Что такое взносы по единому тарифу – полное руководство для бизнеса

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Для кого эта статья:

Бухгалтера и финансовые специалисты, занимающиеся расчетами страховых взносов

Владельцы и управляющие малым и средним бизнесом, заинтересованные в оптимизации налоговых платежей

Студенты и начинающие специалисты, изучающие налоговое планирование и финансовую аналитику С января 2023 года система страховых взносов в России кардинально изменилась: вместо разрозненных платежей в ПФР, ФСС и ФОМС появился единый тариф и единый платеж. Эта реформа перевернула привычную бухгалтерскую практику, создав и новые возможности, и новые вызовы. По данным ФНС, только за первое полугодие 2024 года поступления по единому тарифу выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Бизнес активно адаптируется, но многие компании всё ещё сталкиваются с ошибками при расчётах и оформлении отчётности, рискуя получить существенные штрафы. 💼

Сущность взносов по единому тарифу в системе ФНС

Единый тариф страховых взносов (ЕТСВ) — это унифицированный процентный показатель, применяемый к базе для исчисления страховых взносов, который объединяет ранее существовавшие отдельные тарифы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Эта система была введена Федеральным законом №239-ФЗ от 14.07.2022 и фактически начала действовать с 1 января 2023 года. 🗓️

Основная цель данной реформы — упрощение администрирования страховых взносов как для налогоплательщиков, так и для контролирующих органов. Вместо трёх разных платежей и отдельных лимитов по каждому виду страхования теперь существует единый платёж с общей предельной базой.

Ключевые особенности единого тарифа:

Объединение трёх видов страховых взносов в единый платёж

Унификация базы для расчёта взносов

Централизация администрирования в системе ФНС

Единая предельная величина базы для исчисления

Общий срок уплаты — 28-е число месяца, следующего за расчётным

Взносы по единому тарифу аккумулируются на едином казначейском счёте, после чего Федеральное казначейство распределяет средства между Социальным фондом России (СФР) и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Направление социального страхования До 2023 года С 2023 года Пенсионное страхование Отдельный платёж в ПФР Включено в единый тариф Медицинское страхование Отдельный платёж в ФОМС Включено в единый тариф Социальное страхование Отдельный платёж в ФСС Включено в единый тариф Администрирование Раздельное Централизованное (ФНС)

Антон Соколов, главный бухгалтер Когда я впервые столкнулся с единым тарифом в начале 2023 года, это казалось настоящим кошмаром. Наша компания только что перешла с УСН на общую систему налогообложения, и мне пришлось одновременно осваивать новые правила НДС и разбираться с изменениями в страховых взносах. Первые два месяца были сущим адом — я трижды пересчитывал платежи, боясь ошибиться. Ключевым моментом стало понимание, что теперь нужно следить за единой предельной величиной базы, а не за разными лимитами для разных видов страхования. После этого я создал детальную таблицу в Excel для автоматического расчета с учетом всех нюансов. Благодаря этому подходу за весь 2023 год у нас не было ни одного неверного платежа или штрафа. А сколько времени теперь экономится на формировании платежных поручений!

Актуальные ставки и базы для расчета единого тарифа

В 2025 году единый тариф страховых взносов установлен на уровне 30% от суммы выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в рамках предельной величины базы и 15,1% — сверх этой величины. Базовая ставка применяется ко всем категориям плательщиков, не имеющих права на льготы. 📊

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2025 год утверждена в размере 2 176 000 рублей нарастающим итогом с начала года. Это значит, что как только доход работника превысит эту сумму в течение года, ставка взносов на последующие выплаты снижается до 15,1%.

Структура распределения единого тарифа между фондами социального страхования:

Пенсионное страхование: 22% в рамках базы/10% сверх базы

Медицинское страхование: 5,1% независимо от базы

Социальное страхование: 2,9% в рамках базы/0% сверх базы

Важно понимать, что предельная величина базы индексируется ежегодно с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации. Фактически, она определяется как произведение средней заработной платы в России, увеличенной в 12 раз, и повышающего коэффициента, который на 2025 год установлен в размере 2,5.

Год Предельная величина базы Ставка до предела Ставка сверх предела 2023 1 917 000 руб. 30% 15,1% 2024 2 034 000 руб. 30% 15,1% 2025 2 176 000 руб. 30% 15,1%

При расчете взносов важно помнить, что база исчисления определяется нарастающим итогом с начала календарного года по каждому физическому лицу. То есть, расчет ведется персонально по каждому сотруднику, а не по организации в целом. Эта особенность часто становится источником ошибок для неопытных бухгалтеров.

Для расчета используется формула:

Взносы = (Выплаты до предельной величины × 30%) + (Выплаты сверх предельной величины × 15,1%)

Особое внимание следует уделить правильному определению выплат, включаемых и не включаемых в базу для исчисления страховых взносов согласно статье 422 Налогового кодекса РФ. Например, не подлежат обложению материальная помощь в пределах 4000 рублей на одного работника за год, компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ, и некоторые другие виды выплат. 🧾

Кто и когда должен платить взносы по единому тарифу

Плательщиками страховых взносов по единому тарифу являются все лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. К ним относятся:

Организации (юридические лица)

Индивидуальные предприниматели

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, но нанимающие работников

Адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой

Сроки уплаты единого тарифа страховых взносов строго регламентированы законодательством: платеж должен быть сделан не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, за страховые взносы, начисленные на выплаты работникам за май 2025 года, необходимо заплатить до 28 июня 2025 года. 📆

Важно отметить, что существует ряд особых случаев и категорий плательщиков, для которых установлены иные сроки или порядок уплаты. Например, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников и уплачивающие взносы «за себя», должны делать это в фиксированном размере с иными сроками: за текущий год — до 31 декабря с возможностью разбивки платежей в течение года.

Мария Игнатьева, налоговый консультант Один из моих клиентов, крупный производственный холдинг, весной 2023 года столкнулся с неожиданной проблемой. Их система учета, настроенная на старую модель с раздельными платежами, продолжала формировать три отдельных платежа вместо единого. В результате ФНС зафиксировала недоимку и начала процедуру начисления пеней, несмотря на то, что фактически все средства были перечислены. Нам пришлось экстренно формировать пакет пояснений и уточнений, чтобы доказать факт уплаты и избежать штрафов. Параллельно мы срочно перенастроили их учетную систему. Ключевым уроком стало понимание: просто знать о существовании единого тарифа недостаточно — нужно полностью адаптировать все бизнес-процессы, включая программное обеспечение, к новым требованиям. С тех пор я всегда начинаю консультации новых клиентов с проверки корректности настройки их платежных систем.

Льготы и исключения при уплате единого тарифа

Законодательством предусмотрены различные льготные категории плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов. В 2025 году наиболее значимыми льготными категориями являются: 🛡️

IT-компании (7,6% в пределах базы/0% сверх базы)

Резиденты технико-внедренческих экономических зон (7,6% в пределах базы/0% сверх базы)

Участники проекта "Сколково" (14% в пределах базы/0% сверх базы)

Социально ориентированные некоммерческие организации (7,6% в пределах базы/0% сверх базы)

Субъекты малого и среднего предпринимательства на выплаты сверх МРОТ (15% как в пределах базы, так и сверх нее)

Для IT-компаний важно соответствие строгим критериям: наличие государственной аккредитации, доля доходов от IT-деятельности не менее 70%, среднесписочная численность не менее 7 человек. В 2025 году условия получения льгот для IT-отрасли были скорректированы, что требует особого внимания от компаний этого сектора.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют право на применение пониженного тарифа 15% в отношении части выплат работникам, превышающей федеральный МРОТ (с 1 января 2025 года — 20 548 рублей). Эта льгота позволяет существенно снизить налоговую нагрузку на малый бизнес.

Важно отметить, что в 2025 году также действуют временные льготы для отдельных категорий плательщиков, введенные в рамках мер поддержки бизнеса. Их список и условия получения периодически корректируются, поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию на официальном сайте ФНС России.

Определенные виды выплат полностью или частично исключаются из базы для начисления взносов:

Государственные пособия

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством

Единовременная материальная помощь в пределах 4000 рублей на одного работника за год

Выплаты по договорам добровольного страхования работников

Компенсации расходов на профессиональное обучение

При применении льгот необходимо тщательно документировать соответствие установленным критериям. Недостаточное обоснование права на льготу может привести к доначислению взносов, пеням и штрафам по результатам налоговой проверки. Особенно это актуально для IT-компаний и участников проекта "Сколково", где требования к подтверждению статуса наиболее строгие. 📝

Правильный учет и отчетность по страховым взносам

Отчетность по страховым взносам с введением единого тарифа также претерпела изменения. Основным отчетным документом является единая форма расчета по страховым взносам (РСВ), которая подается в налоговый орган по месту учета плательщика. В 2025 году действует обновленная форма РСВ, утвержденная приказом ФНС России. 📈

Сроки представления РСВ:

Ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

За I квартал — до 25 апреля

За полугодие — до 25 июля

За 9 месяцев — до 25 октября

За год — до 25 января следующего года

Организации со среднесписочной численностью более 10 человек обязаны представлять РСВ в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Компании с меньшей численностью могут выбирать между электронной и бумажной формой сдачи отчета.

Помимо РСВ, работодатели должны подавать сведения о застрахованных лицах в СФР. С 2023 года вместо отдельных форм СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД введена единая форма ЕФС-1, которая подается ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Для корректного учета страховых взносов рекомендуется:

Создать отдельные субсчета для учета взносов по каждому виду страхования в рамках единого тарифа

Вести персонифицированный учет базы по каждому работнику нарастающим итогом с начала года

Отслеживать достижение предельной величины базы для своевременного перехода на пониженный тариф

Своевременно выявлять и корректировать ошибки в расчетах

Регулярно проводить сверки с данными налогового органа

Типичные ошибки при учете и отчетности по страховым взносам:

Ошибка Последствия Рекомендации по устранению Неправильное определение базы для исчисления Доначисление взносов, пени, штрафы Тщательная проверка всех выплат на предмет включения в базу Несвоевременное перечисление взносов Начисление пеней Настройка системы напоминаний, создание платежного календаря Ошибки при заполнении РСВ Отказ в приеме отчетности, штрафы Использование специализированного ПО, предварительная проверка отчета Неверное применение льготных тарифов Доначисление взносов, пени, штрафы Регулярный мониторинг соответствия критериям для льгот

Важно помнить, что ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты страховых взносов полностью лежит на плательщике. Нарушение порядка представления отчетности или уплаты взносов может повлечь не только финансовые санкции, но и приостановление операций по счетам в банке. 🚫