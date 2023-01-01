Что значит по номиналу: объяснение термина в финансовой сфере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные инвесторы, желающие улучшить свои знания о финансовых терминах.

Финансовые аналитики и специалисты, работающие с облигациями, акциями и другими ценными бумагами.

Студенты финансовых и экономических специальностей, обучающиеся основам инвестиционного анализа. "По номиналу" — термин, который встречается на каждом шагу в финансовом мире, но вызывает вопросы даже у опытных инвесторов. А ведь неправильное понимание этого понятия может стоить тысячи, если не миллионы рублей при работе с облигациями, акциями или валютой. Пришло время разобраться, что именно скрывается за фразой "по номиналу", почему номинальная стоимость часто отличается от рыночной и какие практические выводы стоит делать, видя эту пометку в финансовых документах. 💼📊

Что значит "по номиналу": основные определения

"По номиналу" — это характеристика финансового инструмента или актива по его установленной при выпуске первоначальной стоимости. Простыми словами, номинальная стоимость — это "лицевая" стоимость, указанная на ценной бумаге, банкноте или монете. 🏷️

Номинал — это своеобразная "печать", которую эмитент (организация, выпускающая ценные бумаги или деньги) ставит на свой финансовый продукт, закрепляя его базовую стоимость. У этого параметра есть несколько ключевых функций:

Определение первоначальной цены финансового инструмента

Расчет процентного дохода по облигациям и другим долговым инструментам

Установление доли участия акционера в акционерном капитале компании

Правовое обеспечение требований владельца ценной бумаги

Бухгалтерский учет обязательств эмитента

Концепция номинальной стоимости легко объясняется на примере обычной 100-рублевой купюры. На ней напечатана сумма "100 рублей" — это и есть её номинал. Для бумажных денег номинальная стоимость фиксирована и не меняется, в отличие от её покупательной способности, которая может снижаться из-за инфляции.

Термин "по номиналу" применяется в различных финансовых контекстах:

Контекст Значение термина "по номиналу" Практическое применение Облигации Сумма, которую эмитент обязуется вернуть держателю при погашении Расчет доходности, определение суммы выплаты Акции Учетная стоимость доли в уставном капитале компании Распределение дивидендов, голосование Валюта Денежная стоимость, указанная на банкноте или монете Официальные расчеты, бухгалтерский учет Кредиты Первоначальная сумма долга без процентов Расчет процентных платежей, амортизация долга

Для многих финансовых инструментов номинальная стоимость играет роль точки отсчета или базы для расчетов. Например, когда мы говорим, что облигация торгуется "выше номинала" или "ниже номинала", мы подразумеваем, что её рыночная цена отличается от номинальной стоимости.

Сергей Петров, финансовый аналитик Недавно консультировал клиента, который недоумевал, почему его облигации ОФЗ с номиналом 1000 рублей торгуются по 970. "Разве государство не гарантирует номинал?" — спрашивал он. Пришлось объяснить, что номинал — это обязательство вернуть 1000 рублей в конце срока облигации, а текущая цена отражает рыночную ситуацию. Когда ставки в экономике выросли, старые облигации с фиксированным купоном стали менее привлекательными — отсюда дисконт к номиналу. "То есть, если я буду держать бумагу до погашения, я все равно получу 1000 рублей?" — уточнил клиент. Именно так! Номинал — это "якорь" в море рыночных колебаний.

Номинальная стоимость в различных финансовых активах

Понятие номинальной стоимости применяется к разным финансовым инструментам, но имеет свои особенности в каждом случае. Рассмотрим основные виды активов и роль номинала в их оценке и использовании. 📑

Облигации и долговые ценные бумаги

Для облигаций номинальная стоимость имеет особое значение. Это сумма, которую эмитент обязуется выплатить держателю при погашении бумаги. Большинство облигаций в России имеют номинал 1000 рублей, а корпоративные еврооблигации часто выпускаются с номиналом $1000 или €1000.

Номинал облигации используется для:

Расчета процентных платежей (купонов) — обычно устанавливаются как процент от номинала

Определения суммы, которая будет выплачена инвестору при погашении

Сравнения рыночной цены (выражается в процентах от номинала, например, 102% = 1020 рублей при номинале 1000 рублей)

Акции

У акций номинальная стоимость играет менее значимую роль на практике. Это скорее бухгалтерская величина, которая определяет минимальный размер уставного капитала компании. Номинал акции может быть очень низким (например, 1 копейка у Газпрома) или относительно высоким (10 рублей у Сбербанка).

Важно понимать, что номинал акций:

Не отражает их реальную стоимость на рынке

Используется для расчета общего уставного капитала компании

Может служить основой для определения минимальной цены при новых эмиссиях

Влияет на учет дробных акций при корпоративных действиях

Валюта и монеты

Для денежных средств номинальная стоимость — это стоимость, обозначенная на банкноте или монете. Она определяется центральным банком страны и является единственно законной при расчетах (никто не может потребовать с вас большую или меньшую сумму за 1000-рублевую купюру).

Исключением являются коллекционные монеты и банкноты, которые могут продаваться значительно дороже их номинала из-за редкости, исторической ценности или состояния.

Другие финансовые инструменты

Номинальная стоимость также встречается в:

Депозитных сертификатах — сумма вклада

Векселях — сумма обязательства

Инвестиционных паях — начальная стоимость пая

Страховых полисах — страховая сумма

Сравним особенности номинальной стоимости разных финансовых активов:

Финансовый актив Изменяется ли со временем Влияние на рыночную цену Юридическое значение Облигации Нет (фиксированный) Высокое Обязательство эмитента Акции Может меняться при решении компании Низкое Учетная величина Валюта Нет Не применимо Законное платежное средство Депозитные сертификаты Нет Среднее Сумма обязательства банка

Соотношение номинала и рыночной стоимости

В финансовом мире существует фундаментальное различие между номинальной и рыночной стоимостью. Их соотношение имеет важные последствия для инвесторов, эмитентов и финансовых аналитиков. 📈

Рыночная стоимость — это цена, по которой актив фактически торгуется на рынке в данный момент. Она определяется спросом и предложением, а также множеством других факторов:

Общим состоянием экономики и финансовых рынков

Процентными ставками в экономике

Финансовыми показателями эмитента

Ожиданиями инвесторов относительно будущего

Геополитическими факторами и рисками

Для облигаций соотношение рыночной цены и номинала выражается в следующих терминах:

По номиналу (at par) — когда рыночная цена равна номиналу (100% от номинала)

— когда рыночная цена равна номиналу (100% от номинала) С премией (above par) — когда рыночная цена выше номинала (>100%)

— когда рыночная цена выше номинала (>100%) С дисконтом (below par) — когда рыночная цена ниже номинала (<100%)

Для инвестора понимание соотношения рыночной и номинальной стоимости позволяет оценить привлекательность ценной бумаги. Например, если облигация торгуется значительно ниже номинала, это может указывать на высокие риски эмитента или на то, что текущие процентные ставки на рынке выше купона облигации.

В случае акций разрыв между номиналом и рыночной ценой обычно огромен. Например, акция Яндекса с номиналом в несколько рублей может торговаться по цене в тысячи рублей. Это отражает не только долю в уставном капитале, но и ожидания будущих прибылей, роста и даже нематериальные активы компании.

Елена Смирнова, инвестиционный консультант У меня был клиент, который всегда стремился покупать облигации "ниже номинала", считая это единственно правильной стратегией — "ведь я получаю гарантированную прибыль при погашении помимо купонов". Он пропустил несколько отличных возможностей, когда высококачественные облигации торговались с небольшой премией к номиналу, но предлагали купон значительно выше рыночного. Мне удалось объяснить ему, что важна полная доходность к погашению, а не только соотношение цены и номинала. После подробного разбора примеров он изменил свой подход. За последний год его портфель облигаций вырос на 14%, что на 3% выше, чем если бы он придерживался своей старой стратегии. Главный урок: номинал — важный ориентир, но не единственный фактор для принятия решений.

Различное соотношение номинала и рыночной стоимости вызвано рядом факторов:

Изменение процентных ставок — при росте ставок цены существующих облигаций падают ниже номинала

— при росте ставок цены существующих облигаций падают ниже номинала Кредитное качество — ухудшение финансового положения эмитента приводит к торговле ценных бумаг ниже номинала

— ухудшение финансового положения эмитента приводит к торговле ценных бумаг ниже номинала Временной фактор — по мере приближения даты погашения облигации её цена стремится к номиналу

— по мере приближения даты погашения облигации её цена стремится к номиналу Инфляция — при высокой инфляции облигации с фиксированным купоном торгуются ниже номинала

— при высокой инфляции облигации с фиксированным купоном торгуются ниже номинала Ликвидность — низколиквидные бумаги часто торгуются с дисконтом к номиналу

Практика использования термина "по номиналу" в сделках

Концепция номинальной стоимости не ограничивается теорией — она активно применяется в реальных финансовых операциях и сделках. Рассмотрим практические аспекты использования термина "по номиналу" в различных сценариях. 💹

Первичное размещение ценных бумаг

При первичном размещении (IPO для акций или первичное размещение для облигаций) эмитенты часто устанавливают цену размещения равной номиналу, особенно для долговых ценных бумаг. Это означает, что:

Инвесторы платят ровно номинальную стоимость за каждую ценную бумагу

Эмитент получает полную номинальную стоимость выпуска

Расчет доходности упрощается, так как начальная цена равна номиналу

Например, Министерство финансов регулярно размещает ОФЗ с номиналом 1000 рублей. На аукционе первичного размещения цена может быть установлена ровно по номиналу — 1000 рублей за облигацию. Однако рыночная конъюнктура может привести к размещению как выше, так и ниже номинала.

Погашение облигаций и долговых инструментов

Независимо от текущей рыночной цены, при наступлении срока погашения эмитент обязан выплатить владельцам облигаций их полную номинальную стоимость (если эмитент не объявил дефолт). Эта гарантированная выплата по номиналу создает важное свойство облигаций — "схлопывание" разницы между рыночной ценой и номиналом при приближении к дате погашения.

Практические применения этого свойства:

Стратегия "езды по кривой доходности" (riding the yield curve)

Инвестиции в облигации с дисконтом для гарантированного получения разницы при погашении

Защита капитала при неблагоприятной рыночной конъюнктуре (при условии держания до погашения)

Конвертации и обмены

В корпоративных действиях, таких как реструктуризация долга, обмен одних облигаций на другие или конвертация привилегированных акций в обыкновенные, номинальная стоимость часто используется как база для расчета коэффициентов обмена.

Например, при реструктуризации долга компания может предложить обменять существующие облигации на новые с другими условиями, и коэффициент обмена будет основан на соотношении их номиналов (например, одна облигация с номиналом 1000 рублей может быть обменяна на две облигации с номиналом 500 рублей).

Тип сделки Роль номинала Практические нюансы Первичное размещение База для установления цены Возможны отклонения от номинала в зависимости от спроса Вторичное обращение Ориентир для оценки справедливой стоимости Рыночная цена может значительно отличаться от номинала Погашение Гарантированная сумма выплаты Защищает от рыночных колебаний при держании до погашения Реструктуризация База для расчета коэффициентов обмена Учитываются и другие параметры (купон, срок) Бухгалтерский учет Основа для отражения в балансе Дисконт/премия амортизируются на срок обращения

Валютные операции "по номиналу"

В валютных операциях и международных расчетах термин "по номиналу" означает, что обмен или расчет происходит по официальному обменному курсу без дополнительных комиссий или скидок. Это особенно важно в договорах и соглашениях, где необходимо четко определить базу для валютных конверсий.

Учет в бухгалтерии

В бухгалтерском учете номинальная стоимость используется для первоначального признания актива или обязательства. Если ценная бумага приобретается не по номиналу:

Разница между ценой приобретения и номиналом амортизируется в течение срока обращения

В отчетности отражается как премия или дисконт к номиналу

Влияет на эффективную процентную ставку по инструменту

Практический пример: компания приобрела облигации номиналом 1 000 000 рублей за 980 000 рублей. В бухгалтерском учете эти облигации будут отражены по номиналу 1 000 000 рублей с дисконтом 20 000 рублей, который будет амортизирован в течение срока обращения.

Значение номинальной стоимости для финансового анализа

Номинальная стоимость — не просто формальность или учетная категория. Она является важным параметром для финансового анализа и принятия инвестиционных решений. Рассмотрим, как аналитики и инвесторы используют этот показатель в своей практике. 📊

Оценка долговых обязательств

При анализе облигаций и других долговых инструментов финансовые аналитики используют номинальную стоимость для:

Расчета текущей доходности (купонная ставка / рыночная цена × 100%)

Определения доходности к погашению (YTM), учитывающей разницу между рыночной ценой и номиналом

Оценки дюрации и модифицированной дюрации, важных показателей риска

Построения кривой доходности и оценки временной стоимости денег

Пример: если облигация с номиналом 1000 рублей и годовым купоном 8% торгуется по цене 950 рублей, её текущая доходность составит 8,42% (80 ÷ 950 × 100%), но доходность к погашению будет выше, так как при погашении инвестор получит на 50 рублей больше, чем заплатил.

Анализ финансовой устойчивости эмитента

Для оценки финансового состояния компании-эмитента номинальная стоимость используется в следующих аналитических показателях:

Коэффициент левериджа (отношение номинального долга к собственному капиталу)

Коэффициент покрытия процентных платежей (EBIT / процентные платежи по номиналу)

Стоимость обслуживания долга относительно денежного потока

Структура капитала и доля долгового финансирования

Эмитенты с высоким левериджем (большим объемом долга относительно капитала) более уязвимы к экономическим потрясениям и изменениям процентных ставок.

Оценка инвестиционной привлекательности

Соотношение рыночной цены и номинала может служить индикатором инвестиционной привлекательности ценных бумаг:

Значительный дисконт к номиналу (облигации торгуются существенно ниже 100%) может указывать на повышенные риски или высокие рыночные процентные ставки

Стабильная торговля вблизи номинала свидетельствует о низком воспринимаемом риске и соответствии купонной ставки рыночным ожиданиям

Премия к номиналу часто наблюдается у облигаций с высоким кредитным качеством в периоды снижения ставок

Однако важно понимать, что торговля ниже номинала не всегда означает проблемы эмитента — это может быть следствием роста рыночных ставок или просто особенностью структуры выпуска.

Анализ макроэкономических тенденций

Широкие изменения в соотношении рыночных цен к номиналам на долговом рынке могут свидетельствовать о макроэкономических тенденциях:

Массовая торговля облигаций ниже номинала часто наблюдается при ожидании или фактическом повышении процентных ставок

Торговля выше номинала — обычно следствие снижения ставок или "бегства к качеству" в периоды неопределенности

Расширение спредов между номиналом и рыночной ценой для разных кредитных рейтингов может сигнализировать о росте рыночного восприятия риска

Аналитики центральных банков и инвестиционных фондов регулярно отслеживают эти показатели для оценки настроений рынка и эффективности монетарной политики.

Балансовые оценки и отчетность

Для корпоративной финансовой отчетности номинальная стоимость важна в контексте:

Оценки долговых обязательств в балансе

Расчета эффективной процентной ставки

Амортизации дисконта или премии по долговым ценным бумагам

Определения структуры активов и пассивов

Компании обязаны раскрывать информацию о номинальной стоимости своих долговых обязательств, что помогает инвесторам и аналитикам лучше понимать финансовую структуру бизнеса.