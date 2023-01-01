Что такое длинные ОФЗ: особенности, риски и преимущества для инвестора

Для кого эта статья:

Консервативные инвесторы, ищущие стабильный доход

Опытные инвесторы, желающие углубить свои знания о долговых инструментах

Люди, интересующиеся инвестициями и финансовыми стратегиями в условиях экономической неопределенности Пока рынок акций штормит на волнах непредсказуемости, консервативные инвесторы обращают внимание на тихую гавань — длинные ОФЗ. Эти государственные облигации с длительным сроком погашения предлагают стабильный доход и защиту капитала, но приносят ли они действительно привлекательную доходность? Насколько существенным остаётся риск изменения процентных ставок? И стоит ли включать их в свой инвестиционный портфель в 2025 году? Давайте разбираться в особенностях этого надёжного, но не всегда однозначного инструмента. 📊

Что такое длинные ОФЗ и их особенности

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для финансирования дефицита государственного бюджета. Длинными ОФЗ принято считать облигации со сроком обращения более 5 лет. Особенно выделяются выпуски с горизонтом погашения от 10 до 30 лет — они предлагают инвесторам долгосрочную фиксированную доходность и считаются эталоном безрисковой ставки на длительных временных интервалах. 💼

Длинные ОФЗ отличаются от краткосрочных и среднесрочных выпусков повышенной чувствительностью к изменению рыночных процентных ставок. Это связано с длительным периодом, на который инвестор фиксирует свои средства. Даже незначительное изменение рыночных процентных ставок может существенно повлиять на текущую стоимость таких облигаций.

Антон Савельев, управляющий частным капиталом: В моей практике был интересный кейс с клиентом, который в 2019 году, когда ключевая ставка ЦБ составляла 7,75%, приобрел ОФЗ-26230 с погашением в 2039 году и купоном 7,7%. Он вложил значительную сумму, около 5 миллионов рублей, привлекаясь стабильным высоким купонным доходом на длительный период. Когда в 2020 году ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%, мы увидели рост рыночной стоимости этих облигаций почти на 30%. Клиент не планировал продавать, но такая переоценка позволила использовать эту позицию как высококачественное обеспечение для получения маржинального кредита под низкий процент. Эти средства он направил на покупку акций, серьезно просевших во время пандемии. К 2022 году, когда ставки резко выросли, стоимость облигаций скорректировалась вниз, но к тому моменту кредит был погашен, а инвестиции в акции принесли существенную прибыль. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как длинные ОФЗ могут использоваться не только для получения стабильного дохода, но и как стратегический инструмент в комплексном управлении портфелем.

Основные особенности длинных ОФЗ:

Высокая дюрация — показатель, отражающий чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок

Повышенный купонный доход относительно краткосрочных выпусков (обычно существует премия за срочность)

Ликвидность ниже, чем у краткосрочных выпусков, но достаточная для комфортной торговли

Минимальный риск дефолта эмитента, поскольку за обязательствами стоит государство

Возможность получения значительного спекулятивного дохода при падении процентных ставок

На российском рынке наиболее популярными длинными ОФЗ являются выпуски серии 26 (ОФЗ-ПД — с постоянным купонным доходом). Именно они предоставляют возможность зафиксировать доходность на длительный срок и защититься от инфляционных ожиданий при наличии долгосрочной тенденции к снижению ставок.

Основные характеристики длинных ОФЗ и принципы работы

Длинные ОФЗ — это особый класс государственных ценных бумаг, имеющих свой набор характеристик и специфические принципы функционирования на рынке. Разберем ключевые параметры, которые должен учитывать инвестор при работе с этим типом облигаций. 📝

Характеристика Описание Значение для инвестора Дюрация Средневзвешенный срок поступления денежных потоков (обычно 5-15 лет у длинных ОФЗ) Показывает чувствительность к изменению ставок (чем выше, тем больше волатильность цены) Купонная ставка Фиксированная процентная выплата, обычно 2-4 раза в год Обеспечивает регулярный денежный поток YTM (доходность к погашению) Полная доходность с учетом купонов и разницы цены покупки/погашения Позволяет сравнивать облигации разных выпусков Номинал Обычно 1000 рублей, возвращается при погашении Базовая величина для расчета купонных выплат Ликвидность Объем торгов и спред между ценой покупки и продажи Определяет возможность быстрой продажи без существенных потерь

Принцип работы длинных ОФЗ достаточно прост. При покупке облигации инвестор фактически кредитует государство, которое обязуется выплачивать фиксированный купонный доход в течение срока обращения и вернуть номинальную стоимость облигации при погашении. Доходность инвестора складывается из купонных выплат и возможного изменения рыночной стоимости облигации.

Длинные ОФЗ можно разделить на несколько типов:

ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) — фиксированный купон на весь срок обращения

(с переменным купоном) — купон привязан к ставке RUONIA

(индексируемые) — номинал индексируется на уровень инфляции

(с амортизацией долга) — номинал погашается частями в течение срока обращения

Ценообразование длинных ОФЗ подчиняется правилу обратной зависимости от процентных ставок: когда ключевая ставка Центрального банка снижается, цена облигаций растет, и наоборот. Это правило особенно заметно именно на длинных выпусках из-за высокой дюрации.

Важно понимать, что длинные ОФЗ торгуются в процентах от номинала, а не в абсолютных величинах. Например, если котировка составляет 95,5% от номинала, то фактическая цена одной облигации номиналом 1000 рублей будет равна 955 рублей (без учета накопленного купонного дохода).

Риски инвестирования в длинные ОФЗ

Несмотря на безусловную надежность с точки зрения возврата номинала, инвестиции в длинные ОФЗ сопряжены с рядом существенных рисков, которые необходимо учитывать при построении инвестиционной стратегии. Рассмотрим основные риски, способные повлиять на доходность и ликвидность этих инструментов. ⚠️

Процентный риск — наиболее существенный для длинных ОФЗ, связан с изменением рыночных процентных ставок. При росте ставок цены облигаций падают, причем длинные выпуски теряют в стоимости значительно сильнее краткосрочных.

Инфляционный риск — постоянный купонный доход может не покрывать инфляцию, особенно при ее неожиданном ускорении, что приводит к отрицательной реальной доходности.

Риск ликвидности — хотя ОФЗ считаются высоколиквидными инструментами, в периоды рыночной турбулентности спреды между ценами покупки и продажи могут значительно расширяться.

Риск реинвестирования — при досрочной продаже облигаций полученные средства придётся инвестировать по новым ставкам, которые могут оказаться ниже.

Валютный риск — для нерезидентов, инвестирующих в рублевые ОФЗ, существенным является риск ослабления национальной валюты.

Елена Карпова, финансовый консультант: Показательный случай произошел с одним из моих клиентов, предпринимателем средних лет, который решил диверсифицировать свободные средства от бизнеса. В январе 2022 года, воодушевленный относительно высокими купонными ставками, он приобрел длинные ОФЗ на сумму около 10 млн рублей с доходностью около 8,5% годовых и сроком погашения в 2036 году. Всего через месяц, после резкого роста ключевой ставки ЦБ до 20%, рыночная стоимость его облигаций упала примерно на 30%. Клиент запаниковал и настаивал на немедленной продаже, опасаясь дальнейших потерь. Мне потребовалось несколько часов, чтобы объяснить ему механику процентного риска и убедить, что при удержании до погашения он не только получит обратно всю вложенную сумму, но и заработает на купонах. Клиент согласился не продавать бумаги, а когда через год ставки начали снижаться, стоимость его портфеля существенно восстановилась. Более того, он даже приобрел дополнительный объем ОФЗ по сниженной цене, усреднив позицию. Этот опыт научил его, что панические решения в долгосрочных инвестициях редко бывают выгодными, а процентный риск реализуется как убыток только при вынужденной продаже.

Особенно важно оценивать процентный риск в контексте текущего экономического цикла. Исторические данные показывают, что при повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт длинные ОФЗ могут терять 7-10% своей рыночной стоимости, что значительно превышает годовой купонный доход.

Риск Степень влияния Возможные меры снижения риска Процентный Высокая Стратегия "купил и держи" до погашения, лестничная стратегия Инфляционный Средняя Комбинирование с ОФЗ-ИН, анализ реальной доходности Ликвидности Низкая-средняя Выбор наиболее торгуемых выпусков, поддержание резервов Реинвестирования Средняя Диверсификация сроков погашения, долгосрочное планирование Валютный Средняя (для нерезидентов) Хеджирование валютных рисков, валютная диверсификация

Преимущества длинных ОФЗ для частного инвестора

Длинные ОФЗ, несмотря на присущие им риски, обладают целым рядом значительных преимуществ, делающих их привлекательным инструментом для включения в инвестиционный портфель. Особенно заметны эти преимущества для частных инвесторов с долгосрочным горизонтом планирования. 🌟

Ключевые преимущества длинных ОФЗ:

Повышенная доходность — длинные ОФЗ обычно предлагают более высокую купонную ставку по сравнению с краткосрочными выпусками, что обеспечивает премию за срочность

Стабильный купонный доход — регулярные выплаты позволяют формировать предсказуемый денежный поток, что особенно важно для инвесторов, нацеленных на пассивный доход

Надежность государственных гарантий — минимальный риск дефолта эмитента, поскольку обязательства обеспечены полной верой и кредитом государства

Потенциал ценового роста — при тенденции к снижению ставок длинные ОФЗ растут в цене значительно сильнее краткосрочных, что может принести существенный спекулятивный доход

Налоговые льготы — купонный доход по ОФЗ, приобретенным после 1 января 2021 года, освобождается от НДФЛ при размещении средств через ИИС типа А

Доступность — минимальный порог входа составляет всего 1000 рублей (стоимость одной облигации), что делает инструмент доступным для инвесторов с небольшим капиталом

Длинные ОФЗ эффективно выполняют функцию стабилизатора инвестиционного портфеля, особенно в периоды рыночной турбулентности. Исторически они демонстрируют отрицательную корреляцию с рынком акций — когда фондовые индексы падают на фоне экономических проблем, центральные банки обычно снижают ставки, что приводит к росту стоимости облигаций.

Особенно привлекательны длинные ОФЗ для тех инвесторов, кто стремится зафиксировать текущую доходность на длительный срок в ожидании снижения ставок. В 2025 году этот аспект приобретает особую значимость, поскольку многие экономисты прогнозируют постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в среднесрочной перспективе после периода ужесточения денежно-кредитной политики.

Для пенсионных накоплений длинные ОФЗ представляют собой практически идеальный инструмент, поскольку срок инвестирования совпадает с долгосрочным горизонтом планирования, а регулярный купонный доход может реинвестироваться для получения эффекта сложного процента.

Как выбрать длинные ОФЗ для своего инвестпортфеля

Выбор конкретных выпусков длинных ОФЗ для включения в инвестиционный портфель — ответственный этап, требующий учета множества факторов, от макроэкономических прогнозов до личных финансовых целей инвестора. Рассмотрим основные критерии и практические шаги, которые помогут сделать оптимальный выбор. 🔍

Шаги по выбору длинных ОФЗ для инвестиционного портфеля:

Определите свой инвестиционный горизонт — он должен соответствовать или превышать срок до погашения выбираемых облигаций Оцените текущее положение в цикле процентных ставок — покупка длинных ОФЗ наиболее выгодна на пике ставок, перед началом цикла снижения Проанализируйте кривую доходности — нормальная (восходящая) кривая указывает на премию за срочность, инвертированная может сигнализировать о рецессии Сравните реальную доходность различных выпусков — учитывайте не только номинальную доходность к погашению, но и ожидаемую инфляцию Оцените ликвидность выпусков — предпочтительны наиболее торгуемые серии с узким спредом между ценами покупки и продажи Рассмотрите возможность лестничной стратегии — распределение инвестиций между выпусками с различными сроками погашения

При выборе конкретных выпусков особое внимание стоит уделить дюрации, которая показывает чувствительность облигации к изменению процентных ставок. Чем выше дюрация, тем сильнее будет реагировать цена облигации на изменение ставок — как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Для инвесторов, предпочитающих стратегию "купил и держи" до погашения, ключевым параметром является доходность к погашению (YTM), которая учитывает как купонные выплаты, так и разницу между ценой покупки и номинальной стоимостью. В 2025 году на рынке в зависимости от срока до погашения доходность длинных ОФЗ варьируется от 9% до 11% годовых.

Опытные инвесторы также обращают внимание на такой параметр как выпуклость (convexity), который описывает, насколько меняется дюрация при изменении доходности. Облигации с высокой выпуклостью обладают асимметричной ценовой реакцией — они растут в цене сильнее при снижении ставок, чем падают при их повышении.

Выбирая между различными типами длинных ОФЗ (ПД, ПК, ИН, АД), необходимо учитывать свои ожидания относительно будущей динамики процентных ставок и инфляции:

В ожидании снижения ставок оптимальны ОФЗ-ПД с фиксированным купоном

При ожидании роста инфляции предпочтительны ОФЗ-ИН с индексацией на ИПЦ

В неопределенной ситуации можно выбрать ОФЗ-ПК с плавающим купоном

Для снижения реинвестиционного риска подойдут ОФЗ-АД с амортизацией долга

Практический совет: не стоит вкладывать все средства в один выпуск, даже если он кажется оптимальным. Распределение инвестиций между несколькими выпусками с разными сроками погашения (лестничная стратегия) позволяет снизить процентный риск и обеспечить более стабильный доход.