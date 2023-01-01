Что такое фондирование простыми словами: суть процесса и примеры

Представьте, что банк – это огромная машина для перенаправления денег. Чтобы выдать вам кредит, банку нужно откуда-то взять эти деньги. Вот это "откуда-то взять" и есть фондирование – процесс привлечения средств для дальнейшего использования. Многие пугаются этого слова, но на самом деле концепция проста как пять копеек. Давайте разберемся, что такое фондирование без сложных терминов и почему это знание пригодится каждому, кто хоть раз сталкивался с кредитами, инвестициями или хочет открыть свой бизнес 💰

Фондирование простыми словами: суть процесса

Фондирование – это привлечение денежных средств из разных источников для дальнейшего использования в бизнес-процессах. По сути, это способ найти деньги, чтобы потом их куда-то вложить или кому-то одолжить. Звучит просто? Так и есть 👍

Представьте, что вы хотите открыть пекарню. Вам нужны деньги на оборудование, аренду помещения и зарплаты первым сотрудникам. Откуда их взять?

Использовать свои сбережения

Взять кредит в банке

Найти инвестора, готового вложиться в ваш бизнес

Выпустить облигации (если речь о крупной компании)

Привлечь депозиты (если вы банк)

Все эти способы – и есть фондирование. Вы собираете финансовый "фонд", чтобы потом его использовать для достижения своих целей.

Основная цель фондирования – получить средства по более низкой цене, чтобы потом разместить их дороже и заработать на разнице. Банки берут депозиты под 5-7% годовых, а выдают кредиты под 10-15%. Разница – их заработок.

Тип фондирования Источник средств Для кого актуально Внутреннее Собственные средства, прибыль Малый и средний бизнес Внешнее долговое Кредиты, займы, облигации Компании всех размеров Внешнее долевое Инвестиции, акции Стартапы, крупный бизнес Депозитное Вклады населения Банки

Алексей Петров, финансовый консультант Недавно консультировал владелицу небольшого магазина одежды, которая решила расширяться. "Я думала, что фондирование – это что-то сложное, доступное только банкам и крупным компаниям", – призналась она. Когда я объяснил, что каждый раз, когда она берет товар на реализацию у поставщиков, не выплачивая им сразу всю сумму, она по сути занимается фондированием, клиентка была удивлена. "Получается, я уже давно использую этот финансовый инструмент, просто не знала, как он называется!" Это отличный пример того, как многие бизнес-процессы, которыми мы пользуемся интуитивно, имеют свои чёткие определения в финансовом мире.

Как работает фондирование в банковской сфере

В банковской сфере фондирование – основа всего бизнеса. Банки не печатают деньги сами, они привлекают их от одних клиентов, чтобы дать другим 🏦

Основные источники фондирования для банков:

Депозиты физических лиц (вклады населения)

Депозиты юридических лиц (счета компаний)

Межбанковские кредиты (когда один банк берет в долг у другого)

Выпуск облигаций (когда банк выпускает ценные бумаги)

Средства акционеров (собственный капитал банка)

Рефинансирование в Центральном банке

Допустим, банк привлекает депозиты под 6% годовых. Затем он выдает эти деньги в виде кредитов под 12% годовых. Разница между ставкой привлечения и ставкой размещения (в нашем случае 6%) – это процентная маржа, основной заработок банка.

Стоимость фондирования напрямую влияет на итоговые ставки по кредитам. Если банк привлекает дорогие ресурсы, он вынужден увеличивать ставки для заемщиков. Если удается найти дешевые источники фондирования, ставки по кредитам могут быть ниже.

Елена Соколова, банковский аналитик В 2022 году я работала с региональным банком, который столкнулся с проблемой – рост отток вкладчиков. Клиенты массово забирали депозиты из-за паники на рынке. Банк оказался в сложной ситуации: фондирование резко сократилось, а кредитный портфель оставался прежним. "Нам пришлось срочно переключаться на более дорогие источники – межбанковские кредиты и займы от Центробанка", – рассказал мне финансовый директор. Ставки по этим источникам были на 3-4% выше, чем по депозитам, что привело к снижению маржи почти до нуля. Но благодаря разнообразию источников фондирования банк выстоял. Этот случай наглядно показывает, как важно для финансовых организаций иметь диверсифицированные источники привлечения средств.

Срок фондирования тоже имеет значение. Банки стремятся соблюдать правило: сроки привлечения и размещения должны быть примерно одинаковыми. Нельзя выдавать ипотеку на 20 лет из денег, привлеченных на трехмесячные депозиты. Это приводит к "разрывам ликвидности" – ситуации, когда деньги уже отданы на долгий срок, а обязательства по их возврату наступают раньше 🕰️

Фондирование в бизнесе: от теории к практике

Фондирование в бизнесе выходит за рамки банковского сектора. Любая компания, которая привлекает средства для финансирования своей деятельности, занимается фондированием.

Классический пример: компания собирается расширяться. Для этого нужны новые производственные мощности, сырье, персонал. Откуда взять деньги?

Использовать нераспределенную прибыль (внутреннее фондирование) Взять кредит в банке (внешнее долговое фондирование) Выпустить облигации для привлечения займов от множества кредиторов Привлечь инвестора с долей в капитале (внешнее долевое фондирование) Провести IPO – первичное размещение акций на бирже

У каждого способа свои плюсы и минусы. Использование собственной прибыли не создает долгов, но ограничивает возможности роста. Кредиты и облигации дают больше средств, но требуют выплаты процентов. Привлечение инвесторов и IPO дают большие суммы без необходимости возврата, но вы отдаете часть собственности и контроля над бизнесом 📊

Способ фондирования Преимущества Недостатки Собственные средства Нет долгов, полный контроль над бизнесом Ограниченные суммы, медленный рост Банковский кредит Доступность, сохранение контроля над компанией Высокие проценты, залоги, короткие сроки Облигации Более низкие ставки, чем по кредитам, более длительные сроки Сложность выпуска, регулятивные требования Инвесторы/венчурный капитал Крупные суммы без необходимости возврата Потеря части контроля, давление на рост IPO Максимальные суммы, престиж Максимальная потеря контроля, дорогая подготовка

Грамотное фондирование – ключевой фактор успеха бизнеса. Ошибки в выборе структуры и источников финансирования могут привести к проблемам с ликвидностью, чрезмерным финансовым расходам или даже банкротству. Поэтому многие компании нанимают финансовых директоров, чья основная задача – обеспечить правильное фондирование бизнеса.

Отличия фондирования от других финансовых процессов

Многие путают фондирование с другими финансовыми терминами – финансированием, инвестированием, кредитованием. Давайте разберемся в отличиях 🔍

Фондирование – процесс привлечения средств из различных источников для последующего использования.

– процесс привлечения средств из различных источников для последующего использования. Финансирование – процесс обеспечения деньгами определенной деятельности, проекта или организации.

– процесс обеспечения деньгами определенной деятельности, проекта или организации. Инвестирование – вложение средств с целью получения дохода в будущем.

– вложение средств с целью получения дохода в будущем. Кредитование – предоставление денег или товаров в долг с условием возврата и обычно с процентами.

Фондирование – это "вход" денег в организацию, тогда как финансирование – это уже "выход" этих денег на какие-то цели. Инвестирование – это размещение средств с целью получения доходности, а фондирование может быть и без инвестиционных целей.

Проще говоря, когда банк привлекает депозиты – он занимается фондированием. Когда он выдает эти деньги как кредиты – это уже кредитование. А когда компания закупает на привлеченные средства оборудование – это финансирование своего развития.

Ключевые различия между фондированием и близкими терминами:

Фондирование всегда предшествует размещению средств, это первый шаг в финансовой цепочке. Фондирование нацелено на оптимизацию стоимости привлеченных средств, а не на их использование. Фондирование может включать самые разные источники – от депозитов до выпуска акций. Главные параметры фондирования – стоимость (процент) и сроки привлечения.

В практике финансовых организаций могут использоваться и более специфические термины, например, "базовое фондирование" (привлечение средств на стандартных рыночных условиях) или "целевое фондирование" (привлечение средств для конкретного проекта или направления) 📚

Реальные случаи применения фондирования

Теория – это хорошо, но как фондирование работает в реальной жизни? Рассмотрим несколько практических примеров.

Пример 1: Ипотечные банки

Специализированные ипотечные банки выдают кредиты на покупку недвижимости на длительные сроки (15-30 лет). Очевидно, что обычных депозитов населения (обычно на 1-3 года) недостаточно для такого долгосрочного фондирования. Поэтому они выпускают ипотечные облигации – ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. Эти облигации покупают пенсионные фонды и страховые компании, которым нужны долгосрочные надежные инвестиции. Таким образом, банк получает деньги на 20-30 лет вперед и может спокойно выдавать ипотеку 🏠

Пример 2: Стартап

Молодая технологическая компания разрабатывает инновационное приложение. На начальном этапе основатели использовали собственные сбережения (внутреннее фондирование). Затем они привлекли бизнес-ангела, который вложил деньги в обмен на 15% компании (внешнее долевое фондирование). Для дальнейшего масштабирования они обратились в венчурный фонд и получили инвестиции в обмен на еще 25% компании. Наконец, для выхода на международный рынок они провели размещение облигаций (внешнее долговое фондирование). Это пример многоступенчатой стратегии фондирования, адаптированной под разные этапы развития бизнеса.

Пример 3: Крупная производственная компания

Компания решила построить новый завод стоимостью 1 млрд рублей. Для фондирования этого проекта был выбран комбинированный подход: 300 млн из нераспределенной прибыли, 400 млн через банковский кредит и 300 млн через размещение облигаций. Такая структура позволила оптимизировать стоимость привлечения средств и распределить риски 🏭

Использование собственных средств снизило зависимость от внешних кредиторов

Банковский кредит был получен по льготной ставке благодаря государственной программе поддержки промышленности

Облигации привлекли средства широкого круга инвесторов под более низкий процент, чем банковский кредит

Оптимальная структура фондирования зависит от множества факторов: размера и возраста компании, отрасли, текущей экономической ситуации, кредитного рейтинга и многого другого. При этом баланс между собственными и заемными средствами – один из ключевых показателей финансовой устойчивости бизнеса.

Для малого и среднего бизнеса зачастую оптимальным источником фондирования являются банковские кредиты. Крупные компании могут позволить себе более разнообразную структуру, включая облигации и акции. Стартапам обычно доступны венчурные инвестиции в обмен на долю в капитале.