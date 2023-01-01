Что такое доходность к погашению ОФЗ – понятие, расчет и примеры

Профессиональные аналитики и портфельные управляющие, ищущие углубленные знания о доходности облигаций Представьте, что вы держите в руках ключ от финансовой стабильности — облигации федерального займа или ОФЗ. Но сколько реально можно заработать на этих "бумажках от государства"? 🔎 Исследуя доходность к погашению, вы перестаёте гадать и начинаете точно понимать, какую прибыль принесёт ваш консервативный актив. Многие инвесторы упускают этот критический показатель, ограничиваясь лишь взглядом на купонный доход. Это всё равно что оценивать автомобиль только по расходу топлива, игнорируя остальные характеристики.

Доходность к погашению ОФЗ: базовое определение

Доходность к погашению (Yield to Maturity, YTM) – это ключевой индикатор эффективности облигаций, отражающий полную годовую прибыль, которую получит инвестор, если будет держать облигацию до срока её погашения. В отличие от купонной доходности, YTM учитывает несколько компонентов:

Купонные выплаты по облигации

Текущую рыночную стоимость (цену приобретения)

Номинальную стоимость при погашении

Оставшееся время до погашения

По сути, доходность к погашению – это внутренняя норма доходности (IRR) для всех денежных потоков от облигации, включая выплаты купонов и возврат номинала. YTM показывает, какой процентный доход в среднем за год получит инвестор на вложенные средства при соблюдении следующих условий:

Облигация удерживается до момента погашения

Все полученные купоны реинвестируются по ставке YTM

Эмитент (в случае с ОФЗ – Минфин РФ) выполняет свои обязательства в полном объеме

YTM для ОФЗ становится особенно важным показателем, так как позволяет инвесторам сравнивать эффективность различных выпусков государственных облигаций между собой и с другими инструментами.

Вид доходности Что учитывает Применение Купонная доходность Только купонные выплаты относительно номинала Быстрая оценка регулярного дохода Текущая доходность Купонные выплаты относительно рыночной цены Оценка текущего дохода на вложенные средства Доходность к погашению Купоны + разницу между ценой покупки и номиналом Комплексная оценка эффективности инвестиции

Андрей Петров, портфельный управляющий Один из моих клиентов долго не понимал, почему я настаиваю на анализе доходности к погашению, а не просто купонов. Когда в 2022 году ЦБ резко поднял ключевую ставку, и цены на облигации обвалились, мы купили ОФЗ 26227 с огромным дисконтом. Купон был всего 7,4%, но YTM превышала 16%! Через полгода, когда ставки начали снижаться, а цены облигаций расти, он не только получал купонный доход, но и заработал на росте стоимости бумаг. Тогда он понял силу комплексного подхода к оценке облигаций через доходность к погашению.

Формула и методика расчета YTM для ОФЗ

Расчет доходности к погашению – это решение уравнения, выражающего текущую стоимость всех будущих денежных потоков. Для ОФЗ точная формула выглядит следующим образом:

P = ∑[C/(1+YTM)^t] + [F/(1+YTM)^n]

Где:

P – текущая рыночная цена облигации

C – величина купонной выплаты

F – номинальная стоимость облигации (обычно 1000 руб. для ОФЗ)

n – количество периодов до погашения

t – период времени (от 1 до n)

YTM – искомая доходность к погашению

На практике точное решение этого уравнения требует итерационного подхода, поскольку YTM входит в формулу нелинейным образом. Для этого используют:

Метод итераций – последовательное приближение к истинному значению YTM путем подбора значений Метод Ньютона – более быстрое схождение к результату за счет использования производных Финансовые калькуляторы и программы – Excel, специализированные торговые терминалы, онлайн-калькуляторы

Для приблизительной оценки YTM можно использовать упрощенную формулу:

YTM ≈ [C + (F-P)/n] / [(F+P)/2]

Эта формула даёт хорошее приближение, но её точность снижается для долгосрочных облигаций и при значительном отклонении цены от номинала.

Для ОФЗ с плавающим купоном (например, ОФЗ-ПК) ситуация усложняется, так как будущие купоны не определены заранее. В таком случае для расчета YTM используют прогнозные значения будущих ставок или строят кривую форвардных ставок. 📊

Факторы, влияющие на доходность к погашению

Доходность к погашению ОФЗ не существует в вакууме – она подвержена воздействию множества рыночных и макроэкономических факторов. Понимание этих зависимостей позволяет более точно прогнозировать поведение доходности и принимать взвешенные инвестиционные решения.

Ключевая ставка Центрального банка — основополагающий фактор. Повышение ключевой ставки обычно приводит к росту доходности ОФЗ (и падению их цен), поскольку инвесторы требуют большей компенсации за свои вложения в среде с более высокими ставками. Инфляция и инфляционные ожидания — рост инфляции снижает реальную доходность ОФЗ, поэтому при повышении инфляционных ожиданий инвесторы требуют более высокую номинальную доходность. Срок до погашения — обычно, чем дольше срок, тем выше доходность, что отражает премию за временной риск. Бюджетная политика государства — увеличение дефицита бюджета может привести к росту предложения ОФЗ и, соответственно, росту их доходности. Геополитические факторы и санкционные риски — могут существенно влиять на доходность ОФЗ, особенно если затрагивают возможность иностранных инвесторов владеть российскими госбумагами.

Стоит отметить обратную связь между ценой облигации и ее доходностью к погашению: когда цена падает, доходность растет, и наоборот. Эта фундаментальная инверсия объясняет многие рыночные движения.

Фактор Влияние на YTM при росте фактора Механизм воздействия Ключевая ставка ЦБ ↑ (повышение YTM) Альтернативная стоимость денег растет Инфляция ↑ (повышение YTM) Инвесторы требуют компенсации за обесценение денег Кредитный рейтинг РФ ↓ (снижение YTM) Снижение премии за риск Спрос на ОФЗ ↓ (снижение YTM) Рост цен из-за повышенного спроса

Исторические данные показывают, что доходность ОФЗ зачастую служит опережающим индикатором для экономики в целом. Инверсия кривой доходности (когда краткосрочные ОФЗ дают более высокую доходность, чем долгосрочные) часто предвещает экономический спад. 📉

Наталья Соколова, инвестиционный стратег В феврале 2022 года я консультировала крупного частного инвестора по реструктуризации портфеля. Буквально за несколько дней доходность к погашению долгосрочных ОФЗ взлетела с 9% до почти 20% годовых! Это произошло из-за геополитической напряженности, которая привела к массовой распродаже российских активов. Большинство паниковали и продавали, но мы реализовали противоположную стратегию – купили ОФЗ 26230 по сильно сниженным ценам. К концу года, когда ситуация стабилизировалась, доходность вернулась к 10-11%, а цены соответственно выросли. Инвестор не только зафиксировал высокую доходность к погашению, но и получил значительный прирост капитала. Этот случай наглядно демонстрирует, как понимание факторов, влияющих на YTM, может превратить рыночную турбулентность в инвестиционную возможность.

Практический расчет на реальных ОФЗ

Рассмотрим пример расчета доходности к погашению на реальных ОФЗ, доступных на российском рынке в 2025 году. Возьмем три популярных выпуска с разными сроками погашения.

Пример 1: ОФЗ 26223 (среднесрочная)

Номинал: 1 000 руб.

Купон: 6,5% годовых (32,5 руб. каждые полгода)

Текущая цена: 975 руб. (97,5% от номинала)

Срок до погашения: 3 года (6 купонных периодов)

Подставляя эти значения в упрощенную формулу:

YTM ≈ [65 + (1000-975)/3] / [(1000+975)/2] = [65 + 8,33] / 987,5 ≈ 7,42%

Для более точного расчета используем метод итераций (например, в Excel с функцией YIELD или для облигаций с полугодовыми выплатами):

YTM ≈ 7,39%

Пример 2: ОФЗ 26227 (долгосрочная)

Номинал: 1 000 руб.

Купон: 7,4% годовых (37 руб. каждые полгода)

Текущая цена: 1 025 руб. (102,5% от номинала)

Срок до погашения: 8 лет (16 купонных периодов)

Точный расчет с использованием финансового калькулятора: YTM ≈ 7,07%

Пример 3: ОФЗ-ИН 52003 (облигация с индексацией на инфляцию)

Номинал: 1 000 руб. (индексируется на уровень инфляции)

Реальный купон: 2,5% годовых

Текущая цена: 1 055 руб.

Срок до погашения: 5 лет

Для индексируемых облигаций доходность рассчитывается как реальная доходность без учета инфляции. Приблизительный расчет даёт реальную доходность около 1,7%. Для получения номинальной доходности нужно добавить ожидаемую инфляцию (допустим, 4%): YTM ≈ 1,7% + 4% = 5,7%

Важно отметить несколько моментов при выполнении практических расчетов:

Точный расчет YTM лучше выполнять с использованием специализированных калькуляторов или функций в Excel При расчете необходимо учитывать накопленный купонный доход (НКД), если вы покупаете облигацию не в дату выплаты купона Для ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) расчет носит приблизительный характер из-за неопределённости будущих ставок Налогообложение может снизить фактическую доходность (хотя для облигаций, выпущенных после 2017 года, купонный доход не облагается НДФЛ при определённых условиях)

Доходность ОФЗ в портфеле инвестора

Грамотное использование доходности к погашению ОФЗ позволяет инвесторам выстраивать эффективные стратегии, оптимизировать портфель и принимать обоснованные решения. Рассмотрим, как YTM применяется на практике в различных инвестиционных сценариях. 💼

Сравнение облигаций разных эмитентов Доходность к погашению – это универсальный показатель, позволяющий сопоставить облигации с разными параметрами:

Сравнение ОФЗ с корпоративными облигациями: разница в YTM показывает премию за риск, которую требуют инвесторы за вложение в корпоративный сектор

Сопоставление ОФЗ с еврооблигациями РФ: разница отражает валютную премию и страновые риски

Оценка стоимости региональных облигаций относительно федеральных

Построение кривой доходности Выстраивание доходностей разных ОФЗ по срокам до погашения формирует кривую доходности – важнейший рыночный индикатор:

Нормальная кривая (растущая) – отражает ожидания стабильной экономики

Инвертированная кривая (нисходящая) – часто предвещает экономический спад

Плоская кривая – сигнализирует о переходном состоянии экономики

Стратегии с использованием ОФЗ Понимание доходности к погашению дает возможность реализовать несколько стратегий:

Стратегия "лестницы" – покупка ОФЗ с последовательными сроками погашения для обеспечения регулярного притока средств Стратегия "гантели" – инвестирование в краткосрочные и долгосрочные ОФЗ, избегая среднесрочных выпусков Стратегия "пули" – концентрация портфеля на ОФЗ со сроком погашения в определенный целевой год Спекулятивная стратегия – покупка ОФЗ с расчетом на снижение процентных ставок и рост цен облигаций

Комбинирование различных видов ОФЗ В современной структуре российского долга выделяют несколько типов ОФЗ, каждый из которых имеет свои особенности доходности:

Тип ОФЗ Особенности YTM Оптимальное использование ОФЗ-ПД (постоянный доход) Стабильная, прогнозируемая доходность Основа консервативной части портфеля ОФЗ-ПК (плавающий купон) Защита от резкого роста ставок Хеджирование процентного риска ОФЗ-ИН (индексируемые) Защита от инфляции Сохранение реальной стоимости капитала ОФЗ-н ("народные") Часто более высокая доходность Для розничных инвесторов на длительный срок

Профессиональные инвесторы часто анализируют спреды (разницы в доходности) между различными типами ОФЗ. Например, спред между ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН может указывать на инфляционные ожидания рынка.

Важно учитывать, что фактическая доходность портфеля ОФЗ будет зависеть от нескольких дополнительных факторов:

Комиссии брокера при покупке и продаже

Налогообложение доходов (хотя купонный доход по большинству облигаций освобожден от НДФЛ)

Возможность реинвестирования полученных купонов по аналогичным ставкам

Ликвидность конкретных выпусков ОФЗ, влияющая на возможность реализации стратегии

Не стоит забывать, что хотя ОФЗ считаются безрисковыми инструментами, они не защищены от рыночного риска – при росте процентных ставок их цена может существенно снизиться, что приведет к временным убыткам при продаже до погашения. 🔄