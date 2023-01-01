Что положено пенсионерам после 70 лет: полный список льгот и выплат

Для кого эта статья:

Пожилые граждане России, достигшие 70 лет

Семьи граждан, ухаживающие за пожилыми родственниками

Социальные работники и консультанты, работающие с пенсионерами Достигнув возраста 70+, граждане России получают дополнительную социальную поддержку, о которой многие даже не подозревают. А ведь некоторые льготы способны существенно облегчить жизнь и сэкономить десятки тысяч рублей в год! Из этой статьи вы узнаете о всех актуальных на 2025 год государственных и региональных льготах для пожилых россиян: от налоговых послаблений до бесплатного социального обслуживания. Разберем поэтапно процесс оформления каждой льготы и выплаты — чтобы вы гарантированно получили всю положенную помощь. 🧓👵

Что положено пенсионерам после 70 лет: основные права

Граждане, достигшие 70-летнего рубежа, получают доступ к расширенному пакету социальной защиты. Основные права этой категории пенсионеров закреплены федеральным законодательством и действуют на всей территории России. Рассмотрим базовые привилегии, доступные каждому пожилому человеку старше 70 лет. 🔍

Большинство льгот для 70-летних пенсионеров можно разделить на несколько ключевых категорий:

Финансовая поддержка (доплаты к пенсии, субсидии)

Налоговые льготы и освобождения

Жилищно-коммунальные преференции

Медицинское обслуживание

Транспортные льготы

Социально-бытовое обслуживание

Нина Петровна, пенсионный консультант Мария Сергеевна, 72 года, обратилась ко мне в полном отчаянии. «Живу на минимальную пенсию, едва хватает на лекарства», — рассказала она. После анализа ее ситуации выяснилось, что женщина не получала ни одной положенной ей льготы! Мы оформили доплату к пенсии до прожиточного минимума, субсидию на оплату ЖКХ, компенсацию взноса на капремонт и льготы на лекарства. В результате ежемесячный бюджет Марии Сергеевны увеличился почти на 7800 рублей. «Если бы я только знала об этих возможностях раньше!» — сказала пенсионерка на нашей последней консультации.

Важно помнить о налоговых преференциях, которые автоматически предоставляются пенсионерам старше 70 лет:

Вид налоговой льготы Содержание Необходимые действия Освобождение от налога на имущество Полное освобождение от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости Подать заявление в налоговую инспекцию Льгота по земельному налогу Уменьшение налоговой базы на 600 кв. м площади земельного участка Заявление в налоговую инспекцию Налоговый вычет для работающих пенсионеров Возврат НДФЛ при покупке жилья за последние 3 года Декларация 3-НДФЛ и пакет документов Освобождение от уплаты транспортного налога В большинстве регионов — на один автомобиль мощностью до 150 л.с. Уточнить в ИФНС региона и подать заявление

Отдельно стоит упомянуть право на бесплатную юридическую помощь и приоритетное обслуживание в государственных учреждениях. Эти привилегии не требуют оформления и предоставляются при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, подтверждающего возраст. 📝

Для получения большинства льгот необходимо подать соответствующее заявление — они не предоставляются автоматически. Поэтому многие пожилые люди, особенно маломобильные, могут пропустить положенные им выплаты и преференции.

Денежные выплаты и доплаты для пенсионеров 70+ лет

После 70 лет пенсионеры имеют право на дополнительные финансовые выплаты помимо основной пенсии. Эти средства призваны повысить уровень жизни пожилых людей и компенсировать возрастающие расходы на здоровье и уход. 💰

Основные виды денежных выплат, доступных для пенсионеров старше 70 лет:

Доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума (федеральная или региональная)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий

Компенсация расходов на оплату телефона

Компенсация расходов на капитальный ремонт (50%)

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) для особых категорий

Выплаты одиноко проживающим пенсионерам

Доплаты за иждивенцев (если есть находящиеся на попечении люди)

Особого внимания заслуживает федеральная социальная доплата (ФСД), которая назначается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В 2025 году средний прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 800 рублей, но в каждом регионе своя цифра.

Вид выплаты Сумма (2025 г.) Условия получения Периодичность Федеральная социальная доплата (ФСД) До прожиточного минимума в регионе Неработающий пенсионер с доходом ниже ПМП Ежемесячно Компенсация за капремонт 50% от начисленного взноса Достижение 70 лет Ежемесячно Доплата к пенсии за иждивенца 2258,94 руб. (на каждого иждивенца, максимум 3) Наличие иждивенцев Ежемесячно ДМО ветеранам ВОВ 1000-1500 руб. Наличие соответствующего статуса Ежемесячно Компенсация на оплату телефона 250-350 руб. (зависит от региона) Заявление в соцзащиту Ежемесячно

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают автоматическое повышение фиксированной части пенсии в два раза. Однако, если вы достигли 70 лет и ухаживаете за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, вы можете получать компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей (с районными коэффициентами эта сумма может быть выше).

Важно отметить, что для получения большинства выплат необходимо подавать заявление. Например, компенсация расходов на капитальный ремонт не назначается автоматически — для её получения нужно обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ. 📋

Льготы на жилье и коммунальные услуги после 70 лет

Одной из существенных статей расходов пенсионеров остаются жилищно-коммунальные услуги. Государство предоставляет людям старше 70 лет значительные льготы, которые позволяют существенно сэкономить на ежемесячных платежах. 🏠💧

Основные жилищные льготы для пенсионеров от 70 лет:

Компенсация 50% расходов на оплату взносов на капитальный ремонт

Субсидия на оплату ЖКУ (если расходы превышают 22% от дохода)

Льготы на оплату электроэнергии, газа, воды (в некоторых регионах)

Освобождение от уплаты налога на имущество (на один объект каждого типа)

Региональные программы по ремонту жилья для пенсионеров

Первоочередное право на соцжилье для нуждающихся пенсионеров

Особое внимание стоит обратить на компенсацию взносов на капитальный ремонт. После 70 лет пенсионеры получают возмещение 50% расходов, а после 80 лет — 100%. Важно, что эта льгота распространяется на нормативную площадь жилья (33 кв. м для одиноко проживающего пенсионера).

Сергей Иванович, юрист по социальному праву Ко мне обратился Владимир Петрович, 73 года. Его ежемесячная плата за ЖКХ составляла почти 35% от пенсии. Мы подготовили документы на субсидию, и через месяц пенсионер стал получать компенсацию около 3200 рублей. Кроме того, выяснилось, что он имеет право на льготу по капремонту, о которой не знал. Оформили и её — ещё минус 450 рублей от ежемесячных платежей. Самое сложное в этой истории было убедить Владимира Петровича, что эти льготы — не благотворительность, а его законное право. «Я думал, что нужно совсем бедствовать, чтобы государство помогло», — признался он позже.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается, если расходы семьи на ЖКУ превышают максимально допустимую долю от совокупного дохода (в большинстве регионов — 22%, в некоторых — 10-15%). Для получения компенсации необходимо:

Собрать документы, подтверждающие расходы на ЖКУ

Подготовить справки о доходах всех проживающих

Подать заявление в МФЦ или орган социальной защиты

Ежегодно проходить переоформление субсидии

Важно отметить, что несколько льгот могут суммироваться. Например, пенсионер после 70 лет может получать и скидку на капремонт, и субсидию на общую оплату ЖКУ, если соответствует требованиям для обеих льгот.

Некоторые регионы предоставляют дополнительные льготы: компенсацию расходов на газификацию жилья, установку счётчиков, замену газового оборудования. В некоторых субъектах РФ действуют программы по ремонту жилья для одиноких пенсионеров старше 70 лет за счёт местного бюджета. 🔨

Медицинская поддержка, бесплатные лекарства и уход

Достигнув 70-летнего возраста, граждане России получают расширенный пакет медицинской помощи. Эти меры особенно актуальны, учитывая, что расходы на поддержание здоровья в пожилом возрасте значительно возрастают. 🏥💊

Ключевые медицинские льготы для пенсионеров старше 70 лет:

Ежегодная бесплатная диспансеризация с расширенным списком исследований

Внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях

Бесплатное зубопротезирование (кроме драгметаллов и металлокерамики)

Льготные или бесплатные лекарства по рецепту врача

Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами (при наличии показаний)

Льготное санаторно-курортное лечение (для определенных категорий)

Социальное обслуживание на дому

Компенсация расходов на протезирование

Для получения бесплатных лекарств необходимо состоять в федеральном или региональном регистре льготников. При этом пенсионеры могут выбрать между получением бесплатных медикаментов и денежной компенсацией в составе ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Список лекарств, доступных бесплатно, регулярно обновляется. В 2025 году он включает препараты для лечения наиболее распространенных у пожилых людей заболеваний:

Гипертоническая болезнь и сердечно-сосудистые заболевания

Сахарный диабет 2 типа

Бронхиальная астма

Глаукома

Заболевания суставов

Болезнь Паркинсона

Онкологические заболевания

Особое внимание стоит уделить праву на социальное обслуживание. Пенсионеры старше 70 лет, особенно одинокие, имеют право на следующие виды помощи:

Вид социальной помощи Содержание услуги Периодичность Стоимость Социальное обслуживание на дому Помощь по хозяйству, покупка продуктов и лекарств 2-3 раза в неделю Бесплатно или с частичной оплатой Доставка горячих обедов Привоз готовой еды на дом По рабочим дням Льготная оплата Сиделки Уход за лежачими больными По необходимости Бесплатно по программе долговременного ухода Медико-социальный патронаж Контроль состояния здоровья, измерение давления, уровня сахара 1-2 раза в неделю Бесплатно Технические средства реабилитации Обеспечение колясками, ходунками, противопролежневыми матрасами По показаниям Бесплатно

С 2022 года в России активно внедряется программа долговременного ухода за пожилыми гражданами. В рамках этой программы пенсионеры старше 70 лет с выраженными ограничениями жизнедеятельности могут рассчитывать на регулярную помощь сиделок, патронажных сестер и других специалистов. 👵🧑‍⚕️

Для получения социального обслуживания на дому необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или территориальный центр социального обслуживания. После оценки нуждаемости составляется индивидуальная программа, которая может включать до 28 видов различных услуг.

Региональные льготы и как правильно их оформить

Помимо федеральных льгот, каждый регион России устанавливает дополнительные меры поддержки для своих пожилых жителей. Эти привилегии могут существенно различаться в зависимости от места проживания и финансовых возможностей субъекта РФ. 🗺️

Наиболее распространенные региональные льготы для пенсионеров старше 70 лет:

Дополнительные денежные выплаты к праздничным датам

Региональные доплаты к пенсии

Льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте

Скидки на проезд в пригородных электричках и автобусах

Бесплатное зубопротезирование

Дополнительные лекарственные льготы

Компенсация оплаты услуг связи

Льготы на посещение культурных мероприятий

Продуктовая помощь малоимущим пенсионерам

Например, в Москве пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на городскую доплату к пенсии, бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, включая метро, а также бесплатный санаторно-курортный отдых. В Санкт-Петербурге действует программа бесплатного протезирования зубов, льготного ремонта бытовой техники и «тревожные кнопки» для экстренной связи.

Чтобы не упустить региональные льготы, следуйте этому алгоритму:

Обратитесь в местный орган социальной защиты населения или МФЦ для получения полной информации о доступных в вашем регионе льготах Подготовьте пакет документов, обычно включающий: Паспорт

Пенсионное удостоверение или справку из ПФР о назначении пенсии

СНИЛС

Документы, подтверждающие право на льготы (при необходимости)

Справки о доходах (для некоторых видов помощи) Заполните заявление на предоставление льготы Дождитесь решения о назначении льготы (обычно 10-30 дней)

Важно помнить, что многие региональные льготы требуют ежегодного переоформления. Поэтому рекомендуется вести календарь с напоминаниями о необходимости подачи новых заявлений. 📆

Для получения актуальной информации о региональных льготах можно также обратиться на горячую линию социальной защиты вашего региона или воспользоваться порталом Госуслуг, где в разделе «Социальная поддержка» собрана информация о большинстве доступных мер помощи.

Особого внимания заслуживают «скрытые» региональные льготы, о которых редко говорят в официальных источниках:

Льготы на вывоз мусора и утилизацию ТБО

Компенсация расходов на обслуживание газового оборудования

Программы по установке пандусов и других средств доступности

Бесплатная юридическая помощь по отдельным вопросам

Скидки на услуги нотариусов

Программы бесплатного обучения компьютерной грамотности