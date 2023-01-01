Что положено пенсионерам после 70 лет: полный список льгот и выплат
Что положено пенсионерам после 70 лет: полный список льгот и выплат

#Личные финансы  #Финансовая грамотность  #Пенсии и накопления  
Для кого эта статья:

  • Пожилые граждане России, достигшие 70 лет
  • Семьи граждан, ухаживающие за пожилыми родственниками

  • Социальные работники и консультанты, работающие с пенсионерами

    Достигнув возраста 70+, граждане России получают дополнительную социальную поддержку, о которой многие даже не подозревают. А ведь некоторые льготы способны существенно облегчить жизнь и сэкономить десятки тысяч рублей в год! Из этой статьи вы узнаете о всех актуальных на 2025 год государственных и региональных льготах для пожилых россиян: от налоговых послаблений до бесплатного социального обслуживания. Разберем поэтапно процесс оформления каждой льготы и выплаты — чтобы вы гарантированно получили всю положенную помощь. 🧓👵

Что положено пенсионерам после 70 лет: основные права

Граждане, достигшие 70-летнего рубежа, получают доступ к расширенному пакету социальной защиты. Основные права этой категории пенсионеров закреплены федеральным законодательством и действуют на всей территории России. Рассмотрим базовые привилегии, доступные каждому пожилому человеку старше 70 лет. 🔍

Большинство льгот для 70-летних пенсионеров можно разделить на несколько ключевых категорий:

  • Финансовая поддержка (доплаты к пенсии, субсидии)
  • Налоговые льготы и освобождения
  • Жилищно-коммунальные преференции
  • Медицинское обслуживание
  • Транспортные льготы
  • Социально-бытовое обслуживание

Нина Петровна, пенсионный консультант Мария Сергеевна, 72 года, обратилась ко мне в полном отчаянии. «Живу на минимальную пенсию, едва хватает на лекарства», — рассказала она. После анализа ее ситуации выяснилось, что женщина не получала ни одной положенной ей льготы! Мы оформили доплату к пенсии до прожиточного минимума, субсидию на оплату ЖКХ, компенсацию взноса на капремонт и льготы на лекарства. В результате ежемесячный бюджет Марии Сергеевны увеличился почти на 7800 рублей. «Если бы я только знала об этих возможностях раньше!» — сказала пенсионерка на нашей последней консультации.

Важно помнить о налоговых преференциях, которые автоматически предоставляются пенсионерам старше 70 лет:

Вид налоговой льготы Содержание Необходимые действия
Освобождение от налога на имущество Полное освобождение от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости Подать заявление в налоговую инспекцию
Льгота по земельному налогу Уменьшение налоговой базы на 600 кв. м площади земельного участка Заявление в налоговую инспекцию
Налоговый вычет для работающих пенсионеров Возврат НДФЛ при покупке жилья за последние 3 года Декларация 3-НДФЛ и пакет документов
Освобождение от уплаты транспортного налога В большинстве регионов — на один автомобиль мощностью до 150 л.с. Уточнить в ИФНС региона и подать заявление

Отдельно стоит упомянуть право на бесплатную юридическую помощь и приоритетное обслуживание в государственных учреждениях. Эти привилегии не требуют оформления и предоставляются при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, подтверждающего возраст. 📝

Для получения большинства льгот необходимо подать соответствующее заявление — они не предоставляются автоматически. Поэтому многие пожилые люди, особенно маломобильные, могут пропустить положенные им выплаты и преференции.

Денежные выплаты и доплаты для пенсионеров 70+ лет

После 70 лет пенсионеры имеют право на дополнительные финансовые выплаты помимо основной пенсии. Эти средства призваны повысить уровень жизни пожилых людей и компенсировать возрастающие расходы на здоровье и уход. 💰

Основные виды денежных выплат, доступных для пенсионеров старше 70 лет:

  • Доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума (федеральная или региональная)
  • Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий
  • Компенсация расходов на оплату телефона
  • Компенсация расходов на капитальный ремонт (50%)
  • Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) для особых категорий
  • Выплаты одиноко проживающим пенсионерам
  • Доплаты за иждивенцев (если есть находящиеся на попечении люди)

Особого внимания заслуживает федеральная социальная доплата (ФСД), которая назначается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В 2025 году средний прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 800 рублей, но в каждом регионе своя цифра.

Вид выплаты Сумма (2025 г.) Условия получения Периодичность
Федеральная социальная доплата (ФСД) До прожиточного минимума в регионе Неработающий пенсионер с доходом ниже ПМП Ежемесячно
Компенсация за капремонт 50% от начисленного взноса Достижение 70 лет Ежемесячно
Доплата к пенсии за иждивенца 2258,94 руб. (на каждого иждивенца, максимум 3) Наличие иждивенцев Ежемесячно
ДМО ветеранам ВОВ 1000-1500 руб. Наличие соответствующего статуса Ежемесячно
Компенсация на оплату телефона 250-350 руб. (зависит от региона) Заявление в соцзащиту Ежемесячно

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают автоматическое повышение фиксированной части пенсии в два раза. Однако, если вы достигли 70 лет и ухаживаете за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, вы можете получать компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей (с районными коэффициентами эта сумма может быть выше).

Важно отметить, что для получения большинства выплат необходимо подавать заявление. Например, компенсация расходов на капитальный ремонт не назначается автоматически — для её получения нужно обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ. 📋

Льготы на жилье и коммунальные услуги после 70 лет

Одной из существенных статей расходов пенсионеров остаются жилищно-коммунальные услуги. Государство предоставляет людям старше 70 лет значительные льготы, которые позволяют существенно сэкономить на ежемесячных платежах. 🏠💧

Основные жилищные льготы для пенсионеров от 70 лет:

  • Компенсация 50% расходов на оплату взносов на капитальный ремонт
  • Субсидия на оплату ЖКУ (если расходы превышают 22% от дохода)
  • Льготы на оплату электроэнергии, газа, воды (в некоторых регионах)
  • Освобождение от уплаты налога на имущество (на один объект каждого типа)
  • Региональные программы по ремонту жилья для пенсионеров
  • Первоочередное право на соцжилье для нуждающихся пенсионеров

Особое внимание стоит обратить на компенсацию взносов на капитальный ремонт. После 70 лет пенсионеры получают возмещение 50% расходов, а после 80 лет — 100%. Важно, что эта льгота распространяется на нормативную площадь жилья (33 кв. м для одиноко проживающего пенсионера).

Сергей Иванович, юрист по социальному праву Ко мне обратился Владимир Петрович, 73 года. Его ежемесячная плата за ЖКХ составляла почти 35% от пенсии. Мы подготовили документы на субсидию, и через месяц пенсионер стал получать компенсацию около 3200 рублей. Кроме того, выяснилось, что он имеет право на льготу по капремонту, о которой не знал. Оформили и её — ещё минус 450 рублей от ежемесячных платежей. Самое сложное в этой истории было убедить Владимира Петровича, что эти льготы — не благотворительность, а его законное право. «Я думал, что нужно совсем бедствовать, чтобы государство помогло», — признался он позже.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается, если расходы семьи на ЖКУ превышают максимально допустимую долю от совокупного дохода (в большинстве регионов — 22%, в некоторых — 10-15%). Для получения компенсации необходимо:

  • Собрать документы, подтверждающие расходы на ЖКУ
  • Подготовить справки о доходах всех проживающих
  • Подать заявление в МФЦ или орган социальной защиты
  • Ежегодно проходить переоформление субсидии

Важно отметить, что несколько льгот могут суммироваться. Например, пенсионер после 70 лет может получать и скидку на капремонт, и субсидию на общую оплату ЖКУ, если соответствует требованиям для обеих льгот.

Некоторые регионы предоставляют дополнительные льготы: компенсацию расходов на газификацию жилья, установку счётчиков, замену газового оборудования. В некоторых субъектах РФ действуют программы по ремонту жилья для одиноких пенсионеров старше 70 лет за счёт местного бюджета. 🔨

Медицинская поддержка, бесплатные лекарства и уход

Достигнув 70-летнего возраста, граждане России получают расширенный пакет медицинской помощи. Эти меры особенно актуальны, учитывая, что расходы на поддержание здоровья в пожилом возрасте значительно возрастают. 🏥💊

Ключевые медицинские льготы для пенсионеров старше 70 лет:

  • Ежегодная бесплатная диспансеризация с расширенным списком исследований
  • Внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях
  • Бесплатное зубопротезирование (кроме драгметаллов и металлокерамики)
  • Льготные или бесплатные лекарства по рецепту врача
  • Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами (при наличии показаний)
  • Льготное санаторно-курортное лечение (для определенных категорий)
  • Социальное обслуживание на дому
  • Компенсация расходов на протезирование

Для получения бесплатных лекарств необходимо состоять в федеральном или региональном регистре льготников. При этом пенсионеры могут выбрать между получением бесплатных медикаментов и денежной компенсацией в составе ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Список лекарств, доступных бесплатно, регулярно обновляется. В 2025 году он включает препараты для лечения наиболее распространенных у пожилых людей заболеваний:

  • Гипертоническая болезнь и сердечно-сосудистые заболевания
  • Сахарный диабет 2 типа
  • Бронхиальная астма
  • Глаукома
  • Заболевания суставов
  • Болезнь Паркинсона
  • Онкологические заболевания

Особое внимание стоит уделить праву на социальное обслуживание. Пенсионеры старше 70 лет, особенно одинокие, имеют право на следующие виды помощи:

Вид социальной помощи Содержание услуги Периодичность Стоимость
Социальное обслуживание на дому Помощь по хозяйству, покупка продуктов и лекарств 2-3 раза в неделю Бесплатно или с частичной оплатой
Доставка горячих обедов Привоз готовой еды на дом По рабочим дням Льготная оплата
Сиделки Уход за лежачими больными По необходимости Бесплатно по программе долговременного ухода
Медико-социальный патронаж Контроль состояния здоровья, измерение давления, уровня сахара 1-2 раза в неделю Бесплатно
Технические средства реабилитации Обеспечение колясками, ходунками, противопролежневыми матрасами По показаниям Бесплатно

С 2022 года в России активно внедряется программа долговременного ухода за пожилыми гражданами. В рамках этой программы пенсионеры старше 70 лет с выраженными ограничениями жизнедеятельности могут рассчитывать на регулярную помощь сиделок, патронажных сестер и других специалистов. 👵🧑‍⚕️

Для получения социального обслуживания на дому необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или территориальный центр социального обслуживания. После оценки нуждаемости составляется индивидуальная программа, которая может включать до 28 видов различных услуг.

Региональные льготы и как правильно их оформить

Помимо федеральных льгот, каждый регион России устанавливает дополнительные меры поддержки для своих пожилых жителей. Эти привилегии могут существенно различаться в зависимости от места проживания и финансовых возможностей субъекта РФ. 🗺️

Наиболее распространенные региональные льготы для пенсионеров старше 70 лет:

  • Дополнительные денежные выплаты к праздничным датам
  • Региональные доплаты к пенсии
  • Льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте
  • Скидки на проезд в пригородных электричках и автобусах
  • Бесплатное зубопротезирование
  • Дополнительные лекарственные льготы
  • Компенсация оплаты услуг связи
  • Льготы на посещение культурных мероприятий
  • Продуктовая помощь малоимущим пенсионерам

Например, в Москве пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на городскую доплату к пенсии, бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, включая метро, а также бесплатный санаторно-курортный отдых. В Санкт-Петербурге действует программа бесплатного протезирования зубов, льготного ремонта бытовой техники и «тревожные кнопки» для экстренной связи.

Чтобы не упустить региональные льготы, следуйте этому алгоритму:

  1. Обратитесь в местный орган социальной защиты населения или МФЦ для получения полной информации о доступных в вашем регионе льготах
  2. Подготовьте пакет документов, обычно включающий:
    • Паспорт
    • Пенсионное удостоверение или справку из ПФР о назначении пенсии
    • СНИЛС
    • Документы, подтверждающие право на льготы (при необходимости)
    • Справки о доходах (для некоторых видов помощи)
  3. Заполните заявление на предоставление льготы
  4. Дождитесь решения о назначении льготы (обычно 10-30 дней)

Важно помнить, что многие региональные льготы требуют ежегодного переоформления. Поэтому рекомендуется вести календарь с напоминаниями о необходимости подачи новых заявлений. 📆

Для получения актуальной информации о региональных льготах можно также обратиться на горячую линию социальной защиты вашего региона или воспользоваться порталом Госуслуг, где в разделе «Социальная поддержка» собрана информация о большинстве доступных мер помощи.

Особого внимания заслуживают «скрытые» региональные льготы, о которых редко говорят в официальных источниках:

  • Льготы на вывоз мусора и утилизацию ТБО
  • Компенсация расходов на обслуживание газового оборудования
  • Программы по установке пандусов и других средств доступности
  • Бесплатная юридическая помощь по отдельным вопросам
  • Скидки на услуги нотариусов
  • Программы бесплатного обучения компьютерной грамотности

Пройдя по дороге льгот и социальной поддержки для пенсионеров старше 70 лет, мы увидели целый комплекс мер, призванных обеспечить достойное качество жизни в пожилом возрасте. Крайне важно не стесняться использовать все положенные по закону преференции — это не милость государства, а ваше законное право! Регулярно проверяйте актуальную информацию о льготах, ведь законодательство постоянно меняется, появляются новые программы поддержки. Помните: своевременное оформление всех положенных выплат и льгот способно значительно улучшить финансовое положение и качество жизни в третьем возрасте.

Виктория Орехова

налоговый консультант

