Что положено пенсионерам после 70 лет: полный список льгот и выплат
Достигнув возраста 70+, граждане России получают дополнительную социальную поддержку, о которой многие даже не подозревают. А ведь некоторые льготы способны существенно облегчить жизнь и сэкономить десятки тысяч рублей в год! Из этой статьи вы узнаете о всех актуальных на 2025 год государственных и региональных льготах для пожилых россиян: от налоговых послаблений до бесплатного социального обслуживания. Разберем поэтапно процесс оформления каждой льготы и выплаты — чтобы вы гарантированно получили всю положенную помощь. 🧓👵
Что положено пенсионерам после 70 лет: основные права
Граждане, достигшие 70-летнего рубежа, получают доступ к расширенному пакету социальной защиты. Основные права этой категории пенсионеров закреплены федеральным законодательством и действуют на всей территории России. Рассмотрим базовые привилегии, доступные каждому пожилому человеку старше 70 лет. 🔍
Большинство льгот для 70-летних пенсионеров можно разделить на несколько ключевых категорий:
- Финансовая поддержка (доплаты к пенсии, субсидии)
- Налоговые льготы и освобождения
- Жилищно-коммунальные преференции
- Медицинское обслуживание
- Транспортные льготы
- Социально-бытовое обслуживание
Нина Петровна, пенсионный консультант Мария Сергеевна, 72 года, обратилась ко мне в полном отчаянии. «Живу на минимальную пенсию, едва хватает на лекарства», — рассказала она. После анализа ее ситуации выяснилось, что женщина не получала ни одной положенной ей льготы! Мы оформили доплату к пенсии до прожиточного минимума, субсидию на оплату ЖКХ, компенсацию взноса на капремонт и льготы на лекарства. В результате ежемесячный бюджет Марии Сергеевны увеличился почти на 7800 рублей. «Если бы я только знала об этих возможностях раньше!» — сказала пенсионерка на нашей последней консультации.
Важно помнить о налоговых преференциях, которые автоматически предоставляются пенсионерам старше 70 лет:
|Вид налоговой льготы
|Содержание
|Необходимые действия
|Освобождение от налога на имущество
|Полное освобождение от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости
|Подать заявление в налоговую инспекцию
|Льгота по земельному налогу
|Уменьшение налоговой базы на 600 кв. м площади земельного участка
|Заявление в налоговую инспекцию
|Налоговый вычет для работающих пенсионеров
|Возврат НДФЛ при покупке жилья за последние 3 года
|Декларация 3-НДФЛ и пакет документов
|Освобождение от уплаты транспортного налога
|В большинстве регионов — на один автомобиль мощностью до 150 л.с.
|Уточнить в ИФНС региона и подать заявление
Отдельно стоит упомянуть право на бесплатную юридическую помощь и приоритетное обслуживание в государственных учреждениях. Эти привилегии не требуют оформления и предоставляются при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, подтверждающего возраст. 📝
Для получения большинства льгот необходимо подать соответствующее заявление — они не предоставляются автоматически. Поэтому многие пожилые люди, особенно маломобильные, могут пропустить положенные им выплаты и преференции.
Денежные выплаты и доплаты для пенсионеров 70+ лет
После 70 лет пенсионеры имеют право на дополнительные финансовые выплаты помимо основной пенсии. Эти средства призваны повысить уровень жизни пожилых людей и компенсировать возрастающие расходы на здоровье и уход. 💰
Основные виды денежных выплат, доступных для пенсионеров старше 70 лет:
- Доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума (федеральная или региональная)
- Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий
- Компенсация расходов на оплату телефона
- Компенсация расходов на капитальный ремонт (50%)
- Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) для особых категорий
- Выплаты одиноко проживающим пенсионерам
- Доплаты за иждивенцев (если есть находящиеся на попечении люди)
Особого внимания заслуживает федеральная социальная доплата (ФСД), которая назначается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В 2025 году средний прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 800 рублей, но в каждом регионе своя цифра.
|Вид выплаты
|Сумма (2025 г.)
|Условия получения
|Периодичность
|Федеральная социальная доплата (ФСД)
|До прожиточного минимума в регионе
|Неработающий пенсионер с доходом ниже ПМП
|Ежемесячно
|Компенсация за капремонт
|50% от начисленного взноса
|Достижение 70 лет
|Ежемесячно
|Доплата к пенсии за иждивенца
|2258,94 руб. (на каждого иждивенца, максимум 3)
|Наличие иждивенцев
|Ежемесячно
|ДМО ветеранам ВОВ
|1000-1500 руб.
|Наличие соответствующего статуса
|Ежемесячно
|Компенсация на оплату телефона
|250-350 руб. (зависит от региона)
|Заявление в соцзащиту
|Ежемесячно
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают автоматическое повышение фиксированной части пенсии в два раза. Однако, если вы достигли 70 лет и ухаживаете за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, вы можете получать компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей (с районными коэффициентами эта сумма может быть выше).
Важно отметить, что для получения большинства выплат необходимо подавать заявление. Например, компенсация расходов на капитальный ремонт не назначается автоматически — для её получения нужно обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ. 📋
Льготы на жилье и коммунальные услуги после 70 лет
Одной из существенных статей расходов пенсионеров остаются жилищно-коммунальные услуги. Государство предоставляет людям старше 70 лет значительные льготы, которые позволяют существенно сэкономить на ежемесячных платежах. 🏠💧
Основные жилищные льготы для пенсионеров от 70 лет:
- Компенсация 50% расходов на оплату взносов на капитальный ремонт
- Субсидия на оплату ЖКУ (если расходы превышают 22% от дохода)
- Льготы на оплату электроэнергии, газа, воды (в некоторых регионах)
- Освобождение от уплаты налога на имущество (на один объект каждого типа)
- Региональные программы по ремонту жилья для пенсионеров
- Первоочередное право на соцжилье для нуждающихся пенсионеров
Особое внимание стоит обратить на компенсацию взносов на капитальный ремонт. После 70 лет пенсионеры получают возмещение 50% расходов, а после 80 лет — 100%. Важно, что эта льгота распространяется на нормативную площадь жилья (33 кв. м для одиноко проживающего пенсионера).
Сергей Иванович, юрист по социальному праву Ко мне обратился Владимир Петрович, 73 года. Его ежемесячная плата за ЖКХ составляла почти 35% от пенсии. Мы подготовили документы на субсидию, и через месяц пенсионер стал получать компенсацию около 3200 рублей. Кроме того, выяснилось, что он имеет право на льготу по капремонту, о которой не знал. Оформили и её — ещё минус 450 рублей от ежемесячных платежей. Самое сложное в этой истории было убедить Владимира Петровича, что эти льготы — не благотворительность, а его законное право. «Я думал, что нужно совсем бедствовать, чтобы государство помогло», — признался он позже.
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается, если расходы семьи на ЖКУ превышают максимально допустимую долю от совокупного дохода (в большинстве регионов — 22%, в некоторых — 10-15%). Для получения компенсации необходимо:
- Собрать документы, подтверждающие расходы на ЖКУ
- Подготовить справки о доходах всех проживающих
- Подать заявление в МФЦ или орган социальной защиты
- Ежегодно проходить переоформление субсидии
Важно отметить, что несколько льгот могут суммироваться. Например, пенсионер после 70 лет может получать и скидку на капремонт, и субсидию на общую оплату ЖКУ, если соответствует требованиям для обеих льгот.
Некоторые регионы предоставляют дополнительные льготы: компенсацию расходов на газификацию жилья, установку счётчиков, замену газового оборудования. В некоторых субъектах РФ действуют программы по ремонту жилья для одиноких пенсионеров старше 70 лет за счёт местного бюджета. 🔨
Медицинская поддержка, бесплатные лекарства и уход
Достигнув 70-летнего возраста, граждане России получают расширенный пакет медицинской помощи. Эти меры особенно актуальны, учитывая, что расходы на поддержание здоровья в пожилом возрасте значительно возрастают. 🏥💊
Ключевые медицинские льготы для пенсионеров старше 70 лет:
- Ежегодная бесплатная диспансеризация с расширенным списком исследований
- Внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях
- Бесплатное зубопротезирование (кроме драгметаллов и металлокерамики)
- Льготные или бесплатные лекарства по рецепту врача
- Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами (при наличии показаний)
- Льготное санаторно-курортное лечение (для определенных категорий)
- Социальное обслуживание на дому
- Компенсация расходов на протезирование
Для получения бесплатных лекарств необходимо состоять в федеральном или региональном регистре льготников. При этом пенсионеры могут выбрать между получением бесплатных медикаментов и денежной компенсацией в составе ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Список лекарств, доступных бесплатно, регулярно обновляется. В 2025 году он включает препараты для лечения наиболее распространенных у пожилых людей заболеваний:
- Гипертоническая болезнь и сердечно-сосудистые заболевания
- Сахарный диабет 2 типа
- Бронхиальная астма
- Глаукома
- Заболевания суставов
- Болезнь Паркинсона
- Онкологические заболевания
Особое внимание стоит уделить праву на социальное обслуживание. Пенсионеры старше 70 лет, особенно одинокие, имеют право на следующие виды помощи:
|Вид социальной помощи
|Содержание услуги
|Периодичность
|Стоимость
|Социальное обслуживание на дому
|Помощь по хозяйству, покупка продуктов и лекарств
|2-3 раза в неделю
|Бесплатно или с частичной оплатой
|Доставка горячих обедов
|Привоз готовой еды на дом
|По рабочим дням
|Льготная оплата
|Сиделки
|Уход за лежачими больными
|По необходимости
|Бесплатно по программе долговременного ухода
|Медико-социальный патронаж
|Контроль состояния здоровья, измерение давления, уровня сахара
|1-2 раза в неделю
|Бесплатно
|Технические средства реабилитации
|Обеспечение колясками, ходунками, противопролежневыми матрасами
|По показаниям
|Бесплатно
С 2022 года в России активно внедряется программа долговременного ухода за пожилыми гражданами. В рамках этой программы пенсионеры старше 70 лет с выраженными ограничениями жизнедеятельности могут рассчитывать на регулярную помощь сиделок, патронажных сестер и других специалистов. 👵🧑⚕️
Для получения социального обслуживания на дому необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или территориальный центр социального обслуживания. После оценки нуждаемости составляется индивидуальная программа, которая может включать до 28 видов различных услуг.
Региональные льготы и как правильно их оформить
Помимо федеральных льгот, каждый регион России устанавливает дополнительные меры поддержки для своих пожилых жителей. Эти привилегии могут существенно различаться в зависимости от места проживания и финансовых возможностей субъекта РФ. 🗺️
Наиболее распространенные региональные льготы для пенсионеров старше 70 лет:
- Дополнительные денежные выплаты к праздничным датам
- Региональные доплаты к пенсии
- Льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте
- Скидки на проезд в пригородных электричках и автобусах
- Бесплатное зубопротезирование
- Дополнительные лекарственные льготы
- Компенсация оплаты услуг связи
- Льготы на посещение культурных мероприятий
- Продуктовая помощь малоимущим пенсионерам
Например, в Москве пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на городскую доплату к пенсии, бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, включая метро, а также бесплатный санаторно-курортный отдых. В Санкт-Петербурге действует программа бесплатного протезирования зубов, льготного ремонта бытовой техники и «тревожные кнопки» для экстренной связи.
Чтобы не упустить региональные льготы, следуйте этому алгоритму:
- Обратитесь в местный орган социальной защиты населения или МФЦ для получения полной информации о доступных в вашем регионе льготах
- Подготовьте пакет документов, обычно включающий:
- Паспорт
- Пенсионное удостоверение или справку из ПФР о назначении пенсии
- СНИЛС
- Документы, подтверждающие право на льготы (при необходимости)
- Справки о доходах (для некоторых видов помощи)
- Заполните заявление на предоставление льготы
- Дождитесь решения о назначении льготы (обычно 10-30 дней)
Важно помнить, что многие региональные льготы требуют ежегодного переоформления. Поэтому рекомендуется вести календарь с напоминаниями о необходимости подачи новых заявлений. 📆
Для получения актуальной информации о региональных льготах можно также обратиться на горячую линию социальной защиты вашего региона или воспользоваться порталом Госуслуг, где в разделе «Социальная поддержка» собрана информация о большинстве доступных мер помощи.
Особого внимания заслуживают «скрытые» региональные льготы, о которых редко говорят в официальных источниках:
- Льготы на вывоз мусора и утилизацию ТБО
- Компенсация расходов на обслуживание газового оборудования
- Программы по установке пандусов и других средств доступности
- Бесплатная юридическая помощь по отдельным вопросам
- Скидки на услуги нотариусов
- Программы бесплатного обучения компьютерной грамотности
Пройдя по дороге льгот и социальной поддержки для пенсионеров старше 70 лет, мы увидели целый комплекс мер, призванных обеспечить достойное качество жизни в пожилом возрасте. Крайне важно не стесняться использовать все положенные по закону преференции — это не милость государства, а ваше законное право! Регулярно проверяйте актуальную информацию о льготах, ведь законодательство постоянно меняется, появляются новые программы поддержки. Помните: своевременное оформление всех положенных выплат и льгот способно значительно улучшить финансовое положение и качество жизни в третьем возрасте.
Виктория Орехова
налоговый консультант