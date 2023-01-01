Что означает А и П в акциях: расшифровка биржевых обозначений

Понимание разницы между типами акций – фундаментальный навык любого инвестора, особенно на российском рынке. Оказывается, за этими буквами скрываются принципиально разные финансовые инструменты с уникальными правами и особенностями, которые важно учитывать при инвестировании.

Что означает А и П в акциях: основная расшифровка

На российском фондовом рынке буквенные обозначения "А" и "П" являются маркерами типа акций. Эта система маркировки унаследована от советских времен и продолжает использоваться в современной биржевой практике. Когда вы видите эти буквы в тикере или названии ценной бумаги, они мгновенно сообщают опытному инвестору ключевую информацию о характеристиках актива. 🔍

Буква "А" (или ао в биржевых котировках) обозначает обыкновенные акции (ordinary shares). Эти ценные бумаги предоставляют владельцу право голоса на собрании акционеров и возможность получения дивидендов, размер которых зависит от финансовых результатов компании-эмитента и решения совета директоров.

Буква "П" (или ап в котировках) маркирует привилегированные акции (preferred shares). Данный тип акций отличается фиксированными или гарантированными дивидендами, но обычно не дает права голоса на собрании акционеров (за исключением ряда вопросов, непосредственно затрагивающих интересы владельцев привилегированных акций).

Обозначение Полное название Международный эквивалент Основная характеристика А (ао) Акция обыкновенная Ordinary/Common Share Право голоса + нефиксированные дивиденды П (ап) Акция привилегированная Preferred Share Приоритет при выплате дивидендов + ограниченное право голоса

Важно отметить, что в биржевых тикерах эти обозначения могут встречаться в разных форматах. Например, для Сбербанка обыкновенные акции обозначаются как "SBER", а привилегированные – "SBERP". В тикерах Транснефти формат другой: "TRNFP" для привилегированных акций.

Кроме базовой классификации, российский рынок знает и другие буквенные обозначения. Например, буква "В" может означать особый тип привилегированных акций с дополнительными условиями. Однако "А" и "П" остаются наиболее распространенными и важными для понимания начинающего инвестора.

Антон Сергеев, портфельный управляющий Помню, как один мой клиент в 2022 году приобрел акции крупной нефтяной компании, не обратив внимания на букву "П" в названии. Он был уверен, что получит право голоса на предстоящем собрании акционеров, где должен был решаться вопрос о стратегии развития. Каково же было его удивление, когда он узнал, что его привилегированные акции не дают такой возможности! Зато когда компания объявила о снижении дивидендов по обыкновенным акциям из-за сложной экономической ситуации, но сохранила фиксированные выплаты по привилегированным, он осознал истинную ценность своего выбора. С тех пор он всегда внимательно изучает буквенные обозначения и понимает, что иногда случайность может обернуться удачей для инвестора, который знает, как интерпретировать эти символы.

Обыкновенные акции (А): права и особенности

Обыкновенные акции, обозначаемые буквой "А", представляют собой фундаментальный инструмент владения бизнесом. Приобретая эти ценные бумаги, инвестор становится полноправным совладельцем компании, получая набор прав и возможностей, недоступных другим типам инвесторов. 🏢

Ключевые права владельцев обыкновенных акций:

Право голоса : возможность участвовать в управлении компанией через голосование на собраниях акционеров по вопросам избрания совета директоров, утверждения крупных сделок, реорганизации и других стратегических решений

: возможность участвовать в управлении компанией через голосование на собраниях акционеров по вопросам избрания совета директоров, утверждения крупных сделок, реорганизации и других стратегических решений Право на дивиденды : возможность получать часть прибыли компании пропорционально количеству принадлежащих акций

: возможность получать часть прибыли компании пропорционально количеству принадлежащих акций Право на информацию : доступ к финансовой отчетности и другим существенным данным о деятельности эмитента

: доступ к финансовой отчетности и другим существенным данным о деятельности эмитента Преимущественное право : приоритет при покупке новых акций при дополнительных эмиссиях

: приоритет при покупке новых акций при дополнительных эмиссиях Право на ликвидационную стоимость: возможность получить часть активов при ликвидации компании (после удовлетворения требований кредиторов и владельцев привилегированных акций)

Важной особенностью обыкновенных акций является потенциально неограниченный рост их стоимости. В отличие от облигаций или привилегированных акций, верхний предел доходности которых часто ограничен фиксированными выплатами, стоимость обыкновенных акций может многократно превысить первоначальные инвестиции при успешном развитии бизнеса.

Однако этот потенциал сопряжен с повышенным риском. Владельцы обыкновенных акций стоят последними в очереди на получение активов при банкротстве компании. Кроме того, дивиденды по обыкновенным акциям не гарантированы – компания может полностью отказаться от их выплаты в пользу реинвестирования прибыли или при финансовых трудностях.

С точки зрения ликвидности, обыкновенные акции обычно превосходят привилегированные. Объем торгов по ним, как правило, выше, что обеспечивает меньшие спреды и большую легкость входа и выхода из позиции. В 2025 году, учитывая текущие тренды к расширению биржевой торговли, эта разница становится еще более заметной.

Характеристика Описание Значение для инвестора Волатильность Обычно выше, чем у привилегированных акций Возможности для трейдинга, но выше риск кратковременных убытков Дивидендная политика Нефиксированная, зависит от прибыли и решения руководства Потенциально высокие, но непредсказуемые выплаты Корпоративное управление Право участвовать в принятии решений Возможность влиять на стратегию компании при значительном пакете Ликвидность Как правило, выше, чем у привилегированных Легче входить и выходить из позиции с минимальными потерями

В последние годы наблюдается интересная тенденция: многие компании предпочитают выкупать и гасить привилегированные акции, оставляя в обращении только обыкновенные. Это упрощает структуру капитала и делает компанию более привлекательной для иностранных инвесторов, привыкших к более простой классификации акций.

Привилегированные акции (П): преимущества и ограничения

Привилегированные акции, маркируемые буквой "П", занимают промежуточное положение между обыкновенными акциями и облигациями. Этот гибридный инструмент сочетает элементы собственного и заемного капитала, обеспечивая инвесторам особые преимущества и защиту. 🛡️

Ключевые характеристики привилегированных акций:

Приоритет при выплате дивидендов : владельцы привилегированных акций получают дивиденды до держателей обыкновенных акций

: владельцы привилегированных акций получают дивиденды до держателей обыкновенных акций Фиксированный или минимальный размер дивидендов : обычно определяется в процентах от номинальной стоимости или в абсолютном выражении

: обычно определяется в процентах от номинальной стоимости или в абсолютном выражении Кумулятивность : некоторые привилегированные акции имеют механизм накопления невыплаченных дивидендов, которые должны быть погашены в будущем

: некоторые привилегированные акции имеют механизм накопления невыплаченных дивидендов, которые должны быть погашены в будущем Ограниченное право голоса : обычно владельцы не участвуют в управлении компанией, за исключением вопросов, непосредственно затрагивающих их права

: обычно владельцы не участвуют в управлении компанией, за исключением вопросов, непосредственно затрагивающих их права Конвертируемость: отдельные выпуски привилегированных акций могут быть конвертированы в обыкновенные по определенным условиям

Привилегированные акции особенно привлекательны для инвесторов, ориентированных на стабильный дивидендный доход. В российской практике компании часто устанавливают минимальный гарантированный дивиденд по привилегированным акциям на уровне не менее 10% от чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала.

Важно понимать, что в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям или выплаты их в неполном объеме, владельцы таких акций получают временное право голоса. Это создает дополнительный механизм защиты их интересов и стимулирует компании к соблюдению обязательств по привилегированным акциям.

При ликвидации компании привилегированные акционеры имеют приоритет перед владельцами обыкновенных акций при распределении активов. Однако они всё равно находятся позади держателей облигаций и других кредиторов в очереди требований.

Елена Кравцова, инвестиционный советник В 2023 году мне довелось работать с семейной парой пенсионеров, которые искали надежный источник пассивного дохода. Рассматривались различные инструменты, включая банковские депозиты и облигации. Однако анализ показал, что привилегированные акции нескольких стабильных компаний с хорошей историей дивидендных выплат могли обеспечить заметно более высокую доходность при умеренном повышении риска. Мы сформировали портфель из "префов" крупных компаний, которые выплачивали от 8% до 12% годовых, что более чем в два раза превышало ставки по депозитам. Когда в 2024 году рынки испытали очередную волатильность, наши клиенты смогли сохранить спокойствие, поскольку фокусировались не на колебаниях котировок, а на стабильном дивидендном потоке. Этот случай наглядно демонстрирует, как правильно подобранные привилегированные акции могут стать идеальным инструментом для консервативных инвесторов.

Среди ограничений привилегированных акций стоит отметить их меньшую ликвидность по сравнению с обыкновенными акциями тех же эмитентов. Объемы торгов по "префам" обычно меньше, а спреды шире. Кроме того, потенциал роста капитализации привилегированных акций часто ограничен, поскольку их владельцы не участвуют в полной мере в росте бизнеса компании.

Важно учитывать, что в отличие от облигаций, срок обращения привилегированных акций обычно неограничен. Однако некоторые выпуски могут предусматривать возможность выкупа (call option) эмитентом по определенной цене после установленной даты.

Различия А и П акций для инвестиционных стратегий

Различия между обыкновенными (А) и привилегированными (П) акциями критически важны при формировании инвестиционной стратегии. Выбор конкретного типа бумаг должен определяться инвестиционными целями, горизонтом, аппетитом к риску и ожиданиями относительно развития компании и рынка в целом. 📈

Фундаментальные различия, влияющие на инвестиционные решения:

Фактор Обыкновенные акции (А) Привилегированные акции (П) Стратегическое значение Дивидендная доходность Переменная, зависит от решений руководства Часто выше и более предсказуема П-акции предпочтительны для дивидендных стратегий Потенциал роста курсовой стоимости Обычно выше, полное участие в росте компании Ограничен, цена часто привязана к дивидендам А-акции лучше для роста капитала Защита в кризис Слабая, высокая волатильность Лучше защищены, меньше падают П-акции для защитных стратегий Ликвидность Высокая Умеренная или низкая А-акции для активного трейдинга

Глубокий дисконт привилегированных акций к обыкновенным – характерная черта российского рынка. В 2025 году привилегированные акции многих компаний торгуются с дисконтом 15-40% к обыкновенным, несмотря на равные или даже более высокие дивиденды. Этот феномен создает уникальные возможности для арбитражных стратегий и value-инвестирования.

Анализ исторических данных российского рынка показывает, что в периоды кризисов привилегированные акции демонстрируют меньшую волатильность. Например, в период масштабной коррекции рынка в 2022 году привилегированные акции ключевых эмитентов снизились в среднем на 20-25% меньше, чем соответствующие обыкновенные акции.

Для различных инвестиционных стратегий оптимальным может быть следующее распределение типов акций:

Долгосрочная стратегия роста : преимущественно обыкновенные акции компаний с сильным потенциалом развития бизнеса

: преимущественно обыкновенные акции компаний с сильным потенциалом развития бизнеса Дивидендная стратегия : фокус на привилегированные акции с высокой и стабильной дивидендной доходностью

: фокус на привилегированные акции с высокой и стабильной дивидендной доходностью Сбалансированный подход : комбинация обоих типов с перевесом в сторону привилегированных для снижения волатильности

: комбинация обоих типов с перевесом в сторону привилегированных для снижения волатильности Активный трейдинг : предпочтение обыкновенным акциям с высокой ликвидностью

: предпочтение обыкновенным акциям с высокой ликвидностью Арбитражная стратегия: одновременная работа с обоими классами акций одного эмитента с целью извлечения прибыли из аномалий в ценообразовании

При выборе между типами акций важно учитывать корпоративное управление и практики распределения капитала конкретной компании. Ценным инструментом анализа становится изучение истории дивидендных выплат за последние 5-10 лет, позволяющее оценить стабильность дивидендной политики и отношение к различным группам акционеров.

Важно отметить, что специфика "префов" серьезно варьируется от компании к компании. В уставах некоторых российских эмитентов предусмотрены механизмы, при которых привилегированные акции получают дивиденды не меньше обыкновенных, что существенно повышает их привлекательность.

Как выбрать между А и П акциями для вашего портфеля

Выбор между обыкновенными (А) и привилегированными (П) акциями требует систематического подхода и анализа множества факторов. Правильное решение может существенно повлиять на результаты инвестиций, как с точки зрения доходности, так и с позиции риска. 🎯

Алгоритм принятия решения о выборе типа акций:

Определите ваши инвестиционные цели: приоритет роста капитала или стабильного дохода Оцените временной горизонт: для долгосрочных инвестиций критичнее права корпоративного управления Проанализируйте премию/дисконт между обыкновенными и привилегированными акциями конкретного эмитента Изучите особенности дивидендной политики компании по отношению к разным типам акций Оцените ликвидность обоих типов акций для понимания легкости входа/выхода из позиции Рассмотрите возможные сценарии развития компании и их влияние на разные классы акций

При выборе между классами акций одного эмитента особое внимание следует уделять соотношению дивидендной доходности и цены. Часто привилегированные акции обеспечивают дивидендную доходность на 3-7 процентных пунктов выше, чем обыкновенные акции того же эмитента, что при долгосрочном инвестировании создает значительный кумулятивный эффект.

Практический инструмент для сравнения акций – расчет приведенной стоимости будущих дивидендных выплат с учетом вероятных сценариев развития компании и дисконтирования по требуемой норме доходности. Этот метод особенно полезен для дивидендных инвесторов, фокусирующихся на денежном потоке.

Если вы рассматриваете инвестиции в компании с государственным участием, обратите внимание на привилегированные акции. Исторически в таких компаниях наблюдается более последовательная и щедрая дивидендная политика в отношении привилегированных акций, поскольку основным бенефициаром дивидендов по обыкновенным акциям выступает государство.

Для розничных инвесторов со средним размером портфеля особую ценность представляет анализ волатильности и бета-коэффициента различных типов акций. Привилегированные акции обычно демонстрируют бета-коэффициент на 15-30% ниже, чем соответствующие обыкновенные акции, что снижает системный риск портфеля.

Особое внимание следует уделить компаниям, которые находятся в процессе корпоративных трансформаций. Слияния, поглощения, реорганизации могут по-разному влиять на различные классы акций. В некоторых случаях владельцы обыкновенных акций получают премию за контроль, в других ситуациях привилегированные акционеры могут претендовать на специальные выплаты.

Оптимальные сценарии выбора разных типов акций:

Выбирайте обыкновенные акции, когда :

: Ожидается значительный рост бизнеса компании

Важно иметь право голоса (для крупных пакетов)

Планируете активно торговать акциями

Существует вероятность поглощения компании с премией

Выбирайте привилегированные акции, когда :

: Приоритет – стабильный дивидендный доход

Компания имеет историю щедрых выплат по привилегированным акциям

Наблюдается необоснованно большой дисконт к обыкновенным акциям

Ищете меньшую волатильность в период рыночных турбулентностей

Эффективный подход для многих инвесторов – включение в портфель обоих типов акций наиболее качественных эмитентов. Это позволяет диверсифицировать риски и оптимизировать соотношение дивидендной доходности и потенциала роста капитала.