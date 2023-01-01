Что такое 6-НДФЛ простыми словами: понятное руководство для новичков

Для кого эта статья:

Бухгалтеры, особенно новички и те, кто сталкивается с формой 6-НДФЛ впервые

Работодатели и налоговые агенты, обязанные предоставлять отчетность по НДФЛ

Специалисты и студенты, интересующиеся налоговым учетом и финансовой отчетностью Первая встреча с формой 6-НДФЛ способна вызвать легкую панику даже у опытных бухгалтеров — что уж говорить о новичках! Строгие сроки, множество полей и угроза штрафов за малейшую ошибку... Однако за пугающей аббревиатурой скрывается вполне логичный и понятный отчет о налогах с доходов работников. Давайте разберем эту форму буквально по косточкам, чтобы вы могли заполнять ее с закрытыми глазами и сдавать без единой ошибки. 📋

6-НДФЛ: базовые сведения для начинающих

Форма 6-НДФЛ — это расчет сумм налога на доходы физических лиц, который налоговые агенты (работодатели) удерживают с зарплаты и других доходов своих сотрудников. По сути, это ваш отчет перед налоговой о том, сколько денег вы выплатили людям и сколько налога с этих выплат удержали и перечислили в бюджет.

Чтобы понять суть отчета, достаточно расшифровать его название:

6 — порядковый номер формы в системе отчетности по НДФЛ

НДФЛ — налог на доходы физических лиц (те самые 13%, которые удерживаются с зарплаты)

Главная цель 6-НДФЛ — контроль со стороны налоговой за правильностью исчисления, удержания и перечисления НДФЛ. Проще говоря, налоговики хотят убедиться, что вы удерживаете с работников ровно столько, сколько положено по закону, и своевременно перечисляете эти деньги в бюджет.

Елена Сергеевна, главный бухгалтер Когда я только начинала работать бухгалтером в небольшой компании, форма 6-НДФЛ казалась мне настоящим кошмаром. Помню свой первый квартальный отчет — я потратила целую неделю, перепроверяя каждую цифру по десять раз. Боялась ошибиться и навлечь на компанию штрафы. Перелом наступил, когда я решила расчертить на листе бумаги простую схему: когда мы выплачиваем зарплату, когда удерживаем налог, когда его перечисляем. Оказалось, что логика отчета совпадает с этими простыми действиями — мы просто фиксируем в форме то, что уже сделали. Это помогло мне перестать бояться и начать понимать структуру отчета. Теперь я могу заполнить базовую форму 6-НДФЛ за 20-30 минут, потому что четко представляю, какие данные и откуда нужно брать. Главное — не паниковать и разобраться в логике формы один раз.

С 2021 года форма 6-НДФЛ претерпела изменения — теперь она состоит из титульного листа и двух основных разделов, а также приложения со справками о доходах физических лиц (которое заменило прежнюю форму 2-НДФЛ). Форма сдается каждый квартал, причем сроки сдачи строго регламентированы.

Отчетный период Срок сдачи в 2025 году I квартал 30 апреля 2025 Полугодие 31 июля 2025 9 месяцев 31 октября 2025 Год 1 марта 2026

Кому и когда нужно сдавать 6-НДФЛ

Обязанность по сдаче 6-НДФЛ возникает у всех, кто считается налоговым агентом. В простых терминах — это те, кто выплачивает другим физическим лицам деньги и при этом должен удерживать с этих выплат налог. 💰

К налоговым агентам относятся:

Организации (ООО, АО и другие юридические лица)

Индивидуальные предприниматели с наемными работниками

Нотариусы, адвокаты, занимающиеся частной практикой

Обособленные подразделения иностранных компаний

Важный нюанс: если вы ИП без наемных работников и никому не платите вознаграждений, то сдавать 6-НДФЛ вам не нужно. Также не нужно сдавать отчет, если в течение отчетного периода вы не производили никаких выплат физическим лицам.

Отчет 6-НДФЛ необходимо сдавать даже в тех случаях, когда:

Вы начисляли доходы, но по каким-то причинам не удерживали НДФЛ

Вы предоставляли работникам только необлагаемые доходы (например, материальную помощь до 4000 рублей)

У вас были выплаты по гражданско-правовым договорам

Если вы впервые столкнулись с необходимостью сдавать этот отчет, важно запомнить сроки и неукоснительно их соблюдать. За опоздание предусмотрены штрафы: 1000 рублей за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Представлять расчет можно несколькими способами:

В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (обязательно для тех, у кого больше 10 сотрудников)

На бумажном носителе (разрешено, если сотрудников менее 10)

Через личный кабинет налогоплательщика

Стоит отметить, что с каждым годом налоговая служба все активнее подталкивает всех к электронной сдаче отчетности, так как это упрощает обработку данных и снижает риск ошибок.

Структура отчета 6-НДФЛ без сложных терминов

Форма 6-НДФЛ может выглядеть пугающе, но если разобрать ее на составные части, все становится гораздо понятнее. Давайте рассмотрим каждый элемент отчета простыми словами. 📝

Отчет состоит из:

Титульного листа — здесь указываются ваши реквизиты и основные данные об отчете

— здесь указываются ваши реквизиты и основные данные об отчете Раздела 1 — обобщенные показатели по суммам начисленных доходов и налога

— обобщенные показатели по суммам начисленных доходов и налога Раздела 2 — даты фактического получения доходов, удержания и перечисления налога

— даты фактического получения доходов, удержания и перечисления налога Приложения — справки о доходах и налогах для каждого сотрудника (бывшая форма 2-НДФЛ)

Часть отчета Что туда входит На что обратить внимание Титульный лист ИНН, КПП, наименование, отчетный период Правильно укажите период (номер квартала) Раздел 1 Общие суммы начисленных доходов, вычетов и налога Цифры должны соответствовать бухгалтерским данным Раздел 2 Конкретные даты и суммы выплат Даты выплаты, удержания и перечисления НДФЛ должны соответствовать фактическим Приложение Персональные справки по каждому сотруднику Заполняется только в годовом отчете

В разделе 1 вы показываете общие суммы за весь отчетный период — сколько начислено, удержано, перечислено. Здесь важна точность в цифрах, поскольку эти данные налоговики сверяют с фактическими платежами в бюджет.

Раздел 2 — это своего рода "календарь" ваших действий. Здесь вы указываете, когда именно произошло начисление дохода, удержание налога и его перечисление в бюджет. Причем эти даты не всегда совпадают, и в этом часто кроется причина ошибок.

Алексей Петрович, налоговый консультант Мой клиент, небольшое производственное предприятие, постоянно получал требования из налоговой после сдачи 6-НДФЛ. При проверке выяснилась простая, но неочевидная проблема. Бухгалтер путал понятие "дата фактического получения дохода" — указывал день выплаты зарплаты вместо последнего дня месяца, за который она начислена. В налоговом кодексе есть четкое правило: датой получения дохода в виде зарплаты считается последний день месяца, за который она начислена. А вот НДФЛ удерживается уже при фактической выплате денег работнику. Мы провели простую таблицу с тремя колонками: "когда доход считается полученным", "когда налог удерживается" и "когда налог должен быть перечислен в бюджет". После этого заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ стало для бухгалтера простым и логичным.

Важно помнить, что разные виды доходов имеют разные правила определения даты их фактического получения:

Зарплата — последний день месяца, за который она начислена

Отпускные — день их выплаты

Больничные — день выплаты

Премии — день выплаты (для производственных премий) или последний день месяца (для квартальных и годовых премий)

Приложение с персональными справками заполняется только в годовой отчетности. Там нужно указать подробную информацию о каждом сотруднике — его паспортные данные, ИНН, все доходы по месяцам, предоставленные вычеты и удержанные налоги.

Как правильно заполнить 6-НДФЛ: пошаговая инструкция

Заполнение 6-НДФЛ может показаться сложным только до тех пор, пока вы не разобьете этот процесс на простые последовательные шаги. Давайте пройдем весь путь от подготовки данных до финальной проверки перед отправкой. ✅

Шаг 1: Подготовка данных

Прежде чем приступить к заполнению формы, соберите все необходимые сведения:

Регистры налогового учета по НДФЛ за отчетный период

Платежные ведомости по всем выплатам физическим лицам

Платежные поручения на перечисление НДФЛ

Документы, подтверждающие право на налоговые вычеты (если применимо)

Шаг 2: Заполнение титульного листа

На титульном листе укажите:

ИНН и КПП вашей организации

Номер корректировки (при первичной подаче ставится "000")

Отчетный период и год (например, "21" для первого квартала 2025 года)

Наименование налогового агента

Код налогового органа, где вы состоите на учете

Шаг 3: Заполнение Раздела 1

В этом разделе отразите суммарные показатели по всем физическим лицам:

Общую сумму начисленных доходов по соответствующей ставке налога (чаще всего 13%)

Сумму налоговых вычетов, которые уменьшают налоговую базу

Исчисленную сумму налога

Сумму фактически удержанного налога

Сумму налога, возвращенную налогоплательщикам (если такие случаи были)

Шаг 4: Заполнение Раздела 2

Здесь вы детализируете информацию о датах выплаты доходов и удержания налога:

Дата фактического получения дохода (для зарплаты — последний день месяца)

Дата удержания налога (день выплаты дохода)

Дата, до которой налог должен быть перечислен по закону

Сумма фактически полученного дохода

Сумма удержанного налога

Если в отчетном периоде было несколько выплат, то для каждой создается отдельная строка в Разделе 2.

Шаг 5: Проверка контрольных соотношений

Налоговая служба разработала специальные контрольные соотношения, которым должны соответствовать показатели 6-НДФЛ. Основные из них:

Общая сумма исчисленного налога в Разделе 1 должна быть равна сумме исчисленного налога по всем ставкам

Сумма удержанного налога не может быть больше исчисленной суммы

Даты перечисления налога в бюджет должны соответствовать срокам, установленным НК РФ

Шаг 6: Подписание и представление отчета

После заполнения и проверки отчет должен быть подписан руководителем организации или уполномоченным лицом. Затем его можно представить в налоговый орган одним из допустимых способов.

При электронной сдаче отчета вы получите протокол приема-передачи, который нужно сохранить как доказательство своевременной сдачи.

Частые ошибки при работе с 6-НДФЛ и как их избежать

Даже опытные бухгалтеры иногда допускают ошибки при заполнении 6-НДФЛ. Давайте разберем наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка 1: Неверное определение даты фактического получения дохода

Это самая распространенная ошибка, особенно когда речь идет о различных видах доходов. Для разных выплат применяются разные правила:

Для зарплаты датой получения дохода является последний день месяца, за который она начислена, а не день фактической выплаты

Для отпускных и больничных — день их фактической выплаты

Для дивидендов — день их выплаты

Чтобы избежать этой ошибки, создайте для себя справочную таблицу с правилами определения дат для разных видов доходов и сверяйтесь с ней при заполнении.

Ошибка 2: Несоответствие между разделами отчета

Часто случается, что данные в Разделе 1 не соответствуют информации в Разделе 2. Например, общая сумма исчисленного налога в Разделе 1 должна равняться сумме всех строк с исчисленным налогом в Разделе 2.

Для предотвращения этой ошибки всегда проводите сверку между разделами перед сдачей отчета. Используйте контрольные соотношения, разработанные ФНС.

Ошибка 3: Неправильные даты перечисления налога

Согласно налоговому законодательству, НДФЛ должен быть перечислен:

При выплате зарплаты — не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода

При выплате отпускных и больничных — не позднее последнего числа месяца, в котором производились выплаты

Указание неверных сроков перечисления может привести к недоимке или пеням.

Ошибка 4: Неправильное отражение налоговых вычетов

Налоговые вычеты уменьшают налоговую базу, и их неправильное отражение приводит к искажению суммы налога. Важно правильно учесть все стандартные, социальные, имущественные и другие вычеты, на которые имеют право ваши сотрудники.

Регулярно проверяйте наличие у сотрудников права на вычеты и актуализируйте данные в налоговых регистрах.

Ошибка 5: Ошибки в реквизитах

Казалось бы, мелочь, но указание неверного ИНН, КПП или кода налогового органа может привести к тому, что отчет будет считаться непредставленным. Тщательно проверяйте все реквизиты перед отправкой.

Как избежать проблем при сдаче 6-НДФЛ:

Используйте специализированные бухгалтерские программы, которые автоматически формируют отчет и проверяют контрольные соотношения

Периодически проходите обучение по налоговому учету, чтобы быть в курсе изменений

Ведите подробные налоговые регистры, которые облегчат заполнение отчета

Составьте для себя чек-лист проверки отчета перед отправкой

В сложных случаях консультируйтесь с налоговыми специалистами