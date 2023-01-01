Что можно сделать с накопительной пенсией сейчас: 5 законных способов

Финансовые консультанты и аналитики, желающие повысить свою экспертность в области пенсионных накоплений Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2026 года, и многие россияне находятся в замешательстве относительно судьбы своих пенсионных накоплений. Однако даже в таких условиях существуют законные варианты управления этими средствами, позволяющие не только сохранить, но и приумножить их. Независимо от того, собираетесь ли вы на пенсию через 5 лет или через 25, знание доступных опций помогает принимать финансово грамотные решения. Рассмотрим 5 способов распоряжения накопительной пенсией, которые остаются актуальными в 2025 году 📈

Текущее состояние накопительной части пенсии в России

Накопительная пенсия в России находится под мораторием с 2014 года, и недавно этот мораторий был продлен до 2026 года. Это означает, что все 22% страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников, идут только в страховую часть пенсии. Формирование новых накоплений приостановлено, но уже имеющиеся накопления продолжают существовать и ими можно управлять 🔄

Важно отметить, что накопительная часть пенсии есть у следующих групп граждан:

Мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год работодатели делали отчисления на накопительную часть пенсии

Граждане 1967 года рождения и моложе, работавшие в период с 2002 по 2013 год

Участники программы государственного софинансирования пенсий

Женщины, направившие средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии

Текущий объем пенсионных накоплений в России составляет около 5,3 трлн рублей, из которых примерно 2,3 трлн находятся под управлением Пенсионного фонда России (теперь часть Социального фонда России), а 3 трлн — в негосударственных пенсионных фондах.

Год Статус накопительной пенсии Ключевые изменения 2014-2022 Мораторий Все 22% страховых взносов направляются на страховую часть 2023-2024 Продление моратория Интеграция ПФР и ФСС в единый Социальный фонд 2025-2026 Текущее продление Разработка новой системы добровольных пенсионных накоплений

Анна Сергеева, пенсионный консультант

К нам обратилась Елена, 52 года, от коллеги услышавшая об "исчезнувших пенсионных накоплениях". Проверив её счёт в Социальном фонде, мы обнаружили 186 тысяч рублей накопительной части пенсии, о которых она даже не подозревала. "Я думала, что из-за заморозки все накопления просто превратились в страховую часть", — призналась она. Мы объяснили, что заморозка останавливает только новые поступления, а существующие средства продолжают работать. Елена решила перевести накопления в НПФ с более высокой исторической доходностью. Через два года её капитал вырос до 209 тысяч рублей — на 12,3% больше первоначальной суммы.

Перевод средств между ПФР и НПФ: возможности и риски

Первый и наиболее распространенный способ управления накопительной пенсией — перевод средств из Пенсионного фонда РФ (теперь часть СФР) в негосударственный пенсионный фонд или между различными НПФ. Граждане сохраняют право выбора организации, управляющей их пенсионными накоплениями, даже в условиях моратория.

Процедура перевода накопительной пенсии подразумевает следующие варианты:

Перевод из СФР в НПФ

Перевод из одного НПФ в другой НПФ

Перевод из НПФ обратно под управление СФР

Выбор управляющей компании в рамках СФР (включая государственную УК ВЭБ.РФ или частные УК)

Заявление о переводе можно подать несколькими способами:

Через личный кабинет на портале Госуслуг

Лично в клиентской службе Социального фонда

Через МФЦ

Почтовым отправлением (с нотариальным удостоверением подписи)

При переводе средств важно учитывать финансовые последствия. С 2015 года действует "пятилетнее правило": если перевести накопления досрочно (раньше 5 лет с момента последнего перевода), инвестиционный доход может быть потерян. Оптимальным считается перевод средств именно по истечении 5 лет — в этом случае сохраняется весь инвестиционный доход.

Тип организации Средняя доходность (2020-2024) Преимущества Недостатки СФР (ВЭБ.РФ) 5-8% годовых Государственные гарантии Консервативная стратегия, ниже доходность Топ-5 НПФ 7-12% годовых Более высокая потенциальная доходность Коммерческие риски, возможность реорганизаций Частные УК при СФР 6-10% годовых Сочетание надежности и доходности Меньше сервисных функций, чем у НПФ

При выборе НПФ следует обратить внимание на следующие критерии:

Историческая доходность за последние 5-10 лет

Объем активов под управлением

Надежность (наличие рейтингов от агентств AAA, AA+)

Состав учредителей и акционеров

Срок работы на рынке пенсионных накоплений

Способы получения накопительной пенсии: от выплат до инвестиций

Законодательство предусматривает несколько способов получения средств накопительной пенсии, которые доступны при достижении пенсионного возраста. Рассмотрим каждый из них более подробно 💰

1️⃣ Единовременная выплата

Получить все накопления разом можно в следующих случаях:

Если размер накопительной пенсии составляет не более 5% от суммы страховой пенсии и накопительной пенсии

При назначении страховой пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца

При назначении пенсии по государственному пенсионному обеспечению

2️⃣ Срочная пенсионная выплата

Данный вариант доступен тем, кто формировал накопительную пенсию за счет:

Добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования

Средств материнского капитала, направленных на формирование пенсии

Дохода от их инвестирования

Срок получения таких выплат определяет сам гражданин, но он не может быть менее 10 лет.

3️⃣ Накопительная пенсия (пожизненная выплата)

Этот способ предполагает рассчитанные ежемесячные равные выплаты до конца жизни пенсионера. Размер таких выплат определяется делением общей суммы накоплений на ожидаемый период выплаты, который в 2025 году составляет 282 месяца.

4️⃣ Выплата правопреемникам

В случае смерти застрахованного лица до назначения ему накопительной пенсии или до истечения срочной выплаты, средства выплачиваются правопреемникам. Это важное преимущество накопительной пенсии перед страховой, которая не передается по наследству.

5️⃣ Инвестирование через НПФ или УК

До момента выхода на пенсию средства можно инвестировать, выбирая более доходные пенсионные фонды или управляющие компании. Это позволяет не только сохранить, но и приумножить накопления, опережая инфляцию.

Дмитрий Орлов, финансовый консультант

Михаил, 63 года, месяц назад вышел на пенсию и был удивлен, когда узнал, что его накопительная часть пенсии составляет всего 2,8% от общего размера ежемесячных выплат. "Я думал, что буду получать дополнительно хотя бы несколько тысяч в месяц," – поделился он. Проанализировав ситуацию, я предложил Михаилу оформить единовременную выплату, которая в его случае составила около 120 тысяч рублей. Эти средства он использовал для ремонта дачи и покупки нового ноутбука для удаленной подработки. "Единоразовая сумма оказалась гораздо полезнее микроскопической прибавки к пенсии, о которой я бы даже не заметил в ежемесячном бюджете," – признался Михаил на нашей последней консультации.

Особенности управления пенсионными накоплениями в 2024 году

Управление пенсионными накоплениями в 2024-2025 годах имеет ряд особенностей, связанных с изменениями в законодательстве и экономической ситуации в стране. Эти особенности необходимо учитывать при принятии решений о распоряжении своей накопительной пенсией 📊

Ключевые аспекты нынешней системы:

Продление моратория до 2026 года фактически замораживает формирование новых накоплений

Объединение ПФР и ФСС в единый Социальный фонд России внесло изменения в процедуры обращения с пенсионными накоплениями

Все существующие накопления сохраняются и продолжают инвестироваться

Внедрение системы гарантирования пенсионных накоплений повысило защищенность средств, размещенных в НПФ

Повышенная волатильность рынков требует более осторожного подхода к выбору инвестиционных стратегий

Что делать с накопительной пенсией сейчас:

Проверить наличие и размер накоплений Первый шаг — убедиться, есть ли у вас накопительная пенсия. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России, портал Госуслуг или запросив выписку лично в отделении СФР. Оценить эффективность текущего размещения средств Сравните доходность фонда, где находятся ваши накопления, со среднерыночной. Если ваш фонд стабильно показывает результаты ниже рынка, стоит рассмотреть вариант перевода средств. Рассчитать потенциальные выплаты Используя калькуляторы НПФ или СФР, оцените размер будущих выплат, которые вы сможете получать при различных вариантах (единовременно, срочно или пожизненно). Рассмотреть альтернативные инвестиционные инструменты Ограниченная доходность пенсионных накоплений может стимулировать к формированию дополнительных источников пенсионного дохода через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) и другие инструменты. Учесть наследственный аспект При выборе стратегии важно помнить, что накопительная пенсия может быть унаследована, если оформить соответствующее заявление. Страховая же часть пенсии наследованию не подлежит.

Изменения в системе гарантирования пенсионных накоплений

С 2015 года в России функционирует система гарантирования пенсионных накоплений, в которую входят все крупнейшие НПФ. Эта система обеспечивает возмещение средств пенсионных накоплений в случае аннулирования лицензии НПФ или недостаточности средств при выходе на пенсию. В 2024 году максимальный размер гарантийного возмещения равен номиналу взносов, но с каждым годом защита усиливается.

Прогнозы развития пенсионной системы

По данным экспертов, в ближайшие годы вероятно появление новой системы добровольных пенсионных накоплений. Она может прийти на смену текущей накопительной компоненте, предоставляя гражданам больше свободы выбора и потенциально более высокую доходность при соответствующих рисках.

Отслеживание изменений в законодательстве и консультации со специалистами помогут принимать взвешенные решения относительно управления накопительной частью пенсии в периоды экономической неопределенности 🔍