) Основная деятельность, приносящая доход Продажа товаров, оплата поставщикам, выплата зарплаты Инвестиционная Приобретение и выбытие долгосрочных активов Покупка оборудования, продажа ценных бумаг Финансовая Деятельность, связанная с изменением капитала и обязательств Получение кредитов, выплата дивидендов

Данная классификация позволяет оценить, из каких источников поступают средства и на что они расходуются, что критически важно для анализа финансовой устойчивости предприятия. 📊

Учёт наличных и безналичных денежных средств

Учёт наличных денежных средств осуществляется на счете 50 "Касса", который может иметь субсчета в зависимости от потребностей организации. Основными субсчетами являются:

50.1 — Касса организации (в рублях)

50.2 — Операционная касса

50.3 — Денежные документы

50.4 — Касса в иностранной валюте

При поступлении наличных средств в кассу формируется приходный кассовый ордер (ПКО), а при выдаче — расходный кассовый ордер (РКО). Типичные проводки по учёту наличных денежных средств:

Дт 50 Кт 51 — получены наличные деньги из банка в кассу Дт 50 Кт 62 — получена оплата от покупателя наличными Дт 70 Кт 50 — выплачена заработная плата Дт 71 Кт 50 — выданы денежные средства подотчётному лицу Дт 50 Кт 71 — возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм

Кассовые операции регламентируются Указанием Банка России №18-5/10000 "О порядке ведения кассовых операций" от 09.12.2020. Этим документом утверждены лимиты остатка наличных денег в кассе и порядок проведения кассовых операций.

Что касается безналичных денежных средств, они учитываются на счетах 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 55 "Специальные счета в банках". Основанием для записей служат банковские выписки с приложенными платежными документами.

Основные проводки по учёту безналичных денежных средств:

Дт 51 Кт 62 — поступление оплаты от покупателя Дт 51 Кт 66, 67 — получен кредит или заем Дт 60 Кт 51 — оплата поставщику за товары или услуги Дт 68, 69 Кт 51 — перечисление налогов и страховых взносов Дт 55 Кт 51 — перечисление средств на депозит

Важный аспект — учёт денежных средств в иностранной валюте. Согласно ПБУ 3/2006, такие средства подлежат пересчёту в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчётную дату. Возникающие при этом курсовые разницы отражаются на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 💱

Антон Петров, финансовый директор Однажды мы столкнулись с серьезной проблемой при аудите компании-клиента. Бухгалтерия не фиксировала движение денежных средств по субсчетам в разрезе валют, что привело к серьезным искажениям в отчетности. Например, при покупке евро и последующем их использовании для оплаты импортного оборудования курсовая разница составила более 300 000 рублей, но в учете она не была корректно отражена. Это привело к искажению финансового результата и налогооблагаемой базы. Пришлось восстанавливать учет за весь год и подавать уточненные налоговые декларации. С тех пор я всегда настаиваю на детализированном учете валютных операций и еженедельной сверке курсовых разниц.

Отражение денежных средств в бухгалтерской отчетности

Денежные средства отражаются в нескольких формах бухгалтерской отчётности, что подчёркивает их значимость для оценки финансового положения организации. Основными формами, содержащими информацию о денежных средствах, являются:

Бухгалтерский баланс (форма №1)

Отчёт о движении денежных средств (форма №4)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

В бухгалтерском балансе денежные средства отражаются в разделе "Оборотные активы" по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты". Здесь указывается сумма остатков по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на отчётную дату, а также стоимость высоколиквидных финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами.

Особую аналитическую ценность представляет отчёт о движении денежных средств. В соответствии с ПБУ 23/2011, в нем отражаются потоки денежных средств с разделением на три вида деятельности:

Текущая деятельность — отражаются поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг, платежи поставщикам, работникам, налоговые платежи и т.д. Инвестиционная деятельность — включает операции по приобретению и продаже внеоборотных активов, выдаче займов, осуществлению долгосрочных финансовых вложений. Финансовая деятельность — отражает поступления от эмиссии акций, получение кредитов и займов, выплату дивидендов, погашение займов и другие операции, изменяющие величину и структуру капитала и заемных средств.

Денежные потоки в отчёте представляются в валюте Российской Федерации — рублях. Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу на даты совершения операций или с использованием среднего курса за период.

При составлении отчёта о движении денежных средств важно правильно классифицировать денежные потоки и применять следующие принципы:

Принцип Описание Принцип разделения Денежные потоки должны быть разделены по видам деятельности Принцип существенности Отдельно показываются только существенные денежные потоки Принцип нетто-отражения Ряд операций может отражаться в нетто-оценке (например, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей) Принцип сопоставимости Должна обеспечиваться сопоставимость показателей отчёта с данными предыдущих периодов

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация о денежных средствах, например, о наличии ограничений на их использование, о составе денежных эквивалентов. Такое раскрытие информации повышает прозрачность отчётности и помогает пользователям принимать обоснованные экономические решения. 📝

Требования к документальному оформлению операций

Документальное оформление операций с денежными средствами — фундаментальный аспект бухгалтерского учёта, обеспечивающий законность, достоверность и контроль за движением финансовых ресурсов организации.

Первичные документы по кассовым операциям включают:

Приходный кассовый ордер (форма КО-1) — оформляется при поступлении наличных денег в кассу

— оформляется при поступлении наличных денег в кассу Расходный кассовый ордер (форма КО-2) — применяется при выдаче наличных денег из кассы

— применяется при выдаче наличных денег из кассы Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма КО-3) — используется для регистрации всех кассовых документов

— используется для регистрации всех кассовых документов Кассовая книга (форма КО-4) — основной регистр аналитического учёта кассовых операций

— основной регистр аналитического учёта кассовых операций Книга учёта принятых и выданных кассиром денежных средств (форма КО-5) — применяется при наличии в организации нескольких кассиров

Для документального оформления операций по расчётным, валютным и специальным счетам используются:

Платёжное поручение — распоряжение владельца счёта банку о перечислении денежных средств

— распоряжение владельца счёта банку о перечислении денежных средств Платёжное требование — документ, содержащий требование получателя средств к плательщику об уплате определённой суммы

— документ, содержащий требование получателя средств к плательщику об уплате определённой суммы Инкассовое поручение — расчётный документ, на основании которого производится списание средств со счёта плательщика в бесспорном порядке

— расчётный документ, на основании которого производится списание средств со счёта плательщика в бесспорном порядке Банковская выписка — документ, отражающий все операции по счёту за определённый период

— документ, отражающий все операции по счёту за определённый период Чеки, объявления на взнос наличными — документы для операций внесения или получения наличных средств с расчётного счёта

Важно отметить, что с 2021 года большинство первичных документов составляются в электронной форме с использованием электронной подписи, что ускоряет документооборот и повышает его эффективность. Тем не менее, организации могут продолжать использовать бумажные документы при необходимости.

При документальном оформлении операций с денежными средствами необходимо соблюдать следующие требования:

Полнота оформления — все реквизиты документов должны быть заполнены Своевременность — документы должны составляться в момент совершения операции или непосредственно после её окончания Достоверность — информация в документах должна соответствовать фактически совершённым операциям Законность — операции должны соответствовать действующему законодательству Экономическая обоснованность — расходы должны быть обоснованы с экономической точки зрения

Особое внимание следует уделять хранению документов, связанных с денежными операциями. Согласно законодательству, срок хранения кассовых документов составляет 5 лет, но при возникновении споров или судебных разбирательств срок может быть увеличен до полного разрешения ситуации. 📂

Для организаций, применяющих онлайн-кассы, важно учитывать, что фискальные документы (чеки) формируются в электронном виде и передаются оператору фискальных данных. При этом необходимо обеспечить сохранность информации в фискальном накопителе кассы не менее 5 лет.

Внедрение электронного документооборота значительно упрощает процесс оформления операций с денежными средствами, но требует соблюдения правил по защите информации и обеспечению её сохранности. Организациям рекомендуется разработать локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы с электронными документами, и обеспечить их соответствие требованиям законодательства. ⚙️