Что такое шаг цены: определение, применение и расчет на бирже

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Для кого эта статья:

Трейдеры и инвесторы, заинтересованные в углубленном понимании структуры финансовых рынков.

Люди, желающие приобрести навыки в области финансового анализа и торговли на бирже.

Начинающие трейдеры, нуждающиеся в базовой информации о механизмах ценообразования и шаге цены. Для многих трейдеров шаг цены остаётся тем "невидимым каркасом", который определяет ваш потенциальный успех на финансовых рынках. Представьте, что вы намереваетесь купить акции, но не понимаете, почему цена меняется скачками по 0,01₽, 0,1₽ или даже 10₽. Это не случайность – это строго регламентированный биржевой механизм, знание которого может стать тем ключом, который превратит хаотичные колебания котировок в чёткую систему координат для ваших инвестиций. 💼 Давайте разберём этот фундаментальный аспект торговли на бирже без розовых очков и излишних технических сложностей.

Шаг цены на бирже: базовое определение термина

Шаг цены (price tick или минимальный шаг цены) — это наименьшее возможное изменение стоимости актива на бирже. Фактически, это "квант" ценового движения, минимальная градация, в пределах которой может колебаться цена финансового инструмента. Каждый биржевой актив имеет свой установленный шаг цены, который определяется правилами торговой площадки.

Для наглядности представим: нельзя изменить цену акции на 0,005₽, если установленный шаг составляет 0,01₽. Цена будет двигаться только дискретно – 100,00₽, 100,01₽, 100,02₽ и так далее. Это своего рода "разрешение" ценовой сетки рынка. 📏

В финансовой литературе используют несколько аналогичных терминов:

Tick size – международное обозначение шага цены

– международное обозначение шага цены Минимальный шаг цены – полный русскоязычный термин

– полный русскоязычный термин Пункт – часто используется на валютном рынке

– часто используется на валютном рынке Пипс (pip) – применяется для обозначения минимального изменения на Forex

Важно понимать, что шаг цены напрямую связан с ликвидностью и волатильностью инструмента. Чем выше ликвидность, тем меньше обычно устанавливается шаг цены.

Класс актива Типичный шаг цены Примеры Акции 0,01-1,00₽ Сбербанк – 0,01₽ Фьючерсы 1-100 пунктов Фьючерс на нефть – 0,01$ Валютные пары 0,00001-0,01 EUR/USD – 0,00001 Облигации 0,01-0,05% ОФЗ – 0,01%

Алексей Петров, старший трейдер

Помню свою первую неделю торговли на Московской бирже. Я разместил заявку на покупку акций Газпрома по цене 164,32₽, но система выдала ошибку. Перепроверив всё дважды, я позвонил в техподдержку брокера. Специалист вежливо объяснил, что для Газпрома на тот момент минимальный шаг цены составлял 0,05₽, а я пытался разместить заявку, не соответствующую этому правилу. Мне пришлось скорректировать цену до 164,30₽ или 164,35₽. Этот случай стал для меня важным уроком: перед торговлей любым новым инструментом необходимо ознакомиться с его техническими параметрами, включая шаг цены.

С технической точки зрения, шаг цены является одним из ключевых параметров, определяющих стандартизацию торгов. Он устанавливается биржей в зависимости от:

Типа финансового инструмента

Ценового диапазона актива

Уровня ликвидности рынка

Исторически сложившихся практик

Регуляторных требований

Функции шага цены в биржевой торговле

Шаг цены — не просто техническая деталь биржевого механизма, а многофункциональный инструмент, обеспечивающий эффективность рынка. Понимание этих функций даёт трейдерам глубинное представление о структуре и динамике торгов. 🔍

Основные функции шага цены в биржевой экосистеме:

Стандартизация торговых процессов — создание единого формата для всех участников рынка

— создание единого формата для всех участников рынка Регулирование ликвидности — обеспечение оптимального соотношения спроса и предложения

— обеспечение оптимального соотношения спроса и предложения Контроль волатильности — предотвращение чрезмерных ценовых колебаний

— предотвращение чрезмерных ценовых колебаний Оптимизация исполнения заявок — более предсказуемое формирование цен

— более предсказуемое формирование цен Снижение манипуляций — ограничение возможностей для недобросовестных практик

Наиболее наглядно функциональность шага цены видна через его влияние на стакан заявок — инструмент, отображающий текущие заявки на покупку и продажу актива.

Елена Соколова, биржевой аналитик

В 2022 году я консультировала хедж-фонд, который столкнулся с интересной ситуацией после изменения шага цены по одному из ликвидных ETF. Биржа уменьшила минимальный шаг с 0,1$ до 0,01$. Казалось бы, незначительное изменение, но оно привело к распылению ликвидности в стакане заявок. Если раньше на уровне 74,20$ концентрировался объем в 100000 акций, то теперь он распределился между ценами 74,19$, 74,20$ и 74,21$ с меньшей концентрацией на каждом уровне. Фонду пришлось адаптировать алгоритм исполнения крупных заявок, разбивая их на более мелкие и растягивая по времени, чтобы не создавать сильного давления на рынок. Их стратегия market-making также потребовала корректировок из-за изменившейся микроструктуры рынка.

Важно отметить, что присутствие шага цены на бирже имеет экономическое обоснование. При его отсутствии рынок столкнулся бы с серьёзными проблемами:

Информационная перегрузка — участникам было бы сложнее анализировать бесконечное множество ценовых уровней

— участникам было бы сложнее анализировать бесконечное множество ценовых уровней Фрагментация ликвидности — объемы заявок распределялись бы слишком тонко

— объемы заявок распределялись бы слишком тонко Технологическая нагрузка — системы обработки заявок работали бы на пределе возможностей

— системы обработки заявок работали бы на пределе возможностей Рост транзакционных издержек — увеличилось бы число операций

Функция Влияние малого шага цены Влияние большого шага цены Ликвидность Распределение по многим уровням Концентрация на ключевых уровнях Спред Потенциально меньший Обычно больший Скорость исполнения Может замедляться Часто ускоряется Ценообразование Более точное Менее гранулированное Алгоритмическая торговля Больше возможностей для арбитража Меньше вычислительной нагрузки

На современных рынках биржи периодически пересматривают размеры шага цены для разных активов, балансируя между потребностями разных категорий участников. Для розничных инвесторов важно удобство и понятность, для институциональных — эффективность исполнения крупных заявок, для маркет-мейкеров — контроль над рисками спреда. 🏛️

Как рассчитывается шаг цены для разных активов

Расчет и определение шага цены — процесс, требующий понимания специфики каждого класса активов. Биржи устанавливают эти параметры на основе множества факторов, но существуют общие принципы. 🧮

Основные подходы к определению шага цены включают:

Ценовое ранжирование — активы с более высокой стоимостью единицы часто имеют более крупный шаг цены

— активы с более высокой стоимостью единицы часто имеют более крупный шаг цены Ликвидностный подход — более ликвидные инструменты получают меньший шаг цены

— более ликвидные инструменты получают меньший шаг цены Исторический подход — учитываются традиционно сложившиеся нормы для класса активов

— учитываются традиционно сложившиеся нормы для класса активов Волатильностный фактор — более волатильные инструменты могут получать больший шаг

Рассмотрим особенности расчета для основных категорий биржевых инструментов:

Для акций шаг цены часто определяется исходя из ценового диапазона. Например, на Московской бирже в 2025 году действует следующая система:

Ценовой диапазон акции Шаг цены Примеры акций До 1₽ 0,0001₽ Низколиквидные бумаги третьего эшелона 1₽ – 50₽ 0,01₽ Большинство акций второго эшелона 50₽ – 500₽ 0,05₽ Многие голубые фишки 500₽ – 1000₽ 0,1₽ Высокоценовые акции первого эшелона Свыше 1000₽ 1₽ Наиболее дорогие акции

Для фьючерсных контрактов расчет шага цены включает дополнительный параметр — стоимость пункта. Формула расчета стоимостного выражения минимального движения цены:

Денежная стоимость шага = Шаг цены × Стоимость пункта

Например, для фьючерса на индекс РТС шаг цены может составлять 10 пунктов, а стоимость пункта — 20₽. Соответственно, каждый минимальный сдвиг цены меняет стоимость контракта на 200₽.

Для валютных пар на рынке Forex минимальный шаг цены обычно составляет:

Для мажорных пар (EUR/USD, GBP/USD) — 0,00001 (1 пипс)

Для пар с японской иеной (USD/JPY) — 0,001 (из-за исторически сложившихся особенностей котировки)

В случае облигаций шаг цены обычно выражается в процентах от номинала или в базисных пунктах. Для большинства государственных облигаций шаг составляет 0,01% от номинальной стоимости.

В опционной торговле шаг премии (цены опциона) зависит от базового актива и обычно совпадает с его шагом цены, но может отличаться для глубоко вне денег опционов.

Практическое применение этих знаний особенно важно при расчете потенциальной прибыли и убытка:

P&L = Количество шагов цены × Денежную стоимость шага × Количество контрактов

Например, если акция подорожала на 15 шагов цены, каждый по 0,05₽, а у вас 1000 акций, ваша теоретическая прибыль составит:

P&L = 15 × 0,05₽ × 1000 = 750₽

При выводе актива на биржу эмитенты и организаторы торгов тщательно анализируют оптимальный шаг цены, балансируя между удобством для участников и эффективностью рынка. В случае изменения ликвидности или рыночных условий шаг цены может быть пересмотрен, о чём биржи обычно заблаговременно уведомляют трейдеров. 📣

Влияние размера шага цены на торговые стратегии

Шаг цены напрямую влияет на эффективность и реализуемость различных торговых стратегий. Понимание этого влияния позволяет трейдерам адаптировать свои подходы под конкретные рыночные условия. 🎯

Рассмотрим, как различные размеры шага цены воздействуют на популярные стратегии:

Скальпинг и высокочастотная торговля — обычно более эффективны на инструментах с малым шагом цены, позволяющим захватывать минимальные колебания

— обычно более эффективны на инструментах с малым шагом цены, позволяющим захватывать минимальные колебания Позиционная торговля — размер шага имеет меньшее значение, так как ориентирована на крупные движения

— размер шага имеет меньшее значение, так как ориентирована на крупные движения Маркет-мейкинг — критически зависит от шага цены, который определяет минимальный возможный спред

— критически зависит от шага цены, который определяет минимальный возможный спред Арбитражные стратегии — их прибыльность может существенно варьироваться в зависимости от шага цены разных инструментов

Практики управления риском также адаптируются под размер шага цены. Возьмем пример стоп-лоссов: при крупном шаге цены трейдеру приходится устанавливать стоп-приказы дальше от текущей цены, что увеличивает потенциальный убыток на одну позицию.

Стратегия Влияние малого шага цены Влияние большого шага цены Скальпинг Благоприятно (больше возможностей) Неблагоприятно (меньше сигналов) Среднесрочная торговля Нейтрально Нейтрально Алгоритмическая торговля Часто благоприятно Зависит от стратегии Торговля по уровням Может усложнять идентификацию Создает более четкие уровни Управление риском Более точная настройка Менее гибкая настройка

Статистические исследования показывают интересную закономерность: изменение шага цены биржей часто приводит к перераспределению рыночной активности между разными категориями участников.

Например, уменьшение шага цены на Лондонской бирже в 2009 году привело к:

Росту объемов торгов на 15-20%

Увеличению доли высокочастотных трейдеров

Сокращению средних размеров сделок

Снижению спредов на 20-30%

Для розничных инвесторов особенно важно учитывать размер шага цены при расчете потенциальной прибыли. Часто начинающие трейдеры не принимают во внимание этот фактор, что приводит к неточным ожиданиям.

Существует несколько способов адаптации торговых стратегий к различным шагам цены:

Масштабирование позиций — увеличение объема при крупном шаге цены для сохранения чувствительности к рынку

— увеличение объема при крупном шаге цены для сохранения чувствительности к рынку Адаптация целевых уровней прибыли — установка таргетов на доступных ценовых уровнях

— установка таргетов на доступных ценовых уровнях Использование корзин инструментов — диверсификация по активам с разным шагом цены

— диверсификация по активам с разным шагом цены Работа с производными инструментами — использование опционов или фьючерсов с более подходящим шагом

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению шага цены на многих мировых площадках. Это связано с технологическим развитием и ростом конкуренции между биржами. Для традиционных трейдеров это создает как новые возможности, так и вызовы, требуя более тонкой настройки торговых алгоритмов и систем управления рисками. 📈

Особенности шага цены на различных биржевых площадках

Каждая биржевая площадка имеет собственные правила и особенности установления шага цены, что создает уникальную экосистему для торговли. Эти различия могут кардинально влиять на рыночную микроструктуру, стратегии и ликвидность. 🌎

Рассмотрим отличительные черты основных мировых бирж в отношении шага цены:

Московская биржа (MOEX) — использует динамическую систему шага цены, зависящую от ценового диапазона актива

— использует динамическую систему шага цены, зависящую от ценового диапазона актива Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — после реформы децимализации в 2001 году перешла на шаг в $0.01 для большинства акций

— после реформы децимализации в 2001 году перешла на шаг в $0.01 для большинства акций NASDAQ — также использует шаг $0.01, но активно экспериментирует с программой Tick Size Pilot для малоликвидных акций

— также использует шаг $0.01, но активно экспериментирует с программой Tick Size Pilot для малоликвидных акций Лондонская фондовая биржа (LSE) — применяет шаг цены в зависимости от ценового диапазона, начиная от 0.0001£ до 0.5£

— применяет шаг цены в зависимости от ценового диапазона, начиная от 0.0001£ до 0.5£ Токийская фондовая биржа (TSE) — имеет сложную многоуровневую систему с 16 различными размерами шага от 0.1¥ до 100,000¥

Особый интерес представляет практика установления минимального шага цены для различных типов инструментов в рамках одной биржи:

Биржа Акции Фьючерсы Опционы Облигации MOEX 0.01-1₽ 0.5-10 пунктов 0.01-1₽ 0.01% от номинала NYSE $0.01 Зависит от контракта $0.01-0.05 1/32 от стоимости Deutsche Börse €0.01 0.5-5 пунктов €0.01 0.01% от номинала HKEX HK$0.001-5 1-50 пунктов HK$0.01 0.001

Важно отметить, что биржевые площадки периодически пересматривают политику в отношении шага цены, основываясь на:

Анализе рыночной активности и объемов торгов

Обратной связи от участников рынка

Конкурентной ситуации с другими торговыми площадками

Изменениях в регулировании финансовых рынков

Технологических инновациях, позволяющих обрабатывать больше ценовых уровней

Для трейдеров, работающих на нескольких площадках, критически важно учитывать эти различия. Например, стратегия скальпинга, прекрасно работающая на NASDAQ с шагом $0.01, может оказаться нерентабельной на азиатской бирже с крупным шагом цены. 🔄

Существуют также региональные особенности в подходах к регулированию шага цены:

Североамериканские биржи — тяготеют к стандартизации и упрощению

— тяготеют к стандартизации и упрощению Европейские площадки — часто используют более гибкие подходы с различными шагами в зависимости от ликвидности

— часто используют более гибкие подходы с различными шагами в зависимости от ликвидности Азиатские рынки — традиционно имеют более сложные системы с большим количеством ценовых диапазонов

— традиционно имеют более сложные системы с большим количеством ценовых диапазонов Развивающиеся рынки — нередко применяют крупный шаг цены для компенсации ограниченной ликвидности

Международные трейдеры должны также учитывать, что на разных биржах могут быть разные правила округления при конвертации валют и пересчете шага цены. Это особенно актуально для инструментов, торгуемых на нескольких площадках (кросс-листинг).

В последнее время наметилась тенденция к гармонизации правил на глобальном уровне, особенно на развитых рынках. Эта конвергенция упрощает кросс-рыночные стратегии и арбитраж, но локальные особенности по-прежнему сохраняются и являются важным фактором при планировании торговой деятельности. 🌐