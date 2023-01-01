Что такое активы простыми словами – понятное объяснение и примеры

Для кого эта статья:

Для новичков в области финансов и инвестиций

Для людей, заинтересованных в повышении финансовой грамотности

Для тех, кто хочет научиться эффективно управлять своими активами и достигать финансовой независимости Каждый из нас хоть раз слышал слово "активы", но мало кто на самом деле понимает, что это такое и почему они так важны для финансового успеха. Представьте, что активы — это ваши финансовые солдаты, которые могут работать на вас 24/7, принося доход даже когда вы спите. От квартиры, которую вы сдаёте, до акций в вашем инвестиционном портфеле — всё это ценные ресурсы, способные изменить ваше финансовое будущее. Давайте разберёмся, как эти «финансовые бойцы» работают и как заставить их приносить максимальную пользу вашему кошельку. 💰

Что такое активы: объяснение для новичков

Активы — это всё, что имеет ценность и принадлежит вам или вашему бизнесу. Проще говоря, это то, чем вы владеете и что может принести вам деньги сейчас или в будущем. ✨ Ключевое отличие настоящих активов от обычных вещей — их способность либо сохранять, либо увеличивать свою стоимость со временем.

Чтобы понять концепцию активов, представьте свой личный или семейный баланс. С одной стороны у вас есть то, чем вы владеете (активы), с другой — то, что вы должны (пассивы или обязательства). Разница между ними — это ваше чистое богатство или собственный капитал.

Активы (то, чем вы владеете) Пассивы (то, что вы должны) Деньги на банковском счету Ипотечный кредит Недвижимость Автокредит Акции и облигации Кредитные карты Автомобиль Потребительские кредиты Ценные коллекции Долги перед друзьями/родственниками

Важно различать активы, которые приносят доход, и те, которые просто существуют. Например, квартира, которую вы сдаёте, — это доходный актив. А вот автомобиль, на котором вы ездите, обычно является расходным активом, так как теряет стоимость и требует затрат на содержание.

Андрей Петров, финансовый консультант Недавно ко мне обратился Михаил, 32-летний программист, который получил крупную премию в размере 500 000 рублей и хотел "вложить куда-нибудь деньги". После нашего разговора выяснилось, что он считал активами только "то, что может дорожать", например, недвижимость или золото. Мы составили полную картину его финансового положения: у Михаила оказалась ипотека под 11% годовых, кредитная карта с долгом в 150 000 рублей под 24% годовых, а также он хотел накопить на образование для дочери. Когда мы разложили все по полочкам, Михаил был удивлен, узнав, что погашение дорогого кредита по карте — это тоже вложение в его активы, так как увеличивает его чистый капитал. Часть премии ушла на погашение долга, часть — на открытие инвестиционного счета для дочери, а оставшуюся сумму Михаил решил инвестировать в ETF на американский рынок. Через год его финансовая картина значительно улучшилась.

В финансовом планировании действует простой принцип: ваша финансовая свобода напрямую зависит от соотношения активов и пассивов. Чем больше у вас активов (особенно приносящих доход) и меньше пассивов, тем прочнее ваше финансовое положение.

Виды активов в современной экономике

Активы бывают разных типов, и каждый из них играет свою роль в вашем финансовом портфеле. Рассмотрим основные категории, которые должен знать каждый, кто заботится о своём финансовом будущем. 🌟

Физические (материальные) активы — имущество, которое можно потрогать: недвижимость, автомобили, оборудование, драгоценные металлы, предметы искусства.

— имущество, которое можно потрогать: недвижимость, автомобили, оборудование, драгоценные металлы, предметы искусства. Финансовые активы — бумажные или цифровые инструменты: деньги на счетах, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF.

— бумажные или цифровые инструменты: деньги на счетах, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF. Интеллектуальные активы — нематериальные ценности: патенты, авторские права, бренды, торговые марки, программное обеспечение.

— нематериальные ценности: патенты, авторские права, бренды, торговые марки, программное обеспечение. Цифровые активы — современная категория: криптовалюты, NFT, виртуальная недвижимость, домены.

Каждый вид активов имеет свои особенности по ликвидности (как быстро можно продать), доходности (сколько может принести) и риску (насколько безопасно вложение).

Тип актива Ликвидность Доходность (2025) Уровень риска Деньги на банковском счету Очень высокая 3-8% годовых Очень низкий Государственные облигации Высокая 6-10% годовых Низкий Акции голубых фишек Высокая 8-15% годовых Средний Жилая недвижимость Низкая 5-12% годовых Средний Венчурные инвестиции Очень низкая До 100% и выше Очень высокий

Важно помнить, что некоторые активы могут переходить из одной категории в другую. Например, купленная для себя квартира — это потребительский актив, но эта же квартира, сданная в аренду, уже становится инвестиционным активом.

Также есть разделение активов на:

Оборотные активы — то, что используется или может быть преобразовано в деньги в течение года (товарные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные инвестиции).

— то, что используется или может быть преобразовано в деньги в течение года (товарные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные инвестиции). Внеоборотные активы — долгосрочные ресурсы, используемые более года (здания, оборудование, долгосрочные инвестиции).

По влиянию на ваше финансовое состояние можно выделить:

Активы-генераторы приносят пассивный доход (инвестиционная недвижимость, дивидендные акции).

приносят пассивный доход (инвестиционная недвижимость, дивидендные акции). Активы роста увеличиваются в стоимости со временем (акции растущих компаний, антиквариат).

увеличиваются в стоимости со временем (акции растущих компаний, антиквариат). Защитные активы помогают сохранить капитал, особенно в кризис (золото, гособлигации).

Понимание различных типов активов позволяет грамотно диверсифицировать свой портфель и достигать разных финансовых целей — от получения текущего дохода до долгосрочного накопления капитала.

Личные и бизнес-активы: ключевые различия

Активы физического лица и активы бизнеса имеют принципиальные различия, которые важно понимать для правильного финансового планирования. 📊 Хотя основные принципы работы с активами схожи, их структура, цели и налоговый режим существенно отличаются.

Личные активы — это всё то, чем владеет человек для собственных нужд и инвестиционных целей:

Личная недвижимость (квартира, дом, дача)

Транспорт (автомобиль, мотоцикл)

Ценные вещи (ювелирные изделия, коллекции)

Финансовые активы (деньги на счетах, инвестиции)

Пенсионные накопления

Бизнес-активы — это имущество, принадлежащее компании и используемое для генерирования прибыли:

Коммерческая недвижимость

Производственное оборудование

Товарные запасы

Дебиторская задолженность

Интеллектуальная собственность компании

Елена Соколова, финансовый консультант Мой клиент Алексей всегда считал себя "грамотным в финансах". Он основал производственную компанию по изготовлению мебели на заказ, которая успешно работала шестой год. Алексей регулярно вкладывал деньги в расширение своего предприятия — покупал новые станки, расширял помещение — но при этом все личные сбережения держал на расчетном счету своей компании. Когда проблемы с крупным заказчиком привели к кассовому разрыву, а затем затяжной судебный процесс чуть не привел компанию к банкротству, Алексей осознал свою ошибку. Все его личные финансы оказались под угрозой вместе с бизнес-активами. На консультации мы разработали план по разделению личных и бизнес-активов. Он создал персональный инвестиционный портфель, открыл ИИС, оформил пенсионную программу и начал регулярно выводить часть прибыли компании в личные инвестиции. Через два года, когда в отрасли начался кризис, личные активы Алексея были надежно защищены и продолжали работать на него, даже когда бизнес переживал временные трудности.

Главные различия между личными и бизнес-активами:

Цель использования : бизнес-активы направлены на получение коммерческой прибыли, тогда как личные — на обеспечение жизненных потребностей и финансовой безопасности.

: бизнес-активы направлены на получение коммерческой прибыли, тогда как личные — на обеспечение жизненных потребностей и финансовой безопасности. Бухгалтерский учет : для бизнес-активов обязательно ведение строгого учета по определенным стандартам, для личных — учет ведется по желанию.

: для бизнес-активов обязательно ведение строгого учета по определенным стандартам, для личных — учет ведется по желанию. Юридическая защита : бизнес-активы могут быть защищены структурой компании (ООО, АО), тогда как личные активы такой защиты не имеют.

: бизнес-активы могут быть защищены структурой компании (ООО, АО), тогда как личные активы такой защиты не имеют. Налогообложение: разные налоговые режимы, льготы и обязательства для личных и коммерческих активов.

Важно правильно структурировать свои активы, разделяя личные и бизнес-активы. Это помогает:

Защитить личное имущество от рисков бизнеса Оптимизировать налоговую нагрузку Упростить учет и планирование Повысить эффективность инвестиций

Для предпринимателей особенно важно не смешивать личные и бизнес-финансы. Регулярное выведение части прибыли из бизнеса в личные инвестиционные активы создает "подушку безопасности" и защищает от рисков, связанных с предпринимательской деятельностью.

Как активы влияют на финансовое благополучие

Понимание того, как активы работают на вас, — ключ к достижению финансовой независимости. 🔑 Фактически, разница между финансово свободным человеком и тем, кто постоянно испытывает денежные затруднения, часто заключается в структуре активов и умении ими управлять.

Вот как разные типы активов влияют на ваше финансовое положение:

Активы-генераторы дохода создают денежный поток без вашего активного участия. Примеры: арендная недвижимость, дивидендные акции, бизнес с наемным управлением.

создают денежный поток без вашего активного участия. Примеры: арендная недвижимость, дивидендные акции, бизнес с наемным управлением. Растущие активы увеличивают ваш капитал через время. Примеры: акции растущих компаний, недвижимость в развивающихся районах.

увеличивают ваш капитал через время. Примеры: акции растущих компаний, недвижимость в развивающихся районах. Защитные активы снижают риски и сохраняют ценность во время кризисов. Примеры: золото, государственные облигации, запас наличных средств.

Главный финансовый индикатор — это не размер вашей зарплаты, а соотношение активов и пассивов. Р. Кийосаки в своей книге "Богатый папа, бедный папа" выразил это просто: "Богатые приобретают активы, а бедные и средний класс приобретают обязательства, которые считают активами".

Путь к финансовой независимости можно представить так:

Создание резервного фонда (защитный актив) Погашение "плохих" долгов (улучшение баланса активов/пассивов) Приобретение первых доходных активов (генераторы дохода) Расширение и диверсификация портфеля активов Достижение точки, когда пассивный доход превышает расходы

Интересно, что структура активов может рассказать о финансовом здоровье человека больше, чем размер его зарплаты. Например, человек с высоким доходом, но без доходных активов и с большими обязательствами (ипотека, автокредит, потребительские кредиты) финансово более уязвим, чем человек со средним доходом, но с портфелем доходных активов и минимальными долгами.

Тип актива Влияние на финансовое благополучие Стратегическая роль Резервный фонд Защита от краткосрочных финансовых проблем Финансовая безопасность Доходная недвижимость Стабильный пассивный доход, защита от инфляции Генератор денежного потока Акции и ETF Долгосрочный рост капитала, потенциально высокая доходность Рост капитала Бизнес Потенциально неограниченный доход, но более высокие риски Создание стоимости и масштабирования Профессиональные навыки Увеличение доходного потенциала, устойчивость на рынке труда Человеческий капитал

Для финансового благополучия важно не только накапливать активы, но и регулярно пересматривать их структуру. Актив, который был эффективен вчера, может стать неэффективным завтра. Например, акции когда-то успешной компании могут начать падать, а район, где находится ваша инвестиционная недвижимость, может стать менее привлекательным.

Финансовая грамотность заключается в непрерывном процессе оптимизации структуры активов под ваши цели, риск-профиль и меняющиеся экономические условия.

Стратегии увеличения активов для начинающих

Построение системы активов может показаться сложной задачей, особенно если вы только начинаете. Но даже с небольшим стартовым капиталом можно запустить процесс, который со временем приведет к финансовой независимости. 💼 Вот проверенные стратегии для начинающих инвесторов:

1. Начните с финансовой грамотности

Изучите основы инвестирования через книги, курсы, подкасты

Разберитесь в различных классах активов и их характеристиках

Следите за финансовыми новостями и трендами

2. Создайте прочный финансовый фундамент

Сформируйте резервный фонд на 3-6 месяцев расходов

Погасите дорогие потребительские кредиты

Настройте автоматическое инвестирование (например, 10-20% от дохода)

3. Используйте силу компаундинга (сложного процента)

Начните инвестировать как можно раньше, даже небольшие суммы

Реинвестируйте полученную прибыль

Будьте последовательны, вкладывая регулярно

4. Диверсифицируйте свой портфель

Не складывайте все яйца в одну корзину

Распределите инвестиции между разными классами активов

Постепенно добавляйте новые типы активов по мере роста опыта

5. Инвестируйте в свой человеческий капитал

Развивайте навыки, которые повысят ваш доход

Ищите дополнительные источники заработка

Рассмотрите возможность создания собственного бизнеса

6. Используйте налоговые преимущества

Максимально используйте инструменты с налоговыми льготами (ИИС, налоговые вычеты)

Планируйте инвестиции с учетом налоговых последствий

Консультируйтесь с налоговыми специалистами при необходимости

Для начинающих инвесторов особенно важны простота и автоматизация. Начните с понятных инструментов, таких как ETF или паевые инвестиционные фонды, которые обеспечивают диверсификацию даже с небольшим капиталом. Постепенно, по мере накопления знаний и опыта, вы сможете расширить свой портфель более сложными активами.

Помните о "правиле 72" – это простой способ оценить, за сколько лет ваши инвестиции удвоятся. Просто разделите число 72 на годовую доходность в процентах. Например, при 10% годовых ваши деньги удвоятся примерно за 7,2 года.

Вот примерный план накопления активов для начинающего инвестора:

Первый год: создание резервного фонда и открытие инвестиционного счета 1-3 годы: регулярные инвестиции в индексные фонды, ETF 3-5 лет: добавление отдельных акций, облигаций 5-10 лет: рассмотрение более крупных активов (недвижимость) 10+ лет: диверсификация через альтернативные инвестиции

Не забывайте, что лучшие стратегии работают только при условии долгосрочной перспективы и дисциплины. Регулярно пересматривайте и корректируйте свой инвестиционный план, но избегайте импульсивных решений под влиянием рыночных колебаний.