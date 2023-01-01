Что такое номинал облигации – понятное объяснение для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в инвестициях, желающие разобраться в основах облигаций

Люди, интересующиеся финансовой грамотностью и управлением своими финансами

Потенциальные студенты курсов по финансовому анализу и инвестициям Первый раз слышите термин "номинал облигации" и уже ощущаете, как мозг отключается от сложной финансовой информации? Спокойствие — это нормальная реакция. Когда я начинал свой путь в инвестициях, меня тоже пугали эти термины. Но представьте: номинал облигации — это как стоимость билета в кино, напечатанная на самом билете. Она фиксирована и всем понятна. В этой статье я превращу "номинал облигации" из пугающего термина в понятный инструмент, который поможет вам принимать осознанные финансовые решения 💰

Что такое номинал облигации – базовые определения

Номинал облигации — это фиксированная сумма, которую эмитент (компания или государство, выпустившие облигацию) обязуется вернуть инвестору при погашении ценной бумаги. По сути, это "лицо" облигации, её официальная стоимость, указанная при выпуске.

Представьте, что вы одолжили другу 1000 рублей. Эта сумма и будет "номиналом" вашего неформального займа. Друг может вернуть её с процентами (как купонные выплаты по облигации), но основная сумма долга остаётся неизменной — 1000 рублей.

Стандартные номиналы облигаций в России:

ОФЗ (Облигации Федерального Займа) — 1000 рублей

Корпоративные облигации — обычно 1000 рублей

Еврооблигации — часто $1000 или €1000

Номинал облигации играет ключевую роль в определении:

Суммы, которую вы получите при погашении 💵

Базы для расчёта купонных выплат (процентов)

Цены облигации на вторичном рынке (выражается в процентах от номинала)

Характеристика Описание Определение Сумма, обозначенная на облигации, которая возвращается инвестору при погашении Другие названия Номинальная стоимость, лицевая стоимость, par value Изменяемость Остаётся фиксированной на протяжении всего срока облигации Влияние на купон Служит основой для расчёта купонных платежей

Сергей Петров, финансовый консультант

Однажды ко мне обратился Михаил, программист, который получил премию в размере 100 000 рублей и хотел попробовать инвестировать в облигации. Когда я показал ему корпоративные облигации с номиналом 1000 рублей, продающиеся по 980 рублей, он спросил: "Почему цена ниже номинала? Это какой-то подвох?" Я объяснил, что это обычная ситуация на рынке — облигации торгуются выше или ниже номинала в зависимости от рыночных условий. "Представьте, что у вас есть банковский вклад под 8% годовых, а новые вклады банк предлагает под 10%. Стали бы вы продавать свой вклад за полную стоимость? Вряд ли, вам пришлось бы предложить скидку". Михаил купил облигации со скидкой к номиналу и через год, когда процентные ставки снизились, был приятно удивлен, обнаружив, что они подорожали до 1020 рублей, плюс он получил купонный доход.

Номинал и рыночная стоимость: в чём разница

Номинал облигации — константа, но её рыночная цена — постоянно меняющаяся величина. Это один из самых важных моментов, который нужно понять новичку. 📊

Рыночная стоимость облигации — это цена, по которой облигация торгуется на вторичном рынке в данный момент. Она выражается в процентах от номинала:

100% — облигация торгуется по номиналу

Больше 100% (например, 102%) — облигация торгуется с премией к номиналу

Меньше 100% (например, 98%) — облигация торгуется с дисконтом к номиналу

Факторы, влияющие на рыночную стоимость облигаций:

Изменение процентных ставок — при повышении ставок цены облигаций падают, при снижении — растут Кредитоспособность эмитента — чем выше риск дефолта, тем ниже цена Срок до погашения — короткие облигации менее волатильны, чем длинные Купонная ставка — облигации с высокими купонами обычно торгуются дороже Ликвидность — малоликвидные облигации часто продаются с дисконтом

Сравнение Номинал Рыночная цена Изменяемость Фиксированная величина Меняется ежедневно Определяется Эмитентом при выпуске Рынком и участниками торгов Гарантии Гарантировано к выплате при погашении Нет гарантий, может вырасти или упасть Отражение в цене 100% от самого себя % от номинала (может быть >100% или <100%)

Пример из жизни: представьте, что вы купили недвижимость за 10 миллионов рублей (это номинал). Через три года рыночная стоимость квартиры может быть 12 миллионов (премия к номиналу) или 9 миллионов (дисконт к номиналу), но в документах о собственности всё равно будет указана первоначальная цена покупки.

Как номинал влияет на доходность облигаций

Номинал облигации — это не просто обещание вернуть заёмные средства, но и важнейший компонент для расчёта доходности вашей инвестиции. Давайте разберемся, как именно он влияет на различные виды дохода, который можно получить от облигаций 📈

Ключевые аспекты влияния номинала на доходность:

Купонная доходность — размер купонных выплат обычно определяется как процент от номинала. Если номинал облигации 1000 рублей, а купонная ставка 8% годовых, то ежегодно вы будете получать 80 рублей (часто разбитых на несколько выплат в течение года). Текущая доходность — отношение годового купона к рыночной цене облигации. Если вы покупаете облигацию с номиналом 1000 рублей с 8% купоном за 950 рублей, то текущая доходность составит: 80 ÷ 950 × 100% = 8,42%. Доходность к погашению — комплексный показатель, учитывающий купонные выплаты и разницу между ценой покупки и номиналом, который вы получите при погашении.

Преимущество покупки облигаций с дисконтом к номиналу:

Получение дополнительного дохода за счет разницы между ценой покупки и номиналом при погашении

Защита от инфляции (если дисконт значительный)

Возможность заработать на повышении цены облигации до номинала на вторичном рынке

Преимущества покупки облигаций с премией к номиналу:

Обычно такие облигации имеют высокие купонные ставки, что даёт стабильный денежный поток

Может быть выгодно в период ожидаемого снижения процентных ставок

Предсказуемость доходности при удержании до погашения

Александра Иванова, инвестиционный аналитик Елена, учительница из Новосибирска, обратилась ко мне с вопросом о своих первых инвестициях в облигации. Она купила ОФЗ с номиналом 1000 рублей за 1050 рублей (то есть с 5% премией к номиналу). "Получается, я переплатила и точно потеряю 50 рублей при погашении?" — спросила она обеспокоенно. Я объяснила, что это не обязательно плохая инвестиция. "Смотрите, Елена, у этой облигации купон 9% годовых, что выше среднерыночного в 7%. За год вы получите 90 рублей купонного дохода. Если бы вы купили облигацию по номиналу с рыночной ставкой 7%, вы бы получили только 70 рублей. За три года владения ваш дополнительный доход составит 60 рублей, что перекрывает 'переплату' в 50 рублей". Елена успокоилась и продолжила инвестировать, постепенно формируя разнообразный портфель облигаций, и через два года смогла использовать накопленные проценты для более крупных инвестиций.

Почему номинал важен при погашении ценных бумаг

Основное значение номинала проявляется именно в момент погашения облигации — эмитент обязан выплатить держателю облигации именно эту сумму, независимо от текущей рыночной цены. Это придаёт облигациям как классу активов особую надёжность и предсказуемость 🛡️

Ключевые аспекты роли номинала при погашении:

Гарантированная сумма — при наступлении даты погашения инвестор получает именно номинал (при условии платежеспособности эмитента)

— при наступлении даты погашения инвестор получает именно номинал (при условии платежеспособности эмитента) Независимость от рыночных колебаний — даже если рыночная стоимость облигации упала до 90% от номинала, при погашении вы всё равно получите 100%

— даже если рыночная стоимость облигации упала до 90% от номинала, при погашении вы всё равно получите 100% Планирование денежных потоков — зная номинал и дату погашения, можно точно рассчитать будущие поступления

— зная номинал и дату погашения, можно точно рассчитать будущие поступления Защита капитала — если вы купили облигацию по номиналу или ниже и держите до погашения, риск потери основной суммы минимален

Возможные сценарии при погашении облигаций:

Покупка по номиналу (100%) → Погашение по номиналу (100%) = Нейтральный результат по основной сумме Покупка с дисконтом (например, 95%) → Погашение по номиналу (100%) = Дополнительный доход 5% к номиналу Покупка с премией (например, 103%) → Погашение по номиналу (100%) = Убыток 3% от номинала

Однако помните, что при расчете полной доходности инвестиции в облигации нужно учитывать не только изменение стоимости, но и полученные купонные выплаты.

Факторы, которые могут повлиять на гарантированность выплаты номинала:

Кредитное качество эмитента (риск дефолта)

Наличие обеспечения по облигациям

Субординация (очередность выплат при банкротстве)

Наличие оферты (возможность досрочного погашения)

Валютные риски (для облигаций, номинированных в иностранной валюте)

Что нужно знать о номинале при покупке облигаций

При принятии решения о покупке облигаций ключевое значение имеет не только сам номинал, но и соотношение текущей рыночной цены к номиналу. Это соотношение может значительно повлиять на вашу конечную доходность 🧮

Практические рекомендации по оценке номинала при покупке:

Оценивайте относительную стоимость — сравнивайте цену облигации относительно номинала с аналогичными облигациями на рынке Учитывайте срок до погашения — чем ближе дата погашения, тем больше рыночная цена стремится к номиналу Анализируйте купонную ставку — высокие купоны часто оправдывают покупку с премией к номиналу Рассчитывайте полную доходность — включайте и купонные выплаты, и разницу между ценой покупки и номиналом при погашении Учитывайте налоги — в России налогообложение купонного дохода и дохода от разницы между ценой покупки и номиналом может различаться

На что обратить внимание при оценке номиналов разных типов облигаций в 2025 году:

Тип облигаций Стандартный номинал Особенности На что обратить внимание ОФЗ 1000 ₽ Высокая надежность, освобождение от НДФЛ Премия к номиналу может быть оправдана из-за налоговых льгот Корпоративные облигации 1000 ₽ Более высокий купон, больший риск Дисконт к номиналу может сигнализировать о риске эмитента Еврооблигации $1000/€1000 Валютная диверсификация Учитывайте валютный риск и минимальные лоты Амортизационные облигации Переменный Частичное погашение номинала в течение срока Расчет доходности сложнее, важна полная структура выплат

Исторический контекст важен для понимания текущей ситуации: в период 2022-2024 годов, когда процентные ставки в России существенно изменялись, многие облигации торговались с значительными дисконтами или премиями к номиналу. К 2025 году рынок стабилизировался, но всё равно представляет возможности для стратегического инвестирования.

Практические советы для новичков:

Начинайте с облигаций федерального займа (ОФЗ) — они наиболее понятны и надежны

Используйте биржевые фонды облигаций (БПИФы, ETF) для диверсификации

Помните, что при покупке облигации вы также платите НКД (накопленный купонный доход)

Создавайте "лестницу облигаций" с разными сроками погашения для оптимизации доходности

По возможности держите часть облигаций на ИИС для получения налоговых вычетов 💰