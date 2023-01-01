Что не относится к доходам – полная классификация в бухучете

Специалисты по налогам и налогообложению Правильная классификация доходов — фундаментальный вопрос, от которого зависит достоверность финансовой отчётности, корректность налоговых отчислений и финансовая стабильность организации 📊. Парадоксально, но чаще всего трудности у бухгалтеров вызывает не столько определение доходов, сколько распознавание того, что к доходам не относится. Именно эти "пограничные случаи" становятся причиной ошибок в финансовых отчетах и могут привести к серьезным налоговым последствиям. Рассмотрим детально, какие финансовые операции в бухгалтерском учете 2025 года не являются доходами, несмотря на внешнее сходство с ними.

Что не относится к доходам: основные положения бухучета

Согласно ПБУ 9/99 "Доходы организации", доходами считается увеличение экономических выгод в результате поступления активов или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов собственников 💰. Однако далеко не все денежные поступления можно отнести к доходам.

Не признаются доходами следующие поступления:

Суммы НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей

Поступления по договорам комиссии, агентским и иным подобным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.

Поступления в порядке предварительной оплаты товаров, работ, услуг (авансы)

Задатки

Залоги, если договором предусмотрен возврат залога

Поступления в погашение предоставленного займа, включая проценты (основная сумма долга)

Вклады в уставный капитал организации

Особая сложность возникает при классификации поступлений, которые внешне похожи на доходы, но по своей экономической сути ими не являются. В 2025 году ФНС ужесточила контроль за правильностью классификации доходов, поэтому точная идентификация имеет критическое значение.

Поступления, не относящиеся к доходам Почему это не доход Правильный учет Авансы полученные Не произошла передача права собственности на товар/услугу Счет 62.02 "Авансы полученные" Возврат ранее выданного займа Возврат активов, а не получение новых Счет 58 "Финансовые вложения" Суммы, полученные по договору займа Возникновение обязательства, а не увеличение капитала Счет 66, 67 "Краткосрочные/долгосрочные кредиты и займы" Вклады в уставный капитал Формирование капитала, а не его увеличение Счет 75 "Расчеты с учредителями"

Михаил Петров, главный бухгалтер В 2023 году я столкнулся с интересным случаем в компании производственного сектора. Руководство радовалось значительному росту квартальной выручки на 32%, и мы даже выплатили премии отделу продаж. Однако при подготовке годовой отчетности я обнаружил серьезную ошибку: в доходы была ошибочно включена сумма полученного целевого финансирования (24 млн рублей на модернизацию производства). По факту, эти средства не являлись нашим доходом и подлежали строго целевому использованию. Пришлось срочно корректировать отчетность, а ранее выплаченные премии создали дополнительную финансовую нагрузку. Самое неприятное – объяснять руководству, что фактический рост доходов составил всего 7%, а не заявленные ранее 32%. С тех пор у нас внедрена многоступенчатая проверка классификации поступлений перед включением их в доходную часть.

Разграничение доходов и финансовых поступлений в учете

Финансовое поступление становится доходом только тогда, когда соблюдаются следующие условия (согласно актуальным требованиям 2025 года) 📝:

Организация имеет право на получение данного поступления (закрепленное договором или подтвержденное иным образом)

Сумма может быть определена с достаточной степенью вероятности

Существует уверенность в увеличении экономических выгод в результате поступления

Право собственности на продукцию перешло к покупателю или работа/услуга принята заказчиком

Расходы, связанные с получением поступления, могут быть определены

Финансовые поступления, не отвечающие этим критериям, доходами не являются. Рассмотрим ключевые категории таких поступлений:

1. Транзитные поступления

Организация может выступать посредником в передаче денежных средств, при этом фактически не получая выгоды от основной суммы платежа. Примеры:

Агентские договоры (доходом признается только агентское вознаграждение)

Комиссионные операции (доходом признается только комиссия)

Поступления в пользу третьих лиц

2. Возвратные/возмещаемые поступления

Возврат ранее произведенных расходов (компенсация командировочных расходов, предоставленных материалов)

Ошибочно полученные средства, подлежащие возврату

Залоговые суммы, подлежащие возврату после исполнения обязательств

3. Временные поступления

Авансы полученные (до момента реализации)

Предоплата за товары или услуги

Обеспечительные платежи

Для наглядности сравним доходы и финансовые поступления, не являющиеся доходами, на конкретных примерах:

Финансовая операция Условия признания доходом Условия, при которых НЕ является доходом Получение 100 000 руб. от клиента Товар отгружен, услуга оказана, право собственности перешло к покупателю Предоплата, аванс (товар еще не отгружен, услуга не оказана) Получение 500 000 руб. по агентскому договору Доходом признается только агентское вознаграждение (например, 50 000 руб.) Основная сумма (450 000 руб.) подлежит передаче принципалу Получение 200 000 руб. от банка Начисленные проценты по депозиту Возврат суммы депозита по истечении срока Возмещение ущерба 150 000 руб. Сумма превышает размер понесенного ущерба Сумма в пределах фактически понесенного ущерба

Активы и обязательства, ошибочно причисляемые к доходам

Ключевая проблема в бухучете — смешение понятий доходов и активов или доходов и обязательств. Рассмотрим основные группы активов и обязательств, которые часто ошибочно классифицируют как доходы 🚫.

Активы, не являющиеся доходами:

Материальные ценности, полученные безвозмездно (признаются доходом только после использования или по мере списания)

Имущество, полученное в результате инвентаризации (излишки)

Основные средства, полученные в качестве инвестиционного актива

Депозиты в банках (доходом являются только проценты, а не сама сумма)

Дебиторская задолженность, возникшая в результате реализации (доход признается в момент отгрузки, а не в момент поступления денежных средств)

Обязательства, не являющиеся доходами:

Кредиторская задолженность перед поставщиками

Налоговые обязательства (начисленные, но не уплаченные)

Обязательства по выплате заработной платы

Обязательства по полученным кредитам и займам

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (до момента ее списания в установленном порядке)

Анна Соколова, финансовый директор Помню случай, произошедший в 2024 году с одним из наших клиентов — средним производственным предприятием. В рамках государственной программы поддержки они получили оборудование стоимостью 8 миллионов рублей на условиях льготного лизинга. Бухгалтер компании, недавно принятый на работу, отразил полную стоимость оборудования как доход текущего периода, что привело к серьезным искажениям в отчетности. Когда я анализировала их финансовые показатели, обнаружила аномально высокую прибыль при отсутствии соответствующего роста продаж. При проверке выяснилось, что оборудование, полученное в лизинг, должно было учитываться как актив с соответствующим обязательством по лизинговым платежам, а не как разовый доход. Пришлось срочно корректировать отчетность и сдавать уточненные налоговые декларации, чтобы избежать штрафов от налоговой службы.

Особую сложность представляют случаи "пограничной" классификации, когда операция может быть отнесена к доходам только при выполнении определенных условий:

Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (становится доходом только в момент списания)

Деловая репутация (гудвил) — не является доходом при учете в составе нематериальных активов, но может признаваться доходом при ее продаже в составе бизнеса

Положительные курсовые разницы — признаются доходами только по завершенным операциям

Восстановленные резервы — признаются доходами только при отсутствии необходимости их дальнейшего использования

Заемные средства и их отличие от доходных статей

Одна из распространенных ошибок — отнесение заемных средств к доходам организации. Разберемся, почему займы и кредиты не являются доходами, несмотря на то что увеличивают денежный поток компании 💵.

Основная причина, по которой заемные средства не признаются доходом:

Возникновение обязательства по возврату полученных средств (долга)

Отсутствие увеличения собственного капитала организации

Временный характер поступления денежных средств

Необходимость выплаты процентов за пользование заемными средствами

В бухгалтерском учете заемные средства отражаются как обязательства на счетах 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

Важно различать следующие категории заемных средств, не являющиеся доходами:

1. Банковские кредиты

Краткосрочные (до 1 года)

Долгосрочные (более 1 года)

Кредитные линии

Овердрафты

2. Займы от физических и юридических лиц

Процентные займы

Беспроцентные займы

Займы от аффилированных лиц

Займы с условиями конвертации в уставный капитал

3. Инвестиционные инструменты

Облигационные займы

Вексельные займы

Конвертируемые долговые обязательства

4. Специфические кредитные инструменты

Факторинг (доходом является только дисконт или финансирование)

Лизинг (имущество является активом, не доходом)

Коммерческий кредит (отсрочка или рассрочка платежа)

Рассмотрим сравнительную характеристику заемных средств и доходов:

Характеристика Заемные средства Доходы Необходимость возврата Подлежат возврату в установленный срок Не подлежат возврату Влияние на собственный капитал Не увеличивают собственный капитал Увеличивают собственный капитал Влияние на финансовый результат Не влияют на финансовый результат (кроме расходов на обслуживание) Непосредственно формируют финансовый результат Налоговые последствия Не включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Отражение в бухгалтерском учете Счета 66, 67 (обязательства) Счета 90, 91, 98 (доходы)

Особое внимание следует уделить операциям прощения долга. Если кредитор прощает заемщику долг, то в этот момент заемные средства трансформируются в доход и подлежат налогообложению. Данный аспект часто становится предметом налоговых споров, поэтому требует детального документального оформления.

Налоговые аспекты: что не считается доходом по НК РФ

В налоговом учете понятие доходов отличается от бухгалтерского, что создает дополнительные сложности при классификации. Согласно статье 251 Налогового кодекса РФ (в редакции 2025 года), не все поступления считаются доходом для целей налогообложения 📚.

Основные категории поступлений, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль:

Поступления в порядке предварительной оплаты: авансы, предоплата за товары, работы, услуги Залоговые средства: если условиями договора предусмотрен их возврат Вклады в уставный капитал: включая дополнительные эмиссии акций Безвозмездная помощь от учредителей: при условии, что доля учредителя составляет более 50% Целевое финансирование: гранты, бюджетные ассигнования, средства на содержание некоммерческих организаций Средства, полученные в рамках инвестиционных соглашений: при соблюдении условий целевого использования Имущество, полученное в рамках безвозмездной помощи: в соответствии с международными договорами РФ Суммы списанных обязательств: в случаях банкротства по определенным категориям кредиторов Положительная разница: между оценкой вклада и стоимостью переданного имущества при вкладе в уставный капитал Имущественные права: полученные в результате реорганизации

В 2025 году вступили в силу изменения в НК РФ, которые расширили перечень поступлений, не признаваемых доходом для налогообложения:

Средства, полученные в рамках государственной поддержки системообразующих предприятий

Доходы в виде имущества, полученного при выходе из международных холдинговых структур (деофшоризация)

Субсидии, полученные в рамках национальных проектов (при соблюдении условий целевого использования)

Активы, полученные в рамках программы импортозамещения (при условии определенного уровня локализации производства)

Важно отметить, что для корректного налогового учета необходимо правильно классифицировать поступления и подтвердить их документально. Несоответствие бухгалтерского и налогового учета доходов может привести к формированию постоянных или временных налоговых разниц.

Типичные ошибки при классификации доходов для целей налогообложения:

Неправильная квалификация субсидий (целевые vs. нецелевые)

Ошибочное включение транзитных платежей в налогооблагаемую базу

Игнорирование норм ст. 251 НК РФ при получении специфических видов поступлений

Некорректное отражение доходов от списания кредиторской задолженности

Ошибки при определении момента признания дохода при длительном производственном цикле