Что такое экспирация в трейдинге: объяснение для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в трейдинге и инвестировании

Люди, интересующиеся финансовыми инструментами и рынками

Трейдеры, желающие улучшить свои знания о механизмах экспирации и торговых стратегиях Представьте ситуацию: вы купили опцион на акции Apple, уверенно ожидая роста, но внезапно обнаруживаете, что ваш контракт просто исчез из торгового терминала. Паника? Скорее всего, вы просто столкнулись с экспирацией — финансовым термином, незнание которого стоило многим начинающим трейдерам серьезных денег. В мире трейдинга экспирация играет критическую роль в принятии решений, и без понимания этого механизма невозможно уверенно торговать производными инструментами. Давайте разберемся, что скрывается за этим загадочным словом и как использовать это знание в своих стратегиях. 💼

Экспирация в трейдинге: суть термина без сложностей

Экспирация (от англ. expiration — «истечение срока») — это момент окончания срока действия финансового инструмента, такого как опцион или фьючерсный контракт. По сути, это заранее определенная дата и время, когда контракт либо исполняется согласно своим условиям, либо становится недействительным. 📅

Для новичка в трейдинге понятие экспирации можно сравнить с датой окончания срока годности продукта в супермаркете. После этой даты продукт уже нельзя использовать, и с финансовыми инструментами происходит нечто похожее — после экспирации они прекращают своё существование в первоначальном виде.

Алексей Петров, ведущий аналитик Недавно ко мне обратился клиент с жалобой на брокера. "Мои опционы просто исчезли из портфеля! Брокер украл мои деньги?" — возмущался он. После короткого разговора выяснилось, что третья пятница месяца — дата экспирации — прошла незаметно для моего клиента. Его опционы на индекс S&P 500 истекли "вне денег", а потому и обесценились. "Если бы я знал про эту дату, то закрыл бы позицию заранее и сохранил хотя бы часть инвестиций," — с сожалением признал он. Этот случай — яркий пример того, как незнание базового механизма экспирации может обернуться неожиданными потерями.

Чтобы структурировать основные аспекты экспирации, давайте рассмотрим её ключевые характеристики:

Характеристика Описание Определение Дата и время окончания действия финансового контракта Распространённые инструменты Опционы, фьючерсы, варранты, структурные продукты Что происходит после Исполнение контракта, прекращение существования или расчёт Влияние на цену Повышение волатильности ближе к дате экспирации Периодичность для биржевых опционов Чаще всего третья пятница месяца (может различаться по инструментам)

Ключевой момент для понимания: экспирация — это не внезапное событие. Дата всегда известна заранее и указывается в спецификации контракта. Но именно предсказуемость часто усыпляет бдительность начинающих трейдеров, приводя к неприятным сюрпризам.

Важно отличать экспирацию от других терминов, связанных с окончанием контрактов:

Экспирация — сам момент истечения срока действия контракта

— сам момент истечения срока действия контракта Исполнение — процесс реализации прав по контракту при наступлении экспирации

— процесс реализации прав по контракту при наступлении экспирации Закрытие позиции — добровольное завершение участия в контракте до наступления экспирации

Многие путают эти понятия, что приводит к недопониманию механизма работы финансовых инструментов и, как следствие, к убыткам.

Как работают сроки действия производных инструментов

Как только вы начинаете работать с производными инструментами, часы начинают тикать. У каждого контракта есть свой жизненный цикл — от момента создания до экспирации. Понимание этого цикла критически важно для успешной торговли. 🕒

Рассмотрим основные типы производных инструментов и особенности их сроков действия:

Опционы: имеют конкретную дату экспирации, когда держатель должен решить, использовать право на покупку/продажу базового актива или нет. Фьючерсы: контракты с обязательством купить/продать актив в определенный день в будущем. Контракты на разницу (CFD): могут иметь срок действия или быть бессрочными. Варранты: долгосрочные опционы, часто с экспирацией через несколько лет.

Каждый из этих инструментов имеет свои нюансы в отношении экспирации. Например, для биржевых опционов в США типичной датой экспирации является третья пятница месяца. Для фьючерсов эта дата может быть привязана к особенностям конкретного рынка или товара.

Процесс приближения к экспирации влияет на ценообразование производных инструментов. Для опционов это выражается в концепции "временной стоимости" — компонента цены опциона, который со временем сокращается до нуля к моменту экспирации. Этот процесс называется временным распадом (time decay) и ускоряется по мере приближения к дате истечения.

Марина Соколова, трейдер-аналитик В моей практике был показательный случай с клиентом, который торговал нефтяными фьючерсами. Он удерживал длинную позицию по фьючерсу на нефть марки Brent, не подозревая о приближающейся экспирации. За неделю до истечения срока действия контракта ликвидность начала падать, а спред — расширяться, что усложняло выход из позиции. "Я думал, что смогу держать этот контракт сколько угодно, как обычные акции", — признался он мне. Пришлось объяснять, что фьючерсы, в отличие от акций, имеют конечный срок жизни, и за несколько дней до экспирации брокер либо закроет позицию принудительно (с дополнительными комиссиями), либо переведет контракт в режим физической поставки. В последнем случае клиенту пришлось бы организовывать приём нескольких тысяч баррелей нефти! С тех пор этот трейдер всегда отмечает даты экспирации в своем календаре красным маркером.

Подход к экспирации различается в зависимости от типа инструмента и биржи. Вот как это обычно происходит:

Тип контракта Что происходит при экспирации На что обратить внимание Опционы колл/пут (биржевые) Автоматическое исполнение (если "в деньгах") или обесценивание Маржинальные требования при исполнении Фьючерсы на товары Физическая поставка или расчет разницы (cash settlement) Сроки и правила ролла на следующий контракт Индексные фьючерсы Обычно только денежный расчет Повышенная волатильность в день экспирации CFD с экспирацией Закрытие по расчетной цене или автоматический ролл Комиссии за ролл и изменение финансирования

Для новичков в трейдинге особенно важно обратить внимание на следующие аспекты сроков действия:

Различные серии опционов могут истекать в разные дни (недельные, месячные, квартальные)

Для разных классов активов правила экспирации могут существенно различаться

Некоторые брокеры могут закрывать позиции автоматически перед экспирацией

В 2025 году некоторые биржи планируют изменения в расписании экспираций, что требует постоянного отслеживания актуальной информации

Последствия экспирации для разных типов контрактов

Когда наступает экспирация, разные финансовые инструменты "умирают" по-разному. Понимание этих различий может спасти ваш капитал от неприятных сюрпризов и позволит эффективнее планировать торговые стратегии. 🛡️

Рассмотрим основные типы контрактов и что происходит с ними при экспирации:

Опционы колл и пут:

При экспирации "вне денег" (OTM) — опцион истекает бесполезным, весь уплаченный премиум теряется

При экспирации "в деньгах" (ITM) — опцион обычно исполняется автоматически (если не указано иное)

Для колл-опциона "в деньгах" — покупатель получает право купить базовый актив по цене страйк

Для пут-опциона "в деньгах" — покупатель получает право продать базовый актив по цене страйк

Важно помнить, что автоматическое исполнение опционов может привести к неожиданным последствиям — внезапной покупке или продаже базовых активов, что требует дополнительного капитала или может создать короткую позицию.

Фьючерсные контракты:

Товарные фьючерсы — могут привести к физической поставке товара (нефть, зерно, металлы)

Финансовые фьючерсы (на индексы, процентные ставки) — обычно заканчиваются денежными расчетами

Валютные фьючерсы — могут иметь как физическую поставку валюты, так и денежные расчеты

Особое внимание следует уделять "ролловеру" — процессу перехода с истекающего контракта на следующий. Этот процесс может сопровождаться разницей в ценах (контанго или бэквардация), что влияет на общий результат торговли.

CFD (контракты на разницу):

Большинство CFD не имеют экспирации и могут удерживаться с оплатой овернайт-свопов

CFD на фьючерсы имеют экспирацию, совпадающую с базовым фьючерсным контрактом

Многие брокеры предлагают автоматический ролловер CFD (с комиссией)

Последствия экспирации могут варьироваться в зависимости от рыночных условий и конкретного финансового инструмента. Вот как различаются эти последствия:

Сценарий Последствия для трейдера Рекомендуемые действия Опцион близок к страйку перед экспирацией Высокая неопределенность исхода, риск нежелательного исполнения Закрыть позицию до экспирации или оставить специальные инструкции брокеру Фьючерс на физическую поставку Обязательство принять/поставить товар Закрыть позицию за 5-7 дней до экспирации или выполнить ролловер Экспирация с высокой волатильностью Риск гэпов и проскальзываний при закрытии Закрыть позицию заранее или хеджировать другими инструментами CFD на экспирирующий товар Автоматический ролловер с комиссиями Проверить условия ролловера у брокера, при необходимости закрыть вручную

Для разных групп трейдеров последствия экспирации могут быть как возможностью, так и риском:

Скальперы могут использовать повышенную волатильность вокруг даты экспирации для краткосрочных стратегий

могут использовать повышенную волатильность вокруг даты экспирации для краткосрочных стратегий Инвесторы должны внимательно отслеживать свои позиции с дальними экспирациями, чтобы избежать непредвиденного исполнения

должны внимательно отслеживать свои позиции с дальними экспирациями, чтобы избежать непредвиденного исполнения Продавцы опционов могут столкнуться с пин-риском (pin risk) — ситуацией, когда цена базового актива близка к страйку на экспирации

могут столкнуться с пин-риском (pin risk) — ситуацией, когда цена базового актива близка к страйку на экспирации Хеджеры должны обновлять свои хеджирующие позиции при истечении контрактов

Стратегии трейдинга с учетом сроков истечения

Знание механизма экспирации открывает двери к специфическим торговым стратегиям, которые могут значительно повысить эффективность ваших операций на рынке. Рассмотрим ключевые подходы, учитывающие экспирацию. 📊

Стратегии можно разделить на несколько категорий в зависимости от временного горизонта относительно даты экспирации:

Стратегии, использующие приближение экспирации:

Продажа времени (Time Decay Harvesting) — продажа опционов для получения прибыли от временного распада премии

— продажа опционов для получения прибыли от временного распада премии Календарные спреды — одновременная покупка и продажа опционов с разными датами экспирации

— одновременная покупка и продажа опционов с разными датами экспирации Железная кондор (Iron Condor) — стратегия с ограниченным риском, использующая продажу опционов на нейтральном рынке

Стратегии, фокусирующиеся на периоде экспирации:

Экспирационные спреды — специальные позиции, настроенные на использование повышенной волатильности в день экспирации

— специальные позиции, настроенные на использование повышенной волатильности в день экспирации Пин-стратегии — попытка "прижать" цену к определенному уровню страйка на экспирации

— попытка "прижать" цену к определенному уровню страйка на экспирации Гамма-скальпинг — использование быстрых изменений дельты опционов вблизи экспирации

Стратегии управления существующими позициями перед экспирацией:

Ролловер позиций — перенос существующих опционных позиций на более дальние сроки экспирации

— перенос существующих опционных позиций на более дальние сроки экспирации Регулирование дельты — корректировка хеджирующих позиций при приближении к экспирации

— корректировка хеджирующих позиций при приближении к экспирации Досрочное закрытие — фиксация прибыли/убытка до наступления даты экспирации для избежания рисков

При разработке стратегии, учитывающей экспирацию, важно понимать, как цена опциона декомпозируется со временем:

Компонент цены опциона Поведение при приближении к экспирации Применение в стратегиях Внутренняя стоимость Остается неизменной при стабильной цене базового актива Основа для определения исполнения опциона Временная стоимость Уменьшается ускоренными темпами (тета-распад) Ключевой фактор для стратегий продажи опционов Волатильная компонента Может резко меняться перед важными событиями Используется в волатильных арбитражных стратегиях Общая премия Сжимается к внутренней стоимости на экспирации Определяет окончательную P&L по позиции

Для эффективного применения экспирационных стратегий в 2025 году следует учитывать следующие факторы:

Календарь экспираций на основных биржах и возможные "тройные ведьмы" (дни с одновременной экспирацией опционов, фьючерсов и опционов на фьючерсы) Волатильность базовых активов и её влияние на цены опционов Ликвидность инструментов перед экспирацией (часто снижается) Особенности налогообложения операций с производными инструментами в вашей юрисдикции Транзакционные издержки при закрытии позиций или ролловере

Практические советы для трейдинга с учетом экспирации:

Создайте календарь с отмеченными датами экспирации всех ваших инструментов

Устанавливайте напоминания за несколько дней до экспирации каждого контракта

Заранее определяйте стратегию действий для каждой открытой позиции

Учитывайте повышенные маржинальные требования, которые могут возникнуть при исполнении опционов

Не оставляйте решения о позициях на последний день — ликвидность может резко снизиться

Распространенные ошибки новичков при экспирации

Незнание особенностей экспирации регулярно приводит начинающих трейдеров к финансовым потерям. Зная основные ловушки, вы сможете их избежать и сохранить свой капитал. ⚠️

Вот наиболее распространенные ошибки, связанные с экспирацией:

1. Игнорирование дат экспирации

Многие новички просто не отслеживают, когда истекают их контракты, что может привести к:

Неожиданному исполнению опционов "в деньгах"

Принудительному закрытию позиций брокером (часто по невыгодным ценам)

Невозможности скорректировать стратегию в последний момент

2. Недооценка эффекта временного распада (тета-декей)

Временная стоимость опциона тает неравномерно — сначала медленно, затем все быстрее по мере приближения к экспирации:

Купленные опционы могут терять стоимость быстрее, чем растет цена базового актива

Стратегии, основанные на длительном удержании длинных опционов, чаще всего убыточны

Игнорирование влияния тета-распада приводит к систематическим потерям

3. Неправильное понимание автоматического исполнения

Многие биржи и брокеры автоматически исполняют опционы, которые находятся "в деньгах" на экспирации:

Трейдер может получить неожиданную позицию в базовом активе

Маржинальные требования могут резко возрасти

Незнание правил исполнения может привести к проблемам с ликвидностью

4. Ошибки при работе с фьючерсными контрактами:

Удержание позиций до последнего дня торгов, что может привести к физической поставке

Неправильный расчет затрат на ролловер контрактов

Игнорирование разницы цен между контрактами с разными датами экспирации

5. Проблемы с ликвидностью перед экспирацией

Расширение спредов в последние дни торговли контракта

Сложности с закрытием крупных позиций без значительного проскальзывания

Невозможность реализовать запланированную стратегию из-за низкой ликвидности

Сравнение правильных и ошибочных действий перед экспирацией:

Ошибочное действие Правильное действие Потенциальный результат Игнорирование даты экспирации до последнего дня Внесение всех дат экспирации в календарь с напоминаниями Своевременное принятие решений по позициям Удержание проигрышных опционов до экспирации "в надежде на чудо" Закрытие позиций с убытком по заранее определенным правилам Минимизация потерь, сохранение капитала Слишком поздний ролловер фьючерсов Плановый ролловер за 5-7 дней до экспирации Избежание повышенных издержек и проскальзывания Пренебрежение уровнями страйк, близкими к текущей цене Тщательный анализ вероятности исполнения опционов Предотвращение неожиданных обязательств

Практические рекомендации для избежания ошибок:

Создайте систему отслеживания сроков экспирации всех ваших контрактов Разработайте заранее план действий для каждого исхода (рост/падение/отсутствие движения) Проверяйте настройки автоматического исполнения в вашей брокерской платформе Закрывайте позиции заблаговременно, если не имеете четкого плана на экспирацию Изучите особенности конкретного инструмента и биржи перед началом торговли

Особое внимание стоит уделить "пограничным" ситуациям, когда цена базового актива находится близко к страйку опциона на экспирации. В этом случае:

Трудно предсказать, будет ли опцион исполнен

Возникает так называемый "пин-риск" (pin risk)

Рекомендуется закрывать такие позиции до экспирации, даже если комиссии немного снизят прибыль