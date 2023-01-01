Что значит зарплата с учетом НДФЛ: грязная или чистая сумма

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Для кого эта статья:

Молодые специалисты и выпускники, ищущие первую работу

Люди, которые хотят разобраться в вопросах налогообложения и зарплат

Профессионалы, планирующие карьеру в финансовой сфере или HR-специалисты Когда вы видите зарплату "60 000 с учетом НДФЛ", понимаете ли вы, сколько реально получите на руки? Для многих молодых специалистов формулировки по оплате труда в вакансиях похожи на шифровку. Разбираться в финансовых тонкостях приходится самостоятельно, а ведь от этого зависит ваш бюджет и финансовое планирование. Не упускайте из виду разницу между суммой в вакансии и реальными деньгами — это может стать неприятным сюрпризом в первый день зарплаты! 💸 Давайте разберемся, что же скрывается за формулировками о зарплате с учетом НДФЛ.

Зарплата с учетом НДФЛ: что это значит на практике

Когда в вакансии указывают "зарплата с учетом НДФЛ", это значит, что работодатель уже включил в указанную сумму налог на доходы физических лиц. Проще говоря, из этих денег еще будет вычтен налог 13% (в стандартной ситуации), и на руки вы получите меньшую сумму.

Существует три основных способа указания зарплаты:

Зарплата "на руки" (чистая) — сумма, которую вы фактически получите после вычета налогов

Зарплата "до вычета налогов" (грязная) — общая сумма до удержания НДФЛ

Зарплата "с учетом НДФЛ" — формулировка, которая чаще всего означает грязную сумму, из которой еще предстоит вычесть налог

Часто в этой терминологии путаются даже HR-специалисты, поэтому всегда уточняйте, что именно имеет в виду работодатель. 🤔

Анна Петрова, налоговый консультант Недавно ко мне обратилась Марина, выпускница вуза, получившая первое предложение о работе. Ей озвучили зарплату 70 000 рублей "с учетом НДФЛ". Девушка уже распланировала бюджет, но в первый месяц получила на карту только 60 900 рублей. Она была расстроена, ведь рассчитывала на всю сумму. Марина не понимала, что формулировка "с учетом НДФЛ" означает, что из 70 000 еще будет вычтен налог. Если бы она знала это заранее, то избежала бы разочарования и планировала бы свои расходы более реалистично.

Важно понимать, что в 2025 году стандартная ставка НДФЛ составляет 13% для налоговых резидентов РФ (тех, кто находится в России не менее 183 дней в году) и 15% для нерезидентов при определенных условиях. Для некоторых видов доходов ставки могут быть иными, но для трудовых договоров чаще всего применяется именно 13%.

Статус плательщика Стандартная ставка НДФЛ Применение Налоговый резидент РФ 13% Доход до 5 млн рублей в год Налоговый резидент РФ 15% Доход свыше 5 млн рублей в год (на сумму превышения) Налоговый нерезидент 15% В определенных случаях для трудовых договоров

Как отличить "грязную" зарплату от "чистой"

Понимание разницы между "грязной" и "чистой" зарплатой поможет вам адекватно оценивать предложения работодателей и планировать свой бюджет. Существуют ключевые индикаторы в формулировках, по которым можно определить тип указанной суммы:

Грязная зарплата (до вычета налогов): "оклад составляет...", "заработная плата до вычета налогов", "зарплата с учетом НДФЛ"

(до вычета налогов): "оклад составляет...", "заработная плата до вычета налогов", "зарплата с учетом НДФЛ" Чистая зарплата (после вычета налогов): "на руки", "к получению", "чистыми"

Термин "с учетом НДФЛ" особенно коварен, поскольку может трактоваться двояко. В большинстве случаев это означает "грязную" сумму, из которой еще будет удержан налог, но некоторые работодатели могут подразумевать, что налог уже учтен, и указанная сумма является "чистой". Поэтому при обсуждении зарплаты всегда задавайте прямой вопрос: "Сколько я получу на руки?" 💡

Михаил Соколов, HR-специалист В моей практике было множество случаев, когда кандидаты неправильно понимали предложение по зарплате. Одному талантливому разработчику мы предложили 150 000 рублей с учетом НДФЛ. Он принял предложение, но через месяц был крайне разочарован, получив около 130 500 рублей. Оказалось, он не уточнил этот момент при собеседовании и рассчитывал на полную сумму. Мы смогли решить ситуацию, пересмотрев условия, но это создало напряженность в начале сотрудничества. Теперь я всегда четко проговариваю с кандидатами, какую сумму они получат после налогообложения, даже если это очевидно для меня.

Математически разница между грязной и чистой зарплатой для стандартной ставки НДФЛ 13% рассчитывается так:

Чистая = Грязная × 0.87 (вычитаем 13%)

Грязная = Чистая ÷ 0.87 (прибавляем размер налога к чистой сумме)

Эти формулы пригодятся вам для быстрой оценки реального дохода при рассмотрении вакансий.

Расчет реального дохода при указании НДФЛ в зарплате

Для правильной оценки своего будущего дохода важно уметь быстро рассчитывать сумму к получению. Рассмотрим несколько примеров расчета с разными формулировками, актуальными на 2025 год: 🧮

Формулировка в вакансии Указанная сумма Расчет Сумма на руки Зарплата с учетом НДФЛ 100 000 руб. 100 000 × 0.87 87 000 руб. Оклад до вычета налогов 100 000 руб. 100 000 × 0.87 87 000 руб. Зарплата на руки 100 000 руб. Уже указана чистая сумма 100 000 руб. Зарплата чистыми 100 000 руб. Уже указана чистая сумма 100 000 руб.

При оценке годового дохода помните о прогрессивной шкале НДФЛ, действующей с 2021 года: доходы свыше 5 млн рублей в год облагаются по ставке 15%. Если ваша годовая зарплата приближается к этой сумме или превышает ее, расчет будет иметь некоторые нюансы.

Также учитывайте, что помимо НДФЛ из вашей зарплаты могут производиться и другие удержания:

Алименты (если применимо)

Погашение кредитов по исполнительным листам

Профсоюзные взносы

Возмещение материального ущерба (если применимо)

Другие удержания по письменному заявлению работника

При этом важно знать, что общая сумма всех удержаний по закону не может превышать 50% от вашей зарплаты (в особых случаях — 70%).

Особенности налогового вычета в разных предложениях

Налоговые вычеты — это легальный способ вернуть часть уплаченного НДФЛ, что фактически увеличивает вашу "чистую" зарплату. При рассмотрении предложений о работе учитывайте возможность получения вычетов, это может существенно повлиять на итоговый доход. 📝

Основные типы вычетов, актуальные на 2025 год:

Стандартные вычеты — предоставляются определенным категориям граждан и родителям несовершеннолетних детей

— предоставляются определенным категориям граждан и родителям несовершеннолетних детей Социальные вычеты — возврат части НДФЛ с расходов на лечение, обучение, благотворительность

— возврат части НДФЛ с расходов на лечение, обучение, благотворительность Имущественные вычеты — при покупке жилья, уплате процентов по ипотечному кредиту

— при покупке жилья, уплате процентов по ипотечному кредиту Инвестиционные вычеты — при долгосрочных инвестициях через ИИС

— при долгосрочных инвестициях через ИИС Профессиональные вычеты — для ИП, фрилансеров и других категорий самозанятых граждан

Важно понимать, как вычеты могут взаимодействовать с различными формами оплаты труда:

При официальном трудоустройстве с полной выплатой налогов вы имеете право на все доступные вычеты При получении части зарплаты "в конверте" вычеты применяются только к официальной части дохода Некоторые вычеты (например, стандартные) можно получать ежемесячно, что увеличивает ежемесячный "чистый" доход

Пример: если вы получаете зарплату 100 000 рублей до вычета налогов и имеете право на стандартный вычет на двух детей (1 400 + 1 400 = 2 800 рублей), то налог будет рассчитываться не со всей суммы, а с (100 000 – 2 800) = 97 200 рублей. НДФЛ составит 97 200 × 0.13 = 12 636 рублей вместо 13 000 рублей. Экономия — 364 рубля ежемесячно или 4 368 рублей в год.

Для максимальной налоговой эффективности следите за изменениями в законодательстве и используйте все доступные вычеты. Это ваше законное право! 👍

На что обращать внимание при обсуждении оплаты труда

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при получении первой зарплаты, следует заранее прояснить все финансовые аспекты будущей работы. Вот ключевые моменты, которые необходимо обсудить с потенциальным работодателем:

Формулировка зарплаты — попросите явно указать, какая сумма подразумевается: до или после вычета налогов

— попросите явно указать, какая сумма подразумевается: до или после вычета налогов Структура оплаты труда — соотношение оклада, премий, бонусов и других выплат

— соотношение оклада, премий, бонусов и других выплат Периодичность выплат — полностью раз в месяц или аванс + основная часть

— полностью раз в месяц или аванс + основная часть Дополнительные компенсации — оплата питания, транспорта, мобильной связи, ДМС и т.д.

— оплата питания, транспорта, мобильной связи, ДМС и т.д. Условия выплаты премий и бонусов — от каких показателей зависят, как часто и в каком объеме выплачиваются

Рекомендуется задать следующие вопросы на собеседовании: 🗣️

"Какую сумму я фактически получу на руки после всех удержаний?" "Как структурирована система оплаты? Сколько составляет базовая часть, а сколько — переменная?" "Как часто пересматривается зарплата? Есть ли индексация в связи с инфляцией?" "Какие дополнительные бенефиты предусмотрены помимо денежного вознаграждения?" "Есть ли испытательный срок и отличается ли оплата в этот период?"

Не стесняйтесь обсуждать финансовые вопросы — это показывает вас как ответственного и финансово грамотного специалиста. Большинство работодателей ценят такой подход, поскольку он помогает избежать недопонимания в будущем.

После обсуждения попросите зафиксировать все договоренности в письменном виде — в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Это защитит ваши интересы и обеспечит прозрачность трудовых отношений.

Помните: хороший работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудники точно понимали условия оплаты труда и были удовлетворены ими. 🤝