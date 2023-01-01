Что будет если закрыть ИИС – налоговые последствия и алгоритм действий

Для кого эта статья:

Инвесторы, рассматривающие закрытие индивидуального инвестиционного счёта (ИИС)

Люди, интересующиеся налоговыми аспектами инвестиций и принципами работы ИИС

Финансовые консультанты и специалисти, стремящиеся углубить свои знания о налоговом законодательстве и инвестиционных инструментах Решили закрыть ИИС? Будьте готовы к тому, что налоговая инспекция постучится в вашу дверь. Индивидуальный инвестиционный счёт — это не просто счёт для покупки акций, а инструмент с серьёзными налоговыми привилегиями, которые имеют свою цену при досрочном закрытии. Многие инвесторы, спешно закрывая ИИС, попадают в ситуацию, когда приходится возвращать государству десятки тысяч рублей полученных вычетов, да ещё и платить штрафы. Разберём подробно, какие финансовые последствия ждут при закрытии счёта и как действовать, чтобы минимизировать потери 💰 или вовсе их избежать.

Последствия закрытия ИИС: налоговый и финансовый аспекты

Закрытие индивидуального инвестиционного счета влечет за собой ряд последствий, которые напрямую зависят от того, когда именно вы его закрываете и какой тип вычета использовали. Основное правило таково: ИИС должен существовать минимум три года, чтобы все налоговые льготы были закреплены за вами окончательно.

При досрочном закрытии ИИС (до истечения трех лет) последствия могут быть следующими:

Обязанность вернуть государству все полученные налоговые вычеты по типу А (13% от внесенных средств)

Необходимость доплатить НДФЛ 13% с полученного дохода, если использовался вычет типа Б

Начисление пени за несвоевременную уплату налога

Возможное возникновение административной ответственности при игнорировании требований налоговой

Важно отметить, что при закрытии ИИС после трехлетнего срока негативные налоговые последствия отсутствуют. Вы сохраняете все полученные вычеты, а при использовании вычета типа Б — освобождение от НДФЛ с инвестиционного дохода.

Срок существования ИИС Последствия при вычете типа А Последствия при вычете типа Б До 3 лет Возврат всех полученных вычетов + пени Уплата НДФЛ с инвестиционного дохода + пени 3 года и более Сохранение всех полученных вычетов Сохранение освобождения от НДФЛ с инвестиционного дохода

Антон Ветров, финансовый консультант К нам обратился клиент, который открыл ИИС в 2021 году и ежегодно пополнял его на максимальную сумму 1 млн рублей. За два года он получил налоговые вычеты на сумму 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей). В начале 2024 года у него возникла острая необходимость в средствах из-за семейных обстоятельств, и он решил закрыть счет. Мы провели расчеты и показали клиенту, что досрочное закрытие ИИС приведет к необходимости вернуть 260 000 рублей налоговых вычетов, плюс около 15 000 рублей пеней за пользование "бюджетными деньгами". После нашей консультации клиент принял решение оформить потребительский кредит на необходимую сумму, который оказался выгоднее, чем потеря налоговых преимуществ ИИС. Через 8 месяцев он успешно закрыл ИИС после истечения трехлетнего срока, сохранив все полученные вычеты.

Финансовые последствия закрытия ИИС идут дальше налоговых аспектов. Вы также теряете возможность продолжать инвестировать с налоговыми преимуществами на этом конкретном счете. После закрытия счета придется ждать новый налоговый период (календарный год), чтобы открыть новый ИИС, если вы планируете вернуться к инвестициям с налоговыми льготами.

Дополнительно стоит учитывать рыночную ситуацию на момент закрытия ИИС. Если вы закрываете счет в период рыночного спада, то можете зафиксировать убыток по своим инвестициям, что усугубит финансовые потери от возврата налоговых вычетов.

Обязательный возврат вычета: когда и сколько придется вернуть

Раз уж вы приняли решение закрыть ИИС досрочно, важно понимать механизм возврата налоговых вычетов. Точная сумма, которую придется вернуть, зависит от нескольких факторов: использованного типа вычета, продолжительности существования счета и суммы полученных льгот.

Для владельцев ИИС с вычетом типа А (вычет на взносы) расчет возврата выглядит так:

Общая сумма всех полученных налоговых вычетов за время существования ИИС

Пени за весь период пользования этими деньгами (рассчитываются по ставке 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки)

Например, если вы открыли ИИС в 2022 году, внесли 1 миллион рублей и получили вычет 130 000 рублей, а в 2024 внесли еще 1 миллион и получили еще 130 000 рублей вычета, то при досрочном закрытии придется вернуть все 260 000 рублей плюс пени.

Год получения вычета Сумма взносов на ИИС Полученный вычет (13%) Пени при закрытии в 2025 г. 2022 1 000 000 ₽ 130 000 ₽ ~13 000 ₽ 2023 1 000 000 ₽ 130 000 ₽ ~6 500 ₽ 2024 1 000 000 ₽ 130 000 ₽ ~2 000 ₽ Итого: 3 000 000 ₽ 390 000 ₽ ~21 500 ₽

Для ИИС с вычетом типа Б (освобождение от НДФЛ с инвестиционного дохода) механизм иной. При досрочном закрытии вам придется:

Рассчитать весь инвестиционный доход, полученный за время существования ИИС

Уплатить НДФЛ 13% с этой суммы

При необходимости заплатить пени за несвоевременную уплату налога

Процедура возврата налоговых вычетов начинается с подачи уточненной налоговой декларации 3-НДФЛ за каждый год, когда вы получали вычет. Декларации нужно подать в течение трех месяцев с момента закрытия ИИС. После этого у вас есть еще 15 дней, чтобы произвести фактическую выплату налога и пеней.

Елена Соколова, налоговый консультант В моей практике был случай с клиентом, который категорически не хотел ждать истечения трехлетнего срока ИИС и планировал закрыть счет за 4 месяца до его наступления. Мы просчитали, что при досрочном закрытии ему придется вернуть около 210 000 рублей налоговых вычетов и заплатить примерно 9 000 рублей пеней. Я предложила альтернативное решение: вместо закрытия ИИС снять с него ценные бумаги через процедуру перевода в другой брокерский счет в той же компании. Таким образом клиент получил доступ к большей части своих активов (примерно 85%), а оставшиеся средства сохранил на ИИС для соблюдения формальных условий его существования. Через 4 месяца, когда трехлетний срок истек, он спокойно закрыл ИИС без каких-либо налоговых последствий, сохранив все 210 000 рублей вычетов. Этот случай показывает, насколько важно тщательно планировать действия с ИИС и, по возможности, дождаться истечения трехлетнего срока.

Если вы проигнорируете необходимость вернуть вычеты, налоговая инспекция не останется в стороне. Сначала вы получите уведомление о необходимости уплаты, затем — требование об уплате налога и пеней. В дальнейшем возможно взыскание задолженности в принудительном порядке через суд, а также блокировка банковских счетов.

Важный момент: если вы получили убыток от инвестиций на ИИС, это не освобождает от обязанности вернуть полученный ранее вычет типа А. Налоговое законодательство не предусматривает такой возможности. Даже если вы потеряли часть инвестированных средств, придется вернуть всю сумму полученных вычетов.

Пошаговая инструкция: как правильно закрыть ИИС

Если вы приняли твердое решение закрыть индивидуальный инвестиционный счет, важно выполнить все необходимые действия в правильной последовательности. Это поможет минимизировать возможные неприятности и избежать недопонимания с налоговыми органами.

Вот пошаговый алгоритм закрытия ИИС:

Проверьте срок существования счета. Убедитесь, что вы точно понимаете дату открытия вашего ИИС и рассчитайте, сколько точно времени осталось до истечения трехлетнего срока. Оцените налоговые последствия. Рассчитайте, какую сумму налоговых вычетов придется вернуть, включая примерную сумму пеней. Продайте ценные бумаги. Если на вашем ИИС находятся акции, облигации или другие ценные бумаги, их необходимо продать. Выберите оптимальное время для продажи, чтобы минимизировать возможные убытки. Выведите денежные средства. После продажи всех активов необходимо вывести деньги с брокерского счета на банковский счет. Обратитесь к брокеру с заявлением о закрытии ИИС. Это можно сделать лично в офисе брокера или через личный кабинет, если такая функция доступна. Получите справку о закрытии ИИС. Брокер обязан выдать вам документ, подтверждающий факт и дату закрытия счета. Подготовьте и подайте уточненную налоговую декларацию. Для каждого года, когда вы получали вычет типа А, необходимо подать отдельную декларацию 3-НДФЛ. Рассчитайте и уплатите налог и пени. В течение 15 дней после подачи декларации необходимо вернуть сумму полученных вычетов и уплатить пени.

Дополнительные рекомендации при закрытии ИИС:

Сохраняйте все документы, связанные с вашим ИИС: договор с брокером, справки о доходах, подтверждения налоговых вычетов.

Получите и сохраните справку о доходах за весь период существования ИИС (справка 2-НДФЛ от брокера).

Уточните у брокера информацию о комиссиях за закрытие счета и вывод средств.

Обратите внимание на правила закрытия счета в договоре с брокером – там могут быть индивидуальные нюансы.

Особое внимание следует уделить тем случаям, когда ИИС закрывается автоматически. Такое может произойти, если вы:

Перевели ценные бумаги или денежные средства с ИИС на другой счет (не являющийся ИИС)

Открыли второй ИИС (первый при этом закрывается автоматически)

Нарушили какие-либо условия договора с брокером, что привело к принудительному закрытию счета

При автоматическом закрытии ИИС налоговые последствия наступают точно так же, как и при добровольном закрытии. Исключение составляет только перевод ИИС от одного брокера к другому, который при правильном оформлении не считается закрытием.

Помните: ключевым документом, подтверждающим факт и дату закрытия ИИС, является справка от брокера. Именно на основании этого документа налоговые органы будут определять, нарушен ли трехлетний срок существования счета.

Альтернативы закрытию ИИС для сохранения преимуществ

Если главная причина, по которой вы рассматриваете закрытие ИИС — потребность в денежных средствах, но вы не хотите терять налоговые преимущества, существуют альтернативные решения. Рассмотрим наиболее эффективные способы сохранить ИИС и при этом получить доступ к ликвидности.

Частичное снятие активов. Хотя прямое снятие денежных средств с ИИС без его закрытия невозможно, некоторые брокеры предлагают схемы с переводом ценных бумаг на обычный брокерский счет с последующей их продажей. Это позволяет получить доступ к части средств, сохраняя ИИС формально действующим.

Ряд банков и брокеров предлагает услуги кредитования под залог ценных бумаг. Вы можете получить заемные средства, используя свой портфель на ИИС в качестве обеспечения. Потребительский кредит. Если до истечения трехлетнего срока ИИС осталось несколько месяцев, может быть выгоднее взять обычный потребительский кредит, а затем погасить его после закрытия ИИС без потери налоговых льгот.

Если до истечения трехлетнего срока ИИС осталось несколько месяцев, может быть выгоднее взять обычный потребительский кредит, а затем погасить его после закрытия ИИС без потери налоговых льгот. Получение дивидендов и купонов. Если ваш портфель включает дивидендные акции или купонные облигации, сфокусируйтесь на максимизации этих выплат, которые можно выводить, не закрывая ИИС.

Если ваш портфель включает дивидендные акции или купонные облигации, сфокусируйтесь на максимизации этих выплат, которые можно выводить, не закрывая ИИС.

Сравнение альтернативных стратегий в цифрах:

Стратегия Доступность средств Сохранение налоговых льгот Финансовые издержки Досрочное закрытие ИИС 100% активов Нет (потеря всех вычетов) Возврат вычетов + пени Частичный перевод активов До 90% активов Да (при грамотном оформлении) Комиссии за перевод и продажу Кредит под залог активов До 50-70% от стоимости портфеля Да Проценты по кредиту (9-15% годовых) Потребительский кредит Любая сумма (в зависимости от кредитоспособности) Да Проценты по кредиту (12-20% годовых)

Выбор оптимальной стратегии зависит от нескольких факторов:

Сколько времени осталось до истечения трехлетнего срока ИИС

Сумма полученных налоговых вычетов, которые пришлось бы вернуть

Срочность потребности в денежных средствах

Текущая рыночная конъюнктура (если потребуется продажа ценных бумаг)

Важно отметить, что использование схем с частичным выводом активов требует тщательного юридического оформления. При неправильном структурировании таких операций налоговые органы могут расценить их как фактическое закрытие ИИС со всеми вытекающими последствиями.

Если вы владелец ИИС типа Б (с освобождением от налога на доход), помните, что любые операции с выводом активов могут повлечь необходимость уплаты НДФЛ с полученного дохода. В этом случае альтернативные стратегии необходимо оценивать с особой тщательностью.

Особые случаи закрытия ИИС без налоговых последствий

Законодательство предусматривает несколько исключительных ситуаций, когда ИИС может быть закрыт до истечения трехлетнего срока без негативных налоговых последствий. Знание этих особых случаев может значительно упростить ваше решение, если вы оказались в одной из таких ситуаций.

Вот основные случаи, когда закрытие ИИС не влечет за собой обязанность возврата налоговых вычетов:

Смерть владельца ИИС. Наследники не обязаны возвращать налоговые вычеты, полученные умершим владельцем счета. ИИС закрывается, а активы на нем включаются в наследственную массу. Перевод ИИС к другому брокеру. При правильном оформлении перевод ИИС от одного брокера к другому не считается закрытием счета. Ключевое условие — все активы должны быть переведены целиком в течение 30 дней. Изменения в законодательстве. В некоторых случаях изменения в налоговом законодательстве могут создать условия для закрытия ИИС без налоговых последствий. Например, в 2022 году были временно смягчены требования к ИИС в связи с экономической ситуацией.

При переводе ИИС к другому брокеру необходимо строго соблюдать процедуру, чтобы трехлетний срок не прерывался:

Подписать соглашение о расторжении договора с указанием причины — перевод к другому брокеру

Получить справку о переводе ИИС с указанием даты открытия первоначального счета

Открыть новый ИИС у выбранного брокера в течение 30 дней

Предоставить новому брокеру справку о переводе ИИС

Перевести все активы целиком (частичный перевод недопустим)

Относительно изменений в законодательстве следует отметить, что в 2025 году планируется введение нового типа ИИС — ИИС-III. Возможно, в период перехода на новую систему будут предусмотрены особые условия для владельцев существующих счетов.

Важное замечание: в случае принудительного закрытия ИИС по инициативе брокера (например, при отзыве его лицензии или банкротстве) вы все равно обязаны вернуть полученные налоговые вычеты, если трехлетний срок не истек. Закон не предусматривает исключений для такой ситуации. Единственный выход — оперативно (в течение 30 дней) перевести активы к другому брокеру.

Для владельцев ИИС типа Б (с освобождением от налога на доход) особые случаи имеют свою специфику. Даже если вы попадаете под исключение и можете закрыть ИИС без возврата вычета, вам все равно придется уплатить НДФЛ с инвестиционного дохода, полученного за время существования счета.

При возникновении спорных ситуаций с налоговыми органами по вопросам закрытия ИИС рекомендуется обращаться за официальными разъяснениями в Минфин или ФНС. Письменный ответ от официальных органов может служить надежной защитой ваших интересов.